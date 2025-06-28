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Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um apaixonado por fotografia. A paixão é tão grande e tão intensa que há uns anos decidiu deixar o ensino da enfermagem para captar com a sua máquina fotográfica os chamados instantes decisivos, aqueles momentos em que tudo à nossa frente está em equilíbrio perfeito. Já realizou várias missões humanitárias, documentou os refugiados Rohingya no Bangladesh e viu várias fotografias suas premiadas internacionalmente, incluindo uma menção honrosa no World Press Photo com uma série de fotografias sobre o combate hospitalar à Covid-19. Cada projeto é uma viagem, escreve na sua biografia, e recentemente realizou uma viagem à Gâmbia, onde filmou, sim, o nosso viajante também filma, um documentário. Timothy Lima, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.

Olá, João. Boa tarde.

Timothy é um nome inglês, porque tu não és de cá, mais ou menos.

Sou uma mistura. Os meus pais são açorianos, casaram-se novinhos, emigraram para os Estados Unidos e nasci lá, mas regressamos aos Açores eu devia ter seis anos.

Seis anos. Portanto, toda a tua vida foi passada nos Açores.

Sim, na ilha Terceira, mais especificamente.

Foste só nascer aos Estados Unidos. Onde é que nasceste, concretamente?

Boston.

Boston.

Boston, Massachusetts.

Massachusetts, muito bem. Tens nacionalidade americana?

Não. Quando eu acabei o curso, eu tinha dupla nacionalidade, mas na altura tinhas que ter nacionalidade portuguesa para trabalhar. O que agora é possível teres a dupla e poderes trabalhar. Portanto, o meu bilhete de identidade era azul.

Oh, caramba!

O bilhete de identidade antigo.

Então renunciaste à americana, foi?

Exatamente.

Ok, escolheste ser português.

Exatamente.

Muito bem. Olha, bem-vindo ao clube dos tugas.

Obrigado.

Muito bem. Tens uma paixão imensa pela fotografia.

Sim.

Também uma paixão imensa pelo mundo, porque tens viajado nos últimos anos. Como é que se deu este apelo, primeiro pela fotografia? Enfim, deve ter sido uma decisão dolorosa renunciar à enfermagem, ao ensino da enfermagem, a uma vida normal, estabelecida. Conta lá.

Isto foi uma luta. Esta decisão não vem de repente, e não vem quando nós queremos. Mas sim, eu fui professor de enfermagem durante 20 anos.

Isso é uma vida inteira.

Durante a grande maior parte.

Olha, para ti não diz isso, porque tu tens um aspeto jovem, muito jovem.

Obrigado.

De nada.

Passo por isso.

Fazes bem.

Mas sim, sempre foi um calo que não vou dizer que não tive prazer de estar lá e que não atribui valências, utilidades e competências naquilo que faço hoje em dia. Mas sim, long story short, não era algo que fazia com felicidade, principalmente os últimos anos. E não sei se foi também por um bocado da pandemia, coisa que parece que apertou ainda mais. Então há dois anos, pus um termo a isso, a um sofrimento.

Ui, sofrimento.

Sofrimento é bom, nada se faz sem dor. E então dei início a esta nova fase, que também vem recheada de descobertas e de aprendizagens, mas que o corpo já pedia.

Portanto, tu querias fotografar. E tens andado por aí a fotografar, já ganhaste até alguns prémios. Mas eu queria primeiro falar da tua experiência enquanto pessoa que participou em missões humanitárias. Tu estiveste em Cabo Verde, Guiné-Bissau e também no Bangladesh, certo?

Certo, correto.

Conta-nos o que é que viste, em contexto é que foste lá. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Bangladesh.

Recuando só mais um bocadinho, acho que a fotografia aparece em mim mais de uma forma inconsciente, porque o meu pai, quando era puto, tinha uma antiga Canon AE1. Que acho que foi a câmera oficial dos Jogos Olímpicos em 84, salvo erro.

Uau!

Só que ele nunca me deixava mexer naquela câmera.

Um tesouro, não é?

Ainda tenho a câmera. O meu pai, infelizmente, já não é vivo, mas inconscientemente acho que vem daí. Mas sim, curiosamente, é a enfermagem que leva-me a viajar, através das missões humanitárias. Já tinha viajado um bocadinho antes e só em 2011, quando faço uma viagem à Indonésia, é que dá um clique e todo o teu corpo empurra pra frente e tu inconscientemente dizes: "É isto que eu quero fazer." Só que depois da enfermagem comecei a fazer missões humanitárias e uma delas foi em Bolama, na Guiné-Bissau, e outra foi em Bangladesh. Contextos completamente diferentes. Em Bangladesh foi um contexto de campos de refugiados, onde estive com três etnias diferentes: os Dalits, os Rohingya e os Bihari. Uns mais ligados ao muçulmano, outros mais ligados, no caso dos Dalits, eles dizem que é a quarta casta, que é a casta dos intocáveis, os não puros. Isto foi tudo em contexto humanitário. Fui com ONG, com a AMI, e eu usava as fotografias exatamente para mostrar aos meus alunos aquilo que um enfermeiro podia fazer. Podíamos sair um bocadinho fora daquela perspectiva mais tradicional. E uma forma também de documentar e contar as histórias e ver: "Olha, o enfermeiro também pode fazer isto."

Utilizaste a expressão "o que é que um enfermeiro pode fazer?"

Exatamente.

Pode fazer muito?

Muito. Na minha perspectiva.

Há uma visão muito poética sobre o trabalho humanitário. Há muita gente que diz que se sente muito útil, mas também há muita gente que depois vem de lá e diz: "Tudo o que eu lá fiz, sinto que não serviu pra nada."

Eu acho que todas as missões humanitárias que fiz, acho que fizeram mais por mim do que eu fiz por eles. Invariavelmente, eu vejo as pessoas a serem mais gratas por aquilo que têm. E às vezes o pouco torna-se muito e aquilo pouco que tu tens, tu dás. Nós, no nosso contexto, temos muito, comparativamente a eles, e temos aqui um grande sentimento, às vezes, de escassez em dar. E sim, grandes aprendizagens, grandes pessoas que tu conheces e se apaixonam.

Muito bem, então conta o que aprendeste nessas missões humanitárias que realizaste, Timothy. Timothy, que te chamam também Timy, não é?

Sou mais conhecido por Timy.

Timy, vamos lá.

Nas missões humanitárias, eu não me sinto que catologar enquanto fotógrafo, nem quero. Eu acho que assim que dou um carimbo, quem sou eu enquanto fotógrafo, estou a colocar limites. Mas um bocadinho influenciado por fotógrafos que me inspiraram e que sigo. Tinha uma altura que tinha a sensação que era um fotojornalista, que eu nunca fui. Mas invariavelmente pensas no Steve McCurry, pensas no trabalho de Sebastião Salgado.

Os grandes.

Os grandes. E eu sempre quis ir a Bangladesh por causa do trabalho do Sebastião Salgado e de outros fotógrafos, por causa do Shipwrecking Yard. Aquela grande zona em Chittagong, onde desmantelam grandes cargueiros, petroleiros.

Aí chegaste a ir lá?

Cheguei a ir lá, de uma forma meia clandestina.

Então.

Eu até esqueci me de falar isso, que eu tive uma pistola encostada à cabeça.

Opá, conta lá isso.

Eu fui também lá com um amigo, mas depois fiquei lá mais dias.

Lá no Bangladesh.

Sim, e depois falei com, não era um fixer, era mais uma pessoa que se tornou um amigo e que também estava ligado a uma ONG local e eu disse: "Olha, eu gostava mesmo de ir ao Shipwrecking Yard, por causa disto, por causa daquilo." Ele disse: "Isto é muito difícil, porque aquilo é uma estação de praia, tem o quê? Para aí 30 quilômetros, mas depois cada porção de terra é das petrolíferas."

Ok, então concessionadas.

Aquilo é tipo um caldo de exploração e o trabalho infantil, condições mesmo subumanas.

Não propício a curiosos.

Não, e especialmente quando já há baixas-sensatas pra fecharem aquela zona e uma série de coisas.

Mas tu quiseste lá ir.

Eu quis lá ir, ele lá arranjou o contacto, fomos lá por um estreito, um secret passage. Ele disse-me: "Olha, tens para aí o quê? 20 minutos, 15 minutos, entrar e sair, ok?" "I'll take it." Na saída, tinha um guarda com uma ponta de uma arma.

Então chegaste a ir lá, fizeste fotografias.

Fiz fotos. Fiz as fotos que eu queria fazer, porque eu queria passar lá mais tempo.

Fizeste o que foi possível e saíste.

E na saída-

E à saída, pam! É isso?

Yeah.

Uma pistola apontada à cabeça, não foi?

Sim, pediram-me o cartão.

O cartão de?

O cartão de memória.

Ah, o cartão de memória da máquina.

Sim. Eu, por acaso, antes de sair, tirei o cartão e meti o cartão nas meias.

Esperto.

E meti outro cartão lá dentro. E mostrei-lhe a máquina, comecei a rolar nas fotos, e ele disse: "Ah, mas eu vi-te a tirar fotos. Vou ter que te revistar" e não sei o quê. Só que a pessoa que estava comigo já teve várias funções durante a sua vida. Então era uma pessoa mais conhecida lá do submundo de Chittagong.

Ok.

Então a conversa resolveu-se um bocadinho assim. Depois ele mandou-me pro carro, ficaram lá a conversar.

E a coisa passou.

E a coisa passou.

Muito bem. Então, mas chegaste a ter mesmo uma arma apontada à cabeça, não foi? Caramba, susto.

Não me lembrei disso. Eu vou me esquecendo de certas coisas.

Isso é daquelas histórias que ninguém esquece. Digo eu.

Não sei se ficou assim um bocadinho recalcado. Eu costumo me lembrar das histórias mais engraçadas. Mas sim, aconteceu.

Então vá, partilha aí uma história engraçada que tenhas aí na ponta da língua, Timothy.

Uma história engraçada. Olha, uma viagem que fiz ao Camboja. Mais duas amigas. Tínhamos um guia que nos ia buscar todos os dias de tuk-tuk.

Ao hostel? Ao sítio onde estavam alojadas.

Em Siem Reap, na zona dos templos. E então eu comecei a achar o tuk-tuk assim meio desequilibrado. Então olhei pro lado, são três rodas, só me vi nu.

Faltava uma roda ao tuk-tuk.

Faltava uma roda.

Porra, meu. Havia curvas que pra um lado desafiavam a gravidade, é isso?

Sim, mas demos conta disso numa reta.

Era a roda da frente, então?

Não, era a roda de trás, da direita. Então disse à minha amiga: "Olha, é melhor avisarmos o condutor que só estamos com uma roda. Está a nos faltar uma roda." E pronto, foi engraçado na altura, essa história.

Faz parte, não é?

Faz parte.

Claro que sim. Mas olha, vamos recuar um bocadinho ao Bangladesh e à tua estada, estadia. Estiveste num campo de refugiados, não foi?

Estive em vários. O maior que eu estive foi efetivamente o campo dos rohingya, que vêm daquela zona de Mianmar, do genocídio, e que fogem ali pra fronteira que fica ali encostado com uma zona que se chama Cox's Bazar. E que alberga ali uma zona que se chama Kutupalong, que ésobejamente conhecida. Na altura, havia uma estimativa de haver mais ou menos 1,2 milhões.

É um dos maiores campos refugiados. Há quem diga que é o maior do mundo.

Provavelmente. Não vou dizer que sim, mas é seguramente um dos maiores.

Rivaliza tristemente com aquele de Moria, na Grécia.

Exatamente.

Portanto, é muita gente.

É muita gente. É preciso uma série de autorizações pra entrar no campo. Eu consegui porque fui com ONG. E também estive em outros sítios que não são considerados campos de refugiados, são slum dwellers, que faz lembrar favelas. São zonas, por exemplo, que são ocupadas pelos rohingya. Os rohingya vêm de uma zona da Índia que é dos rohingya. Eles são muçulmanos. Fogem pra uma zona que pertencia ao Paquistão, mas o Paquistão depois entra em guerra com o Bangladesh e o Bangladesh apropriou-se daquela zona. São pessoas que são apátridas e ocupam zonas que supostamente é por um período curto e acaba por ser anos e anos. Tu tens zonas onde se calha cabem 50 pessoas e têm 500. Sem condições nenhuma de vida digna. Não há água canalizada, não há luz. E vivem com esta coisa de viverem sem identidade, porque perdem uma série de direitos.

Claro.

Eu também estive em contato com os dalits. Os dalits vivem uma realidade mais soft, por assim dizer, porque são em menor número e também têm outras condições. Mas as realidades mais fortes foi efetivamente dos rohingya. Passei mais tempo com os rohingya. Rohingya é diferente, porque é mesmo um campo de refugiados tradicional. Tu lá dentro tens o hospital de campanha, tens uma série de forças policiais e militares.

Onde se faz o que se pode.

Onde se faz o que se pode.

E há muitas carências, claro que sim.

Sim.

Portanto, falta tudo. Comida.

Falta tudo. Depois fogem e têm problemas com drogas e prostituição, uma série de imbróglios. O número de refugiados tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Já não é aquela afluência desde aqueles anos mais perto do genocídio, mas vai se registando sempre, todos os anos, um aumento do número. Acho que isso são experiências que por mais que tentemos explicar por palavras, não consegues. Tens que ir mesmo lá e ver.

Vamos então ver as tuas fotografias. Trouxeste lá boas fotografias?

Sim, trouxe.

Boa.

Sempre a chover.

Ah, é?

Sim, porque aquilo é a zona dos dilúvios.

Exato.

Das cheias. Um dos dias que passamos lá choveu bastante e curiosamente foi o dia que fotografei mais. Mas sim, tenho boas fotografias.

Muito bem. Antes do nosso intervalo, vamos abrir o álbum de viagem, Timothy.

Vamos.

Trouxeste das tuas viagens, Timothy, algum objeto que seja especial e que guardes contigo?

Eu não tenho propriamente um objeto que tenha trazido uma viagem. Há um objeto que eu levo sempre pras viagens.

Ok.

Que é um terço de Senhor Santo Cristo.

Ah, ok.

Que ofereci à minha avó. Aliás, tínhamos dois, e eu levo sempre esse terço comigo.

O que ofereceste à tua avó?

O que eu ofereci à minha avó, levo sempre.

Portanto, deduzo que a tua avó...

Sim, já faleceu.

Já faleceu.

Sim.

Então és um homem de fé, é isso?

Gosto de pensar que sim.

Ah, ok. Explica lá isso, "gosto de pensar que sim". Ou se ou não se é, não sei.

Sim, sou uma pessoa de fé. O que não quer dizer que seja uma pessoa religiosa.

Portanto não professas nenhum, não tens nenhum culto, não tens nenhum ritual religioso, não vais à missa.

Não tenho nenhum clube.

Nada, não tens nenhum clube.

Não, eu acho que a fé às vezes nos falta pra ser um pouquinho melhores todos os dias.

Ok. E esse terço que te acompanha faz então lembrar-te que...

Sim, acho que leva-me pra um lugar de paz.

Ok, muito bem. Estamos na conversa com o Timothy Lima, Timmy Lima.

Yes.

Como é conhecido. Very americano esse yes. É de lá, ele é de lá, nasceu lá.

Tô de lá.

Nasceu lá, mas vive há muitos anos, desde sempre, nos Açores. Fizemos aqui uma curta pausa, regressemos já a seguir. Até já. Estamos de regresso pra segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana convidei o agora fotógrafo Timothy Lima, outrora professor de Enfermagem nos Açores, que grande cambalhota deu a tua vida, Timothy. Já explicaste na primeira parte. Eu gostava de falar aqui de um aspecto particular das tuas viagens. Nós não podemos dizer que tu sejas propriamente um grande viajante, porque ainda te falta descobrir muito mundo.

Certo.

Mas tu repetes países, gostas de ir a vários países e foi de um país africano que tu trouxeste a história de, ajuda-me, a história de Jalikunda.

Jaliya.

Jaliya.

A storytelling of Jalikunda.

Jalie ou Jalaya Kundi?

Jalaya.

Jalaya?

Jalaya é o modo que o Jali vive.

Ok.

Jali é uma comunidade de storytellers e músicos.

Na Gâmbia, não é?

Na Gâmbia, muito antiga. E que exatamente vive para a kora.

A kora é aquele instrumento-

Sim, de várias cordas. Portanto, há ali três modelos

Com uma espécie de uma cabaça grande.

Exatamente.

Muito típico ali daquela zona.

Muito típico. Senegal, Guiné-Bissau.

Oeste da África, não é?

Portanto, é West African music, que tem uma história muito curiosa. A kora vem segundo a história da Gâmbia e dos Jali, porque os Jali não têm história escrita. A maneira dos Jali contar a história é através da música. Eles são considerados oral historians, mas também eram vistos como homens sábios. Portanto, se tu tinhas algum problema no teu casamento ou na tua vida, seja de finanças ou lá o que fosse.

Ias aconselhar-te a um-

Ia te aconselhar o mais velho. Portanto, o mais velho Jali. Isto é uma coisa que vai se perdendo ao longo do tempo, mas era assim que funcionava durante muito tempo.

Ok.

E a kora aparece porque é oferecida a um guerreiro, que era o Kaleffa, que era a versão de Aquiles deles. Era aquele gajo que mandavas pra guerra quando querias que aquilo se resolvesse. Então o Aquiles tinha uma mulher albina espiritual.

O Aquiles africano, eu acho.

O Aquiles africano, Kaleffa. Então os deles oferecem em troca, portanto, queriam a mulher dele como deusa. Oferecem a kora em troca da mulher dele. E assim aconteceu. E a kora acompanhava o Kaleffa nas guerras. E toda a história da kora é falada sobre o Kaleffa. Por acaso é uma música que é incrível.

É sim, senhor. E embala, não é?

Embala. Viaja.

Mas também é muito igual, não é? Não achas isso?

Igual? Não.

Não? Ai, o que eu fui dizer.

Não acho que seja igual. É interessante que aquilo é quase um hipnotismo. Eu percebo o que estás a dizer e concordo, porque eles fixam muito uma frase, mas depois dão diversas intensidades à música e levam-te mesmo numa viagem emocional muito grande. Sim.

Então tu foste lá filmar os storytellers, não é?

É, eu fui lá filmar o Jali Cunda. Cunda quer dizer linhagem, família, continuidade. Fui lá filmar uma família, porque entretanto, há sete anos atrás, mais ou menos, conheci um homem que vive cá há 10 anos.

Cá em Portugal.

Sim, o Ebraima Mbaye, que temos um grande amigo em comum. E há uns três anos atrás começamos a falar sobre: "Temos que ir à Gâmbia". Porque durante um almoço, ao conversar com ele, ele começou a me contar as tradições deles e como é que eram abençoados para serem Jalis e para tocar kora. Porque eles têm vários instrumentos, têm o balafone, mas a kora é a peça central.

Ok. É o violino deles.

É o violino deles, Stradivarius. E ele a contar-me a história, eu senti mesmo: "Epá, temos que fazer algo".

O apelo, não é? Tem que ir lá. E foste lá.

E fomos lá.

Mas conta lá, o que tu viste? Porque o teu documentário está feito, está à espera de ser estreado, não é? Sim, diz.

Ele já foi estreado, só não coloquei online. Eu inaugurei uma exposição em abril, em Angra, uma exposição de fotografias, em que também foi feita a apresentação do documentário, e que ali ficou. Fomos aconselhados a submeter, a criar uma ronda de festivais primeiros, e portanto não disponibilizei pra já na net. O feedback foi incrível. Estamos bastante orgulhosos do trabalho. Entretanto, também criei uma ligação muito grande com o Ebraima. E pronto, estivemos lá.

Então e que histórias contam os Jali?

Eles contam várias histórias. É quase como uma Disney.

A é?

É quase como uma Disney. Vive tudo muito das metáforas. É o homem que é rico e que vive ao pé de um rio e as pessoas querem banhar-se no rio, mas não conseguem ir lá porque há um crocodilo. Então o homem começa a sacrificar o gado que tem pro crocodilo não atacar as pessoas, até que ele fica sem gado, fica sem nada. Então, no fim, oferece a si próprio ao crocodilo. Só que depois, no fim, faz amizade com o crocodilo, o crocodilo muda-se pra outro rio e as pessoas podem se banhar no rio. É tudo histórias assim. Esta música chama-se Baba Bonjang. Baba Bonjang era o homem que era muito rico. E são histórias assim, sobre sacrificar, sobre dar, sobre a contribuição que tu podes dar à comunidade. Vive tudo à volta disso. São histórias que podem durar até 20, 30 minutos.

Uau!

Eles estão a tocar, estão a cantar, e depois, de repente, começam a contar uma história. E é engraçado porque o pai do Ebraima era um músico de kora muito conhecido. Vários músicos do norte da Europa viajavam de propósito pra Gâmbia só pra ter lições com ele de kora e a forma que ele contava a história, é muito engraçado.

Muito bem. Portanto, venha de lá esse documentário.

Sim.

Põe lá isso a rondar aí os festivais.

Assim será.

E a ser projetado em muitas salas de cinema Timothy, por onde tens viajado mais? Conta tudo.

Esta vontade de viajar começou em 2011. Já tinha viajado um pouco antes, mas sentir mesmo aquela energia do "coping prop" para a frente foi para a Indonésia em 2011. Eu tinha concorrido a um concurso açoriano, que era o Lab Jovem, ganhei uma bolsa e usei essa bolsa para ir numa exposição fotográfica mais o fotógrafo João Santos. Em 2011, a Indonésia ainda não era aquele boom turístico que é hoje em dia. Também não sei como é que voltamos, mas para aquilo que vais ver nas redes sociais, imaginas o que seja. Visitamos dois sítios, estivemos em Bali e estivemos em Java, e foi onde tudo começou. É claro que isto foi um pouco balanceado e equilibrando com a minha vida enquanto enfermeiro.

Mas foi aí que tu percebeste isto de andar pelo mundo e a ver coisas novas. "Tem que ser a minha vida".

Comer coisas esquisitas, conhecer pessoas incríveis e retratar tudo isso. É qualquer coisa.

Claro. Nesse ano de 2011, tu já tinhas a paixão pela fotografia?

Sim, já fotografava, mas posso dizer que foi a primeira grande viagem que fiz.

Quanto tempo durou essa viagem?

Around 20 dias.

Vinte dias, é bom.

Sim, foi muito bom.

Fizeste o arquipélago todo? Não se faz, não é? Porque são muitas ilhas.

Não, nós visitamos Bali e Java.

Ok.

Bali e Java.

Ficaste com que impressão?

Eu adorei. Desde visitar vulcões, visitamos o Monte Bromo, visitamos o Ijen, que é um dos lagos mais ácidos do mundo. Então estás ali no meio de ventania tóxica, que é onde estão aqueles trabalhadores do enxofre, que ganham 12 € por dia, de fazer 7 km com 70 quilos de enxofre em cestas. O Monte Bromo também é impressionante. Tens ali três vulcões que estão dentro de uma cratera massiva de um vulcão ainda maior.

Ok. Não foste àquele vulcão onde agora houve um acidente com uma turista brasileira.

Não captei onde é que foi o acidente, mas provavelmente não tenha sido o mesmo sítio, não faço ideia.

Se me deres aqui um minutinho para eu procurar.

Boa.

Ora, eu consigo ver tudo. Tinha que abrir uma notícia. Era uma influencer que caiu no Monte Rinjani.

Não.

Não tiveste lá.

Não. Onde eu fui foi no Monte Bromo, que fica em Bali.

Em Bali.

Aliás, é o contrário. Agora estou perdido.

Então.

Então, o Kawah Ijen é em Java, salvo erro. Já não me lembro. Kawah Ijen.

Eu acho extraordinário tu ainda te lembrares dos nomes todos. Já passaram 14 anos.

Vamos esquecendo.

Eu saio de Lisboa e esqueço-me do nome das localidades onde passei.

Nem faço ideia como me estou a lembrar.

E é a minha língua.

Mas são dois lugares incríveis.

Sim.

E claro, passas por aqueles templos sagrados, em que também entras naquela vibe.

Há muitos viajantes que dizem que a Indonésia é um bom sítio para começar para quem quer viajar muito e durante muito tempo. É um bom país para começar também. Partilhas dessa opinião? Porque é muito diverso, muito seguro, enfim.

Sim.

Há muita variedade. É?

Já foi em 2011, mas acho que foi uma boa experiência para catapultar esta vontade.

Boa, muito bem. Então, depois daí, andaste por aí pelo mundo a viajar?

Sim, as missões humanitárias levaram-me até Bulama, que era uma antiga ilha que foi colonizada pelos ingleses e pelos portugueses, e depois foi abandonada na Guiné-Bissau e que está abandonada, e que também tem a sua história que é algo muito incrível.

Se está abandonada, o que é que um enfermeiro vai para lá fazer?

Montes de coisas.

Como assim?

Montes de coisas. Nós vamos para lá, as missões humanitárias geralmente têm um objetivo. Vais para lá ajudar a construir uma escola ou vais para lá mais num ponto de vista educacional, para educação para saúde ou mesmo ajudar o pessoal no seu dia a dia. Lembro-me de nós irmos cultivar para um horta, um horta social. E uma forma também de os tornar mais autossuficientes na sua forma de vida. Eu gosto muito da vida onde se desenrola e não há luz, há formas de captar a água, que não aquilo que nós estamos habituados. E depois, mais uma vez, é o desligar de toda a tecnologia. Apesar de teres sempre a máquina contigo, mas estás mesmo engaged no ambiente onde estás, com as pessoas com que vais te relacionando e que vais enriquecendo.

Mas sabes sempre que vais voltar, não é? Isso dá sempre muito conforto.

Vais voltar.

Não é?

Vais voltar. O que também é bom. É o choque, é o contraste. Mas esse contraste também é preciso. Como a Sora Magda diz, é preciso sair da ilha para veres a ilha.

Pois.

E que traz também um sentimento de valorização e de encaixe enquanto identidade.

E de valorização.

E de valorização, sim.

Também partilhas dessa ideia.

Sim, completamente.

Muitas vezes é quando não temos Diariamente aquilo que habitualmente temos, que damos valor.

Exatamente.

Nomeadamente coisas tão básicas como água.

Sim.

É difícil.

É difícil. Mas eu não vejo isto de uma forma triste. Isto são mesmo histórias que tornam-te melhor. É aquilo que eu trago, é aquilo que eu levo. Independentemente de ter viajado em missões humanitárias ou ter passado por aventuras em mais viagem, como fiz para a Tanzânia ou como fiz agora há pouco tempo para o Ártico, em Svalbard, trazes sempre qualquer coisa nova. Trazes sempre um ensinamento, até porque esses sítios para onde tenho ido, alguns deles são recônditos, não é fácil lá chegar. E há um awareness que cresce em ti.

Uma consciência.

É. E às vezes estás mesmo desconectado. Sabes aquele filme do Walter Mitty? The Life of Walter Mitty. O cara da Time Magazine que vai à procura do fotógrafo, do negativo, e o fotógrafo é o Sean Penn e ele está lá numas montanhas no Afeganistão. Então ele está atrás do leopardo das montanhas.

Leopardo das Neves, não é?

É. E ele, na altura que encontra o animal, decide não tirar a fotografia. Ele diz que às vezes decide fazer isso, que prefere ficar no momento do que ter a máquina entre si e o momento, porque tira-lhe a recordação. E é um obstáculo.

Não era a fotografia que ele procurava.

Exatamente. É o momento.

Se calhar era viver o momento.

É. E deixem encostar e vão jogar futebol com os niños. É espetacular. É um filme incrível.

Incrível, muito bem. Falaste da Tanzânia. Tiveste uma aventura na Tanzânia?

Sim.

Conta lá.

Fui à Tanzânia. Tivemos parte safári, parte Stone Town, Zanzibar, que é a minha parte favorita, que é a parte em que tens pessoas. Eu fui mais uma pessoa com quem fiz uma boa amizade, que é o Artur Cabral, que é um wildlife photographer já conhecido. Fui à Tanzânia com ele. Estivemos em Ngorongoro, depois estamos no Serengeti, o que foi incrível porque acampamos mesmo no meio da bicharada. Tenho uma história muito engraçada.

Conta, vá lá.

No Serengeti, à noite, junta-se ali um perímetro de acampamento onde tem vários guias que ficam a vigiar o acampamento. Um dos alertas que nos deram: "Olha, toma cuidado à noite. Não se admirem de encontrar um búfalo, que geralmente os búfalos estão curiosos e entram pelo acampamento. É mais ou menos seguro. Só não é seguro se eles tiverem uma cria ao lado. Isto é a altura que começam a aparecer crias". Eu fui à tenda à noite. Não avisei o guia. Fui buscar um casaco, estava a ficar frio. O que eu encontro? Um búfalo com uma cria à frente da minha tenda.

Tu estavas a sair da tenda ou ias para a tenda?

Ia para a tenda, ia buscar o casaco. Um búfalo de frente com a cria, exatamente aquilo que tinha queria que acontecesse. Ia tentar lembrar o que o guia tinha me dito. Já não me lembro se ele disse para baixar a cabeça, se recuar, se abrir os braços. A minha sorte é que o guia, os caras estão habituados a isso. Eu vi que eu levantei-me e ele veio vigiar-me. Foi uma questão de segundos sentir logo a mão dele. "Olha, baixa a cabeça, baixa a cabeça, está tudo bem".

Evitar o contacto dos olhos com o búfalo.

É, por causa da cria. Caso contrário, são dóceis.

Ok. São muito grandes e assustadores.

São gigantes. Correu tudo bem. Na manhã seguinte, tinha uma prenda. Imaginas o que era?

Imagino.

À entrada da tenda tinha uma prenda deixada pelo búfalo, em forma de agradecimento, se calhar, de ter feito mal à cria.

Se calhar ele é que teve medo e isso é a expressão do medo.

Mas é espetacular, porque tu estás no território deles e não ao contrário.

É verdade.

E estás ali a acampar e ouves o leão ali a rondar, noite após noite, o rugido cada vez mais perto. E os guias depois explicam: "Olha, não se assustam, que o leão sabe que vocês estão aqui, mas isto é uma forma dele dizer que sou eu que mando".

Exato. Isto é meu.

Isto é meu.

E vocês é que cá vieram.

Tal e qual.

E só cá estão porque eu deixo.

Exatamente.

Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim, Timothy.

Certo.

Vamos fazer checkout?

Vamos fazer checkout.

Vamos lá, então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...

O terço da minha avó.

Vai o tal terço da tua avó. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?

Foi na Camboja, sem dúvida.

Aquela que mete o tuk-tuk que só tinha-- eram três, mas eram duas rodas.

A saída da Camboja ainda tínhamos os vistos feitos.

O carimbo de passaporte, olha, nem de propósito, e o visto mais difícil de obter.

Para o Bangladesh, sem dúvida.

Foi?

Foi extremamente complicado.

Muita burocracia ou muita má vontade?

Deve ser mais burocracia, muita papelada, portanto demorou bastante tempo.

Ok. A recordação de viagem mais cara?

Marraquexe. Fomos aldrabados num frasco de especiarias que nos custaram Cor e cabelo, como se costuma dizer. Fomos bem enganados.

Pronto. Trazias especiarias ou não?

Sim, especiarias que deram para antes. Fomos bem aldrabados.

A refeição mais estranha qual foi?

Foi na Indonésia.

O que comeste?

Foi uma espécie de barata, que é estranhamente delicioso.

Estranhamente delicioso.

Imagina uma mistura entre galinha e camarão.

Ok.

Bem saboroso.

Como é que era confecionada essa espécie de barata?

Era frita.

Frita. Era daqueles almoços.

Tipo um Wok.

E era bom?

Era bom.

Pronto. Comeste uma ou várias?

Várias.

Tipo snack, é isso?

Sim, tipo snack, tipo caranguejo.

Gostava de viajar com?

Steve McCurry.

Steve McCurry, o fotógrafo.

Sem dúvida.

Para fotografares ao lado dele.

Sem dúvida.

Aquelas paisagens na golden hour, hora dourada.

Sem dúvida. Ou ele ou o Chris Burkard.

O quê?

Chris Burkard.

Chris Burkard, explica-me quem é. Também é um fotógrafo?

É um fotógrafo, mais aventureiro, costuma andar mais pela Islândia e que também tem uma forma muito interessante de comunicar visualmente.

Boa. Então ainda boa sorte.

Obrigado.

Se calhar eles ouvem este programa. Vamos tagá-los nas redes sociais a ver o que acontece. Timothy, foi um gosto.

Igualmente, obrigado.

Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo?

A minha escolha é uma música de um músico americano, country, Jason Isbell. É uma música que se chama "Speed Trap Town". É uma música que fala sobre inactividades, mudança, acerca daquilo que o Sara Marques disse, de consegues ver a ilha quando estás fora da ilha. O lugar que tu sentes às vezes aprisionado e que é quase uma luta para saíres do local. É tal de qual o que eu falo.

Muito bem. Falaste em mudança, também estás em mudança.

Estou em mudança para Lisboa.

Bem-vindo à tua nova vida lisboeta.

Obrigado.

Que está precisamente a começar.

Exatamente. Esta semana.

Esta semana.

Sim.

Não te deixes enganar pela cidade. Há muitas tentações por aí.

Eu vou lá.

E levam-se muitos muros à nossa frente. Timothy, foi um gosto mais uma vez.

Igualmente, João. Obrigado.

Muito obrigado e boa sorte.

Obrigado.

Jason Isbell a fechar a conversa do fim do mundo desta semana com a música "Speed Trap Town". Estamos de regresso hoje há oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens.