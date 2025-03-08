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Mas em Marrocos fui recebida com uma vassoura a dizer: "Xô, xô!".

Ciao a tutti! A viajante desta semana é apaixonada por Itália, a tal ponto que faz de tudo para lá ir pelo menos uma vez por ano. Entre uma mozzarella e um parmigiano, vai encontrando tempo para conhecer o mundo e vai bem nessa tarefa. Já esteve em quase 50 países. Viagens grandes? Três semanas em Cuba e um mês na Tailândia, o chamado país dos sorrisos. Terá algo a ver com o fato de a nossa viajante ser médica dentista? Vamos saber. Ciao, Ana Margarida Fernandes. Tudo bem?

Ciao, João. Tudo bem. Obrigada pelo convite.

É assim que te chamam em Itália, Ana Margarida Fernandes, mais ou menos?

Margarita costuma acontecer.

És uma apaixonada por Itália, não é?

Sou muito apaixonada por Itália.

Perché?

Porque a primeira vez que fui, em 2013, perdi-me completamente de amores por Roma. Fui com a minha mãe. Na altura, já namorava com o meu marido, mas ele não quis ir, então fui só com a minha mãe. Com a minha mãe tenho alguma liberdade de fazer aquilo que eu quero, porque ela anda sempre atrás de mim.

Ok, muito bem.

Deixa-me ser eu a mandar no roteiro e tudo mais, então faço exatamente aquilo que eu quero.

O que é que mais gostaste em Itália ou, no caso, em Roma, nessa primeira viagem?

Nessa primeira viagem fui só a Roma e fiquei apaixonada pela Piazza Navona. É maravilhosa, mas acho que gostei de tudo. É uma cidade fantástica, tu andas e dás um pontapé em história. Todos os caminhos vão dar a alguma coisa que é importante, que é bonita, que é magnífica. E as pessoas são superqueridas.

É verdade. Também partilho dessa opinião. Para mim, um dos grandes mistérios é como é que aquela cidade tem metrô. Porque uma pessoa faz um buraco no passeio e encontra um vestígio com milhares de anos.

Na verdade, eu penso que a rede é relativamente pequena também por isso.

Sim.

Exato, que eles não conseguem expandir-se.

É verdade.

Aliás, esta última vez que fui a Roma, que já foi agora há dois anos, talvez, estavam a construir mais rede de metrô. E eu pensei: "Não sei como", porque estavam perto do Fórum Romano. Então, não sei como é que isto vai acontecer, mas eles lá saberão. Há engenheiros que estudam isso.

É verdade. Temos que confiar. Mas olha, o que é que tu gostas mais em Itália? O que é que te enche as medidas?

Na verdade, aquilo que me apaixona verdadeiramente são aquelas cidades muito pequeninas enfiadas na costa, com aquelas cores amarelas, vermelhas, cor de laranja, que nós encontramos em Amalfi, por exemplo, na costa. Encontramos também, não com essas cores, mas encontramos cidades costeiras e vilinhas muito pequeninas, maravilhosas do lado de Bari, Monopoli, Polignano a Mare, são terras lindíssimas. Eu via-me perfeitamente a morar lá, a criar lá a minha filha. Aquelas terras muito pequeninas com o mar, a mim encantam-me profundamente.

Muito bem.

E é o que tenho procurado, é andar muito junto às costas, porque gosto bastante. Claro que também vou muito pro interior, mas as costas são magníficas, tanto de um lado como do outro.

As duas. Tanto do Mar Tirreno e a do Adriático.

Exato, e a do Adriático.

Encontras muitas diferenças entre um e outro, ou entre uma costa e outra?

Sim, encontras algumas na parte da arquitetura. Lá da parte do lado mais ocidental, acho as casinhas mais cor de laranja, mais vermelhas, mais amarelas, enquanto do outro é mais cor de terra, mais brancas. São aquelas vilas como nós também vemos algumas em Espanha, muito branquinhas. Parece que são de cal. Não sei se serão, de fato, de cal, mas acho que não. São de uma pedra mais clarinha, são muito bonitas.

Muito bem. Portanto, podemos dizer que conheces bem a Itália, é isso?

Sim. E tenho cumprido a minha promessa. Só não fui no ano do Covid e no ano em que a minha filha nasceu. De resto, tenho ido todos os anos.

Todos os anos vais à Itália. Caramba, que paixão!

É verdade.

Eu entendo.

É maravilhoso.

Eu entendo. Gosto muito.

É tão aqui ao lado, é tão acessível, mas vale tanto a pena que não merece que não seja conhecido devidamente.

Itália é um país com muita história e muito bom gosto.

E muitas coisas diferentes. Nunca nos conseguimos fartar.

É verdade.

Para quem gosta de ar livre, tem ar livre. Para quem gosta de museus, tem museus, tem tudo o que é preciso.

Muito bem. E visível, é uma coisa que enche.

Sim.

Que nos preenche. Boa. Qual é o teu sítio preferido de Itália? Podes dizer ou se sabes.

É Roma.

Roma. Ok.

Sim, é Roma, de fato.

Gostas mais de Roma do que de Veneza?

É difícil. É quase como perguntar qual é o teu filho preferido.

Pois é.

Mas sim, tendo a dizer que gosto mais de Roma.

Mais de Roma.

Veneza tem muita gente.

Pois é.

E às vezes tem um cheiro desagradável.

É sério?

Depende das marés, sim.

Por acaso toda gente falava disso e das duas vezes que lá fui não padeci desse problema. Mas não estou a duvidar.

Já me aconteceu uma vez, outra também não tive essa experiência, mas Veneza é espetacular.

É lindo.

O fato de não ter carros em si é maravilhoso.

É, não é? Mas é o que eu disse, tem muita gente.

Os carros atrapalham um bocadinho as cidades.

Um bocadinho.

Um bocadinho. Mas tem muita gente.

Tem muita gente. É uma cidade muito turística. Portanto, Roma, definitivamente, é uma cidade que te rouba o coração.

Sim, é a minha cidade de eleição.

Muito bem.

Do mundo.

Do mundo. Não só de Itália, mas do mundo?

Sim, acho que sim. Gosto mesmo muito de Roma.

Ok. Queres aconselhar dois ou três sítios a mim e aos ouvintes em Roma, Ana Margarida?

Acho que não podes perder o Coliseu. É um sítio muito histórico e o facto de estar tão destruído dá-lhe a sua graça, apesar de tudo. Para comer, existe um restaurante de carbonara maravilhoso, que se chama La Fortunata, se não estou em erro. É muito bom. E tens que ir à Piazza Navona, que é lindíssima.

Muito bem.

É mesmo muito bonita.

Fantástico. Boas dicas para os nossos ouvintes e para mim.

Espero que sim.

Para visitar e provar boa comida em Roma. Ana Margarida, tens viajado por todo o mundo, gostas muito de viajar. Sei que tiras entre dois a três meses de férias por ano. Isto é muito bom, não é?

Sim, é bastante bom.

O que procuras enquanto viajante?

Já estou com programação para dois meses e pouco.

É?

Este ano, sim.

Então partilha, onde é que vais?

Estive no Egito, estive nos Emirados, duas semanas. Agora vou duas semanas para os Estados Unidos, vou fazer um regime um bocadinho mais calmo, vou para um cruzeiro com a minha melhor amiga.

Uau.

Sentimos que depois da viagem aos Emirados e principalmente ao Egito, precisávamos descansar um bocadinho.

Por quê?

As mãezinhas também precisam descansar o cérebro. O Egito foi muito louco. Os Emirados nem tanto, mas o Egito foi uma absurda loucura. Eu não estava a contar que fosse encontrar um Cairo tão estonteante.

Estonteante por quê? Por causa do trânsito? É épico, não é? O trânsito no Cairo.

Eu não tinha ideia, mas o Cairo é a cidade da África que tem o maior número de habitantes, são cerca de 10 milhões de pessoas só no Cairo, na grande área metropolitana do Cairo, que inclui Giza. Mas a verdade é que não é só o trânsito, são as pessoas, são os camelos, os cavalos, as carroças, tudo a andar ao mesmo tempo numa autoestrada com oito faixas e pessoas a pé. Vou te contar uma história que foi engraçada.

Conta.

Nós andamos muito a pé, tendemos a conhecer muito as cidades a pé. E não sei como fomos parar a uma rotunda e nisto estávamos no mercado local, não havia lá turistas, não havia pessoas ocidentais. E aquele mercado era tão cheio de gente que nós ficamos presos. Sabes quando sais de um jogo de futebol cheio e ficas no meio da multidão?

Sim.

Esse nível de gente. Nós não passávamos nem pra frente, nem pra trás e depois, como éramos os únicos que éramos diferentes, toda gente queria falar conosco, que eu tinha a máquina no peito, toda gente queria tirar uma foto ou queria que eu lhes tirasse fotos. Eu adorei. O Frederico não gosta de sítios muito apertados. Eu ia sempre olhando pra trás.

O Frederico é o teu marido.

Meu marido. Quando é que ele tem um fanico aqui no meio. Mas correu superbem. Ele também achou superinteressante, mas estivemos tranquilamente uma meia hora naquele mercado, quase sem nos conseguirmos mexer, pra andar cada um pro seu caminho.

Tal é a densidade de pessoas por metro quadrado. Mas é uma cidade que aconselhas ou não?

Eu gostei muito, não achei nada insegura. Tinham me dito que para mulheres pode ser um pedacinho insegura. Eu, pessoalmente, não achei e fui muitos dias. Eu estive pouco tempo no Cairo, estive quatro dias, porque nós estivemos em trânsito. Acabou por correr bem, porque nos mudaram o voo e nós acabamos por ir um dia mais cedo. Para mim foi ótimo, eu adorei o Cairo, então ainda bem que lá estive um dia a mais.

Ok.

Mas eu fui muitos dias só com a Andreia, que é a amiga que veio conosco. Fui sozinha com ela, porque o Frederico tinha que trabalhar, então fui com ela, fomos as duas sozinhas, andamos sempre superbem. Chamamos Ubers, nunca tivemos problemas, nunca ninguém se meteu conosco, na falta da base do respeito. As pessoas metiam-se conosco, naturalmente, mas era: "De onde é que vêm? Por que estão aqui?"

Com curiosidade, não com uma atitude hostil.

Não achei. Tivemos até uma vez que apanhamos um Uber. O Uber é muito barato. Uma viagem custa às vezes 50, 60 cêntimos, coisas assim.

Uau.

Sim, muito barato. E os bairros, às vezes, parecem-nos a nós, não sei se o são ou não, parecem-nos estranhos, então sentimos um bocadinho mais tranquilas se formos de carro, em vez de irmos a caminhar ali pelo meio daquilo que nos parece a nós ser um bairro. Não sei se efetivamente é ou não.

Ok. Do ponto de vista turístico, o que se pode fazer no Cairo, pra além do habitual deambular pelas ruas e observar a vida da cidade ou sentir um pouco a vida da cidade?

Podes ir às pirâmides, consegues, vais tranquilamente. Ficam a cerca de uma hora do Cairo, porque aquilo é dentro do espaço do Cairo, mas o trânsito é de tal forma compacto que demoras algum tempo a chegar lá. Então acho que tens que ir às pirâmides, um dia pelo menos ir a Giza. O Museu do Cairo, agora já tem o segundo museu, nós não fomos, só fomos ao mais antigo, mas acho que tens que ir, é um must see espetacular.

O Museu do Cairo.

Sim, exatamente. Vês as múmias, vês o túmulo do Tutancâmon. É muito giro. E veres as mesquitas. As mesquitas são muito impressionantes. Nós temos algumas na Europa. Mas eu achei aquelas muito bonitas. Eu nunca estive na Turquia, não sei comparativamente, por exemplo, como é que serão, mas eu gostei bastante. E depois acho que deambular pelas ruas do Cairo é muito giro. Ali à beira do Nilo é de facto espetacular.

Muito bem. É muito poluído o O rio no centro ou não.

Sim, um bocadinho. Isso dá alguma tristeza.

Pois.

Mas a cultura ainda não está preparada para isso. Vês muitas pessoas a mandar garrafas para o chão, garrafas de água, muito plástico, vês muitas coisas de lixo no chão.

Pois.

Essa também é uma das loucuras do Cairo, não é? Que as pessoas moram ao lado do lixo. Nós vimos pessoas a sair de casas onde eu estava a dizer à Andreia: "Não, ali é impossível morar alguém, não mora ninguém". E as pessoas saíam de dentro das casas. É vibrante, o Cairo é muito vibrante, como diz a música.

Exatamente. Vibrante e segura, sentiste-te bem, então, no Cairo?

Senti-me superbem.

Foi a tua única experiência em África ou já tinhas ido a outros países africanos, Ana?

Não, já estive em Marrocos, na Tunísia, estive em Cabo Verde e em São Tomé. Este ano irei à Tanzânia.

OK. São Tomé destoa dos outros todos, porque os outros são todos norte da África. São Tomé e Cabo Verde, disseste também.

Sim, Cabo Verde. Cabo Verde já fui duas vezes. Na verdade, fui quando a minha filha nasceu, quando ela tinha um aninho. Achei que ela podia aprender a andar na praia. Não aconteceu. Eu subestimei a minha filha.

Nunca é como nós queremos.

Exato. Mas já lá voltei com ela e ela foi extremamente feliz e todos os dias, mas é sem exceção, me pergunta se o avião que nós vemos, que moramos ao lado do aeroporto, se vai para Cabo Verde.

Muito bem. Falando de São Tomé.

Sim, São Tomé está francamente no meu coração.

Um paraíso, não é?

É um paraíso maravilhoso, é daqueles sítios que também ficou guardado aqui no meu coração, na minha alma. Passei lá duas semanas e pouco, também, entre 2019 a 2020. 2019 tinha sido um ano particularmente duro para mim, que mudei de trabalho. E depois no final do ano ver um dos meus maiores sonhos, que era poder ver a desova das tartarugas, numa noite de passagem de ano, sem contagens decrescentes, sem copos, sem nada, só eu, o Estoril, a Andreia, ela sempre a nossa companheira de viagem.

O teu marido e a tua amiga.

Exato, que é madrinha da minha filha.

E as tartarugas.

E as tartarugas.

E a passagem do ano.

E a passagem do ano lá ficou. Não sabíamos nós que passados três meses íamos ter um Covid.

OK.

Mas foi muito-

Mas assististe à desova das tartarugas?

Sim, e as pequeninas a irem para a água. Sim, nós na verdade estávamos num ecolodge, portanto era um sítio muito integrado na natureza. Nós não tínhamos nem água quente, nem luz. Era um sítio cuja pegada era muito baixinha, era uma casa e pouco mais. Tínhamos um gerador que nos permitia carregar os telefones à noite e pouco mais, na verdade. Então as tartarugas eu penso que não se sentiriam ameaçadas. Porque elas voltam ao sítio onde nasceram e acho que aquelas casas não eram o que as ameaçava. Aí posso dizer que comi o melhor polvo da minha vida, que a senhora que trabalhava naquele ecolodge fazia um polvo delicioso. Nós éramos os únicos que estávamos lá com um casal e os filhos sul-africanos. Para tu veres como o nosso polvo estava bom, no final, os sul-africanos vieram-nos perguntar se podiam comer o molho do nosso polvo. Com pão, só o pão, porque estava tão gostoso, tão delicioso, que toda a gente ficou: "Ah!".

De boca aberta.

Estava mesmo muito bom.

A salivar. Olha, deixa-nos lá salivar mais. Como é que era confeccionado esse polvo?

Essa parte não é muito simpática.

Então.

Porque a senhora que o confeccionava era a Zezinha, era uma menina muito querida. O polvo era morto à pancada, com um pau ou uma pedra, já nem me lembro bem. Não era assim nada simpático. E quando nós vimos, e ela depois disse-nos: "Este é o segredo para ele ficar tão tenrinho". E nós: "Ok". Não tínhamos ideia. Se calhar, na verdade, nem precisávamos de ver.

Pois.

Só precisávamos de ter saboreado no fim.

Ter saboreado, muito bem. Portanto, fica um polvo todo amassado.

É, fica.

Mas como é que é confeccionado?

Já nem te sei dizer. O molhinho provavelmente tinha muita manteiga e especiarias que eles lá usam, não sei. Era muito bom. O molhinho era assim meio amarelado, cor de laranja.

Tem que ir à net procurar. Muito bem. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Ana Margarida, guardas contigo ou tens em casa, ou faz parte da tua vida, algum objeto que tenhas trazido das viagens?

Sim, eu sou uma tralheira.

Ah, és?

Uma tralheira pequenina. Eu faço coleção de dedais. Não sei se já alguma vez os viste à venda naquelas lojas de-

Vi. Tenho um familiar que também faz. Qualquer sítio que vá, tem que trazer um dedal.

Pronto.

Compreendo.

Esta coleção começou com a minha mãe. E como quando eu era pequenina, não viajava assim tanto, eu ia trazendo à minha mãe os dedais. Conforme eu fui crescendo, ia lhe trazendo. E às tantas pensei: "Bolas, mãe, tu não ligas assim tanto a isto. E eu gosto mesmo de te trazer. Então vou ficar com a coleção." E ela tinha para aí uns 20 e eu agora tenho tipo uns 1000.

1000 dedais?

Sim, ou talvez mais.

Uau! Estás sempre a comprar dedais.

Sim, não compro um, compro vários. Porque essa depois é a perdição de quem tem uma coleção de coisas pequeninas.

OK. Portanto, por exemplo, vais a uma cidade, não trazes o dedal da cidade, trazes vários, é isso?

Não, trago vários. Trago de Roma, da Fontana di Trevi, do Coliseu. Pronto, vou fazendo assim.

Muito bem.

Mas tenho aqui outro objeto que guardo com muito carinho.

Diz.

Que é uma bonequinha que comprei em Cuba. Na altura, a minha comadre estava grávida do meu sobrinho, mas eu não sabia que era um sobrinho. Eu achava e queria que fosse uma menina. E veio um menino, mas eu comprei uma bonequinha lá, não sabia. Então comprei uma também igual para mim. Sempre que olho para ela, lembro-me de como era bom esse tempo e de como foi bom esperar por ele.

Muito bem.

Portanto, uma bonequinha de Cuba.

Uma bonequinha de Cuba. Vamos falar de Cuba na segunda parte da conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Fazemos aqui a habitual pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do "Fim do Mundo". Esta semana estamos à conversa com a médica dentista Ana Margarida Fernandes, que tem uma enorme paixão por Itália. Já falou dela na primeira parte do programa. Já esteve em quase 50 países, já partilhou o que significa a expressão "o Egito é uma loucura". Íamos a Cuba agora, Ana Margarida, porque na qualidade de médica dentista, tiveste de ir a este país da América Latina fazer formação. Mas não só. Foste lá aprender novas técnicas, mas também conhecer o país. Juntaste o útil ao agradável. Espetacular.

Exatamente.

A mim é que não me caiam dessas.

Ou muito agradável.

O útil ao muito agradável, muito bem.

Muito agradável.

Conta lá, o que foste aprender, antes de mais?

Fui fazer um curso de cirurgia, um curso que é bastante comum fazer-se quando se termina a faculdade, que é de sisos inclusos, tirar dentes do siso incluso. Portanto, eu decidi não o fazer imediatamente que terminei a faculdade. Decidi criar um bocadinho de mão cirúrgica primeiro e, passado cinco anos, fui. Eu terminei o curso em 2010, fui em 2015. A verdade é que eles estão bem equipados, mas não com material. Nós aqui na Europa, eu penso que a escola americana também, temos acesso a material de muito topo. Eles lá têm bom material, mas não tão de topo.

O que um país como Cuba tem para ensinar de novo a uma médica dentista do primeiro mundo?

Tem bastantes coisas do ponto de vista prático. Eles têm muitos doentes, porque o sistema é todo gratuito, então nunca há faltas de doentes.

Portanto, é uma boa oportunidade pra ganhar mão, é isso?

Exatamente. É muito por aí. E os professores lá, os médicos de lá, deixam-nos estar sempre a trabalhar. Eles intervêm quando nos veem com mais dificuldade. Mas do ponto de vista global, deixam-nos ser autónomos.

Mas juntaste o útil ao agradável, isto é, aprendias ou aprofundavas os teus conhecimentos e as tuas técnicas como médica dentista, mas também aproveitaste para viajar por esta ilha.

Sim, aproveitei. Eu acho que até mais.

Já, até mais?

Para ser turista.

Pronto, quem diz a verdade não merece castigo.

Exato. Fui uma semana mais cedo para o curso.

Onde é que ficaste? Em Havana?

Não. Na verdade, estás a perguntar durante o curso ou antes?

Antes e durante o curso.

Durante o curso fiquei em Santa Clara, que é no centro de Cuba, é mesmo no centrinho da ilha, como se fosse quase o Ralo. E na semaninha antes, começamos em Havana e fomos até María La Gorda, que é a ponta que fica mais ao pé do México.

Muito bem. Isso foi em que ano, Ana Margarida?

2015.

2015. Ficaste com que noção deste país muito particular, não só da América Latina, mas também do mundo?

Olha, eu adorei Cuba, mas é um país que vive com algumas dificuldades. Nós tivemos muitas experiências lá, conhecemos muitas pessoas, tivemos essa oportunidade, porque foram bastantes dias. Há pessoas que vivem de forma que nós nem nos passa muito pela cabeça. Eu vou te dar o exemplo. Nós quando estávamos perto de María La Gorda, mesmo já no final da estrada, encontrámos um rapaz escondido que nos fez sinal e nós parámos. E ele: "Querem que eu pesque para vocês?" E nós: "Olha, boa, um peixinho". E ele: "Eu vou buscar lagostas". Aquele rapaz era um pescador ilegal, vou passar a expressão, que tinha sido apanhado pelo governo. Ele estava escondido, porque se o apanhassem, provavelmente ia pra prisão. E aquilo que ele fazia era, quando ia vendo um turista ou outro, que ali naquela zona não existe muito, porque toda a gente vai para Varadero e para os cais, ia perguntando à malta se queria um peixinho ou umas lagostas, e ia fazendo a vida dele assim, dessa forma, mas sempre na retaguarda, sempre escondido. Já em Santa Clara, quando estávamos na casa das senhoras onde ficámos, também apanhámos lá o dia em que elas recebiam a porção de comida que lhes era devida, aquela que o Estado dá. E nós vimos a porção de arroz, e aquilo, para tu teres ideia, eu penso que pra uma família de três pessoas não daria. E aquele arroz ainda trazia casca, aquelas coisinhas pretas que vêm no arroz antes dele ser escolhido. Portanto, aquilo era o arroz delas pro mês todo. E eu já nem te sei precisar se elas não nos tinham que dar almoço com aquilo, mas era muito pouco. Em Havana, principalmente, há muita gente a pedir leite, há muita gente a pedir comida, mas também não achei inseguro, também não tive medo. Eu em Havana cheguei um dia depois.

Eles vivem do turismo.

Sim, eles não fazem mal a turistas. À partida. Claro, naturalmente que poderá haver casos. Coisas menos boas, mas eu nunca tive problema, nunca tive sensação de insegurança. E andei sempre sozinha de semana.

É mau é para quem lá vive, não é?

Sim, efetivamente.

Aliás, de resto é sempre assim.

Mas vimos índices de escolaridade muito bons, apesar de tudo.

Índices de?

Escolaridade.

Escolaridade.

Sim, toda a gente estava na escola. Em Santa Clara, nós encontrámos uma escola que estava a dar aulas de português. Decidimos entrar, falar com o professor, era português do Brasil, naturalmente, mas ele perguntou-nos: "Não querem fazer um PowerPoint sobre a vossa cidade?" E então no dia a seguir fomos apresentar, falámos com muitos meninos e pessoas mais velhas que estavam a frequentar o curso. E muitos têm vontade de sair, mas não sabem como. É um mix feelings, porque tu estás ali, mas podes voltar para a tua casa. Podes voltar para o teu conforto e sentires que aquelas pessoas não têm esse privilégio, essa oportunidade. Corta-te um bocadinho a alma. Mas globalmente, eu gostei muito de Cuba, gostava de voltar. Já ouvi dizer que não está igual, que agora depois do Covid as coisas estão muito complicadas. Não há água, não há luz, muito tempo. Eu nunca tive essa experiência. Aliás, eu passei uma das três melhores semanas ou um mês, já nem me lembro muito bem, mas acho que foram três semanas, melhores da minha vida. Foi ótimo. Passei muito, conheci muito. Mesmo em Santa Clara, nós tínhamos um senhor que andava conosco e nós fomos lhe pedindo ao fim de semana, claro que lhe pagávamos, mas para ele nos levar a sítios. Acabámos por ir quase até Guantánamo. Mas não fomos.

Na ponta Leste.

Sim, exato. Portanto, eu acabei por conhecer quase a ilha toda.

Muito bem. E é fácil falar com as pessoas, não é?

É superfácil.

Superfácil.

Tenho uma história superengraçada lá. Nós tivemos que ir comprar um cartão para poder falar com os nossos pais e com os namorados, não tudo. E comprava-se nos correios. E nós chegamos e metemo-nos lá. Não havia fila, não havia nada. E nisto, estivemos lá duas horas e ninguém nos chamava. E nós: "Raios, o que é que se passa?" Até que vem uma rapariga atrás de nós e diz assim: "El último!". E nós: "Agora a sério?" Tínhamos que gritar quem era o último para saber qual é que era a pessoa antes de nós, conclusão. Sim, exato. A seguir dela gritar, nós gritamos logo. Pronto, estamos aqui duas horas à seca.

Ok.

Mas sim.

Fantástico. Portanto, três semanas muito bem vividas na ilha de Cuba. Fantástico. E Tailândia?

Tailândia foi outro.

Fizeste uma viagem de um mês por este país asiático.

Sim.

Foi uma viagem planeada de um mês ou foi se arrastando?

Sim, ela foi planeada e mesmo lá dentro nós tentámos levar tudo muito estudadinho, até para não acontecer grandes percalços. Porque na Tailândia acontece sempre qualquer coisa. A pessoa pensa que não, mas acontece. Eu fiquei superdoente um dos dias, tive que andar lá em antibióticos e a mim calhou-me. Tive três dias completamente nocaute.

Nocaute, muito bem. Mas não apagou o teu entusiasmo e o teu apetite de conhecer a Tailândia, não foi?

Não.

Chamam-lhe o país dos sorrisos. Tenho aqui uma pergunta na manga para ti, doutora médica dentista. Os médicos dentistas andam por aí a olhar para os dentes dos outros, ou não?

Com sinceridade?

Sim.

Sim.

Sim?

Andam sempre. Esses marotos andam sempre a olhar para a boca da malta.

Ok, muito bem. Então qual é o país onde tu viste até hoje pessoas com os dentes mais bem tratados?

Bem tratados?

Bem tratados. É os nórdicos, é isso?

Eventualmente, sim. Na Suécia e na Dinamarca, sim. Mas eu diria que o Brasil também tem taxas de sucesso muito boas.

Ok.

Sim.

E em pior estado?

Marrocos, talvez.

Os piores dentes, Marrocos. Ok.

Eventualmente. Eu tentei ir lá a um dentista e disse ao senhor: "Mas eu sou dentista".

Tu tentaste?

Tento muitas vezes e às vezes sou bem recebida, outras não.

Por quê? Faz parte da tua checklist de coisas a experimentar nos países, ir a um dentista? Eu já tive aqui um viajante que cortava o cabelo em todos os países a que ia.

Sim, exato. Lembro. Bom, eu não vou fazer nenhum procedimento dentário. Mas em Marrocos fui recebida com uma vassoura a dizer: "Xô, xô!".

Sério?

Sim.

Como assim? Explica lá isso.

Eu sou dentista.

Apresentaste lá no consultório dentário e disseste: "Tenho um problema".

Sim, mas tinha a máquina ao peito.

Sim, a fotográfica, ok.

Sim, eu ando sempre com a minha máquina, porque eu gosto muito de fotografia, então acho que o senhor achou que eu só queria fotografar e eventualmente faltar-lhe um bocadinho ao respeito, não sei.

Ok. Portanto, não te identificaste como paciente, eras confundida com uma turista.

Uma transeunte que estava ali na rua, exato. Ainda por cima era uma zona sem muita gente.

Portanto, estavas a pedi-las. Uma vassourada. Toma, xô daqui.

Exato, uma vassourada.

Olha, mas dizem que a Tailândia, como eu dizia no início do programa, é o país dos sorrisos. É mesmo assim, Ana Margarida?

Sim, eu acho que sim. Nós efetivamente encontramos pessoas muito amorosas, muito queridas, que estão sempre dispostas a ajudar-nos. Mesmo quando tu achas que a coisa está meio perdida, que não sabes como é que estás a desenvencilhar. Olha, nós tivemos lá uma situação que não conseguimos apanhar um transporte para um sítio onde já tínhamos comprado uns bilhetes de barco e nisto apanhámos um taxista Eu não sei a quanto ele foi, mas eu acho que ele ia a 200 na autoestrada e nisto a polícia manda parar. E a polícia olhou pra nós e ele deve ter dito: "Olha, estes turistas estão muito atrasados pro barco deles, deixem-nos passar." E a verdade é que fomos, seguimos, ninguém pagou multa, nem nós, nem o taxista. E o senhor foi sempre com um sorriso na cara, tipo: "Não passa nada, está tudo bem".

Tudo bem. E apanharam o barco?

Apanhámos o barco. O barco já estava fechado, abriram outra vez o barco e nos deixaram entrar, porque era o último barco pra ilha onde nós íamos. Mas sempre fomos recebidos por pessoas muito amistosas.

Muito amistosas e muito sorridentes.

E sorridentes.

Também no Comboio da Morte, lá na Tailândia.

Aí podiam ser sorrisos falsos, eventualmente, com medo de ser o seu último suspiro na Terra.

Ou sorrisos amarelos.

Exato, sorrisos amarelos.

Conta o que é o Comboio da Morte.

É um comboio que passa por uma estrutura de madeira bastante antiga. Eu acho que aquilo também tem o nome do Comboio da Morte porque morreram muitas pessoas na construção do comboio.

Ok.

Não te sei precisar exatamente, mas é um comboio numa zona mais rural do norte da Tailândia.

Este comboio passa num viaduto de madeira, não é?

Exatamente.

É sobre o rio Kwai Noi, é isso?

Acho que sim.

Sobre um rio, não é? É muito alto, não é?

É bastante alto.

E bastante assustador, presumo eu.

Estava aqui a tentar encontrar as fotos disso, mas já nem me lembro.

Absorve-as.

E principalmente com comboios, porque eu faço bastante viagens de comboio, gosto muito.

Ah, é?

Gosto muito de viajar de comboio. Estou ansiosa por ter sempre mais uma viagem de comboio marcada. E já fiz algumas viagens engraçadas aqui pela Europa. Já fiz também na Argentina.

Conta todas.

O comboio do fim do mundo em Ushuaia.

Sim.

Esse é engraçado. Agora é completamente um comboio turístico, não é um comboio onde possamos ir, tens que marcar com bilhete e tudo mais. Mas é nas terras do fim do mundo. E era aquele comboio que levava os prisioneiros pra prisão. Tanto que os senhores que trabalham lá estão vestidos de prisioneiros. Agora é um bocadinho turístico, de facto.

Portanto, é uma experiência turística, já não é um meio de transporte.

Exato. Sim, não é. Mas é uma zona muito bonita, muito verde da Argentina.

Ok, fantástico.

Também gostei muito. Posso só terminar em relação ao Comboio da Morte?

Pode, sim. Na Tailândia.

Sim, na Tailândia. Ele termina em Kanchanaburi, que é uma cidade que eu acho que é muito pouco visitada, mas tem muitos vestígios da guerra. É uma cidade que, pra quem nos está a ouvir, se puderem ir, não deixem de ir, é muito irada. Porque quem gosta das marcas do que foi o passado. Estão lá cemitérios de soldados ingleses que perderam ali a vida. Memórias muito bem guardadas dos tempos de guerra.

Muito bem. Não, fizeste bem em lembrar. Ana Margarida, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out?

Bora.

Vamos embora. Então vou pedir pra completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

Na minha mala vai sempre a minha máquina fotográfica, porque eu gosto muito de fotografar.

A tal que dá direito a vassouradas.

Sim, exato. Podem dar vassouradas em mim, não na máquina. Vai também o iPad, porque eu sou um bocadinho obcecada em ir escrevendo o que vai acontecendo na minha viagem. E passando as fotos pro iPad, porque eu tenho medo horrível de ser assaltada, de perder. E então vou sempre passando tudo e tentando ser o mais organizada que posso. E um livrinho, levo sempre um livrinho.

Muito bem.

Que agora é "O Cubo".

Que agora é "O Cubo", ok.

"O Cubo". Exato.

Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?

Eu já fiz muitas viagens com algumas peripécias, mas vou te falar da Albânia.

Albânia. O que aconteceu?

Do ponto de vista da rodovia, a Albânia é um caos. A Albânia mete os cabelos em pé a qualquer pessoa. A ponto de nós saímos da Rent a Car e o carro não tinha gasolina, tinha o ponto abaixo de zero e nós olhamos pro senhor e ele: "Meninas, desculpem, esqueci-me de pôr gasóleo." E nós: "Como assim? Mas isso era a sua função, pôr gasóleo." "Mas está já ali uma bomba, vão lá." Ok, fomos à bomba, pusemos gasóleo, com muito medo do carro nem se quer chegar à bomba. Passados 5 km, luzes dos pneus sem pressão. Eu vou te dizer, nós paramos mais de 20 vezes em bombas por causa da pressão dos pneus. Até que as estradas são tão más, os acessos às cidades são tão difíceis, que um dos pneus se rasgou e tivemos que substituir. Só um. Tivemos só que substituir um. E nós perguntamos: "Mas não substituímos dois? Nós em Portugal substituímos dois pneus de cada vez, não um." E ele: "Não, um está bom." E nós: "Pronto, ok, até sai mais barato e tudo. Vamos lá, vamos embora." Pra tu teres noção, num dos sítios que ficamos, ficamos na casa de uns senhores. Ele dizia-nos: "Bom, agora vocês vão encontrar uma estrada, vocês vão achar que o carro não cabe lá, mas cabe, podem avançar."

Sim.

João, o carro, claro, coube, porque ele o levou, porque eu nunca passaria por lá com o carro. Era um carro que não é maior aqui do que o corredor da minha sala, portanto, uma coisa mesmo ridícula. E a verdade é que ele levou, fez as curvas, sabe Deus como À noite tivemos que sair com o carro e teve que ser um vizinho a ir lá pôr o carro, porque aquilo era horrível. E o vizinho diz: "Eu só consigo pôr aqui porque eu trabalho nos transportes aqui na Albânia, porque as pessoas não conseguem."

Pois, imagino.

Se quiseres até te posso mandar as fotos da estradinha. Eu acho que não cabia lá um tuk-tuk quando eu fiz essa apreciação. Mas naturalmente coube, que o carro passou lá.

Pois.

Mas foi o sítio onde me senti mais estressada a conduzir. E eu nunca me sinto muito estressada a conduzir.

Muito bem. Albânia.

Albânia, sim.

É para ir com muita calma.

Mas é um sítio que vale muito a pena.

Vale muito a pena. Mas é para ir com muita calma se formos conduzir.

Sim, com nervos de aço.

Nervos de aço. O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Francamente, nunca tive um visto difícil. Mesmo depois de estar em Cuba, não tive dificuldade em entrar nos Estados Unidos.

Ok.

Mas os Estados Unidos são chatos para conseguires entrar. Fazem-te mil perguntas, mil impressões digitais, são muito chatinhos.

É verdade.

Vamos ver agora, que quero ir à China.

Ok. E se te confundirem, vais ter problemas. A recordação de viagem mais cara?

Eu acho que a recordação de viagem mais cara que tenho acabam por ser os meus dais, todos juntos.

Os tais mil e pico.

Algumas centenas de euros. Mas eventualmente diria uma passagem de ano que fui em Buenos Aires, que nós nem sabíamos muito bem o que havíamos de fazer, então acabamos por reservar um hotel. Era o hotel onde estávamos, mas reservamos aqueles jantares mais fancy e foi para aí 200 € por pessoa.

Está bem. Valeu a pena?

Sim, valeu.

Claro que sim.

Já passei passagens de ano na rua que me diverti mais.

Não interessa, é uma experiência, fica para sempre.

Foi isso.

Mas não seja para não repetir.

Exato.

A refeição mais estranha, qual foi?

Desse ponto de vista, e citando o menino que aí foi também, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Portanto, eu tenho muito cuidado com o que eu como. Eu já comi guanaco na Argentina, já comi camelo lá nos Emirados, mas tudo sabe normal. Guanaco era bastante bom e o camelo também. Não sabe diferente a nada do que nós consigamos encontrar aqui em Portugal.

Muito bem.

Mas sobre isso tenho uma história engraçada para te contar.

Rápido.

Que foi na Tailândia, em Ayutthaya. Nós tínhamos acabado de chegar, não tínhamos onde comer e fomos a uma barraquinha. Comemos e no final o senhor vem com uma tupperware cheia de lagartas, abelhas, besouros, sei lá, tudo que era de bicho estava lá dentro.

Sim.

E a Andreia comeu dois ou três, eu não quis, o Frederico também não comeu. E depois mostrámos ao senhor uns caracóis, que era como os cozinhávamos em Portugal, e ele ficou horrorizado, de nojo, como é que nós comíamos aquilo. Mas nós acabamos a rir à gargalhada com ele. Foi muito divertido.

Muito bem. Gostavas de viajar com?

Tenho três respostas, vou ser rápida.

Rápida.

A principal é com a minha filha. Ela e viajar são o meu sonho tornado realidade, quero que ela cresça para poder ir comigo para todo lado.

Ok.

A segunda pessoa é comigo própria, nunca viajei sozinha. Gostava muito de o fazer. Tenho essa curiosidade. E se tivesse que escolher uma pessoa, era o Paulo Terreiro, que é um apaixonado por comboios e é um observador de pessoas. Eu também gosto muito de falar, de conhecer e de estar com as pessoas.

Muito bem.

Essa é a minha resposta.

Boa escolha. Por falar em escolha, que música é que escolheste para fechar a conversa do "Fim do Mundo", Ana Margarida?

Trouxe "Imagine", do John Lennon, a ver se acabamos com um bocadinho do ódio deste mundo, que está cada vez mais ostracizado e as pessoas parece que não são tão amigas e empáticas como deviam ser.

É verdade. Estamos um bocadinho a sentirmo-nos a caminhar para o oposto, não é?

Sim, em vez de nos unirmos cada vez mais.

Muito bem. E as viagens são uma boa ferramenta para promover a empatia, não são?

São a melhor forma de tu perceberes que a pessoa que está do outro lado do mundo não é nem mais nem menos igual a ti.

É verdade.

Somos todos o mesmo.

Olha, Ana Margarida, foi um gosto.

Valemos todos o mesmo.

Isso é verdade. Ana Margarida, agradeço-te imenso. Foi um gosto.

Eu é que agradeço, João. Obrigada.

Obrigado eu. "Imagine", de John Lennon, a fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens.