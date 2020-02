Inês Lopes Gonçalves: "A primeira e grande paixão foi sempre a rádio"

Inês Lopes Gonçalves faz as Manhãs da Antena 3. Pode vê-la ainda no 5 para a Meia Noite ou no Traz prá Frente na RTP Memória. Confessa que, ao contrário de muitos colegas, sempre quis fazer rádio.