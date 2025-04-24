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Bom dia.

Tanto julgo saber, em 1975 ainda não tinhas idade para votar, mas lembras-te dessas eleições?

Lembro. Não tinha idade para votar, mas pude votar logo no ano seguinte, em 76.

E ainda bem que houve muitas eleições depois disso.

Foi ali uma esguinha. Pronto, falhei essas. Mas lembro-me delas, foram umas eleições muito importantes do ponto de vista daquilo que significaram e daquilo que a seguir permitiram. Foi muito importante que tivessem acontecido. Houve ali umas semanas antes das eleições em que houve dúvidas que elas viessem a acontecer naqueles termos, na sequência daquela famosa assembleia selvagem do MFA. Isto é, na sequência não, durante essa assembleia, porque houve quem propusesse que não se realizassem as eleições. Havia muita gente que não queria que se realizassem as eleições naquela assembleia. Havia uma parte da esquerda militar, da extrema-esquerda, que achava que o povo português não estava preparado para as eleições e naquele dia houve uma demonstração precisamente do contrário. Quando digo precisamente do contrário, tem aqui algumas particularidades, porque continua a haver um discurso a seguir de que uma parte do país não tinha votado como devia. Mas falemos depois melhor disso, porque foi uma eleição também muito reveladora daquilo que Portugal era e de alguma forma continua a ser. E as eleições tiveram mesmo uma curiosidade. Não sei se tens ideia, mas o programa do MFA estabelecia um compromisso e esse compromisso era que as eleições se realizariam até um ano depois da revolução, portanto, teriam como data limite 25 de abril de 1975. E foi mesmo nesse dia que elas se realizaram, com outra coisa que eu julgo que nunca mais se repetiu, que foi: elas foram a uma sexta-feira.

Foram a uma sexta-feira?

Foram a uma sexta-feira, exatamente. Estive a tentar descobrir se houve mais alguma que não tivesse sido num domingo, mas eu não tenho memória de nenhuma que não tenha sido num domingo. A lei não estabelece isso, diz que elas também podem ser a um feriado, mas recapitulando, por exemplo, houve algumas alturas em que tivemos feriados muito colados às eleições. Aconteceu em eleições legislativas, umas que ocorreram 4 de outubro e outras que ocorreram a 6 de outubro, mas nunca caíram exatamente no 5 de outubro, que também é um feriado, o feriado da Implantação da República. E portanto, temos aqui algumas particularidades que são interessantes. Agora, o mais interessante aqui é ver, por um lado, o que é que ele representou. E eu vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham bem noção. As eleições não representaram apenas uma rutura com o tipo de eleições que se realizavam durante o Estado Novo. As eleições representaram, em muitos aspetos, uma rutura com todo o tipo de eleições que se realizaram em Portugal até àquelas eleições. Nós temos eleições em Portugal desde o liberalismo da Revolução Liberal, 1821, portanto há mais de 200 anos, mas na verdade, aquilo que nós podemos considerar eleições livres e justas, aquelas foram, porventura, as primeiras. E eu creio que isso começou logo em algo que foi uma mudança muito significativa, que foi o recenseamento eleitoral. Por quê? Por causa de quem teve direito a voto. Sempre tinha havido algumas limitações do direito a voto, quer, por exemplo, mesmo no tempo da monarquia liberal, imensas durante o tempo da República, as pessoas acham que a República era muito democrática, mas na República o corpo eleitoral era mais reduzido que no tempo da monarquia. O direito de voto só era a partir da maioridade, mesmo nos homens, o que significava 21 anos, agora já não é assim, mas na altura ainda era 21 anos e portanto passou para os 18. Discute-se de vez em quando se deve manter nos 18 ou não, mas para já é nos 18. As mulheres já tinham direito de voto, mas um direito de voto, apesar de tudo, um pouco mais limitado que o direito de voto dos homens. Tinha vindo a alargar-se durante o Estado Novo, 31, 46, 69, tinha sido alargado várias vezes, mas mesmo assim era um direito de voto menos alargado que o dos homens, nomeadamente porque exigia graus de formação. Havia uma limitação muito grande ao direito de voto, que era: tinha que saber ler e escrever, e isso era importante. Aliás, curiosamente, há uma discussão, e isso vem agora a propósito, porque eu estive a recapitular isso só para tirar essas dúvidas, porque às vezes há muita mitologia que as mulheres não podiam votar. Há uma discussão curiosa em 1946, a seguir à guerra, quando voltam a haver eleições importantes em Portugal Uma discussão na Câmara Cooperativa e depois na Assembleia Nacional sobre se as mulheres casadas podem ou não votar. E a razão era extraordinária. A Câmara Cooperativa achava que as mulheres casadas não deviam poder votar, porque isso poderia, depois em casa, se votassem de forma diferente do marido, era uma completa chatice. E a Assembleia da República disse: "Não, têm todo o direito a votar, porque o voto é secreto." E acabaram por ter, mas eram mulheres casadas, em certas circunstâncias, tinham que pagar impostos. Todos estes regimes só verdadeiramente foram ultrapassados com esse recenseamento, que alarga imenso o corpo eleitoral. Passamos a ter um corpo eleitoral muito grande, temos uma participação muito baixa, mas depois há algumas coisas que vêm dessa altura e que nós nunca mais mudamos, e que de vez em quando discutimos, mas nunca resolvemos.

Só um exemplo, José Manuel.

Só um exemplo. Círculos eleitorais. Nós temos círculos eleitorais, basicamente os dos distritos, não são exatamente os das eleições de 75, mas são basicamente os dos distritos, e nós estamos sempre a discutir se devemos ou não ter círculos muito pequenos, se devemos ter uma quantidade de coisas para aproximar o círculo de compensação. Nunca mudamos isso, mantemos igual. E isso também tem aspectos que na altura foram positivos, hoje em dia são no mínimo questionáveis. Mas falamos depois um pouco.

É só um exemplo, falamos de outros. Até já.

E também de como foi a campanha e de como foram essas coisas todas. É muito divertido.

Imagino. Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no "Contra Corrente", logo a seguir ao Jornal das 10.