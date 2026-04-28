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Sejam bem-vindos. O viajante desta semana adora natureza, cresceu no meio dela. Quando deu por ele, estava a subir montanhas, das mais pequenas às mais altas. Enfim, Portugal, nos Pirineus, nos Alpes, na Ásia ou em África. É um apaixonado pelas montanhas e pelo efeito que elas têm no nosso corpo. É professor de fisiologia e quando não está a dar aulas, é líder de viagem. Onde? Nas montanhas, pois claro. Bem-vindo, Jorge Beleza.

Obrigado por convite.

Antes de mais, eu não resisto a partilhar contigo uma piada. Sabes porque um professor de fisiologia nunca se perde?

Não.

Não. Porque ele segue sempre o fluxo sanguíneo.

Vou contar essa aos meus alunos na próxima semana.

Obrigado por te rires. Já há alguém que se ri das minhas piadas. Muito bem. Vamos ter a oportunidade de falar do efeito das montanhas no nosso corpo, porque elas têm efeito não só na nossa mente, mas também no resto do nosso corpo. Jorge, como é que começou e de onde é que surgiu esta paixão por viajar, ir às montanhas? Explica-nos tudo.

Primeiro, acho que por uma conexão muito forte que eu sempre senti com a natureza. É aquilo que mais me chama a atenção nas montanhas, é que elas são, naturalmente, um espaço de muita natureza, passada a redundância, se quiseres. E foi surgindo ao longo do tempo. Fui descobrindo primeiro as montanhas mais pequeninas, como disseste na introdução, aqui por Portugal, e depois, com o passar dos anos, fui me maravilhando pelos grandes espaços naturais, por aquelas montanhas que nos fazem sentir muito pequeninos.

E ficar de queixo caído, não é?

Exatamente.

Ok. Tu cresceste em Cinfães, não foi?

Exato. Numa aldeia que se chama Travanca.

Olhe!

Cresci ali. Coisas que eu agora não posso fazer ou não posso deixar os meus filhos fazerem, que era ir a pé pra escola e conseguir brincar muitas horas no meio da natureza. Aquela história da mãe chamar por nós pra eu voltar à casa. Ainda sou um miúdo desse tempo.

Ok.

Desde essa altura que a paixão com a natureza é muito forte.

Natureza e pelo mundo também ou era só a natureza ali à volta, Jorge?

Não, naquela fase, ali à volta. Eu começo a descobrir o mundo, se quiseres, na altura em que entro pra universidade, em que atinjo a minha maioridade e a partir daí começo a viajar.

Ok, muito bem. Então, por onde é que começaste a tua carreira, digamos assim, ou o teu percurso enquanto viajante? Percurso, vamos chamar de percurso.

O meu percurso.

Aham.

Olha, não fiz um interrail, que é assim que normalmente a malta responde.

Há muita gente.

Não fiz um interrail, porque acho que já sou de uma geração que começou a levar ali com os voos low cost e foi aquilo que me permitiu começar a viajar numa fase ainda em que era jovem e que viajava nos intervalos dos semestres, bem me lembro. Tentava fazer tudo em época normal pra depois na altura da época de exames poder viajar. E foi pela Europa. Comecei pela Europa, acho que conheço assim a generalidade dos países europeus, pelo menos aqueles mais ocidentais, se quiseres.

Sim. Os chamados os mais óbvios, não é?

Os mais óbvios.

Ok.

Sim, as capitais europeias. Também algumas experiências nos programas Erasmus.

Ok.

Foi assim a minha primeira fase.

Então ias a dizer, e depois?

Depois, lembro-me perfeitamente, o sítio mais exótico a que fui. O primeiro sítio que eu senti que era um pouco mais exótico foi Marrocos, curiosamente, aqui muito perto. E senti ali uma coisa diferente, uma experiência diferente, que me encantou, confesso. Gostei de Marrocos, apesar de hoje em dia, se calhar, não ser assim um dos destinos que eu diria à primeira vista, mas gostei do fato de ser tudo muito diferente.

É giro porque-

E a partir daí, comecei a tentar viajar pra sítios que tivessem culturas diferentes, modos de estar na vida. E tem sido isso que eu tenho tentado procurar nos últimos anos.

Em Marrocos, a ideia era procurar montanhas ou era só por ser Marrocos e por ser o continente africano e ser mais exótico, Jorge?

Curiosamente, não. Olha, primeiro era, lá está, havia um voo low cost pra lá, direto do Porto. Essa é a primeira razão, muito honesta.

Pronto.

E depois não, foi ir a Marraquexe, conhecer Marraquexe, estar lá uns dias. Mas foi uma experiência que eu lembro que teve um impacto em mim numa primeira fase.

Muito bem, fizeste o percurso que é, direi, tradicional entre todos os montanhistas portugueses, portanto, Gerês, Serra da Estrela, Pirineus, Alpes. Depois, quando é que se dá o teu grande salto, Jorge? Há uma altura em que dizes: "A partir de agora, isto aqui já é a sério".

Olha, o percurso natural, acho que só não fui escoteiro. Essa parte, normalmente, a malta da montanha diz sempre que é escoteira, eu não fui escoteiro.

Também é um clássico.

É um clássico, exatamente. E claro, comecei pela Serra da Estrela, as primeiras vezes que acampei mesmo em montanha e comecei a sentir, por exemplo, acampamos ali no Covão da Ametade, com o Canter Magre à frente. Lembro-me perfeitamente dessa experiência. E depois, mais tarde, nos Pirineus e nos AlpesA viagem que teve um impacto em mim diferente, onde eu vi montanhas com outra dimensão, foi quando fui ao Nepal pela primeira vez. E aí senti um apelo que nunca tinha sentido até então, porque a experiência é outra, até pelo contexto do Nepal também, por aquilo que culturalmente nos oferece. Foi um momento marcante para mim.

Ali é sério, não é?

Ali é sério, sem dúvida. Aqui olhamos para cima para as montanhas, mas lá olhamos muito para cima.

Pois. Como é que foi? Era uma expedição organizada? Conta-nos tudo, Jorge.

Não, a primeira vez que lá fui, curiosamente fui a um congresso que havia em Katmandu e aproveitei depois o facto de estar lá num congresso científico para ir alguns dias para a montanha e ainda ver de longe, mas já começar a ver os grandes gigantes.

Os grandes gigantes, todos aqueles picos dos Himalaias, não é?

Exatamente.

Que nos fazem sentir muito pequeninos, não é?

Eu acho que essa é uma das grandes experiências que nós temos quando estamos nesses ecossistemas. É, de facto, sentirmos minúsculos perante a dimensão daquelas montanhas e tudo o que está à volta, não só das montanhas, mas dos vales. A experiência que temos nesses ecossistemas, para mim, é muito marcante. E depois tem um problema, que é regressar. É difícil.

Como assim, regressar?

É difícil regressar quando estamos naqueles ambientes, quando estamos naquela paz, naquela tranquilidade.

Não dá vontade de regressar?

Dá, também me dá vontade de regressar, confesso-te, porque passo lá algumas semanas, às vezes, dá-me vontade de regressar, porque também temos saudades das coisas de cá, mas há sempre um período de aclimatação, olha, vou dizer, de adaptação aqui a este mundo de muitos estímulos e de muita pressa e de muita confusão. Para mim, assim, um dos períodos mais complicados da viagem, confesso-te, é aquela primeira, segunda semana depois de regressar.

Pois.

Sem dúvida.

Ainda bem que tocas nesse aspecto, porque nós, de facto, vivemos num mundo sobreestimulante. Estamos sempre a ser estimulados por sons e por imagens e estamos sempre a ser convocados para dar respostas voluntárias ou involuntárias. Tu quando vais para estes sítios, para estas montanhas, sentes-te outra pessoa, Jorge?

Sem dúvida. Sinto a mim e felizmente tenho tido a oportunidade de levar pessoas para diferentes partes deste mundo fantástico. E o facto de, na maior parte das vezes, estarmos sem conexão, sem telemóvel, ou seja, ele está lá, mas só serve para tirar fotografias.

É uma máquina fotográfica.

É como se fosse uma máquina fotográfica. E as pessoas são diferentes. A partir do momento em que nós entramos e o telemóvel deixa de ter rede, as pessoas passam a ter outra disponibilidade e passam a não estar com a cabeça tanto para baixo como hoje vamos vendo na maior parte do tempo, porque estão a olhar para o telemóvel.

É incrível.

É muito curioso. E passam a ser pessoas com outra disponibilidade e eu acho que eu também. Facilmente, nós estamos numa conversa, se estivéssemos aqui os dois, rapidamente olhávamos para o telemóvel com muita facilidade. Hoje isso acontece muito. Parece que as pessoas não nos dão muita atenção durante muito tempo. E ali é diferente. Ali nós temos um tempo que é muito distinto. Um dia na montanha, comparativamente a um dia aqui na cidade, eu sinto que se aproveita muito mais, que se sente muito melhor as horas a passar. Às vezes quando estou em frente ao ecrã, parece que estamos a queimar horas. Estamos aqui sentados em frente ao ecrã e um dia passa, já foi. Ali não, ali passa com outra tranquilidade. Dá para aproveitar muito mais, para sentir o que se passa por ali.

Muito bem. Então vamos lá falar de onde é que tu já andaste e que montanhas é que tu já subiste, Jorge. Bem, para além da Serra da Estrela e do Gerês, vamos a outra. E os Himalaias, mas sendo que os Himalaias são muito grandes, não é?

Já estive várias vezes nos Pirineus, várias vezes nos Alpes. No Quirguistão, é assim um dos sítios onde já estive mais vezes a trabalhar, inclusive. Já lá estive cinco vezes na cordilheira das Tian Shan, que é uma cordilheira que faz fronteira ali com a China e com o Cazaquistão. E será talvez um dos sítios mais idílicos por onde eu já passei. Não é muito conhecido, eu diria, do grande público. Muitas vezes quando falamos em Quirguistão, as pessoas até têm alguma dificuldade em repetir o nome do país.

Pois.

Mas ali estamos a falar de montanhas que vão até 7 mil metros, por exemplo, já são grandes montanhas, e onde há uma transformação humana muito reduzida, há um impacto humano muito reduzido. Por isso é que eu te dizia que se calhar é um dos sítios mais idílicos onde eu já estive por esse lado, porque tens ainda vales completamente intocados pelo homem, com aqueles pinheiros gigantes que nós associamos aos vales de montanha, aqueles riachos que têm origem nos glaciares e depois muitas vezes ao fundo desses vales, as montanhas com esses glaciares permanentes, aquele contraste de verde com branco, é assim um sítio muito particular.

Há quem diga que é um diamante ainda por descobrir no que ao turismo diz respeito. É, Jorge, o Quirguistão?

Eu sinto que sim. Confesso que não percebo muito bem ainda por quê, talvez pelo nome, por terminar em "ão", em "istão", por alguns americanos terem tido ali umas peripécias nas montanhas do Quirguistão. Mas eu sinto que é cada vez mais procuradoPor acaso ainda há uns tempos falava com outros colegas que também são líderes de viagem e há muito interesse hoje em dia pelo Quirguistão. Eu sinto que é uma coisa que vai explodir daqui a nada, até porque eles também estão a criar infraestruturas. Estão a criar um aeroporto ali perto da Tian Shan, em Karakol, e é um destino que eu acho que se vai ouvir falar muito, até porque, por um lado, aqui, infelizmente, vai cair muito bem no Instagram. As fotos daqueles lagos. Já acontece, quando vemos imagens no Instagram, isso já acontece, mas quando se democratizar um pouco mais, vai ter um grande impacto.

Se calhar, a comparação é disparatada, mas tipo Suíça há 50 anos.

É curioso tu dizeres isso, porque temos muitas vezes essa conversa, já tive essa conversa com outros colegas. Costumamos dizer: "Olha, isto é a Suíça, assim um bocado maior, em esteroides, com montanhas mais altas, vales mais largos e sem humanização". É mesmo isso. Eu acho que essa poderia ser uma boa analogia.

Boa, muito bem. Portanto, Quirguistão é um país que nós devemos já meter na nossa bucket list para ir conhecer, não é, Jorge?

Para mim, sim.

Para ti, sim.

Pelas pessoas também, não só pelas montanhas, mas porque o povo quirguiz recebe-nos muito bem, apesar de a maior parte da população, pelo menos que tem aí 40 anos, de 40 para cima, não falar muito inglês, é uma dificuldade que se sente lá, sem dúvida. Os mais jovens já falam um bocadinho mais, mas não tanto quanto nós se calhar estaríamos à espera. Mas é um povo que recebe muito bem. É daqueles sítios onde os turistas ainda não sentimos que estamos lá a mais, mas sentimos que as pessoas nos recebem, que nos dizem olá e às vezes querem aqueles clássicos, querer tirar uma foto conosco, que a gente diz Portugal e eles respondem-nos Ronaldo, um clássico. Eles lá gostam muito mesmo dele, gostam mesmo muito do Ronaldo.

Muito bem.

É um país a visitar, sem dúvida.

A visitar. Quirguistão, que fica entre o Cazaquistão e a China e os outros stãos todos, o Uzbequistão, o Turcomenistão e o Tajiquistão. Não é propriamente onde Judas perdeu as botas, mas há uma história, não há? Que tu levas para aí grupos. O que aconteceu a alguém que perdeu as botas? Perdeu as botas onde, Jorge? Conta lá essa história.

Tenho uma história muito engraçada lá. Costumo contar várias vezes com outros grupos e a amigos. Porque quando eu trabalhava lá, nós fazíamos um trekking de travessia, onde estávamos oito dias, sempre na montanha, sempre sem conexão e basicamente por nossa conta. Tínhamos uma equipa local que nos ajudava, claro, mas estávamos por nossa conta. Não tínhamos conexão, não íamos a aldeias, nada disso. E há um dia, que eu, como guia de montanha, penso muito no que pode acontecer, como é que eu posso gerir as situações, que imprevistos é que podem surgir aqui, mas nunca me tinha passado pela cabeça que isto pudesse acontecer. A certa altura, estávamos no acampamento e vem uma pessoa ter comigo e diz-me assim: "Olha, eu perdi uma bota". E eu pensei: "Mas como é que é possível? Perdeste uma bota? Como?" E a pessoa diz: "Eu fui ali ao rio", porque estávamos a acampar junto a um rio daqueles que te estava a descrever há pouco, um rio de glaciar, e a pessoa foi lavar a bota ao rio, porque ela estava suja, tínhamos passado na lama. Foi lavar a bota e escorregou, acho eu, qualquer coisa ali, e a bota foi rio abaixo. E pronto, e a pessoa ficou sem bota.

E então, e depois? Continuou a expedição?

Estávamos a três dias da civilização e eu pensei: "Bem, o que eu vou fazer?"

O que é que fizeste?

Durante 30 segundos, pensei: "Como é que eu vou tirar esta pessoa daqui sem bota?"

Pois, e como é que resolveste essa situação?

Foi fácil, porque o povo quirguiz está sempre muito pronto para ajudar. E então um dos carregadores que estava conosco disse assim: "Se quiseres, eu posso lhe emprestar as minhas botas". E eu: "E como é que tu vais embora? Ainda por cima tens que carregar esse peso". Ele: "Não há problema, eu tenho aqui as minhas Crocs, ajusta as Crocs". E assim foi. E ele ainda subiu a 4 mil metros de Crocs.

Valente!

Subiu e desceu, porque tínhamos que fazer um colo de montanha, tínhamos que dormir junto a um lago. Ele fez isso tranquilamente. A verdade, confesso, eu já os tinha visto por vezes andar de Crocs, que gostavam, sentem-se supertranquilos. E foi isso que aconteceu. Ele teve a amabilidade de emprestar as botas à pessoa e fez o que faltava de Crocs. É um daqueles momentos que eu nunca mais me vou esquecer. E agora digo sempre: "Tenham cuidado onde é que colocam as botas, não vão aí à beira dos riachos, porque senão elas podem desaparecer".

Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, Jorge, vamos abrir o álbum de viagem. Jorge, tens contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?

Olha, eu sou um acumulador, devo te dizer. Trago muitas coisas, não coisas muito grandes, como imaginas.

Não trouxeste a bota, pois não? A bota perdida.

Nem uma bota em miniatura, mas gosto de trazer muitas coisas para deixar aqui por casa, é verdade.

Mas há assim algum objeto? Rápido, vamos. Diz os dois objetos.

Há duas coisas que eu trouxe e que eu tenho cá por casa que têm um significado especial. Uma delas, curiosamente, foi de lá do Quirguistão. É uma pedra, mas eu não tenho por hábito apanhar pedras, mas um dos diasUma das vezes que eu lá estava, já sabia que era a última vez que ia trabalhar lá com aquela equipe e um dos carregadores me faz um desenho na pedra. Desenha uma paisagem destas montanhas que nós estivemos aqui a falar. E sem nada o fazer prever, há um dia que ele chega ao pé de mim e diz: "Olha, eu sei que provavelmente não voltamos a trabalhar juntos, e eu queria te oferecer isto". E é uma coisa que pra mim teve um significado extraordinário, porque ele tinha estado comigo as cinco vezes que eu lá tinha estado. E entregou-me um presente que vai ficar sempre cá por casa e que eu tenho num cantinho especial, sem dúvida.

Muito bem. E o outro objeto, qual é? Disseste que tinhas dois.

O outro é um livro.

É um livro.

Curiosamente, também não o comprei, mas que me foi oferecido por pessoas com quem eu estava a viajar naquele momento. E é um livro especial, porque é uma primeira edição de um livro que descreve a subida ao Fitz Roy ou a Cerro Chaltén. É um livro que já tem algum desgaste, tem muita história do passar do tempo e está aqui também num sítio especial em minha casa, não só pelo livro que é, mas por me ter sido oferecido por uma série de pessoas que estavam a viajar comigo naquele momento.

Muito bem, naquele momento e na Patagônia, não é?

E na Patagônia.

São sítios que tu já subiste, certo?

São sítios onde eu já estive, exatamente.

Onde já estiveste. Muito bem, vamos falar sobre eles na segunda parte das "Conversas do Fim do Mundo". Fazemos aqui uma pausa, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso pra segunda parte das "Conversas do Fim do Mundo", esta semana com o líder de viagem Jorge Beleza. Ele é também professor de fisiologia. Vai contar-nos tudo, na segunda parte, sobre os efeitos que as montanhas têm no nosso corpo. Efeitos positivos e também alguns efeitos negativos. Jorge, tínhamos ficado combinados, ou semicombinados, no final da primeira parte, de falar sobre a Patagônia. É um dos locais montanhosos mais bonitos do planeta, não é? Assinas por baixo.

Assino por baixo, sem dúvida nenhuma. Preenche o imaginário dos viajantes, não há dúvida. Toda a gente tem Patagônia na base do seu cérebro.

É engraçado, porque é transversal a toda a gente. A Patagônia satisfaz motociclistas, ciclistas, montanhistas, amantes do trekking, do pedestrianismo, da fotografia, da vida selvagem. Aquilo é um local muito sedutor do planeta, não é?

Aquele fim do mundo, é isso tudo que tu descreveste.

Isso.

Desde os tempos do Magalhães que se percebeu que há ali uma coisa especial, pelo menos pra nós, pra nossa cultura mais ocidental, há um grande apelo por aquela região. E a mim, desde a primeira vez que lá fui, corresponde a isso tudo e muito mais. Porque a Patagônia é um sítio ainda muito cru. Se quiseres uma comparação em relação ao Quirguistão, que eu te descrevia como algo muito idílico. Na Patagônia, quando se vai, quando se entra um bocadinho mais na montanha e quando se tem uma experiência mais fora das povoações, é um sítio muito cru, que a natureza muitas vezes não nos trata tão bem quanto isso. Os ventos patagônicos são famosos e a meteorologia é muito complicada, é famosa na montanha, desde os navegadores até os alpinistas, e isso sente-se muito. Há ali uma energia diferente, que eu acho que não é fácil de encontrar noutros locais. E se calhar está muito associada ao vento, ao impacto que ele tem, nós querermos andar pra frente e ele estar a nos levar pra trás, talvez possa ser por isso.

E depois há as paisagens, que são infindáveis, nunca mais acabam.

Aquela sensação de, exato, como dizia, nunca mais acaba esta paisagem, aqueles picos a preencherem a pampa, por exemplo. Estar na pampa e ver ao fundo as agulhas da Patagônia e saber que atrás há um campo de gelo gigantesco e atrás disso o Pacífico. É muito especial aquela região.

Tu já subiste o Fitz Roy, Jorge?

Não.

Não?

Quem me dera. Não. É uma montanha difícil.

É?

Talvez um dia, não sei, mas confesso-te que não está nos meus grandes objetivos, porque tecnicamente é complicada, não é nada de extraordinário, mas mais do que a componente técnica, é a disponibilidade que tens que ter para estar exposto àquele ambiente e pra lidar com as janelas de bom tempo, porque lá não se fala de janelas de mau tempo, mas de janelas de bom tempo. O que quer dizer que a maior parte das vezes a meteorologia não é apropriada pra se estar a escalar propriamente.

Apesar de ser uma montanha que não é muito alta, são 3400 metros, não é?

Não, as montanhas ali na Patagônia, no geral, não são montanhas altas. A altitude não é propriamente um dos desafios. O desafio é muitas vezes o tipo de parede, o tipo de rocha que ali temos, que é um granito, muitas vezes com poucos sítios onde se pode encontrar apoios. E como te dizia, a meteorologia, acima de tudo, que é famosa por mudar muito rapidamente, pelas previsões meteorológicas ainda não estarem assim tão afinadas quanto isso, apesar de terem melhorado muito nos últimos anos. Por isso esses são os grandes desafios daquelas montanhas.

Ok, tu lembras-te da primeira vez que foste à Patagônia, Jorge?

Claro. Não vou esquecer. Já foi há uns quatro anos ou cinco, acho eu, e é indescritível. Cheguei a Chaltén, por exemplo, e aquela imagem de estarmos a chegar a Chaltén e vermos aquele skyline dos picos. Durante muitos anos vi isto e agora chegamos. É muito mais bonito e muito mais imponente do que a gente consegue ver nas telas do telemóvel ou do ecrã.

Conseguiste presenciar aquele postalinho que é a Laguna de los Tres e depois lá ao fundo o Fitz Roy?

Sim, já subi lá a Laguna de los Tres por última vez. Já lá estive ao pôr do sol, que é um momento extraordinário. Tanto ao pôr do sol como ao nascer do sol, são dois momentos extraordinários, porque a luz está muito forte ali naqueles picos. Eles ganham uma cor especial. É indescritível.

Muito bem, espetacular. Olha, falavas da natureza que estava em estado cru na Patagónia. Também está em estado cru a natureza na Gronelândia, mas aqui não há tantas montanhas para subir, pois não, Jorge?

Até há. Há zonas que têm montanha e que até têm sido nos últimos anos. Os escaladores mais famosos, como o Tommy Caldwell, o tipo que é famoso por subir sem corda, que agora estou me a esquecer do nome, mas entretanto já me vou lembrar.

O aquele que subiu o El Capitan.

Exatamente, esse mesmo. Eles também têm explorado essa região, por isso há ali muita coisa para subir. Mas nós se calhar associamos mais a um espaço de gelo infinito, a um grande campo de gelo, uma massa de gelo extraordinária.

Alex Honnold.

Exato, Alex. Estava aqui nervoso.

O Alex. Dizes o Alex é uma pessoa que te inspira, certo?

Sim.

É uma figura mítica, não é? Entre a comunidade de escaladores e montanhistas.

É, apesar de ter uma componente, vou dizer, muito comercial, ou seja, ficou muito conhecido por esse filme de escalar sem corda e tal. Há ali uma componente comercial muito forte, mas sem dúvida que é um escalador que inspira, até pela forma como ele lida com o medo ou com a ausência dele. Alguém até como fisiologista, é interessante para mim perceber como é que alguém pode estar naquelas condições de uma forma aparentemente tão tranquila.

É, não é? Ele subiu o El Capitan, que tem perto de 900 m de altitude, no Parque Nacional de Yosemite, sem qualquer tipo de corda ou equipamento de segurança. Acho que até deu um documentário, não foi? Que é uma coisa completamente louca.

Ficou muito conhecido por esse documentário, porque aquilo tem um impacto gigantesco. Ver alguém a subir uma parede daquelas sem qualquer tipo de equipamento de segurança é incrível.

Muito bem. Então tu já andaste por muitas montanhas. Há pouco dizias que não fazia parte dos teus planos subir o Fitz Roy. É porque tens planos e eles passam por onde, Jorge? Ou por fazer o quê?

Eu gosto de subir montanhas, mas acima de tudo estar na natureza e de percorrer esses espaços com a menor transformação humana possível. Por isso tenho vários projetos, mas também gostava de subir algumas montanhas. Nos próximos tempos vou ao Mera Peak, que é um 6500, no Nepal. É o desafio próximo. Depois tenho outros. Certamente será voltar à Patagónia para fazer ali uma travessia no campo de gelo. Para o ano talvez vá ao Equador, subir o Cotopaxi e o Chimborazo, que são duas das montanhas mais míticas ali da região. É um espaço diferente, porque são vulcões e são vulcões que só têm gelo e neve a altitudes já muito consideráveis, por isso estou com alguma expectativa também. Mas talvez um daqueles mais desafiantes para mim, que pode representar o maior desafio, que logisticamente é mais complicado e é mais dispendioso, era o Denali na América do Norte. Era um objetivo que eu gostava de um dia cumprir.

Ok, por quê o Denali?

Porque tem ali uma mistura de muitas coisas. É uma expedição onde tem que se ir de avião, tem que se aterrar num glaciar, depois está-se completamente autônomo a partir desse momento. Há que transportar as coisas ao longo do glaciar para depois preparar a subida. É um desafio logístico muito forte, ao contrário de outras montanhas. Olha como, por exemplo, o Mera Peak, onde há uma infraestrutura muito grande. Tem steahouses quase até lá cima. Ali não. Ali é a partir do momento em que o avião te deixa, estás por tua conta e tens que conseguir gerir tudo. E isso a mim desafia-me muito, até do ponto de vista intelectual, acho que é mais interessante.

Muito bem. Uma pessoa que queira fazer uma coisa dessas, tem que tirar quantas semanas de férias, Jorge?

Ali para o Denali, idealmente um mesinho de férias era o ideal para contar com janelas de mau tempo e tudo isso. Ali é particularmente importante ter tempo.

E uns Himalaias, por exemplo, só um pico nos Himalaias, um 6000.

Um 6000, assim como a que nós vamos, duas semanas e pouco já é suficiente para fazer e para fazer com tempo, para fazer uma boa aclimatação, que é o mais importante nestas altitudes. Temos que subir com calma, temos que ter muito tempo para o nosso corpo se adaptar àquela falta de oxigênio que nós sentimos. Por isso, lá está, não se pode apressar. Isto não são viagens para pessoas que tenham só uma semanita de férias. Não funciona, infelizmente.

Pois, porque isto não é fazer corridas todos os dias e depois ir para a montanha, não é? Isso não funciona assim, pois não?

Não, de todo. Por muito bem que as pessoas possam estar fisicamente aqui ao nível do mar, depois, quando lá chegam, precisam de ir com calma. Esse, se calhar, é um dos grandes conselhos ou o maior conselho que podemos dar quando lá estamos. Temos que ir com calma, a um ritmo baixo, uma passada muito certa, muito tranquila, como diz a malta da Tanzânia e do Kilimanjaro, pole pole. É preciso ir muito devagar e não ganhar muita altitude em cada dia, porque senão a coisa vai correr mal. E às vezes as pessoas que têm um condicionamento físico muito bom, tendem a sentir-se muito bem às altitudes mais baixas e a querer ir mais rápido e quando o fazem de forma mais individual, depois têm problemas, porque subiram rápido demais ou não descansaram como era suposto.

O que pode acontecer do ponto de vista físico, Jorge, a uma pessoa que faça uma ascensão muito rápida? Antes de mais, aclimatação são quantos metros de desnível por dia que se aconselha subir?

Nos livros, do ponto de vista teórico, as recomendações são a partir dos 2500, 3000 metros, não subir mais de 500 metros por dia. Ou não dormir 500 metros acima do dia anterior. Muitas vezes é complicado, porque nós estamos numa montanha e ela tem as suas características, há sítios onde podemos acampar ou há sítios onde há tea houses. Nem sempre é fácil seguirmos à risca essa recomendação, mas tendo isso por base, é o que se faz do ponto de vista da planificação.

Ok, quem viola essa regra não subir mais do que 500 metros por dia. Quem violar essa regra, sofre as consequências. Que consequências? O que é que pode acontecer ao nosso corpo, Jorge?

Aumenta a probabilidade de ter algumas respostas que não são as melhores quando estamos naquele ecossistema. Uma delas, e a primeira, e aquela que é mais frequente, é desenvolver mal agudo de montanha. É um conjunto de sintomas que a pessoa começa a apresentar quando o seu organismo não está a reagir bem àquela diminuição da pressão parcial do oxigênio. E a pessoa começa a se sentir mal, começa a ter dor de cabeça, começa a ter dificuldade em dormir, falta de apetite. E é uma cascata de acontecimentos que muitas vezes quando não é tratada e quando a pessoa insiste, pode evoluir para coisas um pouquinho mais complexas e que podem mesmo colocar a vida em risco, como o edema cerebral e o edema pulmonar.

Ok, tu já estiveste nalguma situação dessas?

Não, eu nunca tive pessoas assim por perto com edema cerebral ou pulmonar, felizmente, mas os sintomas de mal agudo da montanha são muito frequentes.

Ok. Olha, diz-me uma coisa, é mais fácil subir ou descer uma montanha?

Boa pergunta. Acho que não existe uma sem a outra. Nós quando subimos, queremos descer, só aí termina a jornada. Se me perguntares a mim, para mim é mais difícil descer, confesso-te, porque é quando me aperta mais ali com os meus joelhos, a minha articulação de joelhos às vezes faz-me sofrer um bocadinho. Acho que, se calhar, é uma resposta muito individual. Eu prefiro mais subir, mas se calhar a generalidade das pessoas vai dizer que prefere descer, porque a descer todos os santos ajudam. Mas a mim não ajudam muito.

Não, eu estou contigo, eu subscrevo essa tese dos joelhos, sim. Se calhar é fisiológico, não é? Ou fisionômico, se calhar tem mais a ver com o desenho do corpo de cada um, não?

É um pouco anatômico, eu acho que é isso e se calhar porque eu já sobrecarreguei a minha articulação um pouco e tenho que ir com calma, tenho que descer devagar e convém utilizar os bastões também para não colocar tanta pressão nos joelhos. Por isso, se fosse sempre a subir, para mim estava ótimo.

Muito bem. O Quirguistão é idílico, mas Jorge, qual foi o sítio, de todos por onde já andaste, que te encheu verdadeiramente as medidas, aquele que te disse: "Caramba, é para isto que eu vivo".

É difícil. Já deves ter feito essa pergunta muitas vezes. É difícil de dar essa resposta, porque cada sítio tem a sua particularidade e nesta conversa já fomos tocando nalguns dos pontos. Mas dos sítios onde eu estive até hoje, talvez a Patagônia seja aquele que tem o impacto mais profundo em mim. Por aquilo que falamos, por ser cru, pelo silêncio que há ali, se calhar também um pouco do meu imaginário, pelos exploradores que já lá passaram, por tudo. É o sítio que me diz mais e onde eu tenho muita vontade de voltar.

Muito bem. Jorge, vamos fazer check-out?

Bora.

Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

Olha, é assim, se calhar pouco interessante, mas vai sempre um power bank. Isso não pode faltar, porque senão os nossos equipamentos eletrônicos não temos como alimentar, especialmente quando estamos em sítios onde não há eletricidade.

Na alta montanha, algum dispositivo eletrônico que seja imprescindível ter?

Eu acho que são vários. O telemóvel eu hoje utilizo, é a principal ferramenta, porque utilizo como mapa, conectado com GPS, e ao qual também conecto um dispositivo de comunicação por satélite, que é a forma que temos de ir enviando comunicações para casa e para as famílias das pessoas, ir tendo acesso às previsões meteorológicas. Por isso é que o power bank é importante, porque é aquilo que alimenta estas duas coisas: telemóvel e dispositivo de comunicação por satélite.

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Essa é uma boa pergunta. Talvez tenha sido... Desculpa lá.Não sei. Talvez na Índia tenha sido a que teve mais peripécias.

É um país dado a situações inusitadas. Dada a diferença, sobretudo para nós ocidentais. Caímos ali de repente: "O que é isto?"

É aterrar noutra dimensão.

Aconteceu-te alguma coisa estranha, agora de cabeça? Lembras-te de alguma estranha?

Estranho para mim, na minha perspetiva um pouco ocidental. Entrar naqueles templos sempre descalço e com todo o tipo de sujidade e tudo o que tu possas imaginar, foi uma coisa que me marcou particularmente. Mas pronto, estando ali há que seguir e há que fazer como mandam as regras.

Em Roma, sê romano.

Tem que ser.

O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Foi esse o da Índia. Não porque seja propriamente difícil obter o carimbo, mas porque para mim foi numa altura da vida curiosa, porque eu já tinha marcado a viagem há muito tempo, mas entretanto descobri que ia ser pai e que o meu filho ou a minha filha podia nascer quando eu estivesse na Índia. E então estive naquela de vai ou não vai, acabei por ir e arriscar e correu bem, que ele não nasceu enquanto eu estava lá. Só quando eu regressei.

A recordação de viagem mais cara, qual foi?

A mais cara acho que é um colar que eu tenho, por acaso que uso sempre agora, comprei há uns tempos no Quénia. Eu não sou assim de gastar muito dinheiro em viagem, tento ser poupado nesse aspeto, mas foi uma daquelas coisas que parece que andei à procura a vida toda. Gostava de ter um colar que tivesse comprado numa viagem, nunca tinha encontrado. E ali encontrei numa banquinha de rua e custou-me mais do que eu costumo gastar. Eles dizem uma bead, ou nós dizemos uma conta veneziana. Tem um padrão muito giro e anda sempre comigo.

A refeição mais estranha, qual foi?

Já comi umas coisas estranhas, tenho que confessar. Mas há duas que tiveram um impacto forte naquele momento no meu palato. Uma foi no Quirguistão. Estava a passar por uma família nómade e eles estavam a acabar de ordenhar uma vaca e separam o leite em soro e depois a parte mais gordurosa. E ofereceram-me. Não podes dizer que não. Mas aquilo foi horrível. Depois do pequeno-almoço deram-me uma colher daquilo, ainda estava quente, gorduroso, teve um impacto brutal. Nunca me esqueço daquela sensação. E o outro foi comer baleia, nunca tinha comido baleia. E é uma mistura de bife ou um bife a saber a mar e por isso também foi um bocado estranho para mim comer aquilo. Talvez pela novidade, por não estar habituado a estas texturas, tenha ficado assim a lembrança.

Nada horripilante, então.

Não, desse ponto de vista, não.

Muito bem. Chegamos ao fim, Jorge, qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana?

A música que eu escolhi chama-se "Jambo" e é uma música swahili, que eu escolhi porque para além de representar muito os ritmos daquela região, é uma excelente forma de aprender as palavras principais do swahili. A música diz assim: "Olá, tudo bem, como estás?" E por isso ao ritmo da música é muito fácil ir decorando as principais palavras desta região e desta cultura swahili. Por isso escolhi e gosto muito da música.

E é um passatempo bem divertido ir ao YouTube procurar este "Jambo Bwana", porque está lá a letra, vai passando no ecrã e vai dar de certeza muitas gargalhadas. Demos muitas gargalhadas também neste programa, na nossa conversa. Jorge, muito obrigado, foi um gosto receber-te aqui esta semana.

Obrigado eu pela oportunidade e boa sorte também no programa.

Música do Quénia a fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Estamos de regresso dentro de oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.