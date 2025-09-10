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8:20, então hora de conhecermos o tema do Contracorrente com Helena Matos. Se quiser entrar em direto para nos dar a sua opinião, só tem de ligar 91 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 91 002 41 85. Carla. Começaram os contactos, as idas e vindas dos líderes e as declarações sobre o próximo orçamento do Estado. Mas com um presidente com poderes diminuídos, um novo líder no PS e o Chega a querer ser o principal parceiro do governo, o orçamento para 2026 pode tornar-se uma caixa de surpresas. Bom dia, Helena Matos. O que é que pode ser o próximo orçamento?

Eu acho que podemos fazer, não sei, não sabemos. Tudo mudou. É muito curioso que o ano passado, por esta altura, a grande discussão era: "Vai passar, não vai passar? O presidente, como é que vai ser? Dissolve, não dissolve?" Este ano, de repente, aquilo que o ano passado era uma praia com bandeira amarela, este ano está bandeira verde. Parece que não há assunto, que não há tema. Curiosamente, o governo de Luís Montenegro conseguiu criar um mantra alternativo às contas certas de António Costa, que foi um slogan muito forte. Nós agora temos uma outra expressão, que são as contas bem feitas, o que é igualmente eficaz, portanto, as contas estão bem feitas. Quando uma pessoa olha para a França, percebe como, apesar de tudo, temos de agradecer isto aos nossos governos, de diferentes cores políticas. Esperemos mesmo que as contas tenham estado certas, que agora estejam bem feitas, mas existe esta espécie de linha de continuidade em relação à tranquilização dos portugueses sobre o estado das suas contas. Esse é o primeiro ponto, a ideia de que as contas estão bem feitas, que na minha opinião é, em termos de linguagem, o sucedâneo das contas certas de António Costa/Mário Centeno. Agora, com estas contas bem feitas, temos aqui uma espécie de desinsuflação política daquilo que é a discussão sobre o orçamento.

E da importância até do próprio documento.

Por uma razão, vamos agradecer às presidenciais. O calendário das presidenciais faz com que o presidente se tenha tornado mais ou menos relevante nesta matéria este ano. Quer dizer, dizer isto em relação a Marcelo é um pouco arriscado, porque nunca sabemos o que é que ele pode fazer, o tipo de considerandos que vai fazer. Mas há também uma outra coisa. Luís Montenegro também está a retirar do orçamento muito daquilo que poderia ser conflitual e que, na verdade, nem sequer deveria estar no orçamento, mas o nosso orçamento do Estado, nos últimos anos, foi se transformando numa espécie daquele cabide que temos lá em casa, onde vamos pendurando tudo à espera de qualquer coisa, de arrumar qualquer coisa. E portanto, quando acabámos os orçamentos, aquilo era já quase que uma espécie de programa de governo. Havia inúmeras questões que não fazia sentido estarem no orçamento do Estado e agora, porque se percebe, é claro, que para o novo líder do Partido Socialista, questões como a lei laboral, poderia ser complicado estar ali, aquilo que temos é o orçamento. Será tão só, mas não sei ainda, nem eu penso que ninguém, tão só o orçamento do Estado. E depois temos aqui uma outra questão que se coloca e que é o que é que André Ventura ganha, e José Luís Carneiro, em não aprovar este orçamento. E não é apenas em relação a Luís Montenegro, é também, sobretudo, em relação a cada um dos dois. Ou seja, se cada um deles, Ventura e Carneiro, se querem configurar como o parceiro do governo ou como o verdadeiro líder da oposição, isso passa muito pela forma como reagem perante o orçamento. Portanto, na discussão deste orçamento do Estado para 2026, estará em causa o orçamento do Estado para 2026, mas estará também esta nova forma de relacionamento entre os principais líderes políticos, Luís Montenegro, que é primeiro-ministro, José Luís Carneiro e André Ventura, porque aquilo que os separa pode às vezes parecer muito do ponto de vista ideológico, outras vezes nem tanto, mas a verdade é que os separa muito poucos votos. E portanto, como os separa muito poucos votos, sobretudo José Luís Carneiro e André Ventura, eles têm de ver como é que vão conseguir afirmar-se através da posição que tomam em relação a este orçamento. Portanto, este orçamento, para lá de contas que Luís Montenegro disse estarem bem feitas, e que nós hoje iremos aqui, na medida do possível, procurar perceber, tem também estas contas da política que são particularmente interessantes.

Muitas contas a tratar. 91 002 41 85 para entrar em direto, mas já sabe que também nos pode enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador.