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A ciência avança mais nas conversas de café do que nas reuniões de serviço.

Nas quê?

Do que nas reuniões de serviço. Sim, aquelas reuniões e depois a conversa entre nós.

É tão importante isso.

Eu gosto imenso.

As ideias mais estranhas, mais fora da caixa, mais especiais, não surgem em ambientes formais. Surgem em ambientes informais.

É verdade.

De contacto informal.

É tão importante, e cá está a importância disso.

Portanto, o contrário é solidão.

O que é, de facto, a doença de Alzheimer? O que podemos fazer agora para o prevenir? E quais os sintomas e sinais iniciais? Quais são os seus estágios de evolução? Que exames e avaliações devemos pedir? Como pedir ajuda e como aprender a cuidar destes casos? Apesar de ser uma das doenças neurodegenerativas mais receadas da atualidade e com número crescente de casos, a doença de Alzheimer ainda não tem cura, mas a ciência tem vindo a evoluir. Os neurologistas Belina Nunes, da Clínica da Memória no Porto, com mais de 40 anos de prática, e Álvaro Machado, que é responsável pela Consulta da Memória do Hospital de Braga, são os autores de "Quando a Memória Falha", um guia bem útil para compreender, prevenir e tratar a doença de Alzheimer e outras demências. Vamos estar atentos, pois é no presente, em cada momento do agora, que o cérebro constrói o seu amanhã. Olá, Belina Nunes, olá, Álvaro. Muito obrigado por terem aceitado este novo convite. Bem-vindos os dois ao "Observador". Eu ia dizer quase diretamente do Porto e de Braga. É um grande prazer estar aqui convosco.

Muito obrigado, o prazer é nosso.

Eu vou começar a apresentar a Belina, que tem a ver com esta Clínica da Memória no Porto. Ela nasceu lá. Tem um nome engraçado por causa de uma bisavó, porque além da Belina Carlisle, que não era bem assim, conhece mais alguma Belina com o seu nome?

Pois não. O meu nome, até ao momento, é único e eu apelo a todas as portuguesas que tenham o nome igual para, por favor, contactarem e dizerem-me: "Não, Belina, não estás sozinha no mundo. Nós estamos aqui pra te fazer companhia". Este nome vem da minha bisavó materna.

Que era uma pessoa maravilhosa, ouvi dizer.

Que era uma pessoa horrível, com um feitio horrível.

Maço má as cobras.

Maço má as cobras, era o que diziam. Eu não.

Graças a Deus, você é uma joia.

Vão saber que eu sou uma joia de pessoa.

A Belina diz que é o modelo híbrido. Ela veio de uma educação familiar tradicional, típica, provavelmente católica, imagino. E depois viveu a adolescência nos anos 60 e nos 70. Vamos saltar esta parte.

Vamos saltar essa parte.

Da adolescência, com tudo o que fez. E agora sim, está numa fase mais descansada. Falámos em bisavó, queria fazer uma homenagem aqui ao seu avô, porque o seu avô tinha uma pequena loja onde a Belina adorava sentar-se no degrau e ficar a ouvi-lo enquanto ele falava com os clientes. Será que vem daí o seu gosto por ouvir histórias de pessoas?

Vem, certamente. E não só ouvir, olhar as pessoas. O degrau dava pra rua. E eu ficava no degrau, ouvia a conversa nas minhas costas e via as pessoas que passavam e observava. Ainda hoje falávamos sobre isso, eu e o Álvaro. E ele disse: "Mas isso não é neurologia". Estávamos a falar de casos.

Não foi assim propriamente.

Não foi bem assim, mas foi o caso.

Já repõe a verdade.

Não foi bem assim, mas foi o caso. Isso é mais psiquiatria, psicologia. E eu disse assim: "Não, eu gosto mais é de literatura. Eu gosto de ouvir histórias".

Os dois adoram ler, o que é muito bom.

Pronto, eu gosto de ouvir histórias.

Ouvir histórias, tão importante.

Sim. Eu gosto de conhecer mais profundamente. É uma curiosidade, e essa curiosidade vem do degrau.

Exato. E acho isso muito giro, pensei.

A curiosidade que eu tenho por ouvir as pessoas, por conhecer as histórias das pessoas, vem desse degrau, o degrau da observação.

Muito giro.

Observador. Eu acho um nome incrível, porque representa mesmo isso, nós estarmos na vida a observar.

Atentos aos outros, com escuta ativa.

Escuta ativa.

É tão importante. Muito bem, estamos no sítio certo, portanto, é um bom sintoma. É engraçado, porque foi uma professora também, fica aqui outra homenagem às professoras, que disse à sua mãe: "Não, a Belina tem que ir pro liceu, e não pra escola comercial", como estava destinada, como gostaria a sua família, se calhar.

Não, porque eu não sabia pegar numa agulha e bordar.

Não tinha jeito pra isso.

Eu sou da escola ainda antiga. Portanto, a minha escola primária ainda pedíamos que bordar. Eu não sabia bordar, eu picava-me. Ao tentar bordar, picava os dedos e disse à minha mãe: "Não, eu não faço nada disto". Então a minha mãe foi a correr, à pressa, comprar umas babetes para fazer de conta que tinha eu feito em casa. Não conseguimos enganar a professora. Porque via-se que aquilo era babete comprado.

E expunha no liceu que ela era boa pra quê.

Mas então ela disse: "Não, ela não serve pra ir pra escola nenhuma, a não ser o liceu, porque ela realmente não sabe fazer nem tricotar, nem bordar, nem fazer nada com as mãos".

E lia muito, leu sempre muito. Leu o "Crime e Castigo" à escondida, no sótão.

Foi um dos meus tios, portanto, irmão da minha mãe. Não sei bem o que ele teria na cabeça, o que ele queria fazer de mim, mas o que é certo é que me entregou o "Crime e Castigo", que eu ainda tenho. São dois livros pequeninos que eu guardei sempre. E sabe que eu não voltei a ler? Tenho receio de reler. Foi tão importante.

E não gostar tanto.

E não gostar tanto.

Já é outra pessoa, já vai ler com outros olhos, se calhar.

Por isso mesmo, não sei. Talvez um dia.

Lembra-se da trama? Como é que é a sua memória?

Lembro-me da dor, de perceber o sofrimento. É algo que me atrai imenso. É o abismo da alma humana.

Como os romantistas russos, são maravilhosos pra isso.

Os abismos que nós temos. E os romancistas russos, é difícil ultrapassá-los.

Queria ser cientista.

Pois queria.

Quem não? Olha, conheço muita gente que não.

Lá está.

Generalizou um bocadinho, mas pronto. Mas por quê? O apelo da medicina vem de onde?

E o filho que nos contou.

É verdade, eu tenho um investigador e neurocientista também. De quem será? Exatamente, podia ser de mim também. Enfim, o apelo da medicina vem de onde? Onde é que disse? Medicina e depois dentro da medicina, neurologia.

Ora bem, medicina foi um bocadinho por acaso. Eu queria mesmo era ser cientista Como na altura não era possível ser cientista, agora é mais fácil decidir: quero ser cientista e ser. Não era tanto. Não disse que eu já sou avó. É capaz de as pessoas perceberem que-

Tem quatro netos?

Pois, já estamos a falar de outra época. Estamos a falar de outra época. Não podendo ser cientista, em Biomédicas abriu o curso de Medicina e eu fui para Medicina.

Um instituto extraordinário, o Santo Antão.

Instituto extraordinário.

Entrevistei lá o Santo Antão. A Maria de Sousa, outra que eu tive a sorte de entrevistar. Incrível. Lina de Freiria.

Foi uma sorte inacreditável. Depois, eu estava numa aula de neurologia, entra um senhor, praticamente sem se mexer, vai ao lavatório, toma uma pastilha e começa a mexer-se e a falar. Mais tarde soube que era doença de Parkinson.

Para ti foi uma epifania, Belina.

Foi.

Uau, o que é isto?

Uau, eu quero ser isto.

Um quilinho de vinho mudou a vida deste homem que ficou normal.

Eu queria ser cientista, então afinal havia uma pílula mágica que fazia isso por mim, e que não era preciso ser eu a inventá-la. Estava inventada. Foi fantástico.

O seu percurso depois, no último ano do curso, acabou por casar. Até engravidou no sexto ano, nasceu a Joana.

Foi, sim, nasceu a Joana. A Joana foi criada no serviço de neurologia do Hospital Santo António.

Ainda bem que estava grávida, porque assim evitou as autópsias. A medicina legal não admitiu.

Que maravilha não ter feito nenhuma autópsia. É como eu digo sempre, eu tive que aprender tudo com as séries policiais.

Exato. É mesmo as policiais que queria dizer? Ou era as do CSI e essas coisas?

Todas. As forense. E aquelas autópsias todas não têm cheiro a formol.

Terminou a especialidade de neurologia com 20 valores. E não estudou neurofisiologia.

Não, porque era riscos.

Gosta de histórias, cá está.

Eu cego de risco, eu gosto de histórias.

Exatamente. Fez o primeiro estudo epidemiológico de prevalência de demência e efeito cognitivo da população portuguesa. Primeiro estudo.

Sim, foi.

Como é que nós estamos em relação, por exemplo, aos outros europeus? Estamos muito diferentes ou é mais ou menos a média?

Sabe que isso já foi há uns anos grandes. E atualmente o país está melhor. Mal era.

Sim, se não tivesse havido evolução. Nalgumas coisas se calhar pode estar pior. Belina, hoje em dia temos que lutar pela democracia todos os dias, e há 10 anos não valia a pena.

Eu estava me a referir ao analfabetismo.

Sim, muito. Nada a ver.

Como se calhar iremos falar, o analfabetismo é um enorme fator de risco para demência.

Não sabia. A pessoa sabendo mais e lendo mais, por exemplo.

Vamos falar disso.

Está bem, vamos falar disso. Antes de me apresentar. Diga.

Só para terminar, peço desculpa. Quando fizemos o estudo epidemiológico, ainda tínhamos uma prevalência de analfabetos grande. E o país mudou.

Hoje não diria os mesmos resultados.

Não seriam os mesmos resultados.

E estamos, da sua intuição, próximos da Europa, dos outros países europeus?

Não, nós somos europeus.

Somos, mas próximos dos noruegueses, nessas coisas?

Noruegueses, nós não temos tanto frio como a Noruega. Não temos neve.

Está bem. E assim passamos para o Álvaro Machado. Álvaro, tu nasceste em Serzedelo.

Serzedelo.

Isso é ao pé de Guimarães, imagino.

Sim, é mais perto de Riva de Ave.

Tu já és pós-Vicente Gabriel, é impressionante. A Belina é pouco antes.

Sou de 77.

Incrível. É bonita a tua aldeia de Serzedelo?

Não.

Nunca lá vais ou tens lá a tua família?

Vou, porque tenho a minha mãe lá e volto também lá, avô. Mas não é propriamente bonita, não posso dizer isso, não posso mentir.

Em casa da tua mãe, a maravilhosa Maria da Conceição. Aqui fica a homenagem à mãe, mas não fica a homenagem ao teu pai, que andava com o teu carro e evitava-te quando a tua mãe engravidou de ti. Ele não quis saber.

Sim, porque eu fui fruto de um amor proibido. A minha mãe era casada com outro senhor. O pai dela não era o meu pai. Nasci fora do casamento. Por esse motivo, o casamento dela dissolveu-se e o meu pai nunca me assumiu.

Os dois ainda adotaram uma irmã, não foi?

Não, a minha mãe e o seu marido adotaram o meu irmão 10 anos mais velho.

Ah, ok.

Depois eu nasci, aquilo dissolveu-se e eu lá fiquei em casa com a minha mãe, o meu avô e o meu irmão, e o meu pai nunca mais quis saber de mim. Nunca pagou pensão de alimentos. Às vezes fui ao tribunal por isso. Mas a prenda mais espetacular que ele me mandou nos anos foi um autorádio. Um autorádio que eu fiquei muito contente, só que não tinha carro.

E foi aquele que foi roubado quando te assaltaram o carro.

E tinham roubado o carro também.

É porque mais tarde assaltaram-lhe o carro e roubaram-lhe o autorádio.

Não, mas fosse mesmo, não. Faltava-me o carro para que ele passasse rádio.

O teu avô, com quem tu vivias, aliás, depois percebeste que ele tinha morrido de Alzheimer. Hoje sabes que é assim?

Sim, claro, porque ele morreu quando eu tinha 10 ou 11 anos. E nós percebíamos que ele tinha umas coisas estranhas, juntava muitas coisas no quarto, esquecia-se um bocado.

Deterioriação cognitiva.

Até que uma vez a passear na Póvoa de Varzim, porque nós, os de Guimarães vamos para a Póvoa de Varzim, os de Braga vão para Esposende. A passear na Póvoa de Varzim, não sabíamos dele. Ele tinha se perdido, andámos à procura dele. Era completamente claro que ele estava deteriorado e acabou por morrer dois ou três anos depois.

O teu apelo da medicina vem de onde?

O apelo da medicina vem da minha mãe e da vontade que ela tinha. É algo exógeno. Não posso dizer que seja uma coisa minha.

Tua mãe costureira que era uma heroína e fazia vestidos de noiva lindos.

Ao fim de semana, sem pagar IRS, obviamente, para me poder manter a estudar. E mesmo assim eu tive que ter outras ajudas. Para ela era um orgulho tão grande que aquilo acabou por se imiscuir com a minha personalidade, com os meus desejos, com as minhas vontades. E acabei por ir para medicina. Mas não me arrependi.

Fizeste este internato que andaste a passear nos hospitais, o Santo António em Coimbra, este de Santa Creu e São Paulo. Andaste em Barcelona também.

Sim. Que é um hospital lindíssimo. Também o hospital de Braga era um hospital lindíssimo. Agora não, agora é um marracho. Também é bonito.

Este de Barcelona é daqueles do Gaudí, é daquela arquitetura daquele tempo.

Então no livro vais dizer que querias ser mesmo era poeta?

Não, mas tu lês poesia a rodos. Tu tens tudo muito curioso.

E ele lê.

E escreve também?

Ele sabe.

Sabes de cor? Decoras?

Não, já decorei.

Se calhar agora vai constranger.

Não, também não vou dizer. Só se forem aquelas brevíssimas do Alexandre O'Neill ou do Jorge Sousa Braga, que eu ainda sei de cor.

Ele é de todas as forças e os ginásios e indoor cyclings e não sei o quê.

Não, mas ele há de escrever poesia.

Tu tinhas esta newsletter, poemas e poetas.

Na faculdade, sim.

Eu tenho um irmão que faz isso de vez em quando, põe nos WhatsApp da família: "Hoje vamos lembrar Alexandre O'Neill". E então sai um poema lindo do Morão Ferreira. Tu não fazes isso, não continuas com essa folha? Devias continuar.

Não continuo.

Só te come a cabeça?

Há poemas que quando são interessantes e quando me cruzo com eles, envio, em particular à minha mulher ou aos meus filhos.

À Cristina Natal.

Que gostavam de ler. Não tenho nenhum WhatsApp familiar ou de amigos com quem faça isso, até porque o gosto da poesia é partilhado por pouca gente que eu conheça.

Sim, e é uma coisa muito privada. Está bem, mas quando é o dia, não sei de quê, e minha irmã manda assim um a propósito, gosto imenso de saber. Hoje, faz de conta que morreu o nosso pai. Então um poema lindo dedicado ao pai da Maria do Rosário Piedade. E então vem um poema lindo do pai. E eu acho isso maravilhoso.

É giro. Pronto, vou pensar nisso.

Fica aqui uma ideia, eu acho que sim. Música é que nada. Adoro música. Mas tens a filha na harpa e o baterista, o teu filho?

Sim.

Mas não tocam ao mesmo tempo, não?

Os dois estão no conservatório.

Estão no conservatório?

Estão no conservatório, sim.

Estás por todo lado. A política também te interessa, a pintura também te interessa, adoras comer, mas no entanto és muito ginasta e muito desportivo. Como é que tu consegues conciliar as duas coisas?

Precisamente por isso.

Tens que fazer indoor cycling, sempre que vais comer fora.

De alguma forma. Já sei que quando exagero a comer, tenho que compensar de alguma forma.

Em Braga come-se muito bem, melhor que no Porto.

E depois come-se muito bem. E depois a política é engraçado que cruza-se na literatura porque acho que o primeiro livro que tenho memória de ler, um livro sério, foi "A Mãe", de Massimo Gaggi.

Voltámos às raízes.

Que me marcou profundamente. O "Crime e Castigo" li bem depois. E não foi num só tom.

Foi às escondidas.

A força das narrativas russas.

Às escondidas da mãe. Porque era sob a influência dos tios. Os tios é que foram os formadores da mente e da literatura.

Outra coisa que tu gostas muito também que é a língua portuguesa. De facto, a poesia tem um pouquinho a ver, mas concretamente o Marco Neves, por exemplo, foi meu convidado tantas vezes aqui e agora tem o seu podcast próprio, de grande sucesso.

Tem vários podcasts que eu sigo. E sigo com muito gosto. Tem aquele podcast com o Sam the Kid, que é brutal.

Com o Sam the Kid é incrível.

É espetacular.

E sempre com curiosidades filológicas.

E nós vamos aprendendo sobre a língua portuguesa, a sua história e a sua estrutura. De uma forma tranquila e com sentido de humor e sem aquela conflitualidade típica dos filólogos, sempre à porra e à massa, com como é que se deve dizer isto. Não, ele é muito tranquilo, gosto muito dele.

É muito divertido, muito bom.

De alguma forma ressuscitou o gosto pela filologia, que eu tinha já desde novo.

O podcast do Português Suave tens que ouvir.

Sim, eu ouço.

A Avelina aqui tem uma série de livros, "Doença de Alzheimer: Exercícios de Estimulação", este já tem 20 anos, escreveu com 15. "Exercícios de Estimulação", que fez com a Joana Pais e esta é psicóloga do Laboratório de Neuropsicologia do Hospital São Sebastião de Santa Maria da Feira. Consulta de neurologia, que é que é importante numa consulta de neurologia? Este livro já saiu em 2011, da Lidel, falo da Lidel, aqui vale muito a pena. "Alzheimer em 50 Questões Essenciais" é um livro que saiu há uma década e devia estar reeditado, porque de facto, é um guia prático. Tu tens 50 perguntas. O que é que quer dizer demência? Como é que nos podemos proteger?

Mas agora seriam outras perguntas.

Quando é que se deve deixar de conduzir? Quais as suas vantagens de ir a um centro de dia? Este tipo de coisas. Isto é muito importante. Quais os medicamentos que podem interferir com memória? Devemos contrariar quando alguém um bocado demente diz uma coisa e está errada? Isto é muito importante. Eu acho que isto fica aqui a sugestão para a Lidel, devia de facto ser reeditado.

Sim, mas é o tal mesmo problema de interromper, não é?

Diga, diga, não.

Mas permitiu. Este nosso livro que nós escrevemos em parceria? É parceria que se diz?

Sim. Ou quatro mãos, se forem ambos ambidestros.

Sim, pois, exatamente. Em quatro mãos com dois teclados. Nós também tentamos abordar todas essas questões, desde a prevenção, o diagnóstico, o tratamento.

Mas este das 50 questões está mais bem organizado a nível de temas e de índice, eu acho.

Pois.

Mas estão aqui, a grande parte deles estão aqui. De facto, não há coisas novas, muito novas. A ética na doença de Alzheimer foi o que editou há seis anos.

O que há de novo realmente é a parte dos tratamentos.

Sim, que evoluiu muito.

Que aí não estavam.

"Memória de Ferro" saiu há dois anos, este seu, também já de manuscrito. Aprenda a cuidar da sua memória nas diferentes fases da vida, porque falhar de vez em quando é normal e portanto aí explica isso, porquê perder a memória, as brancas, o que nos acontece às vezes. A Dulcina quer dizer uma coisa ao Álvaro, para o zangar, mas pode dizer, eu acho que é bem.

É capaz de ser um bocadinho para o irritar.

Olha a cara dele.

E sabe porque é que isto …

Porque ele é atleta, Dulcina, olhe. Não está de consciência.

Não tenho receio. Porque enunciou uma série de livros que eu escrevi sozinha ou aquele primeiro dos exercícios com a Joana.

As Rapazes.

E agora escrevi este com o Álvaro.

Exatamente.

E que fique bem claro para o Álvaro, ele ainda não sabe, mas não vai ser o único livro que nós escrevemos juntos.

Então isto é uma notícia do Observador em primeira mão.

É uma notícia em primeira mão. Ele ainda não sabe.

Porque o livro está maravilhoso e é muito importante. Não só isso, mas é muito bom. E é importante.

Nós vamos continuar a escrever juntos, até ele editar poesia, porque ele vai acabar por editar poesia.

Podias pôr um pequeno poema no início de cada capítulo.

É no próximo.

Os problemas da memória: lembro-me de ti, meu amor. Ele é um poeta.

Como ele ainda não sabe o que vai ser obrigado a fazer.

Sim, às pás.

Não posso estar a adiantar muito.

Sim, não. Mas vai ser convidado para uma coisa especial.

Vai. E havemos de voltar cá, porque vai ser tão interessante que vai ter a certeza absoluta que te vai chamar novamente.

Fico sinceramente à espera, até porque muitos assuntos vão ficar por falar. O primeiro é este: o que é a doença de Alzheimer? Esta doença neurodegenerativa, isso sabemos. Alguém me explique quando foi identificada. Porque há muitas qualidades de demências, esta é mais uma? No tempo da minha avó, não se falava de Alzheimer. Como é que é isto?

Falava-se de senilidade.

Senilidade.

Não era? Senilidade.

Mas isso é a mesma coisa?

Depois chamava-se arteriosclerose.

Exatamente.

Lembra-se? Senilidade, arteriosclerose.

Está esquecido ou perdeu-se. Arteriosclerose. Exatamente.

Arteriosclerose. Houve um tempo que se chamava senilidade, arteriosclerose.

Portanto, só nas últimas décadas? 20, 30?

Não foi nas últimas décadas. Foi quando começaram a sair as primeiras séries neuropatológicas em que se percebia.

Não, cá estou a falar entre nós.

Sim, claro. Entre nós, exato.

Entre nós e no mundo.

Entre nós, de certa maneira.

A semântica modificou-se nas últimas décadas. Mas já se sabe que a doença de Alzheimer era a mesma que a demência senil.

Portanto, sempre se estudou, digamos assim.

Sim, claro.

Há muito tempo. Eu só ouvi falar isso agora. Nunca pensei que o tempo da minha avó tinha doença de Alzheimer.

O grande problema foi a doença de Alzheimer ter sido escrita pelo Alzheimer, e por isso ter o nome dele.

Alois Alzheimer.

Alois Alzheimer.

Que era psiquiatra, não?

Que é um desgosto para nós neurologistas. Ele era psiquiatra.

Ele era neuropsiquiatra.

Era psiquiatra e neuropatologista.

Todos os psiquiatras são neuropatologistas.

E ele descreveu a doença numa doente com 51 anos.

Sim, que é o que nós agora chamamos de doença de Alzheimer de início precoce. São as tais que aparecem os primeiros sintomas antes dos 65.

Isto está a aumentar, não está?

Não, nós estamos a fazer é mais diagnósticos precocemente.

Estamos a detetar mais e mais cedo. As pessoas estão mais atentas, queixam-se mais.

Ainda bem que disse que há várias demências.

Porque há, não é? É aí que eu quero.

Porque continua aquela grande questão: é a doença de Alzheimer ou é demência? Não é ou. A doença de Alzheimer é um tipo de demência.

É o tipo mais comum.

O tipo mais comum.

Muito bem. O que acontece, assim em duas frases, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer? Há neurônios que estão-se a apagar. O meu filho investigador, está na Bial agora, diz: "Pai, pensa-se que as memórias não desaparecem. O acesso às memórias é que desaparece. É que ficamos sem o acesso às memórias, mas elas continuam lá". Porque há velhinhos que já esqueceram tudo e de repente vêm a lembrança de uma coisa que já diziam que tinham esquecido há muito tempo.

Há uma desnutrição neuronal progressiva, que afeta. As células vão morrendo, apagando.

As células vão morrendo, as ligações.

As células vão morrendo, as ligações vão-se perdendo.

Há o elemento científico.

Mas também há neuroplasticidade, o cérebro não cria coisas novas. Nós temos a tendência de até morrer.

Mas não consegue acompanhar o ritmo de perda. E é certo que as pessoas com maior reserva cognitiva, com maior escolaridade, como falávamos há bocado, que têm um cérebro bem mais plástico, conseguem aguentar mais tempo a perda neuronal que acontece na doença. Mas nunca consegue ser combatida.

Isso que estava a dizer das memórias ficarem lá é um bocadinho como agora se começa a pensar em termos da amnésia infantil. Nós não sabemos nada, não nos lembramos de nada.

Sim, coisas com um ano, dois anos.

De um ano, dois anos. E também há alguns estudos que dizem que as memórias estão lá, nós não conseguimos é aceder a elas. Portanto, ainda há tanto para saber.

Para descobrir, exatamente. Ainda bem. É a mesma coisa que achar que os hipocampos, que são a primeira estrutura a falir, digamos assim, na doença de Alzheimer. São estruturas transmodais, que são responsáveis.

Pelas memórias, não?

Pelas memórias.

As memórias estão no hipocampo?

Pelo acesso às memórias. Portanto, as memórias visuais provavelmente estão armazenadas na parte do cérebro que recebe as vias visuais. E o seu acesso é que é mediado através destas estruturas que são os hipocampos. Nesse sentido, pode ser legítimo pensar-se que as memórias se mantêm e o seu acesso é que se torna mais difícil. Mas não são só os hipocampos que degeneram na doença. Acaba por perder tudo. Perde-se inicialmente o acesso às memórias, mas depois perde-se tudo.

Agora, haverá algumas. Talvez fiquem ilhotas de memórias.

É muito comum aquela coisa dos idosos, que eu lembro da minha avó. Contava coisas do meu pai com um ano, mas não sabia o que tinha almoçado nesse dia. Isso é muito vulgar. Mas idosos facilmente vão buscar memórias.

Mas é que a memória antiga, a memória remota, digamos, também está atingida, só que está tão menos atingida que a recente, que a perceção que as pessoas têm é que-

Não está localizada nas mesmas áreas do cérebro, correto?

Está bem, ok.

Portanto, os hipocampos estão a trabalhar para o presente E o passado está mais no córtex temporal, nos córtex temporais.

Que é de lado, no cérebro, de lado.

Exatamente. É por isso que os primeiros sintomas são esses: "O que comi ontem?"

Ia perguntar isso, os sinais iniciais.

"O que comi ontem ao almoço?" Já não sabe, já não se lembra.

Às vezes hoje, não é preciso ir pra ontem.

Às vezes hoje. Já não registou. Porque são os hipocampos que estão a registrar o momento, o presente, enquanto que o que nos aconteceu há 40 anos, o tal sótão onde se lê "O Crime e Castigo", está lá atrás, numa celulazinha.

Outra coisa que a ciência hoje em dia já consegue fazer, isso também me contou meu filho, é que já se conseguiram implantar memórias em ratos, por exemplo, o que é extraordinário, é um grande avanço. Para pessoas ainda não deu.

Avanço? Vamos discutir a palavra avanço.

Ou fazer downloads de memórias um dia. Quiçá.

Vamos discutir a palavra avanço.

Porque há avanços que podem ser recuos.

Queremos implantar memórias?

Não, nós não precisamos fazer isso com nós próprios.

E quais é que queremos manipular as memórias?

Não é manipular, Belina, mas eu acho que a ciência deve sempre avançar. Agora, o uso que se faz disso pode ser perigoso.

Retirar memórias traumáticas, talvez.

Então cá está, quem usar pra isso consegue fazer o que quiser.

Mas se retirarmos as memórias traumáticas, estaremos a retirar que parte do eu?

É que o grande problema, João Paulo-

O eu não está construído à volta.

O grande problema, João Paulo, não são só as memórias, é a sequência precisa das memórias que constroem o nosso eu autobiográfico.

Exatamente.

A nossa memória biográfica é um conjunto ordenado temporalmente de memórias.

Ordenado e reordenado.

E reordenado, claro.

E reordenado.

O que é que é reordenado? Porque quando, por exemplo, contamos a dormir, o cérebro arruma e apaga.

E não só. Nós quando nos contamos, reordenamos.

Exatamente. Tal história que estávamos a falar antes da entrevista.

É o que estávamos a falar antes da entrevista.

Eu e os meus seis irmãos, que nós somos, que vivemos a mesma coisa, mas quando nos contamos um ao outro, não é exatamente a mesma coisa.

Reordenado cada vez que nos contamos.

Porque nós vamos mudando também, não é?

Sim.

Portanto, também mudamos essas memórias.

Aquele meu sótão onde-

Leste "O Crime e Castigo".

Onde conto "O Crime e Castigo", não é o sótão onde eu li.

Já é um sótão imaginário.

É um sótão, obviamente, que já não é o sótão daquela idade, é o sótão onde vivi depois muito mais memórias.

Interessante.

Não é? Mas elas estão todas aglutinadas à volta daquele momento.

É possível detectar o Alzheimer antes de aparecerem os sintomas? Há avanços na investigação para um diagnóstico mais precoce?

É isso um avanço.

Isso acontece? É possível?

É isso um avanço.

É possível detectar os marcos patológicos da doença. A doença em si.

Os tais biomarcadores de temos falado.

Sim, biomarcadores.

Agora, se a pessoa vai desenvolver a doença ou não, vai depender de outros fatores, nomeadamente o tempo que vai viver.

E há uma predisposição genética ou não? O que se pensa hoje?

Há vários tipos de predisposição genética. Há a doença de Alzheimer geneticamente determinada.

Tu podes analisar no gene do bebê e saber que tu vais ter Alzheimer? Como, por exemplo, a miopia. Tu vais ser míope.

Sim, mas é tão raro. A forma genética da doença de Alzheimer é tão rara que isso não faz sentido.

No momento, não é, Álvaro? Nós estamos sempre a falar no agora. Não é no agora.

Depois há um gene, como o gene da cor dos olhos, que regula uma proteína que intervém no metabolismo do colesterol, que se chama APOE, que pode ter três formas. Pensemos nos olhos, que podem ser azuis, castanhos. Pode ter três formas. E há uma forma que predispõe ao surgimento da doença.

Mais potencialidade, mais vulnerabilidade a desenvolver.

É a ε4. Uma pessoa ter dois alelos, digamos assim.

Da apolipoproteína E.

Quer dizer que há mais alertas.

Tem muito maior risco de desenvolver a doença. Aliás, desenvolve-a sempre que dure o suficiente.

É até um obstáculo possível e provável aos novos medicamentos. Poderão até ser uma contraindicação para os novos medicamentos que estão na calha, os medicamentos modificadores.

Que têm a ver com genética. É a medicina genética.

Não, não tem a ver com isso. Mas como o Álvaro está a dizer, os APOE ε4, ε4, os tais com grande risco, poderão ser até excluídos.

Porque têm muito maior risco de um efeito secundário muito grave. Só que o problema vai além. É que nós podemos, e a EMA autorizou a comercialização de um desses fármacos.

A EMA é a agência europeia do medicamento. Perdão, tenho que dizer.

Sim, claro. Desculpa.

Normal.

E autorizou a comercialização do fármaco com determinadas restrições, desde que as pessoas não tivessem pelo menos dois alelos ε4. Mas isto traz outro problema, João Paulo. É que nós vamos ter que fazer a genotipagem. Vamos ter que ver que alelos é que aquela pessoa tem. Mas essa informação é uma informação de risco para os filhos. Porque se eu estou a ver um doente que tem dois alelos ε4, os filhos vão ter pelo menos um.

É a neurologia abrir a tal caixa de Pandora.

Pois, é uma coisa que pode ser incontrolável.

As tampas estão-se a abrir nesta doença.

Eugenia.

Não é só isso. Há muita questão ainda que nós não vamos saber resolver.

Isso é parte da ética também, está aqui no vosso livro.

Sim, faz da ética.

Exatamente. Tem um livro, aliás, sobre isso.

Voltamos à ética.

A Belinha tem um livro, aliás, sobre isso. Esta questão da predisposição genética, já falamos disso, esses biomarcadores que podem ou não vir a determinar. A cura Também é uma coisa que eu já ouvi de investigadores: "O Alzheimer vai ter uma cura na nossa geração ainda". E eu pensei: "Hoje em dia dizem isso".

Qual era a direção desse investigador?

É isso que eu ia dizer. Já me disseram isso há 15 anos.

Ok.

E eu digo: "Então a nossa geração está quase a acabar". E eles: "Pois, não têm corrido exatamente". Não sei se é os fundos. Mas eles dizem que é uma coisa que um dia se pode descobrir ou pelo menos não progredir.

Ora bem, estes novos medicamentos que estamos a falar, que o alvo é a amilóide, portanto eles funcionam realmente para destruir, desfazer a amilóide, precocemente, quanto mais precocemente melhor, eles têm efeitos secundários imensos. Não são nenhuma panaceia universal. Portanto, o benefício clínico que dão não é sequer extraordinário. Eles parecem funcionar muito bem a nível bioquímico, a nível fisiológico, mas sem tradução clínica é igual. Portanto, ainda não são estes.

Sim. Não é que estes não possam fazer parte de uma solução, de um armamentário de vários medicamentos.

Eles fazem parte da solução. Não são a cura.

Claro, faz sentido.

Não são ainda a cura.

Mas haverá algum tratamento hoje em dia eficaz para travar a progressão?

Não.

Não.

Eu fui por entorno e logo falou: "Não, não, não".

Não, não, não. Eu disse até não.

Mas é uma coisa que pode aparecer.

Estes tais modificadores era o-

Era o objetivo deles

...era os objetivo deles. Eles chamam-se de modificadores porque já não seriam para apenas agir sobre os sintomas, mas sim modificar o curso da doença. Mas infelizmente, isso não se mostrou ainda capaz. Mas é o caminho.

É o caminho.

Se houvesse tradução clínica da limpeza que fazem da proteína beta amiloide no cérebro, se a tradução clínica fosse igual-

Eram super eficazes.

Era espetacular.

Ou seja, eles limpam. Imagine que é um carro de limpeza, aqueles carros vassoura, que limpa tudo. Mas afinal depois a rua não fica a funcionar completamente.

Não fica transitável na mesma. Fica mais um bocadinho, mas deixa mossa.

Fica um bocadinho transitável.

Em algumas estradas deixa mossa.

E em algumas estradas deixa mossa.

Exames e avaliações que o doente tem de realizar.

Para esses casos ou em geral?

Para um caso que tu achas que em geral deve ter Alzheimer, há exames que sejam muito-

Mas das pessoas que tenham queixas de memória, em que há essa suspeita de doença de Alzheimer.

São os primeiros sinais e as pessoas: perdeu-se duas vezes na rua, esquece demasiado. Também dizia uma amiga minha médica que dizia: "Enquanto souberes que esqueceste, não é Alzheimer. Quando achares que sabias, isso é que é".

É verdade.

E é engraçado isso.

Isso é importante.

Porque nós dizemos: "Hoje em dia esqueço-me muitos nomes". Isso é normal.

E com a idade também é normal, ou perdeu um pouquinho a audição. É normal. Aliás, com o envelhecimento, a maior parte das funções cognitivas vão-se perdendo. Mas, sobretudo, a mudança vai sendo ligeira e lentamente progressiva. E perde-se sobretudo em termos de rapidez. É a rapidez que se perde, a velocidade de processamento. É um computador que está a ficar lento. Há um Windows Vista. Mas há coisas que se ganham. Por exemplo, o conhecimento do mundo, o que nós designamos como memória semântica, vai aumentando.

Então faz bem ler e viajar, por exemplo?

Claro.

E aprender a fazer as coisas de outra maneira, ainda que seja mais lenta.

Ah, aprender outra língua. Isso também já vi dizer que é das coisas bonitas.

Não, e continuar a saber fazer as coisas, mas embora de outra maneira ou mais lento. Agora, quando começa o processo demencial é diferente. Há impacto na funcionalidade do dia a dia. Essa é a grande diferença. Quando nós falamos de demência, significa deixar de saber cozinhar.

Ah, ok. Já não sei como se faz.

Não é esquecer-me que vou buscar ao frigorífico.

Deixa de saber.

Deixo de saber. Deixo de conseguir planear uma refeição. Aí eu já tenho um impacto na função, um impacto na funcionalidade. Aí já não é um problema de memória simples.

A alimentação tem impacto na saúde cerebral?

Ai, tem.

Então não tem?

E além do, já sei, vão dizer o exercício físico, etc. Eu sei isso, andar. Mas há dietas específicas, aqui também falam disso no vosso livro. Há dietas específicas recomendadas ou alimentos, superalimentos para nos dar a memória. O brócolis.

Não, nós não gostamos muito desses superalimentos.

Não? Há quem diga, já tive aqui nutricionistas que disseram isso, não existem superalimentos.

Nós não gostamos muito dessa ideia. Nós gostamos mais da ideia de realmente-

Mas uma dieta, sim

...de dieta saudável. Sim, de dietas consideradas saudáveis. No topo é a dieta mediterrânica.

Que é a mais fácil e mais fácil de praticar.

Não é a nossa.

Mas é a que temos acesso aqui.

Era, mas não usamos, usamos cada vez menos. Fala cada vez mais restaurar a dieta mediterrânica.

Muito bem. Portanto, superalimentos, não.

As outras dietas que nós falamos também no livro já são um bocado americanizadas.

Que é a cetogênica e essa gente toda.

Sim, e a MIND.

Porque são adaptações da dieta mediterrânica.

São adaptações da dieta mediterrânica, porque eles não a têm, mas nós temo-la e podemos usá-la. É a que devemos usar.

Exatamente. Exercício físico e mental também é muito importante, não é? O que é exercício mental? Ler, fazer sudoku?

Por exemplo.

Conviver.

Conviver, também é importante. Boa! Vi um estudo, isto é um WhatsApp de uma investigadora de Árvore, que disse as razões pela maior longevidade. E estava lá número 10, exercício físico, número nove, alimentação, e tal. E à medida que ia subindo, uma relação amorosa. Muito bem, três. E depois no número um, estava as suas relações, dizia informais, com o porteiro e com a mulher que lhe vende o café. Isso é a coisa que mais pessoas que viveram mais tempo dizem que sempre fala pelo nome à costureira dela. É muito engraçado isso.

É muito engraçado. E pode perguntar ao seu filho. A ciência avança mais nas conversas de café Do que nas reuniões de serviço.

Do que nas quê?

Do que nas reuniões de serviço.

Sim, aquelas reuniões.

É tão importante.

Eu gosto imenso.

É que as ideias mais estranhas, mais fora da caixa, mais especiais, não surgem em ambientes formais, surgem em ambientes informais.

É verdade.

De contacto informal.

Então é importante, cá está, a importância disso.

Não, mas portanto, o contrário é a solidão. A solidão, o tal grande obstáculo do envelhecimento moderno em praticamente todo o mundo, mas principalmente no mundo ocidental. A solidão é talvez no envelhecimento o maior factor de risco. Que leva à depressão, e depois a depressão também leva a outras coisas.

Sim, vamos ficando sem defesas e vamos apagando-nos. Belina, acabou o nosso tempo. Quero agradecer muito aos dois terem vindo falar comigo aqui e a todos estes ouvintes, que muitos estão a dar palmas neste momento e a gente não ouve, porque gostaram muito. Belina e Álvaro, eu estou muito contente de ter conversado isto convosco e estou muito esperançoso do que disse a Belina agora, como eu disse que ia ser a melhor entrevista para os dois e foi. Mas estou muito esperançoso que voltem com a tal ideia nova, que aqui lançámos em primeira mão, que o Álvaro vai colaborar, ainda bem, para voltarem os dois. Combino ir à RTP, onde quiserem.

A bem ou a mal, eu colaboro a bem ou a mal.

Mas não quero à distância, quero ao vivo. Vocês têm de se encontrar, que isso é muito importante. Belina Nunes e Álvaro Machado, quero agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado por terem vindo.

Muito obrigada nós.