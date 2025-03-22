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E o que é que aconteceu ao Luís Ferreira? O Luís Ferreira ficou no albergue onde o assassino estava.

Luís. Sejam bem-vindos. Esta semana todos os caminhos vão dar a Santiago de Compostela. O nosso viajante já lá foi, imaginem, 27 vezes, uma vez de bicicleta e as restantes a pé. O caminho inspirou-o a escrever vários livros, desde relatos de viagem a livros de ficção. Ele é, de resto, conhecido como o maior autor de ficção sobre o caminho de Santiago de Compostela. Luís Ferreira, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.

Bem-vindo eu, obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco.

Ora essa. Bom caminho, que é o que se costuma dizer aos peregrinos, não é?

Exatamente.

E tu já foste peregrino 27 vezes. Foste peregrino ou caminhante?

Fui peregrino.

És um homem de fé?

Quando se vai para Santiago Compostela, atualmente já não é só por questões de fé. O caminho ensina-nos diversas lições e eu, a meio destas minhas peregrinações, comecei a obter outros tipos de respostas para aquilo que procurava.

Boa, então o caminho em si também foi uma revelação na tua vida?

Certo. Eu comecei a ir a Santiago Compostela em 2011. Sempre fui lá e fui escuteiro durante muitos anos. E fui lá durante muito tempo e ficava maravilhado com a chegada dos peregrinos àquela Praça do Obradoiro. E um dia disse: "Vou ter que fazer isto, vou ter que ter esta experiência, vou ter que andar por aí pelos campos com a mochila às costas, com as condições meteorológicas adversas e chegar aqui e ver o que é que é esta sensação". Isso entrou em mim e desde 2011 não consegui mais parar.

Deixa-me ser invasivo. És devoto do Santiago?

Sim, sou. Eu ia a Santiago com os escuteiros. Acho que a cidade, sobre si, é uma cidade mágica.

É, isso é verdade.

E tem uma espiritualidade muito única e forte.

E chegar àquela praça, não é?

E chegar àquela praça é algo único.

Onde estão milhares de pessoas de todo o mundo.

E o caminho é isso também, é esse encontro com essas milhares de pessoas de todo o mundo, essas partilhas que nós temos ao longo do caminho, que de certa forma mexe conosco e altera a nossa maneira de ser e de ver as coisas.

Muito bem. Olha, vamos ter aqui um momento de revelação na rádio. Foste escoteiro onde?

Fui escoteiro marítimo no 1180 de Santa Cruz, no Barreiro.

Então é daí que eu conheço a tua cara. Eu sou do 74. Fui do 74.

Ok. Pois, entretanto, eu comecei a minha vida de escoteiro no 690 do Barreiro.

É daí.

O mundo é pequeno.

Éramos agrupamentos rivais.

Exatamente.

Isto é incrível, o mundo é pequenino. Eu sabia que conhecia a tua cara de algum lado. Fantástico. Luís, explica-me lá, de onde é que nasceu a paixão de percorrer o caminho de Santiago?

Aconteceu naquele momento. Quando nós estamos naquela praça e vemos aquelas reações dos peregrinos a chegar, ali saltam, cantam, choram, abraçam-se, riem, nós ficamos: "Mas o que faz esta gente caminhar tantos dias e ter estas manifestações?" E disse: "Vou experimentar". Mal sabia eu que naquele momento estava a dar um passo importante, porque a minha vida alterou completamente.

Ou seja, tu desde 2011, as tuas férias é só para fazer o caminho de Santiago?

Só. Tiro uma semaninha na praia. E de resto não consigo.

E as outras todas para andar.

É, as outras todas para andar, sempre. Porque faz um bem desgraçado à alma. Quem me conhece bem diz: "Mas tu fartas-te de andar aí com a mochila às costas e vens com esse sorriso. Não te sentes cansado, não?" A mente fica completamente limpa.

Muito bem. Vamos falar do caminho. Deduzo que já tenhas feito todos os caminhos que vão dar a Santiago, ou não?

Todos aqueles que eu me interessei.

Fica uns que não te interessam.

Não, atualmente começam a surgir muitas variantes e muitos caminhos. E acabamos por não conseguir percorrê-los todos. E eu tento sempre fazer aqueles atualmente que me permitem os momentos mais de isolamento. Já não vou, portanto, para os caminhos massificados, como o caminho francês ou o caminho português. O caminho francês vou agora mais pra frente fazer novamente com um amigo meu, de bicicleta. Mas acabo sempre por optar por caminhos menos conhecidos neste momento, porque aquele espaço de encontro e aquele isolamento, eu tento encontrar nesses caminhos. Por exemplo, há dois anos fiz o caminho da Geira e dos Arrieiros.

Do qual resultou um livro. Um caminho que o tempo não apagou.

Exato.

Que caminho é este? Caminho da Geira e Arrieiros.

Sai de Braga, atravessa todo o Gerês. É um caminho difícil por montanha, com uma altimetria muito variável. Passamos a fronteira na Portela do Homem. Depois voltamos a entrar em Portugal, em Castro Laboreiro, para voltar a sair para Espanha. Sempre a subir, sempre a descer, é um caminho bastante duro. Tem uma particularidade, pouca gente faz. E através disso eu encontro-

Pois claro, é duro, não é?

Sim, exato.

E faz-se de bicicleta isto ou não?

Muita gente faz de bicicleta. Eu, por acaso, quando estava a fazer o caminho-

Já te dei nota

...quando eu estava a fazer o caminho, eu dizia: "Como é que é possível o pessoal vir para aqui de bicicleta?" Eu a pé, com mochila-

Essa malta é maluca

...sentindo imensa dificuldade. E imagino o pessoal de bicicleta, mas há mais gente de bicicleta do que a pé, por incrível que pareça.

Muito bem. Portanto, é uma paixão O Caminho de Santiago, ao qual tens dedicado muito tempo. Dedicas, de resto, as tuas férias, também muito do teu tempo livre a escrever livros de ficção e de não ficção, relatos de viagem sobre o Caminho de Santiago. Também estudas o caminho, Luís?

Também estudo. Isso foi outra das coisas que o caminho deu, que eu desde 2011 apaixonei-me de tal forma que comecei a ser um devorador de informação acerca do caminho. Eu durante o dia estou sempre atento a informações que chegam ou relatos de outros peregrinos, ou informações de associações, ou até mesmo curiosidades que surgem acerca do caminho, notícias, e tento sempre absorver isso tudo. Além de estudar. Eu aproveitei o tempo da pandemia pra tirar dois cursos na Universidade de Santiago de Compostela, sobre o Caminho de Santiago.

Uau. Portanto, és um peregrino, um caminhante e um acadêmico.

E um acadêmico. Um estudioso.

Um estudioso do Caminho de Santiago.

Um dos meus livros, tive que tirar 15 dias para estar em Santiago, na biblioteca da catedral, a investigar. Eu gosto muito de ler, gosto muito de obter essa informação, portanto, ocupo muito do meu tempo com isso também.

Muito bem. Vamos pôr as botas na terra.

Vamos.

Qual é o melhor caminho?

Isso é muito difícil de dizer.

Eu sabia que ias responder isso.

Eu costumo sempre dizer que é o último.

O último. Porque é o que deixa mais marcas.

Pelo menos as marcas mais recentes. Mas se eu quiser explorar mais essa pergunta-

Vamos por exemplo, assim, imagina alguém que quer fazer o Caminho de Santiago em busca do misticismo.

É o Caminho Francês.

O Caminho Francês, que começa em-

Em Saint-Jean-Pied-de-Port. Quer dizer, ele começa onde a gente quiser que ele comece.

Sim, porque ele tem 700 e tal quilômetros.

Mais. Há caminhos que vêm pra toda a Europa. Há pessoal que vem a caminhar desde a Bélgica, desde a Itália.

E tu já fizeste isso?

Não.

Tu caminhaste na Península Ibérica?

Sim, sempre. Só agora em junho que eu vou fazer de bicicleta com meu amigo, que eu vou passar dos Pirenéus pra lá e vou começar do outro lado.

Do lado francês.

Do lado francês.

Portanto, se alguém for à procura de uma experiência mística, com muitas bolhas nos pés, é o Caminho Francês.

É o Caminho Francês.

E o mais duro, qual é que é?

Eu considero este último, onde estávamos a falar há bocado, o Caminho da Geira.

O Caminho da Geira e Arrieiros.

Sim. Há o Caminho Primitivo, que começam ouvia, também é um bocado duro. Há o Lebaniego, que vai pelos Picos da Europa e há sempre caminhos muito complicados, porque tem altimetria muito diversa. Mas eu considerei o Caminho da Geira muito complicado pela variação que existe e pela falta de apoios que também podemos encontrar ao longo do caminho.

Apoios de albergues, comércios.

Albergues, comércios, alimentação. Há etapas que nós estamos de sol a sol, desde o nascer até o pôr do sol, sem encontrar viva alma, sem passar por um ponto onde possa socorrermos de algo. Temos que levar as nossas coisas na mochila.

Muito bem. O que é extraordinário no Caminho de Santiago é que nós estamos a falar de um produto turístico. Ou se quisermos dizer de outra maneira, uma forma mais simpática, é uma coisa que ajuda, ou uma infraestrutura, ou um conjunto de infraestruturas que ajudam a potenciar o conhecimento do território. Tem muito pouco tempo, isto nasceu em 1984, não foi? Quer dizer, o caminho é do século IX.

Certo.

Mas ganhou outra dimensão só em 1984, ou não? Esclarece-me.

O padre Elías Valines, que é o cura do Sobreiro. Ele também foi um catedrático do caminho, um apaixonado pelo caminho, e foi ele que, de certa forma, deu o grande boom, se podemos chamar, no Caminho de Santiago, com a marcação das setas amarelas. Ele reuniu-se numa lata de tinta amarela, porque era das obras ali, e vai para os Pirenéus, começa a marcar o caminho, até depois tem uns episódios que é preso pela guarda civil, pensavam que ele estava a fazer ali qualquer coisa de contrabando ou algo do gênero.

E andava ele a pintar setinhas.

E ele diz que o que estava a fazer era uma invasão de pessoas. E não se enganou.

Ele tinha consciência disso.

Porque automaticamente, ao fazer esse tipo de marcações, os peregrinos começaram a ter outra visibilidade pro caminho, porque havia um percurso a seguir.

Exatamente. Ainda para mais nos anos 80. Não havia GPS.

Sim, não havia GPS, não havia nada.

Os mapas eram-- Tinham que comprar mapas no exército. Pelo menos em Portugal, sim. A Espanha, duzo que também seja a mesma coisa.

Os caminhos eram normalmente rotas medievais e havia estudos sobre isso. Mas a partir do momento que é identificado através das setas amarelas, tornou-se tudo muito mais fácil. Depois há outras explorações que contribuíram para o desenvolvimento do caminho. Estamos a lembrar do livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago. E em 1992, o turismo da Galiza e o de Santiago, no ano jacobeu, acham que é o momento em que o caminho passa a ser, de facto, um produto turístico, em que a finalidade acaba de não ser tanto a chegada a Santiago, mas o caminho em si. E depois surge o filme Do Way, também o filme americano Do Way, e tudo isto potenciou.

Tens notado que tem havido maior procura dos caminhos nos últimos anos? Cruzas-te com mais gente agora.

Sim, nós estamos a falar desde 2000, sempre um gráfico crescente de pessoas. Ano passado o caminho ficou nos 499.700 e qualquer coisa peregrinos, quase a bater o meio milhão. Há um projeto de chegar ao próximo ano jacobeu 2017 num milhão de peregrinos. E estamos a falar de números oficiais. Os números oficiais são aqueles que as pessoas vão recolher a Compostela. Depois há muita gente que faz o caminho-

A Compostela, espera aí, temos que dizer aos nossos ouvintes, é uma espécie de diploma.

Sim, é uma espécie.

Não é uma espécie, é mesmo um diploma que se vai levar à catedral.

De facto, é aquilo que atesta que o peregrino chegou a Santiago.

Chegou a Santiago.

E o que é que acontece?

Há um padre que nos pergunta, pelo menos no meu caso foi.

Agora já não.

Já não é?

Já não.

Havia um padre que perguntava como é que nos chamávamos, escrevia o nosso nome em latim na Compostela.

As coisas mudaram muito.

E depois perguntava, pelo menos no meu ano, foi em 2014, perguntou-me: "Vieste por quê?" Acho que era por motivos religiosos, de fé. E havia um quadradinho para aventura.

Sim, e esse leva a um certificado.

Eu como fui de bicicleta.

Levaste um certificado.

E levei um certificado. Tenho lá a Compostela. Quantas Compostelas tens tu, Luís?

Eu tenho para aí umas 19, 18, porque há anos que eu não fui buscar a Compostela.

Não quiseste ir pra fila.

Não. Agora já está tudo lá. Agora já está muito mais facilitado.

Não digas, é um requerimento numa aplicação.

Exatamente. Desde 2020, com a questão da pandemia, criaram um Um site dentro do site da Oficina do Peregrino, em que a pessoa faz um registo prévio. Depois sai um QR code e a pessoa entra no espaço da Oficina do Peregrino. E já está os nossos dados em poder dos voluntários que lá estão e automaticamente nós chegamos lá. É vista a nossa credencial só por uma questão de forma, se os carimbos estão todos em ordem.

Não, mas vamos explicar isso aos nossos ouvintes, o que é a credencial. Chegas lá com o QR code e depois imprime a octela e tu vens-te embora feliz e contente e vais fazer a fotografia da praxe na praça do obrador.

Estas perguntas se foi por motivos religiosos, já nós preenchemos atempadamente no inquérito feito anteriormente. Perde-se muito um pouquinho.

Mas ainda há a caderneta, não é? Como é que se chama?

A credencial.

Credencial.

É aquilo que nós usamos para depois ter acesso aos albergues e no fundo faz o nosso registo de toda a peregrinação, do percurso.

Vamos parando nos cafés e perguntamos: "Olhe, pode carimbar aqui?" E até aconteceu uma coisa extraordinária. Desculpa.

Não faz mal.

Uma vez apanhei um jipe da Guarda Civil num sítio qualquer.

Eu também tenho.

Também tens. E calhou, ia com um amigo e por acaso vimos uma rapariga em ós e dissemos: "Olha, ali a um quilómetro há lá uma rapariga, achamos que ela se está a sentir mal, passámos por ela ao longe." E o polícia pergunta-nos: "Querem o nosso carimbo?" "Claro, então toma lá." Achas graça.

Tenho credenciais minhas que têm três carimbos da Guarda Civil. Há um episódio bastante engraçado, que eu fiz o caminho de São Salvador, que vai desde Lyon até Oviedo, pela parte da montanha mesmo, que atravessa, que liga o caminho francês ao caminho primitivo. E há uma terra, agora não me recordo o nome, que eu fui ao posto da polícia mesmo só para carimbar a credencial. E havia um peregrino que me viu, porque normalmente há pessoas que a gente vê todos os dias. E vê-me a sair do posto da polícia e perguntou-me logo: "Está tudo bem? Aconteceu-te alguma coisa?" "Não, foi só receber aqui o carimbo."

Há essa particularidade ao longo do caminho. Imagina, nós começamos num determinado dia, mas como nós, também há dezenas ou centenas de pessoas. E quem faz o caminho de Santiago, acaba por fazer, de alguma maneira, o caminho também acompanhado por pessoas com as quais até vai criando laços. Fizeste amigos no caminho?

Fiz, muitos amigos. Os portugueses é muito mais fácil, nós mantemos o contato, porque as pessoas acabam por falar. Mas há amigos de várias partes do mundo e aquele que de certa forma me marcou mais é um amigo que é alemão, que se chama Dieter. Ele fez o primeiro caminho comigo.

Não se conheciam? Conheceram-se no caminho.

Conhecemos no caminho. Ele vinha já com um grupo português e depois acabei por me juntar também a esse grupo. E ele ficou tão amigo, porque passado um ano voltou a Portugal com a sua esposa para que a mulher conhecesse os amigos portugueses.

Boa. Que tinha conhecido no caminho.

No caminho. Eu não queria ir com as pessoas do país dele, porque achava que não ia aprender nada. Então ia com os portugueses porque ia aprender um pouco da cultura portuguesa.

Olha, vês? Nós somos assim, um povo apaixonante.

Era uma pessoa que durante vários dias estive com ele.

Muito bem. Luiz, vamos continuar a falar sobre o caminho de Santiago. Vamos pôr ainda mais os pés no terreno, mas agora temos que abrir o álbum de viagem. Luiz, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido dos 27 caminhos de Santiago que já fizeste?

Eu por acaso aquele que guardo sempre e não trago, é aquele que eu levo. E falámos dele há bocado, que é a própria credencial. É o objeto que eu dou mais valor, é aquele que eu guardo mais religiosamente em casa. Eu tenho as minhas credenciais todas num álbum, bem protegidas, porque é aquilo que eu a qualquer momento tiro uma credencial e vejo todo o percurso e recordo-me de tudo aquilo que eu fiz ao longo daquele percurso.

Portanto, são objetos que tu revisitas.

São objetos que eu revisito. Porque eu consigo lembrar dos locais, da própria gastronomia, dos sítios onde dormi. E através da credencial, com os carimbos que a credencial leva, é aquilo que me marca mesmo e é o objeto que eu mais dou valor. Muito mais do que a própria Compostela que falámos há bocadinho.

O tal diploma que diz Luiz Ferreira esteve aqui.

Essa Compostela pra mim pouco já significa, porque tenho muitas.

Muito bem. Eu achei que tu ias dizer uma vieira ou uma cabaça para transportar água. Tu viajas de vieira ou não?

Sim, o que me identifica como peregrino. Sempre. Tenho vieiras que eu adquiri.

Compra-se e vende-se. É um objeto.

Tenho uma vieira que foi oferecida por um amigo meu há uns anos, também às vezes levo. Tenho uma coleção de vieiras em casa.

Cabaças, não. Para água, não. Não vais nisso. Mas caminhas de cajado ou não?

Não. Caminho de bastões.

Daqueles bastões de caminhada.

Nem sempre os utilizo, mas dado a alguma fragilidade nos meus joelhos, nomeadamente nas descidas, comecei a usar mais.

E que descidas.

E que descidas. As subidas não me fazem confusão, mas as descidas têm deixado moscas.

Ok, muito bem. Portanto, a Labruja pra ti é peanut.

É, sim. Toda gente fala disso.

Já vamos falar dela no segundo bloco. Mas há bocado ias falar de outro objeto? Não.

Sim, ia dizer coisas muito simples, como uma pedra.

Uma pedra?

Uma pedra. Quem faz o caminho francês passa pela Cruz de Ferro, local mítico. Temos a tendência de deixar lá pedras. É verdade. Mas eu encontrei uma pedrita uns metros mais à frente, uns quilómetros já não me recordo, que guardo religiosamente em casa. Não sei porquê, chamou-me à atenção. Uma pedra normal igual às outras. Guardo.

Há coisas que nos tocam, não é?

Sim.

É isso. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do fim do mundo. Estamos à conversa com o peregrino, caminhante, autor e estudioso do Caminho de Santiago, Luiz Ferreira. Regressamos a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do fim do mundo. Esta semana estamos à conversa com o viajante Luiz Ferreira, que já percorreu o Caminho de Santiago 27 vezes, uma delas de bicicleta e as outras todas a pé. Este homem deve ter sofrido muito. Luiz, quantas bolhas já colecionas? Bolhas nos pés.

Curiosamente, só tive uma vez um problema desses.

Foi?

Foi. Eu quando fiz o caminho do interior e comecei em Chaves.

Descodifica: caminho interior.

Comecei em Chaves.

Em Chaves.

Em Chaves. Depois atravessei a fronteira e fui a Verín, já a primeira localidade espanhola, e a partir daí apanhei o caminho de Sanabres, que vem de Sanábria.

Sanábria é Puebla de Sanábria, não é?

Sim.

Lindíssima. É por cima de Monzinho, não é?

Sim.

Para aí meia hora. Tem um grande lago, é muito giro.

Caminhei e a primeira etapa muito alcatrão.

Que é quente, não é?

Que é quente.

E aquece os pés.

Exatamente. E a experiência às vezes leva a cometer erros.

Então.

Eu então tinha comprado uns tênis há pouco tempo de caminhada e disse: "Isto não vai causar problema nenhum, os pés estão habituados." Mentira. Uma bolha no primeiro dia.

Pois.

Ela foi aumentando e cheguei a Santiago e era completamente cheio de chagas e marcas.

Um farrapo.

Um farrapo, porque aconteceram várias peripécias nesse percurso.

Conta.

Além da bolha, eu tinha mais bolha do que pé.

Tinhas um pé e uma bolha.

Exatamente. Foi um caminho que tive uma pequena entorse. Foi um caminho que fui mordido pelos famosos chinches dos conservados num albergue. Eu cheguei a Santiago com o corpo completamente cheio de marcas, de tudo, mas não desisti e continuei a andar.

O sofrimento também faz parte do caminho, não é?

Sim, mas eu costumo dizer que nós não podemos estar a sofrer o suficiente pra chegar a Santiago. Isso tem que ser vivido com prazer e com alegria. No momento que começa a ser algo que nos esteja a penalizar e a castigar, acho que mais vale parar e regressar numa outra oportunidade. Mas eu decidi avançar. Decidi avançar mesmo com todos os problemas e acabou por ser uma experiência única.

Tu és um peregrino já com muita experiência, já fizeste isto muitas vezes, 27. Já chegamos àquele ponto de haver pessoas a virem fazer o Caminho de Santiago em busca do sofrimento, para se redimirem?

Não.

Enfim, não, isso não se vê. Como vemos algumas manifestações católicas por esse mundo.

Não quer dizer que não aconteça. Um ou outro peregrino não faça esse tipo de peregrinação. Aliás, há alguns grupos religiosos que acabamos por nos cruzar e acabam por ter os seus momentos. Mas atualmente as pessoas fazem mais por o aspecto de lazer, mais por aquilo que encontram interiormente, mais pela descoberta do caminho em si e daquilo que podem vir a encontrar. Por isso é que eu disse, enquanto for algo que nos dê prazer e dê alegria, vamos avançando.

Claro. Tu já foste forçado a interromper algum caminho?

Não. Tirando este do caminho do interior que eu falei, que me aconteceu tudo mais alguma vez, nunca tive a ideia de parar porque isto não está a dizer nada. Não, eu vou sempre com o objetivo de chegar e ultrapassar as dificuldades. E isso também é algo que nos preenche, que é a superação individual. Nós no dia a dia conseguimos superar as dificuldades que o caminho nos dá.

Muito bem. Qual foi o maior número de dias que passaste a caminhar, Luiz?

Talvez no caminho francês, 18 dias.

18 dias?

Mas há quem faça mais.

Pois deve haver, é claro. Aquela malta que vem da Europa de Leste ou da Europa do Norte. Há vários caminhos, não é?

Sim, eu tive contato com um rapaz belga no caminho francês, que ele dizia que já estava a caminhar há quase um mês, já estava com 2000 km nas pernas.

É muito.

As pessoas vão porque isto é algo de descoberta pessoal e as pessoas acabam por ter aquele prazer de percorrer, não haver tempo e avançam.

Tu fazes sozinho?

Faço. Caminhar às vezes. Já fiz com amigos, já fiz sozinho.

Ok. Sozinho tem outro valor, não tem?

Tem o valor que a gente acaba por dar ao caminho.

Sim.

Eu, por exemplo, tenho aqueles momentos que eu gosto de estar só, porque ajuda a pensar, como eu costumo dizer, a arrumar as gavetas do cérebro. Ir pondo respostas às perguntas e pondo perguntas para as respostas que um dia eu hei de descobrir. E ir sozinho permite isso. Quando estamos acompanhados, eu tenho a tendência muitas vezes até quando vou caminhar, de me afastar um bocadinho, porque também tenho um ritmo diferente de andar. E de pensar às vezes menos nas coisas.

Porque o caminho convida a isso, não é?

Convida a isso. Convida a essa reflexão interior.

Aliás, vê-se muita gente a fazer o Caminho de Santiago completamente sozinho.

Há muita gente. Mais mulheres, até.

Sim.

Mas as pessoas procuram esse espaço de encontro pessoal. É um momento que estão ali onde o tempo não conta, onde são absorvidos pela natureza ou por meio, porque também passa-se por cidades e por aldeias, mas as pessoas acabam por pensar na vida e nas coisas.

Muito bem. Olha, caminhos portugueses. Há o caminho marítimo, não é?

Há o caminho da costa.

O caminho da costa, sim. Desculpa. Que começa no Porto.

Sim, depois há o caminho central Desde o Algarve, já está marcado para ir acima. Depois há caminhos mais para o interior. Há o Caminho Interior Português também, há o Caminho da Geira. Portugal está cheio de caminhos neste momento. Falámos há bocado da questão do turismo. Muito também é fruto disso porque-

Porque se percebeu que é um bom produto.

Exatamente. Às vezes é algo que eu pessoalmente não gosto, porque começamos a tirar um pouco de sentido aos caminhos que são caminhos, porque começam a fazer-se muitas variantes, mas é o produto turístico a chamar.

E as pessoas querem cada vez mais. Tu falavas dos números há pouco, de pessoas envolvidas a percorrer o caminho. É impressionante.

É verdade. A nível de Portugal, normalmente as pessoas começam ou no Porto ou mesmo em Valença do Minho. São os pontos de partida mais frequentados, mas isso não quer dizer que não saia peregrinos de Lisboa, ou de Faro, ou de Chaves, ou de Viseu, ou de sítio qualquer.

Portanto, quem tiver aí cinco diazinhos e agora vêm os feriados de abril e de maio.

Começa em Valença.

Valença?

Sim.

É uma boa tirada já.

Sim, já são os 120, 130 km.

Que já dá direito a Compostela.

Dá direito a Compostela. É só passar a fronteira e seguir.

Passar a fronteira e depois passar a tal Abruja, não é?

Não, a Abruja é antes.

É antes. Pois, é isso. É Ponte Lima. É entre Ponte Lima e Rubiães. Exatamente. Que é uma serra.

É uma serra. Custa um bocadinho.

A pé, mete lá de bicicleta .

Sim, a bicicleta é pior. Eu tive essa experiência quando fiz o caminho de bicicleta. É até uma forma de comparar se era mais fácil de fazer a pé ou de bicicleta e cheguei à conclusão que de bicicleta é pior.

É pior, porque é preciso carregá-la, porque ninguém sobe aqueles graus.

Exatamente.

Mas conta-me lá, há uma grande diferença na vivência pessoal entre fazer o caminho de bicicleta ou fazer o caminho a pé?

Não, eu acho que as motivações são aquelas que as pessoas querem.

Mas vive-se o caminho de outra maneira ou não?

Também não. Eu acho que não, porque podemos é fazer o caminho mais rápido. Por exemplo, se for do Porto a Santiago, pode fazer em cinco dias perfeitamente, enquanto se for a pé tem que levar para 10, 12 dias.

Sim.

Portanto, há essa diferença de tempo.

Mas a pé é mais, não sei, não quero estar a condicionar a tua resposta, mas a pé o caminho é mais mastigado. É mais tempo. Vamos ao ritmo da maioria das outras pessoas, podemos falar.

O que estamos a dizer é que vamos ao nosso ritmo.

Sim.

Podemos é ter mais atenção para determinados detalhes que quando se vai de bicicleta passamos por eles e podemos não estar atentos. Porque a velocidade é outra. Mas a bicicleta tem uma coisa boa, que se vemos algo distante, podemos sair do caminho e regressar e ir observar. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Via uma igreja ou via um sítio que me chamava a atenção, ia até lá. Se fosse a pé, se calhar pensava duas vezes, que já pesava muito.

Portanto, o olhar chama-te.

O olhar chama.

Diz-me lá, qual foi o sítio mais bonito que viste dos muitos caminhos que fizeste no Caminho de Santiago?

Há vários sítios que me marcaram. Há no caminho de inverno, que é um caminho que sai de Ponferrada e que vai até Santiago. É um caminho que os peregrinos utilizavam para desviar-se do sobreiro. Tem uma aldeia abandonada e foi dos momentos mais marcantes que eu tive. Por quê? Porque é uma aldeia completamente fantasma.

Não vive lá ninguém?

Não vive lá ninguém, são casas que estão abandonadas e tem uma espiritualidade muito forte, porque fica junto ao rio Sil.

Ao rio?

Sil. E aquilo é uma aldeia de pedra, as casas de pedra que eram utilizadas pelos antigos construtores da linha férrea. Com o avançar dos tempos, a linha ficou desativada e ficaram só as ruínas da terra.

Como é que se chama essa aldeia?

Agora não me está a recordar o nome.

Mas é conselho de?

Só vendo agora no mapa.

Mas é o caminho?

Caminho de inverno.

Caminho de inverno.

Sim. E o que acontece? Essa aldeia tem uma placa que diz: "Bem-vindo à tua casa".

Ah .

E nós subimos umas escadinhas, entramos num pátio, que tem uma imagem de Nossa Senhora em mármore, num altar, onde nós oramos. Isso tem uma carga bastante forte a nível espiritual. Foi um dos momentos mais marcantes que eu acho que perdi a noção do tempo enquanto ali estive. O silêncio também é único, e foi algo marcante. Depois, falando de coisas nossas, temos aqui o Caminho dos Gerês, com a Mata de Albergaria, também é algo lindíssimo quem passa por lá.

Mas tens que passar pela estrada de alcatrão. Porque não se pode entrar na Mata de Albergaria, porque é reserva integral.

O caminho permite passar por lá.

Permite?

Permite. Nós atravessamos completamente por um percurso de terra.

Privilégios de peregrino .

E é uma coisa maravilhosa também. Envolvida por toda aquela natureza, pelas quedas d'água que podemos encontrar. É algo que nos toca.

Muito bem. Ia perguntar-te qual é a melhor altura para fazer o Caminho de Santiago?

São todas aquelas que as pessoas quiserem ir. É a resposta politicamente correta, mas é verdade.

Mas no inverno chove muito e na Galiza. No inverno-

Pode chover em toda a altura do ano. Eu já fiz caminhos em junho e apanhei os maiores banhos da minha vida. Não é por aí. Acho que temos a facilidade dos dias serem maiores, de facto, a partir de maio. Fazer nessa altura, maio, junho. Julho e agosto são mesmo muito calor e com muita frequência de peregrinos. Não é muito aconselhável. Muita gente vai, por quê? Porque é a altura que as pessoas têm férias e vão nessa altura. Mas eu costumo fazer normalmente em junho ou setembro, e finais de setembro.

Junho ou setembro, finais de setembro. Muito bem. Portanto, início do verão

E fim do verão. Sim, é a melhor altura. Os dias ainda são grandes, a temperatura está boa, podemos levar com água, mas isso é o azar que podemos ter.

É o azar. E há muita gente pelo caminho, não é?

Sim.

E passas muitas aldeias e os espanhóis são incríveis, sabem receber bem. Os galegos. Quando dizem os espanhóis, os galegos e as galegas são muito carinhosas.

São pessoas que sabem nos receber imensamente bem, ao contrário daquilo que muitas vezes costumamos dizer, que de Espanha não vêm bons ventos nem bons casamentos. A verdade não, a verdade é que as pessoas recebem-nos muito bem em Espanha.

Claro que sim. Olha, vamos falar de coisas mais terrenas.

Certo.

Também é um bom motivo para se comer bem no Caminho de Santiago.

Esse é um dos meus problemas.

Isso não é um problema.

Esse é algo que eu não consigo evitar, que é comer um bom petisco ou beber uma boa cervejinha ao final do dia.

É fantástico.

É fantástico.

Petisco galego.

Petiscos galegos. Eu adoro a cozinha galega, adoro. Aliás, tudo que é da Galiza eu adoro.

Aquele polvinho cozido com pimentão doce por cima.

Os bocadillos. Portanto, tenho comido muita coisa que eu gosto.

Também faz.

Não me privo.

Não te privas. Fazes bem. E depois o caminho perdoa tudo. Também queimas tudo a caminhar. E depois quando chegares a Compostela, o santo dá-te perdão eterno.

A verdade é.

Mas também faz parte da essência do Caminho de Santiago, não é?

Eu acho que sim, tenho a certeza, porque toda a parte social e das próprias vivências das próprias comunidades. Nós podermos beneficiar disso, de usufruir daquilo que as comunidades vivem, as festas das aldeias, ou se tivermos a oportunidade de provar um ou outro petisco ou iguaria que nos têm para oferecer, nós saímos muito mais ricos do nosso percurso, logicamente.

Muito bem. E como dizias há pouco, os espanhóis sabem receber bem.

Sabem receber muito bem.

Claro que sim. E também estão formatados para aquilo.

A verdade é que eles também sabem que o caminho os ajuda.

Claro.

Nós temos localidades que há 10 anos não eram praticamente nada e neste momento são locais com albergues, restaurantes e cafés, exatamente devido ao caminho.

Muito bem. Olha, se eu quiser ir fazer o Caminho de Santiago este verão, tenho tempo, duas semanas. O que me aconselhas?

Duas semanas? Duas semanas podes fazer o Caminho Português ou o Caminho Francês ou o Caminho de Inverno ou o Caminho Primitivo.

Tu gostas de todos, já percebi.

Não, gosto. Por isso é que há bocado a pergunta, qual o mais bonito ou aquele que me marcou, é sempre difícil de responder, porque todos são particulares, têm as suas particularidades e nós temos é que vivê-lo e recolher a maior experiência. E aquilo que eu costumo dizer é evitar fazer a correr, porque vai-se perder muito. Se as pessoas vão com o espírito de: "Agora vou acordar de madrugada para chegar ao albergue, para ter lugar e não sei o quê, e passo o caminho a correr". Acabo por fazer o caminho, aquilo que eu faço na sociedade, que é passar a correr.

Exato.

Aquilo temos que aproveitar. É caminhar ao nosso ritmo, parar onde temos que parar, viver as coisas, o momento. E portanto, temos que aproveitar aquilo que o caminho nos dá.

Muito bem. E o caminho tem te dado boas coisas, Luis?

Tem dado coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas a nível de conhecimentos, a nível de amigos, a nível da gastronomia, a nível da cultura, a nível das ideias. Eu costumo dizer, o caminho muitas vezes me dá a inspiração para os livros. Nem todos os caminhos originaram livros, mas quando um caminho me toca profundamente, de certeza que eu consigo escrever algo.

Quantos livros tens em torno do ambiente do Caminho de Santiago?

Do caminho já vou com 12.

12 livros?

Sim.

Quantos de ficção?

São uns cinco de ficção. Cinco, seis. Não, 12 são os livros todos que eu tenho. Eu estava agora aqui a fazer uma gafa.

Também tens livros de poesia.

Tenho dois de poesia, exatamente. Sobre o caminho, tenho uns oito.

Oito. E quantos é que são de ficção?

São uns cinco.

Cinco, ok.

Tenho um de autoajuda, que é um livro que eu escrevi de pensamentos e reflexões ao longo do caminho, e tenho dois de escrita de viagem pura.

Muito bem, com relatos das tuas peripécias.

Com relatos das minhas peripécias.

Do teu caminho e das tuas peripécias. Qual foi a maior peripécia que te aconteceu?

Há várias. Houve uma altura no caminho de inverno, que houve um problema em Espanha, que foi mundialmente conhecido, que foi o assassinato de uma peregrina. E o que é que aconteceu ao Luis Ferreira? O Luis Ferreira ficou no albergue onde o assassino estava.

Ui!

E portanto, essa notícia, na altura, foi em lume, e eu tenho até um vídeo com ele. Portanto, antes de ele ser preso.

Ah, tu conheceste o...

Conheci-o num dos caminhos que ele andava a fugir da polícia e para fugir da polícia, ele juntou-se a um grupo de peregrinos. Juntando-se a um grupo de peregrinos, passou-se por peregrino durante algum tempo e eu acabei por conhecê-lo numa das localidades. Para mim era um peregrino normal. E ele chega a uma terra em que vê um aparato policial imenso e vê uma pessoa no chão e pensamos logo: "O peregrino foi atropelado ou aconteceu aqui qualquer coisa".

Sim.

Mas não, tinha sido a polícia que andava no encalce dele e o prendeu naquele momento.

Uau!

Portanto, foi aquela notícia, aquele momento que mais marcou, que eu a partir dali fiz o caminho todo, sempre a ver as notícias todos os dias para perceber o que é que estava a acontecer.

Pois, imagino que sim. E tu conheceste a rapariga?

Não, não conhecia a peregrina. Era uma peregrina americana que cometeu dois erros. O primeiro erro, e eu costumo chamar muito a atenção disso, que é caminhar durante a noite

Não se deve caminhar durante a noite.

Deve-se evitar, pelo menos sozinha. E ela saiu do albergue sozinha e esta pessoa já estava de olho nela porque ela transportava aqueles cheques de viagem com muito valor e tentou levantá-lo num dos bancos e ele percebeu que ela tinha dinheiro. Então montou-lhe ali uma emboscada, desviando o caminho pra ela seguir. Nós quando caminhamos durante 50, 100 metros, tirando alguns caminhos específicos que as marcações não são assim tão boas, se não encontramos uma marcação, devemos regressar ao ponto onde vimos a última, porque já devemos estar perdidos. E no caminho francês é fácil.

Perdemos, sim.

E essa peregrina seguiu e ele montou-lhe essa cilada e ela foi assassinada.

Caramba. Tu dormiste com o assassino?

Ao lado, no beliche ao lado.

Ao lado. Caramba.

Portanto, peripécias é essas.

Muito bem, alguma coisa mais que queiras contar, Luís?

Mas há coisas boas.

Conta.

Mas há coisas boas, há coisas maravilhosas. Há aqueles momentos de encontros com pessoas. Acontece-nos de tudo. No caminho primitivo também chegam a ganda estalido que o albergue estava cheio e a hospedeira diz-me: "Queres dormir num anexo ou no chão? É que o albergue está cheio". E eu pensei: "Bem, se dormir no chão, vou dormir aqui num colchão, preferia dormir num anexo". O que era um anexo? Um anexo é sair do albergue, descer umas escadinhas, era uma garagem, uma antiga adega com cheiro a vinho.

Que horror!

E eu dormi lá.

Dormiste lá?

Dormi lá, era o único sítio pra dormir.

Desmaiaste com o ventão da adega.

Com a porta aberta, com uns beliches muito velhos. No caminho francês já dormi numa discoteca.

Foi?

Foi.

Mas numa discoteca?

Em Porto Marim chegamos eu e a minha mulher, o local do caminho estava completamente cheio. Não havia sítios e o único sítio era um hotel e o senhor disse: "Olhe, eu tenho um sítio lá embaixo, o senhor acompanhe-me, se gostar fica, se não gostar não". E começa a descer, acho que era uma das lavandarias e tal e vejo uma placa dizer "discoteca". Abro a porta e o que era? Era um quarto dentro da discoteca, uma bola de espelhos e os beliches lá dentro. Dormi lá. Há sim estas peripécias, há sim coisas destas que nos acontecem.

Muito bem. Foi o sítio mais bizarro que dormiste essa discoteca.

Sim, o mais engraçado foi.

Muito bem, boas histórias. Já podes dizer um dia mais tarde: "Já dormi numa discoteca e ao lado de um assassino".

Eu já costumo partilhar essas aventuras. Faz parte das experiências.

Nunca caíste de nenhum penhasco, nem de uma ravina, nem nada disso?

Não, porque felizmente não tive.

Nem foste atropelado por um grupo de peregrinos ciclistas desalmados com pressa de chegar?

Felizmente, nunca me aconteceu nada disso. Nunca caí. Tendo o caminho de inverno, que acontecem aquelas peripécias todas de mordido pelos cervos. Tirando isso, nunca tive acidentes de maior pelo caminho.

Muito bem. És um peregrino calminho.

Sim, vou devagar.

Vais devagar, fazes bem.

Eu às vezes até costumo me mover, tirando situações que as condições meteorológicas não permitem, nomeadamente eu sei que vou atravessar zonas com poucas sombras e que tenho que me levantar um pouquinho mais cedo pra me beneficiar do fresco. Tirando isso, eu gosto de sempre sair do albergue quando tenho que sair expulso, quase a hora do albergue fechar.

Ok.

E depois vou devagar para aproveitar ao máximo o caminho.

Muito bem. Luís, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out?

Vamos, sim, senhor.

Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

A credencial, conforme eu disse.

A credencial do peregrino. Quantas tens? Tens as 27, não é?

Não, não tenho 27, algumas não pedi.

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?

Eu ia dizer o caminho da costa quando fiz de bicicleta com meu amigo Jorge. Foi uma experiência única de amizade e aquele que passei o caminho praticamente sempre a rir das coisas que iam acontecendo.

Apesar das dores nas pernas.

Apesar das dores nas pernas, mas nós quando chegamos ao final do dia, as dores é o que menos nos preocupa, por incrível que pareça, porque nos recordamos das coisas boas que aconteceram ao longo do dia.

O caminho também é bom para cimentar amizades, não é?

Sim, eu conheço o Jorge há alguns anos. Ele conheceu-me através do meu primeiro livro, o "Entre o Silêncio das Pedras". E conheceu porque eu no livro relato que sou de Alcochete. Resido atualmente em Alcochete. E ele também residia lá e um dia entramos em contacto.

Olha, boa.

E a partir daí nasceu uma amizade incrível.

O mundo é muito pequenino.

É verdade.

O carimbo de passaporte ou visto mais difícil. Vamos adaptar, o carimbo da credencial.

Da credencial. Há uma igreja que é a Igreja da Escravitude a seguir a Padrão. Já passei pra lá umas 10 ou 12 vezes. Já perdi a conta com as vezes que lá passei. E só uma vez em que eu encontrei aberta. E só tenho uma vez esse carimbo. É sempre um local que não sei por quê, tem uma história única, tem uma lenda única e que raramente está aberto. E só tenho uma vez esse carimbo na minha credencial.

Boa. Recordação de viagem mais cara?

Eu sou colecionador de Santiagos.

Ok.

De artesanato.

Boa.

E não costumo, quando faço o caminho, de comprar coisas, porque é peso que eu trago na mochila. Mas quando estou em Santiago, às vezes esqueço-me um bocado e acabo por trazer.

E lá vai disto.

E lá vai disto. Acabo sempre trazendo umas peças ou uns livros ou algo relacionado com o caminho que acabo por gastar dinheiro a mais.

A refeição mais estranha?

Em Espanha, eu lembro-me de ter comido uma vez em La Guardia, depois do caminho da costa. Passei em caminho de barco e fiquei lá. E comi uma omelete de ouriços-do-mar com algas Nunca tinha comido ouriços, sei que é algo que se come.

Mas era ouriços do mar?

Do mar, com algas. Aquilo foi uma mistura que eu nunca tinha provado. Decidi arriscar. Tinha um sabor a mar único, fantástico, mas aquilo depois acabou por não me calhar bem no estômago.

Não te caiu bem.

Não me caiu bem.

E gostava de viajar com?

Com tempo. Eu gostava de viajar com mais tempo. Porque gostar de fazer o caminho é gostar de fazer o caminho com tempo. E eu gostava de ter tempo para dizer assim: "Agora vou partir de mochila às costas para o Caminho de Santiago e regresso daqui a um mês ou dois, sem me preocupar com mais nada."

Que luxo!

É, isso é que era um luxo. E é esse o meu objetivo. Um dia, quando me reformar.

Um dia.

Hoje faço 5 km, amanhã faço 3, amanhã ando 10 e por aí fora, sem pensar muito no tempo.

No tempo e na data de regresso. Muito bem. Olha, Luís, chegamos ao fim. Que música escolheste para a conversa do "Fim do Mundo" desta semana?

Do Jorge Palma. "Uma Estrada Para Andar", "A Gente Vai Continuar", porque para mim é um hino e ficou um hino desde que fiz o caminho da costa com meu amigo Jorge, de bicicleta, porque enquanto houver uma estrada, nós vamos continuar e o reflexo disso é que em junho vou para o Caminho Francês, que é o de bicicleta.

Assim mesmo é que é. Bom caminho.

Obrigado, bom caminho a todos.

Obrigado. Jorge Palma no fecho da conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens.

Quem ganhou, ganhou e gozou-se disso. Quem perdeu há-de ter mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar.