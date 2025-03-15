Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam bem-vindos. A viajante desta semana andava a caminhar pela antiga Birmânia quando foi assaltada por uma ideia: e se eu pedalisse pelo Irão? A ideia andou ali a fermentar e a nossa viajante foi então viver para a China. No país dos pagodes, comprou uma bicicleta e começou a praticar a arte de pedalar. Depois, chegou a hora de regressar a Portugal. O regresso a casa durou nove meses, foi feito pela chamada Rota da Seda, onde se incluíram então dois meses a pedalar pelo Irão. O que viu? Que perigos enfrentou a nossa viajante? E com quem se cruzou? É o que vamos saber tudo na próxima hora. Anita Faria, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.

Obrigada.

Grande coragem, e não digo isto com condescendência alguma. É preciso ter muita coragem para se lançar num país distante e com o qual não temos nenhuma similitude, que é o Irão, e fazê-lo de bicicleta.

É, mas não sei. Para mim, nunca me pareceu particularmente perigoso. Nem senti muito medo. Há uma escritora, que é a minha escritora favorita, e ela diz que a coragem é quando temos medo e fazemos alguma coisa. E eu realmente não senti medo, portanto, também não me senti muito corajosa.

És uma viajante inconsciente.

É, se calhar.

Já agora, qual é a escritora, a tua escritora?

Dervla Murphy. Escritora de viagens.

Que tu gostas.

Que eu adoro.

É uma escritora que anda contigo há muito tempo ou chegou tarde à tua vida?

Chegou com as viagens.

Foi?

Sim, com a minha primeira viagem na Índia. Tinha comprado um livro dela e li-o enquanto estava a viajar e fiquei apaixonada porque ela é incrível.

Muito bem. Olha, tu és uma jovem, mas começaste a viajar tarde, não foi?

Sim, eu não saí da Europa antes dos 30. Antes dos 30 ainda não tinha saído da Europa. Já tinha vivido em outros países. Tinha vivido na Itália e vivia no Reino Unido, mas foi o casamento de uma amiga na Índia que me levou a viajar pela primeira vez.

Portanto, foste à Índia assistir ao casamento da tua amiga.

Sim.

E aproveitaste para ficar lá uma temporada, não foi?

Exato. Fiquei lá um mês. Depois do casamento, os outros convidados foram embora e eu viajei sozinha pela primeira vez, com muito apoio de um grande amigo meu, que é jornalista, Tiago Carrasco.

Ok.

E que me disse: "Anita, vais ver que depois disto não vais querer outra coisa." E tinha razão.

Ok. Foi uma espécie de abre olhos, essa viagem de um mês pela Índia.

Sim.

É um grande choque, não é?

Sim, mas para mim foi como começar a ver a vida em Technicolor. Incrível! Desde o início.

Tudo a cores. É tudo explosivo lá na Índia, não é? As cores, os cheiros, enfim, depois os contrastes sociais também, muito vincados. Muito bem. Gostaste então dessa viagem de um mês pela Índia?

Adorei, tanto que voltei para viajar durante mais seis meses. E depois desses seis meses eu pensei: "Não, eu quero viver aqui."

Olha.

E fui viver para Delhi.

Ok. Quanto tempo viveste na Índia?

O tempo que vivi em Delhi foi 10 meses.

Dez meses, ok. Uma coisa é viajar, outra coisa é viver. Viajar pode ser fácil. Viver?

É mais fácil e mais difícil, ao mesmo tempo. É mais fácil porque todos aqueles desconfortos de viagem não existem, e podemos ter uma vida muito tranquila. Eu vivia no sul de Delhi, com umas colegas de casa indianas. Nós tínhamos uma senhora que vinha cozinhar todos os dias e limpar a casa. E me trazia chá.

Eras uma madame na Índia.

Era uma madame. A minha mãe ficou preocupada que eu ia tornar-me demasiado madame. Sim, mas por outro lado, tínhamos estas coisas muito convenientes, muito agradáveis, mas depois Delhi é uma cidade também difícil.

Difícil, particularmente para as mulheres também, não é?

É, tinhas ter algumas preocupações que não terias, essencialmente sair à noite, especialmente depois de uma certa hora. Quando começavas a deixar de ver mulheres na rua, aí começavas também a-

Autodisciplinar-te.

Exatamente.

E a pensar em ti.

Exatamente. Tens que fazer uma adaptação.

Muito bem. Portanto, viajaste muito pela Índia, é um país que conheces bem, viveste também na Índia, mas tu és uma verdadeira globe trotter, não é? Já viveste em muitos sítios, pelo que percebi.

Sim, vivi.

Pelo que percebi, que já nos disseste.

Exatamente, sim. Foi Itália, foi no Reino Unido, depois fui para a Índia e depois quando estava na Índia e percebi que não ia conseguir ficar lá.

Já agora, fazias o que na Índia?

Eu trabalhava num hostel, na verdade, numa agência de viagens para backpackers.

Ok. Mochileiros.

Sim, mochileiros, exatamente. Uma agência de viagens para os mochileiros e ao mesmo tempo dava aulas de português na escola onde eu estava a estudar hindi. Outra das minhas paixões é línguas.

Ok. E sabes falar hindi?

O meu hindi está bastante fraco. Ainda consigo entender alguma coisa.

Como é que se diz bom dia em hindi?

Não se diz bom dia.

Não se diz bom dia. Saúdam-se as pessoas com outra coisa qualquer.

Sim, e muitas vezes hello é o mais prático, porque cada religião tem a sua forma de saudação e às vezes é melhor simplesmente usar hello.

Não dizer nada antes de abrir um incidente diplomático. É isso?

Hello.

Vale para tudo. Boa, então depois da Índia foste para onde?

Quando estava na Índia, conheci um viajante que estava a viajar a pé desde Cardiff.

Na Escócia?

No País de Gales.

País de Gales, sim, desculpa.

Até Austrália, a pé. E eu perguntei a ele se eu não podia juntar-me a ele. Ele disse: "Na Índia, não. Mas se quiseres, quando eu sair da Índia, vou para Myanmar. Queres vir ter comigo?" "Vambora." Então a minha ideia foi: ok, vou passar uns meses a viajar com ele e depois vou juntar dinheiro para viajar mais. Fiz um curso de ensino de inglês como segunda língua em Londres. De Londres voei para Myanmar e fui ter com ele e passei um mês a viajar com ele a pé. De todas as experiências, essa foi a mais dura. Uma pessoa pensa: não, é andar. Andar é duríssimo.

Pois é.

Duríssimo.

Isso tudo naquele clima, não é?

Superquente.

Úmido, quente.

Superúmido. No fim da época da monção. Porque ele já tinha viajado durante anos, já estava no terceiro ano a viajar, ele tinha ficado cada vez mais despojado. Ou seja, ele não viajava com comida, ele não viajava com praticamente nada.

E apareces tu com uma mochila de 80 litros cheia de comida e cheia de roupa.

Não, eu segui as indicações dele e ele disse: o mínimo possível.

O mínimo possível. Muito bem. Mas conta-nos, atravessaste o país todo, a Birmânia toda, de norte a sul, quase toda.

Eu só um mês, só pude andar um mês.

Só?

Sim, no fim daquilo fiquei doente mesmo.

Foi?

Sim, no fim daquele mês o meu corpo desligou. E ele disse, já tinha acontecido várias vezes, no último dia comecei a ter febre e ele disse: "Isso é o teu corpo a dizer para parares."

Ok.

Então fiquei mesmo mal.

Muito bem. Portanto, um mês inteiro, boa parte da antiga Birmânia, hoje Myanmar. É um país lindíssimo, não é?

É, mas, na verdade, as pessoas dizem: "Ai, e viste aquilo?" Não, o que eu vi foi a estrada do norte da fronteira até Mandalay. Conheci Mandalay, superbonito, mas até lá fomos por uma estrada, pela Asian Highway, que estava a ser construída, que é uma espécie de uma via que liga os países desde a Índia, Tailândia, Birmânia, esses países todos, e que estava a ser construída, então não havia nada. Houve uma altura que houve uns quatro ou cinco dias que não tínhamos nada, nem sequer havia conexão, não havia internet, não podia ligar aos meus pais. Tive de os avisar.

Mas ias contactando com as populações?

Sim, havia aldeiazinhas, mas a coisa era tão remota. Normalmente encontrávamos a cada três horas havia uma aldeiazinha que tinha um sítio onde podíamos comer. Mas era tão remoto que houve um dia em que nós tomamos o pequeno-almoço, continuámos a andar, uma hora depois parámos, passámos por um sítio e eu disse: "Não tenho fome ainda, esperamos pela próxima." A próxima foram 24 horas depois. Não comemos durante 24 horas porque simplesmente não havia sítio. E bebemos água porque ele tinha aquelas pastilhinhas que fazem a água saber a água da piscina.

Sim, pastilhas de cloro.

Exatamente.

Purificadoras.

Exatamente. E então foi mesmo duro.

Pois, claro. Ao fim de um mês o teu corpo deu sinal.

Mas foi aí também que eu tive a ideia de viajar de bicicleta.

Pois é, como é que surgiu essa ideia? Essa, a ideia de pedalar no Irão.

Exatamente.

O que, estavas a dormir no meio da selva birmanesa e pensaste: "Anita, vai pedalar para o Irão." Foi?

Não.

E uma luz apareceu sobre ti.

Foi um pouco forçada.

Conta.

Logo no segundo dia em que começámos a andar, fomos apanhados pelas autoridades no norte da Birmânia. Isto foi numa altura sensível, que foi a altura das eleições, durante a campanha das eleições, que trouxeram democracia, que infelizmente não durou, a Myanmar. E foi uma altura bastante sensível, mas já nessa altura os turistas têm de ficar, ou tinham de ficar, em hotéis para turistas.

Ok.

E no norte da Birmânia, perto da fronteira com a Índia, que ainda por cima é uma fronteira, é sempre mais sensível, não havia nenhum. Então as autoridades quando nos apanharam, disseram: "Vocês não podem andar aqui." Queriam pôr-nos no autocarro para Mandalay e na mesma altura em que nós fomos, foi incrível, quando fomos apanhados pela polícia, passou um grupo de ciclistas por nós.

Ok.

E o meu amigo virou-se e disse: "E eles?" E eles: "Ah, mas isso é diferente."

Uma luz acendeu-se na tua cabeça.

Na cidadezinha, eles deixaram-nos no hotel na cidade mais próxima, o hotel mais próximo em que podiam ficar turistas, e nós decidimos: vamos comprar a bicicleta e vamos fingir que andamos de bicicleta.

Malandros.

Sim.

E fizeram isso?

Fizemos isso. Literalmente, andámos com a bicicleta pela mão.

Ok.

Com a nossa mala em cima da bicicleta, com a bicicleta pela mão e toda a gente perguntava: "Mas estão com furo? Precisam de ajuda?" E nós: "Não". E andávamos assim.

Nós andamos a fingir que somos ciclistas.

Exatamente. Fingíamos e depois quando chegava a altura de acampar, escondíamos e acampávamos.

Isto durou quanto tempo, esse teatro todo?

O tempo todo.

O tempo todo?

Até chegarmos a Mandalay, porque depois já tínhamos as bicicletas e continuávamos.

Portanto, quando se diz: "Anita, tu andaste a pé pela Birmânia", andaste tu, o teu amigo e mais duas bicicletas para fingir que eram ciclistas. Pronto, está explicado. E foi aí que surgiu a ideia: eu vou pedalar no Irão.

Sim, porque eu já tinha estado no Irão, uma viagem normal de um mês, e naqueles dias em que estávamos a andar, às vezes depois de andarmos o que tínhamos de andar, e ele era muito rígido. Eu parei de caminhar aqui, eu começo amanhã aqui. Mas depois íamos de bicicleta à procura de um sítio para acampar. E eu pensava: "Uau, isso é tão melhor de bicicleta."

Mas por que o Irão?

Eu quando lá fui pela primeira vez, adorei. Depois soube de várias partes do Irão onde não tinha ido e fiquei com vontade de voltar. E na minha cabeça eu lembro-me de não ser muito montanhoso. E como eu não gosto muito de subir montanhas de bicicleta, eu pensei: "Eu acho que é fazível."

O viajante é um crente, não é?

É.

Tudo é possível. E os mapas têm uma coisa fantástica: não há montanhas. É tudo plano, é uma folhinha.

Exato. Eu depois descobri que não é exatamente bem assim.

Portanto, fartaste de sofrer no Irão, foi? Um bocadinho.

Sofri, sim.

Já lá vamos ao Irão. Então, depois acabaste essa viagem em Myanmar e foste trabalhar para a China, arranjar dinheiro para ires cumprir o teu, não era um sonho, mas uma ideia, essa ideia que te surgiu na Birmânia, que era pedalar pelo Irão. O que foste fazer para a China durante um ano? Dar aulas, não foi?

Dar aulas de inglês para crianças numa escola de línguas.

Aí já não fizeste madame, na China?

Não. Se bem que a vida lá era muito, se me perguntam: "Ah, o país onde tiveste a melhor qualidade de vida?" Foi China.

Foi?

Foi China, sim.

Por quê?

Eu ganhava relativamente bem.

Foi em que ano isso?

2016. Sim.

Sim, naquela altura em que a China estava nos últimos anos de crescimentos malucos.

Sim, e ainda acho que foi quando eu estava lá que o Xi Jinping começou a consolidar o poder, mas a coisa estava ainda muito solta, ainda não se sabia que ele ia consolidar o poder daquela forma. Foi quando começou a atacar um pouco outros membros do partido usando a corrupção, que era real, como também forma de ganhar poder dentro do partido. Mas ainda havia bastante liberdade. Eu lembro-me que a empresa que me contratou, contratou-me com um visto de business. Não foi um visto de trabalho, foi assim tudo um bocadinho... E eu estava lá, tinha as condições.

Tal era a urgência de ter gente a darem aulas de inglês.

Totalmente. Era uma indústria enorme que agora desapareceu totalmente. Eles proibiram toda essa indústria.

Então foste dar aulas de inglês para a China e viveste lá um ano, não foi?

Sim. E foi engraçado porque um amigo meu uma vez perguntou-me: "Estávamos a falar de viagem, não tens curiosidade de ir à China?" E eu: "Não, zero curiosidade." Assim eu disse: "Mas como é que podes dizer isso de um país?"

Tu não tinhas?

Não tinha. E claro, pela boca morre o peixe. Fui para lá e adorei a China.

Aproveitaste esse ano para viajar pela China?

Não tinha muitas férias, infelizmente, não tinha muitas férias lá.

Há fim de semana na China?

Há, mas nós trabalhávamos muito aos fins de semana, porque éramos uma escola e os miúdos, pobres miúdos, estudam tanto e mesmo durante os fins de semana, cheios de atividades, muitas vezes chegavam às 10:00 da manhã e já tinham tido aula de piano, aula de violino, aula de caligrafia. Os miúdos, é muito duro.

O elevador social é turbinado, digamos assim.

É turbinadíssimo. A educação é tão importante, e tudo é assim tão importante.

Tudo exagerado.

A competição é tão extrema.

É?

Sim. Na China, a competição para entrar nas melhores escolas, e tudo depende de um exame, o Gaokao, que é um exame para toda a gente na China e que decide para onde vais. Então desde o início está toda gente já focada naquilo.

Muito bem. Olha, Anita, vamos continuar a falar da China e dessa viagem louca que tu fizeste, nove meses entre a China e Portugal, com uma passagem de dois meses pelo Irão, mas para já vamos abrir o álbum de viagem. Anita, guardas contigo ou em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas muitas viagens?

Então, para mim é difícil, porque se houve uma coisa que eu aprendi com esse meu amigo e que eu acho que marcou a forma como eu viajo.

O amigo galês.

Ele era inglês.

Inglês, do país de Gales.

Sim, do país de Gales. Foi desprendimento, além de que eu perco muitas coisas. Mas exatamente o lenço que eu estou a usar, eu perco tudo, mas eu tenho que se desprender, senão sofro.

E a cabeça?

Também. A minha mãe diz: "Se não estivesse agarrada ao corpo, também a perdia."

Um clássico. Deve estar no top cinco das frases mais ditas pelas mães.

Exatamente. E a minha mãe não é exceção. Mas consegui guardar o lenço.

Ah, que trazes hoje.

Que trago hoje, que foi o lenço que eu usei durante aqueles dois meses no Irão. Está bem velhinho, já raramente uso.

É um lenço que trazes ao pescoço, cor assim tijolo, não é?

Era vermelho.

Era vermelho.

Era vermelho, mas foi especialmente para o Irão.

Compraste lá no Irão?

Não, comprei na Índia, mas levei porque eu sabia que ia precisar de um lenço para estar no Irão e dois meses de suor e sol transformaram a cor.

É o melhor amigo das mulheres no Irão, não é? Um lenço.

Sim, é necessário.

É necessário. Vamos falar disso na segunda parte.

Ok.

Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana estamos à conversa com a viajante Anita Faria, uma autêntica globetrotter. Ela já viveu em vários países, viajou por tantos outros. Estávamos, Anita, a começar a contar, ou tu estavas a começar a contar a tua viagem entre a China e Portugal, com uma passagem de dois meses pelo Irão, onde pedalaste a antiga Pérsia. Ficámos, na nossa conversa, a falar, no final da primeira parte, da condição das mulheres no Irão. A pergunta é inevitável: uma portuguesa sozinha a pedalar no Irão tem medo? É difícil? Explica-nos.

Medo, lá está.

Medo tu não tens. Tu não tens medo de nada.

É uma coisa que não me assiste.

Exato. Ok, vamos seguir em frente. Pronto.

Não, obviamente, não é bem o medo.

Em que ano é que foi essa viagem, já agora?

Essa viagem foi em 2017.

2017, ok. Portanto, antes daqueles tumultos todos com as mulheres por causa daquela jovem estudante que foi assassinada na rua por não usar o lenço.

Exatamente. Quem é estrangeiro no Irão, o Irão é talvez o país mais hospitaleiro, mas de longe, eu nunca conheci nada assim. É o país mais hospitaleiro que eu alguma vez encontrei, que eu alguma vez vi. As pessoas são as pessoas mais hospitaleiras, mais generosas, verdadeiramente, que eu já vi. E, como tal, quem é estrangeiro é um visitante, é um convidado.

Portanto, goza de um estatuto diferente, é isso?

Exatamente.

Há até uma espécie, não sei, diz-me se é verdade ou não, uma obrigação de quem recebe, de tratar bem.

Sim. E então isso protege-

Mesmo que seja uma mulher.

Exatamente. E como acontece em muitos países conservadores, não só no Irão, uma mulher estrangeira, uma mulher não muçulmana, não é bem uma mulher. Então, na verdade, claro que há questões, como isto é em todo o mundo, a viajar enquanto mulher, há questões em todo o mundo que são questões do assédio.

Isso.

E que é uma realidade, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando é que vai acontecer. Já me aconteceu em vários sítios.

Já.

Sim, acontece a qualquer mulher que viaje. Mas, por outro lado, é importante pensar que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, homens e mulheres, são boas pessoas. E se eu tive algumas experiências, e não estou a falar só do Irão. Se eu tive algumas experiências-

Menos positivas. Há muitas positivas, não é?

A esmagadora maioria das pessoas.

Uau, isso é bom. Vamos focar-nos aí. Olha, conta-me lá o Irão. Afinal, aquilo é um país em que se sobe muito, não é? Tu odeias subir de bicicleta.

Mas afinal...

Mas afinal. O que eu acho extraordinário na tua pessoa é que tu nem eras ligada às bicicletas.

Não.

E não és. Quer dizer, agora sim.

Agora sou.

Agora andas de bicicleta diariamente, pelo que percebi, não é?

Sim, agora eu adoro bicicletas.

Mas não és uma sporty.

Nada.

É para relaxar e ir para o trabalho, é isso?

Exatamente. Eu não sou aquelas pessoas da lycra. Não sou, nunca fui, nem quero ser.

Nem queres ser.

Não, não é meu.

Mas lanças-te para o Irão naquilo que se chama um chaço velho, uma bicicleta, que era perfeitamente normal. E vais tu.

Sim. Vem-me uma ideia. Quando me vem uma ideia, eu tenho dificuldade em largar a ideia.

É?

Sim. E depois, especialmente se eu digo a alguém que eu tive essa ideia, depois não faço, fico mal, como se eu tivesse dito isso, depois agora cortei. Não. Então foi isso.

Ok.

Eu tinha tido a ideia-

Lá na Birmânia, não é?

Na Birmânia. Eu pensei: "Olha, agora é o que for."

É o que for.

Isto foi tanto assim que eu depois acabei por viajar. Eu vim da China e eu queria viajar. Eu achei para pedalar em março, à altura do Ano Novo persa. Isso significa o que eu viajei-

Romantizaste a coisa.

Exatamente. Quer dizer que eu viajei pela Ásia Central, Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, no inverno.

Ah, foste por cima.

Fui por cima.

Ok. Fizeste os zângãos todos.

Sim.

Na neve, durante o inverno.

Sim, porque há as duas rotas da seda, digamos. A do sul seria Afeganistão, Paquistão.

E aí estava fora de questão.

Não dá para passar. Mas por cima é muito seguro do ponto de vista de segurança.

Ok. Portanto, por cima foste autocarro, comboio.

Exatamente. Autocarro Muito autocarro. Marshrutka, que é aquelas caixinhas soviéticas.

Parecem um expositório com rodas, não é?

Exatamente, as marshrutkas.

Peço desculpa pela imagem, senhores ouvintes, mas é a melhor descrição.

É, exactamente.

Tem dois faróis redondos à frente. Muito engraçadas essas camionetas. No inverno, eu vi imagens tuas, de uns artigos que escreveste, acho que era um comboios na Ásia Central. O que é extraordinário ao ver essas imagens é que parece que vai tudo em convívio.

Sim, isso foi quando...

Foi onde?

Isso foi na China.

Ainda na China.

Mas a Ásia Central começa ali, porque a zona de Xinjiang, que é uma zona uigur, uma zona muçulmana. Aliás, é uma zona tensa, mas foi muito interessante de viajar lá. E aquela viagem aconteceu porque eu ia atravessar uma fronteira, mas foi no inverno, e a fronteira fechou pela neve. Então eu tive de apanhar um comboio daqueles todos juntos e fé em Deus.

Toda amolhada.

Toda amolhada, cheíssimo, 24 horas. E no fim, acho que as pessoas já estavam tão exaustas que as pessoas começaram a dançar.

Foi?

Sim, e foi muito interessante, que eram todos uigures e estavam assim todos a dançar e chega o revisor, que era han, chinês etnicamente. Todos assim muito... E as senhoras a dançarem à volta dele, foi surreal.

Uma explosão de alegria genuína, não é?

Sim, eu não sei, foi exaustão, alegria, porque estávamos quase a chegar.

Toda a mistura. É extraordinário, espetacular. Conta-me lá como é que é atravessar a Ásia Central, Anita.

Eu super recomendo. É lindíssimo viajar no inverno para uma portuguesa de Lisboa que não vê muita neve. Foi incrível a experiência.

Mágico.

Mágico, sim. E há coisas muito incríveis. Talvez a coisa mais incrível que eu vi foi Darvaza, que é uma cratera no Turcomenistão enorme, que está a arder há dezenas de anos.

Sim, já se falou aqui neste programa.

Exatamente.

Mas chama Gates of Hell.

Gates of Hell, exatamente.

Porque é lava a arder.

Não, é gás natural, que o Turcomenistão está em cima de uma tigela de gás. E então, uma das coisas em relação à Ásia Central que convém ter é um pouco de organização.

Por quê?

Porque dependendo do país, a questão dos vistos é complexa e, por exemplo, o Turcomenistão só permite a entrada de viajantes sem ser numa tour, se for um transit visa. Um visa de trânsito.

Portanto, tens X dias para atravessar o país.

E tens de justificar porque é que vais atravessar o Turcomenistão. E eu tive de justificar, eu disse: "Eu vou para o Irão, venho do Uzbequistão" e para voar teria de voar até a Turquia e voltar para trás. E eles concederam. E uma pessoa tem de entrar numa fronteira e sair numa fronteira. Temos de dizer quais são as fronteiras.

Ok, muito bem. Então depois chegas ao Irão, aí compras a tal bicicleta. Chegas ao Irão pelo norte, é isso?

Exatamente.

E compras a tal bicicleta e pões-te a pedalar no Irão.

Exatamente.

As mulheres não podem, não é? Nas cidades. Quer dizer, não podem, mas podem. Explica lá isso.

Exatamente. Eu tinha essa dúvida até chegar ao Irão, porque eu falava com as pessoas e perguntava: "Mas é legal?" E as pessoas evitavam. E depois eu percebi que no Irão tudo é ilegal. Dançar é ilegal, as mulheres não podem cantar, há muitas coisas que não se podem fazer. Mas há uma diferença entre o que é ilegal e o que não se pode fazer.

Ah!

E na verdade, é ilegal as mulheres andarem de bicicleta, mas as mulheres andam de bicicleta.

Ok, muito bem. Portanto, tiveste a liberdade total para andar de bicicleta.

Sim.

E andaste por onde quiseste?

Sim, há uma cidade onde dizem às viajantes mulheres para não andarem de bicicleta, que é Qom, que é uma cidade muito religiosa, onde tinham sido presas umas mulheres ciclistas. Isso foi coisas que dizem. Há muita solidariedade entre ciclistas no Irão.

Portanto, aí encontraste muita gente a atravessar o país a pedalar.

Foi através da internet. Encontrei algumas pessoas, uma delas uma mulher também.

Boa.

Que fez parte do caminho que eu também tinha feito. Portanto, elas também existem, mesmo no Irão há mulheres.

Quanto tempo separou a tua primeira ida ao Irão e esta viagem de bicicleta, Anita? Dois anos. Encontraste muitas diferenças em dois anos?

Não. Talvez as pessoas um pouco mais fartas. Alguém me disse uma coisa do gênero.

Fartas do regime.

Fartas do regime, fartas da situação.

Do peso da religião no país, não.

Essa é uma coisa que eu acho que nem sempre religiosidade e conservadorismo estão ligados.

Ok.

Eu, por exemplo, estive com um grupo de jovens em Hormuz, na ilha de Hormuz há muitos hippies que vêm de Teerão para ter um pouquinho mais de liberdade, porque tem um pouquinho mais de liberdade ali, é mais relaxado. Conheci-os, fiquei na casa deles e um deles era muito espiritual, chamavam-lhe Jesus, porque ele tinha cabelos compridos. E ele era muito religioso, lia o Corão todos os dias. Mas ao mesmo tempo, a religiosidade dele não tinha nada a ver com Com aquele... É complexo.

É muito complexo. O que pra nós é a ordem natural das coisas, naquela parte do mundo, não é.

Não é, mas eu acho que é um pouco como aqui.

Sim, eles hão de ter a mesma visão de nós.

Exato. É isso. Cada pessoa também, temos, por exemplo, é um país de maioria católica, mas cada pessoa, mesmo o seu catolicismo, pode vivê-lo de diferentes maneiras.

Claro.

Acho que não é diferente. Na verdade, somos todos similares.

Damos é nomes diferentes às coisas.

Exatamente. Exato.

E tu que vens das línguas, sabes isso.

Exato.

Muito bem. Conta-me lá, onde é que dormias no Irã de bicicleta?

Dormia onde calhava.

Onde calhasse.

E a coisa muito fixe no Irã é que a hospitalidade é mesmo enorme e deixam-te realmente dormir um pouco onde quiseres, nos parques das cidades, literalmente.

Ah, é?

Sim, como dormir, tipo: "Olha, vou dormir no Jardim da Estrela".

Exato.

Era do gênero. E havia guardas a guardar os parques, então era tranquilo.

Quem diria.

As pessoas gostam muito de acampar durante o dia, com tendazinhas.

Ok.

Eles adoram fazer piqueniques, os iranianos adoram piqueniques.

Sim.

E então eu punha lá a minha tenda à tarde, perfeitamente normal, e simplesmente ficava lá a tenda. A um certo ponto, o guarda percebia e eu dizia: "Está aqui, estou aqui. Está super."

Pronto, e aí ficava.

E se não era isso, houve vezes que não me deixaram dormir no parque, por exemplo: "Isto não é seguro". E levaram-me para pequenos apartamentos que eles têm ou quartos que têm na Câmara Municipal, no sítio. Levavam pra lá.

Ok, por dia inteiros.

Sim, ou às portas do Crescente Vermelho, por todo lado.

Fantástico, muito bem. Mas dormias com uma faca debaixo da almofada?

Sim, mas era uma faca daquelas um pouco melhor do que uma faca de...

Era uma faca de manteiga?

Pouco. Era mais uma coisa psicológica.

Era mais pro teu conforto.

Era pro conforto.

Muito bem. Olha, tenho aqui uma última pergunta antes de irmos para o check-out. Portanto, depois fizeste o Irã, dois meses de bicicleta, depois foste pra a Turquia.

Sim.

Quando se entra já no continente europeu, posso concluir que depois é tudo muito mais fácil?

Não.

Não. Pronto. Outro programa, senhores ouvintes.

Não, porque o Irã pode ter muitos desafios, mas os autocarros no Irã e mesmo na Turquia são maravilhosos. Chegas à Europa, autocarros todos apertadinhos, sem espaço. E pensas: "Uau".

Aqui?

Aqui.

Então e lá? Tuia à larga?

À larga. No Irã, havia uns autocarros VIP, que eram tipo poltronas. Incrível.

Muito bem. Portanto, chegas a casa ao fim de nove meses, não foi? Foi o tempo que durou essa viagem entre a China e aqui Portugal. Anita, como é que se chega de uma viagem destas? Como é que é chegar a casa?

É estranho.

Há assim um enorme vazio, não há? No dia seguinte, quando se acorda já na nossa casa ou na casa dos pais. E se pensa: "Então e agora não vou viajar, vou fazer o quê?"

Sim. É difícil e uma pessoa pensa sempre que vai encontrar a resposta. Não se encontra a resposta, uma pessoa depois quer continuar.

Pois é, não quer parar.

Sim.

A viagem é viciante.

É viciante.

Boa, já tens alguma planejada?

A minha forma de viajar mudou agora bastante. E nos últimos tempos tenho aprendido coreano. Há quase dois anos aprendo coreano. E então agora vou passar três meses na Coreia a estudar.

Do Sul?

Na Coreia do Sul, sim.

A Coreia do Norte não te fascina?

Não é que eu não gostasse um dia de ver.

Mas não é bom pra viver, não é?

Não. Agora já não digo que não, porque disse antes isso e depois tive que comer as minhas palavras. Quero estudar, quero passar um bom tempo na mesma cidade parada.

Portanto, Coreia do Sul, vais pra lá três meses estudar coreano.

Yep, numa universidade.

Olha, boa sorte.

Obrigada.

Que as línguas asiáticas...

São bem difícil.

Uma vida inteira. Não é?

Sim.

Pra falar bem uma língua.

Sim.

Mas tu consegues.

Vamos ver.

Claro que sim. Olha, vamos fazer check-out?

Sim, vamos a isso.

Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

O passaporte.

Passaporte, não falha. Um ou tiveste vários?

Já tive vários.

É daquelas coisas que tu perdeste menos a cabeça por estar agarrada ao pescoço.

Não, o passaporte nunca perdi.

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.

Então, eu acho que foi uma viagem dentro daquela viagem na Ásia Central. Eu conheci uma rapariga chinesa que me disse: "Há um sítio, Tajong, e podes ir de boleia". Ir de boleia na China, quando uma pessoa não fala chinês, não é fácil. E essa viagem envolveu eu basicamente a convencer uns uigures a forçarem a dar-me boleia, a ir pra um hotel que não me registrou e depois ser presa pela polícia.

Ui.

Eles revistaram a minha mala toda, e depois fizeram-me entrar num autocarro pra ir pra uma outra cidade e foi dois dias. Foi um caos.

Pensaste: "Isto tem que acabar aqui, senão eu não..."

Eu vou-me rir disto um dia.

Aí está. O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Paquistão.

Paquistão?

Paquistão.

Difícil porquê?

Depende do consulado e da altura.

Pediste onde?

Pedi em Lisboa. Só se pode pedir no sítio onde se reside.

Ok.

Ou de onde se é. Então tive de pedir em Lisboa e dependendo do consulado é mais ou menos difícil. Naquela altura, no consulado, disseram-me: "Tem sorte, porque o antigo cônsul não dava vistos a mulheres que viajassem sozinhas". Mas aquele deu-me. Tive de encontrar uma agência que me desse uma carta de convite.

Uma confusão.

Uma confusão.

Conseguiste.

Sim, eu cheguei ao Paquistão.

Foste ao Paquistão?

Fui. E vale muito a pena.

Vale muito a pena. Tu és uma otimista, isso é espetacular.

Mas vale, é tão bonito.

A recordação de viagem mais cara, qual foi, Anita?

Eu realmente não compro coisas, mas pensei que uma das minhas extravagâncias foi um trilho guiado até à Cidade Perdida, na Colômbia, em Santa Marta, na Serra Nevada. Foi caro? Não sei. Foi justo, mas para mim-

Custou a dar.

Custou a dar, mas valeu totalmente a pena.

Valeu a pena, ok.

Quando estava lá, e sinto-me um pouco culpada por isto, mas levei uma cerâmica que estava lá, um pedacinho de cerâmica. Então ficou a minha recordação e foi a recordação mais cara.

Boa. A refeição mais estranha, qual foi?

Eu pensei que ia dizer qualquer coisa na China, mas não. Foi um pequeno-almoço nos primeiros dias, a primeira vez que estive no Irão, entrei num restaurante que estava cheio de senhores e que depois percebi, mais tarde, que era um restaurante que serve só ovelha, borrego, mas só pés, as patas, a cabeça, o olho, língua. E eu quando me apercebi já lá estava, então pedi sopa e pão. E a sopa era uma água de gordura de borrego. Então comi só o pão.

Pronto, enquanto houver pão estamos safos, não é?

Exato.

Gostava de viajar com?

Eu não sei se tinha pedalada para viajar com ela. Quando ela ainda estava viva, Dervla Murphy.

A tal escritora que tu adoras.

Exato.

Já leste os livros todos dela?

A maioria.

A maioria.

Faltam alguns. O primeiro livro dela foi exatamente sobre-- ela também foi uma pessoa que começou a viajar muito tarde, depois de os pais dela morrerem, porque ela cuidava dos pais, já depois dos 30. E a primeira viagem que ela fez foi de bicicleta da Irlanda até à Índia.

Uau! Muito bem. Uma boa inspiração.

Incrível.

Quando é que sai o teu livro?

Não sei.

Não sai?

Não sai. Há gente com histórias melhores e que sabe escrever melhor.

Está bem, mas venha de lá esse livro. Anda lá, Anita. Música. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana?

Eu também pensei numa música iraniana, mas depois pensei: "Não, é um pouco triste". Então escolhi uma música indiana de um artista que é o Arijit Singh, de um filme de Bollywood, que é "Yeh Jawaani Hai Deewani" e que se chama "Ilaahi" e que fala sobre este sentimento que temos dentro de nós que nos inquieta e que nos faz querer continuar.

A inquietação.

Sim, a inquietação.

É uma inquietação.

É uma inquietação.

Como é que se diz em indiano? É inquietação?

Não, Ilaahi quer dizer Deus.

Ok. Já estava a querer saber demais. Olha, Anita, foi um gosto, obrigado.

De nada, prazer. Eu gostei muito, obrigada por me receberes.

Música indiana para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Estamos de regresso de dois em oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.