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Sejam bem-vindos. O viajante desta semana aventurou-se pelo continente africano durante 10 meses. Desceu a costa ocidental, subiu a costa oriental, imagine-se, em transportes públicos, num total de 20 mil km e viveu muitas aventuras. Foi sequestrado na Nigéria, quase naufragou, apanhou malária, mas talvez o feito maior desta grande aventura foi já na reta final, na Etiópia. Nuno Abrantes, bem-vindo às "Conversas do Fim do Mundo".

Olá, João, é um prazer. Obrigado.

O que aconteceu de tão extraordinário na Etiópia? Já no fim da viagem, conta, conta.

Incrivelmente, apaixonei-me.

Ora pronto. Foste traído pelo Cupido. Levaste uma seta.

Já diziam que as moças etíopes são as mais bonitas do mundo.

E tu foste confirmar isso. Muito bem, isso é espetacular. Dez meses a viajar sozinho e de repente chegas à Etiópia, apaixonas-te. Isso é incrível.

Sim, foram duas semanas depois de estar a viajar pelo sul da Etiópia. Cheguei à capital, fiquei com um amigo meu e num jantar de amigos acabei por conhecer a rapariga com quem estou atualmente.

Pois, porque tu depois voltaste à Etiópia, não foi?

Sim, voltei pra fazer o pedido de casamento.

Que louco!

Estas culturas são completamente diferentes daqui de Portugal.

Lá tem que se pedir a mão, não é?

Isso mesmo. Se calhar aqui em Portugal antigamente também faziam isso.

Antigamente, mas agora não, acho eu.

Já não é preciso.

Não, já não é preciso. Isso é incrível, espetacular. Portanto, depois voltaste à Etiópia, não foi?

Sim, voltei mais duas, três vezes. E na última que voltei fiz o pedido de casamento a ela, mas o oficial tem que ser à família. Então voltei agora lá em abril. Levei a minha família toda.

Uau, a família portuguesa.

Tio, padrinho de batismo, meu pai, a minha irmã. "Ora, bora todos porque eu preciso de vocês." Por quê? Não sou eu que faço o pedido direto à família dela.

É a tua família.

Isso mesmo, só pra veres a importância que eles dão à família.

Uau! E eles aceitaram?

Claro que tinham que aceitar.

Claro que tinham que aceitar. Isso é espetacular. Foi aí que terminou a tua viagem na Etiópia. Acabou em grande, podemos dizer assim?

Sim, acabou em grande.

Com a descoberta do amor. Fantástico. Mas a tua chegada à Etiópia é o culminar de uma viagem louca de 10 meses.

Muitas aventuras.

Muitas aventuras. Começaste no Senegal, foste descendo por aí, Gâmbia, Guiné, Libéria, Costa do Marfim, Gana, África do Sul e depois subiste.

Comecei a 18 de setembro de 2023 e acabei a 20 de julho de 2024, cerca de 10 meses. Comecei no Senegal e já tinha estado em África anteriormente.

Já.

A primeira viagem que eu fiz, primeira vez em África, Mauritânia.

Ok.

Com um amigo meu, não queria ir sozinho. Primeira vez em África, demasiado aventureiro pra me aventurar sozinho. Fui pra Mauritânia e fiz à boleia Mauritânia até Marrocos. Foram quatro dias e só gastei dois dólares.

Quatro dias?

Quatro dias.

É rápido, é uma viagem curta.

À boleia. As pessoas muitas vezes ofereciam o jantar, ofereciam o almoço.

E ficou-te o gostinho, foi? Pensaste: "Isto é fácil."

Ficou-me o gostinho, mas ficou uma desilusão.

Então?

Foi. Eu não senti que estava na verdadeira África. Acho que o norte de África é diferente da África Subsaariana. Aquela África Mãe, o verde, a floresta, as pessoas, até mesmo a própria cor da pele é diferente. Então faltou-me aquilo. Eu não senti a África.

A chamada África negra, não é?

Sim, isso mesmo.

Portanto, como é que surgiu essa ideia de fazer esta viagem de 10 meses?

Quando acabei essa viagem à Mauritânia, até Marrocos, numa conversa de carro surgiu: "Por que não fazer o V de África?" O V de África era começar ali na ponta oeste, ir até ao sul e terminar no leste.

Descer no Atlântico, subir no Índico.

Ficar assim um bom trajeto a nível de logística.

E aí foste tu. Chegas ao Senegal e começas a descer por aí abaixo. Conta lá esta história da Nigéria. Foste sequestrado duas horas, foi?

Foram. Ora bem, eu precisava de fazer um levantamento no Western Union.

No banco?

No banco. Fui até o banco e disseram-me que ali não podia fazer essa transferência e mandaram-me pra sede do Western Union. Eu estava em Lagos, na capital da Nigéria. E disseram: "Tens que ir à central do Western Union". Fui, cheguei lá e não existia no mapa. Fiz cerca de 30 minutos em Uber. "Já vim até aqui, o que é que eu vou fazer?" O meu amigo tinha me aconselhado: "Olha, tem aí uma vila flutuante, que é chamada Makoko, ou seja, as casas são sobre a água, as pessoas andam numa canoa tipo veneziana e é bastante interessante. Aproveita, vai lá visitar." E eu estava ali mesmo perto, pra aí 10 minutos de Uber. Ok, já que estou aqui, mas um senão, que já estava a aproximar-se o fim do dia e andar ali na Nigéria, um branco, sozinho, era um bocadinho perigoso, então eu apressei um pouco.

E tu és um branco, não leves a mal, daqueles bem vistosos. Muito branquinho, loiro e de olho azul. Tu não passas despercebido. Há aqueles que se bronzearam, tu não.

Não. Na altura, eu estava já bem bronzeado.

Ok.

Mas lá está, eu não tinha sentido aquela noção do risco. Então fui. Quando lá cheguei, ok, tudo bem, negociei o preço, 2 mil nairas, não sei quanto é que isso agora, 1 euro e pouco, bastante barato pra fazer a visita à vila, ou seja, eu ia numa canoa, alguém ia estar na canoa e essa pessoa ia me levar pela vila. No início, tudo bem, entretanto, entram mais duas pessoas que fazem parte Que eram pessoas locais e eu pensei: "É estranho, pessoas locais estarem a entrar agora na canoa e isto ser uma coisa privada." Mas ok, não questionei, estavam simpáticos, tudo bem, mas depois começam a pedir dinheiro. Ou seja: "Olha, dá-me 1000, dá-me 2000." E eu disse: "Não, eu já negociei, é este o preço, nem te conheço." Ok. Entretanto, dois indivíduos numa das casas fazem parar a canoa e começam a agredir o meu-

O teu guia

...o guia. Começam a agredi-lo de uma maneira violenta, que eu até fiquei assustado. A partir daí comecei a ver: "Isto não é normal." Entretanto, eu andava comigo com a minha pochete, a minha bolsa com passaporte, dinheiro, cartões, tudo, e eles olham para ela e dizem: "Olha, transfere-nos dinheiro ou então ficamos com a tua bolsa." Fizeram assim uma ameaça. E eu disse que não, porque tinha ali tudo. A minha viagem acabava ali se eu ficasse sem aquela bolsa. Então obrigaram-me a fazer um levantamento. Levaram-me para um sítio ali na vila. Eu não podia fugir, porque era água em toda a volta. Mesmo que tivesse saído do barco, nadar não sabia para onde. Levaram-me até um cabeleireiro que tinha um terminal de Multibanco, daqueles pequenos POEs, e obrigaram-me a fazer a transferência. Na altura, eles pediram 30.000 nairas. Quando eu vi o valor, 30.000 nairas, ok. Só à volta de 30 €.

Pronto.

Ok, maravilha. Mas eu estava assustado.

Pois, imagino.

Porque eu não saía dali se não lhes transferisse aquela quantia. E foram cerca de duas horas.

Naquele filme.

Não, esquece.

Tiveste muito medo?

Assustei-me. Internamente, o meu coração estava a mil.

Pois. Imagina, aquela descarga de adrenalina.

Nunca me senti tão assustado. E depois quando subo, que eram só 30.000 nairas, ok. Pronto. Eu dou-te o dinheiro, mete-me fora daqui, eu não quero saber.

E vamos lá despachar isto rapidamente. E depois, como é que se digere isso?

Fiz a transferência. Esquece, eu não dormi nessa noite. Não dormi. Depois tive que escrever tudo, que eu também estava a escrever um diário durante esta viagem, tive que apontar todos os pormenores.

Para não te esqueceres. Mas foi uma grande descarga de adrenalina. Foi a situação mais perigosa que viveste em África, Nuno?

Não só. Tive também um quase naufrágio, também, por coincidência, na Nigéria.

Caramba, país amaldiçoado esse. Ou maldito para ti.

Não é um mau país, tem paisagens lindíssimas, pessoas incríveis, mas tive o azar de apanhar estas situações. Para atravessar da Nigéria para os Camarões, tive que apanhar uma lancha rápida, porque a situação por terra estava complicada. Cheguei a ver uma pessoa morta com um tiro na cabeça.

Caramba.

Na valeta. Quase a passar a fronteira, todos os polícias e militares estavam a dizer: "Não passes para o outro lado, a situação está complicada, muitos sequestros." E eu, que já estava escaldado da capital, estava com o meu nível de alerta a nível de segurança bastante elevado, então não quis arriscar. Perdi mais um dia, fui para o sul e ativei o plano B, que era atravessar por via marítima. Também não era seguro, porque as condições de manutenção dos barcos, que são umas lanchas rápidas, também não são as melhores, mas eu não queria arriscar a possibilidade de ir de avião, porque eu queria mesmo fazer a África em transportes públicos por terra, atravessar todos os países por terra.

Então fizeste a passagem da Nigéria para os Camarões nessa tal lancha rápida?

Lancha rápida.

Correu mal, então.

A travessia são cerca de quatro, cinco horas, em mar aberto, e passadas uma, duas horas, o motor começou a falhar, até ao ponto que estivemos parados cinco horas em alto-mar.

Oi, oi, oi.

E eu só via a água a entrar no barco. Isto porquê? Porque as ondas estavam um pouco altas e estavam a começar a entrar no barco.

Quantas pessoas iam a bordo?

Era eu e mais um camaronês. Eu depois também perdi o contacto dele, era o Isaac. Ele tinha umas bolachas, a gente ia comendo as bolachas e pensando positivo, que tínhamos dois mecânicos, que eram os que faziam a pilotagem. Um controlava o motor, o outro estava na proa a indicar a direção, e eles os dois estavam a tentar arranjar, estavam a atirar velas, estavam a desmontar o motor e eu: "Meu Deus, o que nós não temos é motor."

E a água a entrar dentro do barco.

E a água a entrar no barco. E depois o problema, a gente começou a pedir SOS, ou seja, tinha umas boias de salva-vidas. Começámos a pedir SOS, porque havia barcos a passar durante a tarde, mas nenhum parava. Também é uma zona meio insegura e não arriscavam. Havia alguns barcos pescadores que paravam, mas não tinham potência para nos puxar, não tinham capacidade para nos levar. E eu estava a começar a ver uma tempestade também a vir na direção.

Na vossa direção.

Sim. E estava a começar a anoitecer e nós ali no meio do mar. E conseguíamos ver a costa, mas estava bastante longe, era só árvores. E eu nessa altura pedia a Deus: "Ajuda-me, que eu não tenho soluções para isto."

És um homem crente?

Sim, sou. Naquele momento tinha que ser.

Naquele momento. És dos crentes em momento de aflição. És crente.

Sou crente mesmo. E ali pedia a Deus, porque não estava a ver uma solução, um caminho. Ou seja, inicialmente confiei nos mecânicos que iam resolver, trazer positividade, mas com o passar das horas não estava a ver. Entretanto, conseguiram pôr o motor a trabalhar, mas em baixa velocidade, não o suficiente para chegarmos aos Camarões. O mecânico conhecia uma vila no meio da floresta. A gente não a via, está ali no meio da floresta. E devagarinho fomos até lá, mas no caminho, cada vez mais a água entrava no barco. E eu estava a acreditar que já não íamos conseguir, que tínhamos que ter as barbatanas para começar a nadar até à costa.

Para ir até terra. Ui, que era uma grande história. Estamos a contar até agora só coisas negativas da tua aventura africana, mas houve coisas positivas ou não? Enfim, conheceste a mulher da tua vida com quem vais casar, não é?

Sim.

Já contaste isso no início. Mas houve também Também encontraste coisas muito positivas em África ou não?

Só terminando aquela história que acabou muito positivamente. Chegamos a Bom Porto. Não chegamos aos Camarões, chegamos a uma vila que se chama Shell Creek, que não existe no mapa, mas aquela população acolheu-nos com o coração cheio. Eles receberam-nos, não nos cobraram nada, deram-nos o jantar, deram-nos dormida, receberam-nos de braços abertos à noite. Eles lá não têm televisão, ou seja, eles usam cassetes de vídeo, veem uns filmes, têm uma rádio e toda a gente dança ao final do dia.

Sim.

Incrível. Estavam todos ali a dançar, depois daquela azáfama toda.

Era o que estava a pedir. Uma grande celebração. E foi isso que aconteceu nessa noite.

Quase celebrar a vida, porque a situação que a gente esteve, se ficássemos em alto-mar, não ia acabar bem.

Pois, mas lá acabou bem.

Sim.

E aqui estás tu para contar essa história.

Sim.

Então, mas conta-nos lá coisas positivas que tenhas vivido em África e que te tenham surpreendido, Nuno.

Primeiro as pessoas. Antes das paisagens, vou falar das pessoas. O espírito de hospitalidade que África tem por todos os países é incrível. Coisas que eu não vejo aqui em Portugal, o facto de te não conhecerem e aceitarem-te em casa deles, na família, darem-te almoço, darem-te jantar, sem quererem nada em troca. Isso foi algo que me cativou bastante.

Só para contexto, tu és de Mangualde, distrito de Viseu.

Nasci na Madeira, na Ilha da Madeira, mas aos dois meses de idade vim para Mangualde.

Então és continental. De Mangualde, muito bem. Tens algum ponto de contacto com África na tua família? Esse chamamento para viajar em África é devido a?

Eu acredito que se calhar os meus antepassados, na décima geração ou mais, eram africanos.

Apesar do teu aspecto visigodo, branco e loiro de olho azul.

Africano por dentro.

Quem sabe? Muito bem. Somos fruto de muitos séculos, não é?

Sem dúvida.

Sem dúvida. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos continuar a conversar, mas para já vamos abrir o álbum de viagem. Nuno, trouxeste das tuas viagens ou desta, em particular, dos 10 meses por África em transportes públicos, algum objeto especial que seja especial para ti?

Eu sempre que viajo trago um objeto comigo, mas desta viagem em particular trouxe um curinho. É um martelo de madeira africano, é de Angola, e eles lá disseram-me que se usava para matar as cabras do mato, as cabras selvagens. E eu comprei um e transportei até à Etiópia. Nunca o perdi. Passei por postos de segurança, checkpoints, muitos questionavam: "O que é isso? Isso é perigoso." Muitos tentaram roubar-me, mas consegui sempre mantê-lo comigo e trouxe-o para Portugal.

Chama-se curinho?

Curinho.

É um martelo de que tamanho?

Assim e depois tem a ponta do martelo é mais maciça e eles usam-no para matar as cabritos.

E usaste-o em algum momento como arma de defesa ou não?

Não, mas era um elemento carismático.

Ah, ok. Muito bem.

Faz parte da minha viagem durante seis meses.

Foi em Angola que tu compraste?

Comprei.

Compraste em Angola?

Sim.

País que te fascinou, não foi?

Sem dúvida. É o meu favorito. Em África é o meu país favorito. Fiquei lá um mês e meio.

Dos 33 que atravessaste?

Por diversas razões. Pessoas, falam português, a comida é incrível. Apaixonei-me pelo funge, fuba, e a minha favorita é a fuba de bombom, para a malta que está aí a ouvir de Angola. É sem dúvida muito bom.

Explica lá o que é fuba de bombom.

Aquilo é uma farinha e depois eles metem farinha com água, batem aquilo bem e depois fica uma papa. Mas o funge é algo que se come em muitos países de África, mas faz-se de diferentes maneiras. Se tu fores ao África Ocidente, fazem de uma maneira, ou seja, eu noto um funge, o sabor é diferente. O de Angola é o que me cativou mais. E depois no lado de Este, eles fazem também um funge, mas é muito mais seco. Eles misturam geralmente o funge com molhos, carne, peixe. Não comes o funge só. Tem que ser sempre acompanhado.

Acompanhamento. E depois em Angola, isso tudo com uma Cuca.

Pois é. A cerveja angolana não pode falhar.

Muito bem. Angola foi um país então que te fascinou e muito.

Sim. Pelas pessoas e depois também pelas paisagens incríveis. Tenho lá a minha praia favorita, em Cabo Léodo.

Uau!

A praia onde também tive a oportunidade de fazer surf. Para o pessoal surfista, aconselho a ir. Tem a melhor esquerda do mundo.

Ui!

Surfei uma onda, estive dois minutos em cima da prancha.

A sério? A surfar a mesma onda?

A mesma onda.

Uau! Isso é centenas de metros.

Sim, aconselho o pessoal a ir lá. A praia é lindíssima, águas claras, quentes, por isso é um sítio a visitar. Depois aproveitei também e visitei outras províncias. Lubango. Tem um Cristo Rei em Lubango, tem a Serra da Leba, que é tipo uma estrada às curvas, fazem quase 360°. Tem Tunda Lava, que é uma fenda, aquilo fica numa boa altitude, 700 m, 800 m de elevação, e depois tem-se uma vista incrível para o vale, que depois vai dar ao Namibe, é outra província. E terminei em Kuando Kubango, que é as Terras do Fim do Mundo. E só pelo nome, se Terras do Fim do Mundo, eu tenho que ir visitar.

E lá foste tu. Vamos falar sobre elas no início da segunda parte das Conversas do Fim do Mundo desta semana, precisamente, com o Nuno Abrantes. Recuamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Nuno Abrantes. Ele atravessou a África Subsaariana em transportes públicos, desceu a costa ocidental, desde o Senegal até à África do Sul, e depois subiu a costa oriental até à Etiópia, onde descobriu o amor da sua vida. Está tudo bem contado na primeira parte das Conversas do Fim do Mundo. Tínhamos ficado em Angola, Nuno, mais concretamente nas Terras do Fim do Mundo. O que é isto e o que é que tu viste, homem?

Isto é a província de Cuando Cubango. Basicamente, não passa nada lá. A província é muito pouco desenvolvida, mas encontra-se num estado natural que acaba por fascinar muito. Eu quando lá cheguei, acho que era Menongue, já não me lembro do nome da vila, mas a população acolheu-me bem. Aproveitei e fiz o meu primeiro safári. Depois de tantos meses em África, fiz o meu primeiro safári em Cuando Cubango. Tive a oportunidade de ver pela primeira vez as zebras, vi uns javalis. Por acaso, esse safári que se pode fazer em Cuando Cubango é interessante. Nós caminhamos, nós não precisamos de ir num veículo. É possível fazer esse safári a pé. Ou seja, é diferente a dinâmica do safári. E eu aconselho também.

Não é num jipe.

Certo. E depois, tive uma dificuldade, que foi arranjar transporte para atravessar para a Namíbia. Naquelas estradas passa um carro por dia, duas ou três motas, e vão cheias. E como é que eu vou fazer isto para chegar agora à Namíbia?

Como é que fizeste?

Acabei por ter que dormir lá em casa de uma família, que também me acolheu, era a Joana e já não sei. Eles acolheram-me, fiquei a dormir num dos quartos que eles tinham disponíveis, mas era uma cabana feita de paus e lama. E vias o sol de manhã a entrar pelas fendas da porta.

Uau!

E acordavas com o galo.

Pois, é poético quando se está uns dias. Viver nesse registo é que já não é tão agradável.

Lá também ainda fazem aquilo que já não se vê aqui, que é os carros a bois, os carros puxados a bois, os arados a lavrar a terra com dois bois a puxar. Eu sabia disso das histórias que me contavam da minha bisavó, mas nunca tinha visto com os meus olhos. E ali vi pela primeira vez.

Visto pela primeira vez. Dizem que África tem um encanto especial. Tem, Nuno?

Tem, sem dúvida. Não sei se é devido às pessoas, se é mesmo o clima. Não sei explicar, só mesmo indo lá e experienciando.

E experimentando. E vivendo a realidade.

Sim, e da maneira como eu vivi, ou seja, em transportes públicos. Só o facto de ir de transportes públicos, o contacto com as pessoas já é outro. É diferente tu ires para um resort, estás em segurança, não tens tanto contacto com a comunidade, mas pelos transportes públicos tu és forçado, nem que seja mesmo contacto físico, porque muitas vezes num carro de cinco lugares metem-te oito, nove pessoas. Acontece. Tu vais ali bem prensado.

Faz ao colo de alguém.

Vais ali bem prensado, ali encostado. É o calor.

Muitos ouvintes devem estar a questionar-se: "Mas há transportes públicos em África, naquelas zonas por onde andou o Nuno?" Há.

É possível, e o trajeto Senegal-Etiópia é todo possível fazer, ou seja, há estradas que unem todos os cantos de África. A gente pensa: "África é remoto, não há estradas, aquilo é floresta". Não. Todas as cidades têm uma estrada que as conecta. E eu sou a prova disso. Eu atravessei África de transportes públicos.

Pois. Nem que seja um autocarro uma vez por semana.

Sim.

Há sítios assim.

Aconteceu-me que tive que esperar pelas carrinhas, e muitas vezes eram carrinhas de ONGs, que faziam trabalhos a nível local, e eu acabava por ir nessas carrinhas para atravessar de uma vila para a outra. Cerca de 30 km, 40 km. Muitas vezes não havia estrada. A única situação que aconteceu isso foi atravessar da República Centro-Africana para o Congo, para o norte do Congo. Não havia estrada. A única maneira possível por estrada era voltar para trás e atravessar pelos Camarões e ir para o Gabão, entre outros. Não. Então eu decidi de canoa atravessar o rio, foram cerca de 11 horas numa canoa. Comecei ao final da tarde, isto ficou noite, eram 10 da noite.

Sozinho? Tu sozinho?

Com a pessoa da embarcação. Ou seja, havia um responsável que ia connosco, eu negociei o preço e assim foi. Saímos ao final da tarde, eram 10 horas, já era noite. Paramos numa base militar. Eles tinham camaratas e acabamos por ficar nessas camaratas. No dia seguinte, às 5 da manhã, arrancamos. Estava um nevoeiro no rio, não se via nada, nem um palmo à tua frente. E lá íamos nós no silêncio, mas é uma sensação, o sossego, a paz de espírito. E à noite ainda é mais bonito. Eu digo-te, vi os pirilampos maiores que eu já encontrei.

Uau.

Pirilampos de palmo a atravessar, pareciam estrelas cadentes naquelas acácias, árvores no meio da floresta. E depois ouvias os gorilas, que ali é uma zona de gorilas. Não sabia se eram gorilas ou macacos.

Digno de filme, não é?

Incrível. É uma experiência que só indo lá e vivendo. E depois também algo que ainda recordo é, por exemplo, quando estava a atravessar de moto na República Centro-Africana, tu vias bandos de borboletas. Eram centenas. E quando passava a moto, vias elas a dispersarem-se, aquilo parecia um filme.

Uau!

Um filme da Disney. São estas imagens que ficam, entendes?

Sim.

Que só quem vive.

E que é difícil às vezes explicar, não é?

Eu hoje relembro-me disso. Essas coisas não se esquecem.

Sim.

Mas muitas das coisas eu escrevi no meu diário e também tenho ideia de publicar recentemente um livro, mas muitas dessas notas Nome das pessoas, sítios, como me sentia.

Está tudo em papéis?

Tudo em papéis.

Muito bem. Um dia sairá então esse livro. Tem título?

Para já ainda não.

Ainda não. Ele vai cair-te no colo, o título do livro.

Sem dúvida.

Não te apresses. Olha, o fato de seres português ajuda em África ou muda alguma coisa? Ajuda?

Sem dúvida, mas português nos países que falam-

Lusófonos

...português. Nós outros também somos bem aceites. Mesmo os países que foram colonizados por franceses, ingleses, alemães, o português em África é muito bem aceito por todos. Depois, a nível de línguas, se eu só soubesse falar só português, era complicado. Ou seja, ajuda se teres umas noções de francês, ajuda teres umas noções de inglês. Falar espanhol, não, porque eu fiz a costa toda e não apanhei nenhum país que tivesse a língua oficial espanhola. O mais complicado foi quando cheguei ao Quénia e quando cheguei à Etiópia, por quê? Porque a língua deles nativa não é o inglês, nem é o francês, nem é o português. Na Etiópia, por exemplo, é o amárico.

Mas no Quénia é o inglês, eles falam inglês no Quénia.

Mas tem o suaíli.

Ah, ok.

E nas zonas mais rurais eles não falam o inglês, mesmo que queiras comunicar é complicado.

Pois, e como é que se comunica em África quando ninguém fala inglês e tu também não falas a língua deles?

Língua gestual, desenhos. O que é que eu fazia? Era mais gestos, apontar. Também tinha a possibilidade do tradutor, mas às vezes não tinha internet. Sem internet os tradutores não estavam a funcionar.

Pois.

Mas por acaso safei-me bem. Depois a gente também aprende aquelas "olá, bom dia, quero isto" na língua deles, acaba também por nos safar um pouco.

E há um receio entre os viajantes que partem para grandes viagens para continentes distantes, que é o problema da comida.

Sim.

Tiveste fome? Passaste fome, Nuno?

Nunca passei fome, porque na rua encontras sempre snacks, milho frito. Em Angola havia muito batabicho, que era banana pão assada, pode ser o amendoim também torrado. Ou seja, essas pequenas coisas.

Eu digo fome porque há muitas pessoas que não se adaptam ao regime alimentar. Obviamente, há comida.

Um conselho, não podes ser esquisito.

Já foste.

Eu não me considero esquisito, por acaso como de quase tudo. Até posso dizer, por exemplo, em Angola tem o catato, que é uma lagarta. Eles cozinham uma lagarta e eu, na altura, achei aquilo estranho, mas comia. E digo-te, não é mau, mas já está uma pessoa que era mais meia esquisita, não ia comer.

Não ia comer. Muito bem. Olha, não apanhaste nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, mas cinco vezes malária.

É, não me fales disso.

Então, vá.

Começou no Togo a primeira vez. Parei duas semanas e quando a gente apanha malária, toda a logística para. Porque tens planos de avançar no tempo, queres estar no próximo país em duas semanas ou na próxima semana, tens uma viagem para fazer amanhã e tens que cancelar tudo. Por quê? Porque a prioridade passa a ser a tua saúde. Quando tens malária, a prioridade é a tua saúde.

Onde é que apanhaste malária? Portanto, a primeira vez foi no Togo.

No Togo, depois apanhei nos Camarões, República Centro-Africana, numa vila bastante remota, mas graças a Deus tinha uma unidade de cuidados, tipo um centro de saúde. E eles lá, como a malária é algo que é muito frequente, eles acabam por ter toda a medicação necessária. Até acaba por ser melhor, na minha opinião, acho que é melhor tratar a malária em África do que tratar a malária aqui.

Lá eles sabem. Eles estão treinados.

Até mesmo quando não seja malária, eles acabam por te receitar medicação pra malária.

Ok. Portanto, cinco vezes.

E depois apanhei no Quénia, já quando estava quase a terminar, fui mal curada e voltei a ter uma recaída grande na Etiópia. E aí já não foi só malária, foi tifo e uma bactéria no estômago. Quando o doutor me disse: "Tens três coisas", e eu: "Ih, que lista tão grande. Não, tenho que fazer uma pausa". E parei por oito dias. Repouso, ou seja, só fazia hotel, restaurante. Depois o restaurante já não podia ser os restaurantes locais, que eu usava bastante também pra economizar e pra tornar a viagem mais acessível. Tive que ir mesmo a um restaurante turístico, onde havia comida europeia, massa, arroz, peixe, carne. A minha rotina durante esses dois dias era casa, descansar, ir à clínica levar a vacina, ir fazer a refeição e voltar à casa.

Voltar à casa. Olha, o que é mais difícil quando se viaja tanto tempo, 10 meses, sozinho, por um continente com o qual não se tem quase nada em comum, como a África?

Eu acho que o mais difícil era ter que desistir. Eu não queria desistir. Tinha noites que eu sonhava, pensava que era realidade, que tinha perdido o passaporte ou que tinha que voltar à casa. Sonhei até que já estava em Portugal e eu: "Poxa, não queria ir pra Portugal, não quero". E isso era um sofrimento tão grande, eu não queria terminar aquela viagem, queria mesmo chegar, atingir os meus objetivos, na altura, chegar à África do Sul primeiro, depois chegar à Etiópia. Tinha o objetivo também de chegar ao Egito, mas depois não consegui. Mas já está, queria atingir aquele objetivo. Quando cheguei à Etiópia, percebi que os caminhos não se abriram pra conseguir chegar ao Egito. Tinha que apanhar um cargueiro em Djibouti, mas não me permitiram por questões de segurança. Então tive que dar por terminada a viagem, porque o Sudão estava em guerra e a única maneira de atravessar era de avião, mas avião estava fora de questão. Barco. Prontos, desisti, mas aí já passado 10 meses, digo-te, as saudades de casa já eram bastantes. A saudade do conforto, da família, tudo, amigos. Só de pensar nisso já me deixava feliz. No início, não queria, chorava No final, Portugal estava a chamar, tinha que ir para casa.

Pois, é a saudade portuguesa.

Sem dúvida. E a missão estava cumprida. Acho que foi, sem dúvida, um grande desafio para mim, que consegui alcançar. Atingi os objetivos e trago bastantes memórias. Só de ler o livro, sempre que vou ler, é só folhear as páginas, parar numa página, ler e dá saudade e relembro todos aqueles momentos.

Muito bem. Ia perguntar-te, esses 10 meses foram sempre, em registo de viagem, solitário ou tinhas outros viajantes que te acompanhavam, com quem te ias cruzando?

Da Senegal até à África do Sul, Cape Town, fui sozinho. Depois, em Joanesburgo, juntei-me com um amigo meu, que também é um viajante, que é o Daniel. O nome online é DNZ Travel.

Já sei.

Ele juntou-se a mim em Joanesburgo e fizemos até à Tanzânia. Fizemos os dois até à Tanzânia. Em Moçambique comprámos um cabrito. Esta é outra história.

Compraram um cabrito? Como assim?

Comprámos um cabrito por 1500 meticais.

Mas compraram um cabrito para quê?

Só mesmo por aventura. A ideia era levar o cabrito até o mais longe possível, atravessar fronteiras, fazê-lo o cabrito mais viajado do mundo.

Onde é que chegou esse cabrito?

Inicialmente tentámos comprá-lo em Maputo, não conseguimos. Fizemos depois até à fronteira com o Zimbabué, e na fronteira com o Zimbabué estava um senhor com um cabrito a passar na rua e o Daniel vira-se para mim: "Olha, está ali um cabrito, não queres comprar?" E eu: "Não é tarde nem é cedo."

Mas então, espera lá, de onde é que surgiu a ideia do vamos comprar um cabrito e levá-lo a passear?

Da mesma maneira que surgiu a ideia vou para África e vou fazer o V de África. É maluco, mas bora lá tentar.

Pronto, então quantos quilómetros fez o cabrito?

Fomos até às Victoria Falls. Ou seja, atravessou Moçambique, entrámos na fronteira. Na altura dissemos no posto que aquilo era para comer, para matar, estávamos na altura da Páscoa. Então eles acreditaram, ok, eles vão atravessar para o Zimbabué, depois vão comer o cabrito, porque legalmente não era possível.

Portanto, andaram a arrastar.

No primeiro dia foi, mas depois ele começou-se a habituar a nós.

Ok, então andaram com o cabrito durante quantos dias?

Foram cerca de oito, nove dias.

Oito, nove dias. E depois como é que acabou isso, a aventura com o cabrito?

Nós ao final dos dias já estávamos a criar uma relação com o cabrito. Já era tu, tu, tu cá, tu cá. Demos-lhe um nome, que era o Rony.

Rony?

Sim, Rony, o cabrito. Ele tentou fugir três, quatro vezes. Nem te digo nada.

Então onde é que dormia o cabrito?

Chegou a dormir no quarto. Deixámo-lo no quarto, uma pia de água e umas ervas. A gente foi pesquisar o que é que os cabritos comem. Vimos folhas de acácia, algas verdes.

Oh, a sério, que história louca.

Foi uma doideira.

E depois onde é que chegaram?

Chegámos às Victoria Falls.

Às Victoria Falls, largaram aquilo.

Viu as Victoria Falls, queríamos atravessar para a Zâmbia, continuar a aventura. Não nos deixaram. Disseram que o cabrito não tinha os documentos, que não estava legal, que tinham que o mandar para abate. Não, não pode ser. Não vai para abate. Libertámo-lo, deixámo-lo fugir e agora acredito que ele esteja lá a matar leões.

Muito bem. Bom, ouvintes, se forem às Victoria Falls e verem por lá um cabrito, é chamar Rony e ver se ele responde.

Agradeço.

Histórias loucas. Enfim, só mesmo gente nova para fazer estas maluquices. Tu tens?

29.

29 anos. És um jovem noivo prometido a uma etíope. Fantástico, Nuno. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out.

Bora lá.

Vamos embora. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre:

Uma power bank. Uma bateria portátil para não faltar energia.

Pois, porque em África, em registo de viagem em transportes públicos, eletricidade é um recurso valioso.

Sem dúvida.

Energia. Nunca te falte a tua energia mental. Foste abaixo?

Fui. Em Angola fui. Queria voltar para Lisboa. Não fui. Aguentei até à África do Sul. Em África do Sul também queria. Depois o facto do Daniel vir e me acompanhar até à Tanzânia deu-me um boost e mantive-me sempre na rota.

Era o quê? O que é que te mandava abaixo?

Era o facto da malária, as doenças. Depois também a saudade de casa. Esses dois eram os principais. As doenças que eu ia apanhando, malária, às vezes eram problemas de estômago e a saudade de casa.

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje foi esta.

Sem dúvida.

Estes dois, 10 meses.

Sem dúvida.

Tu já eras um viajante. Já explicaste que fizeste uma viagem, uma vez, à boleia na Mauritânia, mas antes disso?

Sim, já tinha ido à Ásia, já tinha ido à América, mas só comecei a viajar com 25 anos. Ou seja, eu terminei o meu curso. Na altura, não queria pedir dinheiro aos meus pais para financiar as minhas viagens. Trabalhei dois anos e comecei a viajar. A primeira viagem que fiz foi até Dubai, depois voltei para ir para a Tailândia, Singapura, Kuala Lumpur. Também estive na Europa e depois ainda fui à América, fui até Las Vegas, Nevada, Califórnia. Mas desde os 25 tenho sido mais fluente.

Com mais periodicidade.

Apanhei-lhe o gosto e é algo que agora tento fazer com mais frequência.

Vicia, não é?

Ai, não.

Olha, eu queria-te passaporte ou visto mais difícil de obter.

Nigéria, sem dúvida.

Para sair ou para entrar? Para entrar.

Para entrar. Para sair é fácil. Quer dizer, para mim não foi assim tão fácil. Ia-me custar a vida.

Exato. É a história da lancha.

Sim, mas para entrar é dos países mais difíceis para obter visto. Talvez por causa da segurança, mas eu demorei cerca de 15 dias e tive que apresentar bastantes documentos para conseguir obter o visto.

Demorou quanto tempo?

15 dias.

A recordação de viagem mais cara?

Posso dizer, é o meu diário de memórias. Não há nada que pague aquilo.

Não tem preço. A refeição mais estranha, qual foi, Nuno?

Digo-te o catato em Angola, as tais lagartas.

As tais lagartas, que tu já comias aquilo como se fossem tremoços.

Exacto.

Gostava de viajar com?

Bear Grylls.

O Bear Grylls, aquele louco do Discovery, que foi fuzileiro ou SEAL.

Sim, ele fazia uns vídeos meio malucos a tentar superar os desafios que ia tendo. Eu gosto disso, ou seja, é o imprevisto e depois tentar solucionar o imprevisto com o que tu tens à mão na natureza.

Tiveste algum momento Bear Grylls?

Tive sim, no Quénia. Estava um rio seco e eu fui testar, eu tinha visto num dos vídeos dele, que ele fazia um buraco de uns 50 cm, 1 m, encontrava água e depois tentava fazer a filtragem dessa água para beber. Ou seja, numa situação em que estavas sem água, estavas a desidratar-te, tinhas que sobreviver, o que é que fazes? Então escavámos, fiz cerca de 30, 40 cm, encontrei água, meti dentro da garrafa e depois ok, isto agora ao final de algum tempo decantado é possível beber, mas eu já tinha água comigo, estava precavido, não foi preciso beber, mas fiz esse teste.

Boa. Olha, chegamos ao fim.

Oh!

Tenho uma pergunta: quando é que é o casamento com a tua noiva em Etiópia?

Estamos a planear para o ano, ainda não temos data.

Vai ser cá ou lá?

Vai ser lá. É mais fácil eu levar a minha família lá do que trazer a família dela cá.

Incrível. Olha, felicidades.

Muito obrigado.

De antemão e boa sorte.

Obrigado pelo convite, deste momento.

Ora essa. Falta a música, qual é?

Vamos pôr aí Kiss Daniel, que era a música que me dava ganda vibe quando estava nos momentos mais difíceis. Não sei se o pessoal aí conhece. Vamos ver se isto fica viral.

Ui, Kiss Daniel. É um artista africano?

Ya, africano.

Africano, muito bem. E a música chama-se "Koff". Já ouvimos a seguir. Kiss Daniel a fechar a conversa do "Delfim do Mundo". Daniel, obrigado uma vez mais. Até à próxima.

Daniel, não, Nuno.

Nuno, peço desculpa. Nuno, o Daniel era o teu companheiro de viagem. Nuno, desculpa. Estamos de regresso hoje oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens.

Tchau, malta.