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Bom dia.

Com isto tudo, vês alguma luz ao fundo do túnel?

Para ser completamente franco, não te sei dizer. Luz ao fundo do túnel pode haver no sentido de haver pelo menos uma pausa nos combates. Uma solução justa já é mais complicado imaginar, porque até ao momento não se criaram as condições para isso poder acontecer. E muitas vezes nestas alturas, mesmo os maiores líderes e os mais estimáveis líderes mundiais fazem compromissos que não serão os melhores. Estou a recordar-me, por exemplo, que há uma famosa e importante reunião que teve lugar quase no final da Segunda Guerra Mundial, que foi a Conferência de Yalta, em que estavam presentes os três grandes, Stalin, Churchill e Roosevelt. E dessa reunião saiu que, de alguma forma, a União Soviética e Stalin iriam ter uma espécie de tutela de tudo aquilo que viria a ser a Europa de Leste e aquilo que viria a ser os países para lá da Cortina de Ferro. No fundo, teria o direito de criar as ditaduras que veio a criar. Eu estou a ser um bocadinho brutal nisto, teria o direito de redesenhar algumas fronteiras. Curiosamente, na altura, Stalin invocou o direito dos ucranianos voltarem a ter uma parte do seu território que tinha ficado polaca no final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, foi uma espécie de advogado dos ucranianos nessa Conferência de Yalta. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que vamos entrar num período de negociações, espero eu, não é certo. Há aqui algumas características que é preciso ter em consideração. Nós temos dois jogadores ou três jogadores aqui. Um, que se tem batido heroicamente, é aquele pelo lado de quem nós europeus estamos, que é a Ucrânia e Zelensky, mas que, na prática, não foi feito até agora tudo o que teria sido possível fazer para que a posição ucraniana fosse mais forte. Só para te dar um exemplo, a Ucrânia ainda não tem acesso aos mísseis Taurus, que são alemães e que a Alemanha nunca permitiu que fossem fornecidos à Ucrânia e que é um tipo de mísseis de cruzeiro muito eficazes e que poderiam ter, em alguns dos períodos de combate destes últimos anos, feito eventualmente balancear o equilíbrio noutra direção. Mas isso não aconteceu e isso não aconteceu até agora. E ainda agora, por exemplo, há muitos equipamentos fornecidos pelos países europeus que a Ucrânia não pode utilizar na retaguarda russa. Portanto, tem uma posição frágil. Depois temos dois jogadores que têm características em alguns aspetos muito diferentes. Por um lado, temos alguém que acha que é o maior negociador do mundo e é ao mesmo tempo imprevisível e isso é para nós todos uma enorme desvantagem, porque não sabemos o que vai dar. Para ele, às vezes uma vantagem, precisamente por isso mesmo, porque quem está a negociar com Trump nunca sabe exatamente o que é que pode esperar de Trump. E isso quando a negociação é com Putin, é um terreno imprevisível, porque Putin não gosta de reagir sob pressão, não gosta de reagir na hora, gosta de ter tempo. Ele muitas vezes desaparece quando as coisas se complicam. Repara, ele desapareceu logo no princípio, ainda tinha acabado de chegar ao poder quando foi o caso do afundamento do navio Kursk. Ele desapareceu quando foi aquela coisa do Prigozhin, quando tentou fazer aquele golpe de Estado, em que ele esteve desaparecido horas. Ele desaparece quando as coisas não estão equilibradas e depois só aparece quando Pode fazer um número. Ele só agora é que foi à região de Kursk, numa altura em que praticamente a Ucrânia já foi obrigada a sair dessa região, com um custo muito pesado para a Rússia. E portanto, é difícil prever o que pode sair daqui, mas eu diria que a probabilidade de termos um cessar-fogo existe. Agora, muito provavelmente, o grande problema vai ser o ponto de equilíbrio. Isto é, o que a Ucrânia vai ter que ceder e até que ponto, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos, que não têm exatamente a mesma posição nesta fase do campeonato, vão conseguir impor à Rússia e à Ucrânia. Porque aqui estamos a falar da Ucrânia ceder território. Do lado da Rússia, estamos também a falar da Rússia permitir a presença de tropas não ucranianas, portanto, tropas de manutenção da paz.

Que também não seríamos tão cá tensos, quem sabe.

Há aqui muitas questões em aberto. Muito difícil ainda de perceber o que se vai passar, mas há pelo menos uma coisa que mudou na boa direção e no bom sentido nos últimos tempos. E pra mim, mais importante do que as decisões da União Europeia sobre os milhares de milhões de euros pra defesa, é a decisão alemã de acabar com o limite da dívida nesta área. E tudo aquilo que Merz, não sendo ainda chanceler, já conseguiu fazer, dando indicações que a Alemanha vai ter outro protagonismo.

Pode ser um sinal. Até já, Germain. Faça parte do Contracorrente, ligue 91 002 41 85.