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Muito bom dia. No Contracorrente de hoje: o futuro da Ucrânia com a administração Trump. Participe até ao meio-dia através do 91 002 41 85.

O presidente Trump usou ontem as redes sociais para se dirigir a Putin, exigindo-lhe que aceite negociar e acabe com a guerra, acrescentando algumas ameaças. Na véspera, em Davos, o presidente da Ucrânia, Zelenskyy, tinha dado sinais de que com a nova administração americana pode haver um caminho para a paz, mas ao mesmo tempo pediu a deslocação de 200 mil soldados europeus para assegurar o cessar-fogo. São duas evoluções, porventura não muito esperadas, se nos lembrarmos que a convicção generalizada antes das eleições americanas era a de que uma vitória de Trump representaria uma espécie de via verde para Putin. No terreno, continua a lutar-se ferozmente e a morrer, pelo que hoje vamos voltar a debater no Contracorrente, não apenas o que se está a passar nas frentes de batalha, mas sobretudo o que representam estas evoluções recentes. José Manuel, será que Zelenskyy tem mais fé em Trump do que afinal tinha em Biden?

Não sei responder, mas há uma coisa que eu sei. Eu gostava de ter ouvido um líder europeu fazer, podia ser em Davos, podia ser no Parlamento Europeu, podia ser onde quisesse, o discurso que Zelenskyy fez em Davos. É um discurso que eu recomendo vivamente a todos que oiçam ou leiam e que põe os dedos nas feridas todas. Não é o discurso de Zelenskyy, mas há muitos pontos que por acaso coincidem com um texto que nós publicamos hoje no Observador, do João Marques de Almeida, sobre a culpa da Europa, digamos assim, a responsabilidade da Europa. É melhor dizer responsabilidade do que culpa. E eu vou referir aqui algumas coisas do discurso de Zelenskyy, porque parece-me que são relevantes. Ele está em Davos, está sobretudo a falar para os europeus e começa por dizer o seguinte, mais ou menos logo no princípio: "Todo mundo está a pensar o que é que Trump vai fazer, o que é que a América de Trump vai fazer. Ninguém está a pensar o que a Europa vai fazer." E não é só por não haver uma dúvida, é porque, como ele diz: "Na Europa, nós olhamos para os Estados Unidos interrogando-nos: será que vão continuar a ser os nossos aliados?" Depois ele diz: "Será que nos Estados Unidos eles estão preocupados com a Europa continuar a ser o seu aliado?" E responde: "Não, não estão." E isso não é culpa dos Estados Unidos, é culpa da irrelevância da Europa. Ele diz: "Senhoras e senhores", eu estou a citar agora o mais possível, estou a traduzir livremente, mas: "Senhoras e senhores, a Europa não pode permitir-se ser segundo ou terceiro no olhar dos seus aliados. Se isso acontecer, o mundo vai virar-se para outro lado e evoluir sem a Europa. E nessa altura, o mundo não será confortável nem benéfico para os europeus." E logo a seguir ele acrescenta: "Não nos esqueçamos, não há um oceano a separar a Europa, os europeus, da Rússia." Quando ele estava a dizer isto, mais ou menos ao mesmo tempo, em Washington, enquanto estava a assinar ordens executivas, o presidente Trump deu uma conferência de imprensa um bocadinho bizarra, digamos assim, trumpista.

Caótica, não é?

Caótica, mas em que sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, ele à altura disse que ia tratar do assunto, ontem foi mais claro ainda naquele post nas redes sociais que ele colocou, mas ele à essa altura disse: "Nós já ajudamos a Ucrânia com valor, entre ajuda militar e ajuda direta, de não sei quantos biliões. Isto é mais do que a Europa já ajudou e nós temos um oceano a separar-nos da frente de batalha. Eles não têm. Isto não é justo." Eu não sei se eles se combinaram um com o outro, mas usaram curiosamente o mesmo argumento. E a seguir ele acrescenta outra coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse o seguinte: "Os europeus têm que ter consciência que neste momento há batalhas na Europa que envolvem soldados norte-coreanos. Essas batalhas estão a acontecer em locais geograficamente mais perto de Davos do que de Pyongyang." Quer dizer, não é mais perto, é muito mais perto de Davos do que de Pyongyang. E depois disse várias coisas. Chamou a atenção para o atraso na área da inteligência artificial e das novas tecnologias. Sublinhou a questão da defesa, os problemas da defesa, todos sabemos. Disse com muita clareza, como disse, de resto, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte: "Se for preciso 5% do Produto Interno Bruto de investimento em defesa, então que sejam 5%. Agora, por favor, líderes europeus, não joguem com as emoções das pessoas

E não digam que isso tem que ser feito à custa da saúde ou das pensões.

Sim, a argumentação que nós já começamos a ter.

Que é o discurso sempre que se faz na Europa: "Não pode ser por causa da saúde e das pensões." Ele disse: "Não joguem com as emoções, não vão por aí." E depois disso, disse outras coisas. Nós, na Ucrânia, temos já uma indústria de drones, porque é necessário. Nós dizemos muito que aquilo é uma frente de batalha igual à da Primeira Guerra Mundial, trincheiras não se movem. Não é. Já não é. Aquilo é uma frente de batalha com características muito diferentes, porque ninguém consegue mover-se por causa de estar tudo no ar, tudo é visto, qualquer movimento militar é imediatamente detectado. Eu estava a ouvir ontem uma coisa que eu não tinha nenhuma noção, uma coisa sobre a influência que a participação do Tolkien na Primeira Guerra Mundial lhe permitiu imaginar o que depois vieram a ser as suas sagas. E há uma coisa muito curiosa que é: aquilo que foi a primeira mudança para ele e que depois lhe permite imaginar aqueles exércitos, aquelas coisas todas que nós vemos, é terem aparecido aviões e balões e serem vistos do ar e não saberem que estão a ser vistos do ar. Estamos a falar de uma coisa de há 100 anos, que era tecnologicamente primitiva. Aqueles velhos aviões de duas ou três asas, os balões que andavam e depois caíam, aquelas coisas assim. Agora, não, agora são drones. Nós dizemos: isto é uma guerra igual à de 100 anos atrás. Não, não é uma guerra igual à de 100 anos atrás, não é só trincheiras e duelos de artilharia. Há drones por cima daquilo, há muita coisa que mudou. E desse ponto de vista, a Europa, de fato, não é toda igual. A Polônia já investe mais de 5% do PIB em defesa. A Polônia tem um exército tão grande em número de soldados como a França. A Polônia já foi uma grande potência militar, o Reino Unido da Polônia e da Lituânia chegou ao Mar Negro, os polacos entraram em Moscovo antes do evento terrível, por essa altura. Aliás, esse é um dos traumas da história russa, esses anos negros em que eles foram submetidos pelos polacos e lituanos. E agora está a ter um dos maiores exércitos da Europa, mas um dos outros maiores exércitos da Europa. Qual é o país da Europa, junto com a Polônia, que tem mais artilharia? E nós sabemos que a artilharia está a ser muito importante nesta batalha. Sabes qual é?

Não.

Finlândia.

Já era.

Já era, porque a Finlândia não tem o problema de ter um oceano pelo meio.

Pois não.

É a maior fronteira. Não é um problema ter um oceano pelo meio, eles estão ali ao lado. Na Finlândia, há serviço militar obrigatório. Não sei quantos F-16 nós temos. A Finlândia tinha 60 e agora já comprou 60 F-35. F-35 são os melhores aviões do mundo neste momento, os melhores caças do mundo. Nem chineses, nem russos têm nada, por enquanto, àquele nível. E há poucos países que já os têm operacionais. Israel é um dos países que já tem aquilo operacional e, naturalmente, os Estados Unidos. O presidente finlandês esteve em Davos, falou com o Zelensky e disse uma coisa que responde, se quiseres, à tua pergunta. Ele deu uma entrevista ao Gideon Rachman do Financial Times ontem ou anteontem, e ele diz que esteve em Davos, falou com o Zelensky, e que o ambiente na liderança ucraniana, relativamente à administração americana, é de maior esperança, de que as coisas agora podem mexer. Que dados é que eles têm, como é que isto aconteceu, ele próprio não sabia responder, mas foi isso que ele percebeu nas conversas que teve com os líderes, com Zelensky em particular, mas seguramente que Zelensky não estava sozinho em Davos. Acho que isto é algo que temos que perceber. Desse ponto de vista, aquilo que nos foi dito nas redes sociais, nomeadamente por Trump, é muito significativo, porque ele está a tentar usar, por um lado, a retórica, que é habitual nele. Por outro lado, aquela ideia de que tudo se resolve à mesa das negociações. Há quem diga negociação, há quem diga regatear. De alguma forma, dessa maneira, nós já percebemos que as pessoas da sua administração têm uma capacidade de influência aparentemente superior à que tinha a administração em vigor nos Estados Unidos antes, e vimos isso no Médio Oriente, que conseguiram com uma viagem aquilo que não se conseguia há seis meses, fazendo o contrário do que toda a gente disse que ia acontecer. Toda a gente disse que o que ia acontecer é que quando Trump chegasse, Israel ia ter as mãos livres. Trump chegou e disse a Netanyahu: "Ou fazes isto ou tens a vida complicada". Aliás, nem tinha chegado ainda, estava apenas como presidente eleito. O que ele vai fazer agora? Ele está a tentar colocar pressão num lugar que dói à Rússia, que é a questão da economia. E repare, ele tem muitos instrumentos. Muitas pessoas pensaram: "Ah, estas sanções, vamos migalhar a economia russa." E de repente, passamos já três anos de guerra, praticamente, e não esmigalhámos a economia russa. Pelo contrário, houve um período em que ela até esteve melhor. Está a piorar. O rublo já recaiu para os níveis dos dias logo a seguir à guerra, em que tinha tido uma queda muito grande. Porquê? Uma economia de guerra permite a um Estado gastar muito dinheiro na guerra, dá sempre algum alento, às vezes internamente. Aquilo não é um Estado Social, em que o Estado gasta o dinheiro e dá dinheiro às pessoas, aquilo é uma economia diferente, pré Estado Social, a economia russa. E isto tem sido financiado por quê? Pela dependência absoluta da Rússia das exportações de gás e petróleo, portanto, hidrocarbonetos. E o que é que Trump ameaçou fazer? Além de ameaçar sanções, disse outra coisa, que aliás, é uma das suas primeiras ordens executivas, que é: vamos voltar, "drill, baby, drill". O que isso significa é inundar o mercado com a capacidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma capacidade em termos de inundar o mercado com petróleo e gás de xisto, que a Europa podia ter e não quis ter, que a Europa tem no seu subsolo.

Há enormes reservas em França, no país basco.

A Europa tem reservas gigantescas, mas não quis tocar nelas.

Não só não quis, como há países que legislaram contra isso, no sentido da proibição.

E pressionaram a União Europeia a fazê-lo, que por acaso não chegou a fazê-lo, mas esteve à bica de o fazer, dizendo que não se podia fazer isso. Mas no momento em que isso entra no mercado, o que acontece? O preço baixa, as taxas da Rússia baixam. E já não chega apenas andar a fazer com barcos velhos, bandeiras de ocasião e fazer as exportações como manda fazer. Portanto, ele tem capacidade de magoar verdadeiramente a Rússia. E naquele pequeno post que expôs nas redes sociais, agora isto não sei se foi por engano, se foi porque Trump é Trump, se foi porque é assim, mas ele fez ali uma coisa que de certeza que irritou os russos, é preciso ler o post todo, é um post de rede social, nunca é muito comprido, não são 140 caracteres, é um pouco mais comprido. E ele começa: "Eu gosto muito do povo russo. O povo russo ajudou-nos muito a ganhar a Segunda Guerra Mundial." Para o Putin, isto é uma facada, porque para o Putin, eles ganharam a Segunda Guerra Mundial e os americanos foram figurantes. Basicamente, é esse o quadro mental. E eu não sei se o Trump fez isto deliberadamente, se fez isto por acaso, se fez isto por ser a maneira dele achar que ia dar uma coisa com uma mão para depois retirar com a outra, mas aquilo não é um post nada simpático para o Putin, não é apenas por ele dizer: "Guerra estúpida, acabe com isso. Ou negoceia ou isto vai ficar pior". Que é o mesmo que ele disse para o Médio Oriente aqui há umas semanas. "Ou vocês negoceiam e acabam com isto, ou isto vai ficar pior." E de facto, aí volto ao que disse o Zelensky em Davos. Há quem consiga dizer isso, porque de facto tem poder económico, poder militar, está na vanguarda do desenvolvimento, os Estados Unidos, e quem não consiga dizer isso, que é a Europa. Infelizmente, é a nossa situação. E há uma coisa que, quase no fim do discurso do Zelensky, ele disse, e tem uma frase que eu não posso gostar mais. É mesmo: "A Europa está demasiadas vezes focada na regulação, ou está mais focada na regulação do que na liberdade." Isto é rigorosamente verdade. A Europa está mais focada na regulação do que na liberdade. Ontem tivemos lá um primeiro-ministro europeu a fazer exatamente isso, chamado Pedro Sánchez. E a receber palmas. Ele estava a falar de redes sociais, não sei o quê, não vamos entrar agora nessa discussão, que é toda outra discussão, todo outro debate. Temos que fazer um "Dideias" de uma hora e quinze sobre isso. Mas se a Europa não agir em conjunto, se não continuar a estar unida, não vai valer nada. Ele também disse isso em Davos. Eu não tinha ouvido o discurso todo, só tinha ouvido as notícias. Foi um amigo meu que está na Austrália Que me mandou ontem por WhatsApp o discurso na íntegra e a dizer aquilo que eu estou a dizer: era isto que os líderes europeus deviam dizer. E é rigorosamente aquilo. Portanto, desse ponto de vista, eu gostava muito, ainda gostava mais do que aquilo que já gostava antes, de poder ter dentro da União Europeia e, porventura, dentro da NATO, isso vai ser mais difícil a curto prazo, pessoas como o Zelensky.

Não vê ninguém na União Europeia com esta visão.

Talvez haja, mas dizer isto com esta clareza, talvez exista, mas não estão nos lugares de topo. Eu ouvi os discursos, não foram em Davos, mas no Parlamento Europeu ontem, de António Costa, do nosso António Costa, não era este o registo. Era mais um registo defensivo, em relação a Trump, medroso. E não sei se a von der Leyen, ela ia a Davos, não sei se já foi, se não foi, se já falou, se não falou. Se já falou, não dei por isso, não julgo o que ela diz, apesar de tudo, ela tem tido. Mas mesmo assim não sai muito da lógica reguladora, castradora, em muitos aspectos, que tem sido a lógica da União Europeia. E entretanto, volto a citar o Zelensky, o algoritmo do TikTok já é mais poderoso que muitos governos, incluindo governos europeus. Repare, ele escolheu o TikTok, não escolheu o X, nem escolheu outro qualquer. Escolheu o TikTok. Não é por acaso.

Não é por acaso. Ficaram aqui muitos sinais e merecer muitas interpretações. Ana Miguel dos Santos, especialista em assuntos militares e de defesa, já está conosco e vai ficar aqui no Contracorrente. Bom dia, Ana Miguel.

Bom dia.

E bem-vinda. O que poderá mudar alguma coisa, de facto, na Ucrânia a partir de agora? Há um novo vento.

Sem dúvida. Muito bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre um grato prazer estar aqui na vossa companhia. Eu estava a ouvir o José Manel e concordo, como é hábito. Isto não é combinado, portanto é mesmo honesto.

De facto, não combinamos nada.

Nada. Sem dúvida. Eu acho que durante muito tempo se subestimou a nossa antipatia relativamente a uma pessoa, a um personagem, muitas vezes tolda-nos a capacidade de análise e leva-nos a achar, por exemplo, subestimámos durante muito tempo Donald Trump. Nós achamos sempre que Donald Trump é, desculpem a expressão, um tolinho, é um excêntrico e portanto tem umas coisas à americana, e eu acho que muito daquilo que está ali é muito pensado. Estas provocações são um estilo de personalidade dele, muito forte, que é exatamente para trazer a jogo. Isto é um jogo muito grande, ele não é um político, ele não faz grandes discursos como estamos habituados. Eu acho que ainda houve ali a ilusão de Barack Obama, eram discursos muito bonitos, que puxavam muito ao sentimento, as pessoas choravam. Eu própria lembro-me do primeiro discurso de tomada de posse dele. Lembro que me emocionei, mas depois vamos crescendo e vamos vendo que isso depois não se traduz em muita coisa, e que hoje, mais do que nunca, as pessoas esperam respostas. Exatamente, Zelensky consegue traduzir isso em discursos porque ele tem uma necessidade real. Ele vive sob ameaça e, portanto, tem que responder dessa forma. Eu queria aqui destacar duas ou três coisas. Sem dúvida, a Europa, já dissemos isso aqui várias vezes, esqueceu-se da sua autonomia estratégica, focou-se muito na liberdade, muito nesse conceito que depende mais até da nossa segurança. Agora estamos a ver que realmente estamos tão absorvidos por conceitos que são conceitos importantes e os valores. Aliás, o discurso da Ursula von der Leyen ontem em Estrasburgo, era exatamente nesse sentido. Há sempre a adversativa: nós queremos isto, mas não nos vamos esquecer disto. Sem dúvida, ninguém questiona os valores democráticos da Europa. Não é isso que está aqui em discussão. Eu estou é um bocadinho cansada, e digo isto porque acompanho estas matérias há muito tempo, e os discursos são sempre os mesmos. Eu tenho uma enorme simpatia pelo novo Comissário da Defesa, o Kubilius, é antigo primeiro-ministro lituano, portanto vive na pele. Mas a narrativa é sempre a mesma, nós precisamos de uma defesa comum. Agora a questão é: como? Como é que querem fazer isso? Nós queremos soluções. A forma como vamos lá chegar é que tem que ser resolvida, designadamente, o nosso grande elefante na sala é a França e a Alemanha. Estão eles dispostos a ultrapassar as suas-- claro.

O João Marques também diz uma coisa, recorda no texto dele uma frase que é lapidar, que é aquela frase do Juncker: nós sabemos o que precisamos de fazer. Não sabemos é como é que ganhamos eleições a seguir.

Pois, é isso. Infelizmente, é que é mesmo isso.

E quando estamos a falar de dois países que já estão a enfrentar essa dificuldade.

Sem dúvida. A grande questão, eu lembro quando cheguei ao Parlamento Europeu, uma das coisas que me chocou, e chocou no sentido de como é que o PPE, e falo do Partido Popular Europeu, continua a colocar, eu estou a falar deste programa porque também é muito semelhante aos outros, continua a falar de um exército comum europeu. Isto é importante por quê? Porque isto é uma coisa que nós para atingirmos isto, nem daqui a muitos anos, nós ainda nem o mínimo conseguimos, quanto mais já estamos a pensar no telhado. É este desfasamento, muitas vezes, que torna estes programas irrealistas e sem uma linha de ação concreta.

Repara, por exemplo, o Zelenskyy deu uma pista. Ele disse: "Vamos fazer o Iron Dome europeu em conjunto. Nós, ucranianos, já temos drones, temos, provavelmente, a melhor indústria de drones neste momento da Europa". Eles ficaram com boa parte da indústria militar soviética, que ficava na Ucrânia, portanto eles têm lá muitas fábricas de armamento. Mas depois disse: "Vamos fazer em conjunto um Iron Dome. Já viram a eficácia que esteve em Israel, nós precisamos". Eles precisam muito, mas como nós não temos um oceano a separar-nos da Rússia, vamos fazer uma coisa em conjunto.

E disse-

Isto não é tão complicado como fazer um exército conjunto, só que na Europa, sempre que se quer fazer uma coisa em conjunto, a seguir é: a Alemanha põe dedo no ar, "eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro".

Têm os interesses individuais que se bloqueiam, porque repare, a indústria da defesa é uma indústria que pressupõe um nível de confiança máximo e um nível de segredo. Por exemplo, se nós olharmos para o caso português, é muito difícil chegarmos a esse nível, porque toda a indústria de defesa portuguesa está sempre envolta em negócios, em nuvens. Quando nós temos um código dos contratos públicos na área da defesa e da segurança, que vem de uma transposição de uma diretiva, eu digo isto porque até fui eu que estava na altura no ministério, tratei dessa transposição, e o próprio Ministério da Defesa não o usa, usa o código dos contratos públicos, porque há sempre aquele receio. Para dar um exemplo para também se perceber, o desenvolvimento de um navio com uma infraestrutura alocada de drones, por exemplo, sistema aéreo de duplo uso, sem grandes termos técnicos. O desenvolvimento daquela tecnologia é evidente que tem que ser feito numa base de uma joint venture, de uma relação entre a Marinha e a indústria. Eles vão desenvolver o produto. Tem que haver uma relação de compromisso que não se coaduna com o abrir um concurso público, "agora queremos fazer isto". Há aqui um paradoxo que tem que ser explicado às pessoas e que faz parte do negócio, até porque depois temos limitações ao nível da NATO. Por quê? Porque a utilização destes equipamentos, como são utilizados depois na NATO, tem que ter níveis de certificação, de segurança e de critérios, que não pode ser qualquer empresa a candidatar-se. O que é que acontece logo? Claro, há envolvimento, há um privilégio. Isto tem que ser explicado. Aliás, eu acho que até já disse isso, eu gostava de ter visto e gostava de ver o ministro da Defesa, a primeira decisão, o ministro da Defesa logo reunir com a indústria. Isto é um sinal de abertura. Temos que mudar o complexo, temos que mudar o paradigma na nossa cabeça e começar a olhar para isto de uma outra forma. Por quê? E depois se nós olharmos para a história de todas as joint ventures, todos os programas conjuntos europeus, todos falharam. Portugal saiu mais cedo de uns, teve que sair de outros, as coisas nunca se concretizam, porque não há esta vontade de abrir, de forma séria, a indústria e de funcionar em termos conjuntos, o que é uma pena. Por isso é que eu me choquei na altura. Quando eu vejo exército comum europeu, não vale a pena, mais vale dizer forças conjuntas, vamos criar forças conjuntas. Ok, eu ontem vi tanto o discurso do António Costa como da Ursula von der Leyen, e até do Macron, falavam de uma base industrial de defesa, da indústria de defesa europeia. Já existe há anos. Eu até trouxe aqui para não me esquecer de nenhum. A bússola estratégica, a cooperação estruturada permanente, agora é que vai ser. Eu posso fazer muitas coisas, mas não faço omeletes se não tiver ovos. Posso fazer muita coisa, mas omeletes não faço. O que eu quero dizer com isto é-

Tinha essa história do caça europeu, não é?

Sim.

O caça europeu, o caça equivalente ao F-35, o que foi acontecendo conforme vários países foram saindo do consórcio, perceberam que nunca lá íamos chegar e, portanto, vamos comprar o americano, já está feito e vamos comprá-lo. E os americanos já o fizeram e já estão a pensar no próximo.

Já estão.

Já estão no próximo, já vão no próximo. E nós ainda estamos ali a ver se fazemos aquele que já existe. Acabou, esquece, isso esquece. Vamos comprar o americano e entretanto vamos pensar noutra coisa.

Só para as pessoas perceberem, eu acho que há aqui duas coisas que também é importante. A NATO, por exemplo, só para se perceber, a NATO tem na sua composição um órgão político de apoio à decisão, que é o grande órgão político, depois tem o comitê militar e depois tem o comitê da indústria, onde tem, que é o NIAG, os grupos, eu até faço parte de alguns, em que nós já estamos a discutir, até porque estamos a pensar a tecnologia daqui a 30 anos, 40 anos. Isto é uma projeção à frente, isto é pensar como é que a tecnologia é utilizada daqui a muitos anos. Houve-se a indústria, há uma relação completamente diferente, os peritos e os técnicos, começa-se a discutir isso, começa-se a preparar. Este tipo de relação em Portugal é um problema, é continuarmos a falar em fantasias, porque andamos a falar em fantasias. Não tomamos isto de uma forma séria e dizer: como é que nós vamos fazer isto? Base industrial de defesa, existe ou não existe? Nós temos a Agência Europeia de Defesa, que ainda por cima é um órgão que nem sequer está na dependência direta, com a formalidade, porque não havia essa função formal por parte da União Europeia, mas não se percebe muito bem o que é que lá acontece. O que eu quero dizer com isto? Há uma fragilidade enorme. Acho que os problemas já estão mais do que identificados. Já há estudos, já há relatórios. Aquilo que o relatório Draghi diz é uma compilação de tudo o que já está identificado. Agora, é preciso pôr na ação, é vermos isto acontecer, é os governos, sobretudo da Alemanha e da França, dizerem: "Vamos montar a indústria de defesa aqui em território, vamos colocar os países realmente a criar tecnologia, a produzir". Mas tudo isto, é evidente, não se vai conseguir fazer em tempo útil, e é aqui que eu quero chegar agora ao Donald Trump. Eu tenho ouvido muitas pessoas ainda a negar o óbvio, a negar que o muro está ali e, portanto, continuam a negar que o Trump foi eleito. O Trump foi eleito. E há duas realidades, há duas premissas essenciais. A Europa, neste momento, nem Zelensky. Aliás, Zelensky foi muito claro ontem também a dizer que ou isto acontece com a NATO, ou então precisamos de uma força de 200 mil homens. Onde é que a Europa tem isto? Não é só Portugal que tem problemas de recrutamento. Esta ideia de que as pessoas têm que ir para as Forças Armadas é uma ideia que já não colhe, não atrai.

À exceção dos países do norte da Europa, por razões geográficas.

Exato, por razões de densidade máxima. Eles têm uma relação muito interessante. Eu, por acaso, já da outra vez queria ter falado isto. A Suécia tem um documento, que até podia ter trazido, que é a preparação para a guerra, que são aqueles manuais que eles entregam. Há um não evitar falar sobre isto.

Há uma mentalidade diferente.

Diferente, há uma cultura, está na cultura. Eu ainda sou do tempo, e vocês naturalmente, que aprendemos: se houver um sismo, o que é que se deve fazer.

E não se faz. Isso não se faz.

E não se faz. Mas é importante. Estou a dar o exemplo do sismo, mas isto pode ser dado para outras coisas. Se acontecer uma emergência, o que é que se deve fazer? Nós não preparamos sequer para crises normais de emergência, o mínimo. Houve sempre a tentativa de fugir destes assuntos, porque são assuntos que chocam as pessoas, as pessoas depois não conseguem lidar, infantilizamos muito o discurso, já dissemos isto várias vezes aqui. E o que nós temos agora é uma situação de extrema dependência de Donald Trump, da América, porque a NATO é objetivamente o apoio americano. Acabou. Nós andarmos aqui com fantasias, podemos andar a dizer: "Eu não gosto nada de Donald Trump, que ele agora saiu daqui, saiu dali". Mas é assim, nós temos que olhar para os nossos aliados e ver assim: onde é que nós nos queremos aliar? Com quem? É com a América, que nós ainda vamos sabendo o que se lá passa, ou é com os chineses, que nós não sabemos de todo o que se lá passa? Esta é que é a realidade. Mas nós temos outros problemas ainda mais interessantes e curiosos para tratar. No território africano, nós temos países da CPLP, que também é outra questão que se devia questionar, é até que ponto, isto também é outro dado, a Europa sempre apareceu com uma postura de doadora, dá sem pedir nada em troca. Então, Portugal estamos sempre a pedir desculpa pela nossa existência, sempre a dar. Sem dúvida, devemos dar, mas os países são oportunistas. Os países pedem sempre alguma coisa em troca. Neste momento, a realidade que nós temos em alguns países africanos, designadamente em São Tomé, são notícias de cooperação técnico-militar, que nós temos lá, país NATO, e nós, apesar de sermos pequenos, nós representamos uma porta de entrada para entrar no sistema NATO, porque sendo pequenos ou grandes, é através de nós que eles podem entrar. E nós temos simultaneamente a Rússia com um acordo de cooperação militar com São Tomé. E o que é que se faz relativamente a isto? O que é que nós sabemos relativamente a isto?

Não se tem feito nada.

Nada, ou pelo menos que tenhamos conhecimento.

Sim, claro.

E isto é um problema. O nosso problema não é só na Ucrânia. Se nós achamos que o problema está só na Europa, não. As nossas relações com África.

E São Tomé é um exemplo de um país que está cada vez mais disfuncional, não é?

Sim, exatamente.

Cada vez mais disfuncional, cada vez mais tomado por gangues. É um horror o que se passa lá.

Exatamente. É isto que nós temos que perceber, porque depois nós olhamos para os nossos orçamentos de defesa, e eu olho para o português, nós não discutimos a Lei de Programação Militar, nós continuamos. Eu vou dar este exemplo. Se olharem para a LPM, para a Lei de Programação Militar, continuamos a ter investimento de modernização dos PANDUR. Faço esta pergunta: os PANDUR são necessários para quê? Nós estamos a precisar para quê? Qual é o tipo de missões? O que é que nós esperamos das nossas Forças Armadas? Continuarmos a atirar dinheiro para cima dos problemas sem percebermos seriamente, nós somos capazes de ir aqui, não somos capazes de ir aqui, de olhar para as coisas e problematizar, porque senão vamos estar sempre no mesmo discurso. Não cumprimos a Lei de Programação Militar, não cumprimos isto, não cumprimos aquilo, mas será que tínhamos que cumprir daquela forma? É refazer isto tudo. Isto chegou a um ponto em que a Europa perdeu a sua autonomia estratégica, colocou-se durante muitos anos numa lógica de diplomacia económica, em que Fazia esta troca, achava que garantia a segurança comprando e expondo-se ao adversário. Achou sempre que não tínhamos ameaças, não tínhamos adversários, porque esta coisa é muito infantil, como nos livros, e o mundo real não é assim, porque nós subestimamos sempre o outro lado. Portanto, o nosso nível de dependência da América é significativo, mesmo que a Europa pretenda e queira ganhar autonomia estratégica, não é em três anos, não é nos próximos quatro anos que nós vamos conseguir garantir isso. Nós vamos ter que perceber como é que vamos dialogar com os Estados Unidos e com este novo presidente, e como é que vai ser a nossa relação, sobretudo em Portugal, transatlântica, que dependemos muito. Felizmente, nós estamos na linha de defesa também americana, Portugal, e beneficiamos também dessa linha de proteção.

Portanto, não há estratégia neste momento, nem na relação do bloco europeu com os Estados Unidos, nem de uma solução para a Ucrânia.

E até porque Donald Trump disse claramente: ele não reconhece lideranças fracas. E ele claramente desvalorizou a União Europeia. Aquilo para ele é: "Então vocês andam a comprar aos outros, não nos compram a nós." Ele é um negociante. E agora só para te falar da Gronelândia, isto a propósito do desinvestimento também da Europa. Porque depois as alterações climáticas, isto está tudo ligado à dependência que nós tínhamos e que deixámos crescer a China. A China ganhou espaço nesse campo das matérias-primas que são essenciais e que ele não quer estar só dependente disso.

E repara, a reação da Dinamarca, o governo socialista, à questão da Gronelândia, não é achar que está sendo invadida pelo Donald Trump, é dizer: isto é um problema global, há o controle do Ártico e temos que resolvê-lo em conjunto. E provavelmente reconhecer que a Gronelândia, sendo parte da Dinamarca, a Dinamarca sozinha não consegue resolver o problema. Nós, às vezes, gostamos muito de dizer que os nórdicos têm um modelo social, gostamos imenso, mas eles além de terem o modelo social, têm outras coisas, porque olham para o mundo de outra maneira. Já dei exemplo da Finlândia, poderia dar da Suécia, a Helena seguramente poderia dar da Noruega.

Sim, mas há uma outra coisa que é: a Europa anda a pregar sempre pelo mundo as igualdades, as inclusões. Eu sei que isto agora não tem nada a ver com segurança, mas, por exemplo, aquilo que é a intervenção dos serviços sociais dos países do norte da Europa, nomeadamente da Noruega e da Dinamarca, nas famílias, é uma coisa que a nós nos arrepia. Eu lembro-me que antes de começar este problema da Ucrânia, na Noruega havia grupos de mães, aqueles grupos do WhatsApp, por exemplo, da Ucrânia, que alertavam para a forma como os serviços sociais da Noruega muitas vezes interviam nas famílias imigradas da Ucrânia na Noruega e lhes retiravam os filhos à menor queixa. Mas o que se passa na Gronelândia, e isto tem muito a ver, até muitas vezes, com o mal-estar de boa parte da população da Gronelândia com a Dinamarca, aliás, já houve um artigo aqui no Observador sobre isso, mas que são as políticas de intervenção da Dinamarca, país europeu, celebrado por todas as políticas de igualdade e inclusão, nas famílias da Gronelândia. E tiram as crianças, porque de fato os consideram inferiores ou não competentes parentalmente falando. Para se perceber por que é que há coisas que podem parecer tão mirabolantes, é preciso perceber uma parte do ressentimento que existe na população inuíte da Gronelândia.

Eu tenho familiares, em países mais a norte, que vivem em Reino Unido. E uma vez, por causa de uma visita a Portugal, com filhos pequenos, eles faltaram dois ou três dias à escola, quando eles chegaram à casa, tinha lá a assistência social a ver o que é que se passava.

Mas aqui está dirigido muito para a população autóctone, ou por assim chamar, da Gronelândia. Às vezes é preciso olhar um pouquinho mais e perceber o que acontece na realidade, porque aquele discurso que nós imaginamos, que a Gronelândia está cheia de dinamarqueses muito felizes com o reino da Dinamarca, alguma coisa está um pouquinho podre naquela relação com a Gronelândia, que muitas vezes pode explicar este mal-estar.

Não venhas agora com o Hamlet.

Não tem a ver com segurança, mas tem a ver muito com os Estados Unidos da América.

Mas o que vocês estão a dizer é que há aqui um elemento surpresa, de alguma forma, que é Donald Trump, e que está a pôr a nu uma série de fragilidades que nós ou não as conhecíamos ou estávamos a pô-las debaixo do tapete.

Exatamente, é que essa que é a questão, é que no meio daquele boneco todo. Vamos datilografar o discurso e colocávamos aquele discurso na boca de outra pessoa. O que ele diz é a realidade. Atenção, não estou a dizer, há ali pormenores, mas do ponto de vista daquilo que nos afeta a nós, daquilo que nós fomos ignorando pelo excesso de regulação, até aquele vídeo que se mostra a Europa esteve muito preocupada com as tampinhas.

Das garrafas de plástico.

É evidente que foi aquilo que aconteceu. Por isso é que nós temos dois grandes desafios. Os agricultores estão na rua e estão muito atentos, porque nós andarmos sempre de mão estendida, eu Eu estou à vontade para dizer, porque eu na minha vida pessoal não faço grande apanágio disso, mas faço muito voluntariado e doo muito e acho que me considero uma pessoa bondosa, no sentido generosa, a pensar no outro. Mas há uma realidade que é inevitável. Não há dinheiro, não há vícios e o dinheiro tem que vir de algum lado. Nós até para ajudarmos, temos que ter para ajudar.

E temos que ter noção do mundo. Uma das coisas também que eu estou sempre a registar o discurso do Silêncio, que de facto é muito bom. Vou voltar a citá-lo. Ele diz: "Eu lembro-me que o ano passado, na Cimeira de Segurança da Ásia, em Cingapura, os representantes dos Estados Unidos, da administração Biden, disseram abertamente que a primeira prioridade de segurança dos Estados Unidos é a região do Indo-Pacífico, a segunda é o Médio Oriente e o Golfo, e se vem em terceiro lugar é a Europa". E isto não foi dito pelo Trump, foi dito pelos representantes da administração Biden.

O fim dessa frase do Zelensky é: isto foi sob a administração anterior. Aliás, ele diz: "Isto aconteceu durante a administração anterior".

Deixa isso claro.

Deixa isso muito claro. E há uma coisa, eu fiquei aliviada. Eu digo isto, não sou trumpista de todo, mas eu fiquei aliviada com a saída de Biden pelo seguinte: eu acho que a pior coisa que pode acontecer na gestão de uma guerra foi aquilo que aconteceu, que foi a gestão da expectativa relativamente à Ucrânia, em que se empolava muito o discurso de dizer: "Não, a Ucrânia vai entrar na NATO". E nas vésperas das cimeiras, eu estive em todas, e posso garantir que a desilusão era crescente. Quer dizer, como é que se gere depois esta expectativa? Como é que se gere isso assim: "Não, vai estar na NATO, vai estar". E depois, na véspera, não está. E colocava sempre de mão estendida.

Helena Mattos, será que Trump vai conseguir virar o jogo na Ucrânia?

Eu acho que a grande prova de fogo vai ser a relação com a China. Isso parece-me que sim, porque se os Estados Unidos querem chegar a Marte, parece-me que a China quer chegar a Taiwan. Nós vemos referências, o que também dá um pouco conta da diferença de escala, embora simbolicamente as coisas tenham provavelmente o mesmo valor. Neste momento, aumenta muito a pressão, seja por via aérea, por via marítima, também com destruição de cabos submarinos em redor de Taiwan. O presidente Trump irá à China. Ele esteve lá em 2017. Foi uma grande exibição de poder. O presidente chinês recebeu Trump e a mulher na Cidade Proibida, onde terá sido oferecido, pela primeira vez, um banquete num palácio da Cidade Proibida a um dignatário estrangeiro. Xi Jinping fez questão de fazer quase de cicerone de Trump nessa visita. Foi uma visita em que foi uma grande exibição do poder destes dois grandes países, potências, em que tudo foi feito para impressionar. Por exemplo, nós estamos habituados a ver o presidente dos Estados Unidos descer as escadas do Air Force One, mas nesse dia, tal como acontece em algumas visitas, não foi só nesta de Trump à China, também de outros presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, não só a passadeira era vermelha, como aquilo que limita a passadeira de grau a degrau era dourado. Foi a este nível de detalhe, é disto que estamos a falar. Trump pretende ir à China, provavelmente. Houve uma referência inicial que seria nos primeiros 100 dias do seu governo ou da sua presidência, para falar mais corretamente. Vamos ver. Eu creio que a relação com a China, porque como o Manuel citou aqui aquele parágrafo do discurso do Zelensky, nós, sobretudo, temos de perceber uma coisa.

O TikTok é mais importante que o X.

E não só. E que temos de perceber aquela coisa que se tem de dizer às pessoas a certa altura, que é: enxerguem-se. Vocês, europeus, não são o centro do mundo, vocês deixaram de ser o centro do mundo em termos de poder, e também não são o centro do mundo para aquele que foi durante muito tempo o vosso aliado. É uma relação paradoxal e fascinante, ao mesmo tempo, aquela que a Europa mantém com os Estados Unidos na segunda metade do século passado, e em que à medida que vai diminuindo a capacidade europeia, ela mesma, de influenciar o mundo, as elites europeias vão enchendo as suas ruas com manifestações, com americanos fora, NATO fora. Em muito de tudo isso, nós vamos a certa altura quase que enfrentar um assumir de uma certa fraqueza. Note-se que os países europeus, eu acho sempre isto fascinante, e Portugal foi um deles, a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, patrocinava manifestações para outros países, para fazerem manifestações contra bases da NATO. Sendo que Portugal até tem bases da NATO no seu próprio território.

E bem perto de Lisboa.

E bem perto de Lisboa, que era muito mais económico para se fazer a manifestação. E Portugal é um país fundador da NATO, ao contrário do que acontece com a Espanha. Houve esta relação que a dado momento, até às vezes quase que nas suas coisas mais histriônicas, eu acho que já não evidenciava um antiamericanismo, mas sobretudo uma consciência da nossa enorme fraqueza e da nossa enorme dependência face aos Estados Unidos. Eu creio que para este momento que estamos a viver, e que eu acho que de alguma forma

Também explica esta entrada ribombástica de Trump na cena internacional. Não é apenas Trump ele mesmo, mas é, sobretudo, nós termos sentido as nossas pernas a tremer quando percebemos que o presidente dos Estados Unidos não estava capaz, e temos de o referir, não estava capaz para enfrentar aquilo que era um momento muito difícil. E em que nós precisávamos que os Estados Unidos estivessem fortes, porque nós estamos extraordinariamente fracos. E a debilidade intelectual do Biden, o seu enfraquecimento, a sua enorme desorientação.

Que já existia em 2022, que eu estive com ele em Madrid e quando eu digo estive com ele, estive mesmo próxima o suficiente para perceber, e isso já era visível. E já era visível e já era comentado por outros líderes.

Já era protegido por outros líderes.

Completamente. Helena, posso só fazer aqui, isto torna-se engraçado, é que é interativo. É engraçado, estava a descrever o Trump e é mesmo isso. Nós temos a tendência de dizer que ele é imprevisível, e realmente é. Por quê? Porque ele tem um espectro de ação em que ele mentalmente admite tudo, ele vai pra uma frente, ele gosta da confrontação, ele gosta disso, ele gosta de provocar reações e age, ele adapta-se rapidamente, por isso é que ele tem uma elasticidade mental muito grande e depois não espera, ao contrário dos políticos ocidentais, que estão sempre à espera para tomar uma decisão ou para ir contra aquilo que é o status quo, precisam de um parecer da A, B, C, D, E, F, G. Ele não precisa disso, ele age de forma mais rápida. Isso também acelera a capacidade de decisão e por isso é que ele se torna imprevisível. Mas ele também depende muito daquela que é a reação que ele provoca nos líderes. Isso é uma nova forma de atuar. E a Europa tem que acelerar o passo. Eu gosto de discursos bonitos e gosto que haja valores e os princípios, não é isso que está aqui em causa. Agora, a questão é operacionalizar isto, como é que nós concretizamos isto e tornamos estas relações ágeis e suficientemente dinâmicas? Porque a burocracia, e sobretudo a burocracia mental, a burocracia mental que existe é uma coisa. Eu dou este exemplo: a legislação da inteligência artificial. A Europa focou-se muito em regular. Mas quem apareceu com todos os gurus tecnológicos foi o Donald Trump. Eles deixam acontecer para regular depois. E depois regulam, José Manuel, com uma legislação com mais de 400 páginas, que eu pergunto, eu sou jurista, não me considero advogada, não tenho muita experiência, eu não me considero uma pessoa mente cápta. Eu digo uma coisa, uma pessoa para conseguir perceber aquilo, agora imaginem a dificuldade que já se gera numa pessoa, agora aquilo ali por milhares de pessoas.

Deixa eu só dar exemplo.

Sim.

Eu acho que já uma vez falei disto aqui no programa, que é: há uns tempos ouvi uma entrevista com um europeu, um português, que está muito ligado ao desenvolvimento da inteligência artificial e da regulação na Europa. Não, era um português a entrevistar um responsável europeu. Assim é que era. E a perspectiva era: uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial é a criação de gigantescas bases de dados. Mas quando digo gigantescas bases de dados, são uma coisa que nós não imaginamos o tamanho. Para se ter uma ideia do tamanho, é ver o que o Trump anunciou. Anunciou 500 mil milhões de dólares. Para terem uma ideia do que isso significa.

Isso era uma das coisas da startup de Sines, que era uma das cinco bases de dados da Europa.

Da Europa.

Está programada para lá.

Mas isto o que significa é 500 Pontes Vasco da Gama.

É.

Quinhentas Pontes Vasco da Gama para construir bases de dados. Não é pro resto, é para construir as bases de dados.

A Europa está com o programa Horizonte, que é mil milhões por ano.

Que é?

Mil milhões por ano.

Pois, é 500 vezes menos, ou 200 vezes menos, se preferires, e depois acham que constroem uma coisa em Barcelona e outra.

Mas regulamentou.

Pronto, e depois ficam muito contentes. Nessa mesma entrevista, a pessoa estava muito contente, porque a Europa às vezes atrasava-se. Mas depois na regulamentação, estava muito contente com o RPG, que é aquela porcaria que nos faz obrigar todas as vezes a dizer: "Aceito os cookies". É um horror, mas que eles acham que é, e pronto, tornou-se o padrão mundial. Não sei se tornou-se ou não, porque há sites em que eu não consegui. De vez em quando há alguns e-mails.

Alguns em que desistes.

Há sites americanos em que eu não consigo entrar porque eles não estão dispostos a permitir.

José Manuel, seguindo esse exemplo, que é fabuloso, nós regulamentamos. E então o da inteligência artificial, eu falei com um dos eurodeputados que conheço bem, que era o repórter da legislação, ele disse que nunca falou com nenhuma empresa tecnológica. Eu pergunto: como é que nós conseguimos regulamentar algo que nós não conhecemos o ambiente, é cheirar, sentir o cheiro, sentir o faro. Nós fazemos os diplomas, depois fazemos livrinhos, distribuímos, fizemos este livrinho, uns Power Points, umas coisinhas, e acho isso fabuloso. Só que depois o mundo real está a acontecer e nós achamos que não temos que conversar com os gigantes tecnológicos, lá está, o mesmo problema, que é A administração americana apressa o lado dos seus industriais, porque agora são os tecnológicos, antes eram os outros. Todos os presidentes são ladeados da indústria. A indústria está lá, seja do armamento. Aliás, Donald Trump falou de forma descomplexada no seu primeiro discurso, sobre a indústria do armamento e dos apoios miliardários. Ele fala de forma descomplexada. Agora, nós continuamos a regular e depois qual é a cena caricata? É que nós regulamos tanto, mas depois não temos capacidade de fiscalizar. É que nós esquecemos que cada regra representa um custo, tem um custo para um orçamento de Estado de um país. Veja-se o caso português, com a questão da proteção de dados. Os dados é das coisas que estão mais em perigo neste momento. Aquilo que é o patrimônio pessoal, individual, está em puro risco e é aquilo que nós não temos capacidade sequer de proteger. Veja-se o caso da Comissão das Gémeas, agora fazendo aqui o paralelo.

Tem que mudar o nome.

Tem que se mudar o nome. Agora já se vai dizer que é uma ingerência. Andamos na caricatura e eu faço esta pergunta: a Comissão de Proteção de Dados, que funciona, é uma comissão independente.

Sim, funciona na Assembleia.

Por acaso até funciona na Assembleia. É uma comissão independente que foi dado novos poderes em 2016, com regulamentação comunitária, que é o valor mais protegido os dados pessoais. E eu pergunto, eu sou um cidadão e pergunto: ela foi ouvida, não foi ouvida? Ela disse alguma coisa sobre isto? Porque agora, com aquela decisão ontem da Assembleia, o cidadão o que é que vai perguntar? "Mas eles não se entendem? Mas a Assembleia pode usar um nome que até prejudica porque é ingerência ou não ingerência? Mas a Assembleia pode tudo, não pode?" Portanto, são estas dúvidas no cidadão, são estas coisas que são muitas vezes paradoxais e que não têm coerência interna de funcionamento, que afastam o cidadão da política e criam esta descrença, porque a política precisa da crença do cidadão, de acreditar que o outro é capaz de resolver problemas e questões que são coletivas, que são do coletivo, e nós perdemos isso. Perdemos numa regulamentação.

E as discussões. É curioso, porque esta discussão agora sobre a inteligência artificial e também muito sobre o fato dos patrões das tecnológicas estarem a tirar os fact-checks das plataformas. É curioso, e porque se acha que isso pode servir para a propagação de ideias erradas, pois se nós formos hoje ver, está tudo cheio de ideias erradas. Mas de alguma forma, se acabarmos por aí, acabamos a proibir a Bíblia e "O Capital" do Karl Marx, porque é difícil provar todas aquelas coisas. Mas é curioso, porque esta discussão, no princípio do século, passava muito pela questão da invasão da privacidade que a internet ia trazer. E o Al Gore, que tinha aberto a rede quando tinha estado na administração Clinton, porque havia já essa ideia de que a internet ia trazer a invasão da privacidade e a disseminação de ideias erradas. E há até encontros no Brasil e noutros locais do mundo em que o Al Gore, que defendia, de facto, a abertura da rede e o acesso livre à rede, e os europeus e muito da América Latina, todos muito preocupados como é que ia ser. E o argumento que à época foi usado para que a internet seja como a conhecemos hoje, e que à época era visto como um perigo potencial tão grande quanto aquele com que nós olhamos hoje para o fim dos fact-checks ou para a inteligência artificial, e que era: isto é a forma de combater as alterações climáticas. O João Miguel Santos, franziu as sobrancelhas, pois claro, isto tinha tanto a ver com o combate às alterações climáticas como certamente quanto à promoção da indústria das pipocas. Foi preciso apresentar um argumento desta natureza, que realmente não parece.

Para convencer as pessoas.

Para convencer as pessoas. Ou seja, há sempre medo da liberdade.

Nós sempre é.

Sempre medo da liberdade e sempre medo do progresso. E sempre, o que eu acho que acontece por uma razão, porque as pessoas não acreditam suficientemente nos seus valores e sobretudo, não querem sair da sua zona de conforto para os defender.

Helena, não acha engraçado? Agora inspirada pela sua resposta, isso faz-me lembrar aquela ideia que eu digo sempre: nós passamos a vida a questionar o muro. Por que está aqui o muro? Mas por que está aqui o muro? Mas por que está aqui o muro? Em vez de rapidamente nos adaptarmos àquela que é a realidade, porque das duas, uma: percebemos como é que vamos passar este muro, ultrapassar este muro, ultrapassar a adversidade. Isto faz lembrar a Revolução Industrial também.

Sim, claro. Tiramos os trabalhos.

Tudo. Agora, como é que se vai reverter a evolução? É muito difícil. Portanto, o melhor é irmos adaptando, olhando, dialogando. Nós não conseguimos dialogar. Nós falamos muitas vezes, e é uma coisa até perigosa. A maior parte dos artigos de opinião são de pessoas que desconhecem profundamente aquilo que estão a falar, o objeto do seu artigo, mas falam com base naquilo que outra pessoa disse, sem conhecer a realidade da inteligência artificial. Estou a dar este exemplo: será que toda gente que escreve sobre a inteligência artificial já uma vez fez um teste de entrar numa plataforma, de testar, de perceber como é que está a ver?

Sim.

Isto para dizer que nós muitas vezes criamos riscos onde eles não existem, e ao estarmos muito focados em certos riscos, não olhamos para o que é verdadeiramente o risco e não nos focamos naquelas que são as potencialidades. E portanto, o fato de a Europa ter regulado ou legislado sem falar com o setor, é uma coisa que preocupa, porque a tecnologia é algo selvagem. Ela tem efeito de forma selvagem. Ainda por cima, são mundos que nós não dominamos. Ainda no anterior mandato, o ministro da Defesa britânico, sabem qual era a estratégia deles para conseguir captar os melhores da informática e das tecnológicas para estratégias de ciberdefesa? O que eles faziam? Eles tinham contratos. Eles perceberam que não podiam retirar completamente os soldados do mundo privado. E então eles tinham uma espécie de joint ventures onde eles estavam 10 anos, por exemplo, fora, nas grandes tecnológicas, deixavam, mas estavam numa espécie de prontidão, de reservistas. Isto até é interessante, porque os coloca como espiões, indiretamente, porque no fundo, ficam a aprender como é que a coisa funciona para depois, se forem necessários, serem captados.

Não, e há coisas que nós não imaginamos. Quando fui recentemente a Israel, estive num sítio do Iron Dome, com soldados que lá estavam. E havia um soldado que tinha o ar mais bizarro do mundo. Depois percebi que ele já tinha quase 40 anos, mas era um reservista, tinha sido chamado, mas estava cheio de anéis e brincos. Era homem. Mas era um homem bizarro. Nós estamos à espera de ver aquilo como um soldado típico. E esse autor disse: "Mas por que está aqui? O que aqui faz?" Até porque ele era alguém que tinha vindo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não conseguia ter dinheiro suficiente para pagar a universidade e lá em Israel podia fazer o curso. Mas ele disse uma coisa que era muito engraçada: "Vocês julgam que o Iron Dome é tudo automático. Não é. Não é automático. Vemos que está a chegar um míssil, há aí umas opções rápidas, saber se aquele vai acertar num sítio ou não e, portanto, se deixamos seguir e cair no meio do campo sem problema. Temos que decidir isso muito depressa. Eventualmente, há uma parte disso que é automática, mas depois há um lado disso em que nós temos que, porque os próprios depois mexem, os mísseis não vêm sempre com uma rota direta, há um lado disso que é preciso acertar no míssil. E eu sou muito eficaz nisto, porque eu passei a minha juventude a fazer jogos de computador, em que a gente faz isso. Eu nunca joguei esses jogos de PlayStation, mas eu passei a minha juventude com o PlayStation. Vamos lá ver. Se eu digo isto a um legislador, nem é lhe contar isto, ele não imagina.

Claro.

Ele não imagina.

Claro.

Quer dizer, porque não é nada óbvio que o bom soldado sempre fosse aquele que jogou PlayStation. Não é óbvio.

Sim, mas certamente que quem concebeu a explosão dos pagers naquela operação do Hezbollah, fez muito jogo de computador.

Pois, claro.

Isso é brutal, e é uma capacidade de planeamento, de resiliência, de paciência, coisa que nós não temos. Eu agora estava a ouvir o José Manuel a falar e eu estava a me lembrar daquelas pessoas que nós no nosso dia a dia, e eu como estudo estas matérias e estou por dentro, tenho muitas pessoas amigas que me ligam muito em pânico, ficam logo: "Isto é guerra". Ficam logo em pânico. A reação: "Ai, eu nem posso ler isto, eu nem posso ver isto". Esta é a reação dos europeus. E o problema é que nós durante muitos anos, a história era sempre: "Não vamos contar as coisas más, vamos só contar coisas boas, vamos só falar do que é bom".

A teoria do pensamento positivo. Vamos chamar um dos ouvintes que está inscrito para participar nisto, o Contracorrente, que pelo correr da conversa pode não parecer, mas começou a falar da Ucrânia, mas juntou-se a outros problemas que a Europa está agora a atravessar, o tal diagnóstico de que temos vindo aqui a falar nos últimos momentos. E vamos ao encontro do Hugo Rufino Marques, que é analista de dados e é também presidente da Fundacja Portugalia Varsóvia. Hugo Rufino Marques, bom dia.

Olá, muito bom dia a todo o Contracorrente. Neste momento a Polónia está a ter a presença da União Europeia. E uma coisa que é aqui importante frisar, é que o poder da União Europeia, o centro de decisão da União Europeia, está todo a mover-se do centro da Europa para o leste da Europa. Temos na Comissão Europeia, Kaja Kallas, que é da Estónia, temos Andrius Kubilius, que é da Lituânia, Kaja Kallas, alta representante para os assuntos externos e Andrius, comissário da Defesa e do Espaço, e temos neste momento a presidência da União Europeia por parte da Polónia, que é focada principalmente nas questões da segurança da fronteira e, como é óbvio, nas questões da agricultura, mas isso também tem muito a ver com as diversas manifestações que houve por parte dos agricultores polacos, face aos produtos que estavam a vir da Ucrânia e que estavam a inundar o mercado polaco em detrimento Em oposição aos produtos polacos que estavam a ser mais difíceis de se vender. E uma coisa que é interessante frisar é que mesmo que haja muitas conversas e muitos think tanks sobre a autonomia estratégica da Europa, e que isso é algo que já há muitos anos está a ser discutido, pela primeira vez está-se a notar que não só querem fazê-lo, como não estão a olhar única e exclusivamente para a Europa e para os Estados Unidos como um fornecedor. No próprio site da presidência da União Europeia da Polónia indica que é importante fazer essa abordagem, ou seja, criar laços de cooperação com o Reino Unido e com a Coreia do Sul e outros países. Por isso, já a sair da esfera dos Estados Unidos ou não focando-se única e exclusivamente nos Estados Unidos. E uma das provas disso é que a Polónia incorporou nas suas Forças Armadas equipamento fabricado na Coreia do Sul e não única e exclusivamente os equipamentos americanos. Agora, uma coisa é importante frisar, é que a Europa tem um problema, que sempre que se fala de defesa e falamos da indústria de defesa, apenas olhamos para a França e Alemanha e perguntamos: "Então, e o que é que a França e a Alemanha têm a dizer sobre isto?". A União Europeia não é apenas a França e a Alemanha. Temos vários países na União Europeia e todos eles têm capacidades para abrir indústria e todos eles têm capacidades para fazer a sua própria produção. Aquilo que tem que haver é uma coordenação entre todos esses países, que é algo que não existe. Cada um está a puxar para o seu lado. E este é um dos problemas da União Europeia. Começa por um dos principais problemas de nós, da União Europeia, não ser uma democracia plena na representação dos seus cidadãos, porque neste momento, cada um dos vossos votos em Portugal é para nomear 21 eurodeputados. Eu aqui na Polónia já estou a votar para o Parlamento Europeu pela parte polaca, o meu voto, que sou um português e tenho exatamente os mesmos direitos de vós, o meu voto vale 50 eurodeputados. Por isso, temos uma representação totalmente diferente, porque é consoante a percentagem de cidadãos que cada país da União Europeia tem. Ora, se a União Europeia não é uma união federativa e que respeita a autonomia de cada um dos seus Estados sobre um conjunto de regras, então por que os cidadãos europeus e esses mesmos Estados não têm a mesma representação? E imediatamente começa uma luta de poder que não permite com que a União Europeia tenha uma visão única, que consiga fazer face a desafios futuros e que se consiga manter no plano um parceiro 100% fiável, porque assim que acabar a presidência polaca da União Europeia, que está focada na área da defesa, qual vai ser a presidência da Dinamarca?

Que é a próxima.

Vai ser a próxima. Nós não sabemos se vai ficar focada nas questões sociais e da transição energética apenas. Vamos deitar abaixo seis meses de trabalhos e discussão sobre a área da defesa, o que é que vai ser a seguir? E tudo isto são areias na engrenagem da União Europeia que faz com que esta acabe por estar a perder constantemente a sua importância no espaço internacional.

Bom dia, daqui Helena Matos. Eu tenho a seguinte dúvida: referiu exatamente a questão desta espécie de deslocação ou deslocalização da Europa no seu sentido leste. Nós temos uma imagem de uma Europa muito Atlântica, mas ela está a ficar cada vez mais continental. Como é que se vê aí e daí esta Europa que se imagina Atlântica, mas que na verdade, já não o é assim tanto?

A forma que se vê é única e exclusivamente dizendo que se tem que derrotar a Rússia e defender a Ucrânia. Só para lhe dar um caso que aconteceu comigo. No Ano Novo, fui passar a casa de uns amigos e estavam todos a falar polaco à mesa e eu não percebia absolutamente nada, como deve calcular, mesmo já estando aqui há algum tempo. Olhei para o relógio, eram 11h e decidi ir ouvir o que é que estava a ser o discurso de Vladimir Putin, porque tinha visto nas notícias o que Beijing tinha dito, as mensagens que tinha enviado até mesmo para a Rússia, a dizer que era um ano que era necessário paz. E quando eu estava a ouvir, uma rapariga ao meu lado, que trabalhava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, num think tank, olha para o meu telemóvel, repara que eu estou a ouvir o discurso de Putin e diz: "Tu és a favor do Putin? Ele é um criminoso. Vocês do Ocidente são todos a favor do Putin. Tu gostas do Putin?" Eu tive que explicar a ela que não é o fato de eu gostar ou deixar de gostar, é que eu sou aluno de mestrado em Relações Internacionais, tenho uma tese que tenho que estar a fazer sobre autonomia estratégica na defesa da União Europeia do século XXI e que aquele discurso era importante, não só para o que vem aí, mas também para a minha base de trabalho E tive que fazer essa explicação. E aquilo que ela frisava é que as pessoas do Ocidente têm mania de gostar de Vladimir Putin, porque não estão na fronteira com eles e tinham que defender a Ucrânia a todo o custo, mesmo que esta não consiga entrar na União Europeia, porque não tem condições para entrar na União Europeia, mas que se nós não lutarmos lá, perdemos a nossa democracia. Ponto. E esta é a visão. A visão é: o Ocidente está a paz, aqui está a guerra e temos que travá-la a todo o custo para manter a paz.

Ana Miguel dos Santos queria acrescentar alguma coisa ao que o Hugo Refino Marques nos disse agora?

Não, é muito interessante. Não sei se ele já terminou.

Obrigada. Sim, já temos mais um ouvinte. Muito obrigada por ter trazido aqui estas reflexões. Bom dia.

Não, é interessante, o nosso ouvinte focou aqui muitos aspetos que davam vários programas dos problemas da Europa, da questão da representatividade, que vai levantar aqui questões, naturalmente, que falámos há pouco. A questão do consenso, como é que se consegue o consenso aqui, vai ser muito difícil e muito desafiante. E sobretudo, há aqui uma questão, esta deslocalização já existe com especial incidência desde o início da invasão de 2022, como é evidente, e nós não nos podemos esquecer que a Polónia é, neste momento, o maior investidor em defesa e portanto tem essa autonomia, uma autonomia que está a ser muito alimentada também pelos Estados Unidos. As suas principais bases externas na Europa estão, neste momento, na Polónia e estão a ser alimentadas pelos Estados Unidos. Eu tenho participado como convidada no Warsaw Security Forum, que tem no seu board o Patreaus, que era o diretor da CIA e é um dos membros presidente, eu não sei qual é o cargo dele na direção do Instituto para o Estudo da Guerra e que tem acompanhado também. E é evidente, toda a mentalidade do leste está a puxar. Nós agora vamos enfrentar outro desafio, que é aquilo que está a acontecer na Europa, a pressão entre os países do leste não querem falar em fundos de coesão, é só guerra, defesa, porque a ameaça para eles é evidente que é muito sentida. E agora, como é que se explica a Portugal, que nós que estamos tão longe, que isto agora vai mesmo mudar. E, portanto, as perceções são diferentes para cada um dos cidadãos europeus.

Sem dúvida. Vamos chamar o João Oliveira, está em Oeiras, é economista. Bom dia.

Sim, bom dia. Portanto, endoidei aqui a questão e tentando dar uma perspectiva, trazer algum valor acrescentado. Eu diria que a administração de Biden, que era um desastre em política externa. Era fraca e defensiva e mostrava sempre ao adversário qual era o seu jogo, digamos, as cartas que tinha, o que é decisivo numa guerra real. Eu tenho isto escrito muito à pressa. Começou pela retirada vergonhosa e caótica do Iraque, que lhe provocou uma queda de popularidade de que nunca mais recuperou. Perdeu uma oportunidade única de provocar o fim do Império Russo, se há dois anos atrás fizesse o que fez depois de perder as eleições. Isto é, fornecer todos os meios já aprovados no Congresso, em vez de os fornecer a conta-gotas durante três anos. Em vez do alinhamento e aliança militar de três ditaduras, que são o Império Russo, o Irão e a Coreia do Norte, que são estados párias, com a agravante do pilar fundamental da NATO, que são os Estados Unidos, poderão ter uma mudança de regime de democracia para oligarquia, com a concentração dos três poderes executivo, legislativo e judicial.

Sim. João Oliveira, e deixou-nos aqui, de facto, um bom retrato agora dos cenários que temos em cima da mesa. Muito obrigada, agradeço ter ligado. Chamo o empresário Bruno Palma, também nosso ouvinte, está em Málaga, mas conta-nos que viveu e estudou na Ucrânia, portanto, conhece muito bem o país. Bom dia, Bruno Palma.

Olá, bom dia a todos, bom dia ao fórum. Eu naturalmente vivi na Ucrânia. Ainda recentemente me envolvi na ajuda à comunidade ucraniana em Portugal e a trazer ucranianos, maioritariamente senhores, pessoas idosas, crianças, para Lisboa, para a Graça, a minha freguesia E a partir de lá estou a ajudar a comunidade. Eu aqui gostava de fazer jus ao nome do programa, que é o "Contra Corrente", trazendo uma perspectiva diferente do que tem sido dito, que é a seguinte: eu vivi na União Soviética, é um país que já não existe. Vivi na Ucrânia, vivi na Rússia. A avaliação de quem lá viveu, a minha, os russos só entendem uma linguagem, que é a linguagem do poder, da força. E a linguagem dos políticos europeus não é entendível na Rússia, é entendida como um sinal de fraqueza. Portanto, das duas uma: ou os políticos europeus começam a ser mais pragmáticos, ou são entendidos como um interlocutor fraco. E quando nós temos um interlocutor fraco, provavelmente não nos consideramos da mesma maneira. A recordar que foi a administração Biden, e eu não morro de amores pelo Trump, que quando afirmou que não ia pôr os "boots on the ground", que abriu uma via verde pra intervenção russa na Ucrânia. Lá está, o interlocutor fraco, como dizia o anterior ouvinte, mostrar o jogo. O fato do Trump ser imprevisível, pode ser bom, pode ser mau. Porque é imprevisível, mas pelo menos não tem sido como até agora. O que eu vejo de longe, vejo com muito interesse tudo que se passa no meu país. E o meu país, vocês estão me a ligar de Lisboa, capital atlântica da Europa, que não tem acessos livres ao Tejo. O lisboeta não pode meter uma embarcação no Tejo. Com 97% de território marítimo, que acabamos de, há poucos anos, submetermos às Nações Unidas um pedido pra aumentar a nossa área, e não se investe na Marinha. Mais, quando se investe na Marinha, nós tivemos à frente da Marinha um líder absolutamente notável, o Gouveia e Melo, que fez um trabalho com pouco dinheiro, recentrou as prioridades da Marinha. Para lembrar isto, todos nós nos recordamos aqui há uns anos, quando se fez uma apresentação do lançamento de um drone, esse drone caiu à água. Eu estava lá. Exatamente. Eu vou lhe dar uma notícia, se calhar sabe, mas a maior parte das pessoas que nos ouvem provavelmente não sabe. Essa empresa chama-se Takeover e é hoje líder europeia e uma das grandes empresas mundiais no desenvolvimento de drones. Essa, como a UAVision, a CEiiA. Há uma série de empresas portuguesas que são líderes mundiais nas suas áreas, que neste momento estão a vigiar o Mediterrâneo, o Canal da Mancha. São essas empresas que são contratadas. E cresceram onde? Cresceram com a Marinha, com um projeto fantástico que a Marinha criou em Troia, que permite o desenvolvimento de protótipos, basicamente uma zona de no rules flying. As pessoas podem testar ali todas as tecnologias que não podem testar no ambiente urbano normal e que hoje é uma referência, nomeadamente no exercício anual que a Marinha promove, que é o REXMS, que atrai para Portugal a nata da indústria internacional, nomeadamente os países da NATO e alguns convidados, no melhor que se faz no desenvolvimento dessas áreas, da área aeroespacial, da área aeronáutica, entre outras. Portanto, provavelmente, nós necessitamos de capacitar as nossas Forças Armadas, sobretudo apoiar os líderes que têm a coragem de fazer mudança, porque nós em Portugal andamos sempre a reclamar pela mudança, mas quando aparecem pessoas que se destacam da mediania, tornam-se alvos. E eu oiço uma grande polêmica, qual é o pensamento político de Gouveia e Melo? E por que eu estou a falar em Gouveia e Melo? Não estou a falar por causa do Covid, nem das eleições da presidência. Estou a falar pelo legado que ele nos deixou, a um país de marinheiros, na Marinha. Se formos a 2019, aos Cadernos Navais, estou a falar de memória, mas acho que é o 53. Ele tem lá um resumo do pensamento dele pro mar, que devia ser o resumo do pensamento português pro mar. Se há uma área onde os russos superam largamente a NATO é na frota de submarinos, que podem viajar nas nossas costas e nos podem colocar problemas bicudos, nomeadamente cortar infraestruturas, privar-nos de acesso, fazer lançamentos de mísseis. Nós quando dizemos que não estamos na linha de frente, nós estamos na linha de frente. Nós temos o oceano pra proteger. E basta imaginar a imensidão dessa tarefa pra perceber por que foi pertinente o reforço e a atualização dos cinco P-3C Orion da Força Aérea, a aquisição de mais seis à Alemanha E o investimento nos NPO. Um projecto que já foi falado aí por uma das vossas interlocutoras, que falava, por exemplo, da plataforma que foi lançada, uma plataforma justamente inovadora a nível mundial, que é o novo Stand Up, que é uma plataforma de lançamento de drones de projecção, digamos, de força, que pode ser utilizada tanto em caso de guerra ou em caso de paz.

Bruno de Almeida.

Nós temos as soluções em casa. Isto é uma mensagem de esperança. Nós temos soluções e temos pessoas competentes. É preciso é meter as pessoas competentes à frente dos destinos do país e das Forças Armadas.

Muito obrigada, Bruno de Almeida. Bom dia.

Uma mensagem de esperança. Bom dia, gostei da piada.

Uma mensagem de esperança, contra a corrente, como sublinhava. Ana Miguel Alexandre, começámos a falar de lideranças e aqui este ouvinte também é disso que está a falar. No fundo, isto vai sempre parar à questão da liderança. Claro, e da vontade. Aqui o ouvinte circunscreveu esta questão, e bem, à questão do mar, mas nós temos outras preocupações também. E é importante. Sem dúvida, há espaços e há produtos em que estamos na crista da onda, mas a grande questão que se tem que colocar é: de que forma é que nós estamos a potenciar isso? Nós não falamos sobre isso e, portanto, também temos que dar visibilidade a isso. E, para mim, o mais importante, quando nós envolvemos as Forças Armadas, é que este tipo de coisas não sejam só factuais, residuais. "Nós somos muito bons só nos drones". Então vamos ver que Forças Armadas é que nós precisamos. E aqui casamos com a questão europeia, porque é evidente que a nossa segurança já não se faz sozinha. Nós não podemos pensar em defesa sem ser em defesa europeia ou colectiva. E, portanto, com a NATO ou com a Europa, numa perspectiva sempre do colectivo. Mas sem dúvida que isto se faz com uma pergunta que eu acho que é importante responder, que é: que tipo de missões é que nós esperamos das nossas Forças Armadas? Que tipo de foco é que se vai orientar a produção da nossa indústria? Onde é que nós podemos potenciar mais ou não? E onde é que nos podemos posicionar na Europa? É dizer: nós somos bons aqui, somos muito bons aqui e é aqui que nós temos que nos focar. E sem dúvida, isso depende das lideranças. É evidente. Há pouco também outro ouvinte disse uma coisa que eu tenho dito tantas vezes, que é a linguagem da guerra. É muito interessante que a semana passada, eu julgo que foi a semana passada, ou agora há duas semanas, portanto há pouco tempo, saiu um estudo que mostra aquilo que é a realidade. Todo o mundo fora da Europa via com bons olhos, estava com boa expectativa relativamente à eleição de Trump. Isto demonstra muito a forma como a Europa está completamente isolada, até nas grandes plataformas.

Porque há aqui uma questão, a própria estrutura europeia coloca uma questão: a Europa não tem rostos. E o mundo, quando olha, como nós em qualquer sítio, precisa de ver rostos. Isto muitas vezes aconteceu no passado, que alguns líderes de alguns países europeus ganhavam uma dimensão, posso pensar no caso de Merkel, por exemplo, que tinha uma dimensão que levava a que se identificasse aquela pessoa, não claramente como quem mandava na Europa, mas como alguém.

Uma liderança fortíssima.

Uma liderança. E neste momento, porque nós temos a Alemanha como temos, temos a França como temos. Eu lamento informar, mas a única pessoa que eu vejo a ser capaz de preencher esse espaço é a Giorgia Meloni. Tendo em conta até a instabilidade da própria política italiana, nunca se sabe. O mundo quando olha, além de saber qual é o número que se marca.

Há outra figura importante, mas que não tem tido tanto relevo, que é Donald Tusk.

Ah, pois.

Aliás, ele ontem disse: "A brincadeira acabou". Isto a propósito do desviar para a Polónia. Sem dúvida.

Sim, há até um elevar do tom de voz. Nós notámos também nas declarações do Rutte, quer dizer, ou se aumenta o investimento em defesa ou se vai aprender russo.

Ele até diz uma coisa interessante: tem que se mudar para a linguagem da guerra.

E eu acho que há um outro sinal também que é relevante. Repara, dos políticos que podiam ter sido convidados para a inauguração, além do convite à Meloni, há uma omissão muito importante, que é Viktor Orbán. Viktor Orbán, que foi o primeiro político europeu no poder a apoiar Trump, não foi convidado para ir a Washington. E Viktor Orbán tem sido o principal aliado de Putin na Europa.

Sim, e essa é uma razão, talvez, que justifique o não convite. E porque nisso o Donald Trump não tem amigos, nós é que achamos. Ele tem interesses e é um pragmático, é um transacionista, como lhe chamam. Por exemplo, a Kaja Kallas. Eu tenho uma enorme admiração, ela foi uma primeira-ministra da Estónia muito forte, muito impactante, tem uma linguagem muito bélica, mas a proximidade dela com a questão russa, e que a levou à declaração de persona non grata na Rússia, isto fragiliza também, porque o alto representante para a política externa da Europa deve ser sempre uma pessoa com um nível de neutralidade e imparcialidade à prova quase de bala. E realmente, quer queiramos, quer não, é uma coisa que eu digo com alguma tristeza, mas o facto de ela ter sido nomeada Alta representante, fragiliza muito a capacidade da Europa se projetar como um mediador. E portanto, coloca a Europa muito na questão da guerra da Ucrânia. Reduz muito, porque ela está muito marcada com esta imagem. E o Kubili também, o nosso assessor de defesa, comissário de defesa.

Eu estou de acordo contigo, mas considerando os anteriores altos representantes.

Não.

Os anteriores altos representantes eram desastres.

Não, o Borrell é um desastre. Eu estou a dizer isto.

O Borrell é um desastre. E como é que se chamava aquela senhora britânica?

Ai, a outra. Eu só estou a lembrar da Frederica.

Que era condessa. E depois também havia a Frederica Mogherini. Tudo isso eram desastres.

Desastres.

Desastres completos.

Por isso é que eu disse que até há alguma tristeza, que eu reconheço isto, porque cola muito. E apesar de ela ser boa, e os outros são dramáticos, eu critiquei várias vezes, inclusivamente cara a cara do senhor Borrell. Mas isto é só mais um fator que vem fragilizar a posição da Europa e, claro, o fato de estar tudo muito reduzido à questão da Ursula von der Leyen.

António Costa não pode ser uma ponte.

Engraçado, eu vou dizer uma coisa.

O primeiro dia do mandato foi em Kiev.

Foi em Kiev, eu acho que foi um erro, acho que até o dissemos aqui, mas a personalidade do António Costa é um fazedor, está sempre a sorrir, é um negociador, mas eu acho que ele tem o tipo de personalidade, posso estar enganada, mas a história, a realidade confirmará ou não. Eu acho que ele tem o tipo de feitio que o Donald Trump não gosta. Não é um lutador.

Por acaso não estou de acordo.

Não?

Não.

Pronto. Acho que é a primeira vez que discordamos.

Eu não estou de acordo. Eu acho que António Costa tem aquilo que se pode chamar uma inteligência viva.

Intuição.

E eu acho que ele percebe que com este esvaziamento de lideranças na Europa, tem ali uma forte possibilidade de se tornar em algo.

Não, isso da perspectiva do António Costa, ele vai achar isso. Aliás, ele ontem disse.

Ele adapta-se ao contexto.

Não, ele disse. Mas Helena, nós não estamos a discordar. Ele adapta-se. Aliás, ele ontem já fez esse discurso, que está disponível para falar com o Donald Trump. O que eu digo é da perspectiva do Donald Trump, se isso vai ter algum efeito útil.

O Donald Trump, até por televisão.

Influenciar o Donald Trump, não acredito.

O Donald Trump acha que há ver um número de telefone na Europa é o da von der Leyen.

Sim, claro.

Mas isso também qualquer um de nós diria.

Mas eu acho que ele também vai ter outro número de telefone, que é a Giorgia Meloni. Porque a própria Ursula von der Leyen, quando foi na altura, vamos lá ver, é preciso dizermos a realidade como ela é, aquilo que não vem para os olhos das pessoas. Ursula von der Leyen, isto não é tão falado, não é evidente, porque não era tão bem aceito, mas ela tem a noção clara do poder da Giorgia Meloni, do poder que ela tem neste momento para influenciar, alterar e existirem possíveis acordos. Isto vai mudar, porque isto vai ter efeito ali, vai deixar de haver tanto acordo à esquerda para começar ali.

Aquilo que a Giorgia Meloni fez no processo agora de eleição da von der Leyen mostra um registo que nós não estamos habituados.

Claro.

Como os outros líderes europeus não lhe queriam ligar, ela vota contra.

Sem dúvida.

O que em princípio diria, ficou no livro dos proscritos da von der Leyen, mas depois a von der Leyen foi buscar um vice-presidente italiano, do partido dela, que muitos outros não queriam que acontecesse. Mas isto mostra uma capacidade e uma frontalidade que nós não estamos habituados.

Eu acho que agora, se me permite, Zé Manel, disse a palavra certa, um nível de frontalidade que nós não estamos habituados.

Então, vamos ficar com essa frase para terminar o Contracorrente. Pode ser?

O tempo passou.

Ana Miguel dos Santos, obrigada. Helena Moura, bom dia. José Manuel Fernandes, amanhã é com mais um Contracorrente.