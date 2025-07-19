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Sejam bem-vindos às "Conversas do Fim do Mundo". Esta semana à boleia de uma das bebidas mais consumidas do mundo, o chá. A nossa viajante é apreciadora desta planta, já realizou várias viagens para apreciar na sua origem, mas também realizou muitas outras viagens com muitos outros propósitos. Bem-vinda, Isabel Robal, às "Conversas do Fim do Mundo".

Olá, eu é que agradeço o convite.

Isto do chá é só uma parte das viagens da sua vida, não é?

É um complemento, é uma justificação pra ir a outros sítios.

Boa, uma justificação. Já vamos falar do chá. Como é que começou esta coisa das viagens? Foi aos trambolhões dentro de automóveis?

Se calhar, não. As primeiras viagens com os pais e com a família aqui mais perto e por aí fora. Mas aos 17 anos, em casa dos avós, que era uma aldeia ao pé de Abrantes, as Buriscas, há um grupo de amigos que decide ir fazer vindimas no sul de França. E eu, que estava lá de férias, decidi que também ia. Tinha 17 anos, uns pais muito conservadores e muito poucos a achar graça a estas coisas, mas eu decretei que ia e fui. E portanto, começou aí a minha primeira grande viagem e a partir daí acho que não parei.

Isso foi mais ou menos em que ano?

Eu tinha 17 anos, faça as contas. Tinha 1900 e qualquer coisa. Eu nasci em 64, façam as contas, que eu não sei fazer a divisão.

Lá pra início dos anos 80.

Sim, era 80. 87.

Fantástico. Portugal estava a abrir-se, não é? A Europa.

Antes dos anos 80. 80, 81. Foi uma coisa assim.

Boa, então e foi Isabel à boleia?

Não, eu fui à pendura numa mota, numa 125, que é uma coisa estranha à altura.

Caramba!

E fui à pendura, éramos três motas, havia uma 125 onde eu ia, à pendura, portanto tínhamos duas pessoas, uma 2,5 e uma Famel Zundapp, de uns literalmente da aldeia, que esses sim iam trabalhar pra ganhar a vida, nós íamos trabalhar pras férias, que era uma coisa interessante na altura e fomos. Não ficamos em França, a ideia era só ir pra França e fazer vindimas. As vindimas estavam atrasadas e nós achamos: "Não vamos ficar aqui à espera", porque as férias eram só o mês de agosto. Só tínhamos férias o mês de agosto. Eu estava supostamente a entrar pra universidade no ano seguinte e portanto pensamos: "Vamos andando". Eu tinha uns amigos que tinham feito a apanha dos alperces na Suíça. Eu disse: "Na Suíça há de certeza trabalho pro verão". E fomos, continuamos de 125, só nós, os outros ficaram lá, e fomos até à Suíça apanhar alperces. E aí ficamos duas semanas a apanhar alperces.

Nasceu aí a paixão pelas motas. A paixão, o gosto, não sei se é bem uma paixão.

Não, porque aos 16 anos eu comprei uma mota com mais cinco amigas, portanto isto é muito perigoso.

Cinco amigas?

Eu, uma irmã e mais quatro.

Fizeram uma cooperativa.

Basicamente. Estivemos um ano a juntar dinheiro.

A sério?

Mas era uma mota pequenina e era pras férias. Nenhuma tinha carta, nem seguro, nem autorização dos pais, portanto era uma coisa à revelia completa. Mas eu acho que vem daí o gosto. Começou por aí.

Pelos motas, não é?

Exatamente.

É um dos seus meios de transporte.

É um dos meios de transporte, sim. Não sou motar, ando de mota, que é uma coisa que eu não gosto que me chamem.

Por quê?

Eu ando de mota. Porque eu ando de mota como ando de carro. Ande de mota, ponto.

Não tem o culto da mota.

Não tenho o culto do objeto em si. Ando, ponto.

Muito bem. Como dizia há pouco, já vamos falar do chá, porque eu gostava de explorar também um lado seu, que é o lado aventureiro. Foi uma das poucas mulheres portuguesas a participar no Dakar, não foi?

Já mais. Na altura, era a segunda navegadora. Eu sou navegadora e não piloto, portanto, tive a sorte de ter um convite da Céu Pires de Lima, que fantasticamente, me convidou.

Ela, sim, pioneira.

Ela, a segunda. Porque teve a prima, que faleceu há pouco tempo, a Terezinha Cortino, que sim, foi a primeira que foi, com uma navegadora, que era a Berta Malvar, e eu tive a sorte de ir em 87. Isto já lá vão uns anos, 10 anos depois do meu marido ter feito o Dakar do BMW, que é uma coisa extraordinária também na família, sem qualquer planeamento, sem nada. Ele fez em 87, eu fiz em 97.

Por que diz que é uma coisa extraordinária? Porque nenhum de vós é ligado ao todo-o-terreno?

O meu marido era ligado. Eu andava nas corridas. A Céu tinha sido desafiada pra ir fazer corridas porque sabia navegar à carta, na altura. Isto veio dos escoteiros, isto é uma história muito complexa. Eu tinha estado nos escoteiros, aprendi a ler cartas.

A tirar azimutes.

Exatamente.

Que é uma coisa que ninguém sabe sequer o que é um azimute.

Sim, muita gente não sabe. E pouca gente sabia. E havia uma prova todo-o-terreno, que era o Raid à Neve, que tinha uma prova de navegação. Quase todos os bons pilotos a conduzir falhavam porque era uma prova difícil. E a Céu, na altura, convidou-me pra fazer e eu gostei, portanto, foi uma experiência que gostei. Ela também gostou da minha companhia e do meu papel, e portanto, prosseguiu e nasceu um bocadinho aí o meu lado todo-o-terreno em competição.

Em competição. Fez muitas competições, Isabel?

Fiz imensas. Eu andei com muitas senhoras e só com um homem, era o caso, que foi o único que me convidou. Fiz muita competição, embora eu deteste competição. Não sei se eu posso dizer isto, mas já disse.

Pode. Aqui pode dizer tudo. Só não pode dizer palavras feias.

Não, isso também não digo. Eu, na verdade, gostava muito e gosto muito quando estou dentro do carro, acho muito bonito o desafio que é dar notas e leitura de terreno e avançar.

O que é dar notas?

No fundo de contas, nós temos um roadbook, um livro, que nos diz se vamos pra direita, se pra esquerda, se há um perigo, e eu tenho que ir ler as notas ao mesmo tempo que ponho um aparelhozinho que há no Jeep, que é um Terra Trip, ao mesmo tempo que vou zerando, pondo a zeros, cada vez que dou uma nota, 200 metros pra uma nota e vou zerando o Terra Trip pra me dar a noção das distâncias, porque as velocidades são muito variáveis no todo-o-terreno.

Muito bem. E pelo mundo, andou a fazer todo-o-terreno também?

Tive a sorte de quando acabei a universidade, com 21 anos, eu comecei muito cedo a ter estas sortes, e as sortes nós procuramo-las, não vêm ao acaso. Mas inscrevi-me com um amigo meu, o tal com quem eu tinha ido de mota pra Suíça. Inscrevemos numa coisa que era Patrol Ténéré Uma expedição organizada pela Nissan na altura, em que tinha que haver provas, em que as pessoas eram selecionadas e depois íamos fazer Bissau-Lisboa durante um mês, aproximadamente de jipe, com todo o percurso organizado pelo José Megre e pela Nissan, mas que nós pagávamos muito pouco. Tínhamos que comprar o jipe, que não era tarefa fácil, e tínhamos que ter o dinheiro para sobrevivermos lá. O resto, as gasolinas e tudo o resto era pago pela Nissan.

Era tudo garantido pela organização.

E tive a sorte de ir.

Lisboa-Bissau.

Lisboa-Bissau. Eu acho que vou contar este episódio, porque é surreal. Eu tinha acabado a faculdade.

Na altura tinha 22 anos.

Tinha 21, 22. E acabei a faculdade e entretanto estava nestas seleções, vamos, não vamos fazer, mas é claro que eu queria fazer, e de repente surge uma hipótese de ir trabalhar. Eu tinha acabado, entregar o trabalho de fim de curso, portanto, surge uma hipótese de ir trabalhar e eu na entrevista, assim perentoriamente, ingenuidade daquela altura, e disse assim: "Olhe, sim, senhor, eu venho para cá trabalhar", isto era uma entrevista em novembro, "mas eu preciso do mês de março de férias". E a pessoa que me estava a entrevistar assim: "O mês de março ou o mês de agosto?" "Não, o mês de março." "Março? Mas por que março?" "E o mês todo, não sei quantos dias é que nós temos de férias, mas eu preciso do mês todo." "Mas posso saber por quê?" "Sim, inscrevi-me numa expedição que é durante esta altura." E diz o senhor do outro lado: "Mas eu também me inscrevi, você vai com quem?"

Aí vai, incrível.

E ele conhecia a pessoa com quem eu ia. E aí não só fiquei a trabalhar naquela empresa, como ele garantiu-me que eu ia ter férias e fomos os dois selecionados, de facto, e fomos os dois, cada um no seu carro.

Muito bem. Portanto, quando começou a trabalhar na empresa, já era seu colega de expedição.

Não, eu já estava a trabalhar na empresa quando fomos de expedição, não sei se foi, mas foi verdade. Mas enfim, estas coisas fazem parte do mundo.

Engraçado.

Mas conseguir a expedição foi, de facto, qualquer coisa.

Olha, Isabel, sem querer revelar muito sobre a pessoa em causa, mas só uma pergunta abstrata para uma resposta abstrata. As pessoas são muito diferentes em contexto todo o terreno, dentro de viaturas, expostas a perigos, etc.?

São. Eu acho que são, somos, eu não sou exceção. Eu acho que tenho um dom, isto é uma presunção minha, mas eu acho que sou assim, em situações de estresse, não havendo mais ninguém calmo, eu acalmo-me. Se houver mais alguém calmo, eu dou asa à minha nervoseira. Mas eu sou muito: "Espera aí, tenho que tomar conta da situação, já que ninguém está a tomar." E dentro dos jipes acontece muitas vezes. Eu tenho histórias no todo o terreno em que, de repente, o carro parou e tínhamos um furo no radiador. Isto numa prova de 500 km em Portalegre e na altura, enfim, hoje em dia já não se podia fazer isso, os carros são muito eletrônicos, mas na altura os carros eram mais simples. E eu tinha visto nuns vídeos do Dakar que eles muitas vezes punham ovos cozidos dentro do radiador para, quando eram fugas pequenas, passarem as fugas. Eu não faço mais nada. Peço a um local que estava ao pé de nós, no meio do monte do Alentejo, e digo: "Vá lá a casa buscar uns ovos". E o rapaz foi de motoreta, perfeitamente bem mandado, trouxe uns ovos e eu despejei para lá dois ou três ovos para dentro, que o facto é que o carro andou, mas os mecânicos diziam no fim: "Olha, Isabel, o radiador está impraticável, não sei o que você andou a fazer", mas chegamos ao fim, depois pusemos água.

Isso é incrível.

Eu tenho este lado, mas as pessoas realmente revelam-se, ou porque ficam alteradas. Mas é uma boa revelação, porque fica ali o que se passa dentro do carro.

Fica, exatamente. É como Las Vegas.

Exatamente. Não vemos nada cá para fora.

Fantástico. Então com 21, 22 anos, lá vai para Bissau na qualidade de navegadora, é isso?

Não, aí em Bissau era um passeio. Na verdade, andei ao lado, mas era um passeio, tínhamos que ir atrás uns dos outros, tínhamos um percurso pré-determinado, e a ideia era fazermos Bissau-Lisboa no espaço de um mês, sendo que ficámos, salvo erro, 10 dias, eu não me lembro se foi uma semana, se foram duas, no deserto do Teneré, com o Mano Dayak, que era o grande defensor da causa dos tuaregues, e ficámos com ele 10 dias e com outros tuaregues. Ou seja, tivemos a sorte de estar no deserto dos desertos com os povos dos desertos, o que foi uma coisa extraordinária. E toda a viagem em si foi extraordinária, porque eu vou confessar uma coisa, nessa altura eu nunca tinha andado de avião. A minha primeira viagem de avião foi Lisboa-Bissau. E quando se abre a porta do avião e aquele bafo, eu que vivo bem nos sítios frios, aquele bafo quente e úmido ia matando. Mas foi esta a ideia, porque já tinha feito muitas coisas, mas nunca tinha andado de avião.

Então, mas pera lá, foi de avião de Lisboa para Bissau?

Os jipes já lá estavam, tinham ido de barco.

Portanto, fizeram Bissau-Lisboa.

Nós apanhámos os jipes lá, todos Nissan Patrol Teneré, eram Nissans Patrol, recém-adquiridos. E a história, porque eu tinha 21 anos, não sou propriamente rica, nem tinha pais que me dessem dinheiro, "calme lá, compre lá um jipe e ir à expedição", era o que mais faltava. Portanto, o que nós fizemos? Juntei-me, eu tenho muito este agrupamento, eu e o que foi comigo, mais dois amigos, comprámos o jipe a quatro. Porque todos nós tínhamos essa idade, ele era um ano mais velho que eu, mas todos nós a começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar pelo meio e tínhamos que comprar um jipe, e tínhamos que o pagar e tínhamos que ir. E portanto, comprámos um jipe a quatro, com dinheiros vindos de variadíssimos sítios, dos avós, dos pais, dos amigos, enfim, e conseguimos comprar.

Mas eu gostava só de perceber, fizeram de jipe Lisboa-Bissau ou Bissau-Lisboa?

Bissau-Lisboa.

Ah, ok.

Os jipes estavam na Guiné-Bissau, demorámos um mês a trazê-los até casa.

Exatamente. Trouxeram os jipes então para Portugal. Isso é a aventura de uma vida, não é?

Foi. Eu acho que ainda hoje, eu já fiz muitas viagens, mas como esta, porque era África, e África realmente é deslumbrante, eu acho África fabuloso.

Depois regressou muitas vezes ao continente africano.

Regressei quando fizemos o Dakar. O Dakar que eu fiz chamava-se HDs Dakar. Portanto, íamos desde Dakar em linha reta pro Mali e voltávamos. Nós só conseguimos fazer metade, eu não acabei, só conseguimos fazer metade, mas voltei a HDs, que é a porta do deserto, onde estão os tuaregues e sítio onde eu tinha estado nessa viagem e gostava imenso de voltar e, portanto, a esse sítio voltei. Mas tenho voltado Mais Marrocos, mais as zonas cá de cima do que propriamente esta África profunda.

Ok. A conduzir ou a navegar?

Também fui a Marrocos, fui com um jipe com três amigos, também numa expedição organizada.

Sim.

E que foi giríssimo também.

Ok. Outros continentes, Isabel, não se têm proporcionado ou têm?

A Austrália está à espera. De jipe, não. Depois só de avião e turista como os outros.

Como um viajante normal.

Exatamente.

Muito bem. Vamos falar de chá?

Vamos.

Por que tem esta paixão pelo chá, Isabel?

Eu às vezes penso: "Eu não sei porque é que eu tenho a paixão pelo chá, mas sei que tive uma mãe que trabalhou num banco inglês à qual serviam chá, embora ela bebesse muito mais café que chá, não sei." Em nossa casa sempre houve chá e bom chá. Mas eu sempre me lembro de beber chá. Na faculdade gozavam imenso comigo, porque em minha casa toda a gente tinha coisas variadíssimas, mas eu tinha chá. E não sei muito bem quando é que começou esta paixão, mas a paixão verdadeira para aprender sobre o chá, eu acho que surgiu num dia em que eu vi um documentário sobre o chá no Sri Lanka. E percebi que o chá é muito mais do que aquilo que eu bebo e além do que aquilo que eu bebo. Eu estava convencida que sabia imenso de chá e sabia muito pouco. Ainda hoje acho que sei muito, mas sei muito pouco, porque o chá realmente é qualquer coisa diferente. Mas é uma bebida que me dá imenso gozo beber e comecei a explorar. Eu acho que fui andando por aí a explorar.

Foi andando por aí a explorar e dá-se o caso que depois acabou por realizar várias viagens, não foi?

Porque entretanto percebi que para perceber o chá, tinha que ter com as pessoas que fabricavam chá. Eu comparo o chá ao vinho. Eu gosto muito de vinho, não percebo muito de enologia, gosto dos vinhos que bebo, sei mais ou menos fazer algumas provas e perceber os vinhos, e o chá é muito assim. Tem não sei quantas variedades, tem não sei quantas formas de se fazer. Há chás norte a sul do mundo, quase que eu diria, em zonas temperadas ou tropicais. E de repente eu tenho que ir aos sítios do chá para conseguir entender esta história do chá. E fui.

E onde é que começou essa aventura pelo mundo do chá?

No Sri Lanka.

Sri Lanka.

Porque é muito difícil, não há viagens de chá. Ou seja, vai a uma agência de viagens e não diz: "Eu quero ir a um sítio com chá e quero fazer provas de chá, ir a campos de chá." Para o vinho há viagens mais ou menos assim.

Provavelmente, se fizer isso numa agência de viagem, dizem: "Olhe, vá ali a São Miguel".

Mandar-me aos Açores. Não. Basicamente, para começar.

Pois, para começar.

Para começar, mas os Açores eu já conhecia.

Mas é emocionante, não é?

Não, é brutal e, sobretudo, desde 1800 e tal que se mantém. Não há tipo, pelo menos uma das fábricas.

Verdade.

É brutal. Mas hoje já há muito chá na Europa. Nós não temos essa noção.

Produção?

Produção de chá. Começa no norte de Espanha, França, muitos países do leste já têm muita produção de chá, embora para mim a origem do chá era a China. Mas acabei por ir ao Sri Lanka. Por quê? Porque li um livro. Entretanto, para tentar perceber de chá, comecei a comprar muitos livros em francês, porque eu sou muito mais francófona. O inglês para mim era uma língua que não era tão a minha língua.

É uma ave rara, a Isabel.

Eu sei, eu sei. Sou raríssima nestes aspetos.

Eu estou consigo.

Obrigada. Portanto, eu comecei a ler livros em francês e de repente há uma francesa que tinha escrito um livro do qual eu gostava bastante e que está a organizar uma viagem ao Sri Lanka. Eu descobri isso no Facebook, numa coisa qualquer.

Caramba, que sorte.

E pendurei-me.

E fez muito bem. Vamos falar sobre essa viagem na segunda parte?

Sim.

Vamos. Para já, abrimos o álbum de viagem. Isabel Robal, guarda consigo algum objeto que tenha trazido das suas múltiplas viagens e que seja especial?

Eu tenho, na minha sala de jantar, uma coisa assim surreal, mas é na China, numa zona de Xin, que é uma zona onde se faz o barro, uma espécie de São Pedro do Corval no Alentejo, ou Caldas da Rainha, onde há um barro muito específico para fazer os bolos de chá.

Sim.

Que é a argila de Xin. E estava eu nas ruas onde estão os artesãos a fazer bolos e há um chinês que vem à rua e começa a falar comigo. Em chinês. E eu olho para ele. E pediu-me para o seguir. Os chineses são um povo pacífico, portanto, rapidamente entrei para a loja. Eu estava com uma amiga e depois vieram outros atrás e ele, de repente, a falar comigo sempre em chinês, não percebi, perguntou-me o meu nome. Eu disse Isabel, pediu para escrever e de repente faz-me uma tira de papel, começa a escrever com os caracteres chineses, algo que eu não percebi e entretanto o meu nome, uns carimbos, e ele explicou que era uma das pessoas que fazia caligrafia. Explicou, quer dizer, percebi eu, porque era o que ele tinha os pincéis todos. E deu-me aquilo, eu achei que ele ia vender à boa maneira portuguesa. Pensei: "Não, agora vai me dizer que tenho de pagar não sei quanto." Ele disse: "Não, nem pensar." E continuou-me a falar chinês e eu claro, não percebi nada o que se passou, mas fui ter com o meu guia e disse: "Venha cá, faz favor." O guia que falava francês, esta grande vantagem. Eu disse: "Venha cá, pergunte-lhe por que ele me deu isto, por que a mim, o que é isto." E ele explicou-me que percebeu que eu era ocidental, há muito poucos ocidentais nessa região e gostava muito de levar uma recordação. E então o que ele escreveu foi: "Por causa do chá, encontramo-nos." Que eu achei uma coisa fabulosa. E hoje o meu marido fez-me o favor de enquadrar e eu tenho por cima do meu armário dos chás, na minha casa de jantar, porque acho que é uma coisa que de facto é inusitada. Quer dizer, de repente alguém me convida para entrar e me faz aquilo sem me conhecer de parte nenhuma, só porque sou ocidental, porque não era chinesa.

E se a história do chá tem mostrado é que é um bom elemento de fusão. De vontades.

E de facto, une. Eu acho que é.

Exato.

Tuaregues, nós bebíamos chá, em Marrocos eu bebi chá. Enfim, na Turquia eu bebi chá.

Reis e rainhas beberam chá.

Exatamente. E graças a nós.

E graças a nós. Vamos falar disso tudo na segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana, com Isabel Robal. Fazemos aqui uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana com a viajante Isabel Robalo. Na primeira parte, a Isabel já nos explicou um pouco do seu percurso enquanto viajante. Ela andou de moto, também de todo o terreno, tem uma experiência no Dakar, partilhou um pouco dessa experiência na primeira parte, mas tem uma paixão que é o chá. E por causa do chá, tem andado por aí a viajar. Começou no Sri Lanka. Fizemos uma pausa para a China por causa do objecto, mas voltemos ao Sri Lanka, Isabel. O que tem de especial este país em relação ao chá? Foi primeiro ao Sri Lanka por causa da tal escritora francesa, não é? O que viu, o que sentiu e o que provou? Diga-nos, porque nem todos os chás são iguais.

Não, e de facto, o chá do Sri Lanka não tinha nada a ver com o chá que eu bebia, porque uma coisa é beber chá acabadinho de produzir. O chá pode ser guardado, mas realmente um chá acabadinho de colher, acabadinho de fabricar, posto numa chávena, é quase como ir buscar a alface ou o tomate à horta e fazer uma salada. É de facto extraordinário. E depois há uma cultura muito britânica no Sri Lanka, em que as coisas são feitas de uma forma muito ordenada, uma forma muito especial. E eu consegui absorver tudo isso na minha visita. Para já, o Sri Lanka era o meu primeiro país asiático, portanto, para mim era relativamente novo. Eu fui com pessoas que não conhecia. Tive o azar de chegar um dia depois, baralhei-me completamente com os voos e como era para fora, quando cheguei, nem me apercebi que estava a chegar um dia depois, que o meu grupo já tinha saído, já estava no alto da montanha. Eu não me apercebi, entrei num táxi, o meu hotel era a 20 km, o hotel onde eu supostamente tinha chegado no dia anterior para partir no dia seguinte. E de repente o homem do táxi continuava a andar, o hotel era logo ali, continuava a andar, ao fim de uma hora eu perguntei: "Para onde é que você me leva?" Isto era noite. Não é que eu tivesse medo, mas de repente pensei: "Mas que diabo, o meu hotel era aqui perto." Ele explicou: "Não, você veio um dia depois. E então o seu grupo já lá está não sei aonde." No seu melhor inglês.

Já anda a apanhar chá, amiga.

Já anda a apanhar chá e ainda eu nada. E o giro foi que com esta viagem tive três horas num táxi, segui para um tuk-tuk, que me levou mais durante meia hora com uma mala enorme.

Sozinha?

Sozinha.

No Sri Lanka.

Sabe Deus para onde. Cheguei à meia-noite, para a plantação de chá onde era a tal dormida, onde nós estávamos a dormir. E foi o primeiro contacto com as plantações de chá. Eu até acho que na altura me comovi.

Portanto, chegou de noite, é isso?

Cheguei completamente de noite ao quarto de uma francesa que nunca tinha visto. E lá fiquei, entrei e começou a minha rota do chá pelo Sri Lanka.

Portanto, já acordou no meio dos campos de chá.

Um sítio fabuloso, porque estávamos a mil e tal metros de altitude, 1200 metros, entre montanhas, com o cantar dos muçulmanos e aquele tocar, porque nós às 06:00 era o tocar.

É o chamamento para as orações.

O chamamento para as orações. Aquilo tudo ecoava naquela montanha, uma montanha linda.

Vê-se ali no paraíso, é isso?

Completamente. Aliás, eu acho que ainda tenho essa imagem. Ainda hoje estou a ver tudo aquilo que vi no meu quarto, que era uma tenda, era um ecolodge, era meio tenda, meio...

E o odor, cheirava a chá?

Não, não cheirava a chá, mas cheirava a terra, cheirava a campo.

Sim.

O chá verdadeiramente tem um cheiro nas folhas depois de tratadas. A planta em si não tem cheiro, a flor em si não tem cheiro.

Ok.

Mas estava no meio do campo.

Portanto, a pergunta "Cheirava a chá?" é uma pergunta ignorante, óbvio, de quem nunca foi.

Não quis dizer isso.

Não, mas é. Nunca estive num campo de chá.

Não cheira, porque se for uma macieira, um pomar de macieiras, um pomar, enfim, pode ter as flores realmente cheira.

Porque a folha do chá passa por um processo de oxidação, não é?

Teoricamente, sim ou não.

Ok. Boa, vamos mergulhar já no chá, então.

O chá vem todo da mesma planta, que é a Camellia sinensis, que é uma cameleira, como nós temos muitas. E é uma Camellia sinensis, depois se for da China, é sinensis sinensis, se for da Índia, origem na Índia, é o Massamica. Enfim, isto é o meu lado agronômico a falar, mas tudo vem da mesma planta. E depois, consoante oxide mais, oxide menos ou faça determinados tipos de operações, é chá branco, chá verde, chá amarelo, chá Oolong, que é um chá traduzido para azul, mas que não tem nada de azul, ou um chá negro ou um chá preto. Enfim, consoante o processo de fabrico. É tudo é um bocadinho como as uvas. Vem tudo do mesmo.

Vem tudo da mesma planta. Portanto, desfazendo já uma ideia ou um preconceito, chá verde, chá preto, chá branco, é tudo a mesma coisa. Tem níveis de oxidação diferentes.

E outros tratamentos diferentes.

Sendo que aqui oxidação, traduzindo por miúdos, é secagem, é isso?

É um parar que enzimas que vão oxidar. Isto é assim, ou oxida totalmente e é chá preto, eu não vou entrar por aí.

Isabel, a agrônoma.

Ou oxida totalmente e é um chá preto, digamos, ou oxida só um bocadinho e é um chá verde, ou oxida quase nada e é um chá branco. Aquilo que nós fazemos para não oxidar é que altera o chá. Portanto, eu para ter chá branco, dou-lhe um calor para secar, para não oxidar. Um chá verde também meto uma coisa quente a ferver, parece uma wok, para quebrar essa enzima que permite oxidar e ele para a oxidação e fica verde. Portanto, consoante eu der mais calor, menos oxida. É assim uma coisa. Bem, isto de uma forma muito simples, para não estar por aqui a avançar.

Resumidamente. E a Isabel puxa mais para o branco, para o verde ou para o chá preto?

Tem dias. Eu acordo a saber o chá que quero. E hoje bebi um chá verde do Japão, até porque é completamente diferente do chá da China, mas tem dias. Eu acho que o chá tem dias, é bom para acompanhar uma série de coisas. Há alturas em que me apetece um chá, outra me apetece outro, é tudo uma ciência.

É toda uma ciência. E o nível de oxidação, já que estamos a falar de chá, o nível de oxidação depois também se traduz no nível de cafeína que tem ou não?

Há duas coisas que definem a cafeína. A teína é a maneira que a planta tem de se defender dos insetos. É uma coisa estranha. Os insetos gostam imenso de folhas tenrinhas e para evitar aqueles que comam as folhas tenrinhas, esta teína, isto feito de uma forma muito simples, acaba por aparecer nas folhas mais pequenas, quando os insetos picam, têm um certo sabor amargo e portanto, fogem dessas folhas, porque é uma defesa da planta.

Toma lá um shot de energia e vai voar daqui para fora.

É, salta daqui. Portanto, se o chá for feito com as folhas mais pequenas e mais novas, que é teoricamente o melhor chá, ou um dos melhores chás, então há de ter mais grau de teína ou de cafeína. Mas se for feito com as folhas mais antigas, tem menor grau. Depois também a oxidação pode ajudar a perder esse grau de teína. Depois varia muito com as cultivares. Mas de uma forma geral, pode-se dizer isto. Mas há chás brancos que têm pouca cafeína ou pouca teína. Portanto, isto varia muito. Mas só para dar assim uma ideia. É verdade, mas não é absoluta.

Mas não é absoluta. Muito bem. Isto é tudo um mundo muito complexo. O mundo do chá.

Daí eu querê-lo. Daí eu querer aprender in loco.

In loco. Portanto, no Sri Lanka ficou, podemos dizer, fascinada, de queixo caído com o que viu. Podemos dizer que os campos de chá são como, por exemplo, as vinhas no Douro?

Exatamente.

É, não é?

Foi a primeira sensação que eu tive, é porque são os jardins um bocadinho, também com a influência inglesa, e o nosso vinho do Porto também teve muito impacto com a cultura inglesa, e aparece os nomes naqueles socalcos. E de facto, a primeira sensação que eu tive, eu disse: "Isto não é chá, é vinho". Depois, já no dia seguinte, enfim, isto já é vinho. São iguais, é a mesma forma de fazer jardins ou de fazer culturas inglesa.

De modelar a paisagem.

De modelar a paisagem daquela forma, porque também em altitude. Pode dizer isso e eu compro sempre. É exatamente isso.

Provavelmente, alguém se inspirou no chá para fazer o Douro ou vice-versa.

Eu acho que como há muitos ingleses lá metidos. Há uma casa no Douro, na Régua, que é uma casa tipicamente das Índias, ou seja, uma casa com uma varanda toda à volta, porque tipicamente alguém que viveu na Índia e que depois foi para o Douro, alguém inglês.

Engraçado como nós temos esta ligação, estes pontos de contacto em coisas que aparentemente...

Eu vi isso e percebi que isso, de facto, tem a ver com isso.

Fascinante. Portanto, gostou do Sri Lanka, gostou do que viu, dos campos de chá.

Adorei o Sri Lanka, adorei as pessoas, um país fabuloso. E voltava.

Voltava. Voltou à Ásia por causa do chá. Onde?

Voltei. Depois à China. Neste grupo de franceses.

Foi onde tudo começou.

Mas só voltei onde tudo começou este ano. Fui a uma China, não era onde tudo tinha começado, mas era possível, com uma das pessoas do grupo do Sri Lanka. Atenção que este grupo eu já tenho 60, a caminho de 61, eles têm todos 70, a caminho dos 80. Normalmente são pessoas já com uma certa idade, que têm tempo livre e dinheiro e gostam de chá. E eu misturei-me neste grupo e há uma das senhoras, que como eu falava francês e gostou da minha postura ou da minha forma de estar, ela disse: "Nós vamos organizar uma coisa muito pequena à China, quer vir?" E eu disse imediatamente que sim, e fui. Aí à zona de Xangai, é uma zona também onde se faz um chá, não a origem do chá, mas onde se faz uns chás específicos chineses. Há lá paraie 3000 tipos de chás chineses, dos quais eu só conheço 100.

3000 tipos de chá a partir dessa-

Da mesma planta. Que pode ter variedades diferentes, um bocadinho como as castas do vinho. Mas, de facto, é um mundo que eu nunca vou conhecer na totalidade, mas que eu vou cada vez conhecendo melhor.

E faz muito bem. Então e quanto tempo esteve na China?

15 dias em provas de chá sucessivas. Provas de chá, literalmente sucessivas, em que nós vamos a casas de chá, provamos chá, vamos ao campo, vamos visitar agricultores. Mas agricultores, como se estivéssemos em Trás-os-Montes a visitar alguém, a provar couve tronchuda, não estou a ver o que é que se faz nos Trás-os-Montes. Assim, de repente, ou as castanhas.

Isso.

E portanto, aldeias muito remotas, pessoas que nunca viram ocidentais e nós entramos pela casa adentro, mas são produtores caseiríssimos de chá, em que fazemos provas fantásticas de chá, que nos explicam, levam ao campo, colhemos chá, enfim, tudo isto em 15 dias, é muito chá.

É um apelo aos sentidos. Como é que se prova chá? É morno, quente, frio?

Há muita maneira. A forma de beber chá é muito diferente, varia de país para país. A prova do chá, standard, há até uma norma, 3000 e qualquer coisa, não sei o número de cor, que é uma norma para provar chás. Mas se, por exemplo, for a um leilão de chás no Sri Lanka, onde eu fui, são pessoas que provam tipo 200 tipos de chá de uma forma standard e depois já estão tão habituados a provar. Portanto, estão a provar, preparam-lhes os chás todos numas tacinhas e eles provam aquilo tudo com uma colher.

Provam em fusão ou é a planta?

Não, com uma colher. Cheiram as plantas secas, cheiram as plantas molhadas, com uma colher, sorvem mesmo a fazer barulho, que é assim que se prova o chá.

Aspiram.

Aspiram. E ao fim daquelas 200 dizem: "Este chá é bom, este chá, este chá é bom". E são os brokers de plantas que avisam quem está no leilão a dizer: "Comprem o lote X, Y e Z, porque são os melhores". Isto é a prova para comprar para produções industriais. Depois há as cerimónias. As cerimónias do chá na China, que são muito complexas e muito estudadas, mas depois há o provar no campo. O que é que fazem? Nós chegamos a casa, como aqui em Portugal, se nós chegamos a casa de alguém conhecido no meio do campo, nos oferecem lá qualquer coisa a beber e a comer. Lá oferecem-nos imediatamente o chá, põem umas folhas num gaiwan, que é uma espécie de uma taça de chá, uma taça com uma tampa, põem uma quantidade grande de folhas, deitam água e imediatamente põem nas taças e vamos servindo o chá. E assim que nós vamos provando, eles vão-nos fazendo vários tipos de chás e nós vamos provando. E percebendo qual é que nos sabe melhor. É um bocado como a prova do vinho, digamos, em modo chá.

Em modo chá. Muito bem. Aí, na China, uma cultura em torno do chá muito diferente do Sri Lanka, Isabel?

Sim. O Sri Lanka nitidamente são os ingleses. O Robert Fortune foi um inglês botânico que se disfarçou de chinês ou de asiático e que andou pela China a tentar perceber como é que se fazia o chá e conseguiu sementes e conseguiu descobrir essas coisas. O que os ingleses fizeram foi imitar aquilo que os chineses faziam, adaptando ao seu gosto, adaptando a cultura à Índia, onde eles depois se instalaram, ou no Sri Lanka. Os chineses têm o saber muito mais ancestral. É ali que tudo nasceu.

Foi ali, não é? Há 5 mil anos.

Cinco mil anos. Antes das pirâmides do Egito, já se bebia chá na China, que é uma coisa extraordinária. É completamente diferente a forma de eles beberem chá, de nós aqui bebermos chá. Nós já estamos anos-luz da essência.

Como é que eles bebem chá?

Nós fazemos um bule grande, pomos folhas lá para dentro, fazemos um bule grande e servimos. Eles fazem bules muito pequeninos e estão sempre a pôr água e a resservir umas taças muito pequenas.

Com as mesmas folhas.

Com as mesmas folhas. As mesmas folhas, em vez de estarem a fazer infusão durante dois ou três minutos, como nós fazemos nos nossos bulos aqui ocidentalmente, o que eles fazem é cinco segundos, 10 segundos, a primeira um bocadinho mais. As mesmas folhas vão dando para várias infusões, até que perdem o sabor. Depois folhas novas. Mas dá para 20 infusões nas calmas.

Uau!

É completamente diferente. É maior quantidade de folhas, são folhas muito grandes, é todo um mundo.

Isso é giríssimo.

Tem que ir.

Tenho.

Tem que ir viver.

Este ano não, quem sabe para o ano. Este ano já tenho as férias marcadas. É outro programa, outras conversas.

É outro.

Mas quem sabe, fica o convite, obrigado. Japão. Aí também há chá.

Aí também há chá.

Aí também foi à procura do chá.

Eu este ano já estive outra vez na China, na zona do Yunnan, essa zona onde nasceu o chá. Isso foi o que eu estive este ano.

Portanto, esteve em duas zonas.

Zonas distintas. Ainda me faltam quatro, mas eu hei de lá ir.

Ui!

Hei de lá ir. Antes do Japão, esta viagem não estava nada prevista, porque eu tinha já uma viagem paga para ir para o Japão. Tenho férias, tenho família, enfim, há coisas que é preciso. E a China, no meio disso tudo, apareceu-me. Os tais franceses disseram: "Voltámos à China", porque era uma viagem que era para ser feita na altura da pandemia, que foi proibida. E então voltei à China outra vez, e aí sim, mais 15 dias de chá, num sítio completamente diferente. E depois fui para o Japão, mas já numa viagem muito mais turística, sem chá, mas da qual eu trouxe cinco ou seis, não são bulos, mas tipo bulos de chá tipicamente japoneses, que são sempre muito caros aqui na Europa, porque pagam licença.

Pequeninos também, seguindo a filosofia chinesa?

Pequeninos também, com uma asa ao lado. São muito característicos, que era uma coisa que eu queria há muito adquirir e que não conseguia. São mais caros, porque pagamos os direitos de importação e lá não tive acesso ao bom chá, ao chá que eu gostava de ir ao provar chá, mas tive acesso aos bulos, o que já me deixou feliz.

Porque também há esse lado associado ao chá. O recipiente.

É uma coisa que eu achava que era um disparate, e vou confessar, um bule é um bule, nós bebemos chá desta maneira, mas de facto não é. E a forma que os recipientes têm, é mais abertos ou mais fechados, consoante o chá, uma argila mais escura, ou vidro ou ferro, tem tudo a ver com o sabor que depois daí advém do chá. E eu achava que não, que era um disparate.

Isso é uma forma mais concêntrica. Concentra mais o aroma.

Os amantes do café também, as nossas chávenas de café também têm algum formato para libertar aromas. No chá também há toda esta filosofia, embora seja uma filosofia com muitos mil anos, com anos lá para trás.

Com os taninos todos apurados.

Apurados, exatamente. É isso mesmo.

Muito bem. Boa conversa esta em torno do chá. Eu não bebo, muitos ouvintes provavelmente também não bebem. Seriam, provavelmente como eu, muito ignorantes em relação a esta planta. É fantástico que os portugueses, na verdade, os nossos antepassados, é que trouxeram da Ásia para a Europa.

Há muito essa ligação, não tanto na China. A China, Portugal para eles é um país mais ou menos desconhecido. Sempre que eu digo que sou portuguesa, por oposição aos franceses que estão comigo, eles ficam sempre a olhar para mim, acham piada, mas nem sabem quem é o Ronaldo, não vêm com a história do Ronaldo, mas também não fazem ideia que é Portugal. E eu digo sempre, mas nós fomos das pessoas que levámos mais chá para a Europa.

Para o mundo.

E depois falo em Macau. E nesta zona onde eu estive, no Yunnan, que é mais perto da região de Cantão, já têm essa noção que os portugueses estavam em Macau e que, de facto, levavam chá. Na outra zona de Xangai, onde eu estive, não é tão visível, mas nós de facto fomos os grandes precursores do chá na Europa.

Se os ingleses bebem chá é por causa de nós.

Da nossa rainha.

Catarina de Bragança. Exatamente.

Foi ela que levou como dote o chá e que tornou o chá na corte como uma coisa importante. Ela foi quem levou o chá, mas quem tornou o chá o afternoon tea foi uma tal de Duquesa de Bedford, uns anos depois, que como tinha fome, entre o almoço e o jantar, pedia umas coisinhas para um lanche e começou a criar o lanche e o chá. Aí, sim, primeiro na alta sociedade, mas depois democratizou-se a partir daí um bocadinho o chá.

Fantástico. Muito bem. Isabel, isto é tudo fascinante, mas o tempo voa e estamos com pouco tempo. Esteve também ou andou à procura da presença portuguesa na Índia, não foi? Foi uma das suas viagens.

Eu acho que se tirarmos o chá, a Índia foi a viagem. Eu tive a sorte de ir num grupo, que era uma peregrinação, portanto, era algo histórico e também em termos de peregrinação pelos 10 anos de São Francisco Xavier. Bem, 10 anos. De 10 em 10 anos, as relíquias de São Francisco Xavier saem e estão expostas. E esta excursão, que foi muito bem montada, em que tínhamos um historiador e um padre a acompanhar, que foi uma coisa extraordinária. Fomos pelos caminhos de São Francisco Xavier, os caminhos dos portugueses, no fim de contas, numa Índia portuguesa, na nossa Goa da mão de Deus, Massai, Shaul.

E há legado? Vê-se?

Completamente. Não só as pessoas falam português, que é uma coisa extraordinária, como as pessoas não têm nada a ver com o resto da Índia. Depois estive em Bombaim, que era o mais, não fui pra Índia do Norte. É que não tem nada a ver. São portugueses, têm alma de português, têm sorriso português, têm gosto de ser portugueses. Não acham que a Índia os libertou, mas continuam a ter alma portuguesa e fazem muita questão. Aliás, sempre que percebiam que nós falávamos português, vinham ter conosco e falavam conosco como se fossem conhecidos. São pessoas muito parecidas conosco, sendo completamente diferentes. Muitas delas, se calhar, nunca tiveram contato verdadeiro, estas gerações, com portugueses, mas que continuam a guardar dentro de si o bom de ser português.

É extraordinário, não é?

É, de facto.

Como é que nós, a tantos milhares de quilômetros de distância daquele país, sendo a Índia um gigante regional, conseguimos tocar ainda hoje o coração daquelas pessoas? É um mistério, não é?

É um mistério, mas é sinal do bem, que muita coisa podíamos ter feito mal, mas também do bem que nós lá deixamos. Ou seja, é muito raro ficar esta, isto são muitos anos atrás, não é? Que a nossa presença esteve em alguns daqueles sítios.

Já vi que se emociona a falar de...

A Índia foi a viagem. Teve chá também, mas só a compra de chá Darjeeling.

Pois, foi Darjeeling?

Não foi. Ainda não foi, mas lá caminharei. Mas comprei um chá Darjeeling, que eu costumo comprar cá, chá.

É o mais corrente aqui na Europa.

Na Europa existe, mas não como aquele que eu comprei, que foi numa banca, numa feira. Aliás, o guia disse: "Se quiserem comprar chá, vão ali". De facto, eu fui, mais pessoas foram comprar e o chá é fabuloso. Eu acho que nunca vou voltar a comprar Darjeeling em Portugal. Igual a este não apanho. E não fui à região onde se faz, mas como o chá é muito vendido, ou seja, é um chá que não envelhece, é um chá que era de certeza desse ano.

Há de lá ir, a Darjeeling?

Vou, isso não tenho dúvida.

Muito bem. Darjeeling fica no leste da Índia, não é?

Exatamente.

Na base dos Himalaias.

E era uma zona tipo Sintra. Não é bem tipo Sintra, mas era onde se podia cultivar o melhor chá em comparação com a China. Portanto, é o melhor chá da Índia, se é que se pode dizer isto. Vem de lá, costuma-se dizer que é o champanhe dos chás.

Uau, Darjeeling. Muito bem. Vamos fazer checkout, Isabel.

Bora.

Vamos lá. Vou pedir-lhe pra completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...

Um terço. É estranho, não é estranho, não, pra mim não é nada estranho, mas vai sempre comigo o terço, nunca se sabe.

É uma crente.

Sou.

Já se agarrou a ele em algum momento de aflição?

Já. Sim, observei muitas vezes.

Eu estou a rir, mas...

Não, mas é verdade. E vai sempre, anda sempre comigo.

É humano, não é? Agarrar-nos.

Exatamente. Sim.

A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.

Eu acho que foi aquele, eu não contei, mas foi a de mota que aconteceu no estúdio.

Daqui até à França, depois acabou na Suíça.

São 17 anos sem dinheiro e com muitas peripécias, a andar 100 km por dia, mas um dia conta.

Recomendaria hoje a um jovem de 17 anos fazer essa viagem?

Acho que nunca disse muito ao meu filho que eu tinha feito, porque não fosse ele ter alguma ideia de fazer, porque é um estresse. Imagino os meus pais na altura. A aflição, não havia telemóveis, nem tínhamos dinheiro pra telefonar, portanto, mandavam uns postais, umas coisas assim.

Eu ia dizer o mundo era menos perigoso. Não, havia menos consciência dos perigos do mundo, talvez.

Graças a Deus, não tinha isso.

O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter.

Até agora, estou tranquila.

Vía verde pra todo lado.

Exatamente.

A recordação de viagem mais cara, qual foi?

Eu estive a pensar, aquilo que eu gastei mais dinheiro numa viagem foi andar de balão por cima da Capadócia.

Na Turquia.

Na Turquia, porque de facto era caro e nós tínhamos que pagar na véspera e podia não haver condições pra levantar e não nos devolviam o dinheiro. Mas não só houve condições, como foi fabuloso.

Tem que se fazer, não é?

Sim, fabuloso.

Manhã ou fim de manhã?

Manhã, às 04:00. É uma coisa, mal nasce o sol, já estamos em pé.

Golden hour. Incrível, não é?

Fabuloso.

Boa. A refeição mais estranha, qual foi, Isabel?

Não chegou a ser, porque eu tenho pavor a serpentes e cobras e afins. E na China havia uma das refeições que era serpente, e eu não queria entrar no restaurante, também era o pavor que viesse viva, que viesse de alguma forma, mas não, a serpente parecia um peixe frito. Se não me tivessem dito nada, tinha comido, mas não comi. Portanto, ia sendo a pior, mas não chegou a ser.

Ok. Gostava de viajar com...

Com alguém que tivesse a mesma pedalada que eu, os mesmos gostos que eu e que é mesmo bom feitio, digo eu, presunção minha, que eu, e se ia comigo.

Muito bem. Se faltar a pedalada, pimba, chá preto.

Chá preto.

Não é?

Nem mais.

Bebe chá preto, mais nada.

Mais nada, isso mesmo.

Olha, Isabel, foi um gosto.

Eu é que agradeço.

Agradeço imenso ter aceitado o convite pra vir aqui à Rádio Observador falar-nos das suas viagens, enfim, recuperando memórias.

Sim, foi me lembrando.

Recuperando memórias e viajando aqui à boleia do chá. Tenho que fazer esta piada: foi a conversa mais chalada que tive até hoje.

E eu fico contente com isso.

Obrigado. Qual foi a música que trouxe?

Trouxe uma música que eu ouvi na Argentina, quando fui visitar a região das Missões, é a música do filme "The Mission". "A Missão", não sei como é que é.

É, "A Missão". E a música é do Ennio Morricone, não é?

É, que é fabulosa, sobretudo no local.

Todo ele sua música, aquele homem.

E realmente aquela música é aquele local.

Muito bem. Ennio Morricone a fechar as conversas do fim do mundo desta semana. Isabel, uma vez mais, muito obrigado. Já sabem, sejam bons e boas viagens.