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Isso é preciso lutas. Então pelos teus filhos lutarás até o fim do mundo, como dizes: "Vou ser atriz até as perninhas me doerem."

Sim, mas eu acho que quase todos os atores que eu conheço trabalham, até porque é uma dependência, tudo bem, de dinheiro, mas é uma dependência psicológica. Não ir ao palco, não ver um filme, não dá, não deve dar.

Estreou-se aos 15 anos no cinema, à revelia dos pais, e a sua cara apareceu no grande ecrã do Festival de Cannes. Nada mal para uma estreia. Desde então, Cleia Almeida, atriz de cinema, teatro e televisão, dedicou a vida às artes performativas e fez muita coisa. Além disso, é mãe, empresária e hospedeira. E entre os muitos papéis que assumiu, chegou a ser, aos 18 anos, vendida aos russos. Hoje fala-nos da sua nova peça, "Nora Helmer", um espetáculo que mistura cinema e teatro, criado a partir de dois textos escritos em séculos diferentes e que está em cena no Teatro Aberto. Olá, Cleia, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta à Rádio Observador.

Olá.

Estás muito divertida com a apresentação.

Estou muito.

Tu viste aquilo que tu me vieste estava aqui a ver há quatro anos, não, em novembro de 2021, sim, há quatro anos, com o Pedro Lajinha, há quase quatro anos. Com o Pedro Lajinha por causa do começar, que também era aquele amor em tempos de Tinders e Facebooks e tudo, também no Teatro Aberto, conversão, encenação e cenários do João Lourenço, como esta Nora Helmer. Muito bem, tu és coimbrã e és filha única. Os teus pais, o teu pai, como o meu, era cirurgião plástico e a tua mãe também médica, pediatra. É engraçado, este nome de Cleia vem daquela tetralogia do Lawrence Durrell. A tua mãe é que te deu este nome.

Exatamente.

Só que a Clea não tem nada a ver contigo.

Pois não.

Era uma pintorzinha dócil.

Pois era, esse era o sonho da minha mãe, só que correu-lhe mal. Eu quando li o livro não queria acreditar.

Mas foste ler exatamente esse livro.

Sim, mas não lia há tantos anos, há uns 10, talvez. E quando percebi que não tinha nada a ver, pensei: "Correu-lhe mal que ela queria assim".

Conheces mais alguém com o teu nome?

Não.

Mas ao menos distingue-se, de facto, no meio.

Claro que odeiei durante décadas, mas aos 20 comecei a perceber que não era nada mau.

Tua personalidade.

Exato. E sendo atriz, dá imenso jeito. Cleia, que eu saiba, que eu conheça, em Portugal só eu.

Só tu, pois é extraordinário. Muito bem, o teu pai então é de Branca. Branca é uma aldeia giríssima, ali ao pé de Aveiro, da Albergaria Velha. E eu por acaso estive a ver que aquilo não tem nada a ver com cor, aquilo vem da Auranca, é uma palavra celta e que vem de ouro, aurum, das minas do Palhal, que é ali perto. Mas é uma terra também muito engraçada, essa terra pequenina, de onde o teu pai é natural. E tu tens a Capela de Nossa Senhora das Febres e a Igreja da Senhora da Aflição. É uma terra, uma pressão.

Sim, é uma pressão.

Vocês ficaram ligados à família? Tens lá família ainda ou já não?

Não, já não tenho lá ninguém. Porque o meu pai veio do Brasil quando tinha 14 anos ali para Branca. Até gostava muito de fazer um filme sobre isso, sobre aquela diferença que era o Brasil naquela altura e aquele Portugal, na Branca, exatamente, cheio de aflições.

Exato. Porque o teu avô, que também era médico, os avós também eram médicos, foi para o Brasil, porque ele era dali natural, não era?

Não, é uma grande confusão que eu estou agora a tentar investigar. Mas do que eu entendi, o meu bisavô foi para lá. Há sempre uma grande ligação Brasil-Portugal, porque lá é que...

E tu tens dupla cidadania, não é?

Sim.

E os teus filhos também?

Também.

Diz que é só que elas tivessem. Já chegaram?

Sim, há cerca de um ano que eu consegui fazer.

É engraçado, dá mais abertura também e também até para trabalho, se for preciso.

Claro. Aliás, eu só não estou lá e só não vou mais.

Porque elas não são ainda maiores.

São pequenininhas.

É, não é? Tem o que, 11 anos, seis, por aí?

Têm sete e 10.

Pronto. E por isso tu dizes: "Eu gostava de trabalhar lá", e no fundo tens essa dupla nacionalidade, podes perfeitamente, se quiseres, trabalhar lá.

Sim, confesso que fui fazê-lo também por isso, obviamente, tirar o passaporte, o RG, essas coisas todas.

Tens esta avó de Santos, a tal avó que fazia feijoada aos domingos. Tão querida. E é engraçado, porque os teus pais tinham este sonho de fazer esta pousada. Queriam fazer no Nordeste, que nunca cumpriram, mas se calhar vais cumprir um dia, ou não?

Eu quero imenso.

Gostavas?

Quero imenso. Já até tenho tudo combinado, tenho tudo pensado.

Que não existes.

Mas as minhas filhas têm que crescer e têm que querer ir visitar a mãe, pelo menos visitar.

Sim.

Até elas, porque eu gosto muito de Portugal, mas eu considero que ser aqui, vejo que ser aqui...

É um meio pequeno.

Não, ser idoso em Portugal é uma coisa um bocadinho a puxar para baixo, como diz o meu grande amigo Diogo. E no Brasil, as pessoas estão a beber caipirinhas em grupos e vão e vêm. Sinto que o idadismo no Brasil é muito menor.

E aqui há imenso.

É isso que eu quero. Aqui há imenso.

Já vamos falar disso também quando falarmos da tua experiência como encenadora. Tu também és hospedeira, o que é engraçado, mas é um bocadinho porque a tua profissão é sempre uma luta e é sempre um bocadinho insegura. É por isso também?

Sim, foi por isso que eu tirei o curso, mas nunca exerci durante 15 dias.

Foi?

Foi fantástico.

COVID e acabou tudo.

Exatamente.

Conheces pessoas nas tuas condições. Muito bem, este teu fascínio do teatro é desde pequenino. Os teus pais são médicos, avós também. Mas tu aos cinco anos já organizavas os teatinhos todos na escola. Vem de onde? Onde é que tu na tua cabeça pensaste: "Ai, eu quero fazer aquilo, eu quero estar daquele lado."

Não faço ideia.

Mas de facto és pequenina.

Eu não faço mesmo ideia de onde é que isto vem.

Tens jeito, tens imenso jeito.

Sim, agora estou em pânico porque a minha filha mais velha diz que quer ser bailarina e eu penso: "Onde é que isto nasce nas pessoas?" Eu não danço. De onde é que aparece esta vontade? E estava a discutir isso ontem.

Não danças, mas cantas.

Canto. Não, dançar eu danço, mas não sou bailarina, nem pensar. E de onde é que vem esta vontade de mostrar alguma coisa?

Mas é tão bonito.

É mesmo, e ela encanta e eu também fico muito emocionada com isso Porque de facto ninguém lhe disse assim: "Olha, é muito giro ser bailarina, vais ser bailarina." E isso nasce não sei de onde.

Mas é giro.

Adorava que fosse explicado.

Esta tua primeira experiência. Mas de facto saiu este fascínio. Tu chegavas, estavas em Coimbra e ainda na televisão secundária estiveste lá, não foi? Depois vieste estudar teatro para cá.

Sim.

Para Lisboa. Mas estavas em Coimbra e vinhas com a tua amiga Clarinha fazer figuração à escondida dos pais. Até que eles descobriram uma vez. Viram-te?

Sim, a minha mãe estava na televisão e olhou e disse: "Eu acho que eras tu." E eu: "Ai, meu Deus, que vergonha, como é que eu vou dizer isto?" Mas depois fiquei de castigo, porque não era suposto com 15 anos vir de comboio. Mas a vontade era tanta e o desejo era tanto de cumprir de alguma forma, que lá vínhamos nós.

Ela viu a Fúria de Viver, lá estavas tu.

Era, acho que era a Fúria de Viver.

Tu fizeste estes cursos de iniciação à arte, a atuar, do Teatro Bonifrades, fizeste curso de interpretação para TV no ACT, na Escola de Atores. A tua experiência, estamos em 99, 2000, por aí, tinhas 15 anos, estavas na secundária. E houve este filme "Respirar Debaixo de Água". Era uma cura de António Ferreira, que é coimbrão também, como tu, que pôs estes posters nas escolas: "Precisamos de uma menina que queira fazer filmes e que saiba nadar."

Não, aquilo era superprofissional. Casting, rapariga até aos 16, 17 anos, que saiba nadar. E eu fui. E no outro dia ele mostrou-me esse casting, é muito querido.

Estás tu a ser entrevistada? A contar que sabes nadar.

Sim, a dizer tudo o que ele quer ouvir para ficar no filme. Sim, fumo.

Mais interessante, diz: "Percebo isto e nado andamento." E depois escolheram uma para o protagonista que nem sequer sabia nadar.

Não era eu, fiquei muito triste. Fiquei muito triste na altura.

Só tu.

Mas eu sou amiga do António até hoje e falamos muitas vezes desse casting e dessa vontade que ele viu. Tem tudo, o que é que quer que eu diga?

E eu digo o que quiser.

Era para gravar mesmo.

Para a história do Pedro, do maluco do Pedro, este coming of age, que foi filmado em Coimbra. Esta coisa de raparigas que queriam muito fazer filmes e que sabiam nadar, faz-me lembrar aqueles anúncios que era para o senhor rico, com propriedade no Alentejo, procura uma senhora para um assunto sério, de preferência contra ator. É um bocado isto.

Sim, mas na altura. Agora eu já percebi que está um bocadinho na berra ser atriz.

Sim, mas na altura, não.

Na altura, toda a gente olhava para mim de lado.

Os teus pais também, médicos. Eles não devem ter facilitado nada. Quando as professoras iam ter com eles: "Ela tem muito jeito, devia fazer coisas." Eles: "Shh!"

Sim.

"Há um casting." E os teus pais: "Shh!"

Não, nada disso para Lisboa. Mas depois eu comecei a insistir muito nova, queria vir para Lisboa, porque em Coimbra ainda não existia.

O teu pai achava um máximo.

Não, o meu pai achava um máximo. Ali aquela veia de brasileira, que é tudo muito intenso. Tinha que resultar. Se calhar vem daí. Se calhar, pensando bem, vem daí, onde todas as emoções têm que ser levadas ao extremo. Não é que há calmarias, nem fados.

Também é gira esta tua primeira experiência, de "Respirar Debaixo de Água", pela questão do: todos ganhavam €25 por dia.

Toda a gente.

E tu achavas isso ser giro, desde o técnico do som ao protagonista.

Exato.

Isso era muito giro.

Sim.

Isto é para ser ecossocialista.

Exatamente. Ele dizia isso muitas vezes.

É tão engraçado.

E às vezes levo isso também para a minha vida.

Inocência.

Sim. E realmente aquilo funcionava. Com aquele grupo de pessoas funcionava lindamente, porque ninguém estava ali por frete, nem porque ia ganhar muito. Era tudo igual.

Mas hoje é mais vedeta. Hoje já não deixariam nenhum técnico que gostaria de ganhar o mesmo que outras pessoas, e nenhum ator protagonista se soubesse que algum homem do som ganhava de perto o mesmo.

Eu conheço atores, até bem mais velhos do que eu, que são apologistas disso. Pessoas que veem o mundo dessa forma, para não falar de política.

Sim. Tu no conservatório onde estudaste, atores, aqui um nome que se destaca, o João Mota. Foi importante para ti, não foi?

Foi.

Um dos grandes professores.

É, porque na altura, o que eu percebia de teatro? Percebi na Bonifrades que era uma coisa que tinha que ser feita com muita seriedade, com muito tempo, muita dedicação. Foi daí que eu tirei o: "Ok, isto afinal não é tão fácil como eu pensava." E depois foi o João Mota que nos pôs três horinhas assim com os pés todos virados para trás, para percebermos o que aquilo iria custar. E as aulas com ele foram mesmo muito importantes para decidir, porque claro que uma miúda com 17 anos chega a uma escola e ainda não está completamente definida.

Exato.

Estava a ver e ele foi muito importante para eu: "Ok, eu consigo, eu quero tanto isto que eu consigo."

Em Madrid também houve uma professora que te marcou muito bem, não foi?

Sim, a senhora Rosário.

Outra que foi assim.

Sim, foi. Foi quem me disse que está a valer a pena, vamos embora. Cleia, vais conseguir, seja em que língua for, seja em que país for.

Tu podias também apresentar em espanhol se quisesses. Ou já não?

Sim.

Na boa.

Sim, na boa. Tento ir praticando com quem consigo, com quem apanho e viajar um bocadinho para não perder completamente.

O que tens treinado mais é o francês, pelos vistos. Tens treinado mais em francês, namorando em Paris do que espanhol.

Sim. Já não está em Paris, já veio para Portugal.

Pronto.

Obriguei-o a vir para Portugal, teve que ser.

Comédia ou drama. É curioso, porque tu tens um grande sentido de humor. E vê-se pela conversa contigo, já estive aqui contigo, e os teus colegas todos falam do teu sentido de humor. No entanto, tu não fazes comédia praticamente. Por quê? Não te calhado?

Por quê? Pergunto eu, João Paulo.

Porque eu podia te convidar que tu farias na boa.

Como completamente.

Porque tu tens muitos papéis dramáticos, como este, a Nora Helmer. É extraordinário e fazes muito bem.

Eu acho que é pela diferença de personalidade que as pessoas acham: "Ela é boa atriz, faz papéis dramáticos." Mas realmente é o que me tem perseguido. Depois, claro, as coisas vão se ligando. Claro que o Luís Miguel Cintra falou com o João Canijo, o João Canijo com o João Lourenço.

Os teus mentores.

Sim, essas coisas vão correndo e claro, depois vais ficando ali numa linha, se calhar, mas eu adoraria fazer uma boa comédia. Claro que sim.

Vai acontecer.

Vai acontecer.

Como é que tu lidas com a fama, de ser reconhecida? Eu só me lembro, tu dizias sempre: "Eu fui muitas vezes identificada como a menina que vinha da província trabalhar para Lisboa."

Exato.

Até que um dia batia o pé e disse: "Não quero mais isto." Então, fizeste a coxinha.

Foi.

Mas que era de Lisboa, ao menos.

Sim, era de Lisboa. Pois eu queria fazer uma Betinha, mas por que eu não havia de fazer uma Betinha? Porque era de Coimbra.

E médicos.

Era, na altura.

Estão engraçadas. As coisas que vêm ter contigo são giras.

Sim. Mas temos que lutar muito por elas.

Claro, eu sei. Nada é de mão beijada.

Não é. A sorte a mim também me tem dado muito trabalho. E se nós não pelo menos focar naquilo que queremos, naquilo que pretendemos, acho que não vamos lá.

A crítica também lidas bem com ela. E estou-me a lembrar que recebeste uma, uma vez, do João Lourenço, fantástica. E tu dizes: "Sim, vale a pena, assim aprendo." Críticas. Ele fez-te uma, depois de te ver encenar qualquer coisa tua, fez-te um relatório sobre: "Olha, acho que tinhas aqui umas coisas que devias acertar." E tu: "Venham essas críticas construtivas, com ideias."

Sinceramente, eu só levo a sério Agora vai começar toda a gente a falar mal da peça. Mas eu só levo a sério uma crítica.

Quando diz mal, também.

Construtiva, e quando diz mal também.

Também. Porquê?

É impossível eu, dos 15 aos 43 anos, quase, ter feito tudo bem. E quando as pessoas me dizem: "Está ótimo, foi maravilhoso." Tem que haver algum momento em que eu não esteja tão bem. Já não estou a falar da encenação, podiam criticar tudo, que ali eu era a dona da encenação. Mas nos papéis eu não posso estar sempre bem. A voz pode estar deslocada. E a minha mãe era muito crítica e muito objetiva: "Está ótimo, mas a voz não está no sítio." A minha mãe não tinha nada a ver.

A tua voz para ti era um complexo também. Tu desde o conservatório te diziam: "Não, ela tem uma voz muito matura e muito metálica."

Esta mulher, esta Nora Helmer, tem mais idade do que eu. E eu estou a peça toda ainda concentrada, a segunda parte, a pensar se a voz está no sítio ou não. Isso fica para o resto da vida, até uma altura.

Olha, nem me tinha apercebido de nada disso e isso é bom sinal. Senão diria: "Olha, só uma coisa que eu não gosto." Uma coisa que eu achei mal da tua peça e vou dizer já: não tive lugar à porta para arrumar o carro quando chego ao Teatro berl. É muito chato, de resto está excelente.

Tem de se fazer um estacionamento, não é?

Cléia, tu funcionas bem com as redes sociais? @cleiaalmeidasonoeu é o teu Instagram.

Está péssimo, não é?

Porquê?

Ninguém me encontra. Se o Pedro Almadover andar à minha procura.

É verdade, que é um dos teus sonhos.

Meus sonhos? Estou a caminho.

O "Com Deza" já conseguiu, tens que lhe dizer como é que ele fez.

Completamente. É de perguntar-lhe. Eu sei como é que ele fez, eu sei de onde é que vem. Não vou estar a dizer aqui.

Está bem, ok.

Não, não tem mal nenhum.

O teu corpo e não sei o quê.

Não, ele viu noutra coisa.

O "Rapo Peixe"?

Exatamente, no "Rapo Peixe", a Netflix estava. Mas tem todo o mérito e fico muito feliz por ele.

Mas tu gostavas muito. O Almadover era assim um sonho.

Eu gostava muito. E ele está a avançar na idade e eu também. E, portanto, temos que nos despachar.

Os teus primeiros grandes trabalhos foram na área do cinema e só depois é que começaste na televisão e no teatro. Ocupa-te mais o cinema que a televisão e o teatro, ainda hoje. E tu gostas muito. O Canís, então, tu pertences ao núcleo dele.

Sim, eu vim de lá, vou para lá.

Porra, eles estão a ensaiar coisas. Ele tem não só uma coisa ótima, porque tu fazes isso com ele desde "A Noite Escura"?

Sim.

É o tal que aos oito anos foste vendida aos russos? É daqui.

Exatamente.

Que estreou em 2004, portanto há 21 anos. Meu Deus, tinhas seis. No Festival de Cannes. Colaboram há mais de 20 anos vocês. E depois ele adora-te, "Sangue do Meu Sangue", foi super importante para o teu percurso.

Foi, muito.

E também ele tem esta técnica muito curiosa: vocês escrevem o guião.

É isso que estamos a fazer.

E, portanto, escrevem "Saivos Natural".

Cada palavra.

É tão giro isso.

É muito interessante.

Se calhar, é uma técnica muito curiosa.

É muito.

Ele tem a ideia, o guião, digamos assim, a ideia geral, ou a estrutura.

Às vezes nem isso. Não, estou a brincar.

Vocês constroem aquilo depois em conjunto.

Sim. É muito-

Trabalhoso.

Trabalhoso, e são muitos meses, e é muito específico aquele trabalho. E agora este novo trabalho vai ser sobre o trabalho com ele.

Ok, entendi.

O trabalho e todos estes 20 anos e o que passámos e o que não passámos. Quer dizer, não faço de Cléia. Mas é exatamente sobre o processo e acho que vai ser muito interessante por isso. Vai se chamar, em princípio, "Encenação".

Vai queixar.

E lá estamos, quatro horinhas por dia.

É para este ano ainda, talvez?

Vamos filmar no verão, portanto irá estrear para o ano.

Depois, também com ele fizeste este "Fátima" e este que fizeste em Vinhais e foste 11 peregrinas de Vinhais. Mas tu és muito religiosa? Pois não, tu não tens muita relação com o divino.

Tenho bastante.

As constelações, é mais isso.

Sim, tenho a minha fé, sempre tive. Depois houve uma altura que fiquei mais zangada. Não é zangada, é estive a pensar e depois decidi que eu tenho a minha própria fé e acredito em algo maior. Posso dizer que acredito em Deus e que Deus é amor e tenho a minha própria maneira de lidar com ele.

E é engraçado, tens muito esta coisa da família. E é muito giro quando em Vinhais, por exemplo, estiveste meses um bocadinho afastada das tuas filhas.

Ai, credo.

Custou-te horrores.

Não, foi horrível, até fico com calor. Não, foi mesmo horrível. Foi muito tempo.

Mas existiu esse carinho.

Era muito pequenina.

"Mau Viver".

A Nora é que abandona os filhos, não sou eu.

Exato, é a personagem.

É a personagem.

"Mau Viver" também, foste Prata em Berlim, és ursinha de prata.

Eu não, o Canís.

Está bem, mas estás ali por causa disso.

Sim, foi muito bom.

Muito bem. O teatro já há 20 anos começaste também com este "Tio Vânia", do Tchekhov, que fizeste ainda em Madrid, na Ressar. Por aí fora, a "Cacatua Verde" do Schnitzer com o Luís Miguel Cintra. Aí tiveste esta coisa nas costas, estes avisos, lombalgias e coisas assim.

Foi muito difícil.

Mas foi só essa vez ou de vez em quando tens assim um aviso a dizer: "Calma, miúda, vai com calma."

Eu acho que é mesmo falta de ginástica, infelizmente, esta lorpiça.

Mas devias fazer de vez em quando.

Pois devia, como é evidente, com duas gravidezes e tudo. Mas pronto, eu agora vou-me entregar mais à ioga, porque eu já percebi que é a minha cena, é aquilo que eu me sinto bem e é aquilo que eu vou fazer.

Muito bem. Ainda gostava muito de falar um bocadinho dessas tuas experiências, quer no teatro. Há outra que eu vou só falar aqui, que é este "Consegues Ver os Teus Pés?", que é uma ideia muito gira que tu tiveste.

Muito gira.

Que foi em 2014, faz 11 anos, uma ideia tua e da Flávia Gusmão, e onde tu estavas grávida e és coautora, porque disseram: "'Consegues Ver os Teus Pés?' é porque vocês estavam grávidas."

É, exatamente, e não conseguíamos ver os pés. Quanto mais a barriga crescia, menos nós conseguíamos ver os pés. E lembrámo-nos desse nome. Essa peça eu estava a 38 semanas.

Portanto, devia estar longe.

Pois, sim, eu disse: "Ai, filhas, eu tenho que me ir embora." Nós fizemos aquilo para que mais atrizes grávidas pudessem fazer Mas quando eu falo com atrizes que eu sei que estão grávidas, agora com 20 e muitos, com 30 anos, dizem sempre: "Não, porque aquilo foi ali, foi um happening, foi aqueles quatro dias e aquilo não se vai voltar a repetir." E nós: "Vai voltar a repetir."

Porque estes problemas mantêm-se um bocadinho, não é? Tu quando soubeste que ias ser mãe, perdeste, se calhar, alguns trabalhos. As pessoas: "Não, ela agora vai parar, está grávida, vai ter de estar a mamar."

Claro. "E vai ser ótimo ela estar em casa grávida." Não é nada. Toda a gente gosta de trabalhar, toda a gente quer trabalhar, até pelos filhos. Quer dizer, toda a gente, todas as atrizes.

E tu dizes, artista tem muito tempo para os filhos, ao contrário do que as pessoas pensam. Tirando o Vinhais, porque tu fazias cinema, pelou os meses. Mas de resto, estás muito tempo com elas.

Sim, de quatro em quatro anos, desapareço durante duas semanas, três semanas, e elas já sabem. Mas depois estou cinco em casa, estou seis em casa com elas.

É muito bom a mãe presente.

Focada nelas.

Houve uma altura até que foste dormir para um hotel, quando não eras casada ainda. E houve: "Vou dormir para um hotel porque não aguento."

Foi mesmo uma noite.

Para dormir bem. As meninas davam-te mau sono, era isso?

Foi a segunda filha. Houve ali uns dois meses que ela não dormia à noite. E houve um dia que disse: "Querido, ficas aqui, se faz favor." Já não dava de mamar. E eu vou ali dormir.

Porque tu não dormiste nada à mesma.

Não dormi nada à mesma, como é que sabes?

Porque eu estava num quarto... Estou a brincar.

João Paulo! Está maroto.

Porque tu disseste isso, depois acabei por não dormir nada, porque estavam num quarto ao lado, era barulho de namorados a saltar na cama e acabei por não pregar o olho.

Foi horrível.

Castigo de Deus.

Castigo de Deus, foi completamente. "Ah, é? Deixas a tua filha com o teu marido?"

É extraordinário. Televisão. Estamos em 1986.

Já sei, já me lembrei. Disse à Joana.

O quê?

Não foi a terapeuta do sono.

Exato. Certo. Numa conversa tua que tinhas tido antes. A televisão já começou há mais tempo. Começou há quê? Aqui tem quase 40. Ora conto eu, era uma coisa em que tu entraste numa seriezinha.

Não entrei.

Então.

Eu não sei porque isso está no IMDb.

Então não está, tiras. E põe dois Santos da Casa como a primeira coisa que eu fiz na TV.

Exatamente. Eu já tinha 19 anos. Agora alguma vez a minha mãe me deixava vir de Coimbra tão pequenina, mas já não é nem a primeira, nem a segunda pessoa que me diz: "Ora agora conto eu."

Então isto sai, tira-se já. E já está corrigido, ainda bem. Estavas a falar, flui bela, muito bem e contente. Quando o Luís Miguel Cintra te convidou também para a Cornucópia.

Aí também foi um tipo: "Vamos lá ver. Vamos por aqui ou por ali?"

Exato. Tinhas que tomar decisões.

Tinha que tomar decisões. E nessa altura, por acaso, foi o meu agente, chamado Pedro Figueiredo, que disse: "Cleia, agora é o momento, é daqueles momentos."

Pois, aproveita.

Também agora se o Pedro Almendro me ligasse, era daqueles momentos.

Exatamente. Tchau, Nora.

Vou para a Espanha. Exato. Não fazia isso ao João Lourenço. Mas ou ia por um lado ou ia pelo outro. E nessa altura tivemos que ter uma conversa com a Teresa Guilherme. Foi chato, mas era aquilo que eu queria. Teatro da Cornucópia eu não podia dizer não.

Pois.

E ainda bem que não disse.

Ainda bem. E és mãe. Pronto, adoro ser atriz, mas ser mãe é que é a coisa mais importante da minha vida, diz sempre. Continuas a achar isso?

Continuo.

Já disseste isso há uns aninhos.

Ai, foi?

A Mafalda.

Fiquei um bocadinho emocionada. Isso é fofinho.

Mas é verdade, és mãe.

É verdade. A vida, o teatro é maravilhoso, o cinema é maravilhoso, mas comparado com a vida...

Esta série da adolescência, elas viram? Ou a mais velha viu? A Mafalda viu?

Ainda não, estou em dúvida. Debato isso muitas vezes nos camarins. Aliás, agora daqui a um bocadinho.

Tem 11 anos? 10, 11. Tu disseste, não é?

Tem 10.

Vinha para ver, mas não sei. Hoje em dia os miúdos veem. Este miúdo tem pouco mais, o protagonista do filme.

Sim, nós debatemos lá se havemos de mostrar aos filhos. O Renato Godinho tem um filho com 14, a Patrícia tem uma de seis, ainda é muito pequenina, a Carolina tem uma de três. Esses são muito pequeninos. Será que devem ver? Será que não devem? Porque depois a Mafalda ainda não tem, mas vai querer saber os emojis, o que aquilo quer dizer. E conteúdo sexual ainda não é mesmo para ela.

Tem que filtrar um bocadinho isso, mas é um assunto que tem que se falar.

Tem que se falar.

E este problema que levanta dos pais, acham que os miúdos estão em casa e estão seguros, mas em casa podem estar a ver coisas horríveis e a ter ideias péssimas.

Sim, eu não me quero armar em esperta, mas eu já tinha chegado a essa conclusão. Eu vivo num sítio pequenino, numa aldeia. E ela poder ir ao jardim sozinha, ela poder ir à mercearia, eu já tinha notado que eu acho que é por aqui, porque ela sente-se bem, sente-se independente, sente que pode fazer coisas e que está melhor do que no quarto. Quando ela se fecha no quarto, são cinco minutos e eu fico logo em pânico. Ela tem telemóvel há um mês, mais ou menos. E eu já tirei, já dei, já tirei, já dei. Porque é aquela dicotomia, depois têm trabalhos e estão todos juntos a falar ali, é muito complicado. Estamos numa era muito complicada para ser pai e mãe.

E formadora, tu ainda dás aulas ou não? Dás aulas ainda de crianças e jovens sobre teatro?

Quando posso. Já dei mais aulas, já fui mesmo professora de um colégio ali em Carcavelos.

Eu moro ali em Novo Oeiras, estou ali pertinho.

Sempre que posso, sim. Eu vejo que há muita curiosidade e muita dúvida nos miúdos. O que é isto de ser ator? Mas fazem o quê, exatamente? E vão para onde? E onde é que começam? Onde é que estudam?

E é muito importante esta coisa que tu dizes, esta questão de prepará-los para o falhanço e para não serem escolhidos. Vão a 100 castings, podem ficar em 20 coisas. É muito bom, mas os pais ficam aflitos porque o filho não foi escolhido.

Ficam frustrados.

Começamos pais, começam a não perceber isso.

Não deixam a frustração.

Aprender com o erro e aprender com o não ser escolhido, isso também te faz crescer.

Não são perfeitos para tudo. Esta geração não está bem. Eu hoje tive uma reunião na escola muito grande a falar sobre isso, que os pais não deixam que as crianças se frustrem. Não conseguem.

Isso forma o caráter, é muito importante.

Muito importante. E nós aí logo na escola, pequenininhos, não tínhamos grupos do WhatsApp e não sei o quê. Chegávamos a casa e dizíamos: "A professora disse que eu hoje não sei o quê." E ninguém ia para a escola perguntar à professora porque ela tinha dito isso. Tudo bem, temos que andar para o Ministério Público. Temos que andar para a frente, sim, senhor. Temos que ter conversas, temos que falar, mas não sei. Eu desconfio muito que não estamos a caminhar ao sentido certo.

Mas tu és optimista.

Eu sou. Sou 100%.

E então pelos teus filhos lutarás até ao fim do mundo. Como tu dizes: "Vou ser atriz até as perninhas me doerem."

Sim, mas eu acho que quase todos os atores que eu conheço trabalham, porque é uma dependência, tudo bem, de dinheiro, mas é uma dependência psicológica. Não ir ao palco, não ver um filme, não dá, não deve dar.

Tu, como encenadora, foi há um ano? Fez agora um ano.

É?

"Uma vida no teatro".

Está na hora.

No Dia Mundial do Teatro, 27 de março.

Pois foi.

"Uma vida no teatro", na Sala Vermelha do Teatro Aberto, com o Alfredo Brito. Esteve aliás cá como convidado extra em 9 de abril do ano passado a falar disso, e o Vítor Silva Costa. Uma peça que tinhas visto em Londres, mas tu achavas que aquilo estava muito comercial. Tu disseste: "Não, isto não está a passar o que eu acho que devia passar." Não falo de temas importantes. Quiseste fazer diferente. Não é melhor, quiseste fazer diferente. E assim foi. Correu muito bem, a peça foi fantástica, mas tu dizes: "Adorei as cores, aquilo tem uma coisa cromática muito gira". É sobre um ator em fim de vida e um deslumbrado ainda com o começo. E tu dizes: "Mas este fim de vida em Portugal ainda é uma coisa muito precária e os atores também." Até o corpo lhes doa, até deixarem de conseguir decorar textos. E depois são empurrados para a Casa dos Artistas, se tiverem lugar. Mas não são muito acarinhados os atores. Em Espanha são imenso, curiosamente, já tive vários convidados. O Estórgio Galego falava-me disso. Em Espanha pegam todos os velhinhos atores e põem a fazer papéis de velhinhos atores. Usam muito. E cá não.

Também é porque temos pouca produção, quer dizer, pouca produção porque somos poucos. É um mercado pequeno. Mas agora com as coproduções. Lá fui para a Islândia e lá foi a Sara Matos para Espanha. Lá temos ido. O Zé Condessa. Lá temos ido. Eu acho que os velhinhos também vão ter que beber alguma coisa daí, por favor.

Mas ainda se liga pouco.

É, ainda se liga pouco. Ainda há muito descartar, o não interessar.

Já não decoram.

Já não decoram, já não vão.

E fui ver um musical com uma grande atriz nossa, antiga, ainda viva, mas que já tem também os auxílios do ouvido que lhe vão dizendo as coisas, e tiveram que dizer para ela. Ela assumiu: "Eu não vou decorar. Ajudem-me." E depois fazendo o papel, já estava o papel bem lindo.

E não tem mal nenhum, não é o auricular que faz de nós melhores ou piores atores. O importante é a presença, a verdade, o estar ali. O texto é importante dizê-lo, obviamente, mas é um auxílio aos nossos sentimentos, porque se fôssemos performers e não tivéssemos texto, também estávamos ali de alma e coração. Portanto, acho que não tem o menor mal nenhum.

Como é que tu és como encenadora, Cléia? És picuinhas ou dás alguma liberdade aos atores, ou como é que é?

Eu dou muita liberdade aos atores.

Isso é uma grande responsabilidade.

Eu devia ter falado com eles. Mas é uma grande responsabilidade, é maravilhoso. Eu não dormi durante aqueles meses. Ainda por cima, falava muito com o cenógrafo e tivemos grandes pegas por causa disso.

Mas o cenário era fantástico.

Sim, eu também achei.

Aqueles vestidos, o vestidor da peça representada está à frente. Os pés naquela coisa das cores, eu fiquei: "Fantástico!" As ideias muito giras.

Era muito giro. E eu muitas vezes acordava à meia-noite e não era capaz de não: "David, por favor, é azul, não é azul. É que eu agora tive um sonho..." É mesmo obsessivo. Eu achava que eles faziam aquelas fitas de: "Estou muito preocupado." Não.

Quando estavas lá, percebias.

Sim. "Agora foi para casa pensar se eu estou a fazer isto melhor ou pior." Não, é que é mesmo assim, porque é um bebê. É um bebê que nós temos que cuidar todos os dias, amamentar, vestir, batar-se o socozinho e naquele dia estar ali.

Tu assistias a muitas representações ou a todas? Quer dizer, tomavas notas, davas um feedback aos atores?

Sim, ao princípio ia sempre e depois comecei a ir uma vez por semana. Também aprendi com o João Lourenço, que não é preciso ir todos os dias, também é importante que o ator vá, respire, faça. Agora não tenho aqui a encenadora.

Exato.

"Eu disse que não era!"

A escrutinar tudo.

Sim, a escrutinar tudo, exatamente. E depois ia e às vezes: "Meninos, estamos a ir." Mas é tão mais do que aquilo que eu pensava. Os atores são pessoas tão disponíveis, tão boas, que nos dão tudo. É tão bom.

Vês que gostaste muito também. Não tenho nada, à porta fechada. Gostavas de encenar outra coisa? Tens ideias? Tens alguma coisa na caixa já?

Tenho, mas é uma coisa muito difícil.

Pelo menos correu bem, que eu tenho visto de fora. Correu, acho que muito bem.

Sim, eu acho que sim, mas só agora que tenho noção disso, um ano depois. Agora que as pessoas vêm falar comigo e dizem: "Gostei imenso, devias continuar." E eu: "Ah, é?" Não correu para cima da mente. Eu já percebi que são muito críticas.

Tu sabes que não. Também vi as críticas e não sei o quê. As pessoas gostaram. Vi muitas críticas.

Não, na altura eu achei que tinha sido a pior coisa do mundo. É muito estranho.

É uma insegurança total.

Insegurança total, pois eu não sabia fazer aquilo. E mesmo que as pessoas me dissessem, eu não acreditava. Já percebi que é só um bocadinho isso.

Não gostas mais desse lado, mas também gostas desse lado, então.

Gosto, gosto muito. Gostei.

Nora Helmer, estreou 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos quase a acabar de falar da peça. Muito bem, está no Teatro Aberto até 20 de abril. Eu gostei imenso. Fico já a saber que é quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30 e domingos às 16h. É bom haver esta paleta de horas para as pessoas poderem escolher. Não há desculpa para não ir, eu acho. Nora Helmer vive um casamento feliz com o marido e três filhos, mas num dia de Natal, a harmonia desfaz-se. O marido fica a saber de um segredo dela, a forma como riaos leva um volte face nesta vida feliz dos Helmer. E perante esta falta de amor e tudo o que isto acontece, ela põe em causa não apenas o casamento, mas também a educação dela desde a infância. E então, sai de casa. A história dela é um ponto de partida, dá para este debate sobre a família, o casamento, o lugar da mulher na sociedade. É extraordinário que isto esteja baseado na Casa de Bonecas do Ibsen. Noutra peça, que eu não conhecia, A Casa de Bonecas, segunda parte. Chama-se assim.

É, exatamente.

Deste Lucas Hnath.

É difícil dizer este nome.

Eu ouvi-o a dizer o nome dele. "Como é que se diz o teu nome?" E ele: "Hnath". Ok, então Lucas Hnath, que é um americano miúdo, ainda é muito novo. A primeira tem 140 anos, 145 anos, é impressionante. E a segunda tem sete. E, portanto, ele colou, porque este americano dramaturgo pensou: "O que é que aconteceu à Nora Helmer quando sai de casa?"

Exatamente.

Quando isto estreou nos Estados Unidos, foi um grande escândalo. Estamos a falar de uma peça há quase século e meio, de uma mulher que se zanga com o marido, sai de casa e abandona-o.

Bate a porta.

Isto hoje em dia é escândalo, quanto mais há 140. Foi muito corajoso escrever isto. Deve ter sido um ato.

Atrevo-me a dizer que hoje em dia é tão escândalo como era há 140 anos atrás, da maneira como estamos a andar.

Pois, exatamente, como estamos a voltar ao woke e ao cancelamento. Exato. Mas é mais casos que a gente conhece, senhores saem de casa e casam outra vez. Ao passo que isto há 100 e tal anos, eu acho que deve ter sido quando estreou, chocou a sociedade, obviamente.

Pois, não estreou, não deixaram que estreasse.

Os setores mais conservadores exigiram o final em que ela voltasse para o marido e para os filhos.

Exatamente. Então ele mostra as crianças, a Nora, e a Nora: "Ah, então já não vou." E foi assim que foi.

A sério?

Sim.

E foi só assim que teve lugar na Broadway, onde fosse.

Sim. E depois, claro, fomos andando pra frente e a Nora já bate com a porta na Casa de Bonecas, que muita gente conhece.

Exatamente. Das coisas mais representadas no mundo, essa peça. E considerada a primeira realista e feminista, social, que é uma coisa muito curiosa.

Sim, sobre o divórcio. Tem muitos temas e é muito engraçado ver as reações. Para já temos tido imenso público, imensas pessoas a amar. Eu estou muito feliz com aquilo que estamos a fazer. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido que as mulheres se têm posicionado muito contra a Nora. Amigas minhas.

A sério?

Discussões acesíssimas.

Por ela ter saído.

Por ela ter saído.

E por correr a sua carreira.

Por causa dos filhos. Porque abandonar os filhos é a pior coisa que uma mulher pode fazer.

Quando ela volta mais tarde, nesta continuação, digamos assim, tem então este diálogo com esta Emma, esta filha mais velha, que ela diz: "Por que nunca quiseste saber de mim? Nunca disseste nada, nem no Natal." É impressionante.

Como se uma mulher tivesse isso.

E ela volta porque precisa do papel escrito do divórcio para seguir a vida dela. Se não, se calhar, não voltava.

Exato. É isso. Mas o que eu acho que as pessoas não compreendem é que para a Nora, e se calhar sou eu que estou a fazer mal, mas para ela seria sair de casa ou o suicídio. Ela não continuaria ali. Portanto, ou ela morria e os filhos sofreriam uma dor imensa, ou ela ia embora e voltaria quando estivesse capaz. E isto acontece a imensas mulheres e não podem ser condenadas desta maneira, porque às vezes é mesmo melhor sair, deixá-los com um pai que ainda por cima era um pai capaz, do que atirar-se da janela ou matar um filho, que é o que acontece, certo? As pessoas não entendem isso.

Eu lembro disso. Uma vez numa homilia, numa missa, ouvi um padre dizer: o pai, e era aquele, o Feitor Pinto, que era daquele projeto Vídeo, não sei o quê, que era aquele observatório das drogas, e dizia: "Às vezes o papel do pai é fechar a porta ao filho. O filho começa a drogar-se e ele não consegue curá-lo, não consegue entrar em nenhum centro. E o filho rouba tudo em casa e desaparece várias, três ou quatro vezes. E desta vez o filho vem desesperado e o pai não lhe pode abrir a porta". E as pessoas ficam a pensar: fechar a porta nesse sentido, o pai não pode abrir a porta, não pode deixar entrar em casa. Não. Tu é que tens que te libertar disso. Já te dei várias pistas. Filho, agora é contigo. E as pessoas pensam, muita gente pensaria: o pai nunca pode fechar a porta a um filho. Às vezes é preciso. Esse não, isso é horrível. As pessoas também hoje discutem muito isso. Mas aqui também a mulher devia ter voltado e amigas tuas que acham que fez bem, outras acham que fez mal. Mas esta discussão é útil, eu acho.

Mas é muito estranho, porque eu conheço muito poucos.

E gente nova.

Nova, novíssima. Com casamentos felizes, outros infelicíssimos, outros divorciados. E eu: ai, meu Deus, senhora. Por acaso não, divorciadas não. Tem toda a razão. Como se o divórcio fosse uma coisa ou: "Olha, agora estou aqui um bocado mal disposta, vou me divorciar". Ninguém faz essas coisas de ânimo leve, pelo amor de Deus, a pessoa tem que estar num desespero tal, não aguentar mais.

Sofrimento, obviamente.

Sofrimento, obviamente. Ninguém faz essas coisas de ânimo leve. E é muito engraçado como acham que a Nora, deu-lhe na cabeça, saiu de casa, foi dar uma voltinha.

Foi um capricho.

Foi um capricho.

Exato.

Mas acham mesmo isso, foi um capricho, como se ela não estivesse à beira da morte. Não há aquele plano em que ela se vê que ela se vai suicidar? Eu não compreendo.

Incrível.

O sofrimento da mulher está sempre abaixo do sofrimento do homem, é muito estranho.

É engraçado, porque já quando fizeste o começar lá no Teatro Aberto, também vi esta mistura de cinema e teatro. Aí também vi um filme também do Nuno Neves e do João Lourenço. E é engraçado porque, primeiro, é inédito aqui. Estas duas peças já se tinham reunido, mas nunca se tinha feito esta ideia do cinema e do teatro. Portanto, é muito engraçado que a parte da Casa das Bonecas, digamos assim, é feita com filme, tudo filmado, em preto e branco, e depois eu fui enganado completamente e adorei isso, não vou fazer nenhum spoiler. E depois vocês estão em palco numa segunda parte. Muito giro os cenários, vintage, no seu melhor, aquelas televisões com rabo. Giríssimo. E a parte do Ernesto Rodrigues a tocar piano ao vivo também é um toque ali precioso, é um contributo extraordinário.

Para nós é tão bom estar ali a ouvir. Acho que estamos a aquecer. O Ernesto é fantástico. Estamos ali a ouvir ele a tocar piano, é tão bom. Eu agora não sei como é que vou fazer uma peça sem o Ernesto, sem um piano.

Faz-te falta, não é?

Porque faz mesmo falta.

É muito giro e é importante para aquela ação.

O Ernesto fica bem em qualquer casa.

Surpreendeu-me muito o cuidado, a atenção, quase o carinho que foi dado ao pormenor. Está tudo pensado e vale muito a pena. E depois estes temas mantêm-se. Também ouvimos a entrevista do Renato, também a dizer que a misoginia, o patriarcado, o machismo, o feminismo, a afirmação da mulher, as dinâmicas de poder, a liberdade individual, esta luta, é uma coisa que se mantém 145 anos depois, continua a ser atual.

Todos os dias que estou a fazer a peça penso assim: caramba, será que isto nunca vai terminar?

Exato.

A luta entre homens e mulheres, parece sempre uma luta. Estamos sempre a querer ser mais. Agora somos nós que queremos mais. Agora o feminismo é que tem toda a razão, atenção. Vocês têm toda a razão, nós temos toda a razão, mas nunca há um equilíbrio. O que era bom era que houvesse um equilíbrio, finalmente.

Incrível. Fica então esta dica para irem ver esta Nora Helmer. Está até 20 de abril, na Sala Azul do Teatro Aberto, ali à Praça de Espanha. Quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30 e domingos às 16h. Cléia, o nosso tempo voou. Quero agradecer muito por teres vindo. Foi muito bom conversar contigo. Já? Isto é num instante. E foram 40 minutos. Sei. Mas fico com este desejo que continues a fazer este teu percurso, que é fantástico, porque demos aqui alguns pontos, mas tens tanta coisa ainda para fazer e para contar. E espero muito, do coração, que abras ou consigas abrir uma escola de teatro ali para a zona de Cascais, para crianças, que eu sei que é um sonho que também tens.

Se a Câmara de Cascais me estiver a ouvir.

Exatamente. Se calhar agora vai vir autarcas: "Olha, era uma boa vaga, faça uma coisa." E é mesmo útil, uma escola de teatro para as crianças, porque eles precisam muito. E contigo também.

E querem muito.

E os pais também te testam e dizem: "Tu moras ali. Era importante, os nossos filhos perguntam." Hoje tem mais glamour do que no teu tempo, quando tu entraste, não era tanto. Os pais tentavam evitar ao máximo. Mas hoje em dia já tem mais. Há muito trabalho.

Principalmente sítios onde ver as peças, porque existe o Luca aqui em Lisboa, mas em Cascais não tem nada parecido.

É uma ideia a pensar. Fica aqui este repto, este desafio aqui lançado. Cléia Almeida, muito obrigado por teres vindo.

Obrigada eu.

Bem-vinda. Obrigado.