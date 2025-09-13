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Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana vai levar-nos pelos caminhos do vinho português. Calma, não vamos desencaminhar ninguém. Vamos à boleia deste produto central da nossa história, da nossa cultura e que tem reflexos no nosso património e também na nossa paisagem, descobrir um Portugal que às vezes nos escapa. Iremos aos vinhedos dos socalcos do Douro, aos campos ondulantes do Alentejo, à frescura atlântica da Bairrada, às paisagens verdejantes do Minho, quem sabe às ilhas e também ao Algarve. Enfim, aos lugares onde se cultiva há muitos anos videiras que por estes dias estão a ser despidas. Estamos na época da vindima e é um bom pretexto para ir por aí espreitar os campos, as adegas, enfim, tudo o que está relacionado com o vinho. Virgílio Loureiro, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.

Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que não sou propriamente um globe trotter.

Sim, mas é uma pessoa que conhece bem o Portugal ligado ao vinho, certo?

Sim.

Por isso é que aqui está.

Procuro conhecer.

Muito bem. O Virgílio foi professor de agronomia, tornou-se enólogo, conhece o mundo do vinho. Vamos começar, Virgílio, pelo início dos tempos. Desde quando se bebe vinho em Portugal?

Beber vinho em Portugal, provavelmente bebe-se há 2500 anos.

Uau, uma história antiga.

E mais, nessa altura bebia-se com um ritual à moda da Grécia helenística do século V a.C.

E como é que se bebia?

Bebia-se de acordo com o ritual do simpósio, com uma baixela importada pelos fenícios da Grécia para Alcácer do Sal, porque essa baixela que está exposta no Museu Nacional de Arqueologia era exatamente igual às que usavam em Atenas para beber vinho.

Muito bem, portanto o vinho em Portugal é uma herança do mundo grego.

Isso não há dúvida nenhuma.

Não há dúvida nenhuma. Que por sua vez também já era uma herança do mundo do Cáucaso, certo? Porque foi lá que se começou a beber vinho.

É.

Na Arménia ou na Geórgia. Há ali uma grande discussão sobre onde é que surgiu, onde é que se pisou e fermentou e bebeu pela primeira vez vinho, certo?

Exatamente. Ou no Irão.

Ou no Irão. Ah, também? Essa não sabia.

Exatamente.

Quem diria? Há vestígios do consumo de vinho no Irão.

Imensos. Aliás, a civilização do vinho é fortíssima no Irão. Presentemente, há relativamente pouco tempo, o fundamentalismo proibiu, mas os persas eram grandes apreciadores de vinho e os grandes poetas persas como o Omar Khayyam faziam poemas lindíssimos.

Em torno do vinho. Boa. Mas o Irão não é produtor de vinho hoje na atualidade?

É produtor de uvas em grande quantidade.

Ok.

Porque tanto os árabes como os persas consomem muita uva fresca ou em passa.

Mas não fermentam para depois resultar em vinho?

Agora talvez não fermentem, porque é demasiado fundamentalista.

Ok.

Mas no passado fermentavam, mesmo que não o bebessem. Eu não sei se sabe a palavra escabeche. É uma palavra de origem árabe.

Ah.

E como é que se faz escabeche?

Diga.

É com vinagre. E como é que se faz vinagre? Com vinho. Portanto, as coisas estão todas ligadas.

Virgílio, antes de começarmos a nossa conversa e quando falávamos para combinar esta nossa conversa do fim do mundo, dizia-me que o vinho é a base da nossa cultura gastronómica. Creio que era gastronómica. Mais até que o pão ou que o azeite, Virgílio. Tem mais importância que o azeite e que o pão.

Eu acho que não é o símbolo da nossa cultura gastronómica. É o principal símbolo da cultura mediterrânica.

O vinho.

O vinho.

É isso que nos une a todos, a estes povos em torno da bacia do Mediterrâneo.

É a bebida mística, não só dos cristãos e dos judeus. Todas as religiões anteriores adoravam o vinho. Por uma razão muito simples: as uvas são os frutos com mais açúcar que se conhecem no mundo mediterrânico. Fora do mundo mediterrânico, a banana talvez tenha mais.

Mas com a banana não se faz vinho.

Não.

Já se tentou ou não? Ninguém inventou.

Acho que não. Não sei. Já se fez de tudo.

É verdade.

Portanto, como são as uvas o fruto mais doce, de todos os frutos fermentados o que dá mais álcool é o das uvas.

Ok.

Por isso, quando os antigos, muito antigos, há 5000 anos, bebiam vinho com muita facilidade, se inebriavam.

Pois.

E nessa altura diziam, com toda a razão: "É a bebida que nos aproxima dos deuses". Eu acho que esta é uma justificação mais que óbvia para explicar o misticismo da bebida, que foi utilizada por todas as grandes religiões, inclusive o Islão Porque no Islão eles respeitam muito o vinho. Eu diria mesmo mais do que todos os outros, porque andam toda a vida terrena a preparar-se para o beberem no além.

Ah, ok. Já o cristianismo e o judaísmo é o contrário, não é?

O paraíso para eles são rios de mel, rios de leite e rios de vinho.

Uau. Portanto, é um produto sagrado, quase.

É, não há dúvida. Quer dizer, há um historiador e sociólogo francês que até diz: "Mais do que sagrado, é um deus, porque se é o sangue de Cristo, é Deus".

Isso.

Há um-

Uma relação direta.

Exatamente.

Muito bem. Há alguma singularidade no percurso histórico do vinho em Portugal? Ou seja, a maneira como nós produzimos aqui o vinho, cultivamos a uva e produzimos o vinho difere de muitos outros lugares desse Mediterrâneo afora?

Eu acho que a cultura do vinho, a produção do vinho é transversal a todo o mundo mediterrânico. Eu tive a oportunidade aqui há uns tempos de acompanhar de perto, não orientei, mas acompanhei de perto uma tese de doutoramento de um arménio que esteve lá em agronomia a fazer a análise comparada do vinho de talha da Arménia com o vinho de talha do Alentejo.

Quem diria que há coisas em comum entre o Alentejo e a Arménia.

É tudo igual.

Tudo igual?

Tudo igual. Há uma ou outra coisa que são ligeiramente diferentes, porque existiam na Arménia, mas não existem no Alentejo. Mas de resto é tudo igual. É inacreditável.

Uau.

E essa viagem que veio do Cáucaso até ao Atlântico demorou cerca de 2500 anos a fazer. E os historiadores até explicam isso, porque normalmente é de 30 em 30 km por cada geração. E se fizeres conta-

Está quantificado até isso. Isso é incrível. Portanto, vieram de lá as vinhas. Ou já havia também por aqui?

Aqui também havia, mas eram as silvestres.

Ah, ok.

E hoje sabe-se através da biologia molecular que muitas das que vieram de lá hibridaram com as silvestres que havia aqui e deram origem a castas portuguesas que são distintas de todas as outras do Mediterrâneo. Portanto, há, de facto, uma transversibilidade em relação ao vinho, mas uma originalidade própria das videiras silvestres que nós temos e que são diferentes das que havia no resto do Mediterrâneo.

Li que Portugal é um país muito rico do ponto de vista de diversidade, não é?

Muito rico. Mas eu costumo acalmar o entusiasmo de alguns portugueses quando dizem que somos o país que tem maior número de castas diferentes.

Não somos?

Não, nem lá perto.

Pois.

Nós temos cerca de 250 originais. O Irão tem 800.

Ui!

A Turquia tem muitas centenas. A Geórgia também tem muitas. Portanto, temos muitas, por más razões, porque a nossa viticultura desenvolveu-se lentamente e portanto ainda temos muitos resquícios do passado. Por exemplo, quando vai à Suíça só há duas castas. Porque eles elegeram duas e rejeitaram as outras todas.

Ok, apostaram tudo ali, tudo naquelas duas.

E isso é uma perda de biodiversidade terrível que eles já estão arrependidos.

Ah, pois nós não, ainda não estamos nessa fase.

E já não vamos chegar a essa fase, porque já há sensibilidade para reconhecer a importância da biodiversidade.

Aliás, há muitos produtores, corrija-me se estou enganado, que estão a reabilitar vinhas antigas, que andavam por aí mortas.

E castas.

E castas também. Muito bem, castas. E há particularidades no mundo do vinho. Virgílio, vamos calçar as botas e vamos para o terreno.

Exatamente.

Não sei se quer começar por alguma zona específica de Portugal, mas se calhar vamos fazer aqui uma viagem norte a sul.

Podemos começar do norte.

Minho.

O Minho.

O vinho do Minho não tem nada a ver com o vinho do Algarve. Isso tem a ver com a particularidade geográfica daquela região, certo?

Eu acho que o Minho é um caso muito especial. Eu costumo chamar o Minho senhorial do vinho das vinhas de Enforcado, essas videiras a trepar pelas árvores.

Ah, ok.

E o Minho democrático, da vinha recente, igual a toda a outra que existe pelo mundo.

Ok.

Portanto, até há cerca de 30, 40 anos, o Minho era perfeitamente arcaico. Eu chamo-lhe uma cápsula do tempo, onde a vinha trepava toda pelas árvores. Exatamente como acontecia na Borgonha, em Champagne, na Itália, há 200 ou 300 anos.

Uau.

Mas no Minho ficou até ao 25 de abril, de certo modo, porque o sistema senhorial também ficou.

Ah, ok.

O sistema senhorial no Minho persistiu até ao final do século XX.

Pois.

Com outros nomes.

Então e como é que isso se liga com o facto de as uvas treparem as árvores? É o que os senhores desse tal Portugal senhorial cria as uvas para si, a crescer nas suas árvores, era isso?

Não.

Não, não tem nada a ver.

Tem razão. Quem trabalhava eram os caseiros. Os caseiros não arrendavam os terrenos, arrendavam a possibilidade de cultivar os terrenos. Mas o que eles queriam era produzir pão para a família. E então produziam pão, milho, basicamente, produziam pastos para alimentar a vaca e as aves de capoeira, e o vinho estava nas bordaduras dos campos de cultura.

Ok. Nas árvores?

Nas árvores.

Muito bem.

Mas o vinho era do senhor. Quem cultivava era o caseiro.

Ok.

E depois, no fim

Está explicado

...dava metade ao senhor e ficava com a outra metade.

E ainda se encontram vestígios desse modo de produção de uva e vinho?

Ainda existem muito poucos. E pior do que isso, já quase não há enforcados.

Ai, ai.

A vinha no Minho mudou radicalmente ao ponto de a paisagem se ter alterado completamente. Quer dizer, era inimaginável haver fogos violentos há 30 anos.

Naquela zona do país.

No Minho. Hoje, até as vinhas ardem.

Pois.

Porque as pessoas abandonaram o mundo rural, vai tudo para as vilas, para as cidades ou para fora, e em vez de vinhas e de campos de cultivo, há mato.

Pois.

Que ao mínimo descuido, arde tudo.

Pois. É pena, porque se perde uma forma, um pedaço também da nossa cultura, não é?

Não só. Cria-se uma ameaça terrível, cada vez maior.

Claro.

E eu acho que o mês de agosto deste ano explica muito bem o que é que o futuro nos reserva.

Exatamente. Ainda mais em contexto de alterações climáticas. Diga.

Aliás, aconteceu uma coisa curiosa. Colegas do Douro têm estado a pôr na internet fotografias dos fogos de agosto. E eles acabam onde começam as vinhas.

Curioso.

Portanto, os corta-fogos mais eficazes que há são vinhas.

São vinhas. Aí está, pronto. Um arbusto sapador. Arbusto bombeiro, a vinha. Muito bem. Então isso é a ponte perfeita para nós falarmos do Douro, é uma paisagem completamente inventada, quer dizer, criada pelo homem.

Exatamente. O Douro tem uma particularidade que poucos portugueses reparam nela.

Diga.

Vale a pena. Pode-se chegar ao Douro por imensas estradas. Não é preciso lá estar uma tabuleta quando se chegou ao Douro. Toda gente sabe quando é que chegou ao Douro.

É verdade.

Qualquer que seja a estrada.

É verdade. Basta olhar para o lado e perceber.

É uma paisagem antrópica fantástica, fascinante, muito justamente património da UNESCO, pela obra gigantesca que o homem fez, apesar de ser muito recente, não é muito antiga.

Quando diz muito recente, quanto?

Basicamente foi a partir do século XV, XVI. Eu até costumo dizer, para desespero de muitos colegas lá da região, que é a região vitícola mais recente que há em Portugal.

O Douro?

O Douro. Porque só foi possível vencer aquelas montanhas quando houve pólvora e máquinas suficientemente fortes para rasgar a pedra e transformá-la em solo para plantar vinha.

Ok. Mas no século XVI não havia pólvora.

Havia.

Havia?

Em Aljubarrota parece-me que já havia pólvora.

Ok.

Quer dizer, começou aí pelos sítios mais fáceis.

Sim.

Onde era possível plantar ou cultivar, obviamente que eles metiam logo vinha. Agora, naquelas montanhas todas cheias de socalcos, isso só foi possível quando houve os meios materiais possíveis para vencer o xisto.

Portanto, Portugal não seria o mesmo país se não fosse o vinho.

Nem Portugal, nem a Europa.

Nem a Europa.

A Europa do Sul.

A Europa do Sul, pois. Certamente. Na Europa do Norte não se produz vinho, ou produz? Fale-me um pouco das experiências.

Já se produziu.

Já se produziu?

Já se produziu. No século XIII produzia-se vinho na Suécia.

Uau!

Só que depois houve um período frio. Nessa altura houve um período quente e agora começa-se aos poucos a descobrir essas situações. Por exemplo, no tempo do Robin Hood produzia-se bastante vinho em Inglaterra. Depois deixou de se produzir.

Não há vestígios disso, pois não?

Há.

Ainda restam vestígios desses tempos?

Os cientistas.

Não, mas eu digo no dia a dia, no cotidiano. E disso não.

Não. Agora com as alterações climáticas já torna a haver vinho em Inglaterra e com muito sucesso, principalmente espumante. O espumante inglês é uma agradabilíssima surpresa por causa da acidez.

Ok.

São climas frios e úmidos, propícios a dar uvas que dão vinhos muito ácidos, que é o segredo do champagne e do espumante.

Muito bem. Virgílio Loureiro, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir, não uma garrafa de vinho, mas o álbum de viagem. Guarda consigo algum objeto que tenha trazido das suas viagens vinícolas por Portugal e pelo mundo? Ou sem ser vinícolas?

Não sou muito ritualista nesse aspecto, mas eu estive a pensar e acho que tenho um fetiche pelo meu saco de cabedal que comprei no Souk de Marraquexe. E que quando cheguei à casa onde me tinha hospedado, que era de um francês, ele viu-me todo orgulhoso com o saco de cabedal, pegou nele, cheirou e disse: "La chèvre". Eu pensava que tinha comprado um saco de pele de vaca, afinal era de cabra.

Muito bem. E é esse saco que utiliza quando vai por aí.

Vá sempre com ele.

Muito bem. Estamos à conversa com Virgílio Loureiro. Fazemos aqui uma curta pausa nas Conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com Virgílio Loureiro, antigo professor de agronomia. Feito enólogo, porque tem uma grande paixão pelo vinho. Tem ou não, Virgílio?

Sim.

O que o fascina no mundo do vinho?

Tudo. O vinho é, de facto, um símbolo de imensas coisas. É da cultura, é da religião, é do turismo, é da gastronomia, é de imensas perspectivas com que se pode encarar. E uma pessoa que quer mesmo apreciar vinho na sua plenitude tem que mergulhar em todas estas vertentes.

Em todas essas dimensões.

Eu procuro mergulhar em quase todas, é claro, sempre na perspectiva de um especialista de ideias gerais.

E, portanto, tem dedicado muito tempo da sua vida a estudar e a pensar sobre o vinho. Já falámos aqui de algumas regiões em Portugal. Há por aí muitos tesouros escondidos, não há? Muitas histórias a fazerem-se e a criarem-se em torno do mundo do vinho, não é, Virgílio Loureiro?

Essa é a perspectiva mais fascinante do vinho. É dos produtores anónimos que continuam a fazer o vinho por paixão. Curiosamente, isso está a crescer muito depressa em Portugal, principalmente pressionados pelos estrangeiros que nos visitam.

Ok.

Porque há muita gente culta que começa a saber que Portugal é um tesouro em termos de vinhos.

Já falámos aqui então do Douro e do Minho. A maneira como se produz o vinho noutras regiões do país é muito diferente entre si, Virgílio Loureiro?

Há uma diferença. O rio Tejo é, de facto, uma fronteira fantástica.

Ok.

Ao sul do Tejo há uma fortíssima presença ainda herança romana. Por isso o vinho do barro ainda existe.

O que é o vinho do barro?

É o vinho das talhas.

Não fermenta em pipa de madeira, fermenta em talhas. Grandes recipientes de barro.

E ao norte do Tejo, em tonéis e em pipas de madeira. Esta é uma grande diferença. O vinho de talha esteve quase extinto, mas felizmente foi salvo a tempo e hoje está com uma grande pujança e cada vez mais gente a reconhecer a beleza do vinho de talha.

Fermenta-se na madeira no sul, mas nunca se fermentou em talha no norte do Tejo.

É, fermentou.

Já? Fermentou?

Fermentou. E eu estava convencido que não.

Sim.

Mas a arqueologia tem vindo a pôr a descoberto uma série de vilas romanas, mesmo ao pé de Trás-os-Montes, no Douro, nas Beiras, imensas, onde até conseguiram recuperar talhas intactas.

Uau.

No Museu do Fundão existe uma talha intacta do século IV.

Fundão é a Beira Baixa.

É Beira Baixa.

Portanto, possivelmente um dia destes vamos ter vinho de talha produzido acima do Tejo. Portanto, quem quiser estudar o território português e a história de Portugal e quem quiser conhecer a fundo o país, também tem que conhecer a história do seu vinho. É isso, Virgílio Loureiro?

É. E há muitas nuances.

Então vamos lá a elas.

Por exemplo.

Os nossos ouvintes já estão de lápis na mão.

Falou na Bairrada.

Sim.

A Bairrada é uma região que eu tenho um carinho muito especial. Quem passa na autoestrada ou quem passava na Nacional 1 antigamente, a Bairrada para eles era uma série de casas de um lado e de outro da estrada e um monte de restaurantes de leitão.

Isso.

Mas depois é preciso fazer desvios pro interior.

Pois é.

Para ir à Bairrada profunda. E aí há, por vezes, alguns choques, porque se encontram aldeias muito degradadas, bastante pobres, ainda com algum analfabetismo e já com muitos velhos, e onde a vinha é Tipicamente medieval.

Onde? Diga-nos lá onde. Quem ouve este programa respeita.

Ao pé de Barro.

Ao pé de Barro? Isso é concelho de...?

Águeda de Baixo.

É Águeda.

É Águeda de Baixo. Aí há imensas vinhas, mas se quiserem ir a um produtor muito mediático em termos nacionais e internacionais, é ir à Filipa Pato, que tem feito um trabalho notabilíssimo na recuperação dessas vinhas medievais, onde faz vinhos de excelência.

Quando diz vinhas medievais, está a dizer-me que a planta tem centenas de anos?

Não.

Não. Isso é impossível.

É impossível. É à moda medieval. Portanto, são vinhas desordenadas, não são alinhadas, não têm arames, têm as brancas e as tintas todas misturadas. O lote nessa época fazia-se na vinha, não era na adega, e são podadas à moda antiga.

Ou seja?

Com os talõezinhos pequeninos e elas vão ficando todas muito torcidas. Vão crescendo, as pessoas não sabem conduzir a videira de modo a estar sempre à mesma altura e elas vão-se torcendo. Depois têm que lhe pôr uns tutores, normalmente são canas, para as ir aguentando e há videiras absolutamente fantásticas.

Isso não pode ser feito em todo o país, pois não?

Não, se formos, por exemplo, para Castelo Rodrigo ou para Figueira de Castelo Rodrigo.

Beira Alta.

Sim, aí vai encontrar vinhas com mais de 30 cm de diâmetro a cepa, podadas exatamente como eram podadas na época romana, chamado em cabeça de salgueiro. Tem um pé grossíssimo e depois tem uns talõezinhos muito pequeninos, onde depois nascem as varas para produzir as uvas.

Recorrendo a uma imagem mental, como se fosse uma espécie de um bonsai, é isso?

Exatamente.

Isso é muito engraçado. Portanto, a videira não estende longos braços pelo arame.

Também há dessas.

Também há dessas, sim.

Em Colares.

Em Colares, aqui em Sintra? Sim.

Há lá uma videira, que já é icónica na região, que tem mais de nove metros de diâmetro. Parece um polvo gigantesco a rastejar por cima da areia. Portanto, Portugal nesse aspecto é um tesouro vitícola, que tem tudo o que foi feito no passado.

Isso é espetacular. E já nos deu aqui algumas pistas, mas por exemplo, quem quiser ir já diretamente amanhã, digamos, descobrir vestígios desse mundo antigo do vinho, onde é que pode ir Virgílio Loureiro?

Olhe, eu posso lhe dizer um sítio onde começam a estar estruturados e a procurar pessoas. Irei a Valpaços.

Valpaços é...?

Trás-os-Montes.

Trás-os-Montes.

E dirigirem-se à Comissão Vitivinícola Regional, que tem feito um trabalho notável na recuperação de lagares rupestres escavados na rocha.

Uau!

Da Baixa ou da Alta Idade Média, onde estão a fazer vinho como se fazia há 700 anos atrás ou mais. E agora, na altura das endimas, todos os fins de semana, há ranchos de turistas a ir lá para verem fazer vinho como se fazia na Alta Idade Média.

E como é que é?

Portanto, apanham as uvas nas videiras mesmo ao lado do sítio onde está o lagar, porque são lagares a céu aberto, e depois esmagam as uvas.

Com os pés, não é?

Com os pés, recolhem o sumo para cântaros e depois vai fermentar nas adeguinhas pequeninas nas aldeias.

Ok. E é um vinho que se abre já este ano?

Claro. A partir do São Martinho já está pronto a beber.

Isso é incrível. O clima também determina muito, não é? Aliás, é determinante.

Exatamente.

É o fator mais determinante na definição do chamado terroir. E aí nós também somos ricos ou não? Nós, Portugal.

Há poucos países no mundo com a riqueza que Portugal tem num espaço tão pequeno, porque nós temos a tal barreira do Tejo, em que ao sul é um clima cálido e ao norte é um clima quase atlântico. E portanto, é possível ter de tudo, desde vinhos verdes, e que são verdes porque as uvas não amadureciam, até vinhos licorosos com 18, 20 graus.

Muito bem, portanto somos assim uma espécie de Costa Rica do vinho. Já percebi que não gosta dessa definição, Virgílio Loureiro. Olhe, o país durante muito tempo tratou o vinho como se fosse um produto normal, banal, enfim, banalizou-o, mas nos últimos anos tem sido feito um trabalho muito interessante por alguns produtores no sentido de resgatar vinhas antigas. O Virgílio está ligado a um desses projetos aqui às portas de Lisboa, mas não é um exclusivo do Virgílio Loureiro. Há outros produtores a fazer também isso, inclusive nas ilhas e noutras regiões do país, certo?

Felizmente.

E onde nós, e isso acaba aqui neste programa, onde todos nós que gostamos de viajar podemos ir também descobrir um pouco da nossa história.

Esse tipo de turismo Cultural ligado ao vinho ainda não está bem estruturado, porque é muito mais fácil mostrar adegas muito modernas, restaurantes gastronômicos.

Faz parte.

Sim.

É o que enche o olho.

Eu acho muito bem que exista tudo isso, mas para conhecer a parte apaixonante do vinho, que é as coisas anônimas e as coisas antigas, ainda há pouca oferta turística. Mas aos poucos vai se fazendo, porque os interessados, que são os turistas, cada vez procuram mais esse tipo de coisas.

Pois é, eles têm sido um bom motor do nosso vinho.

São cada vez o motor mais importante.

Por quê? Porque eles têm mais curiosidade ou porque eles têm o dinheiro?

Eu acho que é acima de tudo, uma questão cultural.

Eles valorizam-

Quem gosta de uma coisa, tem a perfeita noção que só gosta se mergulhar nela. E para mergulhar nela, tem que ir à essência.

Pois.

E é isso que eles fazem. Eu, por exemplo, quando falo com franceses ou com italianos, não falo com o à vontade com que estou a falar consigo, porque tenho consciência que eles sabem muito e tenho receio de dizer disparates.

Qual é o maior disparate que se pode dizer sobre o vinho português?

Olhe, por exemplo, o que se diz é que começou com o Dom Afonso Henriques. É muito frequente dizerem isso.

Pois, começou bem antes.

Pois.

Tem resposta para esta pergunta: o que é um bom vinho? Ou o que faz um bom vinho?

Sim. O que é um bom vinho, para mim, é uma resposta muito simples. É aquele que me dá prazer no momento em que eu vou consumir. E para mim, e agora provavelmente vou escandalizar alguns dos nossos ouvintes, digo-lhe: gosto tanto de um Mateus Rosé como do Barca Velha. Tudo depende do momento.

Pois.

E já fiz essa experiência com muita gente, que depois de a viverem, dizem: "Pois é, tem razão". Quando fui uma vez passear com uma série de amigos para o rio Sado para ver os golfinhos numa manhã quentíssima.

Sim.

Houve um amigo, trabalhava na Sogrape, levou uma caixa de seis garrafas de Barca Velha. E quando viemos embora ao fim do dia, cansadíssimos, com uma sardinhada a bordo, ele dizia muito triste: "Seis garrafas de Barca Velha e ninguém deu por nada". Pois, se tivesses levado um Mateus Rosé bem gelado, tinha sido melhor.

Muito bem. Olhe, vêm as feiras do vinho, eu e muitos ouvintes queremos fazer boa figura. Diga lá uma frase para eu impressionar uns comensais.

Eu não sou muito apologista de feiras de vinho.

Ok, pronto. Então vamos deixar.

Eu sou à moda antiga.

Isso é?

Havia um célebre jornalista inglês que dizia: "Quem gosta de vinho, a primeira preocupação que deve ter é arranjar um amigo que tenha uma boa garrafeira". Para o aconselhar, quem sabe é o dono da garrafeira. E depois da convivência, vai saber os gostos do cliente e o cliente nem precisa de pedir. Se ele for profissional, surpreende-o sempre que ele lá vai com um vinho que ele vai gostar.

Uau, muito bem. Virgílio Loureiro, conhece bem o país do vinho, ou seja, o Portugal ligado ao vinho. Qual foi o sítio mais surpreendente onde esteve até hoje?

Eu não gosto de-

De fazer esse tipo de escolhas

...absolutismos.

Ok.

Quase todos são surpreendentes. A estratégia é procurar sermos surpreendidos olhando com sete olhos quando estamos no sítio. Eu podia dizer: olhe, é o Douro. O Douro, de facto, é absolutamente fascinante. Mas, por exemplo, há muitos portugueses que desconhecem que há outra paisagem, patrimônio da UNESCO, ligada ao vinho em Portugal. Quase ninguém conhece. Que é os currais da Ilha do Pico. E é preciso fazer uma análise daqueles currais para perceber a importância daquilo.

É incrível.

Sabe, se se puserem todos os murozinhos de pedra em fila indiana dos currais que existem na Ilha do Pico, qual é a distância que dá?

Não faço a mínima ideia.

Dá quase o perímetro da Terra no Equador.

Uau.

Há quem diga que é mais pedra do que a Muralha da China.

Nos currais do Pico, uau.

E os astronautas viam a paisagem do Pico do espaço. É dos poucos sítios que se vê em Portugal ligado ao vinho.

Muito bem. E tem muito para descobrir. E é incrível como é que aquelas vinhas crescem ali naquele solo.

Não há solo.

Tão pobre. É pedra. É incrível. É uma boa imagem da resistência natural. É, não é? Fantástico. Virgílio Loureiro, infelizmente estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Vamos fazer check-out. Vou pedir-lhe para completar as habituais frases: na minha mala vai sempre, o que não falha?

É a preocupação de tentar entender os sítios onde vou estar.

Ok. E já algum se revelou um quebra-cabeças?

Todos são queridas porque uma pessoa não se entende com uma única ida lá.

Sim.

Eu, por exemplo, adoro a Borgonha. Mas a Borgonha, todas as vezes que se lá vai, é um livro aberto a dizer-nos mais coisas.

Pois.

Portanto, não tenho a pretensão de aprender tudo e de entender tudo a primeira vez que vou.

A viagem com mais peripécias que realizei?

Foi um.

É a descobrir vinho. Vamos lá

Foi no meio da China profunda.

Caramba.

Perto de Xian. Fui lá visitar uma grande universidade ligada à agricultura, onde estavam a começar a produzir vinho. Foi uma experiência marcante. Eu fui com um amigo meu e de repente dou por mim em determinados povoados onde era só eu e ele, e todos os outros com olhos em bico, vestidos à Mao Tsé-Tung, com fato de ganga azul. Foi uma experiência marcante. Isto já lá vão mais de 30 anos.

A China mudou muito nos últimos 30 anos. O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Não.

Nunca teve problemas? Então avancemos. A recordação de viagem mais cara, qual foi?

Não tenho assim nada especial, mas senti-me muito sensibilizado quando uma vez, na Sicília, eu e a minha mulher fomos convidados no meio da rua para uma boda de casamento que estava a acontecer.

E foram?

E fomos.

Mais nada. E comeram, sentaram, dançaram, tudo. Espetacular. Valeu a pena?

Valeu a pena. Nunca mais me esqueci.

Isso é incrível. A refeição mais estranha, qual foi? Foi esse casamento? Não foi.

Não. Tive uma vez, não foi uma refeição estranha porque não chegou a ser.

Certo.

Foi em Macau, eu, a minha mulher e um amigo, e resolvemos comer num restaurante de gente local.

Ok.

E foi no sítio mais in de Macau, foi na Praça do Leal Senado. Entramos lá num restaurantezinho pequenino e pedimos os noodles. Vieram umas tigelas e o meu amigo mete uma colher à boca, diz que sim com a cabeça. Gostou muito, mal meteu a colher à boca, a meio de o engolir, arregala os olhos e quando engoliu, disse: "Isto é tão horrível que eu nem ao meu cão era capaz de dar."

Que horror!

Saímos a correr.

Quando chegou à sua vez, nem provou.

Saímos a correr à procura de um McDonald's para desenjoar.

Gostava de viajar com?

Eu gostava de fazer uma viagem com os meus netos de Chicago a Santa Mônica.

Uau!

Route 66.

Muito bem.

Essa é que eu gostava de fazer. Ainda não tive oportunidade, mas ainda não perdi a esperança.

Vai calhar. E depois ainda de pararem na Califórnia para beber um bom vinho, porque eles também têm bom vinho, não têm? É verdade.

Há vinho bom em toda a parte.

Há em toda a parte. Em quase toda a parte. Também há por aí muito mau vinho, não há?

Eu normalmente não acho que haja mau vinho. Quando tem defeito, pura e simplesmente não devia ser posto à venda.

Pois.

Mas se ele existe é porque há quem o beba.

Exato.

E se o bebem é porque se calhar gostam.

Gostam.

Ou então não têm outro remédio.

É um pragmático. Muito bem. Virgílio Loureiro, chegamos ao fim. Que música é que trouxe para fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana?

Eu aprecio muito o Rui Veloso.

Rui Veloso, muito bem. É o "Porto Sentido", é isso?

"Porto Sentido".

Pronto, aí está, muito bem. Acompanha bem com um bom vinho do Douro, não é?

Ou verde.

Ou verde. Virgílio Loureiro, muito obrigado por ter vindo às conversas do "Fim do Mundo". Obrigado por ter aceitado o convite. "Porto Sentido", de Rui Veloso, a fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Já sabem, bebam com moderação e boas viagens. Que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte. És cascata sanjoanina. Erigida sobre um monte. No meio da neblina. Por ruelas e calçadas. Da ribeira até à foz. Por pedras sujas e gastas. E lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério. Num rosto de cantaria. Que nos oculta um mistério. Dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado. Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento. Nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa