Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Às vezes os grupos políticos não são muito diferentes daqueles grupos terroristas que assassinam materialmente. Mas na política, tudo aquilo que eu observo são assassinatos de caráter, de matar a moral das pessoas, a ética das pessoas, com muita facilidade. E hoje liga-se a ventoinha nas redes sociais e aquilo propaga.

Será que ainda nos indignamos com os escândalos ou estamos cada vez mais anestesiados? Políticos condenados e presos por corrupção regressam e vencem de novo, reforçando a sua votação. Afinal, no último ano tivemos duas eleições provocadas por escândalos políticos. Há escândalos em todas as democracias e apesar de as contaminarem, há quem defenda que são importantes pra sua regeneração. Agora que decorre finalmente o julgamento do maior escândalo do nosso meio século de democracia, pela longevidade, pelas falhas da justiça e pela figura envolvida, um primeiro-ministro de Portugal, é o timing certo para meditar nestas questões. Para isso convidei Bruno Paixão, escritor, ativista cultural, professor e investigador doutorado em corrupção e escândalo político. Há dois anos estreou-se na ficção com o premiado "Os Segredos de Juvenal Papisco" e há um ano lançou o seu segundo romance premiado, "Os Trinta Nomes de Deus". Hoje visita-nos com o seu último ensaio, "Isto é um Escândalo: Como os Escândalos da Política Degradaram a Democracia". Uma reflexão crítica sobre os bastidores da política dos media e da justiça. És o assunto que define bem a paixão que ele, afinal, carrega no nome. Olá, Bruno, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta à Rádio Observador.

Olá, João Paulo, é um gosto.

É um grande prazer estar aqui a falar contigo. É curioso, tu vieste da última vez há dois anos e três meses. Vieste falar da tua estreia na ficção, "Os Segredos de Juvenal Papisco", mas foi online. Estávamos em plena pandemia.

Deus visita-vos.

Tu hoje visitas em corpo presente. Tu nasceste nesta aldeia, Pereira, que foi onde viveste toda a vida. Nasceste em Coimbra, provavelmente.

Eu nasci em Coimbra. A minha mãe é transmontana e o meu pai de uma pequena vila, que já foi aldeia.

Ah, ok.

E hoje é uma vila a poucos quilómetros de Coimbra. E portanto, pude sempre experimentar, felizmente, este ar mais campestre, onde as coisas são bem diferentes.

E depois em cima tens o teu refúgio especial onde escreves. Já lá vamos. Tu estás a quatro meses de mudar de década. Como é que tu estás? Estás tranquilo com isso ou não? É pacífico pra ti?

Procuro não pensar. Procuro não pensar, porque ainda ontem era muito novo. E agora, pestanejo os olhos. E percebi que já não sou assim tão novo.

Tu ainda me conhecias, não é? Sou um bocadinho mais velho que tu. E uma coisa que eu nunca me esqueci que tu disseste, que é: "Eu sentia-me escritor ainda antes de saber ler e escrever." Isto é tão bonito. Sentires esta compulsão, porque de fato tinhas este gosto pela leitura, pelos livros.

É um amor muito grande pelo objeto livro.

Sim.

Por tudo aquilo que é encantatório nas histórias que vinham até nós. E procurava sempre saber sobre os autores. Eu lembro-me de procurar saber mais sobre como era a vida daquele autor.

Ah, tu tinhas essa curiosidade pelos autores.

Sempre foi um aspecto que me encantou muito.

Eras um bom dia Breno.

Escrevia e encadernava eu próprio com fita cola.

Ah, sim.

Não havia agrafador lá em casa, era com uma fita cola, fita cola castanha do meu pai, e portanto aquilo não ficava com bom aspecto. E com muita pena, não guardei nada disso. Mas tinha sempre esta enorme paixão pelos livros, pelas histórias, pelas narrativas, pelos autores.

Tu és daquelas pessoas extraordinárias, não és o único, tive uma série de convidados que falaram disso, que se lembra com tanto carinho desta carrinho Citroën da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que era uma bênção completamente para essa província. Muitas vezes era o único livro que tu tinhas para ler.

Salvou-me a vida.

É engraçado isso.

Eu tinha muito pouco contato com os livros naquela altura.

A tua tia de Trás-os-Montes não era quem te levava?

A minha tia, não. Toda gente deve ter uma tia de Lisboa, e eu também tenho. Eu tenho uma tia de Lisboa. Os miúdos que não tinham, diziam que tinham pra se armarem em bons, mas eu tinha mesmo uma tia de Lisboa. E a minha tia ia pra Trás-os-Montes no Natal, era casada com o irmão da minha mãe, paravam em Coimbra, passavam lá aquela noite, ali nos dias de véspera de Natal, e ela deixava-me sempre um presentinho de Natal: era um livro. E aquele livro tinha que me dar o ano todo. Foi quando eu descobri meu primeiro caleidoscópio.

Então tu leste de todas as maneiras.

Li-o de muitas maneiras. Portanto, lia um capítulo, alternava.

Lias de trás pra frente, de baixo pra cima.

Rebuscava, sim, de todas as maneiras. É verdade. Talvez o mais grotesco nisto é que eu lia o livro na primeira noite. Na primeira noite tinha que saber a história.

Desgastavas o presente natal?

E depois no resto do ano.

E nos outros 364 dias.

É. A escassez dá-nos esta possibilidade de sermos criativos, passarmos o tempo conosco próprios. Às vezes é o que mais custa, é estarmos conosco próprios.

Exatamente.

E, portanto, a escassez dá-nos esta possibilidade de nos reinventarmos, de olharmos para o tempo e para a vida de outra maneira. Então escondia aquela carrinho vermelha da Citroën, que dizia Fundação Calouste Gulbenkian. Calouste e Gulbenkian eram nomes impronunciáveis.

Sim.

Ninguém acertava naquilo. E era uma senhora de cabelos compridos, pretos, com uns óculozinhos na ponta do nariz.

Que acompanhava o motorista.

Que eu nunca mais me esqueci, e que me salvaram a vida, porque entretanto eu ia pra lá ver o Eu ia para lá ver-

Ias para lá horas de antecedência para ser o primeiro a escolher.

Tinha uma pequenina bicicleta, uma roda minúscula.

A Síria.

Da marca Cirla.

Cirla? Isso. Vermelha. Com roda 20.

Eu encostava-a ao muro da capela e ela já estava domesticada, ficava sempre por ali à minha espera, só que eram horas. Sabes por quê? Porque o tempo é diferente, corre de maneira diferente. E então o anúncio vinha no mês anterior, que é: a que horas vem a carrinha. E o tempo vinha certinho, que é durante a tarde. Para mim, durante a tarde era a partir das 14h até às 17h30, quando a minha mãe começava aos gritos a chamar onde é que eu andava para ir jantar.

Como é que ias às horas, se não sabias a que horas?

E portanto, eu ia para lá durante a tarde, às 14h. Aliás, às 14 menos qualquer coisa.

Estavas religiosamente lá.

Quer chovesse, quer fizesse sol, eu estava lá com minha bicicletazita e era o primeiro da fila.

Porque assim podias escolher. Às vezes sabias o que é que ias escolher ou era uma descoberta para ti?

Eu sabia com certo voyeurismo, porque via o que é que os outros tinham. Então ficava a guardar vez para os outros e eles chegavam mais tarde e passavam-me à frente. Eles deixavam o livro e eu entrava logo a seguir e trazia o livro para mim, porque ninguém emprestava livros e poucos liam.

Ah, pois.

Mas toda a gente ia buscá-los.

Embora os teus colegas achassem que tu apanhavas poesia, os teus amigos, é uma expressão muito engraçada.

Era.

E tu és um ávido leitor de jornais, continuas a ler muito no papel. Tens essa coisa do cheiro e do papel, como eu, e com o objeto livro. E os teus são muito bonitos, quero te dizer isso. A Porto Editora acompanhou-te muito bem nesse aspecto. Ainda não chegaste ao leitor 2.0, como tu dizes: "Ainda não sou o leitor do futuro."

Mas sabes uma coisa? Eu sou um grande fã de Umberto Eco. E Umberto Eco era aquela pessoa que dizia que jamais se renderia às tecnologias, etc. Até que teve um problema no braço e teve que viajar e levar alguns livros e não tinha como levar. Então alguém lhe disse e o convenceu a dizer: "É mais fácil levares isso num tablet ou alguma coisa assim." E ele, a partir desse dia, rendeu-se. Custou-lhe a admitir, mas depois numa entrevista deixou escapar: "Bom, eu comecei." É claro, eu também leio.

Mas sabes que eu adoro livros e continuo a ter livros, só tenho problema do espaço, como tu sabes. Mas sabes que me ofereceram no Natal, há uns anos, exatamente uma espécie de Kindle e de fato para férias ou para viagens eu levo. Porque antigamente ia de férias, era um saco com roupas e escova, dentes e cuecas e outro com livros. Era outro saco pesadíssimo. E agora, de fato, quando eu vou para férias, está feito. Posso estar ali na cama, não incomodas ninguém, a luz. Podes perguntar significado de palavras, eu leio muito nos originais, de línguas originais. Significado de palavras, posso sublinhar à mesma. Eu, de fato, converti um bocadinho só em viagens e em férias. Mas continuo a amar e acho que nunca vai acabar o objeto livro.

Eu acho que não.

Já se pensou que sim, mas não.

Uma leitura gourmet. Que nós podemos experienciar, cheirar. Às vezes a marca, a folha amarrotada, foi o vento na praia.

Exato.

E aquelas coisas.

E em cima eu faço marginal, eu assinalo.

É, eu também gosto de guardar coisas dentro do livro, coisas que me acontecem durante o livro. Às vezes o talãozinho do café vai lá para dentro porque ficou como marcador aquelas férias todas. E portanto, aquilo são memórias guardadas dentro de uma história.

Nós temos que ir aos teus livros. Tu passaste pela música, por exemplo, estudaste guitarra, frequentaste o Conservatório de Música de Coimbra, tocaste em bares e discotecas até. Houve este apelo do jornalismo. Tu és cronista ainda e foste jornalista no Diário de Coimbra, depois no Diário de Notícias. Licenciaste, aliás, em Jornalismo, na Universidade de Coimbra, no jornalismo escrito. Foste grande repórter e já lembro-me que na última conversa que tivemos, tu falaste destas reportagens que te marcaram, como esta emboscada da polícia na Ponta Vermelha, estamos a falar em Maputo, em Moçambique, quando tu me disseste que sentiste que o mundo me doía. E sobretudo no Bangladesh, onde também estiveste bastante doente, numa coisa com falta de água potável.

Vim doente.

E já do avião à vinda, disseste: "Não, eu vou homenagear a minha avó Olímpia e vou dedicatedo a ela", que era analfabeta, mas te marcou muito. É tão curioso isso.

É a mulher da minha vida, é a minha avó.

Era mãe do teu pai ou tua mãe?

Do meu pai. Nunca conheci os meus avós maternos e a minha avó Olímpia foi sempre a minha figura afetiva no mundo. Ela já faleceu há muitos anos.

Recordas com carinho.

Acho que não passa um único dia da minha vida sem me lembrar dela e sempre com muita emoção.

Homenagem merecida.

Uma mulher que ficou sempre com as sobras da vida. E isso dói muito também.

Sim.

Dói muito as pessoas frágeis.

E porque é que tu apostas então ir para a academia? "Não, eu vou deixar a grande reportagem, vou-me dedicar à academia como homenagem a uma avó que era analfabeta e ainda por cima é curioso isso."

Sabes porque? Porque ela na reta final da vida, sem saber que estava nessa reta final, porque foi uma doença, a minha avó decidiu aprender a ler e a escrever.

Ah, que giro!

E não conseguiu concretizar.

Esse sonho.

É. E aquilo sempre me doeu muito. Uma mulher que sempre tinha vivido com as sobras da vida e depois chega ao fim e nem essas sobras lhe chegaram.

Tu devias dedicar os teus livros todos à avó Olímpia.

Mas dedico tudo. Tudo é dedicado à minha avó. A minha bitola moral é sempre essa: tome sempre partido pelos mais fracos, olhe para o mundo como aquele em que os mais fortes deviam proteger os mais fracos, os mais ricos deviam proteger os mais pobres. Temos um mundo ao contrário.

Sim, infelizmente, é verdade.

Desconstruir isto é o desejo.

Isto é o bom juiz em causa própria, mas como pessoa és assim. És uma pessoa generosa, és dado, gostas de cuidar e de ajudar os outros.

Dizem que sim e, de facto, sinto-me muito-

É uma missão de vida

...sim, sinto-me constrangido em receber.

Tens cara disso. Quem é bom. E é uma qualidade tão em desuso hoje em dia. A bondade, a generosidade. Não se fala muito disso, mas eu conheço pessoas com o coração grande, com o coração bom. E isso é tão bom. É tão bom exemplo. Mas não se fala. O que interessa hoje é se apareces nas viagens em todo lado e estás no Instagram e se tens muita coisa. A imagem que passa muito, não é muito a bondade, esses valores profundos da generosidade, a ajuda ao outro.

A ética e a moral vão sendo decapitadas face à velocidade hoje desta vida tão instantânea, tão veloz, tão abrupta, tão vertiginosa. Vai sendo decapitada, vai sendo relegada, vai sendo esquecida e outros valores vão tomando essa-

Por isso tens que continuar a lutar. Não podes nunca desistir.

A escrita para mim é uma forma de militância.

É um ativismo.

É uma militância cívica e desde que a descobri que não quero fazer outra coisa.

Tão bom isso. Vou passar aqui, já que estamos nos teus livros, tu és também professor e és investigador. Diretor da Fundação Anatel Local, por exemplo. É engraçado, a tua tese de mestrado, "O Escândalo Político em Portugal", já saiu em 2010, já tem 15 anos, entre 91 e 93 e depois 2002, 2004. É a tua tese, editada pela Minerva, em Coimbra. É a tua tese de mestrado e de facto nunca perdeste de vista estes três vetores, os políticos, os media e o público. E este novo, "Isto é um Escândalo", baseia-se na tua especialização. Tu doutoraste, especializaste exatamente na divulgação e no impacto dos escândalos políticos, os vários tipos.

Antes de fazer o mestrado já investigava este tema. Doutorei-me, naturalmente, neste tema, frequentando os vários fóruns internacionais sobre isto.

É tão importante falar-se disto, estudar isto, aprofundar isto. Para conhecer, para saber onde é que a gente pode atacar isto. De facto, há muitos casos e muitos casinhos, há muita coisa.

É um tema muito denso. Eu, pelo menos, olho para ele nunca como um fait divers, mas sempre como um fenômeno social, que nos ajuda a entender, sobretudo estes três pilares fundamentais da democracia, que é a comunicação social, que é a justiça e que é a política. E são três pilares fundamentais. Não significa que não possam existir outros, há com certeza, mas eu acho que estes são os fundamentais. São os fundamentais para podermos continuar uma vida em democracia. E as térmitas vão corroendo estes pilares e nós estamos à beira de um abismo e a democracia está a definhar abruptamente. As pessoas já não têm paciência e estão a demonstrá-lo.

É isso. E tu falas muito nisso neste livro. Estamos a dessensibilizar-nos, estamos a anestesiar-nos. Há um grande escândalo, mais um grande escândalo que se fala deste autarca ou daquele não sei o quê, as pessoas já se riem. E depois até os querem elevar e querem votar neles. É diferente isto, e eu faço questão de dizer isto, do que uma pessoa cometeu um erro, pagou a sua dívida, foi presa, saiu. Eu dou sempre direito, acho que sim, as pessoas têm direito a renovar as suas vidas e a tentar fazer mais, muito mais, quando são noutras áreas, são pessoas muito competentes e são pessoas extraordinárias, mas tiveram aquele deslize, tiveram aquele problema. Pronto. Haver resolvido e paga a sua dívida à sociedade, acho que devem ter direito a refazer a sua vida. Isso é possível.

É muito interessante.

Foi corrupto, para sempre ficou arradado à vida. Não, acho que se deve dar essa oportunidade.

Tu disseste: "Foi corrupto", mas habitualmente as pessoas dizem: "É corrupto".

Portanto, é uma coisa que achas que não se cura.

As pessoas têm esta perceção.

É um comportamento.

As pessoas têm esta perceção de que-

Uma vez corrupto, para sempre corrupto

...a pessoa que fez corrupção é corrupto. Não se diz: "Foi um corrupto." Habitualmente dizem isto, o que traduz também aquilo que as pessoas intrinsecamente vão pensando sobre os políticos. Ao longo das minhas investigações, claro, vou fazendo vários estudos, e é invariável este sentido depreciativo que as pessoas têm, sobretudo da política. Eu penso muito nisto, a política. Às vezes os grupos políticos não são muito diferentes daqueles grupos terroristas. Os grupos terroristas assassinam materialmente. Mas na política, tudo aquilo que eu observo são assassinatos de caráter, de matar a moral das pessoas, a ética das pessoas, com muita facilidade. E hoje, então, liga-se a ventoinha nas redes sociais e aquilo propaga. E é muito fácil.

É um manancial de ódio, de discurso de ódio.

Exatamente.

Anônimo, ainda por cima. Grande parte são anônimos, é terrível.

Mas isto vem também muito de dentro da política E há um ataque na política, que habitualmente vem de dentro do próprio grupo partidário. Portanto, nós temos decadência total. Enquanto não mudarmos isto, vamos caminhando cada vez mais para o abismo. Eu acho que os candidatos presidenciais, aqui há dias perguntaram-me isso, deveriam assumir algo que os partidos não conseguem assumir, porque seria sempre em seu prejuízo, que é uma reforma eleitoral, para possibilitar que as pessoas possam chegar, através dos seus próprios méritos e não pelo pagamento de clientelas políticas e partidárias, a uma função pública, ao serviço cívico e público. Enfim, pelos seus próprios méritos. Hoje é muito fácil nós vermos a pessoa desempregada porque não foi eleita nas últimas eleições e nunca teve um percurso político. O que vai fazer? Bom, o partido arranja qualquer coisa, vai ser candidato a uma outra coisa qualquer ou nomeada. E há um descrédito total. Portanto, nós deixamos de confiar no mérito, nós deixamos de confiar nas virtudes da democracia e é urgente olharmos para isto. E portanto, o meu livro, este meu último ensaio, é também este apelo emergente.

O teu inquérito que levara sido feito já há alguns anos, no âmbito desta perceção do escândalo político, revelava que só 9% dos inquiridos dizem confiar na classe política, 69%, mais de dois terços, achavam que sim, os políticos eram corruptos.

É uma perceção generalizada de uma classe. É óbvio, é preciso fazer aqui uma ressalva: há políticos bons e políticos maus, tal como há médicos bons e médicos maus.

Todas as classes.

Mas há uma perceção generalizada e a forma de atuação dos políticos e da vida política tem tido uma perceção muito nefasta.

Muito bem, Bruno Paixão, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Bruno Paixão, ele é cronista, escritor, professor universitário e investigador, que se especializou na cobertura da corrupção e do escândalo político e traz-nos precisamente o seu último ensaio: "Isto é um escândalo: como os escândalos na política degradaram a democracia". No fundo, é uma reflexão crítica sobre os bastidores da política dos media e da Justiça. Estamos a falar deste teu livro último, uma edição Ideias de Ler, é uma essencial da Porto Editora. Estive lá no lançamento do teu livro, foi lançado na Feira do Livro de Lisboa, dia 19, com a Rita Marrafa Carvalho e o José Pacheco Pereira, lá estavam. Aborda de fato estas ligações política, justiça e mídia. Só pra dizer que as tuas fontes têm a ver com estes quatro semanários jornalistas, o Expresso, o Jornal, o Independente e o Sol, que depois foi o Nascer do Sol, e a janela temporal são estes 50 anos, entre o 25 de abril de 74 e o 25 de abril de 2024. E é por isso que aqui não está, por exemplo, o Espinho Viras e essas coisas, porque já foram depois.

É, embora eu aborde na introdução.

Ou as malas, os novos casos dos deputados do CHEGA.

Exatamente, os casos dos deputados do CHEGA.

Aborda sim, na introdução.

E a Espinho Viva também.

De facto, tu acompanhaste isto de 5200 edições analisadas, apuraste mais de 7600 peças e conseguiste selecionar, porque estes escândalos, e ias vendo quais foram, mas estas dezenas e dezenas, ias tomando nota e quanto tempo é que isto se prolongava nos jornais, o que é que se falava, e chegaste a um total de 153 casos. Portanto, em 50 anos de notícias, dos quais tiveste que selecionar 100, os 100 maiores, digamos assim. Portanto, isto é dois em cada três.

E como é que isto é selecionado?

Que critérios são estes?

Exatamente.

Aceitar em cada três, algum teve que-

Há um critério.

Claro, tem que haver.

É um critério científico e acadêmico. Desenvolvi com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, um algoritmo que mede a intensidade mediática. Nós chamamos de a intensidade mediática, é aquilo que um caso propaga nos média.

Criaram uma escala de intensidade mediática.

E tem uma escala.

Que engraçado.

E tem uma escala. E é através dessa escala que nós dizemos: "Bom, o valor deste escândalo nesta escala é superior ao outro." É uma escala que tem mais de 40 variáveis.

Epa, ok.

E só uma é subjetiva, predominantemente 30, e muitas são objetivas. Ou seja, o avaliador não tem nenhuma intervenção na escolha. E portanto, chegamos aqui aos casos. E portanto, os 100 casos. Hoje há muitos mais, poderia haver mais casos.

Poderia sair, tem o escândalo dois, 2.0, eu acho, porque tu tens 50 de lado, e depois ainda vão havendo, estão sempre a haver mais. No dia em que isto estava na gráfica, arrebentaram mais dois ou três, e depois eu vou ler edições outra vez.

Eu conto isto neste livro.

É impressionante.

Que é quando eu estava pra fechar o livro, o meu editor disse: "Bom, eu ainda tenho aqui uma semana, não vou conseguir ler já durante esta semana, estou a acabar a correção de um outro livro, e depois é que começa o teu. Mas queres me enviar já?" Eu disse: "Não, numa semana pode acontecer muita coisa." E de fato, arrebentou um escândalo durante essa semana, um escândalo de grande impacto.

Impressionante.

E portanto, quando me disseram no início da minha carreira, com alguma piada, alguém me disse-

Os teus colegas brincavam contigo com isto?

Um investigador inglês dizia-me como muita piada: "Épa, o teu tema é espetacular, como é que eu não me lembrei dele? Porque trabalho nunca te há de faltar." Já eu não sei se posso dizer, dizia-me ele. E ele tem toda a razão. Nunca me falta trabalho. Mas sabes uma coisa?

Diz.

Aquilo que eu noto, até com muita pena, é que quando lancei este livro, como fui jornalista político, eu conheço muitos políticos, alguns deles até visados, por isso eu trato com factualidade este livro.

Sem nenhum juízo de valor.

Não é um livro vaioiro.

Não é condenatório. Começas por dizer isso.

É um olhar profundamente sério.

O que eu estou aqui a escrever não estou a acusar ninguém.

É profundamente sério. Mas algumas pessoas afastaram-se. Aquelas pessoas que nos iam lá pôr um like sempre que nós fazíamos qualquer coisa.

Sentiram-se visados.

E que nós recordávamos essas pessoas. Basicamente, a classe política desapareceu da minha rede.

Não gostam. Estás a mexer nos podres. Bruno, o que é que tu querias?

E há um certo corporativismo.

Claro.

Isso entristece.

Defende-se muito. E tu no fim também falas disso, a questão das leis, mudar as leis, o que é que se pode fazer. É muito importante o teu livro, não só porque faz este contexto, e é duas coisas que eu gosto: relembras esses casos. Inclusive, eu lembro da Partex, uma série deles tu falas aqui da Partex de 1990. Quem não se lembra do fax de Macau, do caso Melancia, o saco de julo do Fátima Felgueiras, o Evelino Ferreira Torres, os vários Isaltino Morais, a Casa Pia, o Pitourado, o Freeport do José Sócrates. O José Sócrates é o campeão de audiências no teu livro. Com a licenciatura dele, com o negócio da PT, quando quis que a PT comprasse a TVI, a licenciatura dele e a Operação Marquês, claro, está agora finalmente em julgamento. Tens muito aqui o caso das secretas, a licenciatura do Miguel Relvas, o caso EDP, os vistos gold, os submarinos do Paulo Portas, o BPN do Oliveira e Costa, o Braga Parks, as gémeas luso-brasileiras, o atropelamento na A6 do Eduardo Cabrita, do carro dele, a TAP, e influencer, o último que tu tens. Mas há uma coisa que eu gosto muito: fazes este pequeno contexto de cada um, que é muito importante. É um registo para a história, para ficar isto: "Eu lembro que houve alguma coisa com as gémeas, deixa eu chegar a ver." E vem aqui ao teu livro e encontra facilmente. Visualmente está muito giro.

O que pretende é dar aqui um conteúdo enciclopédico para que as pessoas possam consultar.

Com as capas dos jornais e tudo que fizeste bem. E dá as pistas no fim, que é muito importante. Eu gosto sempre de perguntar isto e se não tivesses descrito, eu ia-te perguntar: como se pode combater isto? E tu fazes propostas. Haver o tal maior período de nojo para os autarcas de transição, para evitar que passem para empresas municipais assim que largam o cargo. O fim das portas giratórias dos políticos e magistrados. A regulamentação do lobby, é uma coisa que já há na Europa e está sempre a ser atrasada cá. Mais cultura e educação cívica, as agendas dos decisores políticos serem públicas. Tu lances uma série de pistas, tu não te limitas a anunciar e a denunciar. Tu dizes: "Podíamos fazer isto, isso é que ficava melhor, evitávamos tanta podridão dessa".

E é sobretudo por isso que eu tenho muita pena.

É muito curioso esse passo que tu dás.

Tenho muita pena que os políticos, bem, felizmente, o livro está a ser um sucesso, mas eu gostava muito de saber que os políticos liam isto, pelo menos a última parte, porque de fato tem pistas e estas pistas não reclamo nenhum tipo de autoria sobre elas, porque de bom grado as forneceria a quem quiser, portanto, o livro é público.

Mas é bonito e é importante dares esse passo, dizeres: "Olhem, isto é uma coisa que não está bem." Algumas coisas, se calhar mais simples que outras, que se poderiam fazer, mas de fato, acho que vais lutar sempre com aquele corporativismo político, fazer as leis, são os políticos que fazem as leis e, portanto, vai ser difícil implementar algumas destas.

E apesar de alguma metamorfose, que vai havendo ciclicamente na classe política, portanto, os parlamentos não estão sempre iguais, vão entrando e saindo pessoas. Mas apesar disso, nós mantemo-nos sempre na mesma.

Nem de 50 em 50 anos, é o que estás a dizer.

Sobretudo, quando eu há bocadinho te dizia, eu acho que os candidatos presidenciais deviam, uma vez que os políticos não podem agir contra si próprios e há uma grande força corporativa entre a política.

Claro.

Não alteram coisas.

Os candidatos presidenciais, o que é que deveriam fazer?

Eu acho que deviam usar a sua magistratura de influência para colocar numa agenda obrigatória a reforma da Justiça, que é tão urgente. Eu recordo uma das juízas, magistradas mais ouvidas em Portugal, que é a juíza Eliana Pinto, ainda há pouco tempo deu uma entrevista maravilhosa em que diz: "Nós precisamos de reformar. Nós temos bons magistrados, mas é o sistema que não funciona, que não deixa. Precisamos de mais meios, precisamos readequar." Ela diz isto até com grande ênfase, explicando, ela é uma excelente observadora do sistema de justiça. E, portanto, ela diz isto, eu adorei ler aquela entrevista, pensei: é mesmo isto. E acho que todos os políticos deviam ler a juíza Eliana Pinto. E, portanto, acho que há muito a fazer. Acabar de vez com este status quo que está a contaminar a paciência das pessoas, isso já se nota de muitas maneiras, e também a corroer os pilares da democracia.

Dizia eu, porque contamina sempre a democracia, como tu fazes tecer aqui neste teu livro. Contamina e de fato falas dos podres da Justiça. Também dizes que os escândalos permitem, de certa forma, uma regeneração da democracia. É uma frase perigosa, porque de fato minam a confiança na democracia, mas permite uma regeneração, por quê? Eu acho que isso seria verdade se aprendesse alguma coisa com estas lições. Mas não sei. Quem me dera pensar isso.

Em Portugal, de fato, observando 50 anos de casos, nós podemos dizer que se aprende muito pouco com isso, ao contrário do que acontece noutros países. Eu recordo, por exemplo, os países nórdicos também têm escândalos.

E tu falas nisso, incluindo o caso da Suécia, está tudo aqui descrito.

Sim, a Suécia tem a Mona Sahlin Que foi vice-primeira-ministra e foi líder do PSD sueco. Tem aquele fantástico caso dos Toblerones em que se descobriu, já vários anos depois de ela ter sido vice-primeira-ministra.

Era também moeda de troca. Ela adorava Toblerones e também queria ser paga com quantidades industriais.

E era o Estado que pagava. A questão é que ela demite-se logo, portanto, não empurra com a barriga e há uma regeneração. E os holofotes tiraram os olhos daqueles casos.

Tem também esta frase dos nórdicos, do Frank Aser e do Uwe Hartung, que diziam: "Há algo de podre numa democracia sem escândalo".

Sabes porquê? Porque os populismos investem muito naquela velha ideia de que durante a ditadura não havia escândalos.

Era só o Rosa, e era só a SNU e o Sá Carneiro.

De certa forma, era verdade. Não havia escândalos porque os media tinham boca, mas não tinham dentes pra morder.

Havia censura.

Claro, tudo esbarrava no lápis azul.

A tua percepção é que, de facto, haveria o mesmo nível hoje?

Eu diria que antes houve muito mais.

Havia mais, até?

Havia mais.

Ou que era completamente abafado.

Basta que qualquer pessoa interessada em saber mais sobre isto e sobre esta história visite, por exemplo, a Efémara, do Pacheco Pereira, e vai encontrar muitos casos. O José Pacheco Pereira já me acompanha este meu tema há muitos anos.

Curiosamente, foi uma fonte primordial para os teus trabalhos.

Lançou há 15 anos o meu primeiro e depois fomos acompanhando mutuamente.

Acabou de lançar agora, mês passado, lançou este livro. E, de facto, teve aquela expressão extraordinária sobre a censura que ele fez ali no edifício das Erras Notícias. Incrível o que ele revelou e veio aqui falar sobre isso também.

Aliás, eu vou ceder à Efémara, combinei isso com ele, todo o meu espólio de muitos anos de investigação.

Isso é bom.

Portanto, quem quiser mais tarde consultar todas as notícias, que são milhares, sobre escândalos políticos durante os 50 anos de democracia, não tem de ir a outro lado, vai à Efémara. Elas em breve estarão lá disponíveis.

Muito bem. Estava a pensar que falámos da seleção destes 100 casos, que começa o primeiro é com o António de Spínola e este jornalista alemão, o Günter Wallraff, sobre as armas que ele teria a contratar pra um presumível golpe de Estado em Portugal, até o último, em 2024, com essas suspeitas de corrupção na Madeira, que fizeram cair o Miguel Albuquerque, que depois reforçou a sua eleição. Já falámos disso um pouco.

É cíclico.

É cíclico. Este teu livro procura resolver isto: por que é que sem jornalistas nunca haveria escândalos? Será que sem jornalistas não haveriam escândalos? Será que as pessoas ainda se indignam? Como é que dizia a Simone de Beauvoir? O que ela dizia?

A Simone de Beauvoir dizia que o mais escandaloso nos escândalos é que as pessoas já não se escandalizam com eles.

É extraordinário. Tem toda a razão. Por que razão é que adoramos as gafes? Perguntas que tu fazes aqui. Que tipo de escândalo político existe? Há o financeiro, há o sexual, há o político e há o de conduta.

Todos são políticos. Há o escândalo de poder, que é o mais proeminente, aquele que decorre do exercício direto do político. Há o escândalo financeiro, aquele que não decorre diretamente, dou como exemplo as fugas aos impostos, que fizeram cair vários ministros, etc. Há o sexual ou conjugal.

O caso Pia, o do Sá Carneiro e a SNU, por exemplo.

E depois há o de conduta, que acrescento à liturgia que vai sendo praticada internacionalmente na catalogação de escândalos, que é o de conduta. E a conduta é, por exemplo, o caso das malas. Teve um impacto.

Ou Duarte Lima, suspeito de homicídio.

Ou homicídio. Ou plágio. Ou uma falsa licenciatura. Esses casos não podem ficar de fora, até porque representam mais de 10% dos casos em Portugal.

67,3% são de poder, 17% financeiros, 13,7% de conduta e só 2% de índole sexual. Vá.

Tem muito que ver também esta baixa porcentagem. Tem muito que ver, ao contrário dos países anglo-saxónicos, que nós não temos uma cultura tão tabloide assim.

Exato.

Hoje vamos ter mais. A necessidade de audiências vai crescendo.

O escândalo vende. É uma coisa que também analizas no teu livro.

O escândalo vende, mantém uma edição mais sexy.

As pessoas gostam disso, prendem-se a isso. A bondosa não vende. Não temos a cultura da bondosa.

Não temos uma grande cultura de cobertura de escândalos conjugais ou sexuais. Nunca tivemos. Os jornalistas sempre existiram, sempre passaram ao lado. Não significa que não saibam, significa que não é assunto. E eu revejo muito nisso. Não somos o único caso, nós temos também o caso francês, é também assim.

Eu lembro do Sarkozy e a Carla Bruni, por exemplo.

Houve o Mitterrand, que tinha a sua filha de uma relação extraconjugal, a viver numa casa do Estado, com segurança, e nunca houve uma cobertura, a não ser depois de ele morrer.

Tu até falas da SNU e do Sá Carneiro, que até dizias que até o Mário Soares mandava umas bocas indiretas.

É uma história muito engraçada. O Mário Soares foi a um comício a Faro e começou o seu discurso afrontando: "Aqui estamos nós, com as nossas mulheres legítimas". Era uma boca indireta, mas os jornalistas não pegaram nisso, e bem. E depois houve muitas outras. Eu também me recordo do Congresso das Mil Mulheres, numas legislativas que opuseram o José Sócrates ao Pedro Santana Lopes. E o Santana Lopes vai a Braga, ao chamado Congresso das Mil Mulheres, e começa também o discurso a afrontar: "Eu sinto-me muito bem no vosso colo. Já outros candidatos sentem-se bem".

Já estava a alargar a homossexualidade do José Sócrates.

Sim. E nunca teve repercussão, a não ser num editorial. Eu lembro-me que o José Manuel Fernandes fez um editorial belíssimo sobre isso, acusando o Pedro Santana Lopes. Ele dizia Pedro Santana Lopes no Pedro Santana Lopes de sempre. Era o que ele dizia no editorial do Público, na altura. Portanto, temos muitos casos, mas nunca foram cobertos pelos jornalistas. E bem, porque é um tema Que é pouco interessante. Mas hoje começamos a resvalar para esta cultura mais sensacionalista, mais jurista, mais rosa.

As redes sociais talvez?

As redes sociais também ajudam, mas as redes sociais vão sendo fonte também dos jornalistas.

Sim.

Que é uma coisa-

Bem ou mal.

Que é uma coisa-

É uma ferramenta, pode ser bem usada, mas também pode ser mal. E há muito discurso de ódio e muita coisa, infelizmente, que desgraça por aí, anônimo, que para mim o pior é ser anônimo. Também faz aqui um levantamento, estamos a falar por altos, as pessoas já sabem que assuntos é que estão, a gente até já nomeou uma série deles. A duração média dos escândalos também é um ponto engraçado, que podem durar desde pequenos dias, foi uma coisa que tu constataste, ao estudar 7000 e tal casos, desde poucos dias até anos. E a média são quatro anos, oito meses e 22 dias. Isto é, em média, há 1725 dias de notícias até um caso morrer. E que acabam que nunca morrem, ficam em stand-by nos mídia, como tu dizes, escreves aqui, até o dia em que vai se relembrar sobre isso.

Hoje os casos já não prescrevem, ficam no repositório infinito que é a internet. E não prescrevem por isso.

Sim.

E este fenômeno de visibilidade é que mudou, basicamente, desde os últimos 15 anos para cá, veio mudar radicalmente.

É um fenômeno midiático, que dizes tu. O escândalo não tem nada a ver com se é verdade ou se é mentira. É um fenômeno midiático.

É um fenômeno midiático.

É a tua conclusão aqui também, é engraçado. Tu jornalistas isto mesmo a fundo que é muito curioso. E falas muito desta ligação autárquica, que é muito interessante, este Luiz Altino Moraes, a Fátima Felgares, o Avelino, Valentim Loureiro, falas muito destes casos que alcançaram bons resultados, mesmo estando envolvidos em processos judiciais na altura. E tu lembras o caso logo do Adhemar de Barros, que já foi, meu Deus, isto tem 70 anos, há quase 70 anos, que era o candidato a prefeito de São Paulo. O que é que as pessoas diziam?

Ele tinha sido governador do estado de São Paulo. Foi um governador extraordinário porque foi ele que fez a grande reforma da indústria.

Foi um grande autarca, grande inovador.

Naquele estado gigante do Brasil, que é duas vezes e meia a três vezes maior que Portugal.

Teve várias acusações de corrupção, mesmo assim.

Mas sempre com muitos rumores de corrupção. Então os seus apoiantes, para justificarem a manutenção do apoio, diziam, em 1957, quando ele se candidata a prefeito de São Paulo, diziam: "O Adhemar rouba, mas faz".

Rouba, mas faz.

É daqui que vem a expressão que nós hoje utilizamos.

Exato. E há muitos casos onde isto se encaixa aqui. Alguns casos, como sabes. O que é incrível. Muito bem. E outra coisa que explicas, e eu depois estive a ler com cuidado, porque explicas isso, não concordas com a ideia que os escândalos rebentam, sobretudo em cima das campanhas eleitorais. Outra coisa que toda a conclusão que tu chegas, nós temos de terminar, mas é uma coisa que tu também descobres. Não, em 153 casos, só 19 deflagraram nos seis meses antes das eleições de 2020.

É uma constatação factual.

Mas na parquética és o dobro. Pronto, 39 nos seis meses antes das eleições.

Sim, ou seja, na imprensa nacional, não falo da imprensa internacional.

Mas dá muita exceção que é: aparecem agora com isto do primeiro-ministro ou do Pedro Santos, logo antes que iam ser as eleições, mesmo para mandar abaixo. E tu dizes: não, isso pode acontecer, não é necessariamente: "Vamos apontar quando é que vamos revelar isto, logo antes, para ele perder". E tu dizes que não.

Porque os jornalistas-

Os timings da política não são os mesmos.

Os jornalistas vão mantendo um certo escudo, que vai blindando o aparecimento de casos oportunísticos. Coisa diferente é quando a própria Justiça quer intervir na política e lança os casos, imediatiza os casos e vai vazando no colo de alguns jornalistas os casos para aparecerem.

Essas fugas, tu ensurdestes muito contra isso, e vejo o teu tom, ensurdestes muito contra isso, essas falhas da Justiça, essas coisas que transpiram cá para fora e nunca deviam ter. Mas cá está, as esposas da Justiça a gente também vai se apercebendo.

Quando a Justiça manda estes casos cá para fora e vai cozinhando estes casos, nós precisamos de civicamente nos perguntar por quê. É para lançar aqui este alarmismo. Claro que tudo isto é muito pernicioso, mas transforma a Justiça numa coisa que não deve, que é, em vez de haver presumíveis inocentes, passa nas redes sociais e na cidadania coletiva, a haver presumíveis culpados.

Exatamente. O julgamento em praça pública é sempre mau, é sempre perigoso. Bruno Paixão, não temos tempo para mais, mas deixo aqui esta dica, ideias de ler, uma chancela da Porto Editora. "Isto é um escândalo: como os escândalos na política degradaram a democracia", esta nova edição, este novo ensaio. Ficamos à espera que nos venhas falar. Na próxima vez será outro ensaio deste género, Bruno, ou vem mais um romance aí a caminho?

Olha, vem outro romance a caminho, ainda não comecei a escrever, mas estou a inspirar.

Já tens a ideia toda na cabeça.

Discuti-o hoje-

E vais-te retirar para a tua terra

...hoje de manhã ao telefone com o meu editor, o fantástico Vítor Gonçalves.

Estamos à espera disso e vens depois confessar sobre a tua ficção.

Muito obrigado.

Tenho pena de não ter falado mais do teu segundo livro, "Os 30 Nomes de Deus", mas vamos deixar isso para o teu próximo evento, em que vais falar da tua ficção também, está bem?

Muito obrigado.

Muito obrigado, Bruno. Até sempre.