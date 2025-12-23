Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É hora de conhecermos o tema do "Contra-Corrente". Se quiser entrar em direto depois das 10h, só tem de ligar 91 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador ou então enviar-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp 91 002 41 85. Carla.

Foi uma longa ronda, a mais longa de sempre, 28 debates a dois, ao longo de mais de um mês, todos contra todos, no grupo de oito candidatos presidenciais que pareciam melhor posicionados no início desta maratona. Uma corrida a que, entretanto, se juntaram mais alguns nomes, alguns a prometer campanhas animadas. Ontem tivemos um dos debates mais aguardados entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, um debate bem vivo, e ontem conhecemos também mais uma sondagem, um pouco diferente das anteriores, mas a acentuar algumas tendências. Teremos agora uma curta pausa para o Natal, depois abrimos o ano com o debate das rádios, logo a 2 de janeiro, e a seguir os candidatos terão duas semanas para convencerem os eleitores, sendo certo que, pelo menos para já, esta eleição se anuncia como uma das mais incertas de sempre. Vamos fazer o balanço dos debates, falar das sondagens e não só, num "Contra-Corrente", onde também vamos recordar outras eleições. Bom dia, José Manuel. Por que queres recordar outras eleições, se esta eleição é claramente diferente de todas as anteriores?

Olha, Carla, eu acho que é necessário nós recordarmos outras eleições, um pouco por causa daquilo que elas, de alguma forma, nos ensinaram sobre o comportamento do eleitorado. Como tu disseste, as sondagens neste momento têm informações que parecem contraditórias, apesar de haver, de facto, algumas tendências. A tendência para a descida, por exemplo, da proeminência do almirante Gouveia e Melo, que aparecia muito bem aqui há um ano, há seis meses, há três meses, há um mês, e que agora praticamente já nunca aparece, pelo menos em primeiro lugar. Há outra tendência que parece mais ou menos firme, que é o facto de o candidato André Ventura conseguir segurar o eleitorado do Chega, o que lhe parece dar, nesta fase, quase que uma entrada directa na segunda volta, porque com 20 e poucos por cento, quem conseguir lá chegar, consegue chegar à segunda volta. Mas para além disso, tudo o resto é confuso. Mas há algumas coisas que nós, porventura, de eleições anteriores podemos tirar lições. Primeiro de tudo, é possível, veremos, que uma parte destas eleições se transforme naquilo que foi ontem o debate na televisão, isto é, numa discussão sobre negócios, ligação a negócios, ligações mais ou menos claras ou mais ou menos perigosas. E o que é que nos dizem as eleições anteriores? As eleições anteriores dizem-nos que isso já não é a primeira vez que aparece, não é a primeira vez que domina um debate, mas nas vezes anteriores não foi determinante. A primeira vez, porventura, em que isso sucedeu foi numa eleição que estava decidida à partida, mas mesmo assim foi o tema do único debate importante dessa eleição. Estou a falar de uma eleição há muitos anos, 1991, vê lá tu, portanto há 35 anos, que foi a reeleição de Mário Soares. E houve debates com Basílio Horta, que curiosamente depois viria a aproximar-se do Partido Socialista, como todos sabemos, ser ministro do Partido Socialista, presidente de câmara do Partido Socialista. Mas nesse debate, Basílio Horta foi duríssimo com Mário Soares por causa de Macau e da tutela de Macau e de uns negócios que havia em Macau. Mário Soares acabou por ter o melhor resultado de sempre numa eleição presidencial, quase 70% dos votos, julgo eu. E portanto, não foi esse debate, não foi essa acusação que fez os portugueses mudarem de intenção de voto. Houve também uma tentativa de reeditar esse tipo de situação há menos tempo, há 15 anos, na reeleição de Cavaco Silva, onde o tema já não foi provavelmente uma acusação de eventual corrupção, mas de dinheiros menos claros e compras menos claras. Na altura, o que estava em causa eram os investimentos em ações do BPN. Isso irritou muito Cavaco Silva, houve debates que foram muito condicionados por essa discussão. Mas mesmo assim Cavaco Silva, comparando o que previam as sondagens com o resultado que ele teve, a média acertou à décima. Portanto, foi na mucha, 52,7%. Mais recentemente, tivemos um tema que também dominou uma campanha eleitoral, que foi o tema da Espinho Viva, e não foi por isso que os eleitores deixaram de dar a vitória a Luís Montenegro. Dir-se-á, agora é diferente. É, agora é diferente, porque, por um lado, é uma eleição mais aberta, portanto, não repete exatamente o que estava em causa nas reeleições tanto de Mário Soares como de Cavaco Silva. E, por outro lado, não estamos a falar de alguém que já está no cargo, que já se conhece o que andou a fazer e que, no fundo, está também a ser eleito para um lugar diferente. Mas vamos ver até que ponto isto é importante, até porque há outros elementos que também podíamos olhar para as eleições anteriores e dá para perceber o que se vai passar. E uma das coisas que nos indicam a comparação entre as sondagens e os resultados das últimas eleições presidenciais é que estas tendem até a acertar mais do que as eleições legislativas, as sondagens, mas têm sido, por regra, sondagens mais fáceis de acertarem no alvo, porque nunca houve segunda volta, houve claramente sempre um favorito, que foi sempre apontado como favorito pelas sondagens, e por aí adiante. No entanto, enganaram-se várias vezes e às vezes em sentidos que nós não sabemos bem como é que eles se podem ou não reproduzir nesta campanha. Por exemplo, enganaram-se ao subestimarem candidatos independentes. Isso aconteceu mais que uma vez. Enganaram-se também ao sobreestimarem candidatos que poderiam ter sido apoiados por partidos, mas depois não apareciam mais como candidatos, até às vezes com algum mau estado do partido. O caso mais evidente foi Maria de Belém. Em que as sondagens davam-lhe sempre o dobro do que ela teve. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que os candidatos dos partidos, até porque o voto nos partidos é mais fiel, podem neste momento estar a ser sobreestimados, que os candidatos independentes podem estar a ser subestimados? Não sei. Portanto, eu acho que vamos ter que ter cuidado, vamos ter que ter muita atenção até ao fim e vamos também ver o que é que esta maratona, a verdadeira maratona de debates, pode ter significado ou pode ter representado para os diferentes candidatos, sendo que a campanha que aí vem também os coloca em posições relativamente diferentes uns dos outros, porque há uns que têm máquina partidária a apoiá-los e a sustentá-los e a garantir que as arruadas têm sempre lá gente e outros que nem por isso. Mas o último presidente da República que tivemos foi eleito sem arruadas. Isto é tudo muito em aberto. Vamos falar um bocadinho dessas perspetivas daqui a bocadinho.

Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no "Contra-Corrente", depois das 10h. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp 91 002 41 85.