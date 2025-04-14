Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Chegávamos a uma estrada asfaltada. Começa a andar: "Agora sim, vou descansar um pouco." Ao fim de 30 km, para e quando o autocarro era de noite, à volta vê-se fogueiras no meio da estrada.

Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é de contas, ou seja, é economista, e conta já com uma bela soma de países visitados, cerca de 80. Tudo somado, dá 90% do PIB mundial. Já vão perceber porque refiro isto. E algumas das parcelas dessa soma aparecem até em duplicado. Começou cedo nisto das viagens, nos anos 80, a caminho da Serra da Estrela, onde a família tinha e tem uma casa. Não havia autoestradas, o país era um atraso de vida e as viagens demoravam horas e horas de curvas e contracurvas para cima e para baixo. Depois fez dois interrails e a partir daí foi sempre a abrir. Fez um coast to coast nos Estados Unidos, deambulou pela América do Sul, conheceu meio mundo, viveu em Inglaterra seis anos, dois semestres em Timor-Leste. Manuel Calheira Cabral. Senhor ministro, bem-vindo.

Muito bem, cá estamos.

Já ninguém te trata por ministro, pois não?

Às vezes, mas é mais a brincar do que a sério.

Muito bem, só assim entre amigos, não é?

Sim.

Viajaste muito com os teus amigos, não foi? Quando é que começou isto das viagens? E por quê?

Começou muito cedo. Comecei a viajar primeiro com os meus pais. Essas viagens míticas para a Serra da Estrela, mas também para Espanha e para o Algarve, etc. E depois viajei para os Açores, que o meu pai viveu lá uma série de anos e onde eu estive lá um ano, que me marcou muito.

Ok.

Mas depois, quando comecei a ganhar alguma autonomia, que foi quando tive a minha primeira moto, comecei a viajar de moto pelo país todo.

És ainda motard?

Ainda sou motard, mas eu tive a minha primeira moto aos 14 anos, que é a moto talvez mais ordinária jamais fabricada em todo o mundo, quem sabe, que era a Casal Vóce.

Casal Vóce.

Uma moto só com duas mudanças, tinha a primeira e a segunda e depois não tinha mais.

Era uma moto portuguesa, não era? Aquilo era modelo português.

Era uma moto portuguesa, com certeza. A minha ainda era daquelas com mudanças de mão, que isto é uma referência só para os motards. Mas aos 14 anos fiz uma viagem desde Carcavelos, que era onde eu vivia, até São Pedro do Moel, passando pela Ericeira, passando por São Martinho do Porto.

14 anos?

Com 14 anos.

Isso hoje em dia era impensável.

Bastante, eu acho.

Bastante. Tu és pai e tens dois filhos. Deixarias os teus filhos fazerem essa viagem?

Teria que ponderar. Mas na altura, liguei aos meus pais, estavam em Lisboa, disse: "Vou ali com o meu amigo Luís, vamos fazer uma semana de férias." Eles: "Com certeza." Eu acho que os meus pais acharam que eu ia com o pai deles, que eles conheciam.

O país também era outro, não é?

É verdade. E a realidade era totalmente outra, porque eu telefonei três dias depois de uma cabine telefónica, não havia telemóveis nessa altura.

Coisa impensável nos dias de hoje, não é?

Sim, três dias sem dar notícias. E o meu pai perguntou: "Levou a moto?" E eu: "Levei". "Está bem, tenha cuidado, não ande muito depressa." Isso foi um conselho que eu segui à letra, porque a moto também não passava dos 40, 50. Portanto, nunca fui depressa, segui as instruções do meu pai. Mas depois disso, tive uma Gilera, que já era uma moto um pouquinho mais forte.

Sim, uma italiana.

Era com cinco mudanças, já dava para ir 80 ou assim. E aí fui até Caminha, fui de Lisboa até Caminha, até ao Alentejo, Algarve, Moledo, Lamego, estivemos na Serra da Estrela também. Percorri o país todo de 50 antes de ter 18. Depois comecei a fazer viagens de carro.

De carro, muito bem. Quando é que aparecem os interrails na tua vida? Foi na faculdade.

Os interrails já estava na faculdade.

Porque essas, sim, são as tuas primeiras grandes viagens, é isso?

Sim, os interrails.

Sim. Tu és de uma geração inteira, não é?

Sim, o interrail era a viagem daquela geração. Ainda continua a existir. O interrail que eu fiz, estava a trabalhar como jornalista e, portanto, estava a ganhar algum dinheiro e tirei um mês para fazer o primeiro interrail. Um ano depois fiz o segundo e foram os dois muito giros.

Foram feitos em 1989 e 1990.

1990.

Portanto, ali naqueles dois anos em que o mundo estava todo a mudar. O bloco soviético estava a ruir, a Europa estava em ebulição, Portugal tinha aderido há pouco tempo. Tudo estava a acontecer.

Tudo estava a acontecer.

Tu foste ao outro lado, não foi? Foste aos países soviéticos.

E ainda estava a acontecer, isso é o mais interessante. Em 89, no verão, o Muro de Berlim cai em novembro. Em 89, no verão, estava business as usual, aquilo continuava a ser comunista, pacatamente comunista, com escassez de bens à la comunista.

E onde os portugueses se sentiam ricos, não é?

Exatamente. Os portugueses quando saíam de Espanha e entravam em França, era uma diferença enorme em termos de custo de vida. Na Alemanha, um cachorro custava, na altura, 900 €. Uma pessoa ia jantar a um restaurante e comia bem.

900 €? 900 escudos.

900 escudos.

Ora, para quem não vive-

É 4,5 € hoje em dia. Não é nada especial, mas na altura, de facto, uma pessoa ia jantar aqui um tasco por 400, 500 €. Quer dizer-

Escudos.

Escudos, mais uma vez. E de facto, a Europa era muito cara para nós.

Pois.

E depois quando se passava para o outro lado, por 100 escudos, nós jantávamos.

Até chegarem ao bloco soviético andavam a comer salsichas e atum, não era? Depois quando chegavam lá, que era bifes.

O que aprendemos, e da pior maneira, foi que tínhamos que ir jantar cedo.

É?

Porque eles tinham um estoque de bifes e de outras coisas que acabava. Cada restaurante só tinha 30 ou 40. E se chegasse lá depois, comias uns ovos mexidos ou qualquer coisa.

Surpreendeu-te essa realidade que foste encontrar, não só no bloco soviético, mas Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, os países por onde fizeste o teu interrail?

Surpreendeu muito. Acho que abria muitas perspectivas uma pessoa ver uma Europa mais desenvolvida e diferente, e ver nos países de leste uma Europa que era também ela própria desenvolvida, mas com coisas que algumas delas lembravam Portugal.

Sim.

Porque nós tínhamos também um atraso mais visível nessa altura, outras eram mais originais.

Sobretudo fora de Lisboa, Porto.

Sim, uma pessoa quando vai a Praga ou Budapeste, eram cidades desenvolvidas. O que era estranho era em alguns aspectos, na arquitetura, em algum desenvolvimento, eram parecidas com as cidades que nós tínhamos acabado de deixar da Alemanha, mas depois os carros eram Travantes em vez de serem Mercedes e os supermercados tinham umas coisas indescritíveis quando tinham alguma coisa.

Muito bem. Fizeste essas viagens com amigos, não foi?

Fiz essas viagens com amigos. Comecei a viajar muito com amigos. Eu comecei a viajar à moda antiga. Primeiro voltas aqui ao pé de mota, depois a entrar por Espanha com grupos todos os anos, éramos sete amigos num Peugeot 504 de sete lugares e viajávamos pelo norte de Espanha, chegamos até San Sebastián, Galiza e tudo mais. Todos os anos fazíamos viagens por Espanha e depois então com os Interrails abriu-se a Europa, que obviamente já tinha mais diferenças e mais coisas a descobrir. Eu adorei a Itália, que tinha essa mistura engraçada de lojas espetaculares ao nível do melhor que se encontrava em França, com um estilo bestial e mesmo as pessoas, mas depois também centros das cidades, às vezes, muito decadentes. Eu lembro-me de chegar a Génova e a zona portuária de Génova era superdecadente e misturava excelência, luxo com decadência, mas de uma forma muito italiana e muito interessante.

Portanto, um português dos anos 90 não se sentia muito deslocado.

Não se sentia tão deslocado. Em França e na Alemanha era, de facto, tudo muito caro, tudo muito impecável, tudo muito à frente. E, de facto, nós sentimo-nos muito pobres nessa altura lá. Era o que era.

Ainda sentimos, não é?

Ainda hoje. Acho que hoje em dia vai-se a França e as lojas já são mais parecidas com as nossas.

É verdade.

E uma pessoa consegue em alguns bistrôs jantar a preços que janta em bons restaurantes em Lisboa.

E ao nível das compras, Manuel, por essa Europa afora, há países onde até os frescos e as coisas de supermercado são mais baratas do que em Portugal.

Na Alemanha, sim, por exemplo, não é mais caro esse género de coisa. Os serviços são mais caros. Eu vivi em Inglaterra, em que era tudo mais caro e de pior qualidade, porque isso é uma questão: uma pessoa vai a um bistrô, que é o equivalente a um tasco em França, mas come maravilhosamente. De facto, a comida em França é uma coisa espetacular.

Comme il faut.

Comme il faut, exatamente.

Muito bem. Então onde é que aparece Marrocos na tua vida? É logo a seguir aos Interrails?

Marrocos aparece logo a seguir aos Interrails, com a primeira viagem que faço a Marrocos é como jornalista. Foi uma experiência giríssima. Eu tinha 20 anos e fui com jornalistas mais velhos e, portanto, teve tanta piada a viagem em si, como o contacto com essas pessoas que tinham vivido o 25 de Abril, que tinham tido experiências, de facto, diferentes, que não eram as da minha geração, porque eles eram mais velhos. Também não eram a geração dos meus pais, era uma geração intermédia, mas que tinha 20 anos no 25 de Abril.

Tu foste jornalista quantos anos?

Eu fui três anos jornalista.

Viajaste muito enquanto jornalista?

Viajei bastante, mas não demasiado. Fui a Marrocos, fui à Alemanha, fui a França, fui a Inglaterra também, mas não fiz demasiadas viagens como jornalista. Fiz algumas cá dentro, várias coisas no Porto, mas não se viajava assim tanto como jornalista na altura.

Ok. Hoje também não.

Talvez. Se calhar há tempos para tudo. Eu lembro-me na altura que acabei por viajar um bocado e por entrevistar muitas vezes. Entrevistei comissários europeus, com 20 anos, o que parece um bocado estranho, mas era aquela coisa estúpida: eu falava inglês. E falava bem inglês. Aquela geração que era um bocado mais velha do que eu não fazia, falava melhor francês do que inglês e às vezes não falava mesmo nada de inglês, o que me deu alguma vantagem de ir a algumas dessas coisas.

Muito bem, tinhas essa vantagem competitiva. Ainda bem. Olha, Estados Unidos, também fizeste um coast to coast, não foi?

Fiz um coast to coast quando tinha 23 anos e foi uma experiência muito interessante.

Isso foi mais ou menos em que ano, sabes de cabeça?

Foi em 92.

92, ok.

92. 23, 24 anos.

Logo a seguir à Primeira Guerra do Golfo.

Sim, mas a experiência foi muito interessante porque na altura é preciso perceber que Portugal tinha acabado de abrir há muito pouco tempo uma autoestrada Lisboa-Porto.

É verdade.

Mas viajar por Portugal, e eu tinha viajado muito por Portugal, fazia-se numas estradas indescritíveis. E uma pessoa chegava aos Estados Unidos e não era haver autoestradas por todo lado. Claro que havia, mas eram autoestradas de seis, sete faixas. Era uma coisa que pra nós era noutra escala. E isso foi uma das coisas que me marcou imenso. Uma pessoa chega a Nova Iorque e tem imensos sítios de Nova Iorque que são familiares, porque já viu em não sei quantos filmes e séries, mas a escala, uma pessoa não está preparada para isso. De repente, uma pessoa está a ver: "Olha aquele prédio ali ao lado, aquele pequenino". O pequenino tem 40 andares, seria o melhor prédio de Lisboa. E seria por muitos andares. A escala é muito grande. Os carros na altura eram aqueles carros tipo banheira americana. Hoje em dia, a maior parte dos carros já são mais SUVs ou carros compactos nos Estados Unidos. Continua a haver muitas banheiras e carros muito maiores do que na Europa, mas até na Europa uma pessoa vê isso quando vai parar o carro num parque de estacionamento antigo. Os carros em Portugal cresceram imenso. Uma pessoa olha o Mini moderno ao lado do Mini antigo, é o dobro do tamanho.

É verdade.

E quando para num desses parques, quer abrir a porta e não tem muito espaço. São parques feitos nos anos 90 ou nos anos 2000. E isso, de facto, os carros eram de uma desproporção de tamanho. Eu aqui usava um Renault 4 com 800 centímetros cúbicos. Lá fizemos o coast to coast num carro normal de 3800 centímetros cúbicos, um Buick, uma coisa que você punha a pata no acelerador e aquilo era uma potência, mas uma potência estúpida. Depois o carro a 140 não tinha equilíbrio nenhum, porque eram carros muito mal fabricados, mas gastavam muita gasolina, tinham muita força.

Era barata, não é?

Eram muito grandes, muito espaçosos, mas foi uma experiência muito gira.

Quanto tempo durou essa viagem, Manuel?

Foi um mês e tal. A nossa sorte é que tínhamos nos três amigos que fomos Tinha um primo meu que vivia em Nova Iorque. Um destes meus amigos tinha estado em Boston a fazer o AFS, aquela coisa que se ficava um ano.

numa família americana, no secundário.

Era uma família muito gira, liberal, mesmo tipicamente dos arredores de Boston. E foi uma experiência muito gira. Visitamos o Maine, que é muito bonito, e depois estivemos em Chicago e na outra costa também tinha um colega meu de mestrado que estava a fazer o doutoramento na Universidade de San Diego, que é uma universidade giríssima. Agora temos a Nova SBE, que foi por acaso onde eu tirei o curso, mas que era em Lisboa na altura. Mas aquilo tinha um campus a acabar numa praia onde se fazia surf.

Eu imagino que isso para um jovem de 23 anos a viver em Portugal seja um abre-cabeças, não é?

Eu acho que foi um abre-cabeças. Eu sempre tive uma pulso mais de esquerda, mas sempre fui muito liberal e sempre tive uma grande admiração pelo modelo liberal e pelo modelo empreendedor americano. Sempre tive algumas reservas face, por exemplo, ao modelo de apoio social, etc., e ao fato de haver pobres, e isso de fato há, e homeless, e se calhar agora até há mais. E é de fato uma sociedade que nos desafia também por isso, mas é uma sociedade diferente. Uma das coisas que eu aprendi muito a aceitar com esse coast to coast foi a ideia de que as soluções americanas, quando aplicadas à Europa por pessoas que estiveram lá a viver e que acham: "Isto tem que se fazer à americana", são um disparate. Mas também julgarmos os Estados Unidos à luz de valores puramente europeus e pensando que um país com aquela novidade, com aquela história mais curta, mas muito mais dinâmica, deveria ser como nós, é também um erro enorme. E eu, de fato, se já lutava contra esse erro, depois aprendi a não fazer mesmo. Mas tive desilusões com os Estados Unidos.

Conta.

Uma das maiores desilusões foi com a parte liberal.

Então.

Ou seja, eles não eram suficientemente liberais para o meu gosto.

Então!

Uma pessoa estava num país que não tem e continua a não ter um bilhete de identidade, porque isso seria uma opressão do cidadão ter uma identificação do Estado que o permite ser cidadão. Mas, por outro lado, nós em Portugal temos e aqui ninguém nos pede o bilhete de identidade pra coisa nenhuma, a não ser quando vamos a alguma repartição. E lá uma pessoa queria entrar num bar, tinha que mostrar o bilhete de identidade. Alguém queria fumar, tinha que sair do bar, que na altura cá ainda se podia fumar dentro dos bares. A pessoa que fumava podia sair do bar. A pessoa que saía com uma bebida, não, estar na rua à beira era um crime e por tudo e por nada parecia que nos iam apontar uma arma à cabeça. E a polícia agia com as pessoas. Eu depois vivi em Inglaterra e sei o que é uma polícia europeia civilizada. A polícia inglesa, de fato, é uma polícia que lida com bêbados inaturáveis, sempre com uma fleuma. A polícia americana a lidar com pessoas jovens bem educadas estava logo a gritar, a apontar armas. Não senti que vivia num país onde as pessoas vivessem com uma liberdade tão grande em muitos aspectos do dia a dia.

É uma sociedade tensa.

É uma sociedade mais tensa, mais securitária em alguns aspectos, e com uma mistura de liberalismo e puritanismo, em que de vez em quando tem um puritanismo nessas coisas da vida e tudo mais, que nos surpreende bastante e que vai muito contra a nossa maneira de estar.

Complexo, não é?

É complexo. E por isso mesmo interessante.

Interessante. Sim, deveras.

Foi uma experiência muito interessante. E deu também pra ver as duas Américas. A América da família liberal de Boston, a América de Nova Iorque, mas também aquela América do meio, que tem muitos aspectos, de fato, mais fechada, menos evoluída em alguns aspectos, mas que era uma América muito simpática e muito acolhedora. Eu não sei se isso se terá perdido.

Têm um sentido de comunidade muito grande, não é?

Muito grande e um sentido também de ajudar o próximo. Sempre que precisávamos de ajuda lá uma coisa, na altura não havia o GPS, tinha que se perguntar, havia sempre alguém pra ajudar.

Muito bem, e foste ajudado porque aqui estás hoje. Olha, estamos a chegar ao fim da primeira parte, Manuel, vamos abrir o álbum de viagem. Manuel Caldeira Cabral, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas muitas viagens? E já são quase 80 países.

Sim.

Partilha.

Tenho um tais oferecido pelos meus alunos de Timor.

É um lenço timorense.

Parece um cachecol. Mas é ritual e é uma oferenda que muito me honrou, mas principalmente honrou-me ver os alunos de Timor, o afeto que eles tinham, não só por mim, mas pelos portugueses em geral. Acho que muito nos honra.

Muito bem, porque tu viveste em Timor.

Eu vivi em Timor, sim.

Vamos falar sobre isso na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o antigo ministro Manuel Caldeira Cabral. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o economista e antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, viajante e que durante a pandemia escreveu "As Viagens que Mudaram o Meu Mundo", um livro onde fixa algumas das viagens que realizou. Escreveu este livro para os filhos e vai oferecendo aos amigos. Manuel Caldeira Cabral, tens alguma história que possas partilhar de algumas viagens feitas no passado, antes de ocupares o cargo? Te ajudaram enquanto ministro da Economia?

Ajudaram muito. Dou, por exemplo, o exemplo que estávamos a falar do Coast to Coast. Sempre que tive que me relacionar com investidores americanos ou com autoridades americanas, o ter feito um Coast to Coast para eles é algo mítico.

É, dizias: "Eu já estive aqui há 20 anos."

Não, vinha muitas vezes à conversa, porque às vezes falava-se exatamente: "Não, eu não sou aqui de Nova York, eu sou de não sei onde. Passei lá, estive aí quando fiz o tal Coast to Coast."

É um bom desbloqueador de conversa, não é?

É um bom desbloqueador de conversa, porque o Coast to Coast é a viagem que todos os americanos devem fazer e querem fazer e está na bucket list de todos eles, mas muito poucos acabam por fazer.

Mas os europeus também devem fazer ou não?

Eu acho que os europeus também devem fazer. E acho que é muito importante conhecer os Estados Unidos, mesmo agora os Estados Unidos menos nossos amigos, aparentemente, eu não acredito nisso. Mas é importante. Mas os próprios americanos têm muito a ideia de fazer o Coast to Coast como uma viagem que têm que fazer, o Jack Kerouac, esse mito todo. Mas depois, na prática, eles fazem muito poucas férias, fazem uma semana de férias, portanto, a maior parte deles nunca chega a fazer. E portanto, quando conhecem um europeu que fez, para eles é o máximo.

Uau.

E isso foi um desbloqueador importante, tanto cá como, por exemplo, estive com vários americanos também em Davos, etc. E era sempre uma coisa engraçada e uma experiência engraçada para partilhar.

Nota-se, ponto de interrogação. E nota-se onde quando contactas, por exemplo, com uma pessoa que viajou muito e com uma pessoa que viajou pouco ou pouco se interessa pelo mundo?

Eu acho que há pessoas que se interessam muito pelo mundo e que não viajaram assim tanto. Notam-se as pessoas que não se interessam pelo mundo e notam-se as pessoas que são fechadas. Eu acho que viajar ajuda-nos muito a abrir os horizontes. Isso faz muito isso e isso tentei passar não só aos meus filhos, mas também, por exemplo, aos meus alunos, tentava muito passar essa ideia. E eu acho que há uma conjugação de coisas que nos fazem amadurecer muito e ter uma visão do mundo mais completa. E viajar é uma delas, mas não pode ser só ir para o sítio, é viajar mesmo, é ir de viagem, é fazer o caminho. O caminho de ser o destino e não ir para um resort aqui ou acolhi. Consegue-se ir para 10 dessas férias sem quase contactar com ninguém local e sem aprender grande coisa. Quando uma pessoa viaja, anda mesmo, vê as cidades, vê os monumentos, mas vê também o lado B da sociedade, vê as outras partes, porque tem que apanhar um autocarro, um comboio, aquelas coisas que as pessoas normais exercitam.

Tu fazes isso?

Eu faço a maior parte destas minhas viagens. Eu tive a sorte de conseguir fazer várias viagens de mais de um mês, de mais de dois meses, em alturas da minha vida que tinha essa disponibilidade, e fazia sempre uma viagem de ida, uma de volta e no meio fazia grandes percursos terrestres em que muitas vezes cobria vários países. Fiz isso, por exemplo, quando saí de Timor, fui à Indonésia, mas depois fui à Tailândia, à Malásia, ao Camboja. Mas andei também boas partes de moto. Por exemplo, dentro da Indonésia fiz muitos quilómetros em motinhas alugadas, daquelas 110 centímetros cúbicos, que eles têm para lá, mas que naquelas estradas não se consegue andar a mais de 70, 80, aquilo chega perfeitamente. E tem uma coisa essas motas: não avariam. São muito resistentes, têm uma performance muito fraca, mas é bom não andar muito depressa ali, porque há animais que saltam para a estrada, há todo tipo de perigos, buracos, etc.

Mais perigoso do que na Casal Bosque de Carcavelos até São Pedro de Moel.

É mais imprevisível ainda. E os anos 80 cá, as estradas eram bastante perigosas.

Era, mas não havia tanto trânsito. Sobretudo quanto na Indonésia.

Sim, é uma loucura.

Tu fizeste quanto tempo Indonésia de moto, Manuel?

Eu estive oito vezes na Indonésia. Houve uma altura em que aluguei uma moto em Bali e dei a volta toda a Bali. Outra vez, fui até à ponta de Bali, depois passei para Jakarta e fui por ali a fora. E de outras vezes aluguei, por exemplo, na Ilha das Flores, também aluguei uma moto e dei lá umas voltas. Mas dessa vez que fiz a volta maior, que fui para Jakarta, fiz mais de mil quilómetros numa motinha bastante limitada.

Bastante limitada. Olha, por falar em motas, tu tentaste fazer os itinerários do Che Guevara na América do Sul?

Eu tentei fazer, mas dessa vez não era de moto. Isso foi uma das viagens das que teve mais percalços. Eu comecei a descer o Brasil, e isso sempre de terra. Lá está a apanhar autocarros e apanhar outros meios de transporte. E fui até Buenos Aires. E em Buenos Aires, como a Patagónia é muito longe, íamos fazer uma parte do trajeto de avião, com as linhas aéreas argentinas. Estavam de greve. Fui ficando em Buenos Aires. A verdade é que amei Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade interessantíssima. Ia lá ficar cinco, seis dias, que dava para visitar a cidade, mas acabei por ficar 12 dias, o que deu para conhecer a fundo a cidade, ir ao teatro, ir ao cinema, sair à noite mais vezes, etc. E foi uma experiência muito gira, mas depois não consegui apanhar os aviões, aquelas greves quando começam.

É irônico, foste traído pela classe trabalhadora argentina.

Exatamente. Tive que fazer 14 horas de autocarro e fui até Salta e depois retomei o processo, porque a ideia era depois voltar pelo Chile e subir pela Bolívia. A Bolívia é dos países mais espetaculares em termos de paisagens, mas muito desafiante para um viajante.

Estradas difíceis, não é?

Estradas muito difíceis. Fiz aquele Salar de Uyuni, que é não sei quantos metros de altitude, mas a 3, 4 mil metros de altitude, tudo branco de sal, a perder de vista, é do tamanho do Alentejo, mais ou menos. Tem que se usar óculos escuros como na neve. Depois daí fui de autocarro até La Paz, eram uns 600 quilómetros, mas durava umas 12 horas Saltos, poeira, até chegarmos a 200 km, 250 km, chegamos a uma estrada asfaltada. Começa a andar nesta: "Agora sim, vou descansar um bocado". Ao fim de 30 km, para e quando o autocarro era de noite à volta, vê-se fogueiras no meio da estrada.

Ui.

Ou seja, estava ali uma situação de crise, de revolta. O autocarro volta para trás, vai outra vez por estradas paralelas em picada. Havia mais quatro cortes de estrada. Quando cheguei a La Paz, perguntei ao senhor: "Mas por que havia tantos cortes de estrada?" Ele começou a me explicar: "O primeiro é uma coisa tipo Vizela, que quer ser um município e não é. O outro são os estudantes, não sei de quem. Os outros são os agricultores e os outros são..." Eu não percebi o que era e perguntei outra vez. Não percebi a mesma e disse: "Deixe estar, não interessa". Mas era a única estrada asfaltada do país, estava sempre cortada pelo que eu percebi. Era uma coisa impressionante.

Muitas aventuras. É isso que te faz também viajar, Manuel?

Sim, sem dúvida que é. E descobrir zonas diferentes, encontrar outras pessoas. Houve várias vezes que também viajei por motivos acadêmicos e depois aproveitei ter ido até o outro lado do mundo para dar uma volta interessante. Já dei conferências no Brasil muitas vezes, estive nos Estados Unidos, estive na Austrália e aproveitei sempre essas conferências para andar pelo mundo, já que ia até tão longe, ao menos aproveitava. Sendo na época de férias, é fácil ir uns dias antes ou ficar uns dias a seguir e aproveitar, às vezes, para também fazer contactos acadêmicos para além dos da conferência, mas outras vezes também para ir conhecer, já que se vai até tão longe.

Ok. O que te move enquanto viajante, Manuel Caldeira Cabral?

Me move sempre o descobrir e as experiências. Nas viagens mais longas, nessas viagens de muitas semanas, eu acho que uma pessoa tem que incluir também pelo meio experimentar, deliciar-se, descansar. Deve-se fazer essas coisas, porque viver um país, eu por exemplo, faço mergulho, muitas vezes também é aprofundar a experiência indo ao fundo do mar.

Boa, essa não sabia, do mergulho.

Não, eu comecei a fazer mergulho exatamente a primeira vez que estive em Timor. A minha instrutora era uma canadiana, fazia uma coisa muito gira. Trabalhava metade do ano em uma prisão a fazer catering.

Lá no Canadá?

No Canadá, numa terra no meio do nada, tinha 8 mil pessoas, das quais 4 mil eram presos e os outros trabalhavam basicamente pra prisão.

Portanto, devia ser bem paga.

Era bem paga e dizia: "Tenho médicos de segurança social e o resto do ano era instrutora de mergulho e já tinha passeado por todo o mundo".

Uau!

Fazia seis meses, seis meses. Mas comecei a fazer mergulho aí, mas já fiz mergulho em muitos outros sítios e é de facto uma coisa também muito interessante de conhecer em termos naturais, para além de visitar parques naturais, subir montanhas, andar em desertos e tudo mais, o ir ao fundo do mar, principalmente em países como Indonésia, Malásia e Timor. Timor tinha corais fantásticos e é uma experiência muito interessante.

De todos os países que já viste até hoje ou que já visitaste até hoje, qual é aquele que te encheu as medidas? Qual foi aquele?

Eu acho que é difícil, porque de facto, o que me enche as medidas é mesmo a diversidade. A experiência dos Estados Unidos foi brutal, mas a experiência de Timor, ir a um país que estava tão fechado e que tem uma natureza tão espetacular, quer acima d'água, quer abaixo d'água, foi também uma experiência muito boa. E foi uma experiência muito gira, porque estive lá mesmo a viver, a ter uma rotina, a conhecer gente de todo o mundo que estava em Dili e depois a conhecer pessoas que nunca tinham visto pessoas de fora daquele mundo. Havia uma parte no sul de Timor que tinha quatro pontos caídas. Nós conseguimos passar porque demos a volta de moto, mas nessa parte os miúdos olhavam pra nós e nunca tinham visto um ocidental. E estamos a falar de se porem em um círculo a observarem-nos, a rirem-se quase nervosamente quando nós estávamos a pôr um creme protetor solar, a verem os capacetes, a verem as motas que faziam barulho e assustarem-se, mas depois a maravilharem-se, a tocarem nos nossos cabelos, a não saberem o que são as bolachas que lhes estávamos a dar. De facto, uma experiência muito interessante. E ao mesmo tempo, os mais velhos, que esses sim já tinham visto portugueses, falavam português.

Uau!

E de facto, foi uma experiência cultural muito interessante.

Tu tiveste a oportunidade de percorrer a ilha também de moto?

Também de moto. Nós alugamos lá umas motas a uns australianos. Eu todos os dias ia pra praia de bicicleta, que era uns nove, 10 km, mas fazia-se bem. Mas depois alugamos essas motas e demos uma volta toda à ilha. Eu tinha uma Yamaha três e meio de cross, que aguentava muita coisa.

É bom, já é bom.

Sim. Uma das motas avariou a meio do processo. Tivemos que atravessar rios que tinham crocodilos. Eles têm lá os maiores crocodilos do mundo, são aqueles crocodilos d'água salgada que também há na Austrália e que são de facto assustadores. Lembro de estar numa praia no sul, uns miúdos: "Venham ver ali os crocodilos" e não sei o quê. E nós estávamos a ver ao longe, eu: "Não, eu vejo bem daqui, está a uma boa distância". E de repente, o miúdo desata a correr pro crocodilo. Estamos a falar de crocodilos de seis metros de comprimento, uma tonelada de peso, um monstro pré-histórico, e o miúdo a correr pra ele, vai ser um snack pro crocodilo. Não, o crocodilo vê aquela coisinha a correr e foge pro mar. Eles lá devem saber que os crocodilos fazem aquilo, mas qualquer dia há um que não faz e a coisa corre mal.

Exato.

Mas eu fiquei com o coração nas mãos. Mas correu bem. Pronto, e o miúdo lá sabe o que está a fazer, mas de facto eles lidam com esses animais nas praias, os crocodilos vêm pra praia. Nas praias de Dili é raro aparecerem, mas para além dos crocodilos, há tubarões, há uma série de outras coisas, mas uma pessoa aprende a lidar com essa besteira toda.

Olha, Manuel, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer o checkout?

Vamos a isso.

Vou pedir para completar as habituais frases: na minha mala vai sempre...

Um livro. Há muitas partes das viagens em que uma pessoa tem tempo para ler.

Economia?

Não. Sempre o livro de viagem. Normalmente tento relacionar os livros com a viagem que estou a fazer.

Ok, muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?

Eu acho que ou foi a de volta de moto a Timor ou foi essa da Bolívia em que tudo o que podia correr mal, correu mal. No fim, chegamos vivos e bem ao fim, mas em Timor incluiu até a moto cair em areias movediças e começar-se a afundar. Eu apanhei um susto valente, mas depois eram areias movediças muito baixinhas e a moto não afundou demasiado.

O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Foi pra a Bielorrússia. Fui à Bielorrússia uns anos atrás porque estive a dar aulas na Lituânia. Foi uma peripécia arranjar aquele visto. Eles eram mesmo muito fechados, mas foi uma experiência muito engraçada.

Ainda são, em parte.

Não, agora devem estar mais fechados ainda. Mas na altura estávamos em alegada paz com eles, mas mesmo assim foi muito difícil arranjar o visto, porque eu era português e estava na Lituânia. E por que é que estava? Muitas perguntas. O KGB parecia estar ali a olhar.

Isso foi em que ano?

Foi em 2008, acho eu.

Ok.

Ou 2009.

Tiveste na Bielorrússia reminiscências do Interrail?

Sim. A Bielorrússia estava completamente parada no tempo. Parecia uma economia soviética. As lojas eram à moda antiga. Era, de facto, um país que não tinha saído, muito mais até do que a Rússia, porque a Rússia, de facto, já tinha os oligarcas cheios de dinheiro, ou seja, a maior parte da Rússia se calhar estava um bocado no mesmo sítio, mas uma parte mais visível de Moscovo ou de São Petersburgo já tinha avançado. E eles nem no centro da cidade se via isso.

A recordação de viagem mais cara?

A recordação mais cara, se calhar eu não sou muito de comprar coisas muito caras, etc., mas foi talvez um tapete em Marrocos. Eu quando fiz a minha terceira viagem a Marrocos, tinha acabado de comprar uma casa em Braga.

Onde dás aulas, não foi?

Onde dei aulas durante muitos anos e era um apartamento completamente vazio. E eu cresci em casas históricas, cheias de móveis antigos e cada peça tem uma história de uma bisavó ou de uma tia-avó. E ter uma casa toda vazia, só com um tapete marroquino no meio e um colchão na sala. Eu tive a sala assim durante alguns anos, não tive televisão durante vários anos e foi uma experiência minimalista muito interessante. E a casa tinha uma vista gira, era um apartamento com uma vista muito gira, no quinto andar, e o tapete fazia a sala. Foi uma coisa gira.

Deixa-me pegar nesse detalhe. Viver sem televisão é raro hoje em dia.

Foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E de facto mantive-me uns 12 anos em Braga sem ter televisão. E era muito engraçado, eu quando vinha a Lisboa e me reencontrava com amigos ou mesmo em Braga a falar com os meus colegas, as notícias da semana, o que eram os acontecimentos, o que era o mais importante pra mim, era muito diferente do que era pra outras pessoas. Isso já me vinha do jornalismo. É muito importante ler a página seis, a sete e a oito. Às vezes estão lá notícias muito mais importantes do que as polémicas do momento que estão na página um e na página dois. E de facto eu tinha essa sensação de que as pessoas estavam todas a falar de um tema ou dois que deu muita polémica, mas que às vezes era irrelevante e que um mês depois já ninguém se lembrava dele. E de facto eu tinha uma noção diferente.

É muito efémera a vida na televisão, não é?

Não é só na televisão, eu acho que hoje em dia as primeiras páginas dos jornais, as próprias rádios, etc., acho que hoje em dia temos muito mais intensidade de notícias e temos um ciclo noticioso da meia hora ou dos 20 minutos, mas temos menos quantidade e qualidade de notícias. Dantes tínhamos mais notícias a sair a cada 24 horas sobre mais temas. Agora temos a mesma notícia a sair 24 vezes durante as 24 horas, mas é sempre o mesmo tema.

Às vezes anestesia, não é?

Com a reação da reação da reação à reação que o outro teve. E eu acho que, de facto, isso era uma experiência engraçada, essa experiência de viver sem televisão. Não era menos informado por causa disso. E não tenho nada contra a televisão.

Claro. Olha, a refeição mais estranha, qual foi?

Eu acho que foi num banquete oficial que tive na China, em que o banquete estava marcado pra uma hora e um quarto e iam servir 14 pratos e eu achei que não era possível. Serviram 14 pratos, porque 14 pratos são 14 pratos, e iam servindo a uma rapidez, metade das coisas que me puseram à frente eu nem provei.

Aí já eras ministro?

Aí era ministro. Estava lá com o primeiro-ministro António Costa e eu metade dos pratos nem provei, porque nem percebia o que aquilo era. E depois estava a ter uma conversa com o meu homólogo, ministro chinês, com tradução simultânea, portanto, a conversa era muito longa e rodar os pratos era muito rápido. E alguns eram umas coisas gelatinosas, deviam ser grandes iguarias, mas que eu não percebi o que eram.

Ok. Gostava de viajar com?

Gostava de viajar com os meus filhos. Gostava de fazer uma viagem.

Foi pra eles que escreveste este livro, não foi?

Sim, eu gostava de viajar. Gosto muito de viajar com a minha família e a minha família também gosta muito de viajar. Isso é giro, que os miúdos têm muito esse espírito de viajar, não é só de ir de férias ou de fazer turismo. Mas eu gostava de fazer uma viagem à volta do mundo com cada um deles. Só com um deles de cada vez.

Boa!

Gostava. Não sei se vou conseguir fazer esse projeto.

Oxalá.

Mas gostava muito, porque acho que era uma coisa interessante pra mim e eu acho que pra eles também.

Ia deixar seguramente boas memórias a cada um deles, não é?

Ia. E eu acho que há uma coisa que tenho descoberto nas viagens que faço com os meus filhos O ir com pessoas novas a um sítio que eu já fui três ou quatro vezes, eles veem coisas que eu não vi, veem as mesmas coisas que eu vi, mas dão-lhes uma abordagem diferente e fazem realmente ter um entusiasmo diferente. Eu estive com eles o ano passado em Itália e a descoberta de cidades onde eu já tinha estado várias vezes e eles a descobrirem o entusiasmo e a curiosidade valorizou imenso a minha viagem, que já era para aí a 18ª ou 19ª a Itália, mas não há 19ª viagens a Itália. Itália tem tanto para descobrir que é sempre uma primeira vez em qualquer coisa a mais.

E os filhos enriquecem as nossas viagens e isso é extraordinário. Vamos partilhar com os nossos ouvintes. Entretanto, a luz do estúdio apagou-se e nós acabámos a fazer este programa às escuras. Olha, Manuel, qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do "Fim do Mundo" esta semana?

A música que eu escolhi foi uma música do Jacques Brel e que tem uma história que eu vou contar o mais simples possível.

Rápido.

Eu na Bolívia, nesse Salar de Uyuni, estávamos num jipe em que estavam dois belgas que se recusavam a falar francês porque eram flamengos, que falavam bem inglês. Falavam bem inglês, tudo bem. Estava uma francesa da Córsega que falava obviamente só francês, não falava mais nada, com quem eu falava em francês. Eu consigo falar razoavelmente em francês. E não se falavam mutuamente. Eu fazia tradução simultânea dos dois a acusar. E de repente nós lembrámo-nos que tínhamos um CD do Jacques Brel, que a belga e que todos os belgas gostam, incluindo os flamengos, e acham que é património deles, mas que canta em francês.

Exato.

E foi o pacificador, desbloqueou. De facto, a partir daí falaram e perceberam que a Córsega achava que se a Bélgica tinha sofrido com os franceses, a Córsega era quase uma colónia de franceses. Ela ainda era mais anti-francesa que eles e foi uma descoberta muito gira, mas pelo menos falámos com os outros em francês e ela era muito divertida. Eles também eram ótima gente.

Música a fazer a paz, não é? "La chanson de vieux amants", é isso?

Exatamente.

Muito bem, Manuel Caldeira Cabral, foi um gosto. Muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador partilhar conosco as tuas viagens. Boa sorte para a tua vida e também oxalá se concretize esse sonho de viajar com cada um dos teus filhos nessa tal volta ao mundo. Oxalá.

Muito obrigado, foi um prazer.

Jacques Brel a fechar a conversa do "Fim do Mundo" esta semana. Estamos de regresso de dois a oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.