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Eu acho que o que está a acontecer nesta altura no mundo está sendo necessário, em termos de liberdade, alguns 25 de Abril que têm de começar em determinados países que sempre lutaram por isso e que sempre foram abertos e democráticos. Comecemos na América e passemos por outros.

Hoje é o primeiro programa em que não tenho propriamente um guião, o que, como sabe quem me conhece bem, é deveras estranho em mim. É porque hoje acolho em direto um dos nomes maiores da rádio portuguesa, senão o maior. Acompanhou gerações, fez rir e emocionar ouvintes, passou também pela televisão, escreveu livros, esteve em palcos e continua a ser uma referência de proximidade, de simpatia, de talento. São mais de 60 anos de carreira cheios de histórias para contar. Ele ultrapassou as 50 mil horas à frente de microfones da rádio e câmaras de televisão. É um enorme prazer acolher António Sala. Olá, António, bem-hajares por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Querido João, muito obrigado. Eu é que agradeço. E as palavras bondosas e as elogios que são de amigo mesmo.

Qual é a sensação de seres acolhido e entrevistado na rádio, que é ao contrário do que te habituaste a fazer durante tanto tempo?

É muito estranho. Eu habituei-me sempre a estar do teu lado.

Exato.

Para já, deixem-me saudar aqueles que nos ouvem. Eu quero dizer que eu sou um ouvinte fiel do teu programa.

Muito obrigado.

Não vou dizer que oiço os cinco por semana, mas no mínimo três, quatro, em média, sempre.

Fico muito contente. Muito obrigado.

São conversas muito bonitas, muito estimulantes. Tenho descoberto coisas. Por acaso é engraçado, que às vezes tu apresentas o teu convidado ou tua convidada, e o nome não me diz nada. Às vezes é um cientista, uma pessoa ligada a temas e a profissões de que nós temos algum contacto, mas não contacto profundo. Então é muito engraçado eu dizer: "O que é que vai sair daqui?" E normalmente fico preso logo pelas tuas apresentações, fico logo preso no início com aquilo que se começa a desenvolver. Tu tens uma capacidade muito interessante. Para já fazes os trabalhos de casa, isso é magnífico e que eu acho que é incrível, porque já tenho ido a sítios onde as pessoas demonstram alguma falta de profissionalismo, no sentido de não se documentarem minimamente. E hoje em dia é tão fácil. Antigamente, tínhamos de ir para os livros, para as bibliotecas, tínhamos de fazer uma pesquisa profunda que era trabalhosa. Hoje em dia, o doutor Google ajuda-nos numa série de coisas.

Está tudo à mão de semana.

Está tudo à mão de semana.

É verdade.

Mas é só para dizer que tenho muito gosto em estar aqui.

Muito obrigado. É muito giro. Eu fiquei a pensar: como é que tu te defines, António? Como é que tu gostas? Radialista, és realizador de rádio, és compositor, letrista, tu és tanta coisa.

Eu gosto muito de comunicar.

Comunicador, então.

É o comunicador. Eu gosto de comunicar.

Aliás, o nome deste teu espetáculo.

Chama-se exatamente "O Comunicador". E se me perguntares: mas há formas que são de comunicação? Acho que é em tudo. Quando se escreve, quando se desenha, quando se vai para um palco, quando se faz uma música, quando se escreve um poema, quando se escreve um livro, quando estamos aqui a conversar, isso é comunicar.

Claro que sim.

E portanto, eu desde miúdo— aliás, há um espetáculo é engraçado que começa comigo muito novinho, é um salinha, que se chama-

João Mesquita, não é?

João Mesquita, que é fabuloso. O miúdo tem 11 anos, tem um talento incrível.

Toca lindamente.

Toca lindamente. Já é solista e acompanhado orquestras sinfônicas. Atenção.

Incrível.

Ele está a se especializar muito em autores russos do século 18 e 19. É um pianista exímio, fantástico e vai ter um grande futuro. Canta, dança, representa, é incrível. É muito giro porque ele começa exatamente na aldeia da minha avó, chamada Vila Nova de Monsaraz, na Bairrada, em que à noite havia luz de candeeiro.

Sim.

Não havia eletricidade na casa da minha avó. Temos de recuar, portanto, temos de recuar no mínimo 68 anos.

Esta é a tua avó a quem estavas mais ligado.

A minha avó Sara, a minha avó materna, que no fundo era quase a minha mãe.

De boa memória, exato.

Eu tive duas mães. Para não dizer três, porque minha sogra também o foi.

Fantástico.

Mas isso é uma riqueza para mim.

Claro que sim.

E então é muito interessante porque havia uma janela pequenina, um postigo, e depois as luzes da rua, havia um candeeiro de rua que estava atrás da árvore, e a árvore com o vento ia se movimentando e na parede frente à minha cama, era uma parede em branco, um branco sujo, nas casas da aldeia. À noite, eu quando adormecia, para adormecer tinha dificuldade. Por quê? Porque ali projetavam-se imagens que eram no fundo as coisas da árvore, mas eram incaracterísticas. A mim parecia uma multidão e o tronco da árvore parecia-me um velho que falava ou coisa parecida. Então eu estabelecia diálogos com a sombra e com o velho, e minha avó vinha ao quarto, mandava-me calar, dizia: "É maluco, está a falar com quem? Sozinho, dorme". E eu acho que desde miúdo eu tinha a necessidade de comunicar, de falar, até com as sombras.

Engraçado. Vila Nova de Monsaraz, aliás, tal como Oliveira do Douro, bem pertinho do concelho de onde tu vens, e Vila Nova de Gaia, onde também passaste parte da infância. Este miúdo é dessa zona?

Não, é de Coimbra.

Ok.

Nós viemos a descobri-lo por meio do ator Diogo Carvalho, que faz parte do elenco do meu espetáculo, de que já iremos falar, penso eu.

Sim.

E descobri-lo por mero acaso e eu estou encantado com isso.

Vilar de Andorinho é o nome de uma terra linda, a terra onde tu nasceste, no concelho de Gaia.

Mas eu saí de lá aos 10 meses. Só nasci lá.

Na Capela da Serpente, que é uma coisa belíssima.

É.

E as lavadeiras famosas que iam lavar as roupas da burguesia do Porto e de Gaia eram conhecidas.

Eram conhecidas.

E adorei saber que este Andorinho não vem de andorinha do pássaro.

Não tem, vem com P.

É o nome godo, Adonorigo, o nome de um padroeiro da Igreja de Vila de Febres, como é que era chamada. É muito bonito isto.

É.

As tuas raízes. Saíste com 10 meses, muito novinho.

Eu saí muito novinho. Depois disso, voltei várias vezes, mas sou franco, nesta altura, em termos humanos, em termos pessoais, eu não tenho nenhuma ligação, não tenho familiar.

Que esteja lá.

E acabo por vir muito cedo para Lisboa. Venho fazer 11 anos à Lisboa, aos 10 venho para Lisboa, e acabo por ficar nesta cidade, que era uma cidade para mim, ainda hoje é, encantadora. Eu vinha de pequenas aldeias, de pequenas vilas, e chego aqui, Lisboa. Hoje, quando eu recordo a Lisboa desses tempos, acho que era cinzenta e que era lenta, e que tinha muito pouca vivacidade.

E era mais. E era.

Era mesmo.

Inverno também.

Mas para mim, para quem vem de uma aldeia, é a grande capital.

É um grande contraste.

Um dos meus desportos favoritos em miúdo, comecei, eu nunca tinha visto elétricos na minha vida, e era correr atrás dos elétricos à pendura, e andava à pendura e tudo mais. Depois vinha o guarda-freio: "Xau!" E os miúdos, e eu era um deles, saltávamos.

Há uma coisa que tu falas quando te lembras do passado, é uma referência que eu também tenho grande. A tua primeira memória da rádio, que tem a ver com o teatro radiofónico.

Eu queria ser ator.

Eu adorava teatro radiofónico. Lembro de ir para a cama com os meus irmãos, no mesmo quarto, e adormecíamos a ouvir as peças da rádio que ouviam às 21h30, às 22h00. Extraordinário, ouvimos todos os dias.

As pessoas hoje em dia, novas, não têm a noção disso. Havia várias estações. A Emissora Nacional dava os chamados grande teatro. Tinha desde o teatro das comédias até o grande teatro dos grandes autores internacionais e nacionais. E grandes atores que estavam a começar a sua carreira, começaram em radionovela. Rui de Carvalho, Eunice Muñoz, Carmen Dolores, João Perry, uma série deles. É interminável a série. E depois havia o Rádio Clube Português e na antiga Renascença, havia também os teatros, mas aí eram mais comerciais. Havia o "Simplesmente Maria", que no fundo era uma radionovela igual às telenovelas de hoje em dia. E é muito engraçado que aquilo tinha tanto êxito e era tão popular, e tinha umas histórias de facto e alguidar.

A vida parada.

Os taxistas, porque a cobertura, como sabes, hoje em dia com o FM e com a net é completamente diferente. Mas na altura, por exemplo, em onda média, o simples facto de ir em FM mesmo nas ruas de Lisboa.

Geograficamente podia alterar o sinal.

Alterava o sinal. E então os taxistas, havia indivíduos que paravam e não atendiam ninguém durante aquele tempo em que estava a dar o "Simplesmente Maria". Acabou. Agora vêm os clientes.

Aos 15 anos já querias ser ator. Aos 17 entras-

Desculpa, mas só para concluir o raciocínio. E eu quero ser ator, e então o que eu faço? Concorro. Nunca tive objetivos de ser locutor de rádio, nada disso. E eu vou à Emissora Nacional para um concurso para jovens atores, para teatro radiofónico, para as radionovelas.

Pronto.

E vou, presto a prova e no final mandaram-me esperar e eu pensei: "Os outros mandaram-os embora, a mim não, já ganhei, estou no papo".

Exatamente, é bom sinal.

E vem a diretora com a responsabilidade da seleção, que era a grande Maria Leonor, uma grande diretora portuguesa, uma pessoa muito culta.

Ainda da RTP.

E da RTP, ainda. Dos primórdios da RTP. E ela diz: "Ó miúdo, eu queria falar contigo". Eu tinha 15 anos, ia fazer 16, mas tinha a altura que tenho hoje e a voz praticamente que tenho hoje. Ela diz-me assim: "Olha, tu nunca serás ator, tu és um péssimo ator e a tua prova foi péssima". E eu fiquei completamente: "Meu Deus, o que é que aconteceu?" Mas ela diz: "Mas eu pedi-te para ficares por uma coisa. A tua prova", nós tínhamos várias provas, poesia, diálogo, uma série de coisas, e tínhamos uma de improviso num tema que eles nos forneciam. E então é engraçado que ela diz: "A tua prova de improviso foi a melhor. E tu tens uma voz própria, tens uma característica e a tua prova de improviso, nós ficamos aqui muito admirados. Maria, quero-te dizer uma coisa, tu ator nunca serás bom, mas se tu estudares, se levares a sério e se dedicares e tentares profissionalizar com muita dedicação e com empenho, tu podes vir a ser um regular locutor de rádio".

Que belíssimo conselho. Visionário.

Disse à minha mãe tudo isto. "Olha, disseram isto assim". Diz a minha mãe: "Mas quem é que te disse isso?" "É uma tal Maria Leonor" e a minha mãe ia-me bater. "Mas tu sabes quem é a dona Maria Leonor? Tu és estúpido. Se ela disse isso, é porque encontrou alguma razão, vai por aí". E então depois há concursos a seguir, e há na Rádio Ribatejo, com centenas de concorrentes. Eu concorri e ganhei. E a partir daí a doença pegou.

Cá estavas então na Rádio Ribatejo, já com o "Caravana das Cinco", era um programa que tiveste lá. Depois tiveste estas bandas, os Fachos. Os Fachos, hoje era impossível.

Não, mas sabes por que era o nome? Esta é muito engraçada.

Por causa de quê?

Porque nós estávamos à procura de um nome para o grupo. Éramos miúdos.

Isto foi muito antes das Maranatas, só para dizer às pessoas.

Muito, atenção, isto foi muito antes do 25 de Abril e tínhamos para aí todos 14 anos ou 15, andávamos ali por aquelas idades. E a determinada altura não encontrávamos, eram nomes ingleses, era isto e aquilo. Eu dizia: "Inglês, não, então mas portugueses são todos muito foleiros". E estavam a acontecer nessa altura os Jogos Olímpicos. E não sei por propósito, um deles viu a tocha olímpica, o facho olímpico, era um facho. E diz: "E que tal este símbolo para o grupo?" E vamos embora. Passado uns tempos, quando íamos atuar, o malta dizia assim: "Os Fachos, sim, são um bocado esquisitos". E nós: "Por quê?" "Por esta leitura política assim". E a malta: "Se calhar é melhor mudar de nome".

Olha, na Rádio Ribatejo, estiveste na zona da altura das bandas. Em 1972 estreaste na televisão, apresentador com este programa de música, "Maestros", primeira produção da EDI-PIM.

A preto e branco.

A preto e branco.

E com o realizador, que era o Nuno Teixeira, que veio a ser mais tarde um dos grandes realizadores da televisão, mas foi a primeira realização dele.

Eu sabia.

E foi a primeira produção da EDI-PIM para televisão em Portugal.

Gravaste a solo ou em grupo 36 discos, já contam, desde os recados de telex em 74, mais de 200 temas escritos por ti. O "Vai ou Tacha", este concurso na RTP.

Foi o primeiro concurso de acordes de Portugal.

Ah, foi? Essa não sabia.

Foi a estreia dos concursos em Portugal acordes.

Passaste há 46 anos da RDP para a Renascença. Eu ia-te perguntar se houve algum momento mais inesperado ou embaraçoso que recordas com humor, e a tua entrada não podia ter sido mais-

Sabes que antigamente, tu lembras-te disso perfeitamente, embora sejas muito mais novo que eu. Mas é muito engraçado, porque antigamente É bastante mais novo. Conserva-te. Não vamos entrar nessa. Sabes que antigamente a rádio, uma Rádio Observador desses anos, à hora antes do sinal: "De Lisboa transmite a Rádio Observador na frequência tal em onda média não sei quem, em FM não sei quantos".

Emissor tal.

Era Lousã, Monchique, Monte Gordo, Bagardunha. Havia aquilo. Era uma cantiga. Nós tínhamos à frente um cardápio, sempre a ler aquilo.

Já plastificado.

Plastificado para não se estragar. Mas aquilo repetia-se tanto e durante tanto tempo que já sabíamos de cor. Aquilo era uma espécie de ladainha que nós tínhamos. E então é engraçado que no primeiro dia em que eu mudo e que faço a primeira emissão na Renascença, eu pensava que ia começar o programa depois do indicativo, mas não. Quando estava a começar o noticiário, o técnico lá de fora faz sinal: "Anúncio de estação". Eu não vi nada, fiquei tão parvalhão. Liguei e disse: "De Lisboa transmite a Rádio Difusão Portuguesa através da Renascença". E fiz a cantilena toda. Quando terminou aquilo, entrou o indicativo do noticiário e eu vejo toda a gente cá fora parvalhona para mim.

De boca aberta.

"O que é que foi isso?"

"Este homem acabou de anunciar a RDP na Renascença".

Mas sabes que depois tive uma safa incrível, porque eu entrei no dia 1 de abril.

1 de abril.

E então logo a seguir eu digo: "Consegui enganar-vos. Atenção, foi a minha piada de 1 de abril".

Foi extraordinário.

Mas eu fiquei a tremer por dentro. É engraçadíssimo, foi uma entrada horrível.

Fizeste este programa "Despertar" durante 18 anos com a Olga Cardoso, ela no Porto e tu em Lisboa, mas vocês pareciam colados um ao outro. Isto funcionou muito bem.

Era inovador para a altura. Hoje em dia é ridículo que vocês fazem tudo e fazemos entrevistas do outro lado do mundo com a mesma qualidade que como se estivéssemos lado a lado. Em rádio não existia isso. Claro que o programa da manhã que eu começo a fazer na RDP, onde fui realizador do programa da manhã.

Também eras técnico. Também fazias a parte técnica também.

Comecei a parte técnica. Eu começo exatamente com a parte técnica. E o que eu queria era meter dentro dos estúdios, depois alguma coisa abriria-se.

Exatamente.

Mas não era por aquela razão que eu estava ali. E então é muito interessante por isto, porque uns dias antes de começar o "Despertar", a ideia e que me disseram foi: "Isto é assim, no Porto há uma senhora que se chama Olga Cardoso e que durante as três horas, entra à meia hora durante um minuto, às 7h30, às 8h30, às 9h30, para dizer como é que está o tempo no Porto e o trânsito". E eu achei que devia falar com a Olga e uns dias antes conversamos telefonicamente. E a conversa foi tão saborosa e tão gira que eu intuitivamente disse: "Olga, vamos fazer uma coisa. Na nossa primeira emissão, você vai escolher 10 discos, leve 10 canções, 10 temas que queira, dos anos que quiser, eu levo também e tens sempre com os auscultadores, não vai entrar à meia hora, vai conversar comigo". Ela: "Ah, é? Ok, tudo bem, vamos ver". Salto livre, sem paraquedas.

Isso eu não sabia.

E então começámos o programa de uma maneira tão natural e eu pensei: "Vamos lá ver o que é que isto dá". Se desse bem, continuava. Se desse mal, se calhar voltaríamos às intervenções de hora a hora.

Hora a hora, exato. Não sabia disso, achava que já estava previsto desde o princípio, que estavam os dois em conversa.

Nunca esteve previsto.

Engraçado. Mas a estas coisas tu tiveste sempre olho. António, é verdade, tu tens isso. Como por exemplo, o "Despertar" ao vivo. O Magalhães Crespo, de boa memória, que me lembro, também foi meu patrão na Renascença, dizer: "António, não se meta numa coisa dessas. Avios Aliados, nem pensar. Vamos para uma sala pequenita, o Carlos Alberto".

Ele disse uma coisa que nunca mais esqueci. Ele disse assim: "Se você tiver um salão, uma sala de espetáculos que leve 3 mil pessoas e estiver cheia, é um êxito fulgurante. Se você vai para um sítio desses que pode levar 30 mil e estão lá 3 mil ou 4 mil pessoas, é um fracasso total". E eu disse: "Mas senhor engenheiro, eu acredito que isto pode resultar. Eu acho que é um risco terrível, veja lá no que se vai meter".

Que intuição tu tiveste, extraordinário.

E eu disse: "Eu vou arriscar". Nessa noite não dormi, como imagine, no Hotel do Porto. E às 5h00 levantei-me e às 6h00 estava a ir para o local. E quando estava a ir para o local, o barulho era uma coisa ensurdecedora e havia mais de 30 mil pessoas que iam subir a Avenida dos Aliados. Houve pessoas que foram para o lasco durante a noite com um banquinho para a frente a marcar posição.

Estilo Fátima, para chegar à frente.

Exatamente. Repare bem, isto são momentos inesquecíveis. E isso foi feito também por uma razão. A rádio estava muito metida dentro de quatro paredes, nos estúdios. E havia muita curiosidade. Uma das coisas que as pessoas perguntavam muito era, porque a Olga sempre teve uma voz fresquinha, e tem. Eu falo telefonicamente com ela com regularidade. E tu ouves ela ao telefone, tem a voz de quando tinha 40 anos, quando era uma rapariga. É incrível. E então as pessoas perguntavam: "Aquela colega que você tem, ela tem uma gargalhada e tem uma voz tão gira, como é que ela é? É alta? É gira? É isto, é aquilo?" E é engraçado, a rádio tinha essa magia. E um dia eu disse assim: "Não, espera aí. Vamos mostrar às pessoas que queiram, no Porto, em Lisboa e no resto do país, como é que é a rádio e quem nós somos."

Chegaste a estar em Macau e em Sevilha, em Estugarda, em Viena.

Todos os sítios que possas imaginar.

Submarinos e aviões, e tu fizeste emissões.

Do submarino eu guardo uma recordação. Para já, foi uma emissão única. Durante três horas, no Albacora, que já não existe agora, que era da Armada Portuguesa, nós a 300 metros de profundidade.

Meu Deus!

E fiz uma coisa. O meu grande ídolo e a pessoa que eu achava que era a mais completa em rádio era o grande Artur Agostinho. Eu tinha e tenho ainda hoje uma admiração incrível por essa enorme.

É um dos que tem um depoimento no teu espetáculo dos 40 anos.

Tem, é um depoimento que me move sempre que o oiço. E é engraçado que um dos grandes sonhos que eu realizei foi estar no submarino a fazer uma emissão debaixo d'água e telefonicamente entrar em contacto, não era telefonicamente, era via as comunicações da Armada.

Sim, rádio.

Entrar em contacto com a casa dele, ele deitadinho na cama dele às 7h30 a conversar comigo no programa.

É incrível.

Foi tão emocionante, porque é o chamado diálogo inesperado, quer dizer, é impensável. Eu sempre pensei, queria entrevistar o Artur Agostinho, sempre gostaria de conversar com ele. Foi das primeiras conversas, talvez, que eu tive com ele na vida, mas nunca sonhei que ele estaria da cama dele Se calhar de pijama.

E tu a 300 m de profundidade.

São momentos incríveis que nos marcam.

Sim, inesquecível. Ia te perguntar também como é que consegue estar bem disposto todos os dias, e tu consegues, de facto, é muito curioso isso. Mas houve algum momento em que a emoção te terá vencido em direto. Por exemplo, quando foi aquela história da tua avó e que soubeste. Não era para saber, mas ouviste.

Não era para saber, mas ouvi.

Alguém disse: "Olha, não digo nada ainda". E ele depois no fim conta.

Faleceu a mãe do António, dizer que digam só no final, acabou de falecer a avó. Como eu te disse há bocado, a minha avó era uma mãe, para mim era a mãe. E quando soube aquilo, não sei como é que fiquei, foi só terrível.

Descalço, completamente, sem tapete.

E eu pensei: "O que eu faço? Como é que eu vou reagir a isto?" E tentei unir duas coisas, que foi o profissionalismo e tentar seguir em frente, com outra coisa que eu acho que me marca e que descobri aí que as pessoas gostam que eu seja assim um bocadinho, que é partilhar com as pessoas a minha emoção.

Estás a pensar nisso. És a pessoa para ser genuíno, para seres tu próprio.

Mas houve críticas horríveis a isso, que eu estourei que estava a faltar profissionalismo, não se mistura. Basearam-se naquele princípio de "the show must go on". E, portanto, o tipo não tem que fazer isso.

Nunca seria eu pessoal, claro.

Também é preciso ver que a rádio na altura era um bocadinho engravatada. Eu já pertenço a uma geração como tu, em que entramos e dizemos: "Olá, amigos, bom dia". Porque antigamente não se dizia isto, um programa da manhã, como deve ser.

Era você, era não sei o quê.

Era: "Estimado ouvinte, muito bom dia". Até rádio ouvinte, senhores.

O armas de egoismo comigo.

Isto é muito engraçado. E eu pertenço a essa geração que quebramos um bocado isso, e é muito bom. E portanto, eu tive reações incríveis. Eu tive reações e cartas que recebi de um tipo que nunca mais me esqueço. Um senhor que me dizia assim: "Olha, eu nem gostava muito de si. Ouvia mais porque tinha de ouvir e queria saber determinado tipo de informações. E não ia nada com o seu estilo, mas você hoje convenceu-me como pessoa e como humano". Isto é fantástico.

Muito bem, António Sala, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo.

Anunciar as notícias.

E já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com António Sala, uma voz que faz parte da vida de muitas gerações. São mais de 60 anos de rádio, TV, livros e espetáculos e muitas histórias para contar. É tão fácil falar contigo, António. É fácil e é um grande prazer. E tu fazes lembrar tanta coisa que é muito bom. Aliás, eu conheci-te quando entrei em 1989, 1990, na Renascença, onde tu já estavas.

Aliás, entraste com uma série de jovens. Tu ainda és jovem, mas na altura eram mais jovens. Uma série de jovens talentosos que cada um deles depois em áreas até diferentes, marcaram e estão a marcar ainda o trabalho da comunicação em Portugal.

Fizeste muita coisa, está aqui a ver os programas que tu fizeste, o "Parabéns a Você" que tu gravaste com o teu filho Miguel, as canções do Zé Brasileiro Português de Braga para a Alexandra, e o Festival da Canção que tu participaste também, o "Palavra Puxa Palavra", tantos concursos, o "Um Dois Três". Tu fizeste, se não me engano, a parte final do "Um Dois Três"? Não, isso foi a Teresa Guilherme. Começou o Carlos Cruz.

O Carlos Cruz escolhe-me para o substituir e eu fiz 200 emissões.

É extraordinário, era um grande sucesso nessa altura.

E ter sido escolhido por ele, o senhor televisão.

Exatamente.

Atenção. Foi pra mim um risco incrível e por um lado era muito honroso, mas por outro lado também me tinha muito respeito. E uma coisa que eu penso que fiz de uma maneira que me pareceu sensata, foi não ir para lá e fazer de Carlos Cruz a apresentação.

Exatamente.

Então eu só sei fazer um papel, que é o papel de mim próprio, e fui eu a mim próprio e as coisas saíram bem.

É uma coisa muito engraçada que tu tens e que eu aprendi muito contigo, a questão do ser eu mesmo, genuíno, a autenticidade. Eu lembro que uma vez entrevistei a Filomena Mónica, que me conhece, porque é cunhada da minha irmã, e dizia: "Mas João Paulo Sucura, tu és igual à pessoa que eu conheço dos jantares e da casa da família, e na rádio és a mesma pessoa". E ainda bem, eu acho que isso é um elogio.

Mas eu não era assim. Nos primeiros 15 anos da minha vida radiofónica, eu era mais um locutor a imitar os locutores. Eu colocava a voz, falava e queria ser um locutor da FM. Ia atrás dessa cantiga e não era nada. E um dia, o Igrejas Caeiro, que era diretor de programas da Antena 1.

Tu ganhaste o Prémio Igrejas Caeiro da SPA, Atenção de Rádio, parabéns.

Para mim é um orgulho imenso, que acho que é o maior galardão de rádio que há.

Claro que sim.

E então é muito interessante, porque eu almoçava com ele de vez em quando. Eu e mais colegas.

Privilégio.

Era um privilégio. E há um dia em que ele diz: "Ó António, amanhã vamos almoçar, mas vou só consigo e você vem só comigo, não traga mais ninguém". E eu levei aquela noite a pensar: "O que eu fiz?"

Quando íamos à diretora da escola.

Exatamente, o mesmo sistema. E quando vou almoçar com ele, almoçamos normalmente e eu em pulgas para o que ele ia dizer, se ele a determinada altura tem uma conversa que foi marcante na minha vida, e diz-me assim: "Sabe que eu gosto muito de ir almoçar consigo, porque você é um indivíduo divertido, tem uma conversa fácil, conta coisas giras. Cada almoço consigo chega a ser muito presenteiro. Mas não gosto nada e acho que você em rádio não é este dos almoços. Eu tenho um desafio para lhe fazer. Eu vou lhe entregar, se você aceitar esta condição, de ser o locutor e realizador do programa da manhã da Antena 1", que era a senhora da emissora nacional, da RTP1 na altura, onde tinham passado os grandes nomes, Pedro Moutinho, Fernando Pessoa, Maria Leonor, Pedro Agostinho, Artur Agostinho, Fernando Correia. Ele diz: "Mas só vou entregar ao Sala dos almoços". Ou seja, para você deixar de fazer voz colocada e para você falar normalmente como fala comigo, como estamos agora aqui conversando. E eu disse: "Este é um grande desafio", porque eu fui treinado toda a vida e minha cabeça estava programada para não ser isso. Eu estava na rádio a conversar contigo assim, off, e quando ligava o microfone, mudava.

A personagem.

E então percebi que a partir daquela altura as coisas funcionaram E passei a ser, já não era mais um locutor qualquer, já era o Sala. Já tinha nome até, o Sala. E era fácil de decorar porque era o nome de uma divisão da casa e era um nome estranho, mas também era pior se fosse Casa de Banho, mas foi bom, Sala está bem.

Tu até apelidas o António Manuel, Sala Mira Gomes. Sala era a tua mãe, de apelido?

O Sala Mira é da parte da minha mãe, que é origem espanhola, toda a minha família é de Espanha. O meu avô era de Madrid.

E Gomes é da parte do teu pai.

E o Gomes é da parte do meu pai, é o lado português. Mas é engraçado, sabes que nos documentos e em certos sítios, eu estava uma vez em Espanha e fiquei num hotel onde precisava de acordar a determinada altura, mas eu tinha medo de não acordar com o despertador e pedi, ainda era no tempo de pedir: "Liguem da receção para acordar". E então o telefone tocou e bem ensaiada, tendo aquilo, e diziam do outro lado: "Senhor Mira Gomes?"

Senhor Mira Gomes?

E eu disse: "Não, o que se passa?" "Senhor Mira Gomes, nos há pedido para..." E eu disse: "Epá, este tipo", e desliguei o telefone. Depois fiquei a pensar e disse assim: "Espera aí, Mira Gomes sou eu". Ninguém me trata por isso, é ou António ou por António Sala.

Tu fizeste rádio, fizeste televisão, espetáculos, canções, mas de facto, onde te sentiste sempre mais em casa é a rádio.

É a rádio.

Que magia é que tem?

Nesta altura, por exemplo, estar aqui contigo, neste sítio, com estes aquários em que nós estamos a ver dali a redação, dali estamos a ver a parte de produção.

Sim, exatamente, a regie.

Isto é a regie. Estarmos aqui assim, isto para mim é, passo o sacrilégio, é uma espécie de pequeno santuário. Eu acho que é um sítio incrível, porque aqui acontece tudo.

É mágico.

E nós conseguimos fazer passar imagens sonoras que acabam por ser para as pessoas transformadas em imagens quase que reais. A nossa voz tem de dar esse tipo. Na televisão é diferente. Na televisão tu sorris e sabe-se que estás a sorrir.

Exatamente.

Em rádio também se percebe quando estás com um sorriso.

Não temos essa muleta, mas a voz tem que transmitir isso.

Eu costumo dizer que a voz é a impressão digital sonora de cada um de nós. É inimitável. E quando alguém, é tão raro, quando aparece um Fernando Pereira que consegue imitar outras vozes, é raro e torna-se um artista e ganha dinheiro com isso. Fantástico.

O Franco Bastos, que é extraordinário a imitar vozes.

Exatamente.

Exatamente.

E há vários exemplos em Portugal. Eu só cito um, talvez por ser o mais antigo de todos.

Sim.

E não estou a chamar velho ao Fernando. Mas é muito interessante, porque eu acho que a voz-

É essa coisa do DNA da pessoa.

Como na imagem, este microfone é uma câmara de sons, capta os sons e capta as emoções da minha voz. Há um grande plano. O grande plano é eu dizer assim: "João Paulo, tu hoje estás abatido". Não é o caso. O médio plano é esta maneira como nós estamos a falar. E se me disseres: "Então e o que é um plano geral em rádio?" Olha, é um relato, é o relatar de um golo. É o extravasar, é aquilo tudo. E portanto, nós temos de saber lidar com os silêncios também. Eu costumo dizer: as meninas bonitas e os meninos bonitos em televisão se safam sempre. Mas em rádio não se safa quem quer. Tem de haver da parte da pessoa uma grande sensibilidade e um toque no sentido até artístico de fazer com que as emoções da palavra tenham a cor, a intensidade, a profundidade ou a leveza que nós lhe queremos colocar. E isso é uma arte. Por isso eu considero, ao contrário de muita gente, quando falam em locutores de rádio, animadores, entrevistadores, eu digo: são artistas da comunicação.

Tu estás a conseguir fazer aquilo que é um dos meus grandes defeitos. Eu falo muito por cima das pessoas e quero que as pessoas contem as histórias.

Mas está muito natural. E consegues uma coisa.

Respondo muitos mas a dizer: "Desculpa" e a minha maneira é falar.

E tu falas num ritmo impressionante, que é uma coisa impressionante.

É verdade.

É incrível.

É verdade.

Mas isso nota também aquilo que é o teu pensamento e a tua caixinha lá dentro, porque és muito inteligente e és muito rotativo.

É engraçado, porque mudou muito este paradigma da rádio hoje em dia com os podcasts, o streaming, as redes sociais e tudo. O Diogo Infante ia isso, mas esta magia de estar aqui os dois, mas também sem câmaras, sem maquiagem, é tão bom este privilégio de vir ele.

É muito bom.

E o que é que não mudou, António? O que é que continua a ser a magia da rádio?

A magia da rádio é o lado mágico da rádio. E o que é isso? Olha, a magia da rádio tem uma coisa que é numa simplicidade atroz. Nós estamos aqui, há um acontecimento qualquer numa rua onde não chegam câmaras de televisão e só vão chegar muito mais tarde. Hoje em dia já é diferente porque as pessoas nos telemóveis podem fazer imagens e atirar, mas aqui há uns anos atrás, antes de isso existir, a magia era que o indivíduo que estava num prédio que estava a arder, ligava para uma estação de rádio e ele era o repórter que estava a fazer aquilo sem ser repórter. Ele tinha outra profissão qualquer e dizia: "O meu prédio está a arder, eu estou entalado dentro, não sei o quê, por amor de Deus". E essas coisas eram incríveis. E a rádio tem sempre qualquer coisa a dar, sempre qualquer coisa de fantástico e de magia. Como eu costumo dizer, os silêncios falam.

Podem ser muito eloquentes. Podem ser ensurdecedores, às vezes, os silêncios.

Os silêncios às vezes são ensurdecedores mesmo.

Eu vou falar já, porque prefiro, deste teu "António Sala, o comunicador", 60 anos de carreira, este teatro musical que tu preparaste e que tu fizeste. No fundo, isto tem que ver com 2007, houve um espetáculo com o mesmo nome, não era? Quando celebraste os 40 anos de carreira. E sim, então tinhas os depoimentos da Amália e do António Lobo Antunes, Artur Agostinho, o José Jorge Letria, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Rui Veloso, num espetáculo extraordinário que agora é transportado. Vai acontecer para já aqui sábado, dia 27, às 21h30, no Teatro Armando Cortez, ali na casa do artista, estes 60 anos. No fundo, é o quê? É um teatro musicalizado? Vais reviver vários momentos importantes da tua carreira, é isso?

Vai contar a história, eu diria, ao longo das últimas seis décadas. Vai contar a história Do mundo, através de imagens e das grandes possibilidades que hoje há.

Passa um flash sobre Portugal e o mundo ao longo das décadas.

O mundo das várias décadas. Portugal, o mundo e a minha história. Claro que o menos importante é a minha história.

Não acho.

Mas essa história depois é recriada em palco por músicos ao vivo, com cantores, bailarinos, atores. E todos eles, portanto, ao salinho pequenino, vai evoluindo até que chego e passo ser eu uma espécie de elo de ligação.

O narrador?

Sou o narrador que vou colando as diferentes décadas e que vou intervindo em várias coisas. E ali vão acontecer coisas que as pessoas, não quero revelar tudo, as pessoas vão ver.

Até porque está em digressão desde janeiro do ano passado. Desde 13 de janeiro.

14 de janeiro.

14 de janeiro?

14 de janeiro.

Mas tu acabando aqui, ainda vais continuar.

Vou continuar, sim. Ainda temos vários espetáculos a fazer.

E começou no Coliseu.

Este, no fundo, é uma espécie de fase final e vai ser gravado para televisão.

Pronto, então quem não tiver a hipótese de ver agora, ainda pode ver mais tarde. Não custas a ir ao estrangeiro, às comunidades portuguesas, ao Canadá, à França, à Bélgica. Se tiveres convites, vais?

Agora?

Ou a equipe é tão grande que é difícil.

Com este espetáculo é capaz de ser um bocadinho difícil. Somos 20 e tal pessoas.

É que há muita gente lá fora que também se lembra de ti e gosta muito.

Eu sei, gostam e querem. Eu gostaria imenso que isso pudesse acontecer, mas também percebo que não é fácil.

Adoro esta coisa de ser a Academia de Música de Coimbra, que é um dos produtores, e a Atrapalhar-te. Eu adoro isto, este nome Atrapalhar-te é extraordinário.

As pessoas agora tentem visualizar a palavra: A maiúscula, trapá e arte. O arte é maiúsculo. É muito giro.

É fantástico. Eu sei que depois ainda vais a Beja, à Mealhada, a Góis. Há sempre terras onde tu vais, Estremoz e Arraiolos, provavelmente acaba aí. Tens uma grande paixão por essas terras alentejanas também. Se tivesses de escolher, António, três memórias que espelhassem ou que resumissem um bocadinho as 60 anos, diz-me um ponto muito alto, muito importante pra mim.

Estás a pedir uma coisa muito difícil, porque são tantos.

Eu sei. Que venha logo à tona da água.

À tona da água, talvez o primeiro grande despertar ao vivo que fizemos no Porto.

O tal, n'Aviso, aliás.

O tal, que foi uma coisa incrível. Chegar ao fim daquilo e vir um senhor ter comigo e dizer: "Olha, eu sou proprietário desta loja aqui. Eu quero lhe dizer que já o PCP, o PSD, o PS, já fizeram aqui comícios, nunca tiveram tanta gente como vai a ser hoje de manhã". Isso é maravilhoso.

É extraordinário.

É incrível. São coisas, são momentos incríveis.

E ficaste muito surpreso de ver aquelas 30, 40 mil pessoas à espera de um...

Vamos lá ver. Quando nós somos muito mais novos, e tu sabes disso. Todos nós fomos mais novos. Há em nós uma certa propensão pro risco, pra arriscar, mesmo quando o bom senso nos diz: "Isso é um risco". Nós queremos dar o passo em frente. Das duas, uma: ou corre muito mal ou então tínhamos razão e correu muito bem. E eu tenho tido sorte, Deus tem me abençoado, porque acho que nessas coisas, as coisas têm corrido felizmente muito bem. Esse será um deles. O outro-

Um momento forte

...um momento forte. Quando eu comemorei os meus 20 anos de carreira e tive como convidado, e esteve no palco comigo, a Amália, minha querida Amália, de quem eu gostava muito e era muito amigo, e ela fazia o favor de gostar também e ter carinho por mim. Aliás, o "Zé Brasileiro Português de Braga" eu fiz pra ela, e ela não gostou do título. Eu estava em casa dela uma noite, eu fui pro piano mostrar ali cantiga e tudo mais, e ela disse: "António, mas eu não gosto de nomes compridos, 'Zé Brasileiro Português'. Eu gosto de títulos curtos". Eu também lhe disse: "Querida Amália, não leva a mal, mas 'Povo que lavas no rio' também não é exatamente muito curto". Mas acho: "Não, mas essa não". E entretanto, veio uma jovem de Moçambique chamada Maria José Canhoto, a quem eu ouvi cantar e fiquei encantado, e eu e o Vasco Lima compusemos-lhe a canção.

Tu não eras a Alexandra?

A Alexandra.

Era o nome dela, é o nome artístico.

É o nome artístico. Ela não se chama Alexandra.

E tem uma voz lindíssima, aliás, a Alexandra é extraordinária.

Desculpa, ia sair do meu primeiro livro, da minha primeira ficção.

"Notas de Sala"? Não, não ficção.

Não. Esses são livros de humor que no fundo nem são meus. É o catalogar.

É um compilar.

Um compilar de histórias que eu contava que me eram mandadas pelos ouvintes.

Eu adoro o nome, "Notas de Sala" é muito bom.

É muito giro. Convenhamos que o nome é giro.

Exato.

Mas talvez a saída do meu primeiro livro, o romance que se chama "Império de Burantes Costumes", e que é um retrato de Portugal ainda dos anos 50.

Tu também editaste um livro de entrevistas.

Tenho um livro de entrevistas.

Entre os entrevistados, António, diz-me uma pessoa que tenha marcado muito e que tenhas dito: "Que boa conversa".

Sabes que eu vou ser injusto com tanta gente, mas pronto. Mas mesmo assim corro risco. A entrevista que eu mais gostei de fazer, porque me diziam: "O homem é difícil, o homem é terrível, não se consegue conversar com ele, ele é assim".

O que entrevistaste o Sócrates?

António Lobo Antunes.

António Lobo Antunes, foi?

António Lobo Antunes.

Querido.

Ainda hoje as pessoas podem procurar na net a entrevista. É procurar a entrevista António Sala com António Lobo Antunes. E é das coisas mais bonitas e mais magníficas. Foi uma conversa tão humana que a partir daí eu e o António somos amigos, muito amigos, e quando nos encontramos só temos uma forma de saudação, que é um beijo.

Querido. Tornurento. Hoje em dia, António, quando tu ouves estas notícias, por exemplo, muito recente, a censura na rádio, estes cancelamentos, estas coisas, Jimmy Kimmel, que o Trump correu e agora já foi demitido outra vez. Esta forma de pressão sobre as rádios assusta-te, entristece-te?

Entristece, muito claro. Mas se nós pensarmos, estas coisas não acontecem por acaso.

Sim.

São cíclicas na vida dos países e na vida das nações. É triste, mas é uma realidade que infelizmente não podemos ultrapassar, mas temos ter a coragem pra lutar contra isso. Eu só tive uma vez, antes do 25 de Abril, uma questão, que foi num programa da manhã e isso é retratado no palco de uma maneira muito bonita, em que o meu diretor de programas nos emissores associados de Lisboa, eu fazia o programa da manhã, e me disse: "Há um problema qualquer, eles gravaram uma emissão daqui e você acho que meteu o pé na poça". E eu lá fui para o estúdio a pensar: o que eu fiz? E um doutor muito cinzento e muito engravatado recebeu, cumprimentou-me, estava a fumar e ia-me atirando com o fumo para a cara.

Tudo isto a preto e branco?

"Gostava que ouvisse uma coisa". E carregou num pequeno gravador de cassetes e eu ouvi a minha voz a fazer o final do programa, que era uma frase muito simples em que eu dizia: "Então para todos um bom dia, ainda por cima está um dia bonito, aproveitem bem o sol que por enquanto, se calhar ainda é das poucas coisas neste país que quando nasce é para todos".

Ui, o que tu foste dizer.

E ele pôs aquilo, fiquei assim, e ele voltou atrás, voltou para duas vezes. Ele disse: "O que é que quis dizer com isto?" Eu percebi que estava ali num momento crucial e eu disse: "Olhe, isso é um pensamento do povo". E quando ia dizer povo, até corrigi e disse: "Que as pessoas dizem". Eles não gostariam muito de povo. Gostavam mais de pessoas.

Exato.

E quando saí de lá, saí um bocado atabalroado.

Adoeceram-te?

Como quem diz: "Estamos muito atentos, se não estamos à espera é que diga estas coisas. O senhor é uma pessoa com bom senso, muito equilibrada."

E com responsabilidade pública.

Portanto, eu percebi exatamente o país onde estava e disse: "Isto não pode continuar". Isto foi muito pouco tempo antes, foi dois, três anos antes de acontecer o 25 de Abril.

Da revolução.

Mas realmente, eu acho que o que está a acontecer nesta altura no mundo, está a ser necessário, em termos de liberdade, alguns 25 de Abril que têm de começar em determinados países que sempre lutaram por isso e que sempre foram abertos e democráticos. Comecemos na América e passemos para outros.

Exatamente. Faz de facto falta. António, se eu agora te perguntasse o elogio mais surpreendente que tu recebeste, que te possas lembrar, e a crítica mais dura que recebeste de um leitor, de um ouvinte ou de um telespectador. Lembras-te de alguma crítica que te friu e que te custou?

Surpreendente recebi várias. Mas houve uma que foi escrita e saiu num jornal, que na altura era um vespertino muito conhecido, em que quem a escreveu malhou-me de alto a baixo. Disse tudo, chegou ao fim: "Qual é a justificação para tudo isto que eu acabei de escrever? É que eu não vou com a cara dele, nem gosto do bigode".

Ok.

E eu achei aquilo tão miserável. Eu aceito as críticas, percebes? Não gosto dele por isto, enquanto a mim esteticamente ele sai errado, não gosto intelectualmente das coisas que ele faz.

Ou que seja construtivo.

Pois.

É impossível agradar toda a gente. Que utilize: ninguém faz sempre tudo bem e ninguém faz tudo bem. É uma frase que eu vivo.

A coisa mais bonita que eu ouvi foi o Artur Agostinho, que fez-me um elogio incrível quando eu cessei e terminei as minhas funções e saí da rádio. Ele mandou-me, eu tenho esse documento, para mim é histórico, e em que ele depois faz-me um telefonema também e diz-me assim: "Olha, que tu sejas e que a melhor coisa que possas ouvir, que é aquilo que eu vou querer no meu epitáfio, que é: quando eu estiver no jazigo, quando eu estiver morto, que as pessoas passem, vejam quem é e digam assim: era um cara porreiro."

Sim.

E eu acho isto maravilhoso. Se estás a perguntar o que eu espero um dia que possam dizer de mim, mais do que eu tenha sido bom profissional ou que tenha feito isto.

Como é que gostavas de ser lembrado?

Como um tipo porreiro.

Isso é tão bom. Com um coração grande. Mas isso sabes que tens, não preciso que te lembrem. És um homem religioso, António?

Sou. Sou um homem de fé, sou um homem de uma grande religiosidade, embora cada vez acho que a minha espiritualidade é mais pessoal e eu com Deus do que propriamente comunitária dentro das quatro paredes de qualquer igreja. E com isto não estou a dizer que não respeito. Aliás, adoro ir em todos os lados e entro em todo o tipo de igrejas, porque acho que em todas elas existe uma proximidade com o divino e uma busca dos homens da verdade e do espiritual e da compreensão das suas limitações e da nossa pequenez, que é muito importante e muito interessante. Mas sou franco, aquela história de a minha igreja, porque há milhares. A minha igreja é a igreja da verdade e as outras não são, já não colhe muito no meu coração.

Este surto que tu apanhaste, aconteceu numa fase desafiante da tua vida, tiveste um cancro há 13 anos.

Eu tive três cancros.

Tiveste, entretanto, a ablação do teu rim direito, tiveste que tirar um bocadinho. Depois tiveste um tumor também no ouvido. Daí também estes anúncios que tu fazes, tem a ver com isso, não é?

Eu dou testemunho, sabes? Porque eu uso. Eu estou aqui contigo e por baixo estão dois aparelhos.

Pronto, exatamente.

Por quê? Porque a minha qualidade de vida era outra. E sabes que isto é muito engraçado.

Isto tu disseste mesmo no ouvido, completamente.

Total, completamente. É irreversível, por causa do tumor que tive. E do outro, por causa disto que estamos agora com isto, os auscultadores, os fones, estas coisas todas.

Tantos anos.

E durante anos e anos, o som dos espetáculos, milhares de watts a gritar, vão criando uma surdez progressiva.

Sim.

E a pessoa quando não consegue estar num sítio e não entende as pessoas, em que o ruído abafa tudo, em que estamos a conversar com uma pessoa e temos que perguntar duas e três vezes: "Desculpe", para ela repetir, tornamo-nos muito infelizes. Por quê? Porque a partir de uma altura em que nós estamos sempre a perguntar "desculpa" ou a pedir para falarem mais alto, nós sentimos vergonha e então já não fazemos isto. E quando não fazemos isto, autoexcluímo-nos das coisas.

Exatamente.

E realmente por isso é que eu digo, uso naturalmente os aparelhos quanto uso os óculos, porque eu sou caixa de óculos desde os 10 anos.

Desde pequenino, quando vieste para os Bombeiros já usavas?

Eu desde os 10 anos que sempre usei óculos. Era o caixa de óculos, por isso é que eu não jogava futebol.

Mas por uma razão qualquer, há mais estigma da pessoa que não ouve bem.

Há muito estigma. Agora já há menos. Os óculos não, os óculos até é uma moda. Por acaso é engraçado agora que há miúdas giríssimas agora que não precisam de óculos, mas andam a fazer uma opção em vidro, porque gostam desse estilo.

Ao que isto chegou. Muito bem, última pergunta: tu tens algum desejo ou algum sonho que ainda gostasses muito de fazer? O meu já cumpri agora contigo. O teu?

Esta jestosa.

Mas diz.

Desculpa lá, mas sonha mais alto, por amor de Deus. Sonha maior.

Sonha mais alto que eu? Diz lá, António, deixa uma coisa para terminar mesmo.

Eu gostava de poder realizar ainda mais duas ou três coisas bonitas que têm a ver com um projeto, um deles televisivo, outro de escrita e um outro que quero continuar a viver e ver os meus amigos bem, a minha família bem e o mundo em paz.

Olha que bom, que maneira bonita de acabar. António Sala, quero agradecer muito esta tua generosidade, tua disponibilidade. Sério, foi um grande prazer para mim. Aprendi imensa coisa.

Espero imenso.

Imenso. É muito bom. Dá ideia que tu é que preparaste eu e toda esta conversa, porque de facto contigo foi muito natural. Muito obrigado.

João Paulo, muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio Observador, e já agora parabéns à Rádio Observador. Não estou a dizer isto para estar aqui, não digo isto em todo lado onde vou, mas eu sou um amante de rádio e acho que tenho alguma autoridadezinha moral para poder dizer isso. Vocês hoje em dia fazem do melhor que a rádio pode ter, quer em termos informativos, mas a nível dos diferentes programas. Os programas de conversa, os programas de entrevistas, as vossas iniciativas em muita coisa. A Rádio Observador para mim é o exemplo, é uma rádio que eu aplaudo e coloco no meu rádio como primeira preferência auditiva. Mas tenho mais também, mas é a primeira.

Bem-haja. Obrigado, António.

Obrigado.

Até sempre.