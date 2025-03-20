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Muito bom dia. No Contracorrente de hoje: os esforços telefónicos de Trump para a paz. Participe através do 91 002 41 85 ou escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.

Num dia ao telefone com Putin, no dia seguinte com Zelensky, e ainda as habituais mensagens de grande otimismo, Trump não acabou com a guerra na Ucrânia em 24 horas, mas foi assim primeiro um longo telefonema na terça-feira, depois com o Volodymyr Zelensky. Já antes tinha dado sinais de que as propostas não eram para levar a sério. Ao presidente norte-americano, que sugeriu o cessar-fogo no ar e no mar de 30 dias proposto pela Ucrânia, ficasse apenas pela abstenção de ambas as partes atacarem infraestruturas energéticas do adversário. Pouco depois do líder russo ter desligado o telefone, a verdade é que já havia mísseis e drones russos dirigidos precisamente contra as tais infraestruturas energéticas ucranianas. Mesmo assim, Donald Trump regressou ontem à sua rede social para dizer que o telefonema com o Volodymyr Zelensky tinha corrido muito bem. Isto enquanto tomávamos nota de mais uma novidade: os Estados Unidos poderiam passar a tomar eles mesmos conta das grandes centrais elétricas ucranianas. São todos estes desenvolvimentos que vamos debater no Contracorrente de hoje. José Manuel, com esta ideia, primeiro eram as 24 horas com que Trump ia resolver tudo. Agora quanto tempo será? 24 meses?

Não sei, porque há aqui tempos diferentes. Há o tempo de Zelensky, o tempo de Trump e o tempo de Putin. E o mais longo de todos é o tempo de Putin. Putin não tem limites. Putin é um ditador, pode esperar o tempo que for preciso. Putin não tem opinião pública, no sentido democrático do termo. Putin pode continuar a sacrificar soldados sem se preocupar com isso. Portanto, Putin pode fazer aquilo que os outros, para todos os efeitos, não podem. Primeiro, do lado da Ucrânia, porque a reserva humana é muito menor. Estamos a falar de um país que tem menos de um terço da população da Rússia e onde a mobilização para as Forças Armadas não se faz com a mesma facilidade, e não se vai buscar pessoas às prisões, e não se vai fazer as coisas que Putin tem andado a fazer, e não se pode ir buscar também soldados à Coreia do Norte, coisas assim. E Trump, apesar de todo este falatório e este otimismo, também tem um tempo diferente do de Putin. Por quê? Porque Trump tem eleições, não ele, mas o Partido Republicano, daqui a um ano e meio, quase. O tempo passa muito depressa, não é?

Sim, é verdade.

Já passou um ano e meio.

É o fim de dois anos de mandato.

Os temas internacionais não costumam ser muito relevantes na política americana, exceto em período de guerra. Foi muito relevante quando a América estava completamente envolvida na Guerra do Vietname. Aí, sim, foi muito decisivo.

Mas, por exemplo, as do Iraque tiveram valor eleitoral.

Tiveram valor. E se nós seguirmos este aspecto, que de certeza está na cabeça dos republicanos, pelo menos dos republicanos que vão a votos, e repare, toda a Câmara dos Representantes vai a votos, eles têm eleições de dois em dois anos e, neste momento, a maioria republicana é apenas de dois congressistas, é muito pequenina. Trump pode perder essa maioria daqui a ano e meio. E no caso dos senadores, vai um terço a votos. Trump já não pode ir a votos outra vez, portanto, a questão não se coloca. O que é que perturba a opinião pública americana? A humilhação. Foi isso que, por exemplo, em 72, quando Nixon e Kissinger conseguiram o acordo com o Vietname para a retirada dos americanos de lá, que era um tema muito relevante. O momento do acordo foi um momento de euforia, deu Prêmios Nobel. Mas um ano depois, quando o Vietname do Norte invade o Vietname do Sul e as imagens que chegam aos americanos são de helicópteros a retirar os últimos americanos da embaixada, foi o colapso completo do Vietname do Sul. Isso virou-se completamente contra a administração. E foi o princípio do fim de Nixon. Enfim, caiu por outras razões, não foi por essas. Mas mais recentemente, o ponto de inflexão nas sondagens de avaliação do presidente Biden foi o desastre da saída do Afeganistão. Quer dizer, todas as pessoas queriam que se saísse do Afeganistão. O que os americanos não queriam era a percepção de que se saía humilhado, como acabou por acontecer, com aquele caos completo que foi a retirada do Afeganistão. Isso, aliás, foi usado por Trump na campanha eleitoral. Aqui não há tropas americanas, é um pouco diferente, mas esta percepção, que hoje está escrita em imensos jornais por todo o mundo e aqui no Observador, inclusivamente pelo João Marques de Almeida, que é: Trump está a ser humilhado por Putin. Putin diz-lhe uma coisa e depois faz outra, está se borrifando para ele. Isto não é indiferente ao público americano em geral.

Isto não é indiferente ao eleitorado e isso é um tempo e uma pressão que Trump tem e que Putin não tem. Do lado de Zelensky, naturalmente que é a pressão de quem neste momento está a aguentar posições. Pode, com a ajuda que tem tido e com mais alguma que poderia e deveria ter, aguentar bem essas posições, mas sendo realistas, uma vitória ucraniana nesta guerra é difícil. No verão falava-se do plano de vitória de Zelensky, acho que realisticamente, hoje não podemos falar disso, porque porventura a única altura em que isso poderia ter acontecido foi em 2022, quando os ucranianos apanharam os russos de surpresa e recuperaram Kharkiv e boa parte de Kherson, a cidade e a parte norte do oblast. A partir daí, tem sido um impasse. Um impasse tipo Primeira Guerra Mundial. Trincheira, com tecnologia diferente, mas muito parecido com isso. Os tempos aqui são diferentes, eu diria que o tempo de, como aliás algumas pessoas dizem nos Estados Unidos, o tempo de Putin é um bocadinho quase como o tempo do Vietname do Norte na Guerra do Vietname. Tem tempo. E repara, as negociações de paz na Guerra do Vietname, grande parte delas foram feitas de forma discreta e não desta forma completamente gongórica como estão a acontecer agora, duraram anos. Kissinger esteve nos bastidores, muito devagarinho, foi uma coisa que demorou muito tempo. Elas começaram praticamente depois de Nixon ser eleito em 69, e o acordo de paz é de 72, três anos. Tu falas de 34 meses, isto aqui são 36. Eu não tenho aqui o valor exato dos meses que duraram as negociações até à assinatura do acordo de paz, mas foi muito tempo. E para a América, digamos assim, o pesadelo é uma repetição de uma coisa tipo Vietname do Norte. Assinamos um acordo, ficamos tudo aqui, é uma espécie de divisão de espaços e depois tudo colapsa. No fundo, é assim: assinamos um acordo com Putin, ele compromete-se a não perturbar mais, a não atacar mais, a não invadir mais e não interferir mais na Ucrânia, e passado um, dois, três anos, ou mesmo uns meses, lá está ele outra vez a fazer aquilo que ele tem feito sucessivamente, porque ele já fez isto várias vezes. Putin, ou melhor, a Rússia de Putin ocupa 20% da Geórgia desde 2008, está quase a fazer 20 anos. Vinte por cento do território da Geórgia, que é um país independente, está ocupado pela Rússia há 17 anos. E a comunidade internacional tem vivido com isso, se virmos bem. E na altura a guerra foi diferente, o desequilíbrio era completamente diferente, os tanques russos já iam a caminho de Tbilisi, que é a capital, quando foram parados, digamos assim, quando a comunidade internacional forçou Putin a parar. Para nós termos ideia da percepção de como os atores estão com agendas muito diferentes. E desse ponto de vista, eu não estou nada otimista, porque a forma de negociar de Trump não me parece ser a forma do "Art of the Deal", porque habitualmente o que se faz é não se oferece ao adversário tudo na primeira reunião, tudo ou quase tudo. E ele diz: "Vai ter que ceder terrenos, a Ucrânia não entra pra NATO." Bem, a Ucrânia não entra pra NATO, todos os presidentes americanos tinham dito.

Sim.

O primeiro, aliás, a dizê-lo foi o Obama. Não há aqui uma novidade radical, mas há uma confirmação e há um contrariar daquilo que é o direito à autodeterminação ucraniana, que pode entrar pra aliança, devia poder entrar por onde quisesse. No passado, já aconteceu, a Finlândia foi obrigada a uma situação chamada finlandização, um estatuto de neutralidade. A Áustria também, durante muito tempo, por causa dos equilíbrios entre East e West. Achávamos que já não estávamos nesse tempo. Se calhar, voltamos a estar. Eu vou daqui a pouquinho dar-te um exemplo de uma coisa que me fez imensa impressão, que eu li ontem. Trump entra pra negociação dando a Putin quase tudo e Putin a seguir sobe a parada. Se me está já a dar isto, eu quero mais. E portanto, não quero tropas lá, não quero uma quantidade de coisas que ele a seguir pediu naquele telefonema, que ao que sabemos, Trump não aceitou, não aceitou cessar-fogo e fez como contraproposta uma espécie de microcessar-fogo relativamente aos ataques às centrais energéticas. Quem tem seguido esta guerra diz: Zelensky deve ter suspirado de alívio, porque este tem sido um dos problemas dos invernos. A Ucrânia é um país onde a temperatura no inverno pode descer 10, 20, 30 graus negativos. 30 não deve ser muitas vezes, mas pode chegar lá em alguns sítios de vez em quando. E não ter energia, não é só as pessoas viverem às escuras, é as pessoas viverem congeladas. Todos os dias há ataques russos às infraestruturas energéticas, portanto, se calhar, é bom para o Zelensky. Mas atenção, dois detalhes importantes. Primeiro, às 9h da manhã entrámos na primavera.

9:01.

9:01. Às 9:01 entrámos na primavera. Vamos entrar numa altura mais amena, onde esta pressão do lado ucraniano é menor. E, em contrapartida, quem estava neste momento a sentir pressão nas suas infraestruturas energéticas era a Rússia, porque os ucranianos estavam a conseguir atacar a infraestrutura energética russa, não a elétrica, mas a de hidrocarbonetos, gás e petróleo. Tinham inclusivamente tornado inoperacional a grande refinaria que abastece Moscovo. Ataques em profundidade com drones construídos pelos próprios ucranianos e tecnologia ucraniana. E isso estava a cortar a possibilidade de a Rússia exportar aquilo que é, neste momento, praticamente a sua única fonte de rendimento, que são os combustíveis fósseis. Fica-se na dúvida sobre quem ganha mais com este cessar-fogo. Se calhar quem ganha mais é a Rússia e não a Ucrânia, ao contrário do que pode parecer à primeira vista. Mais uma vez digo, por este lado, não estou muito otimista. O que é que pode mudar aqui? O que pode mudar aqui são algumas coisas que eu acho bastante relevantes e que é, para todos os efeitos, aquilo que até agora não tinha acontecido, que é uma ausência muito forte da Europa, está a mudar. Hoje os líderes europeus estão outra vez reunidos. Já têm mais detalhes sobre o plano que podem seguir. É evidente que, pelo que eu estive a ver, ainda há muitas divergências entre vários líderes, entre como é que se faz e não faz, qual é a melhor estratégia, onde é que se devem ou não construir as armas que vai ser necessário ter. Aqui há um equilíbrio. Se só vamos poder comprar armas se forem construídas na Europa, se calhar vamos atrasar o tempo que precisamos. Tudo se vai tornar mais lento do que a urgência do momento. Mas, ao mesmo tempo, é a forma de ir dizendo aos eleitorados europeus que não vamos gastar em defesa, mas vamos investir em indústria e há aqui um trade off relevante. Todo um caminho que tem que ser feito. Sabemos que é um caminho sempre lento, sempre demorado, e é por isso que eu quero voltar a uma coisa que achei muito interessante. Vou te ler aqui uma frase que é a seguinte: "A dependência corrompe, e a dependência absoluta corrompe absolutamente. Isto é uma tradução livre, eu estou traduzindo o inglês. O grau pela Europa tem estado dependente dos Estados Unidos, tem corrompido a Europa e a sua vitalidade política, que tem diminuído. Uma NATO reconstruída poderia reverter este processo de decadência e de dependência, mas tinha que ser uma NATO apenas europeia, com os Estados Unidos como seu grande aliado".

Quem disse isto?

Quem disse isto? Isto foi escrito, lato, há 40 anos. É um ensaio publicado no New York Times. O título é: "O que é que está errado com a NATO?", "What's wrong with NATO?" Foi publicado em 25 de setembro de 1983, Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos. O artigo é muito interessante, é um ensaio muito longo que eu estive a ler ontem.

Antes da queda do Muro de Berlim.

Muito antes da queda do Muro de Berlim, uma altura em que se percebia que tinha havido paridade. O artigo é muito interessante, até porque isto não especula. Isto raciocina sobre quando e como é que se carrega no famoso botão vermelho das armas nucleares. E é muito franco, porque diz: se as tropas, na altura do Pacto de Varsóvia, repare, ele na altura não fala da Rússia, fala do RSS. O aspeto muito interessante disto é o autor do artigo. O autor do artigo é um senhor que eu conheci pessoalmente, que eu entrevistei, com quem tive, aliás, dois almoços. Ele já morreu. O filho ainda anda por aí e é um dos maiores críticos, mais virulentos críticos de Trump. Ele chama-se Ivan Kristol Irving Kristol é uma figura muito importante da política americana, porque é um dos pais fundadores do chamado neoconservadorismo. Por que o neoconservadorismo se chama neoconservadorismo? Chama-se neoconservadorismo porque os seus fundadores, designadamente este Irving Kristol, começaram por ser esquerdistas, muitas vezes trotskistas, que é o caso dele, na sua juventude. E depois, como eles diziam, foram esquerdistas que mudaram de opinião porque se chocaram com a realidade. E, portanto, os temas principais de toda a vida intelectual e acadêmica, sobretudo intelectual, ele tinha revistas, de Irving Kristol e da sua mulher, que era uma historiadora chamada Gertrude Himmelfarb, eram temas de política interna. Quando nós voltamos a ouvir falar dos neoconservadores, é com a geração do filho dele, que é o Bill Kristol, que é a geração dos neoconservadores do tempo do Bush filho. Os neoconservadores cuja ideia era: vamos expandir a liberdade ao mundo todo, se for preciso, através dos exércitos, é o que está por trás da estratégia que leva à invasão do Iraque, entre outras coisas. Essa facção, esse setor dos republicanos, começaram por ser apenas os Never Trump, nunca Trump, e hoje em dia, a revista onde escrevia o Bill Kristol acabou, era o Weekly Standard. Ele tem um jornal online, que é distribuído por newsletters, eu recebo as newsletters dele todos os dias, são sempre diatribes.

Todos os dias?

Ele todos os dias escreve.

Tem uma produção diária.

Todos os dias escreve. Bulwark, como se chama agora a newsletter dele. Mas são mais pessoas que escrevem, não é só ele. E é hipercrítico de Trump. Eu estou a dizer que isto é curioso porque isso tem a ver com o tipo de raciocínios e as coisas que se vão dizendo no longo tempo. Eu acho que esta frase, escrita há 40 anos, nós hoje pensamos assim: mas por que nós não demos ouvidos a este senhor? É evidente que ele depois dizia que uma transição de uma NATO com os Estados Unidos pra uma NATO só europeia era uma coisa que iria implicar décadas, provavelmente. E a base do raciocínio também é interessante. O raciocínio é desenvolvido em duas linhas. Primeiro, com a tal especulação ou raciocínio, se quiseres, que aquilo não era só especulativo, sobre em que circunstâncias é que começaria a Terceira Guerra Mundial e o Holocausto nuclear. Grande parte do ensaio é sobre isso. E depois, argumenta com um argumento que é muito relevante, sobretudo se percebermos o debate nos Estados Unidos desde o tempo da guerra, que é assim: a Europa já recuperou, economicamente já está ao nosso nível, o nível de vida dos europeus já é idêntico ao dos americanos. Por que nós devemos estar a pagar a defesa deles? Não se justifica, porque senão eles vão ficar dependentes e a dependência corrompe, a dependência absoluta corrompe absolutamente. E nós hoje, passados 40 anos, percebemos até que ponto isso é verdade para a parte europeia. Foi isso que aconteceu.

Mas era porque os Estados Unidos queriam ter influência. E agora o olhar é outro.

Foi no início de tudo. Os Estados Unidos, quando entram na NATO, há debate nos Estados Unidos sobre as prioridades, porque quando os Estados Unidos entram na NATO, os Estados Unidos estão a travar uma guerra que não é na Europa, é na Ásia. Repara, que é a Guerra da Coreia. Já na altura se debatia para onde é que eles se tinham que virar mais, se era pra Ásia, como se estão a virar agora, e como já se começaram a virar há muitos anos. A primeira pessoa que se vira pra Ásia, o primeiro presidente que se vira claramente pra Ásia é Barack Obama. Aliás, porque ele vem daquele lado dos Estados Unidos, ele nasceu no Havaí, ou melhor, cresceu no Havaí. Há uma coisa curiosa, há dois momentos muito importantes, que é o momento do Plano Marshall, que é a reconstrução da Europa, e não é apenas pra ter influência. A Europa faz falta. É um quadro da Guerra Fria. Não é ter influência na Europa, é ter a garantia que não acontece ao resto da Europa o que tinha acontecido à Europa de Leste. E estamos num tempo muito diferente, que não é apenas uma questão de esferas de influência, é mesmo uma questão de guerra ideológica, é um tempo diferente. Mesmo assim, eu diria que o momento em que a NATO se torna irreversível, verdadeiramente, é quando, numa convenção republicana, o general Eisenhower, que depois viria a ser presidente, é escolhido pra ser o candidato à presidência pelos republicanos, e não o William Taft, que era alguém que defendia, em 1951, 52, que os Estados Unidos não tinham que estar na NATO, não tinham que se preocupar com a Europa, tinham que se preocupar com a Ásia. Só que ele é derrotado e por que o Eisenhower toma esta opção? O Eisenhower é o comandante das tropas europeias na Segunda Guerra Mundial Se fosse outro general, por exemplo, o MacArthur, que tinha estado nas Filipinas, no Japão e na Coreia, se calhar a opção era outra. Isto é uma coisa que atravessa o debate americano há muitas décadas, não é de repente uma invenção do Trump. Nós temos que perceber isso. Há aqui várias coisas que são importantes. Só para não ficar num registo totalmente pessimista, dois toques de otimismo. Primeiro, os republicanos estão preocupados com as eleições daqui a um ano e meio e alguns no Congresso já estão a preparar pacotes de sanções à Rússia que permitam ser a alavanca negocial do seu presidente. Para todos os efeitos, o Trump é o presidente dos republicanos. Ser uma alavanca negocial para ele poder chegar à mesa das negociações com algo que, apesar de tudo, será a única frente onde pode haver pressão sobre Putin. E aqui a pressão pode ser exercida através de uma coisa tão simples como o preço do petróleo, porque se o preço do petróleo baixar nos mercados internacionais, a Rússia fica na penúria. E a outra questão é uma expressão mais longínqua, que é a Europa conseguir organizar-se rapidamente, começar já a fornecer algum armamento que a Ucrânia precisa, e já falámos disso aqui, nomeadamente do armamento alemão, do armamento francês, conseguir rapidamente tentar resolver o problema que é ela própria ter o seu escudo nuclear e não depender do escudo nuclear norte-americano. Mas há muitas coisas que são complicadas, por exemplo, todo o sistema de informação, de satélites, por aí adiante, há uma grande dependência dos norte-americanos e a União Europeia não resolve tudo, porque quanto mais não seja, o Reino Unido está fora. Mas apesar de tudo, o esforço das últimas semanas vai muito no bom sentido. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Para já, o ponto das negociações não é nada otimista, para mim.

Nada otimista.

Um único senão. Achei significativo que Trump, na informação que deu sobre o telefonema com a possibilidade de negociar as coisas nucleares, ter dito que os americanos iam para lá, para, nomeadamente, ajudar a reconstrução daquelas infraestruturas, e ele falou em específico de uma central nuclear, que é a de Zaporíjia. Por que eu digo que isto pode ser um sinal de alguma esperança? Porque neste momento a central de Zaporíjia está ocupada pelos russos. Portanto, para os americanos irem para lá, é um sinal de que eles, apesar de tudo, quereriam que essa central voltasse para os ucranianos. Não estão totalmente rendidos, digamos assim. E isto foi dito por Trump, não foi dito por um analista.

Vamos ver se isso terá, de facto, algum significado. O Nuno Amaral Jerónimo já está ao telefone conosco, é professor da Universidade da Beira Interior. Bom dia, Nuno Amaral Jerónimo, obrigada por se juntar a este Contracorrente em que tentamos todos interpretar como é que estão a decorrer as negociações e que papel, de facto, tem Trump nisto, o que é que sai de concreto até agora?

Sim, bom dia. Se me deixar começar pelo lado russo, porque parece-me interessante também perceber o que a propaganda russa vai dizendo. Do outro lado, nós até vemos ouvindo mais. E há uns programas quase diários, ou alguns são mesmo diários, na televisão russa, e a gente sabe que aquilo é uma espécie de guarda pretoriana ideológica de Putin. Mas de qualquer maneira, ouvir essas interpretações também nos pode fazer perceber o que é que o lado de lá está a pensar. E logo a seguir ao telefonema entre Putin e Trump, no programa do Solovyov, que é um dos mais conhecidos, um cientista político disse isto: o presidente fez bem em dar, ele até usa a expressão dar um osso, de dar ao presidente Trump, de dizer-lhe aquilo que ele queria ouvir, porque assim ele fica, e estou a citar, porque assim ele fica todo contente e pode ir gabar-se nas televisões deles. Portanto, a ideia de que o Putin disse aquilo só para deixar o Trump contente e satisfeito e poder se ir gabar e dizer que aquilo correu muito bem, e até com a implicação de que, na verdade, não estava a pensar nisso. E isto remete para uma coisa que um jornalista ucraniano já contou várias vezes, chamado Portnikov, bastante conhecido na Ucrânia. E isto é uma história do primeiro mandato, mas é importante para se perceber o que é que nestas conversas entre Trump e Putin, como é que elas funcionam. A tradutora oficial da Casa Branca contou que no encontro que eles tiveram em 2018, se não estou enganado, estava a haver uma tradução simultânea, e que nessa tradução, a tradução estava a ser apenas literal e, portanto, como é automática, não dá para estar a dar conta das inflexões e das ironias. E depois a casa branca. Exatamente. E depois a equipe de tradutores preparou um relatório a explicar, aí sim, aquilo que o Putin tinha dito com ironia, com sarcasmo. Há uma história que ela conta que é quando o Trump diz: "Nós queremos essas armas, uns mísseis que vocês agora estão, uns foguetes, isso aí não nos interessa muito." E o Putin disse: "Sim". E eles escreveram no relatório que esse sim era obviamente irônico e o Trump acreditou. O que ela conta, e esse é o mais importante, o Trump não quis ler esse relatório

Nuno José. Bom dia, Nuno.

Bom dia, bom dia, Manuel.

Isso é exatamente o que também disse a Fiona Hill, que era a conselheira para a América. Ela também deve ter estado nessa reunião e conta exatamente a mesma história. Portanto, são várias fontes.

Sim, é isso. E portanto, a conversa entre eles tem este lado, tem esta coisa de que o Trump, na verdade, parece não entender ou não quer. Por exemplo, a noite passada, uma outra personagem, chamam-se jornalistas, mas são, na verdade, propagandistas. Uma bastante conhecida, a Olga Skabeyeva, disse que Moscovo está à espera de ainda mais concessões de Trump, porque eles têm uma relação muito afável. E depois é o que dizia o João Manuel Fernandes há bocado, é a coisa do tempo. O tempo que a Rússia tem e que o Trump, apesar de tudo, tem que lhe dar respostas, mas eles parece-me que claramente estão a fazer pouco. Há uns trechos desse programa em que claramente eles estão a gabar-se de conseguirem trapacear o Trump, de conseguirem enganá-lo por ele ser, como se diz em inglês, "gullible", de acreditar em tudo o que lhe dizem. Não sei se sabem, eu já vi também, o Trump costumava gabar-se de que o Putin tinha dito uma vez que ele era um génio. E ele usa isso. Ele diz que ele é um génio. Só uma outra coisa, que foi uma notícia que eu vi mesmo antes de nós começarmos, que o Sergei Shoigu, que agora é secretário do Conselho de Segurança, disse que a Constituição ucraniana é um impedimento à paz, porque a Constituição ucraniana impede a desarticulação do território ou que o território seja desintegrado. A Constituição portuguesa também.

E a russa também.

Exato, é isso. Não sei se é que falaste sobre isso, Manuel, sobre a questão do cessar-fogo esta noite. Uma cidade chamada Kropyvnytskyi foi bombardeada com mais 30 explosões e os russos incendiaram a cidade. E portanto, aquilo que o João Manuel dizia há bocado, eles realmente estão a cumprir o não atacar coisas energéticas, centrais energéticas, estão a atacar cidades e a noite anterior tinham atacado um hospital. Entretanto, os ucranianos também esta noite atacaram a base militar de Engels, em Saratov, que fica a 800 km de Kharkiv.

E portanto, no terreno está tudo na mesma, apesar das declarações e dos longos telefonemas.

Sim, porque mais uma vez o que parece do lado russista, e também muitos analistas europeus e americanos, e veja-se, por exemplo, o que é que disse o presidente finlandês, porque nesse dia o Zelensky estava na Finlândia. E o presidente finlandês disse: "Não é possível acreditar no Kremlin, não é possível acreditar no que diz Vladimir Putin e, portanto, o melhor que temos a fazer é", ele de expressão dele, "armar-nos até aos dentes." E também nesse dia, a Finlândia e os três países bálticos disseram que iam sair daquele tratado das minas antipessoais, porque eles querem minar as fronteiras para impedir as invasões. E portanto, no terreno não mudou nada. Claro que a gente desesperança tem sempre, até nem que seja por uma questão de se viver melhor com isso, mas não me parece que a Rússia tenha alguma intenção de respeitar o cessar-fogo. E portanto, aquilo, como dizia o Solovyov, é para o Trump ficar contente e se poder gabar na Fox News.

E portanto, temos a Rússia aqui no controlo da situação e um afastamento claro entre a União Europeia e Estados Unidos ou Donald Trump, conforme quisermos estabelecer aqui um corte mais definitivo ou não com o parceiro.

Sim, a União Europeia tem dito, desculpe, o Trump já repetiu várias vezes naquelas conferências de imprensa meias, que ele está sentado na cadeira e vai dizendo coisas. Mas ele já disse várias coisas e, perdoe-me o plebeísmo, mas por a tradução ser mais ou menos literal, ele disse: "A União Europeia foi inventada para lixar os Estados Unidos." E o Trump não disse isto uma vez, já disse isto várias vezes. E portanto, ele tem essa convicção de que a União Europeia é uma espécie de inimigo ou de adversário, ou que é preciso combatê-la, não digo pelas armas, mas que é alguma coisa que impede os Estados Unidos de ser mais fortes ou melhores. Essa visão parece-me que está nele. É evidente que a União Europeia, que não tem essa visão, não olha para os Estados Unidos dessa maneira, nunca olhou, mas que tem que ter reservas quando um presidente dos Estados Unidos diz isso, é evidente que do lado europeu essas reservas têm que existir, porque será que é possível confiar? Eu vi até vários analistas a dizer que mesmo em questões de partilha de informações, que eles às vezes desconfiam do que dizem os americanos. Já não me lembro se foi ontem, se foi anteontem, aquele senhor enviado para a Rússia, o Witkoff, continua a dizer que basicamente ele está numa posição de rendição total. "Pronto, nós temos que dar tudo à Rússia, tudo o que eles pedem, porque é a única maneira de isto acabar." Claro, isso é evidente.

Que eles são os mais fortes, como têm dito. O mundo muda muito e o olhar que temos sobre algumas coisas que pareciam mais seguras também não. Nuno Amaral Joãoni, muito obrigada. Bom dia. Fica aqui também o olhar do professor da Universidade da Beira Interior. Vamos pedir a ajuda do Major-General Isidro Morais Pereira, nosso convidado ao telefone. Bom dia, Major-General. O que se pode esperar nos próximos tempos para a Ucrânia? O tempo está, de facto, a favorecer a Rússia?

Tudo indica que sim, porque Trump parte para as conversas telefónicas com o seu homólogo da Federação Russa e aquilo que dá a impressão é que, no final de contas, quando se faz uma apreciação final ao teor do telefonema, pelo menos aquilo que nós vamos sabendo, e vamos sabendo muito mais através daquilo que a Rússia comunica e muito pouco através daquilo que a própria Casa Branca comunica, que diz sempre que o telefonema correu muito bem, que fizeram muitos progressos, que foi ótimo, mas depois acabamos por saber as renovadas exigências que a Rússia vem fazendo. Aquilo que, numa imagem, a impressão que dá é que a montanha acaba por parir um rato. Mesmo este acordo parcial, que é a contraproposta russa, porque mais do que isso não houve, de deixar de atingir as instalações ligadas à produção de energia e, evidentemente, a Ucrânia deixar de atingir as refinarias e outros locais também ligados à produção de energia, parece-me muito pouco e nem isso tem vindo a ser cumprido, porque logo a seguir a esta proposta ter sido aceita por ambas as partes, porque na sequência do telefonema entre Putin e Trump, Putin terá dito que tinha dado ordem imediata às suas tropas para deixarem de atingir esse tipo de alvos e ainda na noite de ontem foram atingidos vários alvos ligados à distribuição e à produção de energia elétrica na Ucrânia. Portanto, o resultado foi zero. E esta noite verificou-se novamente uma chuva de drones, cerca de 170 drones foram lançados sobre várias regiões da Ucrânia. Não se tem adiantado muito em termos de paz. Estão agendadas agora conversações novamente para a Arábia Saudita, para Jedá, pelo menos algumas, outras eventualmente para Riad, ainda não há confirmação sobre a localidade em si mesma, mas a Rússia, tal como o próprio presidente Zelensky vinha avisando, e não apenas ele, também o presidente da Finlândia e a própria senhora Kaja Kallas também tinham vindo a dizer que Trump, no fundo, não era confiável e que iria aproveitar habilmente este momento de propostas de paz programizadas por Washington para ir preparando novas ofensivas. Há uma informação digna de crédito de que a Rússia estará a preparar uma nova ofensiva em grande escala sobre a região de Sumy. Dá a impressão que isto é algo que não está a correr de feição, muito embora do lado da Ucrânia tenha havido concordância com aquilo que a Rússia tem feito. Agora as equipas vão se encontrar na Arábia Saudita para discutirem a outra parte da proposta do próprio Vladimir Putin, que é a questão do cessar-fogo na região do Mar Negro, que eventualmente poderá exigir a discussão de algumas condições, porque o Mar Negro é um mar extenso, que não tem só águas territoriais ucranianas e, neste caso, pretensamente russas, porque a Rússia ocupa naturalmente e ilegalmente a Crimeia e há águas também que pertencem a outros países, mas há águas internacionais e há todo um microcosmos complexo pra implementação de um cessar-fogo por cura, porque eu desconfio que há outras exigências que não foram declaradas, mas pode haver exigências por parte do senhor Putin de inclusivamente pararem as ações de reconhecimento levadas a cabo por outros países, designadamente os Estados Unidos. Sabemos que leva a cabo ações de reconhecimento sobre o Mar Negro com drones, os conhecidos MQ-9 Reaper, e a própria França ainda há dois dias sobrevoou com os seus aviões de reconhecimento tipo AWACS, levou a cabo ações de reconhecimento sobre o Mar Negro e é um conjunto de aspetos técnicos que exige que sejam discutidos. Vamos ver se resulta também aqui no Mar Negro. As vantagens são todas pro lado da Rússia, porque a Ucrânia conseguiu por si só, pelo desenvolvimento que levou a cabo já durante a guerra, dos drones de superfície e de subsuperfície, conseguiu afundar ou pôr fora de combate cerca de 40% daquilo que era a frota russa do Mar Negro, fundeada fundamentalmente em Sevastopol. E conseguiu de tal forma que os navios de guerra russos, aqueles que ainda sobram dessa força naval, estão já completamente encurtados na parte mais a leste do Mar Negro, em Novorossiysk. Um acordo que ponha fim às hostilidades no Mar Negro, à Ucrânia não traz grandes vantagens. Traz mais alguma paz, mais alguma segurança no escoamento dos seus cereais, mas eles já estão a ser feitos com uma segurança razoável, porque a Rússia já não consegue aproximar-se suficientemente da parte ocidental do Mar Negro. Portanto, é mais um aspecto. O que nós estamos a ver é que no decorrer destas negociações, o presidente norte-americano parte com uma proposta que recebeu o assentimento da Ucrânia, em que era, no fundo, um cessar-fogo, as armas calar-se-iam durante todas as armas. Não era apenas os ataques às centrais de produção de energia, não era só no Mar Negro, era toda a área geográfica onde decorrem as operações e era todo o tipo de atividades militares. Havia um calar completo das armas durante 30 dias e esses 30 dias seriam aproveitados para discutir os termos em que sobraria a paz. Portanto, esta é a proposta não apenas ucraniana, e é preciso sublinhá-la, era a proposta dos Estados Unidos.

Sim, era a proposta inicial.

Era a proposta americana, e esta proposta é evidente que não podemos dizer que recebeu um não rotundo da Rússia, mas foi substituída por algo que nem sequer é comparável. No fundo, a Rússia é que está a gerir toda esta questão a seu bel-prazer.

Portanto, Putin é melhor negociador que Trump.

Com certeza. Vamos lá ver, Putin tem 25 anos de poder.

Sim, de liderança.

Política, de liderança a todos os níveis. Ainda para mais, é um homem que tem uma formação de base como agente do KGB. Ele foi agente do KGB, chegou ao posto de tenente-coronel nessa estrutura, estava em Dresden quando se dá a implosão da União Soviética e regressa, naturalmente, a São Petersburgo e depois a Moscou. A história é conhecida de todos, a forma como ele chega ao poder, e é um homem muito traquejado neste tipo de coisas. É muito bem assessorado. Basta dizer que o seu Lavrov é o ministro dos Negócios Estrangeiros também há mais de uma dezena de anos. A equipa que acompanha Vladimir Putin é uma equipa experiente, é uma equipa profissional, é uma equipa que sabe o que está a fazer em prol daquilo que são os objetivos da Federação Russa. E no fundo, está a negociar de forma eficaz, tendo em vista, naturalmente, os objetivos perseguidos pelo Estado russo. No caso norte-americano, parece-me que há gente que sabe negociar muito bem a venda e a compra de imóveis, mas em termos de política e de negociação a este nível, parece-me que ou não há uma vontade séria de apoiar a Ucrânia.

Ou então há incapacidade.

Ou então há aqui alguma incapacidade, no fundo. É a conclusão a que temos chegado.

E isso retira relevância ao papel que os Estados Unidos poderão ter na mediação do conflito, ou ainda assim, a Ucrânia continua a precisar dos Estados Unidos para encontrar outro caminho?

A Ucrânia, eu diria, infelizmente, continua a precisar dos Estados Unidos nesta fase, porque há determinado tipo de armamento, sobretudo munições e outro tipo de equipamento militar, que só os Estados Unidos têm essa capacidade e só os Estados Unidos têm disponibilidade e têm reservas de guerra para poder apoiar.

Continuar a fornecer. Houve uma suspensão?

Estamos a falar, por exemplo, dos Patriot.

Esse é um caso paradigmático. A defesa aérea de longo alcance é uma defesa aérea americana e infelizmente, é a única forma de parar os mísseis balísticos, que são os mísseis mais difíceis de detetar, de seguir e de interceptar. E são aqueles que atingem com mais facilidade e com mais probabilidade de certeza os alvos a que se destinam. E são uma das maiores ameaças. E quem produz em grande quantidade as munições para os sistemas Patriot e quem produz os sistemas Patriot são os Estados Unidos. E é outro aspecto muito importante. A informação, há uma semana, eu não direi que a Ucrânia esteve completamente às escuras, mas deixou de ter informação em tempo real fornecida pelos Estados Unidos. E essa informação, mesmo no que toca ao combate, à detecção do lançamento de mísseis dessa natureza, é fundamental. Portanto, a informação estratégica que os Estados Unidos dá, neste momento, ainda não é substituível pelas agências europeias, porque a rede de satélites espiões que têm os Estados Unidos no ar é muito superior à rede de satélites que tem, por exemplo, a França e outros países europeus. Portanto, para já, não há grande capacidade da Europa se assumir como um substituto integral das capacidades norte-americanas, porque se a Europa já tivesse essa capacidade, ou melhor, os aliados europeus já tivessem essa capacidade, é evidente que o senhor Trump seria dispensável, até porque ele hoje, na sequência da conversação telefónica com o presidente Zelensky, veio propor algo que parece completamente absurdo É os Estados Unidos tomarem a posse das centrais nucleares ucranianas, porque elas assim ficariam muito mais seguras. Eu ainda admitiria uma proposta destas se isso fosse algo temporário. Enquanto decorrem as hostilidades e para que a Rússia não tenha veleidades de atacar as centrais nucleares e elas possam continuar a fornecer de forma ininterrupta energia elétrica para a Ucrânia e eventualmente exportar, porque a Ucrânia era um país exportador de energia elétrica. De forma temporária, os Estados Unidos enviam equipas para tomarem conta das centrais nucleares. Caso contrário, isto parece não fazer sentido. Isto é um aproveitamento claro de um país que está a ser completamente arrasado e até parece que a Ucrânia deve muito aos Estados Unidos.

Sr. General, mas não acha que pode ser significativo, porque implicaria, apesar de tudo, um recuo da Rússia, o presidente Trump ter citado especificamente a central de Zaporizhzhia, que está ocupada com os russos?

Aí, sim. Sinceramente, isto leva-nos à conclusão lógica que é que este aspecto terá sido discutido entre Putin e Trump, eventualmente. Ou ainda será uma ideia que Trump pretende discutir com Putin, não sabemos. Mas nesse caso, isso implicaria a cedência, a retirada das tropas russas da central e a substituição de parte do pessoal que trabalha na central, porque a central não está a funcionar em pleno, os seus reatores estão a ser apenas arrefecidos, ela não está a funcionar em pleno. Isso traria alguma vantagem para a Ucrânia. Agora, vamos lá ver, todas as outras centrais, que são várias, entregues aos Estados Unidos, parece que isso é algo que a Ucrânia tem que pagar aos Estados Unidos porque lhe deve. Aliás, o senhor Trump tem dito que a Ucrânia deve 350 bilhões de dólares, que foi mais ou menos essa a verba que ele não se cansa de repetir. Está provado à saciedade que não é verdade. E mesmo os 120 bilhões ou 170, há fontes que se referem a 170, outras 120. Admitamos que são 170. Essas verbas foram verbas dadas pelos Estados Unidos para apoiar o esforço de guerra da Ucrânia. E mais, os Estados Unidos não faz mais do que a sua obrigação. Ou já nos esquecemos que em 94 os Estados Unidos foi um dos países que ficou de fiador? Os Estados Unidos são fiador da segurança da Ucrânia, quando a Ucrânia entregou as suas armas nucleares e os vetores de lançamento. Em troca de segurança, os Estados Unidos ficavam de fiador, a Grã-Bretanha ficou de fiador, a Rússia ficou de fiadora, acaba por atacar a Ucrânia mais tarde, como nós sabemos, e depois a França e a China também ficaram, mais tarde. Dois ou três meses mais tarde também decidiram dar garantia de segurança, embora mais ligeiras. Portanto, perante um acordo, um memorando de Budapeste, é disso que estamos a falar, de 94, os Estados Unidos não fazem mais do que a obrigação deles de apoiar a Ucrânia e deviam apoiar até muito mais do que o que estão a fazer, em boa verdade. Agora, estar a querer as terras raras, por um lado, o urânio que é explorado também na Ucrânia, a Ucrânia é muito rica em urânio, o lítio, que a Ucrânia também tem. E agora também querem as centrais nucleares e o produto das mesmas. Isto parece-me algo inconcebível. Isso é, no fundo, extorsão. O nome disto é extorsão, é extorquir. É um país que está em guerra, um país que está a ser destruído todos os dias. Isso parece-me de muito mau gosto, mas essa é a minha análise, é a forma como eu olho para as questões.

E olhamos cada vez mais para os Estados Unidos já não como um aliado?

Sim, isso é o europeu comum. Portugal é um país atlantista, sempre foi. É um país que olha sempre pro Atlântico, olha pra potência marítima como um aliado. Fomos aliados da Inglaterra e continuamos a ser, e agora aliados preferenciais dos Estados Unidos. Sempre houve uma especial simpatia da população portuguesa pela potência marítima e, neste caso, pelos Estados Unidos. Eu estou convencido que se hoje fizermos uma pergunta aos portugueses, que a grande maioria dos portugueses olham para os Estados Unidos de uma forma completamente diferente do que olhavam há dois ou três anos. Nós olhávamos para os Estados Unidos como um grande amigo e neste momento, eu estou convicto que mesmo nós, portugueses, olhamos para os Estados Unidos com grande desconfiança.

Com desconfiança. E os líderes europeus, hoje mais uma vez reunidos em Bruxelas para analisar também as conclusões destas conversas telefônicas que ficaram mais ou menos públicas, haverá aqui um clima de alguma, não diria hostilidade, mas pelo menos desconfiança?

Essa é a palavra. Julgo que é a palavra adequada, pelo menos para já. Acho que não devemos embarcar já na hostilidade, mas sim na desconfiança. Eu sei que tem havido países que têm feito um bocado aquilo que nós designamos por um grande golpe de rins e têm sido extraordinariamente flexíveis, inclusivamente estou a pensar em Keir Starmer, o primeiro-ministro inglês, que tem feito tudo o que é possível, possíveis e impossíveis, para manter este vínculo entre as nações europeias O pilar do campo da NATO e para que este vínculo entre a Europa da NATO e os Estados Unidos não se desfaça, para que continuemos a confiar nos Estados Unidos, mas a realidade apresenta-se de outra forma. Acho que o mundo, de alguma forma, é curioso, porque assistimos hoje a manifestações, vemos os turcos na rua fazendo manifestações contra uma democracia musculada. Há, de facto, eleições, mas não é uma democracia real. Vemos os países que estão sujeitos a autocracias e a este tipo de democracias musculadas, as pessoas querem mais liberdade. E vemos na Europa o sentido inverso, quer dizer, como estamos a ver na Hungria, como estamos a ver noutros locais. Portanto, o despontar do populismo um pouco por todo lado. Isto é curioso, são aspetos que vale a pena a gente pensar sobre eles. Mas voltando à questão essencial, eu acho que, no fundo, o vínculo transatlântico, nós não podemos dizer, não podemos afirmar que se está a desfazer. Agora, a verdade é que Donald Trump, inclusivamente, não vai há muito tempo, numa das suas célebres afirmações, pôs em causa a própria solidez do artigo quinto do Tratado de Washington. Quer dizer, são os países que estiverem, de facto, a investir suficientemente na defesa, ele também não definiu o que era suficientemente, se são os 5%, se são os 3,4 que os Estados Unidos investem, se são os dois. Quer dizer, só os países que estão a investir suficientemente na defesa é que nós estaremos disponíveis para os defender em caso de agressão por uma potência externa. Isto faz quase implodir o artigo quinto. Portanto, os sinais de que os Estados Unidos até poderiam, eventualmente, abandonar a NATO a tempo, também, são sinais que têm que ser lidos, muito embora neste momento essa prerrogativa não esteja nas mãos do presidente norte-americano e já esteja nas mãos do Congresso. O que nos dá alguma tranquilidade, mas de qualquer maneira, do outro lado do Atlântico, não temos só um aliado, temos o Canadá. Temos o Canadá que cada vez está mais próximo da Europa, inclusivamente em matéria de produção de armamento. Dou apenas um exemplo: o Canadá tinha uma grande encomenda de F-35, os aviões da quinta geração, à Lockheed Martin, eram cerca de 80, já tinha pago 16 e desistiu do programa. E vai optar por um consórcio europeu para fabricar o seu vetor aéreo.

Mas quando é que esses aviões depois vão estar prontos?

Vamos lá ver, tudo depende das encomendas. É sempre a mesma resposta. Se as encomendas forem feitas-

Mas eles sequer estão desenvolvidos ainda, não estão em fabrico.

Não, já há os primeiros, inclusivamente. Para sermos completamente verdadeiros, a Europa, neste momento, não tem nenhum projeto de produção de aviões da quinta geração. Nenhum projeto similar ao F-35. O que a Europa tem é dois projetos que já estão em andamento, que andaram mais devagar do que aquilo que seria esperado, porque os projetos não têm sido devidamente financiados. Temos dois projetos de fabrico de caças da sexta geração. Portanto, em vez de subir de grau a degrau, passa-se da quarta geração, como por exemplo, o avião francês Rafale, o caça-bombardeiro Rafale, ou o JAS 39 Gripen sueco, são aviões da quarta geração, com um plus, quer dizer, poderíamos dizer que são da quarta geração, quarta e meio, mas não são aviões da quinta geração porque não são stealth.

Não são fantasma. Não são protegidos contra os radares.

Não são protegidos contra os radares. Mas há dois projetos. Há um projeto inglês, no qual também participa o Japão. É um projeto que neste momento vai ser financiado outra vez. Em 2027 já temos o primeiro avião no ar. Depois vamos ver a produção em série, quando é que será uma realidade. E temos outro projeto, que é um projeto alemão para substituir o Eurofighter, um projeto alemão também com a França, e que também é um avião da sexta geração. Portanto, nós temos projetos e esses projetos são projetos que levam tempo. Os Estados Unidos também ainda não têm nenhum avião da sexta geração, a verdade é essa. Quem está mais avançado, segundo se pensa-

São os chineses

...são os chineses, embora a informação seja um pouco escassa. Mas de qualquer maneira, e para falarmos sobre a questão do vetor aéreo, os caças da quarta geração, quer o Rafale, quer o Typhoon, o Eurofighter, são caças que estão nas linhas de produção e que servem ainda muitíssimo bem o propósito de combater a Federação Russa, porque a Federação Russa, aquilo que dizem as informações é que os Su-57, que são supostamente os únicos aviões da quinta geração que a Federação Russa tem, são apenas cerca de 10 Estão ainda em fase de treino e há grandes dúvidas sobre se eles serão ou não invisíveis ao radar. Portanto, a grande maioria dos aviões que estão a ser produzidos na Europa da quarta geração, com um plus, um querinho mais, são aviões perfeitamente capazes de se baterem em luta aérea e são aviões que até superam os Su-34 e os Su-35 da Federação Russa. Portanto, não é um grande problema nesta altura. O grande problema na Europa poderá ser mais a questão de aumentar a produção das munições, melhorar as capacidades de defesa antiaérea de sistemas baseados em terra, porque o único sistema verdadeiramente europeu com capacidade pra interceptar mísseis balísticos ou que se possa assimilar aos Patriot é o Aster 30, o Samp/T, de fabrico franco-italiano, que neste momento também há informação de que está a ser melhorada a performance desse sistema, que é um sistema que tem um alcance prático que vai até aos 120 km e está a ser melhorado pra ter um alcance semelhante ou até superior ao Patriot, pode ir até aos 200 km.

E o chamado escudo nuclear, a França e a Inglaterra conseguirem dar proteção nuclear à Europa toda?

A questão nuclear é uma questão pertinente. A maior potência nuclear europeia é a França. Não há dúvida. A Inglaterra também tem capacidade nuclear. A França conta, pelo menos aquilo que é sabido e que é declarado, e a França não esconde, tem pelo menos 300 ogivas nucleares e também está num processo de aumentar essa capacidade. Quer os meios de lançamento dos seus submarinos nucleares, quer os meios de lançamento agora do próprio caça bombardeiro Rafale. É tudo made in Europe. Trezentas ogivas nucleares devidamente mantidas e preparadas pra serem lançadas é ameaça suficientemente dissuasora, nesse capítulo, para não sermos atacados com armas nucleares por parte da Rússia. Agora, a tendência, não vale a pena estarmos aqui a tentar alinhar nos projetos de desnuclearização, que no fundo, neste momento, nós sabemos que parte das conversas entre o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e o senhor Donald Trump, o presidente norte-americano, vão no sentido de desanuviar a questão nuclear e voltarem a entender-se no sentido da redução de armas e vetores. A China já disse que não concordava com isso. A China já vai a caminho ou já ultrapassou as mil ogivas e julgo que só parará quando atingir o patamar das 5 mil, ou 6 mil, que é aquilo que têm os Estados Unidos e a Rússia, mais ou menos. E Europa, há sinais fortes e claros de outros países que pretendem desenvolver armas nucleares. A Polônia é um deles. A Alemanha, veremos. A Alemanha, pra já, enquanto não há decisões nesse sentido, solicita apoio por parte da França, caso os Estados Unidos decidam retirar o seu poderio nuclear da Europa. A Alemanha já está em conversações sérias e já recebeu um sim do presidente francês Emmanuel Macron, que manifestou toda a disponibilidade de fazer deslocar parte da sua capacidade nuclear pra território alemão. Mas aquilo que me parece é que nós vamos assistir à corrida armamentista na Europa, já estamos a assistir a ela, e eu não descarto que mais países procurem desenvolver armas nucleares e vetores de lançamento dentro do espaço europeu, porque de fato, na ausência do chapéu nuclear estratégico norte-americano, os europeus têm que se precaver. Agora, se isso é bom, porque é um tipo de armamento que necessita de cuidados especiais, necessita de uma manutenção própria, é caríssimo de ter uma frota, uma capacidade nuclear, custa muito dinheiro, e se houver um acidente, é um acidente de grandes proporções. O desejável era que houvesse menos armas nucleares, porque é como digo, 5 mil armas, 5800 ogivas, que é aquilo que têm os Estados Unidos, eu estou falando de estratégicas. Aqui nem sequer estamos a contar as armas nucleares táticas.

Sim.

Isso aí são muitas mais. São mais que suficientes pra destruir a Terra várias vezes. Trezentas ogivas nucleares estratégicas são mais que suficientes pra dissuadir a Rússia de atacar a Europa. Isto pra dizer o quê? Que o poderio nuclear francês é suficientemente dissuasor. Agora, que isso seja suficiente pra todos os países da Europa se sentirem protegidos? Imaginemos que amanhã não é Emmanuel Macron que está à frente da França, que é a senhora Le Pen. Será que ela está na mesma disposição? Os países não podem estar dependentes dos humores dos líderes dos outros países.

Por isso é que estamos a ter esta conversa neste momento, não é?

Por isso é que estamos a ter esta conversa e por isso é que eu diria que é bom Está no próprio espírito do Tratado de Washington. Os países são os primeiros interessados em ter uma estrutura de defesa capaz e têm que mostrar esse interesse. E só depois é que a defesa coletiva funciona, é a segunda camada. Nós termos uma segunda camada e não tratarmos da primeira não faz sentido. Portanto, isto o melhor é trancas à porta.

É trancas à porta. Major-General Alcides Nunes Pereira, muito obrigada pelas reflexões. Um bom dia ao Major-General.

Obrigado também.

Chamo já, agradecendo também o tempo de espera, Orlando Sá Manso, que é professor especialista em relações internacionais. Muito bem-vindo também a esta discussão. Que parte das conclusões sabidas, tornadas públicas dos telefonemas que Donald Trump fez, primeiro com Vladimir Putin e depois com Volodymyr Zelensky. Começo precisamente por aí, Orlando Sá Manso, que forma de diplomacia tem sido esta?

Bom dia, muito obrigado pelo convite. É, sem dúvida, um tema importante. Falarmos em telefonemas começa a ser parte da nossa análise. Primeiramente, os telefonemas têm tido dois lados: um receptor e provavelmente alguém que o faz, e também duas interpretações muito distintas que até se têm desmultiplicado. Só em relação ao último telefonema que tivemos entre Trump e Putin, falamos em um telefonema que teve um resultado. Eu vou só buscar alguns adjetivos que apareceram: substantivo, franco, positivo, em inglês "great", outros disseram fantástico, e houve até quem dissesse extraordinário, mais por parte da administração dos Estados Unidos. Um dos apoiantes muito conhecido, Elon Musk, disse que era histórico, épico, mas também tivemos alguns adjetivos mais comedidos, como bom e longo. Longo aqui como sendo importante também porque havia muitos assuntos a tratar. Mas o que é facto é que a guerra continua, e continua em larga escala e com muita intensidade. Portanto, elogiam-se as capacidades pretensamente negociais de um lado e de outro, mas na realidade a situação continua. Eu gostaria de introduzir aqui um tema que às vezes é um tema clássico, que aparece em alguns filósofos, que é a questão da proximidade e da distância, da maneira como nós, quando temos uma relação de grande distância, não conhecemos alguém, conseguimos impor-lhe todas as virtudes, porque nunca vimos a pessoa falhar. E às vezes, se falarmos muitas vezes com uma pessoa, essa pessoa também mais vezes erra. Às vezes, quanto mais proximidade, mais humanizamos quem está do outro lado. E eu creio que aqui o que temos até é um fenómeno de alguma distância, porque Trump apresenta-se sempre como alguém que é respeitado por Putin, como ele diz naquela situação da Sala Oval, "mas ele respeita-me". Dá a entender que tem boa relação, mas se contarmos os telefonemas e aqueles que ficaram mais conhecidos, e que provavelmente até podem ser os que aconteceram, estamos a falar de 12 de fevereiro, creio eu, depois 18 de março, ou seja, ainda assim há uma certa distância. Isto permite a cada um dos lados criar a imagem que quiser em relação ao seu interlocutor e a nível presencial, que se calhar podia evitar aqui algumas das situações de eles terem ficado perdidos nas traduções, que é muito provável. Temos o encontro de 2019, ainda não temos nenhum previsto e talvez fosse bom e bom sinal que se encontrassem e de facto falassem. Muito embora as causas das guerras sejam muito profundas e nem sempre falar resolve, se calhar até não resolve assim tanto, porque a falar temos esta situação em que cada um está a interpretar à sua maneira. Além disso, até se essa relação fosse assim tão próxima que fosse possível a Trump articular-se bem com Putin e conseguir resolver rapidamente a situação, não se utilizavam estes adjetivos tão fortes como épico, histórico. Quer dizer, que alguém com quem falamos regularmente, não vamos estar sempre a dizer que o telefonema foi completamente épico, histórico, porque são adjetivos muito fortes, principalmente quando muito pouco acontece. Agora, aquilo que tivemos foi até uma situação em que, como já foi dito, parece sempre que é um lado a ceder, que é o lado que não está presente, é o lado ucraniano. Trump não tem sido moderador, na realidade, nem sequer mediador, porque no fundo vai cedendo e vai permitindo à Federação Russa não só continuar com todos os seus pedidos, como parece acrescentar à lista alguns pedidos. E também não sabemos, de facto, o tom com que Putin pode estar a falar nestas conversas ou até mesmo perante os seus mais próximos interlocutores, porque pode estar a usar, nalguns casos, ironia e algum sarcasmo, como já foi dito, e nós ficarmos sem perceber até que ponto é que alguns daqueles sins que ele deu, que carga é que têm, porque ele pode estar a falar no seu sentido. Aliás, cada vez que se vai mais a concreto, nota-se que Putin continua a dizer qualquer coisa do estilo, que está muito disponível, que agradece muito o esforço, mas quando tudo estiver esclarecido. Ou seja, é possível um cessar-fogo? Sim, mas depois de um, estou quase a citar até do comunicado, "depois de um acordo abrangente sobre as causas da guerra, nomeadamente depois de estarem sanadas todas as questões levantadas ao longo da guerra". E se contarmos que a guerra já tem praticamente 11 anos, se contarmos com a questão da Crimeia, são muitas questões levantadas. É possível um cessar-fogo? Sim, depois do controle efetivo da linha de contacto, ora que tem mais de 1200 km. Parece que Putin não fecha a porta em termos de retórica naquilo que diz, mas depois as condições que impõe são muitas e só o presidente americano é que não está a perceber que está a ser um bocadinho manobrado e jogado. E também as pessoas que lhe são próximas podem não estar a ser muito claras. Tivemos também um comentário que ainda não foi citado, muito interessante do Boris Johnson, que na altura da invasão em 2022 era primeiro-ministro e à semelhança do atual primeiro-ministro, apesar de ser de outro partido do Reino Unido, que são dos primeiros a tentarem estabelecer os pontos de contacto e a aliança com Zelenski quando as coisas correm mal, quer um quer outro. E o post que deixou foi: "Putin não está verdadeiramente a negociar. Putin está a rir-se de nós." É assim que ele termina. E são palavras muito fortes, mas que podem ter um fundo de verdade. Até porque esta ideia da negociação pode também ser vista, até aos olhos de Putin, como um pouco ocidental. Ou seja, nós olhamos para os chefes de Estado, os líderes do executivo a falarem uns com os outros como uma negociação, mas estamos a empregar uma palavra que vem mais de um contexto comercial e até económico. Na realidade, na economia em geral e no mercado, é que negociamos, mas negociamos porque podemos ter essa margem, porque do outro lado está alguém que também não pode usar a força contra nós, nem nós podemos usar a força nem para comprar, nem para vender. Ora, entre Estados não é bem assim. As conversas entre os países representam entidades que têm força coerciva e por isso a negociação pode ser uma palavra que vem de outro contexto. Na realidade, vai havendo algumas imposições, para mais num mundo que se está a tornar tão realista, tão baseado na força, que Putin pode não estar sequer consciente de que era suposto ceder ou ceder assim tanto, pode entrar para estas conversas com a melhor das intenções, que neste caso é a sua perspetiva.

Mas que estímulo é que ele tem para ceder neste momento? Pelo contrário, ele não terá muitos estímulos para ceder e tem uma pressão da facção mais nacionalista, ultranacionalista, da blogosfera, dos blogues militares, para aproveitar para avançar.

Pois, claro. E está a fazer isso, dos seus ideólogos, não só aqueles que às vezes são mais conhecidos, o Dugin e outros, mas eu até creio que se calhar a noção de Putin é mais abrangente do que essa. Esta ideia de uma reconstituição de um polo diferente do ocidental, e ele acha que pode ser líder nisso. Está a ver Trump a falar de igual para igual com ele. O único elemento aqui que o pode ser mais relutante nas palavras é manter, de facto, o contacto com Trump e não ter um Trump que se possa tornar mais agressivo para com ele, porque de resto, ele sente-se a avançar no terreno. E, portanto, não vai querer ceder por aí, vai querer pôr até a linha, provavelmente de cessar-fogo, a existir no futuro, bastante à frente até das próprias zonas conquistadas das quatro regiões que estão em causa. E sim, ele não tem muito por onde pensar em ceder. Para quê? E vê, se calhar, os Estados Unidos dispostos a fazer algo parecido, não só a embarcar na sua narrativa de que Biden é o responsável pela invasão. Isso é uma narrativa que serve tanto a Trump contra Putin e que, de certa forma, os une. Ao mesmo tempo que não está preocupado em fazer cedências, porque os próprios Estados Unidos parecem muito interessados, como já foi dito, nos minérios, nas terras raras e agora até nas centrais. De dizer que desde que estes acordos comerciais fossem estabelecidos livremente entre as partes, termos os Estados Unidos mais preocupados e a dar um apoio, que como ainda não está contratualizado, podemos imaginar, seja de que maneira for, às centrais de produção de energia da Ucrânia, desde que esses acordos fossem livres, não quer dizer que a Ucrânia tivesse que ceder nem soberania sobre eles, nem ter nenhuma vantagem sobre isso. Mas na situação em que a Ucrânia está, até nos pode fazer dar a entender que a Ucrânia está numa situação de fragilidade tão grande que se calhar até esses acordos sobre centrais e centrais nucleares feitos agora com os Estados Unidos podiam ser feitos numa pressão muito grande. É um pouco como já tem sido dito, a pressão do tempo está mesmo só de um lado, neste caso de Trump, que está voraz a tentar obter resultados, mas que está a trapalhar muito e que não está, de facto, a conseguir obter resultados. Queria evitar a política de Biden, do apoio a todo o custo, custe o que custar, dure o que durar, mas se calhar essa era um pouco mais compatível também com a linha de horizonte de Putin e da Rússia, que é uma linha de horizonte de muito longo prazo. Putin está-se a preparar a estar no poder até se calhar, provavelmente, 2036, qualquer coisa que pode apontar nesse sentido, até pelas alterações constitucionais que fez para conseguir estender. Portanto, não tem tanto um fim à vista. Quem poderá ter as eleições intercalares, e terá certamente, é Trump, já daqui a muito pouco tempo, menos de dois anos. A pressão das democracias é sempre diferente. É pena, de facto, quando temos os Estados Unidos nesta situação. Também, se me permitem uma nota sobre esta questão, que temos falado também, que hoje surgiu no programa, sobre a defesa europeia.

Sim, diz.

Dizer o seguinte: esta ideia das alianças De cooperação militar, mas no caso da NATO, uma aliança política, servia para que os Estados contassem uns com os outros e contassem uns com os outros quando tivessem necessidade. Se cada um está a contar com a força dos outros, é natural que reduzisse um pouco o âmbito da sua própria defesa, porque no fundo, estava a estabelecer uma aliança que era superior a si e à sua proteção individual. De certa forma, o intuito principal da NATO foi conseguido, que era mesmo diminuir as necessidades de cada um dos países isoladamente ter que se proteger a si próprio, contando com os armamentos uns dos outros e jogando com alguma interoperacionalidade, que agora até sabemos que se calhar não foi assinada 100%, mas também nunca seria e há sempre dificuldades. É por contarmos uns com os outros que poderíamos cada um de nós seguir para outros fins, também importantes da sociedade e muitas vezes democraticamente escolhidos como sendo um Estado com características mais sociais e menos defensivas. Isso também faz parte e em certo ponto correu bem. Neste momento, como está cada um a pensar um bocadinho mais por si e para si, é que temos que voltar a uma discussão deste gênero, de um certo rearmamento. E isso decorre da situação em que estamos atualmente, mas isso não quer dizer que seja um grande falhanço da aliança. Só é pena que as alianças, neste momento, estejam a fraquejar muito por força desta liderança norte-americana. Foi lembrada, e bem, a importância que teve na discussão dos republicanos aquela fação que chegou a ser bastante grande e que até foi seguida por muitos democratas, até por eminentes, como foram os neocons. É um grupo genérico que tinha muito mais o intuito original dos Estados Unidos de, no fundo, aliançar toda a humanidade numa espécie de proteção geral que podiam ter e que ajudava a espalhar as ideias que todos têm direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade, e pretensamente num conjunto de países que de forma alargada iria fazendo aqui um certo efeito de contágio das democracias liberais e que permitiriam que as pessoas fossem tendo mais contato com uma maneira de estar da política que foi de facto começada, não pelos Estados Unidos, se calhar um pouco mais a Inglaterra, mas esta atitude que todas as opiniões das pessoas devem contar o mais possível e que o poder não deve ser absoluto. Mas quando os próprios Estados Unidos parece que escolhem outras opções, é difícil. De dizer ainda que apesar desta enorme ruptura que esta administração americana está a fazer para com aquilo que eram os seus ideais até há tão pouco tempo, mas que temos visto que foram dando sinais. Nos últimos 40 anos, vários presidentes deram nota de que isto poderia acontecer e que a Europa deveria estar um pouco mais preparada para ter que se defender sozinha. A questão é que, de certa forma, também sempre serviu de apanágio à formação dos Estados Unidos a ideia do no taxation without representation. Ou seja, eles também sempre acharam que pagar significa ter uma participação. Não querem pagar para além daquilo que lhes é devido. Neste momento, a União Europeia, principalmente com os seus aliados também europeus, o Reino Unido, neste caso, ou países de inspiração ocidental, mesmo que não sejam do mundo ocidental, se unirem numa outra frente, podem começar a ser um pouco mais justos nestas divisões dos esforços. Também é um pouco natural que assim seja, que a divisão dos esforços de defesa deva ser um pouco mais justa, ou seja, mais representativa tendo em conta aquilo que é o peso de cada um e se a dimensão comercial e econômica, essa força que a Europa tem, também de valores, já lhe deveria subir a responsabilidade de ter uma defesa mais atuante e que pudesse cooperar a outro nível, não estar só à espera e à mercê dos Estados Unidos da América. É uma lição que daqui retiramos e agora nas limitações e na imperfeição das instituições que temos europeias, temos que ter a esperança de que ainda assim se consigam articular alguns esforços e que rapidamente se consiga superar esta limitação que temos para com a Federação Russa, que é muito iminente, a quem, de facto, depois da Segunda Guerra Mundial, se admitiu um rearmar muito grande, se admitiu a corrida ao nuclear e que agora ficam numa posição de vantagem herdada por um líder como o Putin. Bom, também a Europa precisa de chamar a si e reclamar a si os valores que lhe permitiriam e que lhe deveriam permitir ter também, de facto, um armamento um bocadinho mais substantivo, porque nós nunca sabemos quem é que vai ser eleito, mas em cooperação e em alguns com os outros, conseguimos mais facilmente na Europa, se calhar, anular aqui alguns efeitos de alguns dissidentes que também vamos tendo. Há alguns líderes mesmo na Comunidade Europeia que no fundo seguem muito da retórica e da forma de estar russa, mas isso faz parte do nosso pluralismo, o alargamento que foi feito, que obviamente tem que por vezes incluir outros entendimentos. E por isso, algumas coligações de predispostos vão ser necessárias doravante, alguma geometria variável. Mas isso também faz parte da nossa história enquanto europeus.

É só ver com um bocadinho mais de distância. Orlando Sá Mais, muito obrigada. Um bom dia para si.

Obrigado, bom dia.

Tudo mudou com Trump, não é, Professor Bruno?

Tudo, não tudo. Há muitas coisas que a gente pode dizer tudo. Não mudou tudo. A administração Biden não fez tudo o que podia ter feito na altura certa também. Quanto tempo é que levaram a chegar à Ucrânia algum armamento que tinha sido prometido? Levou demasiado tempo. Houve uma altura que foi o Congresso que começou a bloquear isso. Mas antes do Congresso isso não tinha acontecido. Nós às vezes achamos que uma pessoa só faz tudo e já percebemos que nem sempre é assim. E algumas ideias feitas, tipo Trump agora tem o poder todo. Nós vimos anteontem o presidente, ou melhor, não é bem presidente, mas é quase como se fosse, o presidente do Supremo Tribunal, o Chief Justice, que foi nomeado pelos republicanos, a atacar o Trump, a dizer que ele não pode fazer algumas coisas que está a fazer com a justiça. O poder nos Estados Unidos nunca é total de ninguém. É sempre muito repartido, o que é muito bom para eles terem uma democracia tão antiga, o que às vezes não é tão bom para alguma rapidez. Por exemplo, Roosevelt teve imenso tempo que batalhar para ter uma maioria favorável a uma intervenção na Europa. A guerra na Europa durava há dois anos, já tínhamos sido agredidos há dois anos e não era apenas um país da Europa, era a Europa toda, até finalmente os Estados Unidos decidirem vir para cá. As coisas são às vezes um pouco menos lineares desse ponto de vista, assim como também são menos lineares na Europa. Mandaram-me agora mesmo um barómetro da opinião pública, acabou de ser publicado agora, é de março, e a divisão na Europa é muito grande. Os países nórdicos, a Polónia, a Dinamarca estão realmente preocupados, por exemplo, no que diz respeito a uma coisa simples: serviço militar obrigatório. Itália, Espanha e França não. Para defender a Europa, não.

Há dados de Portugal nesse barómetro?

Não, não há dados de Portugal. Portugal não entrou neste estudo, mas eu creio que estaríamos alinhados com esta Europa do Sul. Na Alemanha sim, na Dinamarca sim, países que estão mais próximos da linha da frente. Os líderes europeus estão à altura deste desafio? Não, dizem os franceses, espanhóis e italianos. Itália tem sempre os piores resultados, devo dizer. Eu devo dizer que a posição da Itália, as posições que Meloni tem assumido, eu diria que nem sequer estão alinhadas com a opinião pública italiana, que está mais longe da NATO e dos esforços europeus do que ela tem mostrado ser, apesar de ser sempre alinhada com a Ucrânia, mas um pouquinho mais prudente no que diz respeito ao investimento em defesa e por aí adiante. Mas olhando para estes dados, percebe-se porque ela não tem a opinião pública do lado dela no que respeita a estes temas. E tem pelo menos um partido na sua coligação que é sentido contrário, que é o partido de Salvini. Nós estamos, de facto, a ultrapassar muitos problemas e temos que ter noção de que também a própria administração de Biden agora não é igual à primeira administração Trump, e não é igual em dois aspectos.

Rapidamente em dois.

Muito rapidamente. Primeiro, Trump está mais velho e percebe-se que está mais velho. Percebe-se que ele não tem a mesma agilidade que tinha. Trump tem 78 anos ou 79 já, é 16 anos mais velho do que o Putin. E isto faz diferença nestas idades. Faz alguma diferença, como acabamos de ver com Biden. Não quer dizer que as pessoas não são todas iguais, cada pessoa é uma pessoa. E depois há outro aspecto: na primeira administração, havia pessoas que diziam não a Trump. Por exemplo, quando Trump quis dar os parabéns a Putin, quando ele foi reeleito, eu estou a fazer aqui sinal de entre aspas para os nossos ouvintes que não estão a ver, quando ele foi reeleito em 2018, ele quis mandar uma mensagem ou fazer um telefonema de parabéns. E a Casa Branca, a equipa da Casa Branca disse: "Não, senhor presidente, não faça isso." Ele fez, e não só fez, como em seguida convidou o Putin para ir à Casa Branca. Ele acabou por fazer, mas tinha quem lhe dissesse que não. Agora nem isso tem. E isso também faz diferença. A posição desse ponto de vista é mais frágil dos Estados Unidos. Ou mais preocupante.

Ou mais preocupante. Até amanhã. Voltamos para mais um "Contra-Corrente" com outro tema. Até lá.