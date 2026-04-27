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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta segunda-feira. Para entrar em direto só tem de ligar para o 91 002 41 85, número que também pode usar para nos enviar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. Se preferir, deixe os seus comentários nas redes sociais ou no nosso site. Carla, o discurso de José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República nas cerimônias do 25 de Abril, pôs um deputado de costas voltadas para a tribuna e não para de gerar reações. Helena Matos, bom dia. Aguiar Branco foi injusto? Foi parcial ou disse apenas a verdade?

Bom dia.

Bom dia.

Pois, esse vai ser o assunto do Contracorrente. E é óbvio que também depende muito daquilo que as pessoas, porque é um discurso que permite várias interpretações. Ele estava a falar da lei, da legislação sobre as incompatibilidades ou estava também a falar da forma como muitas vezes o jornalismo e a opinião pública publicada incide, analisa, esmiúça aquilo que são os rendimentos ou os aparentes sinais de rendimento por parte dos políticos e das pessoas que estão na política? Ou estava, por outro lado, também a querer referir aquilo que parece ser um sentimento mais ou menos instalado neste momento, que é de muitas pessoas que recusam ir pra política porque não estão para se sujeitar, com boas ou más razões, a esse tipo de esmiuçar da sua vida privada, dos seus rendimentos, dos da sua família. Nós temos tido casos frequentes, de casos de mães, pais, irmãos e, portanto, em que começa a tornar-se também muito pesado para as famílias. Estas são questões que de alguma forma teremos de colocar e queremos colocar. Como é que outros países estão a resolver isso? Ou se também aquilo que parece ser uma contradição entre uma legislação muito semelhante à de outros países, mas em que depois a concretização real, a concretização daquilo que lá está previsto em termos de escrutínio, parece falhar muitas vezes, ou também se não é o caso de uma legislação, ela mesma muito rigorosa, mas que depois é facilmente contornada por aqueles que têm essa verdadeira intenção. Portanto, temos aqui várias questões. Depois também temos as reações. Há aqui também um outro enquadramento político que espero que consigamos abordar e que é o discurso de José Pedro Aguiar Branco, que acabou por anular o discurso de António José Seguro. António José Seguro não é um homem de grandes intervenções, não é um homem com o dom da palavra, não é um homem que se tinha caracterizado até agora por fazer grandes discursos. Não quer dizer que não diga coisas importantes, mas não tem aquela ênfase, realmente não tem. Mas neste, que era o seu primeiro discurso de 25 de Abril, muito aguardado para se perceber o que o presidente ia de fato dizer, e ele vai fazer uma coisa que já outros fizeram antes dele, que é dirigir-se especialmente aos jovens. A questão é que os discursos do 25 de Abril têm sempre uma construção, ou costumam ter, por antítese em relação ao passado. O 25 de Abril é feito contra um passado, mas cada vez mais tem de falar de futuro, até porque já lá vão 52 anos. E, portanto, esta questão dos jovens ganham aqui ênfase, que estavam referidos mesmo como vocativo no discurso do presidente, mas é claro que o discurso de José Pedro Aguiar Branco vai ofuscar muito o discurso de António José Seguro e também pelo teor do próprio discurso. Depois, porque José Pedro Aguiar Branco, esse sim, tem aquela retórica toda, é um advogado e tem toda aquela tradição da intervenção. A questão é que há Pedro Delgado Alves, ou seja, um deputado do próprio Partido Socialista, que se levanta e que se põe de costas para o presidente da Assembleia da República, claro. A partir desse momento, estava criado o fato político. O próprio Partido Socialista não parecia estar unânime no apoio à atitude de Delgado Alves, claro, porque não se esperaria propriamente daquela bancada, esperar-se-ia talvez mais da bancada com cravos verdes, ou seja, da bancada do Chega, aquele tipo de reação. E, portanto, estava criado ali o fato. São vários aspectos que queremos falar, ou seja, o que é esta lei, como é que ela está sendo interpretada. José Pedro Aguiar Branco só falaria da lei ou também temos todo um clima em torno daquilo que são os sinais de riqueza dos políticos num país em que parece que se tem que fazer voto de pobreza para se passar por honesto. Portanto, são várias estas questões. Nós, aliás, tivemos aqui a questão do Rui Ochoa a falar sobre o Palácio de Belém e como ele era triste, soturno e desconfortável. E depois, entre os comentários que eu vi às declarações do Rui Ochoa, havia pessoas que diziam: "Mas nunca se vão poder fazer obras. Nunca se vão poder fazer obras." Isto é sério, de requalificação do palácio, porque o presidente da República que as determinar já sabe que vai perder popularidade. Portanto, há aqui tudo isto. Depois temos esta questão da reação do deputado Pedro Delgado Alves, que tem continuado, ele escreve um artigo no Público. Portanto, temos aqui vários outros assuntos. E depois temos o 25 de Abril em si mesmo, porque houve outros discursos. Com tudo isto, houve outros discursos. Temos o discurso do presidente da República, temos o discurso de José Luís Carneiro e de Hugo Soares. E depois temos os discursos dos outros líderes, alguns com mais detalhes. Vimos Rui Tavares optar por um discurso mais de caráter histórico, com muitas confusões, mas não é apenas a Judite de Sousa que se engana às vezes ali na cronologia. Mas tivemos depois também o discurso do Partido Comunista Português, do PAN, do JPV, que tem melhorado significativamente. Também é importante dizê-lo. Mas em todos eles, da Iniciativa Liberal, com as suas perspectivas muito diferentes, começa a sentir-se isto que está presente no discurso do presidente, que é falar do passado, da ditadura, tudo aquilo, dos capitais, mas depois temos de começar a questão do futuro. E isso eu acho que estava presente, com diferentes perspectivas nos diferentes discursos. Portanto, acho que foi uma cerimônia do 25 de Abril interessante.

E que merece ser analisada. Agora, sim, mas a partir das 10:00.

Que maneira tão simpática e educada de dizer. Chegou agora, calados.

Mas até já. Faça parte do Contracorrente, ligue 91 002 41 85. Entro em direto logo a seguir ao Jornal das 10.