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Há sempre um grande temor do ponto de vista ético de pensar assim: "Mas então, estamos a mexer no cérebro. Qual é o limite ético? Até que ponto é que nós estamos aqui a ter estratégias que nos permitem transformar as pessoas todas em autômatos que são a ser controlados?"

Eugenia e coisas assim. Exato.

E o controle.

Programar.

E o que eu diria? Que nós não precisamos da estimulação cerebral pra controlar os cérebros. O que realmente sabemos do nosso cérebro? Que grandes descobertas têm feito a psiquiatria e a neurociência? Será que estão a evoluir com a tecnologia? Um dia, um chatbot pode ser terapêutico? Albino Oliveira Maia, médico psiquiatra e investigador, mestre em Saúde Pública, graduado em Harvard e presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, é professor de Psiquiatria e Neurociências da Nova Medical School e diretor do Neuropsiquiatra da Fundação Champalimaud, onde vê doentes e onde faz investigação. Vem nos falar do cérebro, da saúde mental, das novas neuroterapêuticas digitais e dos tratamentos com substâncias psicadélicas. Olá, Albino, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Obrigado, João Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar cá.

Obrigado. O prazer é todo meu. E é engraçado, porque eu costumo sempre perguntar de onde é que veio o teu fascínio pela medicina, mas tu tens a avó, os avôs, os tios e os primos. É uma coisa de família, completamente.

É um fascínio familiar, sem dúvida. Portanto, eu cresci a ver muita gente a praticar medicina à minha volta e era conversa frequente e regular. Os meus pais não são médicos.

Pois, é engenheiro o pai, não é?

O meu pai é engenheiro.

Tu até sonhaste.

Há aqui uma certa alternância. Portanto, os meus filhos, também nenhum deles pensa em ser médico, portanto, se calhar, só os meus netos, vamos ver.

Um gene recessivo da medicina. Exato.

Era uma certa arte familiar, sem dúvida, mas que depois me apaixonou por um meio que não foi bem familiar, que foi mais científico, na verdade.

Ok. E é engraçado, porque tu, das pessoas que eu conheço, foste calhar numa área que é a tua cara. É muito giro, porque tem investigação, tem clínica, é tudo que tu gostas. E o cérebro, tudo que tu gostas, mas ao mesmo tempo, fizeste um percurso nada linear, o que é muito engraçado. Foste pra medicina aconselhado também por uma professora, porque adoravas genética.

Exatamente.

Adoravas genética, não era? E depois aprendi ciências e biologia. A professora de biologia que sugeriu medicina. Em medicina é que veio este fascínio pelo cérebro e veio muito desta neuroanatomia e já neurociência. É curioso. Da parte que era mais chata da anatomia, todos os estudantes de medicina lutam com isso, tu achaste: "É o mais fascinante."

Fazendo jus à professora de Biologia, a professora Marília Trigais, foi a minha professora-

Fica aqui esta homenagem merecida

...de Biologia na Escola Secundária Garcia de Orta, no Porto.

No Porto, exatamente.

E eu tinha dúvidas que eu acho que são dúvidas muito frequentes e segui um conselho. Ainda hoje falamos disto aqui antes de entrarmos, que é: gosto de ciência, quero estudar ciência, mas tenho muito boas notas.

Sim.

E a uma certa altura: "Ah, tá, mas por que vais, entre aspas, entre muitas aspas, desperdiçar boas notas? E por que não tentas ir pra medicina?"

Exato.

E eu tinha um bocadinho a ideia: "Mas vou pra medicina, vou estudar uma série de coisas que não são as coisas que eu quero estudar".

Exatamente.

E essa professora disse: "Vais poder estudar o que tu quiseres. E se fores pra medicina, também se mudares de ideias, vais poder usufruir disso". E acho que foi um bom conselho que ela me deu e que eu segui. E a primeira coisa que aconteceu em medicina foi que me apaixonei pela medicina. Portanto, ela tinha razão no sentido de dizer assim: "Se mudares de ideias, o mundo está à tua frente". E, de facto, esteve. E também muito cedo me apaixonei muito, não tanto pela neuroanatomia, mais pela beleza da neurologia, portanto, da perspectiva de que, através da observação da linguagem, do movimento, do comportamento de uma pessoa, se conseguia ter uma intuição muito precisa sobre onde é que poderia estar a origem de um determinado problema, que era também classificável como um problema neurológico. E, portanto, o que me agarrou às neurociências foi em grande medida a neurologia. Eu durante muitos anos achei que ia ser neurologista e depois, à última da hora, tive um outro desvio que me levou pra psiquiatria e que eu acho que me levou pro sítio certo também.

E como é que foi essa coisa, esta tua divisão, digamos, entre ser médico, ser cientista ou os dois? Será que podem coexistir? Por exemplo, tu tens essas bolsas ERC europeias muito boas e provavelmente em Portugal és o único caso que está em pura investigação e ao mesmo tempo segue-se a prática clínica. Estas bolsas, em geral, vão pra investigadores puros. É raro o teu exemplo.

São muito restritivas e tenho medo de estar a dizer um erro, mas penso que sou em Portugal-

Talvez o único.

Não há muitos outros exemplos na Europa de um médico que pratica medicina e que tem financiamentos da European Research Council. E isso é, mais do que o reflexo das minhas características ou competências, o reflexo de eu ter tido muita sorte no meu trajeto.

Sim, de um bom acesso.

E estar numa instituição que me protegeu, que promoveu o meu trabalho, que me permitiu fazer as coisas que me levaram a isso.

E, de facto, desde 2019 estás com exclusividade, porque a Fundação Champalimaud tem essa grande vantagem ter a parte médica e a parte de investigação, e tu partilhas das duas, não é? Portanto, vês doentes lá.

Tenho um emprego, muitos chapéus, mas são todos chapéus que uso na mesma instituição.

Exatamente. Então põe-se à entrada quando entra.

Isso.

Tu tens espaço pra todos. É muito engraçado. Tu foste pioneiro com um colega teu numa coisa equivalente ao Erasmus, em Ghent, onde estiveste, mas tu tinhas este sonho também de ir lá pra fora. Por quê, Albino?

Isso foi uma angústia.

Não via respostas cá?

Não, nem tanto. Foi uma angústia muito existencial Na altura em que eu estava a acabar o curso de medicina, o trajeto era muito linear, muito bem definido.

As aulas, o internato.

A pessoa conseguia estar a acabar o curso e a perspetivar onde é que ia estar passado 40 ou 50 anos. Eu vi isso à minha volta, vi os meus professores que tinham feito o curso naquele edifício e que se estavam a jubilar e que tinham feito ali todo o seu trajeto. E isso angustiou-me imenso. Foi uma angústia, só, mais nada, uma angústia existencial. Eu não quero estar daqui a 40 ou a 50 anos a terminar a minha carreira neste sítio onde eu estudei. Eu quero ver outras coisas. E essa angústia levou-me a procurar coisas, não tanto de uma forma estratégica. Não foi dizer assim: "Se eu fizer este Erasmus e depois fizer o doutoramento ali ou se fizer qualquer coisa acolá, se calhar vou ter o caminho certo para chegar aonde eu quero do ponto de vista da investigação, da medicina". Não, foi uma angústia de existência. Eu quero, enquanto existo, experimentar outras coisas. Quero experimentar outros países, quero conhecer outras pessoas, quero conhecer outras realidades. E foi isso que me estimulou muito em relação a procurar, enquanto era aluno de medicina, poder ter um período. Foi um período breve, mas foi um período muito transformador, um período em que estudei fora. Na altura, na faculdade onde eu estudei, que era a Faculdade de Medicina do Porto, isso não acontecia.

Ainda não havia o Erasmus institucional.

Havia, mas era um falso Erasmus. As pessoas iam fazer algo parecido com o Erasmus depois de acabarem todas as disciplinas do curso. Na prática, iam ter uma experiência.

Um estágio.

Que era qualquer coisa. E eu senti que queria que aquilo fosse parte da minha formação.

O teu curso em Ghent era todo em inglês? Ou era holandês, neerlandês?

Era neerlandês.

Explica só um pouco. Fiquei com essa dúvida.

Foi no fim do curso e foi na componente de estágio. Um dos estágios foi muito cirúrgico. O cirurgião falava inglês e o outro estágio foi um estágio de ginecologia e obstetrícia.

Este teu PhD, este teu doutoramento entre a Universidade de Duke e a Universidade do Porto, foi partilhado com os dois? Fizeste componentes em Duke e outros cá no Porto? Como é que foi?

Foi outro momento em que tive uma sorte extraordinária.

Graças a Deus.

E agora, tomando alguns créditos, sorte e também alguma capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem. Eu vim de Ghent, que foi o período de três meses em que estive fora no sexto ano da faculdade de medicina, e eu vim de Ghent com muita sede de voltar a sair. Eu gostei muito daquela experiência, foi uma experiência forte. E decidi que queria, ou na minha formação médica ou num outro tipo de formação, passar um tempo largo fora do país. E nos corredores da faculdade, quando voltei, vi um papel a anunciar um programa que eu não sabia bem o que era. Programa GABA, fui ver, encontrei mais ou menos alguma informação e disse: "Isto permite ir para fora uns tempos".

É mesmo isto. E inscreveste-te sem esperança nenhuma.

Sem esperança nenhuma de me aceitarem. Na verdade, fui tendo aceitado uma outra posição, porque achei que aquilo era hopeless.

Exatamente.

E quando cheguei lá, percebi que havia muita avidez por alguém com o meu perfil, que as pessoas que me estavam a entrevistar gostariam muito que eu entrasse no programa. E virei a minha vida duas vezes.

Mais uma vez? Mais uma volta. Aí conheceste o Rui Costa, que foi um grande mentor e amigo hoje.

Amigo desde o início. Quando eu entrei no programa GABA, o Rui tinha acabado o programa GABA meses antes e conhecemo-nos numa coisa que o programa fazia, que eram os retiros anuais. Eu estava fresquinho, com meses do programa, a assistir ao Rui como um dos alunos que tinha acabado e a ver o trabalho que ele tinha feito. Percebi que ele tinha começado um pós-doc em Duke e acabei por ir visitar a Universidade de Duke e decidi que era aquele trabalho que eu queria fazer.

Tu a entrar, ele a sair e tu a entrar.

E depois, como quis fazer mais umas coisas da minha formação médica antes de ir, fiz o internato geral, fiz mais umas coisas em Portugal antes de ir para Duke. Quando cheguei a Duke, já estava ele a sair para o próximo passo dele e eu fiquei, e ele seguiu para o NIH, mas mantivemo-nos sempre muito próximos e muito ligados.

Tu vieste para os Estados Unidos em 2005. Aí já tinhas casado?

Já tinha casado, casei em 2003.

E os teus dois filhos, mais velhos, já nasceram lá.

Nasceram nos Estados Unidos.

São americanos, já têm dupla nacionalidade.

São americanos, exatamente. Não sei durante quanto tempo mais, mas por enquanto são americanos.

Cinco anos depois, então voltaste para o Porto e o Rui Costa sugeriu-te então para vir para a Fundação Champalimaud, onde tu nem tinhas secretária, usava uma tábua velha para me instalar ali. "Cabe aqui uma tábua entre estes dois armários, entre dois cacifos", e assim foi. Conseguiste já conciliar investigação fundamental e clínica. Foi uma coisa que ele viu. "Porque não vens para lá? Porque é um centro. Tem a parte médica que tu tens que fazer e acabas o doutoramento e já estás a investigar também."

Na altura, a Champalimaud era apenas um programa de investigação.

Que funcionava ali em Oeiras, ao pé de mim, no Instituto Gulbenkian de Ciência.

Digo apenas com muitas aspas, porque foi de uma visão extraordinária. Ainda não havia o edifício que existe agora e havia um programa de neurociências que estava instalado no Instituto Gulbenkian de Ciência E o Rui é um homem com muita visão.

É incrível.

E eu acho que o Rui quis rodear-se de alguns agentes que pudessem permitir que algum dia a coisa evoluísse para algo mais translacional, mais clínico, e isso acabou por acontecer. Muito tempo depois, mas acabou por acontecer. Eu vim para Lisboa porque o Rui me entusiasmou a poder ter, no fundo, um tempo ligado ao laboratório dele na Fundação Champalimaud, e por isso eu escolhi um sítio em Lisboa para fazer o internato de psiquiatria. Se não fosse isso, provavelmente teria feito o internato de psiquiatria no Porto, que é onde está a minha família. Mas vim e depois foi um jogo de malabarismo durante uns anos.

De facto, a tua psiquiatria foi uma revelação tardia. Tu, entretanto, fizeste este doutoramento em neurofisiologia sobre estes circuitos gustativos e recompensas centrais, a convergência de vias sensoriais orais e pós-ingestivas no cérebro. Estamos a falar de um tema, aliás, um dos argumentos foi o João Lobo Antunes, também passou aqui pelas entrevistas, que tiveste a falar de um tema que está um bocadinho ligado também à obesidade.

Está muito ligado à obesidade.

E tu tens a ver com esta questão que tu estudaste, assim resumidamente. Quando eu quero repetir uma bebida doce, eu adorei isto, vou repeti-la por causa do sabor, que eu gosto muito, ou pelo metabolismo energético e o cérebro reconhece que precisa daquilo, é só o valor energético e metabólico, ou é porque eu gosto daquele sabor? E chegaram à conclusão que sim. Fizeram experiências com animais, modelo animal. Sim, os animais procuram o açúcar. Quando tiravam os sensores do sabor, digamos assim, eles queriam ao mesmo repetir aquilo.

A nossa interpretação intuitiva-

Estavam viciados naquela coisa.

A nossa interpretação intuitiva, quando pensamos sobre isto, é que nós temos absoluto controle sobre o nosso comportamento.

Exatamente.

Eu faço isto porque quero, porque tenho sede, porque tenho fome, porque isto é melhor, porque isto é melhor que aquilo.

É o meu livre-arbítrio e eu decido.

Gosto de morangos, não gosto de cerejas. Enfim.

Somos mandados pelo cérebro.

Somos mandados pelo cérebro e nós somos também o cérebro.

Mas somos escravos do cérebro.

Nós somos também o nosso cérebro.

É verdade.

A questão aqui é que nós temos uma perspectiva muito de controle.

Sim.

Agora, há muitas coisas que atuam nesse controle, sobre o qual nós temos uma perspectiva muito implícita, muito pouco clara. E na prática, se pensarmos sobre isso, também temos uma intuição muito clara que há muitas coisas que nós fazemos que nós não conseguimos explicar.

Exatamente. Sim, verdade.

E aqui a perspectiva foi tentar perceber até que ponto é que algo que é fundamental na nossa alimentação, que é o valor energético. Quer dizer, nós não comemos, porque nos sabe bem. Em última análise, e eu nunca passei fome, acho eu, mas quem passa fome seguramente que diz isto. Nós comemos porque aquilo nos traz sustento. E biologicamente está tudo orientado nesse sentido. E foi esse fenômeno que nós quisemos perceber. E o trabalho inicial que fizemos foi um trabalho em que tivemos acesso a uns ratinhos que tinham sido modificados geneticamente para não sentir o sabor doce.

É incrível.

E o que percebemos é que apesar de não sentirem o sabor doce, tinham uma enorme avidez pelo açúcar.

Pelo gosto do açúcar.

E isso depois iniciou todo um processo de trabalho e de investigação que ainda está a acontecer.

Porque isso era inesperado. Os senhores não estavam à espera que isso...

Não era totalmente inesperado, mas foi uma demonstração particularmente elegante de um processo que de algum modo já era muito intuído na literatura, de que o valor calórico por si só é suficiente para mobilizar os recursos cerebrais e comportamentais do animal, e que vínhamos a demonstrar mais tarde, mesmo de animais pensantes como o humano.

O açúcar pode ser viciante? Estamos a dizer que o açúcar é o alimento do cérebro.

Vício é uma palavra com uma grande carga. Agora, o açúcar modula de forma muito forte o nosso comportamento, sem dúvida.

Diz que é o alimento do cérebro, é verdade?

Há um açúcar que é a glicose, que é de algum modo uma moeda metabólica fácil. Portanto, em última análise-

Que o cérebro precisa.

Tudo é trocado em glicose. A energia é transformada em glicose, circula na forma de glicose e a glicose é também um açúcar que nós podemos consumir. A maior parte do açúcar que nós consumimos não é glicose. A maior parte do açúcar é sacarose, frutose.

Ok. E, portanto, o cérebro determina o nosso comportamento alimentar?

Se não for o cérebro, o que é que será?

Pois. Mas sem a gente saber.

O trabalho mais recente que nós fizemos sobre isto, que é talvez o que responde melhor essa pergunta, porque fizemos muito trabalho sobre isto em ratinhos, em ratos, em modelo animal, e aí nós temos uma enorme limitação. É que nós não podemos perguntar ao rato ou ao ratinho o que ele quer, o que ele gosta, porque ele acha que fez as coisas. Nós a uma certa altura transferimos todo este trabalho para o poder fazer em pessoas.

Sim, em seres humanos.

Em seres humanos. E a experiência que fizemos tinha um elemento que era perguntar às pessoas o que é que gostavam mais. E um outro elemento que estava assim um bocado disfarçado, era ver, observar por medida de peso, o que é que elas de fato consumiam mais. E o que nós percebemos no condicionamento por calorias administradas sem a pessoa perceber, não vale a pena explicarmos isso em grande detalhe, porque isso é mais complicado. O que nós percebemos é que as pessoas não diziam que gostavam mais daquilo. Portanto, explicitamente, nós não conseguimos perceber que aquilo teve um impacto, mas quando vamos medir a quantidade de consumo, as pessoas estão a consumir mais dos sabores que foram emparelhados com um aumento de calorias. Portanto, o corpo está de algum modo a sinalizar aquilo como algo que é desejável.

Faz lembrar as grávidas, que há alturas em que querem coisas estranhas.

A gravidez é talvez um momento de necessidades metabólicas e nutricionais muito particulares.

O corpo sente que precisa de ferro ou precisa de cálcio. É extraordinário.

Aliás, há um investigador na Fundação Champalimaud, que é o Carlos Ribeiro, em que um dos modelos que ele estuda é exatamente esse.

As parturientes?

Não, ele trabalha em mosca.

Ah, então.

Ele trabalha em mosca.

Parece a Mónica Betencourt, que uma vez entrevistei. "Traz um objeto que tu queiras, um torto."

Um frasquinho com moscas.

"Estás a estudar o quê?" "A dependência dos humanos à cocaína." Eu: "Desculpa?"

O caso estuda uma coisa tão simples como a opção entre proteínas ou hidratos de carbono. E demonstra que o estado metabólico, uma das manipulações tem a ver com a gravidez ou estados equivalentes à gravidez, modificam extraordinariamente os padrões alimentares. E por motivos óbvios, porque de fato aquele organismo tem necessidades metabólicas muito particulares.

É engraçado, por isso que eu botei a questão do cérebro mandar é nesse aspecto. Quer dizer, comanda uma coisa, obriga a comer uma coisa, eu vou buscar uma coisa que eu por mim, se calhar, não iria normalmente, mas o cérebro diz: "Tu precisas mesmo daquele alimento, daquele nutriente."

É sempre o cérebro. A grande diferença é entre aquilo que nós vemos como uma vontade explícita e aquilo que é implementado de forma implícita.

Há semelhanças óbvias entre a dependência do álcool, do jogo, das drogas ou das redes sociais. A nível cerebral. Estas várias dependências que existem.

Mais uma vez, dar só um passo para trás, quer dizer, que dependência e vício são palavras fortes. Os sistemas cerebrais que estão a regular a forma como nós atribuímos valor às nossas ações e às nossas escolhas, e os sistemas cerebrais que vão arbitrar a opção entre fazer isto ou fazer aquilo, são sistemas cerebrais comuns. É o mesmo braço que vai atuar, é o mesmo movimento. E, portanto, em grande medida, os sistemas que estão a fazer isto, a definir o que é que tem mais valor, o que é que tem menos valor e o que é que eu vou selecionar quando tenho que tomar uma decisão. Então nós depois em laboratório falamos sempre em seleção, porque nós para estudarmos isto, tipicamente a forma mais simples é dizer: a pessoa quer ir para o lado esquerdo ou para o lado direito, quer beber o sumo A ou o sumo B, e por aí fora. Portanto, os sistemas são os mesmos.

O hardware é o mesmo, diria eu.

A forma de atuar sobre esse sistema é muito similar. Agora, se nós sabemos responder à pergunta se são exatamente os mesmos neurônios. São neurônios que produzem dopamina, mas os neurônios que produzem dopamina, que estão associados à avidez por consumo de açúcar, são os mesmos neurônios que estão associados à avidez por jogo ou por ecrã. Aí acho que não temos a capacidade de dar uma resposta muito clara, e eu acho que será difícil imaginar que sejam totalmente diferentes. Agora, sabemos que quando estamos a falar de coisas como álcool, substâncias, que possivelmente haverá muitos neurônios em comum. E aliás, alguma da evidência que começa a surgir agora com os novos tratamentos para a obesidade e a compulsão alimentar, estes novos medicamentos de que se fala tanto, os análogos do GLP-1, começa a surgir cada vez mais evidência que são úteis também no tratamento das perturbações de uso de substâncias, por exemplo, de álcool. E isso sugere que estas substâncias estão a atuar nos mesmos sistemas.

Albino Oliveira Maia, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Albino Oliveira Maia, ele é médico psiquiatra e investigador. Dirige a Unidade de Neuropsiquiatria da Fundação Champalimaud, onde vê doentes e onde faz investigação. Fala-nos do cérebro, das neuroterapêuticas digitais e dos tratamentos com substâncias psicadélicas. Temos quase a falar disso também. Todos estes cargos e a neuropsiquiatria, é o que se fala aqui. No fundo, é o quê? É uma interseção entre a psiquiatria e a neurociência, neste caso?

A neuropsiquiatria, na visão tradicional do termo, é vista como a psiquiatria ao serviço das pessoas que têm doenças neurológicas. A especialização dos psiquiatras que veem pessoas que têm doença de Parkinson, epilepsia, Alzheimer, por aí fora. A forma como nós perspetivamos o termo e como o utilizamos é ligeiramente diferente. E não é para confundir ninguém, é só porque achamos que o termo pode ser utilizado de uma forma diferente, e não é absolutamente original, que é a psiquiatria informada pela neurociência E a psiquiatria é toda informada pela neurociência, não é só o que se faz na Champalimaud. Toda a psiquiatria é informada pela neurociência, mas aqui é, de algum modo, uma afirmação explícita de que essa é a filosofia que está subjacente ao que nós fazemos. E, de algum modo, tem trazido outras coisas que têm significados distintos. Portanto, neste momento, a neuropsiquiatria que se pratica na Fundação Champalimaud envolve psiquiatras, também envolve neurologistas. Nós temos neurologistas a prestar atenção a problemas que são tipicamente vistos como psiquiátricos, temos psiquiatras a prestar atenção a problemas que são tipicamente vistos como neurológicos, e todos eles informados pela neurociência.

A grande vantagem desta unidade é que tem que ser uma coisa multidisciplinar. A abordagem ao doente é sempre multifacetada, o que é bom. Vocês têm psiquiatras, têm psicólogos, têm enfermeiros especializados em saúde mental e psiquiátrica, têm psicoterapeutas.

A abordagem a cada doente individual não é necessariamente multidisciplinar, mas a abordagem conjunta, e às vezes essa abordagem conjunta é necessária para doentes particulares, é uma abordagem que envolve avaliações por múltiplas pessoas que pensam de forma diferente e, mais do que isso, mais importante do que avaliações, discussão conjunta. Sentamos à mesma mesa, falamos, discutimos, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, e às vezes daí saem insights muito importantes para as pessoas.

Se não me engano, é talvez a única unidade na fundação que reúne estas duas valências, clínica e investigação. Será?

Não, acho que não é. Há outras. O novo Centro Bouton para o Cancro do Pâncreas é um centro com muita integração entre investigação e clínica.

Mas já funciona ou ainda não?

Sim, funciona em pleno. A nossa unidade de medicina nuclear, que é dirigida pelo professor Durval Costa, é também uma unidade muito forte em investigação e ciência. O envolvimento da nossa oncologia em muitos dos laboratórios de investigação em biologia de sistemas é um envolvimento cada vez mais forte. Eu diria que há algumas particularidades, no nosso caso, pela dimensão que a coisa atingiu, no sentido em que há um laboratório inteiro que funciona em paralelo com uma unidade clínica inteira, a que se acrescentou agora uma nova unidade, que é uma unidade de inovação, que é o Centro de Neuroterapias Digitais. Foi inaugurado agora há pouco tempo. Há muito pouco tempo, foi inaugurado há menos de um mês, e o que se pretende aí é ter um elemento, que é um elemento explícito de produção de inovação, de testar inovação e de oferecer acesso precoce à inovação na área das intervenções terapêuticas para as doenças neurológicas e psiquiátricas.

Vocês apoiam muito, não necessariamente, por exemplo, com os tratamentos com psicodélicos, neste caso, enteogênios. A primeira vez que ouvi falar de ti, Albino, foi quando tive o José Rodrigo dos Santos a falar do sexto sentido. E tu eras lá mencionado e falámos de ti na entrevista, porque eras o consultor científico, ver se aquilo estava tudo certo, se batia certo. Doentes não necessariamente oncológicos. Podem ser de depressão profunda ou de cuidados paliativos. É muito usado este género de terapias.

A nossa missão dentro da Fundação Champalimaud não pode deixar de ser uma missão altamente envolvida na atenção à saúde mental e à saúde cerebral do doente com cancro. Isso é uma missão inevitável. O Centro Clínico Champalimaud é um centro desde o início e é uma missão forte, importante e com a qual estamos absolutamente alinhados. Mas para além disso, somos neurologistas e psiquiatras muito interessados também em outras áreas, que muitas vezes são as mesmas preocupações que existem no doente com cancro. Mas quando existem em doentes que não têm cancro, não deixam de ser importantes e relevantes. Portanto, temos muita atividade fora daquilo que nós chamamos de psiquiatria de ligação para o doente oncológico, em que tratamos muitos doentes com perturbação obsessiva compulsiva. Fazemos muito tratamento da depressão resistente, dos quadros depressivos que não respondem aos tratamentos mais de primeira linha, mais convencionais, e cada vez mais, e agora em ligação aos neurologistas que estão tanto na Unidade de Neuropsiquiatria como no Centro de Neuroterapêuticas Digitais, começamos a abordar doenças neurodegenerativas, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, dor. Temos um programa muito importante de tratamento da dor. E aí vemos como as coisas são tão difíceis de dividir e descalpelizar entre o que é uma coisa, o que é outra. Chegamos à dor através do interesse na dor neuropática e rapidamente chegamos a um sintoma que precisa de tanta atenção no contexto do doente com cancro.

Quando tu estudaste o cérebro, qual foi a coisa que mais te surpreendeu, Albino? Ainda é uma fronteira do futuro?

Primeiro, eu ainda estudo o cérebro.

Quando pensares, tem o pau feito. E nunca vai parar. A gente nunca vai saber tudo o que sente.

Espero que não. No meu caso pessoal, espero que não. Falando na perspectiva de alguém que estuda saúde mental e processos mentais, nós tentamos sempre, do ponto de vista de pensar sobre isto como uma área da medicina, dizer assim: "O cérebro é um órgão, é um órgão como outro órgão qualquer. Nós temos que tratar dele como tratamos do resto dos órgãos. As pessoas têm que ter acesso aos mesmos tratamentos, são doenças como as outras." No fundo, muitas vezes tentando ir ao encontro daquilo que é o estigma em relação às doenças mentais. Essa ideia de que são doenças um bocadinho diferentes e que se calhar não são bem doenças.

Que são muitas vezes silenciadas.

E este é o ponto onde eu queria chegar. Muitas vezes esse pensamento é porque nós pensamos assim: "Mas como é que isto é uma doença, se depois a pessoa, se tiver mais força de vontade, se tiver mais motivada, consegue de algum modo melhorar?" E esse é o elemento absolutamente extraordinário deste órgão É que nós, muitas vezes, se quisermos muito modificar a função dos nossos tecidos, dos nossos órgãos periféricos, temos dificuldade em fazê-lo. Não é que seja impossível, porque há muita evidência que nos demonstra que há grandes interações entre o cérebro e o resto do corpo e que há coisas que nós podemos fazer do ponto de vista da nossa vontade, do nosso comportamento, do nosso pensamento, que nos permite fazer essas modificações também no corpo. Mas o primeiro sítio onde o fazemos é no cérebro. O cérebro é uma parte do nosso ser, da nossa existência, que nós, de algum modo, quando dizemos, há um bocado estávamos a falar: "Mas então é o cérebro que nos manda? Se não for o cérebro, o que é?" O cérebro é o foco da nossa identidade, em grande medida. O produto do cérebro é, em grande medida, o foco da nossa identidade. E é por isso que nós lutamos tanto para que pensemos nas doenças do cérebro, incluindo as doenças psiquiátricas, como doenças que precisam de ser cuidadas da mesma forma que nós tratamos das outras doenças. Mas, ao mesmo tempo, também percebemos que são diferentes. Que são diferentes no sentido em que nós atuamos sobre este órgão e ele atua sobre nós enquanto seres, de uma forma que é muito distinta da forma como atua o nosso fígado ou nosso intestino.

Será que um dia que vamos conseguir fazer downloads das nossas memórias, por exemplo?

Eu espero que não.

Eu soube que já se conseguiu implantar memórias em ratos. Portanto, a pergunta é: e em nós?

Honestamente, espero que não. Se vamos ter formas mais sofisticadas de aceder à informação que está codificada no nosso cérebro, eu penso que sim. Eu trabalho muito em estimulação cerebral, estimulação cerebral invasiva, não invasiva, e há sempre um grande temor do ponto de vista ético de pensar assim: "Mas então, estamos a mexer no cérebro. Qual é o limite ético? Até que ponto é que nós estamos aqui a ter estratégias que nos permitem transformar as pessoas todas em autômatos que são a ser controlados?"

A eugenia e coisas assim. Exato.

E o controle.

Programar.

E o que eu diria é que nós não precisamos da estimulação cerebral para controlar os cérebros.

Basta um líder populista consegue fazer.

O cérebro é uma máquina extraordinária de absorção, de interação. As formas mais sofisticadas, diria eu, são muito mais as formas de interação com o ambiente do que as formas de estimulação ou intervenção direta. E a ficção científica, no sentido de descarregar memórias, retirar memórias, retirar a identidade, guardar a identidade para ela poder ser introduzida num outro hardware qualquer. Acho que estamos muito longe e espero que nunca cheguemos lá.

Uma coisa que usas muito, esta coisa da estimulação magnética transcraniana, este TMS, uma coisa que é usada na fundação já desde 2018, e foi usada para tratar depressão, hoje em dia também é um POC. O caso do POC, portanto, é uma coisa que a provocação de sintomas para usar é difícil de adaptar, mas com a IAs generativas já hoje consegue-se fazer muito bem isso, pode-se personalizar de forma dinâmica, com supervisão médica, é usada no POC. É verdade isto, que na perturbação obsessiva-compulsiva, demora 10 anos, em média, entre a pessoa ter os primeiros sintomas e depois haver um diagnóstico correto. Dez anos é imenso tempo.

Imenso tempo. E os dados, não sei se entretanto foram muito melhores, mas muito recentemente os dados que olhei era: em média 10 anos até se chegar a um diagnóstico, entre a primeira manifestação e o primeiro diagnóstico correto é mais de 10 anos. E a média de tempo adicional até chegar ao primeiro tratamento, baseado na evidência, o primeiro tratamento, digamos, correto, mais sete anos.

Então é muito tempo.

É muito tempo. E isso reflete seguramente questões básicas de acesso aos melhores cuidados, mas também reflete outras coisas. Reflete a própria natureza da doença. Portanto, a perturbação obsessiva compulsiva é uma doença em que o próprio doente muitas vezes esconde os seus sintomas, tem vergonha de falar sobre eles.

Na Covid, não aconteceu um imenso surto? A gente tinha ansiedade de estar a ser contaminado.

Todos ficamos com POC.

Foi uma coisa generalizada.

E eu fiquei, pelo menos. Todos ficamos com alguns sintomas obsessivo-compulsivos.

Tocarem coisas que ficavam contaminados.

Tínhamos medo de ficar contaminados. Pensávamos duas, três vezes. Limpávamos as coisas incansavelmente. Deixávamos à porta de casa não sei quanto tempo. Portanto, todos nós ficamos com sintomas de um determinado tipo de POC, que é o de contaminação e limpeza. E portanto, conseguimos ter uma perspectiva do grau de desconforto e de modificação da vida que isto é. Portanto, a POC é uma doença gravíssima, é uma doença a que nós nos dedicamos, também porque percebemos que há muitas necessidades por atender no contexto da perturbação obsessiva compulsiva. Temos tido também muito trabalho, temos tido sorte de nos chegarem as pessoas certas, de poder trabalhar com doentes e familiares doentes, no sentido de fazer não só melhor ciência, melhores tratamentos, mas também para ajudar a estabelecer estruturas na comunidade que possam ajudar as pessoas a chegar aos cuidados certos e Já fez dois anos desde que contribuímos para a construção de uma coisa chamada POCDF, que é Perturbação Obsessivo-Compulsiva Doentes e Familiares, uma associação de doentes e familiares. Eu gostei muito da sigla, porque também se pode dizer em inglês de uma forma totalmente diferente, que é Portuguese OCD Foundation. O nosso trabalho, o nosso investimento, tem sido de fazer ciência. Nas últimas duas semanas saíram dois papers novos nossos sobre perturbação obsessivo-compulsiva, oferecer os melhores cuidados de primeira linha, tanto no domínio da psicoterapia como no domínio da medicação, e desenvolver os tratamentos inovadores que são necessários para quem não tem resposta nessa primeira linha. A estimulação magnética transcraniana é um bom exemplo, o desenvolvimento de novos meios tecnológico.

Com a vantagem de não ser invasivo, não ser cirúrgico.

Sem dúvida.

É indolor.

É seguro.

Uma coisa que provoca um campo magnético numa zona específica.

É seguro, mas é muito investido. É um tratamento seguro, mas exige que as pessoas andem lá todos os dias.

Sim, mas, por exemplo, a terapia eletroconvulsiva exige anestesia, exige um pessoal médico psiquiatra ao lado, tem mais riscos, tem que ser no meio hospitalar.

É um tratamento muito seguro também.

Mas também tem o estigma.

Muito necessário em determinados doentes, não na perturbação obsessivo-compulsiva.

Mais na depressão.

O papel da terapia eletroconvulsiva é na depressão refratária e em alguns outros casos.

Aqueles que com fármacos tradicionais não vão lá, experimentam várias coisas.

Agora começam a surgir também muitas outras alternativas. A estimulação magnética transcraniana é uma delas.

E os enteogênios também.

Sim, a cetamina e agora novas coisas que estão a ser investigadas, nomeadamente os psicadélicos ou enteogênios, começam a ser investigadas também pela SAD.

A psilocibina e este tipo de coisas.

Isso. Nós temos um estudo em curso neste momento com a psilocibina. É uma área que nos interessa também muito, porque é uma nova abordagem para pessoas que não têm, muitas vezes, alternativas noutros sítios.

O Infarmed só deixa isso se a pessoa tiver experimentado pelo menos três antidepressivos.

A cetamina, sim.

A cetamina. A pessoa tem que não ter resultados consistentes com três antidepressivos.

Só para clarificar, a cetamina não é um psicadélico clássico, é um agente um pouquinho diferente, mas que tem alguns efeitos em comum com os psicadélicos ou enteogênios.

Pode alterar também o estado de consciência?

Altera o estado da consciência.

A pessoa pode ter alucinações?

Não é muito típico ter alucinações. Há algumas alterações do estado da consciência.

Isso muda o quê? As sensações e os pensamentos?

Sim, ele tipicamente é descrito como um dissociativo. Depois, na prática, a diferença pode ser pequena, mas o que têm em comum é: é um medicamento que é usado para tratar uma doença psiquiátrica e que provoca uma alteração do estado da consciência.

E tu dizes: ainda não é bala mágica. Uma bala atômica, mas isso é o que todos procuram.

Na maior parte das doenças crônicas e graves, não há balas mágicas. O que há é necessidade de ter tratamentos integrados por pessoas que percebam sobre o assunto. E habitualmente, o problema de coisas como os psicadélicos ou os enteogênios, é que as pessoas estão a pensar em fazê-los e em tomá-los com base em livros que leem ou artigos de revistas.

Em casa, sozinhos, sem supervisão médica.

Isso.

Esse é que é o perigo, talvez.

Isso é algo que nos preocupa muito. As pessoas, se quiserem muito fazer um tratamento com estimulação magnética transcraniana, têm que ir consultar um médico, são avaliados por um especialista, têm um plano de tratamento integrado. Se a uma certa altura decidirem fazer uma substância que ouviram dizer que poderia fazer bem, estão a consumir muitas vezes algo que não sabem o que é, com efeitos que não conhecem bem e que podem ter mais riscos do que benefícios.

Aconteceu também a este ator famoso, no caso da ketamina.

Nesse caso, com cetamina. Essa é uma preocupação muito clara. No domínio dos psicadélicos e dos enteogênios, temos também uma preocupação muito grande em relação à comunicação e à necessidade de fazer chegar a melhor informação às pessoas.

Foi esta cetamina que foi aprovada já na Agência Europeia de Medicamento há sete anos?

2019, salvo erro.

E depois só em 2025 é que chegou a Portugal esta autorização. O Infarmed é demasiado exigente com isso, é o que você quer dizer? Isso pode ser?

Eu acho que o Infarmed é exigente. Se é demasiado exigente, acho que nos cumpre a nós, como sociedade, pensarmos qual é o equilíbrio que nós queremos. Eu acho que seis ou sete anos foi demasiado tempo. Mas de algum modo, há muitas coisas que estão em equilíbrio aqui. Os recursos não são ilimitados. Também há decisões que se calhar foram tomadas demasiado rápido noutros sítios. O Infarmed e muitas outras estruturas regulatórias são estruturas que são reflexo nosso, da sociedade. Não são coisas que nos são impostas, são coisas em que nós somos um agente para o qual contribuímos. E em última análise, temos que decidir em conjunto, todos nós, e a forma mais importante como decidimos este tipo de coisas é quando vamos votar. Essa forma democrática, decidir quais são as estruturas que queremos.

Uma pergunta para 30 segundos, que já não temos mais. Um chatbot pode ser terapêutico? Isto é, a inteligência artificial poderá ajudar a diagnosticar doenças mentais no futuro?

São duas perguntas, não é uma. Se pode ser terapêutico, admito que sim. Se vai ser terapêutico como um elemento stand alone, penso que não.

Sozinho, sem contacto humano.

Penso que não.

Tem de ser sempre necessário o contacto humano, isso defende-se.

Sim, e acho que é sempre preciso alguém que seja responsável pelas consequências.

Accountable.

Isso, accountable.

Accountability é muito importante.

Se vai fazer diagnóstico, acho que não. É preciso sempre um gold standard. Quando eu digo gold standard, nós temos que ter algo que nos classifique automaticamente. O que é uma depressão? O que é uma POC? Eu sou psiquiatra há uns anos já, sei algumas coisas sobre isto e cometo muitos erros.

E ainda assim não acerta sempre.

Cometo muitos erros, todos cometemos. É necessário. Por isso é que nós precisamos nos sentar à mesa, discutir as coisas, ver os doentes várias vezes, ser humildes, e aí eu acho que não vamos lá com o chatbot.

Muito bem, Albino Oliveira Maia, queria agradecer muito esta tua vinda aqui à Rádio Observador e aprendemos acho que imensa coisa. É, de fato, um mundo fascinante, uma investigação fascinante. Tudo de bom e a melhor sorte em todos estes avanços e no novo centro que vocês inauguraram lá na Unidade de Neuropsiquiatria. Bem-hajam.

Muito obrigado.