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Sejam bem-vindos. Esta semana nas "Conversas do Fim do Mundo", recebo um casal de viajantes. A vida corria o seu curso normal em Angola, quando decidiram, com o dinheiro ganho a trabalhar, partir para uma grande viagem. Planearam e assim o fizeram. Durante cinco meses percorreram a América do Sul e a América Central de mochila às costas. Eles são novos. Depois regressaram a Portugal e continuaram a viajar. Raquel e Tiago, bem-vindos às "Conversas do Fim do Mundo".

Olá.

Obrigada. Olá.

Cheios de calor. Está muito calor, não está?

Está.

Mas em Angola está mais quente ou não? Habitualmente. Tiago.

Nesta altura, não.

Nesta altura, não.

Mas habitualmente é bastante mais quente.

Bastante mais quente. Muito bem. Foi à procura do calor que decidiram partir para a América do Sul e para a América Central? Raquel.

O programa começou pela América do Sul, um pouquinho à procura do clima.

Ok.

Para arranjarmos bom tempo e não apanharmos assim sempre neve. Mas nem foi tanto por causa disso. Acho que foi um pouquinho pelas atrações que queríamos encontrar, que decidimos começar pela América do Sul e porque na altura toda a gente fazia a Ásia, como agora, nós quisemos ser um pouquinho do contra.

É mais barato, não é?

Pois. Nós quisemos ser do contra e começar pelo mais caro.

Pronto, muito bem. E acharam caro viajar na América do Sul e na América Central?

Se calhar é mais com o Tiago, ele é que trata das contas.

Tiago, é o "money man", é isso?

Foi mais caro do que estávamos à espera. Portanto, fomos surpreendidos e acabou por estragar um pouquinho o nosso plano, porque nós tínhamos planeado fazer um ano, seria uma volta ao mundo, que acabou na América do Sul e Central, onde começámos. Se tivéssemos feito no sentido inverso, começar pela Ásia, teríamos conseguido viajar mais tempo.

Muito bem.

Estava mais económico.

Essa viagem, a tal viagem de cinco meses pela América do Sul e pela América Central, foi feita quando? Em 2017?

17.

Vocês juntaram-se em 2014, não é? Portanto, estava fresca. A vossa união tinha apenas três anos. Três anos não é muito tempo, pois não? O Tiago abana a cabeça e diz que não. O Tiago é mais racional, não é, Raquel? A viajar. E na vida?

Sim. A viajar e a organizar as coisas é bastante mais racional.

Tu não?

Eu deixo-me levar pela emoção e pelas coisas. Sou facilmente conquistada pelas redes sociais. Nos hotéis e tudo, deixo-me conquistar do "quero mesmo ir ali ver isto e quero mesmo ir pra este hotel".

És peixe fácil.

Um pouquinho. Sim. O Tiago vai um pouquinho mais racional de: "Este hotel também é bom e é muito mais barato".

Vamos falar da viagem. Onde é que começou esta viagem de cinco meses pelas Américas?

Em São Paulo.

São Paulo, no Brasil.

Primeiro viemos pra Portugal organizar.

Vocês viviam em Angola, não é?

Vivíamos em Angola, sim. E então achamos que a maneira mais fácil de começar, de entrar na América do Sul, era pros portugueses, via Brasil.

Brasil.

Então começou em São Paulo e depois fomos descendo. Decidimos não explorar muito o Brasil, porque achamos que ia ser uma coisa que é fácil e, portanto, não íamos gastar muito tempo no Brasil e íamos para aqueles sítios.

E iam à procura de dificuldades, é isso?

Íamos à procura de sítios que depois, se calhar, não voltaríamos de outra maneira. Se calhar não iríamos sair outra vez de Lisboa pra fazer a Argentina toda ou o Chile todo. E o Brasil é mais fácil de fazer agora 15 dias no Nordeste, agora 15 dias não sei onde. Então foi um pouquinho assim que nós decidimos chegar a São Paulo, São Paulo, Foz do Iguaçu, e depois então enveredar pela parte espanhola da América do Sul e deixar um pouquinho o Brasil de lado.

Muito bem. Tiago, conta lá como é que foi a Argentina e o Chile.

Portanto, depois do Brasil, fomos para o Uruguai.

Uruguai, ok.

Atravessamos em Iguaçu. A seguir pra onde é que fomos? Já foi há muito tempo.

Depois, por Iguaçu, fizemos Rosário, terra do Messi. Depois é que andámos no Uruguai. E depois voltámos à Argentina.

Tivemos aquela passagem pelo vilarejo, aquela praia.

Sim, lá está, eu sou facilmente conquistável.

Conta lá.

E então achei que ia ser muito giro ir a Capeloni.

Isso.

Que é uma aldeia hippie no Uruguai, mas nós não somos nada hippies, e aquilo era um falso hippie. Ainda era vendido como muito hippie, mas depois era muito comercial.

Ok. Era um hippie chique, é isso? Vendia-se como hippie chique, mas não era hippie chique.

Eu acho que nem chique. Nem hippie, nem chique. Sim, havia quem visse aquilo um bocadinho com um estilo mais hippie, mais livre.

Então vendiam uma coisa como muito libertária, é isso?

Sim.

E foram encontrar o quê?

Hotéis caríssimos, sujos.

Sim, aquilo é uma zona que não tem rede elétrica, não tem água.

E não tem acesso.

O acesso é difícil. E depois são uma série de cabanas na praia, exploradas por pessoas locais, que fazem tipo Airbnb. Portanto, dentro de uma cabana em que conseguem enfiar seis pessoas numa espécie de mezanine.

Tudo encavalitado.

Em sacos-cama.

Ui, é assim que é?

Na altura já não era propriamente barato.

Não, foi mais de 100 dólares a noite.

Ui!

Muito menos. Mas à parte as condições, é um sítio muito giro.

Sim.

Por exemplo, não tendo luz, à noite é fantástico Consegue-se estar na praia, ver as estrelas. É uma zona onde há aquela fotoluminescência.

Algas que brilham no escuro, é isso?

Sim.

Ou plâncton, talvez.

Deve ser plâncton.

Ok. Portanto, viram isso, essas ondas.

Os "bioms".

Pescamos da maneira tradicional, com rede.

Quantos dias ficaram aí? Como é que se chama?

Capelônio. Ficamos umas três noites. Porque como não tem estrada, chegamos a uma zona e depois eles vêm nos buscar naquele caminhão com rodas altas pelas dunas. Tem que compensar fazer essa parte dessa viagem. E o nosso maior problema foi que o nosso Airbnb era sujo, sujo mesmo. Mas depois ele era bastante simpático.

Ele, o senhor que explorava o Airbnb.

Sim. E depois pescamos com ele à noite, vimos o plâncton. Durante o dia tem os leões-marinhos, passam golfinhos. Só que eles não vivem bem ali, eles são de outras zonas da Argentina. Têm ali uma cabanita e na altura do verão, na época alta, vão ali pôr aquilo a alugar para turistas. No nosso caso, ele estava a alugar aquilo a mais de 100 dólares, sem casa de banho.

Ui!

Casa de banho era na cabana do vizinho, que ele tinha pedido um especial favor.

Tipo a 50 metros.

Sim. E tirávamos um tacho da bancada da cozinha e saía de lá um sapo.

Pronto, olha, uma experiência. Muita riqueza, Airbnb, em experiências.

Mas depois tem outras coisas giras. É o que o Tiago diz, é uma experiência de um sítio com coisas que depois também não voltamos a ver mais. Dessa pureza a nível de luz à noite.

Ok. Vocês iam à procura do quê quando decidiram inicialmente dar uma volta ao mundo, mas ficou pelo continente americano durante cinco meses, Tiago?

Conhecer coisas novas, principalmente, pessoas.

Era uma coisa que tu ansiava já há muito tempo, não era?

Sim, sem dúvida. Eu tinha esse objetivo quando estava em Angola, de quando saísse de Angola, seria para viajar. Portanto, acumulei algum dinheiro que permitisse fazer essa viagem. Quando conheci a Raquel, já tinha esse objetivo, ela embarcou, e acabamos por ir os dois. Íamos atrás de conhecer pessoas novas, diferentes, e muito também da parte das paisagens naturais, que depois viemos a encontrar toda a Argentina, a costa até lá baixo, as montanhas, o Chile.

As Galápagos.

Fomos às Ilhas Galápagos.

Que é lindíssimo, não é?

Fabuloso, é único.

Estás na varanda ou no alpendre de uma casa e aparece uma morsa, não é? Ou um leão-marinho.

Ou vai-se ao mercado e as sobras do peixe são dadas ao leão-marinho.

Ih, caramba!

Está lá, à espera de receber.

Tipo um "cão vadiu".

Sim, são um bocadinho os cães ali da região.

Incrível.

Vai-se pra praia e há ali umas zonas em que eles são um bocadinho mais territoriais e não podemos tender a toalha, temos que respeitá-los. Vai-se dar um mergulho e aparece um jovem leão-marinho que quer brincar conosco e pensa mergulhar ao nosso lado. Fazer lá snorkeling ou mergulho é fabuloso, porque tem muita vida marinha.

Lá nas Galápagos.

Nas Galápagos. É um sítio onde nem toda gente pode ir, porque é muito longe de tudo.

Exato. E caro, não é?

E caro, sim.

Caro. O Tiago-

Para o português é sempre tudo caro.

Isso também é verdade.

Há maneiras de fazer mais econômicas, mas não é um sítio em que se deva ir para chegar lá e ficar na ilha. O que fica caro é as idas de barco para fazer snorkeling. E depois andar entre ilhas, não ficar sempre na mesma ilha. Há quem faça em modo cruzeiro. São pequenos cruzeiros, fica-se uma semana sempre no barco, come-se no barco, etc. Nós fizemos a partir da ilha, ficamos em alojamentos locais, dois dias aqui, três dias ali. Devemos ter ficado uma semana por lá.

Uma semana nas Galápagos.

Sim, mas cada saída, na altura, era 300 euros.

Nós compramos em pacote. Chegamos lá, íamos à procura dos cruzeiros e depois foi numa agência de viagens que percebemos que os cruzeiros eram extremamente caros para nós, que não íamos ter dinheiro para isso. E o rapaz da agência disse-nos que pode não ser a melhor solução e eu ajudo-vos a encontrar aqui uma coisa interessante por terra. Acho que na altura pagamos, se calhar, cada um 400 dólares ou 500, e incluía os transfers entre as ilhas, incluía já os tours. Os tours já incluem refeições, muitas vezes eles cozinham no barco.

E fazem uns belos ceviches.

Sim, e fizemos assim. Acho que o alojamento tratamos nós, não foi entre as ilhas, mas essa parte ele tratou de tudo.

Ok. Vale a pena ir às Galápagos.

Sem dúvida.

Sem dúvida, diz o Tiago.

E as crianças equatorianas, como as nossas vão ao zoológico, as deles vão às Galápagos, fazer viagens de visitas de estudo.

Uau!

Nós vimos algumas crianças que estavam com a escola a visitar as Galápagos.

Não irão todas, não é?

Provavelmente não. Mas para eles os preços também são mais baratos de voo Os voos são mais baratos, eles têm aquela coisa dos dois preços. Aliás, três: residente, nacionais, Mercosul e estrangeiros.

E estrangeiros. O resto do mundo. Muito bem. Então foram às Galápagos depois de terem ido à Argentina, ao Chile e Equador.

Equador, sim. Peru.

Colômbia.

Colômbia foi depois.

Depois fomos à Colômbia.

Sim, mas falta aqui no meio do salar.

Bolívia.

A Bolívia, exactamente.

Bolívia. Portanto, passaram no salar de Uyuni, não é?

Sim.

Incrível.

Sim.

Raquel, conta lá.

É incrível.

Os olhos brilham.

Porque nós fomos fazendo amizades. A vantagem dos hostels e dos alojamentos é que se consegue fazer algumas amizades e toda gente quer pagar o mínimo possível. E quando se descobre alguém que vai fazer a mesma coisa que nós, se simpatizarmos com a pessoa, a pessoa junta-se a nós e fazemos juntos. E nós fizemos o salar com uma rapariga que tínhamos conhecido no Chile. Fizemos três dias.

Portuguesa?

Não, galesa. Do País de Gales.

Do País de Gales, ok.

Ela não sabia falar espanhol e esta viagem era também pra ela chegar à Bolívia, onde é mais barato, e inscrever-se numa escola para desenvolver o espanhol dela. E nós fizemos nós os dois, um brasileiro, um francês, uma coreana e ela. E o condutor.

Que grande melting pot.

O início de uma anedota.

Parece o início de uma anedota, diz o Tiago, e com razão.

É um bocadinho. Então fizemos assim a viagem com o motorista que cozinha pra nós ou que nos leva até já tudo tratado, que é comprar e depois eles tratam de tudo e deixam-nos no salar. É uma experiência incrível, porque aquelas pessoas durante aqueles dias são os nossos amigos.

Exato. No meio de uma paisagem que é toda ela extraterrestre.

Sim, e depois já vimos aí uma coisa engraçada.

Vocês apanharam o salar com água ou sem água?

Sem.

Sem água.

Só sal.

Não sei se já foi lá uma vez.

Eu não.

O salar é o culminar da viagem. Nós começamos do lado do Peru e atravessamos para a Bolívia, portanto, no Atacama, que é uma paisagem marciana, lunar, muito castanha.

Não, Atacama é Chile.

Chile, sim.

É Chile.

Há muitas imprecisões aqui face ao tempo que já passou.

Mas podia ser via Argentina, via Salta, que acho também muito interessante, mas nós fizemos via Atacama, por causa da parte das estrelas.

Ok, o deserto do Atacama. Sim. Mas ias a dizer, foi o culminar desta viagem.

Começamos no Atacama e andamos três ou quatro dias no jipe todos juntos a ver diversos tipos de paisagens, lagoas com flamingos. Há um sítio que é todo cor-de-rosa.

Sim, uma lagoa que tem uma alga que fica toda cor-de-rosa.

E estamos a falar de uma altitude de 5 mil metros, à volta disso. O ar é rarefeito, portanto, o pessoal masca as folhas de coca.

Sempre cansados.

Sempre cansados. Tem uma paisagem tipo Grand Canyon, também. Lá está, é daqueles sítios lindíssimos, completamente diferentes daquilo que se vê cá em Portugal. Portanto, um sítio que marca. E aquelas pessoas também vieram conosco. Por exemplo, entre aspas, a brasileira que estava nessa viagem, encontrámo-lo o ano passado cá em Portugal.

Em Guimarães.

Uau!

Num festival.

Era disso que eu ia falar.

O mundo é muito pequenino. Mas espera, eu tinha perguntado ao Tiago se tinham visto com água ou sem água.

Sem.

Sem água. E depois tu ias complementar a resposta pra qualquer coisa.

Que era o final. Que o salar é depois da viagem toda espetacular.

Sim. E depois no próprio salar tem aquele monumento dos vários países.

Antigamente passava lá um rally. Houve um rally que passou lá, portanto eles tinham um monumento em sal, tinham o cemitério dos comboios.

Sim, é uma zona do cemitério dos comboios, onde se bebe umas cervejas artesanais.

Sim.

Não sei como é que o comboio lá chegou alguma vez.

Eu acho que o que o Tiago quer dizer é que mesmo indo com a ideia do salar, a viagem é toda incrível.

Pois.

O salar não é aquela coisa de: "Pronto, foram quatro dias fechados num carro pra ver o salar." Não, foi tudo espetacular.

O caminho até lá é incrível.

Há uma série de experiências, à medida que vamos falando, eu vou me lembrando. Por exemplo, ficamos num hotel, espécie de hotel de sal, em que o quarto, toda a mobília é feita de sal. Lá está, é muito diferente, interessante.

Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Tiago e Raquel, guardam em casa algum objeto que tenham trazido desta viagem pelas Américas ou de outra viagem qualquer?

Nós temos uma peripécia.

Ah.

Que é: em Ushuaia recebemos como brinde um mapa.

Sim.

Nós achamos muito giro, mas tão giro que o Tiago já nem sequer se lembra dele. E nós decidimos andar com ele atrás de nós e depois pra ele não se estragar, comprámos mesmo um tubo pra guardar e ele andou conosco grande parte da viagem Onde é que ele está? Não fazemos ideia. Nem sequer nos conseguimos lembrar o que é que lhe fizemos, se o mandámos por correio. Nós na altura não tínhamos casa quando voltámos, se deixámos na casa de um dos nossos pais.

Desapareceu.

Sim, achei graça essa coisa do esforço que fizemos para o transportar e agora nem sequer sabemos dele.

Então agora têm de fazer uma viagem para ir à procura do mapa. Não tinha um X esse mapa, pois não?

Não, não era um mapa do tesouro. Mas as fotografias que trazemos são o nosso tesouro.

Muito bem, vamos falar desses tesouros todos na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a Raquel e o Tiago. Eles são os 365 dias no mundo. Passamos a seguir a uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a Raquel e o Tiago. Eles são os autores do blog 365 dias no mundo. Na primeira parte já contaram alguns episódios da viagem de cinco meses que realizaram pelas Américas, América do Sul e América Central. Nós nem chegámos a sair da América do Sul na primeira parte do programa desta semana. Fizeram Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, foram às Galápagos. Já percebi que é espetacular. As focas lá são tratadas como cães, não vou dizer vadios, mas como cães, andam por todo lado, o que é espetacular. E América Central, por onde é que foram? Tiago, conta lá.

Não sou a pessoa indicada. A minha memória é uma desgraça.

Podes sair do estúdio. Raquel, conta tudo.

Nós depois da Colômbia fizemos Panamá, Costa Rica e Nicarágua, que não estava nos planos.

A Nicarágua?

Não, a nossa intenção era, a partir da América Central, já viajávamos mais de avião porque era mais em conta. E a nossa intenção, na altura, era ter passado diretamente para o México. O México era muito grande. Mas nós, além do mapa, que andávamos a carregar, também carregávamos um drone avariado.

Como assim?

O nosso drone auto suicidou-se no Peru.

No Peru?

Sim, em Arequipa.

Auto suicidou-se? Explica lá isso.

Atirou-se contra a parede. Ele ficou sem rede, sem sinal, e quando estava a aterrar, atirou-se contra a parede. Na altura, o nosso DJI era muito recente, nós tínhamos trazido dos Estados Unidos.

DJI é a marca do drone?

Sim, era novo, não havia assim tantos. Aliás, nós não fomos diretamente comprá-lo, mas nós aproveitámos uma viagem a Nova Iorque para trazer. E quando ele avariou, não havia onde arranjar. A solução era mandá-lo para os Estados Unidos, mas nós já tínhamos mandado uma vez. E já tinha sido um pincel para o receber de volta. Porque como nós não paramos, apesar de nós explicarmos que ele não pode vir ter ao primeiro hotel, tem que ir ter à cidade seguinte, eles enviaram para trás. Então tivemos que ir atrás buscá-lo.

Ok. Portanto, é isso que justifica a vossa entrada na Nicarágua?

Não, nós na Nicarágua já ficámos a ficar fartos. Tínhamos que sair pelos Estados Unidos para deixar lá o drone. E Nicarágua eram os voos mais baratos para sair para Miami.

Portanto, foram à Nicarágua porque tinham que ir resgatar um drone, é isso?

Já o tínhamos resgatado. Fomos à Nicarágua para sair para os Estados Unidos.

Que grande confusão.

E nos Estados Unidos mandá-lo pelo correio e voltar para Portugal.

E valeu a pena todo esse esforço?

Valeu, porque a Nicarágua é...

Não, valeu porque o drone ainda está conosco.

O drone funciona.

Funciona.

O engenheiro a falar.

O drone funciona.

É civil, não é? Respeito escrupuloso pelos materiais. É ou não é, Tiago?

É um drone 2017 que em 2025 ainda faz viagens.

Ora bem.

Funciona e faz belas imagens.

Muito bem.

Agora foi aos Açores.

Foram aos Açores recentemente?

Com ele. E ele foi conosco e esteve a voar. O nosso velhinho.

Portanto, veio de lá arranjadinho, dos Estados Unidos.

Eles mandaram-no para Portugal, sim.

Ok. Muito bem. Há muitas diferenças entre a América Central e a América do Sul?

Nem tantas. Eu acho que é um bocadinho por causa disso que a viagem durou depois só cinco meses. Para quem não fez este tipo de viagem, pode parecer: "Olha, eles estão aqui a desdenhar de uma oportunidade".

Ninguém faz juízo de valor. Anda, diz lá.

Mas ao fim de cinco meses, todos os países que foram colonizados por Espanha são semelhantes. As praças de armas são todas iguais, o Libertador é sempre o mesmo. Então só muda o país, mas a história é um bocadinho parecida.

Ok.

E nós, juntando com outros factos, não vou dizer aborrecidos, mas começámos a sentir que não estávamos a ter assim nada de novo.

Ok. Sentiram a viagem entrar assim em modo repeat, foi?

Sim, de cada vez que chegávamos a uma plaza de armas, era tudo igual. A língua, se calhar acho que no início os países são um bocadinho mais diferentes, mas depois dali para cima são um bocadinho mais parecidos. Depois o Libertador, não sei como é que se chama, mas era sempre a mesma história, a mesma pessoa, a mesma versão.

A mesma narrativa, não é?

Sim, e nós começámos a achar ou mudamos de continente agora ou então vamos a casa, porque esta romantização das viagens longas, depois só quem lá está é que sabe.

Por quê?

Sente saudades de casa.

Quem é que sentiu mais, foi o Tiago ou a Raquel?

Eu acho que, e mais uma vez aquela parte da romantização, eu tinha a ideia que íamos ter amigos que viessem ter conosco, que iam aproveitar ter alguém pelas cidades e que viriam ter conosco para fazer partes conosco. E como isso não aconteceu, nós acabamos por estar sempre só os dois. Não que não estivéssemos habituados, mas sempre só os dois, sem ninguém que nós conhecêssemos. Só no Panamá é que estivemos com um amigo do Tiago. De resto, andamos sempre juntos e sem mais ninguém conhecido.

Se bem que iam conhecendo pessoas pelo caminho. Falaram na primeira parte dos amigos que fizeram no Salar de Uyuni. Diz, Tiago.

A forma como nós viajamos desgasta mais, porque andávamos sempre a querer conhecer efetivamente coisas novas. Enquanto que a maior parte das pessoas que nós conhecíamos durante a viagem, viajantes de longa duração, fixavam-se num sítio, ficavam lá um mês a trabalhar, a fazer qualquer tipo de trabalho para arranjar dinheiro para continuar. E nós não estávamos nessa disposição de parar e arranjar um biscate.

Vocês queriam fazer o caminho, fazer a viagem.

Mas fisicamente é desgastante.

É desgastante.

Portanto, nós andávamos com a nossa vida às costas durante cinco meses. Não é fácil, principalmente para a Raquel, que nos trilhos do Chile e da Argentina ainda chorou um bocadinho.

Tu tens uma condição. É pública, acho que podes falar disso.

Tenho colite ulcerosa, mas chateou-me mais o peso que eu decidi levar, porque a verdade é essa, eu é que defini o que é que ia levar às costas e ainda acrescentei coisas.

Levaste uma mochila de quantos litros?

Nem sei quantos litros. Aquela tinha 14 quilos.

Era mais mochila do que Raquel.

Era, aquilo ficava joelhos de fora, do joelho para baixo.

Era uma mochila com pernas.

Era um bocadinho. E depois uma pessoa vai querendo andar com mais coisas, porque depois vai recebendo brindes, vai querendo ficar com eles.

Houve uma altura que até já tínhamos uma liquidificadora.

Sim, era isso que eu ia contar.

A sério? Uma liquidificadora para fazer o quê? Bater batidos? O Tiago vira os olhos. Com quem é isso? É com ela.

Eu achei a comida na Bolívia barata, atenção, muito artificial. E essa parte incomoda-me mais um bocadinho, que é quando a comida é muito plástica, muito à base de pozinhos e sacados, comida de pacote. E a intenção era: quero um molho de tomate, vou fazer o molho de tomate. Quero um cappuccino, vou bater o leite até fazer espuma de leite, mas depois aquilo tem que se carregar.

Pois.

E eu já acabei a viagem com uma mochila às costas e uma à frente. Mais computador, mais o drone. Acho que chegou aquela altura em que o esforço era muito. E depois mais a parte financeira. Nós tínhamos feito planos de uma maneira e nós apanhamos uma transição em que o Mercosul decidiu que a Europa era rica, portanto subiu as atrações quatro, cinco, seis vezes.

O preço das atrações.

Sim, o dinheiro desaparecia. Nós quando fizemos o Torres del Paine, cruzámo-nos com pessoas noutros sítios que nos diziam: "Mas é de graça." E nós: "Não, não é de graça." "Mas eu fiz e é de graça." Era de graça. Agora paga-se. E acho que essas duas coisas juntas.

Torres del Paine, que é na Patagónia. Que são aquela formação rochosa.

Sim, na Chile.

Aqueles dois pináculos de rocha.

Muito bonito, vale a pena ir. Esse é mesmo muito bonito, mas acho que foi essa a parte do desgaste físico e financeiro.

E se lá forem, não façam como nós e subam ao Fitz Roy também.

Não subiram?

Sim.

Ficou aqui, está atravessado. É isso, Tiago?

E esse sim era grátis.

Sim, e foi nesse percurso que tivemos uma viagem de autocarro de 40 horas.

Sim, ficámos atolados na lama.

40 horas?

Eles têm uma autonomia nestas coisas turísticas, em que eles vendem uma coisa.

Eles? Isso foi na Patagónia argentina ou chilena?

Chile.

Já não sei.

Chile.

Fala a verdade.

Eles decidem trocar a rota. Não, por acaso não, porque é parte de Bariloche, é parte argentina.

Ok.

Eles decidem trocar a rota. E então choveu muito, há lama e ele acha que a estrada normal tem lama, portanto vira para outra. E por volta da 01:30 h da manhã acordamos, está tudo escuro, ele pega no telefone e diz assim: "Não estamos a sair do sítio." E o pessoal vai despertando, vai toda a gente olhando.

Foi ao Maps.

Olhamos à volta e as pessoas começam todas a perceber que não sabemos onde é que se passa, carros a passarem, nós parados. Então nós atolamos na lama.

Estacionou na lama o autocarro.

Sim, não conseguiram tirar. E percebemos depois que também é aquela coisa dos trabalhos precários. Eles depois decidem dormir, porque pelo menos são horas que vão ganhar extraordinário, vão chegar mais tarde, e só se resolve de manhã.

Portanto, os passageiros que esperem.

Está muito calor, a terra seca, o carro já não sai da terra, porque a lama fez tipo, isto já é uma coisa de engenheiro.

Faz tipo cimento.

Pronto, exatamente. Nós ficámos mesmo presos, tivemos que esperar um outro autocarro para nos vir buscar e um veículo qualquer para nos puxar com cabos de aço.

E isso tudo com temperaturas compatíveis?

Sim, não foi uma questão. O problema foi terem acabado a água.

Estava tudo imundo, as pessoas iam lá fora, ficavam com lamas nos pés.

E, portanto, traziam a lama para dentro do autocarro.

Sim, é uma lama que tem cheiro. Depois eles não nos queriam deixar entrar no autocarro porque íamos encher tudo de lama.

Depois aquele espírito de a gente achar que vai resolver o problema, tentam empurrar o autocarro.

Ainda tentaram empurrar o autocarro, mas não conseguiram.

Sim, depois não temos telefone satélite, que supostamente a agência rodoviária diz que aquela companhia tem telefone satélite.

Portanto, ficaram atolados durante quantas horas?

Eles vieram-nos buscar. A viagem era noturna. Devíamos chegar ao destino às 8h, 9h e tínhamos outro autocarro. O autocarro veio-nos socorrer, já passava da 13h. Acho eu. Claro que se passaram muitos anos. Há aqui um bocadinho de liberdade interpretativa, mas eu acho que já passava.

Podemos ter ficado umas oito horas parados.

É muito tempo.

Mas eles diziam: "Calma".

Mas isso faz parte, não é?

Faz.

Na altura, há uma espécie de um ciclo sinusoidal. "Uau, estamos atolados! Bola, estamos atolados. Epa, temos uma história para contar. Já estou farto disto." É mais ou menos isso, não é?

Eu fico mais enervada. E a história para contar, para mim, não compensa o que eu passo.

A Raquel desespera. Ela vê sempre o que eu fiz de errado para vir aqui parar.

E depois eu sou técnica de saúde, eu penso em várias coisas, que é: e se não nos vierem buscar? E se vem um caminhão, também desliza e nos bate e nós viramos? Quantas horas é que vamos ficar para ser socorridos?

Começas a fazer a avaliação de risco.

Logo.

Dos riscos todos.

Não é só ser técnica de saúde, é ter sido técnica de saúde em Angola. É saber como é que as coisas são em Angola e ter visto os casos que vi em Angola deixa-me bastante estressada nesse sentido.

Onde é tudo muito precário. Olha, eu gostava de perceber: quando é que se põe um ponto final numa viagem de cinco meses, Tiago?

Quando acaba o dinheiro.

Ai, é? Pronto.

Eu diria mais, é quando se quer.

Não, mas no caso, vocês andaram cinco meses pelas Américas. Quando é que foi? Foi o telefonema do extorno, não foi o extorno de conta que ligou a dizer: "Tiago, há um problema". Não. A Raquel já deu aqui umas pistas. Começaram a sentir que era tudo muito igual, muito parecido.

Sim, havia a decisão de antecipar, que poderíamos ter feito, antecipar a saída da América do Sul para o dinheiro render mais, mas factualmente foi uma questão monetária, porque eu estava com dinheiro para receber de Angola, que estava atrasado. Esse problema de Angola que existia na altura, ainda existe hoje.

Exato.

Que só chegou depois de termos terminado a viagem. Portanto, a razão foi efetivamente essa.

Se tivéssemos ficado mais uma semana, o dinheiro tinha chegado.

E acredito que se nós tivéssemos mudado de continente para outro perfil de país, ou de continente, teríamos continuado a viagem, não seria um problema.

Mudar de ares faz sempre bem, não é?

Sim.

E depois como é o regresso?

É agridoce. Porque depois custa um bocadinho a voltar à realidade e depois há se calhar aquela coisa de se achar que as pessoas não percebem bem o que nós dizemos quando dizemos que estávamos fartos, por exemplo. As pessoas pensam: "Como é que se pode estar farto de viajar?" Eu lembro-me que essa rapariga do País de Gales dizia: "Às vezes ligo à minha irmã e digo que estou tão triste, antes de nos conhecer, não conheço ninguém. Hoje não consegui falar com ninguém, estou aqui fechada e tal, apetece-me chorar." E da irmã dizer: "Estás a gozar com a minha cara? Estás num sítio espetacular." E ela diz: "Mas eu posso ficar triste na mesma."

Pois, há um lado romântico, que tu falavas há pouco, achamos sempre que a viagem é romântica e que os viajantes são criaturas eufóricas que andam por aí a pulular pelo mundo. Não é bem assim, há dias maus, não é?

Há.

Qual foi o pior dia que tiveram na viagem?

Foi esse.

Foi esse o da lama?

Eu acho que sim.

Foi?

Para mim, provavelmente foi.

Eu não fico assim.

Foi o dia em que o drone se autosuicidou.

Não. Essa viagem correu bem, não há assim nenhum ponto negativo mesmo mau.

Boa.

Tem os seus momentos negativos, mas não há nenhuma coisa que tenha ficado assim na memória.

Na memória, muito bem. Foi uma viagem que vocês realizaram em 2017. Depois disso continuaram a viajar. Agora já têm duas crianças, a Maria e a Francisca, quatro anos e 10 meses.

Sim.

Também têm viajado com elas.

Temos.

É uma coisa que vocês querem muito.

Eu acho que quem gosta de viajar não consegue sequer conceber fazer de outra maneira. Porque é uma coisa de choram, choram em todo lado. Fazem birras, fazem birras em todo lado. E nós queremos mesmo conhecer o mundo.

Se é para se portarem mal, se for num estrangeiro, pronto, um sítio novo. Muito bem. Olha, vamos fazer check-out. Vamos embora. Vou pedir-vos para completarem as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre, o que é que vai?

O passaporte.

O passaporte. Nunca tiveram de voltar para trás porque se esqueceram do passaporte?

Já me esqueci do boletim de vacinas internacional em Angola e quase não embarcávamos para o Rio de Janeiro.

Não foi nessa? Não, porque vocês viajaram para São Paulo.

Foi noutra. Foi quando nos conhecemos, pouco tempo depois. Eu, como não posso ser vacinada para a vacina da febre amarela, na altura não podia ser vacinada por causa da doença. Eu preciso daquilo, porque aquilo é que diz que não pode ser vacinado.

Ok.

Como portuguesa não precisávamos, mas porque íamos de África, era preciso. E eu não levei.

Ok. A viagem com mais peripécias que realizou até hoje?

É essa.

Essa dos cinco meses, o mochilão pelas Américas, Central e do Sul. O carimbo do passaporte ou visto mais difícil de obter. Tiago, qual foi?

No meu caso, foi para Angola.

Angola. É sempre um problema, não é? Raquel?

Angola.

Angola também.

Tenho nacionalidade angola, sim.

Tu tens nacionalidade angolana?

Tenho. Meu pai é de Benguela.

Ok. Mas nasceste em Portugal ou em Angola?

Eu nasci cá. Ele, a minha avó e os meus tios é que nasceram lá.

Boa. A recordação de viagem mais cara? Foi o drone que se autou.

Não. O Tiago esteve agora no Sri Lanka e eu andei a chateá-lo que queria uma safira.

Ok, pronto. Uma pedra semipreciosa, por que não?

Sim, porque não tínhamos trazido esmeraldas da Colômbia. Eu disse: "Agora vais ter que me trazer uma safira do Sri Lanka".

Foi caro, não é?

Sim, mas se fosse cá seria muito mais caro. E também é uma experiência interessante ir lá comprar uma safira nos mercados informais.

Porque se regateia.

Regateia-se, vai-se para ourivesarias de rua.

Escondidas atrás de cortinas.

Não escondidas, mas têm as safiras escondidas. É giro. E como não percebo nada do assunto, acho que sempre estou a ser enganado. Só percebi depois quando cá. Eu trouxe a safira trabalhada, mas não no anel. E portanto, cá quando fui para a ourivesaria é que percebi que realmente não tinha sido enganado.

Boa.

E fiz uma boa compra.

Boa.

E portanto, também é giro.

Também é giro. A refeição mais estranha, qual foi?

Não a fizemos lá, trouxemos o tubarão da Islândia, aquele petisco que eles vendem, que é um tubarão que é deixado a apodrecer enterrado. É isso e é horrível.

É mau?

Cheira mal, sabe mal.

Amoníaco.

Sim, é horrível.

Ah.

Eles comem aquilo com uma bebida alcoólica.

Sim.

Ok.

Nós tínhamos as duas coisas.

Para cortar.

Disfarça tudo.

Pois. Olha, gostavam de viajar com?

Um com o outro.

Um com o outro. Pronto. E por que não? Olha, chegamos ao fim. Qual foi a música que trouxeram para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana? Raquel.

Nós trouxemos "O Homem do Leme", porque é óbvio que não fala propriamente de viajar neste contexto que estamos a falar, mas acho que se aplica e porque a ensinámos agora à nossa filha mais velha e ela sabe a letra. Portanto, é uma música que ela pode cantar conosco no rádio.

Ou em viagem.

Ou em viagem, sim.

Muito bem. Raquel e Tiago, foi um gosto. Obrigado por terem vindo.

Obrigada nós.

Obrigado.

Xutos &​ Pontapés a fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana, com a música "O Homem do Leme". Já sabem, estamos de regresso daqui a oito dias. Sejam bons e boas viagens.

Sozinho na noite. Um barco ruma para onde vai. Uma luz no escuro. Brilha direito ou ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré. Tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas vogando à vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme.