Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam bem-vindos. Nas Conversas do Fim do Mundo desta semana vamos subir ao topo de Portugal, à Montanha do Pico, no arquipélago dos Açores. É na ilha do Pico que se encontra o nosso viajante, cuja vida é subir e descer este colosso de 2351 metros. Já o subiu cerca de 750 vezes e já dormiu nele mais de 600. Ele reclama para si o título de português que mais noites passou no topo de Portugal. E nós acreditamos, quem somos nós para duvidar? Ele adora montanhas, vive para elas de tal forma que quer ser o português mais jovem a subir o Everest. Pressa, rapaz! Força! Bem-vindo, Manuel Golar.

Olá, João Miguel, tudo bem?

Tudo bem. Golar ou Golarte?

Golarte com T no fim.

Tu lês o T, portanto é Golarte.

Sim, Golarte.

Já vamos explorar esse teu objetivo, que é seres o português mais jovem a subir o Everest. Vamos falar sobre a ilha do Pico. É uma empreitada para quantas horas subir esse triângulo no meio do Oceano Atlântico?

Mais ou menos quatro horas para subir, quatro horas para descer.

Muito bem.

Depende do ritmo.

Depende do ritmo. Tu já subiste o Pico mais de 700 vezes. Concretamente, quantas, Manuel?

Concretamente, outro dia fez 751 vezes.

Uau! 751 vezes. Portanto, já não há segredos para ti.

Há sempre segredos. Todos os dias aprendemos coisas diferentes sobre a montanha.

Que é uma montanha vulcânica, não é, o Pico?

É um vulcão, é verdade.

Na verdade, é um vulcão.

A pólvora é debaixo dos pés.

Nunca tremeu nos teus pés, ou já?

Já tremeu.

Já?

E vai.

A sério?

É verdade.

Já sentiste atividade sísmica no Pico?

Sim, na ilha do Pico. A maior que eu senti, eu tinha três anos, foi em 98 e vi a casa do meu vizinho a desabar por cima do carro do meu pai.

Uau! A sério? Mas na montanha já sentiste atividade sísmica?

Já senti sismos vulcânicos provenientes da montanha, mas coisas mínimas, 2.0. Mas dizem que é bom, porque as placas tectônicas e o vulcão estão a respirar quando há sismos pequeninos.

Ok.

Há dois tipos de sismos: sismos vulcânicos, provenientes do vulcão, e o sismo de placas tectônicas.

O que tu sentiste aí na montanha foi sismo vulcânico, não é?

Sim, foi vulcânico. Já em 98 foi através das placas tectônicas.

Manuel, põe-nos a subir o Pico através das ondas da rádio e da maravilha chamada podcast. É uma atividade que toda a gente pode realizar ou não?

Toda a gente pode realizar se tem uma boa condição física. Claro, se uma pessoa não tem uma boa condição física, vai lhe custar muito mais e até pode acabar por comprometer a segurança da pessoa. Por isso eu recomendo sempre que façam um treino específico para a Montanha do Pico, um treino físico. É claro que não é preciso ser um atleta, um campeão, para subir a Montanha do Pico.

De alta competição.

Sim, isso mesmo, de alta competição.

Não é preciso ser um atleta de alta competição, mas recomendas o quê? Uma semaninha a fazer umas corridinhas ou mais do que isso?

Basta ter um estilo de vida de qualidade a nível físico. Ter uma boa condição física que sobem e descem a montanha muito bem.

Ok. O que se vê, Manuel, no Pico? O que podemos vislumbrar nesse colosso aí no meio do Oceano Atlântico?

O que se pode ver? Tudo depende da imaginação da pessoa, porque muitas vezes a gente consegue ver mais do que aquilo que a gente está a ver com os nossos próprios olhos. Para mim, ver as estrelas, ver as nuvens. Penso sempre no que está por trás do universo. Especialmente o céu estrelado aqui na Montanha do Pico é muito procurado por muitas pessoas, porque temos 0% de iluminação.

Poluição visual. Não há luzes. Portanto, o Pico está no meio da escuridão do oceano.

Correto, poluição luminosa é zero. Tem dias e tem noites que aquilo parece um fogo de artifício natural.

Uau!

É verdade.

Isso é incrível. E então consegue-se ver um céu estrelado como não se consegue, se calhar, em muitas partes do mundo.

Em muitas partes do mundo. A Montanha do Pico é muito procurada pelos turistas, especialmente nós, portugueses, que é a nacionalidade que mais procura a Montanha do Pico, para dormir na montanha, precisamente por causa do céu, do pôr do sol, do nascer, da vista deslumbrante que os Açores têm para oferecer, o infinito mar, o mar de nuvens que nós conseguimos ver lá de cima.

E a neve, de vez em quando neva, não é? Também neva de vez em quando no Pico.

Todos os anos.

Todos os anos?

Todos os anos neva na Montanha do Pico.

Pergunta de que altura do ano é que neva no Pico, Manuel.

Começa no final de dezembro Especialmente o ano passado, havia neve em junho.

Uau.

É verdade.

Mas houve neve até junho ou nevou em junho?

Até junho.

Até junho?

Sim. A gente andou a fazer o acampamento, a subida com pernoita, em cima de neve.

Uau.

É verdade.

Explica-me lá, acampar aí no Pico, como é que é a experiência? Tu és o português que mais noites, o português ou o ser humano, não é?

O ser humano.

Que mais vezes. Tens que escrever isso no livro do Guinness. És o ser humano que mais vezes dormiu aí em cima. Todas as noites são iguais ou são todas diferentes, Manuel?

João Miguel, a gente pode dizer que sou o ser humano que passou mais noites na Montanha do Pico. Já foram mais de 600 vezes a dormir na Montanha do Pico. Já apanhei de bom tempo a muito mau tempo, a situações inesperadas até.

Até noites e dias mágicos, imagino.

Sim.

Desculpe interromper, muito condicionados pelas condições meteorológicas, claro.

Sim, claro.

Dirias que a maior parte dos dias aí têm o chamado chapéu ou é sem chapéu?

Quando tem o chapéu já é mau sinal.

Pois.

O chapéu, para as pessoas de cá, é a previsão natural que a gente tem para a Montanha do Pico. Quando tem um chapéu em cima da montanha, quer dizer que vem vento e provavelmente vem chuva juntamente. Então daí a dois dias é certo, bate sempre certo. Já aos anteontem perdiam.

Portanto, se no topo do Pico estiver lá o chapéuzinho, significa que cá embaixo, daí a dois dias chove. É isso?

Vai chover e vai haver muito vento.

E muito vento. É um belo instrumento de avaliação meteorológica.

É verdade. Mais de 600 vezes a dormir na Montanha do Pico. Já estou muito habituado ao clima, às nuvens, o tipo de nuvens que a gente pode ver lá de cima. Mas eu acho que o mais importante, João Miguel, não é o número de vezes que um guia ou uma pessoa sobe. Eu costumo dizer às pessoas que não sou um colecionador de números, mas sim de experiências.

Ok. E qual foi a experiência mais fascinante que tiveste aí nesse pedacinho de Portugal, Manuel, chamado Pico ou Montanha do Pico?

Já tive várias, até.

Partilha conosco, anda, temos tempo.

Tive várias experiências. Uma delas tinha sido um turista francês, que tinha subido a montanha. Por acaso, tinha subido a montanha mais eu sozinho. Foi em novembro, para dormir lá em cima. A gente chegamos à cratera da montanha, a 2270 metros, e ele pediu-me se podia deixar um bocadinho da mulher lá em cima. O casal, quando viajava, viajava para os sítios mais bonitos do mundo.

Uau.

Infelizmente, a esposa acabou por falecer e o último desejo da senhora dele era que ele deixasse um bocadinho pelos lugares mais bonitos do mundo que ele achasse. Então ele trouxe um bocadinho das cinzas da mulher e deixou ao vento, ao ar livre, na cratera do Pico.

Uau, isso deve ter sido um momento muito emocionante.

É emocionante, fiquei emocionado. Ele até pediu-me. Eu disse: "Claro que sim". Éramos só nós os dois que estávamos lá em cima, em novembro, a fazer a pernoita. Sempre são situações emocionantes. Eu apanho pessoas de toda a Europa, Canadá, Estados Unidos, e as pessoas muita vez procuram a Montanha do Pico para fazer um desafio de superação a si mesmas. Pessoas que já passaram por muito na vida, já passaram por batalhas, por cancros, tumores, perdas. Então as pessoas procuram a Montanha do Pico para estarem mais perto de Deus.

Para se sentirem vivas, é isso?

Sim, e para superarem a si mesmas.

E para se superarem, porque é uma montanha que convida a isso. Não vou dizer que é fácil, mas tem uma configuração muito icônica, porque é cônica, e é sempre a subir. Não sei explicar.

A Montanha do Pico é um desafio físico, porque é muito inclinada e não tem propriamente um trilho. Nada foi alterado pelo ser humano. Tudo o que está é natural.

Sim, mas há uma pequenina estradinha que vai até meio da encosta, ou não?

Até meio.

Até meio. Depois daí pra frente é sempre andar, não é?

No caso da montanha, a gente já começa a 1200 metros de altura. Fazemos em altimetria 1151 metros, mas como a gente vai aos ziguezagues pela montanha, percorremos 3,8 km.

Ok. E onde é que se dorme? É na cratera, no topo?

Dormimos na cratera, ou seja, mesmo dentro do vulcão.

Uau.

Na cratera da Montanha do Pico. E por acaso a cratera, muita gente não sabe, mas tem uma curiosidade muito interessante, que a cratera da Montanha do Pico é o lugar com menos umidade dos Açores.

Ok. Proporciona boas noites secas, pelo menos.

Sim.

É isso?

É isso.

Mas está neve. Quando neva, enche de neve ou não?

Enche de neve até o topo da montanha, muitas vezes até à Casa da Montanha. Temos que usar material mais adequado à neve, crampons, capacetes, material de segurança, para poder subir com neve.

Uau, isso é espetacular. E dorme-se também lá no inverno?

Também dormimos. Eu sou o único maluco, costumam dizer que eu sou o único maluco que faz essas pernoitas com neve na Montanha do Pico.

Porque mais ninguém faz, é isso?

Mais ninguém faz com neve, é verdade.

Ok. Ser guia de montanha no Pico exige uma autorização, não é? Aliás, também só se sobe o Pico com um guia, não é, Manuel?

Existe uma autorização. Existe mesmo um curso específico para a Montanha do Pico, que tem a duração de quase três meses.

Ok.

Para subir a Montanha do Pico, pode ser feita de forma autónoma ou então feita com guia.

Pode-se fazer de forma autónoma.

Sim. A Casa da Montanha recomenda sempre usar guia de montanha.

Ok, muito bem.

Pela segurança de todas as pessoas, do trilho, também para preservação da montanha, como a Montanha do Pico é considerada um parque natural.

Olha, Manuel, quando é que foi a primeira vez que subiste a Montanha do Pico?

A primeira vez eu tinha 11 anos.

11 anos?

É verdade, 11 anos e era uma criança. Não tinha a noção do perigo naquela altura.

Subiste sozinho, foi?

Não subi sozinho, subi com meu avô. A primeira vez que eu subi a montanha foi com meu avô. Desde aquele dia, o bichinho ficou sempre aqui dentro. Subi a montanha todos os anos. Já tem vindo a ser uma tradição. Há uma tradição aqui na Ilha do Pico, que é as pessoas fazem uma subida à montanha todos os anos. Mas pronto, também caso e nunca mais parei de subir.

Ok, portanto todos os habitantes do Pico já foram lá acima, é isso?

Todos não. Todos não. Há muita gente que nunca subiu, porque está habituada a ver a montanha, a ser o quintal de casa. É como a Serra da Estrela, há muitos portugueses que nunca foram à Serra da Estrela ou então aos Gerês.

Pois. Tu já foste à Serra da Estrela, deduzo.

Nunca fui à Serra da Estrela.

Não? Caramba.

Ainda não, mas já tive muitos convites para ir.

Pronto, então toma lá mais um. Temos que combinar isso. Quando vieres ao continente, levo-te à Serra da Estrela.

Muito bem.

Olha, Manuel, vamos ter a oportunidade de falar ao longo do programa de outras viagens que tu já realizaste. Essa, de subir o Pico, é a tua ocupação profissional. Tu já estiveste no Nepal, já subiste o Topkal, o Kilimanjaro, um monte nos Himalaias chamado Himlung. Vamos falar disso tudo na segunda parte, mas para já, vamos abrir o álbum de viagem. Manuel Goulart, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?

Eu sempre que viajo, gosto de trazer uma lembrança daquela viagem, como também decoração. E sempre que olho para a parede decorativa, tenho sempre uma lembrança daqueles tempos que passei.

Mas tens assim algum especial, Manuel?

Algum especial, deixa cá pensar. Por acaso, tenho.

Então vá.

Por acaso, tenho um livro que me foi oferecido, que chama-se "Não te Prendas ao que te Prende".

Ok. Que é de quem? E é sobre?

É sobre a arte de viver simplesmente. É de um autor zen, que chama-se Shunmyo Masuno.

Ok.

"Não te Prendas ao que te Prende". Por acaso foi de uma amizade que eu fiz no Nepal. A pessoa já tinha lido, então ofereceu-me este livro em Katmandu, para eu ler. E eu achei muito engraçado, porque sempre que eu viajo, gosto de levar livros comigo, é uma companhia, porque nas montanhas, especialmente nesta que eu fiz no Nepal, o aborrecimento pode ser um fator muito importante para o nosso psicológico.

Ok, porque é preciso esperar muito pelas melhores condições para depois poder andar, não é?

Sim, é preciso ter estratégias para subir a montanha. Já nesta foi durante 22 dias. Temos muitos dias de descanso, ou seja, dias de aclimatação, que simplesmente temos que estar parados, sem fazer nada, basicamente a descansar. E o aborrecimento foi o que mais me dificultou na montanha. Chegou uma parte que eu perguntei a mim mesmo: "O que é que estou aqui a fazer?"

Pois. E portanto, esse livro ajudou-te, o "Não te Prendas ao que te Prende". É isso? Muito bem, é um livro especial. Foi-te oferecido por um português ou por um nepalês?

Por um português que eu conheci lá no Katmandu.

Por um português, muito bem.

Por um português, sim.

Vamos fazer aqui a habitual pausa, Manuel, para as notícias nas conversas do Fim do Mundo. Já regressamos para a segunda parte, esta semana com Manuel Goulart, guia de montanha na Ilha do Pico. Ele é o ser humano que mais noites dormiu no topo de Portugal. Fazemos aqui a habitual pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana com Manuel Goulart, guia turístico na Ilha do Pico, que tem uma paixão grande por montanhas. Ele já subiu algumas, para além das 750 vezes da Montanha do Pico. Também já subiu o Toubkal em Marrocos, o Kilimanjaro na Tanzânia e o pico Himlung nos Himalaias. Este pico Himlung nos Himalaias, Manuel, foi numa viagem que tu realizaste ao Nepal, que durou mais de 20 dias. Fala-me, conta-me tudo sobre esta viagem. O que te deu para ir aos Himalaias? É porque gostas de montanhas e quem gosta de montanhas tem que lá ir, não é? É isso?

A viagem foi concretamente de 32 dias. Na montanha foi durante 22 dias a subir e a descer. Foi uma montanha que eu decidi subir porque só mesmo dois portugueses é que já tinham ido lá. Eu fui o terceiro português a subir esta montanha.

O Himlung, não é?

O Himlung. Eu acho que foi o maior desafio pessoal que eu já tive.

Mas tu já tinhas um bom estágio. Tantas vezes a subir o Pico.

Sim, é diferente.

É diferente, porque o Pico tem 2351 e nós estamos a falar de um pico que tem quase o triplo, 7126 metros.

A gente passa de montanhismo para alpinismo.

Qual é a diferença? Explica-nos.

Alpinismo com escalada em gelo, com cordas, machados. É muito mais técnico e o nível de risco é muito maior. Estamos a falar de avalanches, precipícios, penedos. É um risco que é muito maior.

Apanhaste alguma avalanche?

Por acaso, a gente começa a subir o vale. A gente estava na vertente sul do vale do Himlung e na vertente norte começou a haver uma avalanche. A nossa sorte é que a gente já estava no acampamento três quando a avalanche aconteceu. Um dos principais riscos da montanha nos Himalaias são mesmo as avalanches, porque quando isto acontece, ficam desaparecidos. Nem sequer os corpos são encontrados.

Resgatados. Ninguém lá vai. Mas descreve-me a experiência. Ouviste, viste? Como é que foi?

Vi. É muito silencioso. A avalanche começa muito silenciosa, mas para mim é um fenómeno natural muito bonito. Perigoso, claro, perigosíssimo para toda a gente que lá está. Mas ao ver aquela avalanche, aquela neve a descer pela vertente mais inclinada da montanha, e eu na outra vertente da montanha, do vale, foi a primeira avalanche que eu tinha visto na vida. Por isso a minha reação foi: "Ainda bem que não estamos lá em baixo."

"Ainda bem que eu não estou ali." No Pico não há avalanches.

Nunca há avalanche.

Porque a neve não atinge altura suficiente para provocar uma avalanche.

Já houve aqui uma pequena avalanche de deslizamento de terra.

Mas não de neve. Já agora, o que é um bom nevão aí no Pico?

Um bom nevão é quando a neve chega à casa da montanha, ou seja, chega à cota dos 1000 metros, 1200. É um bom nevão.

E temos uma altura de neve de quanto? 15 centímetros, 20 centímetros, mais?

Tem vezes que pode chegar a 40 centímetros. Com a acumulação da neve. Já tive lá zonas na cratera do Pico que ultrapassou um metro de neve.

Fantástico! No meio do oceano, isso deve ser mágico.

É outra montanha. Quem subiu a montanha no verão, sem neve, e vem pela segunda vez subir a montanha, é completamente diferente. Parece outra montanha.

O que queres dizer com isso, concretamente, Manuel?

Como estamos habituados a subir sempre em basalto, rocha preta, rocha cinzenta, com pouca vegetação, e a gente depara-se com uma montanha que está completamente branca, tem um manto de neve todo branco. São completamente duas montanhas distintas, mesmo o trilho em si. Às vezes nem sequer podemos usar o trilho normal para subir. Temos que usar outras técnicas, outros trilhos para descer e subir do que fosse a montanha do Pico sem neve.

Sem neve. Muito bem. Olha, vamos regressar ao Nepal, onde tu andaste durante 30 dias, 22 dias a subir uma montanha. Que montanha era esta? Descreve-me este pico do Himlung.

É uma montanha inesperada.

Viste-te em alguma situação de aperto lá nos Himalaias?

Vi.

Sim? Conta.

Por acaso, era só eu e o nosso guia, porque eu fui com guia privado. Quando foi para fazer o ataque ao cume Quando a gente sobe a última parte da montanha, chamamos de ataque ao cume. A gente estava a fazer escalada em gelo, numa parede vertical. O guia estava à minha frente. Chegou a ponto que o guia vira-se para mim e diz assim: "Manuel, vais ter que ficar aqui, sozinho, preso à parede, com a corda e com os machados, porque a corda mais acima estava despresa". Tive que ficar lá pendurado, basicamente, durante algum tempo, à espera que o meu guia subisse, fizesse a amarração das cordas, para depois podermos continuar.

E tu ficaste ali amarrado à parede durante quanto tempo?

Uns bons 20 minutos.

Que pareceram, imagino, horas, não é?

Pareceram horas, porque estamos a falar de uma parede vertical, de mais de 40 metros na vertical, está ali suspenso, basicamente às cordas. Noite, estamos a falar às 3:00 da manhã.

Ok. Terá sido a situação de perigo ou o maior perigo que viveste nas montanhas, Manuel.

Sim. E o fato também ter visto outras pessoas a não realizarem o cume.

Ou seja, cruzaste com pessoas que nem sequer chegaram lá acima, foi?

Não. Sim. Correto.

Ok. Isso criou em ti uma sensação de falhanço. "Eu também vou falhar", é isso?

Não, eu sempre acreditei que conseguia. Claro, com as dificuldades que a montanha nos apresenta, eu sempre acreditei muito em mim próprio, mas uma pessoa fica sempre com o pé atrás. Por que eles viraram para trás? Está a perceber?

E depois, quando chegas lá acima, aos 7.126 metros do Himlung, foste abençoado com um bom dia ou estava muitas nuvens?

Estava tudo descoberto, foi o bom. Estás a subir e a descer a montanha por 22 dias, mas chegas ao topo, estamos lá 30 segundos. Depois de tantos dias a sofrer, a passar frio, vento, chegamos lá cima e estamos lá 30 segundos. Tiramos uma foto e começamos a descer. Quando cheguei ao cume, estava muito vento. Era quase impossível estar de pé. E foi impossível. A gente nem sequer se conseguiu levantar naquele dia, estar de pé. Tivemos logo que descer para uma cota abaixo.

Só podes lá estar 30 segundos, por quê? Porque tens que dar a vez a outro?

Naquela situação, só tivemos 30 segundos por causa do vento. Havia muito vento.

Por uma questão de segurança, não se pode estar mais do que 30 segundos. Imagina o vendaval.

Caso as condições meteorológicas tivessem sido favoráveis, não tivesse tido tanto vento, a gente podia ter passado a desfrutar mais das vistas.

Ok, teria sido ainda mais mágico.

Ali as vistas são diferentes, claro, que aqui no meio do Atlântico. Aqui, quando eu estou em cima do Pico, quando eu olho para as nuvens, eu imagino que são montanhas, porque lá no Nepal, tu dás uma volta 360 graus e tu vês, é só montanhas.

Sim.

É só montanhas à tua volta. Aqui, o que eu imagino é isto, que as nuvens são montanhas à volta de mim.

Uau, fantástico. Olha, diferente esse tal Himlung e também a montanha do Pico, diferente do Toubkal e do Kilimanjaro, em África. São montanhas completamente diferentes, não são?

Podemos dizer que a montanha do Pico é mais técnica e mais difícil do que o Kilimanjaro.

Ai é?

Sim.

Apesar de, ao longe, até se parecerem. Não é?

Sim. Estamos a falar de 2.351 para 5.895 metros.

Portanto, o Kilimanjaro tem praticamente o dobro da Montanha do Pico.

Mais que o dobro. Sim.

Mais que o dobro. Mas subir ao Pico é mais difícil do que subir ao Kilimanjaro.

É mais técnico. O Kilimanjaro é mais tempo, é mais esforço acumulado. Há pessoas que fazem em quatro, cinco, seis, sete dias, outras fazem em 12 dias, depende da rota que tu escolhes, mas a rota que eu escolho sempre para ir ao Kilimanjaro chama-se Machame Way, são sete dias, dá para fazer uma boa aclimatação, mas é uma montanha de caminhada, ou seja, quase nunca usas as mãos na rocha. Na Montanha do Pico, tens que usar muita vez a mão na rocha para tu conseguires trepar. É um misto de caminhada e um pouquinho de escalada a Montanha do Pico.

Ok, uma é preciso caminhar, a outra é preciso trepar, é isso?

É verdade, tecnicamente trepar.

Quantas vezes já subiste ao Kilimanjaro?

Já subi o Kilimanjaro uma vez.

Uma vez, ok. Mas tu costumas lá ir periodicamente.

Agora vou aí outra vez. Sim, vou aí dia 8 de dezembro, vou aí fazer outra vez o Kilimanjaro, com um grupo de seis pessoas.

Ok, muito bem. E o Toubkal, há alguma semelhança entre esta montanha no Atlas, em Marrocos, com o Kilimanjaro?

Já fiz quatro vezes o Toubkal.

Ok, quatro vezes.

É uma montanha de acesso fácil, é uma montanha de caminhada, também. Dependendo do mês que tu vás, podes apanhar neve, muita neve. Mas o fato de não termos que carregar a mochila, ou seja, os mantimentos, a tenda, torna a subida muito mais fácil e a descida, porque a gente fica a dormir é dentro do refúgio

Do Toubkal em Marrocos.

Em Marrocos, a gente tem um refúgio na montanha que já fica a 3.200 metros.

Ok. Mesmo assim, já é uma bela altitude. Já é alta montanha, não é?

A gente começa a 1.700, a 3.200. A gente dorme dentro do refúgio, faz uma boa aclimatação e depois no outro dia seguimos o ataque ao cume, que são mais quatro horas, e depois descemos outra vez pro refúgio.

Ok. Olha, Manuel-

É uma experiência muito engraçada. De montanha pra montanha, estamos a falar de culturas e tradições totalmente diferentes, o que torna a experiência mais viva. Ter culturas, tradições, costumes, a comida, a maneira deles serem, a maneira deles tratarem, é tudo diferente quando a gente viaja por todo o mundo.

Claro, os costumes vão variando conforme as geografias. Olha, Manuel, sendo tu um rapaz aí do arquipélago, por que gostas tanto de montanhas?

Por que eu gosto tanto de montanhas?

Sim.

Não é gosto tanto, eu amo subir montanhas. É, por acaso, digamos, um vício, daqueles vícios bons, que foi me transmitido pelas pessoas também que eu levo à montanha do Pico. Pelo meu avô, não era guia, eu só tinha subido aquela vez mesmo com ele, infelizmente.

Então foi a primeira vez pra ele e pra ti.

Não, pra mim.

Pra ti.

Pra ele, não. Mais ninguém da minha família era guia. Eu fui o primeiro, o mais doido da família a fazer isto. No começo, não foi muito ao agrado dos meus pais. Mas desde muito cedo eu sempre quis fazer algo que estava relacionado com as montanhas.

Ok.

Eu acho que no fim, tudo se resume às pessoas e à experiência que as pessoas têm comigo como guia. Já apanhei milhares e milhares de pessoas que já guiei à montanha do Pico. Nunca são todas iguais, são todas diferentes. Já aprendi tanto com pessoas, como as pessoas já aprenderam tanto comigo.

Sim.

E todos os dias continuo a aprender.

É um privilégio, porque as pessoas entregam-te a ti ou depositam em ti quase a sua vida. Porque é um esforço muito grande pra maior parte delas, subir ao topo do Pico.

Depositam toda a confiança no guia da montanha que os leva ao cume mais alto de Portugal. E posso te dizer que é tanta confiança que elas contratam pra ir pra outros lugares como o Kilimanjaro e o Toubkal.

Boa, portanto, já confiam muito em ti. Ainda bem.

Sim.

Olha, Manuel, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

Na minha mala vai sempre um livro.

Um livro. Viajas sempre com um livro, é isso?

Sempre.

Um livro de que gênero? Autoajuda, romance, livro sobre o lugar, como é que é?

Normalmente, livros de aventura. Autoajuda e também sobre montanhas, especificamente.

Muito bem. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?

Com mais peripécias foi a do Nepal.

Do Nepal. Olha, e a subida ao pico com mais peripécias, qual foi?

A subida ao pico com mais peripécias. Ao fim de muitas subidas, não é?

Já não há peripécias, já se faz aquilo com os olhos fechados, é isso?

Não. Houve uma subida que tive que levar três mochilas às costas.

Sim. Ui!

Sim.

Estavam cansados os outros.

Já não pediam mais. Então eu levava a minha mochila, que já tem um bom peso. Normalmente, a minha mochila pesa por volta de 18 quilos. A mochila do participante normalmente pesa nove, 10 quilos. Imagina 18 mais 10.

Belo peso. Olha, o carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter, qual foi?

O mais difícil foi pros Estados Unidos.

Foi difícil.

Uma vez eu fui lá fazer uma caminhada fácil lá ao Yosemite National Park. E foi muito difícil de obter esse visto.

Ui, levantaram-te muitos obstáculos, foi?

Sim, eu fui sozinho, tinha basicamente 18 anos.

E foi difícil. Olha, a recordação de viagem mais cara?

A recordação de viagem mais cara. Deixa eu pensar.

Qual foi, Manuel?

Provavelmente foi um assoprador, ou seja, aqueles assopradores antigos que assopravam a largueira pra começar a acender o lume.

Sim.

Acho que foi a lembrança mais cara que já trouxe comigo.

Mas compraste um, foi?

Comprei um em Marrocos.

Em Marrocos, sim.

Eles estavam sempre ali a catear. Fui à loja do lado E o comerciante ao lado estava-me a vender por metade do preço.

Ok. E mesmo assim ainda foi caro?

É, mesmo assim foi caro.

Ainda assim foi caro. A refeição mais estranha, qual foi?

A refeição mais estranha foi no Nepal, chama-se dal bhat, que é um prato tradicional que consiste em lentilhas e arroz.

Isso é normal. Parece-me uma refeição normal.

É, mas depois eles têm os temperos tradicionais deles.

Ok.

Lá é muito habitual comer com as mãos.

Ok. E tu comeste com as mãos também.

E também comi com as mãos. Eu tento procurar sempre o que eles fazem. Eu gosto muito de procurar, porque nestas montanhas eles fazem muitas comidas que é ao estilo europeu, ao estilo americano. Então eu tento procurar sempre o que eles comem.

Boa. Gostava de viajar com?

Olha, eu gostava de viajar com o meu avô.

Com o teu avô.

Infelizmente já não é possível.

Acompanha-te em pensamento. Em 30 segundos, vamos falar deste teu projeto rapidinho, que é tornaste o português mais jovem a subir o Everest. Estás a fazer por isso, Manuel?

É um sonho que tenho.

Sim.

Já há muito tempo. O meu sonho é subir montanhas, mas é claro, o objetivo principal é nunca deixar de subir. O Everest é um desafio enorme que tenho pela frente, não só físico, mas economicamente, que é muito caro. Estamos a falar de 30 a 60 mil euros até ao cume.

Sim.

É difícil conseguir este montante todo.

Ok. Andas à procura de patrocinadores, é isso?

É isso.

Muito bem. Então, olha, depois do teto de Portugal, o teto do mundo. Boa sorte com essa empreitada e esse objetivo que tens pela frente. Vamos à música, Manuel. Que música escolheste para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana?

A música que eu escolhi foi "Won't Go Home Without You", dos Maroon 5.

Muito bem. Alguma razão especial para escolheres esta música? Em 15 segundos, justifica.

Sempre que subo a montanha, levo esta música comigo para ouvir. Traz-me o pensamento de casa, de voltar sempre a casa.

Boa, muito bem. Então regressa lá, porque sei que vais subir o pico. Regressa para voltares a subir. Manuel, foi um gosto. Muito obrigado por teres estado aqui conosco na "Última Hora" a partilhar as tuas memórias a subir a montanha do Pico. Muito obrigado e até uma próxima.

Obrigado, João. Obrigado pelo convite.

Ora essa. Maroon 5 a fechar as conversas do "Fim do Mundo" desta semana. Estamos de regresso dois, oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens.