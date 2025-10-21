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8:13. É sempre por volta desta hora que conhecemos o tema do Contracorrente. Se quiseres entrar em direto depois das 10:00, só tem de ligar 910 002 41 85, mas já sabe que também pode deixar a sua mensagem nas nossas redes sociais, no nosso site ou então enviar-nos a sua mensagem de voz, o seu áudio, através do WhatsApp, 910 002 41 85. Carla. É hoje publicado mais um relatório bianual da AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre. É uma fundação da Igreja Católica que regista e analisa restrições à liberdade religiosa no mundo, especialmente situações de repressão ou mesmo de perseguições aos crentes das várias religiões. O retrato que faz é bastante sombrio, pois a situação deteriorou-se em quase todo o mundo. Há países onde as perseguições derivam da existência de regimes autoritários, noutros em que o fator mais relevante é a violência jihadista, outros ainda em que a existência de conflitos armados resulta também na tensão entre diferentes comunidades. Mas o que este relatório, sobretudo, nos mostra é que dois terços da humanidade vive em países onde se registam discriminações ou perseguições por motivos religiosos. Este não é um tema comum nos noticiários dos órgãos de informação ocidentais, mas como o Contracorrente sempre gostou de ir contra a corrente, hoje será o nosso tema do dia. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Por que consideras que é importante este tema?

Olha, eu considero este tema importante porque nós muitas vezes falamos da liberdade de expressão e outro tipo de liberdades como sendo fundamentais. Mas se pensarmos bem na origem das diferentes liberdades, quase sempre a liberdade religiosa, até porque tem a ver com questões muito íntimas, acaba por ser muito importante. No mundo houve, durante muitos períodos, guerras religiosas em quase todo lado e hoje continuam a existir e muitas vezes com um grau de crueldade imenso. Ora, o que nós verificamos hoje, temos uma ideia geral de que a liberdade está a recuar um pouco em todo o mundo. E os vários relatórios que saem sobre isso, quer os relativos à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, quer os relativos às liberdades mais comerciais e de comércio e de instalação de empresas, de concorrência. O mundo é hoje menos livre do que era há 10 anos, muito menos do que era há 20 e, porventura, menos ainda do que era há 30, numa altura em que se achou que havia uma espécie de caminho irreversível para um mundo bastante mais liberal e bastante mais aberto do que aquele que é hoje. No entanto, se isto é verdade relativamente à liberdade religiosa e à questão tão íntima, tão pessoal como é as crenças individuais, quando nós olhamos para o detalhe, verificamos que muitas vezes é um tema esquecido. Nós falamos de guerras porque há invasões de territórios, nós falamos de repressão porque há líderes políticos e eleições que não se realizam, mas muitas vezes há algo que é muito mais complicado, que são perseguições que podem ter aspectos muito diferentes. Podem ser institucionais, no sentido de dizer: é um regime autoritário que não permite a liberdade de culto, que persegue os dirigentes religiosos, que obriga, por exemplo, a que os dirigentes religiosos sejam obedientes. Isso acontece em algumas regiões do mundo, talvez aquela mais notória seja a China. E repara, na China, isso não se passa apenas com os cristãos. Uma das minorias religiosas mais perseguidas na China é uma minoria muçulmana, os uigures. Portanto, há situações muito diferentes. Não falamos apenas de cristãos quando falamos de minorias religiosas perseguidas. Há países onde são cristãos, há países em que são muçulmanos, há países em que são outras crenças aquelas que são vítimas de discriminação. Depois temos casos onde, de facto, há perseguições abertas, mas há também situações em que há discriminações, não se pode ocupar determinados cargos, não há um acesso livre. E há ainda uma outra situação que, porventura, é aquela que são atores não estatais, jihadistas, por exemplo. E nós temos tendência a olhar pra isso quando os atentados são em países ocidentais ou quando há situações como foi aquela do ISIS na Síria, em que havia mesmo uma ocupação territorial muito notória. Mas a verdade é que nós temos hoje Estados Islâmicos, no sentido de que aquela organização chamada Estado Islâmico tem, tal como a Al-Qaeda no seu tempo, teve declinações regionais. Há um Estado Islâmico pra África do Norte, outros pra África Central, outros para o Médio Oriente, outros para a zona da Ásia Central, e que continuam operativos e continuam, nalguns casos, a fazer atentados mortais. Por exemplo, um destes Estados Islâmicos fez um atentado terrorista em Istambul, onde morreram 40 pessoas numa igreja. numa igreja, não estamos a falar de uma coisa que seja num mercado. E ainda há mais do que isso, porque depois há, por exemplo, mesmo aqui no Ocidente, situações em que são locais religiosos ou locais simbólicos que são atacados. E sobretudo, tem acontecido muito um crescimento do antissemitismo, que não é exatamente uma perseguição religiosa, mas tem muitos aspectos de perseguição religiosa. Há outras componentes no antissemitismo. Há casos também de atentados contra igrejas e contra locais de culto, mesmo em países como o Canadá ou países europeus E há muita gente que morre. E sobretudo, aquilo que me faz mais impressão é aquilo que tu referiste: dois terços, se considerarmos o conjunto dos países do mundo. Até porque nestes países onde não há realmente liberdades religiosas ou há perseguições ou há discriminação, entre eles estão os dois países mais populosos do mundo, a Índia e a China, sendo que nos dois países a situação está a piorar. Estamos a falar de dois terços da humanidade em situação de discriminação de alguma forma ou de perseguição abertamente. Estamos a falar de 5,4 mil milhões de pessoas que vivem em países onde há graves violações à liberdade religiosa. E olhando para este relatório, e esse aspecto é particularmente impressionante, verificamos que em quase todos os países onde há estas discriminações, a situação piorou. Há só dois países onde a situação, de acordo com este relatório, melhorou ligeiramente. Em todos os outros ela está igual ou pior, sendo que nalgumas regiões do mundo a situação é mesmo grave. Por exemplo, naquela zona de fronteira sul em África do mundo muçulmano. O Sahel, na zona da África Ocidental, ou se quiseres, no limite de Cabo Delgado, em Moçambique, que é uma zona onde voltou a haver atentados, onde voltou a haver perseguições e onde voltou a haver chacinas, literalmente. É tudo isso que vamos falar, até porque como muitas vezes isto acontece sem se dar por isso, porque as pessoas fogem, isto acontece em locais do mundo a que se dá pouca atenção. Pouca gente dá atenção ao que se está a passar no Mali, pouca gente dá atenção ao que se está a passar no Chade ou regiões dessas. Só damos atenção a isso quando temos lá, porventura, tropas ocidentais em missões de paz. Mas aqui muitas vezes nem sequer são conflitos abertos ou mesmo ações de uma coisa que falámos muito pouco, por exemplo, a Nigéria. A Nigéria é um dos países mais populosos de África, rapidamente vai-se tornar num dos países mais populosos do mundo e onde há uma tensão permanente e chacinas permanentes precisamente em zonas de fronteira entre influências religiosas. É disso que vamos tentar aqui falar com a ajuda de quem conhece isto no terreno a partir das 10 horas.

É isso mesmo. Até já. Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no "Contra-Corrente", logo a seguir ao jornal das 10. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 91 002 41 85.