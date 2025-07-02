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Foi o primeiro hospital para tuberculosos público, para atender a população carente no mundo.

Incrível.

É o primeiro sanatório de Portugal e é o primeiro sanatório, vamos dizer, beneficente do mundo.

É impressionante.

É impressionante. Isso com recursos próprios. Que eu acho que às vezes a gente pensa: "Claro, era rainha, era imperatriz, tinha obrigação." Não, ela não era mais, ela não tinha obrigação nenhuma.

Exatamente, foi por amor dela e por vontade dela. É uma daquelas figuras da história esquecidas e, por isso, quase desconhecida, com uma vida tão trágica quanto apaixonante. Amélia de Leuchtenberg, a segunda mulher do rei Dom Pedro IV, neta de Napoleão e do rei da Baviera, que foi duquesa de Bragança e imperatriz do Brasil. Durante mais de 20 anos, a investigadora luso-brasileira Cláudia Thomé Vita pesquisou, viajou, traduziu e reuniu documentos para construir esta extraordinária biografia, "Amélia de Leuchtenberg", editada pela By the Book, a mais completa até o momento sobre esta mulher extraordinária, a quem quase tudo correu mal na vida, mas mesmo assim, foi uma esposa e mãe dedicada, muito bonita e generosa. Olá, Cláudia, e bem-hajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador.

Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês.

É um grande prazer estar a falar contigo, Cláudia. Além de teres investigado isto mais de 20 anos, tens feito uma grande cruzada, digamos assim, para dar a conhecer esta mulher, quer no Brasil, quer onde tu passes, dás conferências e palestras. Já tiveste uma biografia que saiu pela Leya Brasil sobre esta Dona Amélia, a história não contada da Dona Amélia. E tu és Vita, porque casaste com um alemão. Já que cá estás, és paulista, se não me engano. Viveste em São Paulo até tarde, digamos assim, embora ainda sejas nova. E de vez em quando com umas passagens pela Alemanha, por Munique. E vai fazer sete anos que estás em Lisboa.

É verdade.

Qual é o grande contraste de viver cá ou no Brasil? O que tu gostas mais e o que tu gostas menos em Portugal e nos portugueses?

Eu costumo dizer que Portugal, para mim, é um contraponto no meio entre o Brasil e a Alemanha. Eu vivi na Alemanha, eu vivi no Brasil, e Portugal para mim foi um lugar onde eu cheguei e me senti logo muito em casa. Tem um lado europeu mais pontual, mais organizado, diferente do Brasil, mas não tão rígido como a Alemanha.

Os alemães são muito rígidos nisso.

Exato. Por outro lado, a gente tem uma comida que não chega a ser exatamente como a comida brasileira, mas que para mim é muito familiar. Eu tenho avós portugueses, então para mim isso foi sempre muito próximo. O clima, de uma certa maneira, não é tão quente como no Brasil, nem tão frio como na Alemanha.

No meio está a virtude.

A gente está no meio da virtude, exato. Para mim foi muito fácil me acostumar com Portugal. Várias vezes eu esquecia que eu era estrangeira ou que eu não tinha vivido aqui a vida toda. E essa sensação de estar em casa é uma coisa que não tem explicação.

Tu falas alemão também muito bem, não é?

Sim.

Lê cartas em alemão e tudo? Como é que estás isso?

Não, a língua para mim não seria nenhum problema. Aliás, pelo contrário, eu tive muita dificuldade no começo com termos em português que eu não conhecia.

Claro.

Eu lembro um dia na estrada, de repente, tinha assim: "Cuidado, obstáculo na berma." E eu dizia: "Meu Deus, o que será que é isso?" E eu pensava: "Será que é no meio da estrada? O que eu tenho que fazer agora?" Eu não sabia o que era berma.

Exato.

E via aqueles avisos luminosos e eu dizia: "Meu Deus do céu, o que é isso?"

Isso é que vai acontecer. Ir devagarinho. Exato, obstáculo na berma. Exatamente, muito possível. É engraçado, porque tu, como administradora de empresas, no fundo estudaste gestão na Fundação Estúdio Vargas, tu fizeste uma consulta, e já vamos falar desta pesquisa extraordinária que tu fizeste. Não tiveste uma dificuldade às vezes em acessar arquivos e parecer: "Mas você nem sequer é historiadora." Esta investigação tua, esta pesquisa, é tudo por amor à história e a esta vida, não é?

Interessante tua pergunta, muito sensível. Sim, de fato, foi uma coisa complicadíssima até hoje.

Até ganhares confiança.

Até ganhar confiança. O que me valeu muito foi que eu tive duas grandes vertentes que me apoiaram. Primeiro, foram algumas pessoas no Brasil que reconheceram que a minha proposta de trabalho parecia séria, e eu tinha a mais-valia de falar alemão E poder consultar lugares, arquivos, documentos que complementariam arquivos no Brasil. Então no momento em que eu cheguei no Museu Imperial, foi o primeiro lugar onde eu comecei a pesquisar no Brasil, e expliquei o que eu gostaria de fazer, e que eu tinha a vantagem de ter amigos, família na Alemanha, um acesso relativamente fácil.

E lá da família, Lostenberg, tem o Palácio da família, tudo em mão.

Exatamente.

As cartas e tudo.

E o domínio da língua, eles imediatamente perceberam que eu poderia complementar aquilo que faltava.

Era uma mais-valia.

Então, obviamente, eu cheguei com uma bagagem que interessou pra eles e sentiram alguma confiança.

Também tinham a ganhar com isso, obviamente.

Sim.

Tu dispuseste e este livro tem, tu fizeste muitas descobertas, até de materiais, alianças, de quadros, fitas de medir alturas. É extraordinário o que tu tens. Mas de fato, isso também abre as portas. Ao ter isto, por exemplo, à venda neste museu, no Palácio Imperial, as pessoas também percebem que é uma mais-valia pras pessoas que querem conhecer mais, e que tem tudo.

Exatamente. E aí aconteceu o segundo grande alicerce dessa história da confiança, foi que chegando na Europa, principalmente na Alemanha, eu percebi que existia uma admiração por pesquisadores, investigadores, que se dedicam, como eles dizem, por devoção. É o termo que eles usam.

Devoção?

Por devoção.

Que são dedicados por amor à arte.

Que não é nenhuma questão acadêmica, não é uma tese de doutorado, etc. Também não é uma questão profissional, meu chefe mandou, mas é uma coisa que a pessoa tem uma profissão e faz aquilo em paralelo por amor, por devoção.

Nós diríamos por carolice, porque é um carola, adora aquilo, então vou me dedicar àquilo, é um hobby, um passatempo, mas que a pessoa entrega-se 100% àquilo, gosta muito.

Exatamente.

Na Alemanha gostam disso, que é engraçado.

Sim, eles têm uma certa admiração. Claro que primeiro você tem que provar que é uma pessoa confiável, mas a partir do momento que eles sentem segurança, não chega a ser uma desvantagem, pelo contrário. E aí como eu consegui alguns importantes contatos na Europa, isso depois me abriu muitas portas no Brasil. E as autorizações que eu consegui da família real na Suécia, das famílias ducais na Baviera, da própria família imperial, obviamente, isso repercute nos arquivos. Você chega com informações, com autorização, com acessos, que eles obviamente não vão ignorar.

Muito bem. Fizeste esta pós-graduação depois na Alemanha, em pedagogia e didática. Tu trabalhas como professora de alemão, continuas a ser professora, mas és professora?

Não.

Achava que davas aulas cá.

Não, eu trabalhei no Brasil durante 25 anos como professora de alemão. Eu fui coordenadora também de cursos e dei muitas aulas particulares. Trabalhei no Instituto Goethe, mas não trabalho mais com isso. Desde que eu vim pra Portugal, eu passei a me dedicar só-

Agora estás só dedicada nisto.

Sim.

Sobretudo o estudo, como tu dizes, a história do Império do Brasil, sob o ponto de vista sobretudo feminino, das personagens femininas, da realeza, incluindo as suas relações com a monarquia constitucional em Portugal. Ela como a dona Amélia, era uma grande defensora do marido. Era o homem dos dois reinos, como ela dizia. Dom Pedro IV e primeiro do Brasil, foi um pouquinho aquela visionária no sentido da monarquia constitucional. Fundou duas, do Brasil e em Portugal. E ela, mesmo depois de ele morrer, ficou sempre a apoiar e a querer propagar e promover essa fama dele. É extraordinária esta mulher.

Sim, porque teve, claro, um lado pessoal importantíssimo, mas teve também uma dimensão política nesse apoio. O fato de ela nunca ter se casado. A gente tem que imaginar, era uma moça bonita, com 22 anos.

22 anos, filha de uma das mulheres mais bonitas da Europa e ela própria era linda.

Exatamente. Ela recebe uma herança do pai.

Preferiu ficar como princesa.

Porque como viúva, ela se mantinha como guardiã da memória do marido. Isso tinha, claro, uma repercussão pessoal. Os motivos afetivos dela.

E também a sua fortuna pessoal, que ela podia gerir.

Tinha essa questão de que ela se mantinha independente, então como viúva, era a única forma de uma mulher na época poder ter alguma autonomia. Nós temos, por exemplo, viúvas que fundaram companhias de vinho em Portugal. Nós temos as viúvas como figuras femininas que tinham uma autonomia que as outras mulheres não tinham. As solteiras, as casadas, tinham que reportar aos filhos, aos maridos, aos pais.

Eu percebi isso ao ler o teu livro. Se ela tivesse casado com 22 anos e linda de morrer, ela podia ter casado com quem quisesse, um marquês, um conde.

Houve propostas.

Em 1830 e tal, pelo amor de Deus. E tu dizes, mas nesse caso, quem depois ia gerir as coisas dela era o marido. Já não seria o patrimônio dela, mas podia ser do marido e dos filhos. E, portanto, ela assim afastarseia da memória do marido, digamos assim. E, portanto, ela preferiu ser ela, educar a filha sozinha.

Do jeito que ela acreditava.

Pronto. Aliás, muito pra frente também na sua época, com aquela história da física, da astronomia, que ela conseguiu licenças. É extraordinário o que ela fez. E depois a manter-se assim, com todas as dificuldades de não ter uma alma gêmea, digamos assim, pra se apoiar, mas pra defender o legado do marido e gerir a fortuna que ela tinha e fundar o que ela fez.

Eu acho que tem essas três dimensões. Tem, claro, a memória afetiva, enfim, a fidelidade espiritual que ela quis manter. Tem esse lado prático de poder gerir sua própria fortuna, tomar suas decisões, ter autonomia, independência, que era muito raro pras mulheres. E num terceiro ponto, tem também uma dimensão política em que ela estava apoiando a consolidação da monarquia constitucional, porque todo esse enaltecimento da figura do marido, que era o doador da Constituição, que era o herói.

O nosso Dom Pedro IV.

O Dom Pedro IV, no momento em que ela apoia a memória dele, seja pra patrocinar estátuas, monumentos, missas, lembranças, livros, o que quer que fosse, quadros, ela mandava fazer cópias de quadros sistematicamente, distribuir por várias instituições, centenas de litografias, dezenas de quadros. Ou seja, não esqueçam que foi este homem que fundou este sistema de governo. E essa dimensão política a gente às vezes tende a ignorar, mas é também importante.

E é engraçado, porque outraviz tive um convidado, o Sérgio Luís Carvalho, investigador, também historiador, que diz mesmo: "Ele foi muito mau marido com a primeira mulher, o Dom Pedro IV, e muito bom marido com a segunda." Embora tu depois tenhas dito que ele também teve umas traições e algumas histórias conhecidas. É uma coisa extraordinária que o Dom Pedro tenha tido sete filhos com a Dona Leopoldina, incluindo o Dom Pedro II do Brasil e, por exemplo, a Dona Maria da Glória, que depois foi Nossa Dona Maria II. Como ela morreu muito cedo, ela foi mãe daquelas sete crianças. Eles chamavam ela de mãe, era muito terna com elas. Essa dimensão também é uma dimensão extraordinária dela.

Sim, ela foi mãe em várias instâncias.

Há madrastas que são más. Ela só teve uma filha do Dom Pedro, mas os outros filhos todos da mulher anterior a ela, podia não ligar muito. Foi uma mãe terna e cuidadosa e escrevia sempre aos dois.

Não só isso, por exemplo, uma das meninas, a Dona Francisca, que se casa na monarquia na França, com a queda do rei Luís Felipe, eles perdem tudo, inclusive o dote dela, não conseguem reaver nada disso. Tiveram que se exilar em uma situação muito precária. A primeira coisa que a Dona Amélia faz é abrir uma linha de crédito junto aos banqueiros dela em Londres pra que eles pudessem manter uma vida digna.

Minimamente.

Não é só uma questão de cartas amorosas.

Já filha adulta.

A filha adulta, mas pra ela era filha. Tem uma visita que essa Dona Francisca faz à Baviera e ela começa a preparar o palácio pra recebê-las. E ela fala: "A última vez que eu a vi, ela era uma criança no Rio de Janeiro e agora ela vai chegar." E ela fala tão emocionada, que ela quis ir até o palácio dela pra recebê-la em casa. "Eu quero recebê-la em casa, não na casa da minha mãe."

Isso, e a visita do Dom Pedro II, que também poucos meses antes de ela morrer, se não me engano, a Dona Amélia, aqui em Lisboa, nas janelas do Paço das Janelas Verdes, a atual embaixada da França, ali em Santos, que ela recebe a visita deste filho enteado, poucos meses antes de morrer, que ela não via há muitos anos e viveu com essa emoção, porque quando o marido se abdicou, há aquela nota extraordinária que tu contas de ele, ela e a filha mais velha, que viria a ser Dona Maria II, tiveram que abandonar o país, o Brasil, e sair de noite deixando aqueles filhos. E ela ficou sempre com esse peso. "Eu tive que deixar meus filhos de noite, os filhos foram pra cama, deitaram-se, sem saber que não iam mais ver os pais de manhã, e os pais tiveram que sair do país." Mas eles eram príncipes brasileiros, tiveram que ficar lá. Deve ter sido uma coisa duríssima pra ela.

Duríssima. Você vê nas cartas delas, são de cortar o coração, nas cartas do Dom Pedro também, foi uma coisa muito difícil, mas eu descobri uma documentação muito interessante em que eles explicam que, na realidade, o plano, o que eles pretendiam era vir pra Portugal. A princípio, foram pra França, pro exílio, foram pros Açores organizar a frota, etc.

O exército.

Teve toda a questão do Cerco do Porto, que durou infinitamente mais do que era previsto. Mas aí a ideia era chegarem em Lisboa, organizarem o governo, casarem a Maria II com o irmão de Dona Amélia, com o Augusto, como de fato ocorre. E então eles assumirem essa consolidação da monarquia em Portugal e retornarem pro Brasil pra assumirem não só a educação dos filhos e estarem de volta com as crianças, mas uma regência em nome do Dom Pedro II.

O quinto era pequeninho, tinha quatro anos?

Cinco anos.

Incrível.

Cinco anos, eles eram muito pequenos.

Os planos eram esses, mas as coisas não ocorreram.

Os planos eram esses. Era uma separação provisória, era uma coisa que não deveria ter sido definitiva. O que não estava nos planos era que Dom Pedro falecesse tão cedo, o próprio Augusto, que chega, se casa com a Maria II, em dois meses também morre.

Dois meses depois, exatamente.

E aí Dona Amélia acaba ficando, até porque ela nem poderia sair de Portugal, porque até Dona Maria II se casar e ter pelo menos dois filhos.

E foi o que aconteceu depois, com o futuro Dom Pedro V e Dom Luís.

Ela nem poderia sair do país porque-

Estava na linha de sucessão.

Porque a filha dela era a única princesa, filha de Dom Pedro.

Da geração abaixo.

Que não era uma princesa imperial brasileira, porque as outras meninas tinham ficado como time de reserva do Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha uma saúde frágil. Se alguma coisa acontecesse, elas eram as princesas de reserva.

Exatamente.

E já tinham sido declaradas na linha de sucessão. Tanto que isso foi, inclusive, matéria de lei, isso foi dividido. Dona Maria II teve que abrir mão de qualquer direito sucessório no Brasil e essas crianças que ficaram no Brasil abriram mão de direitos sucessórios em Portugal, porque, por exemplo, a mais velha, Dona Januária, tinha nascido ainda durante o Reino Unido.

Pronto. Então teria direito ao trono de Portugal.

Exatamente. Mesmo Dona Francisca tinha nascido antes do reconhecimento da independência. Então, legalmente pra Portugal, até julho de 1825, essas crianças eram portuguesas, eram herdeiras do trono português. Então teve que ser feita uma separação legal, por decreto, em 1834, em que ficava estabelecido que Dona Maria II abria mão dos direitos do Brasil e as outras crianças abriam mão dos direitos em Portugal.

Exatamente.

O que isso significava? Se Dona Maria II, que tinha nessa altura por 15, 16 anos, morresse no parto, por exemplo, uma coisa que acontecia, infelizmente, muito frequentemente.

Coitada, acabou morrendo no parto do 11º filho, mais tarde.

Mas pelo menos no 11º. Porque ela teve sete filhos e desses sete, no fim, sobrou um e meio, porque o mais novo nem teria tido condições de governar se Dom Luís tivesse faltado. A gente pensa: "Nossa, uma mulher que teve 11 filhos e desses sete que chegaram à idade adulta, cinco meninos A monarquia acabar por falta de herdeiros é quase impensável.

Já tinha havido uma crise antes com o Dom Sebastião e ninguém queria passar por isso outra vez.

Exatamente. Mas o que acontece no momento em que a Maria II é a única possibilidade de sucessão desse novo governo, porque Dom Miguel estava fora de questão.

Sim.

A gente tinha outras infantas que também não teriam direito à sucessão. Quem sobrava? A única filha de Dom Pedro, que não era nem princesa brasileira imperial, nem infanta portuguesa. Ela poderia, então, ser declarada infanta portuguesa e sucessora do trono, e a Dona Maria Amélia, filha da Dona Amélia, seria então a substituta, vamos dizer, da irmã.

E a Dona Maria, na altura, Dona Maria da Glória, teria sete anos quando o pai morreu, foi rainha.

Sim, ela se torna rainha, mas ela vai chegar em Portugal só depois. Não, ela chega com 15. Ela chega logo que Lisboa é tomada.

E só pai nove anos depois é que a Dona Amélia conseguiu voltar à Baviera, fez aquela viagem, foi à rainha Vitória, visitou a irmã na Suécia, a Mãe Josefina.

Exatamente, porque ela ficou presa num primeiro momento. Elas chegam em 23 de setembro de 1833, ou seja, alguns dias depois que Lisboa é retomada pelo exército liberal.

Sim.

De 33 a 34, é um ano e um dia pra Dom Pedro morrer. De 35, a tentativa de casamento com Augusto, que em dois meses acaba falecendo. 36, ela se casa com Dom Fernando.

Dom Fernando de Saxe-Coburgo.

37, nasce o futuro Dom Pedro V, 38 nasce o futuro Dom Luís. Final de 38, então, a Dona Amélia pode sair do país pela primeira vez.

Foi uma espécie de prisão domiciliar.

Quase.

Mas era uma questão de lei, de herança, de herdeiro da coroa?

E pra ela, isso era-

Segurar a monarquia.

A gente vê nas cartas dela pra um tio-avô muito querido, que ela conviveu bastante durante o exílio, ela explica pra ele que ela não tinha nem coragem de abandonar Dona Maria II nesses anos e também era uma questão de não deixar que toda a guerra e todo o sacrifício do marido tivesse sido em vão.

Muito bem. Ela conheceu, aliás, a Dona Maria no barco quando vinha pra cá, não foi?

Não, indo pro Brasil.

Pois é, aí sim, aí pro Brasil, conheceu a Dona Maria e ia com o irmão, mal se via ela, com o irmão, viria a casar. Ele tinha, pai, 19 anos, a Dona Maria tinha, pai, 10?

Exato.

E ela estava ali no meio. Mal se via ela, queriam casar os dois mais tarde, Dom Augusto. Ela gostava muito daquele irmão, não gostava?

Amava.

E o próprio marido, Dom Pedro IV, também gostava muito dele e deu-lhe imensos cargos e ele acompanhou a própria irmã, esteve lá uns meses com ela no Brasil.

Eu acho que o Augusto era uma pessoa em quem ele confiava e a quem ele pôde deixar a responsabilidade de terminar o que ele tinha começado.

Sim.

Inclusive quando é feito o pedido de casamento, porque a Maria II é que tem que pedir o próprio marido, as rainhas têm que pedir em seu próprio nome.

Ok.

Enquanto elas são princesas, é o pai.

Sim, claro.

Mas se você é uma rainha reinante você é que tem que decidir e fazer o pedido. Então ela manda o pedido de casamento pro Augusto e junto envia a carta da irmã, envia várias coisas e tem a carta que Dom Pedro IV escreveu em seu leito de morte, pedindo pra que o Augusto viesse pra Portugal, assumisse a filha, o reino, a esposa dele, que ficava viúva, que era irmã dele.

Grande confiança.

A filha, que era pequena, que precisaria de uma figura paterna, etc.

Maria Amélia.

A Maria Amélia. E ele manda então o cavalo dele preferido e a espada que ele tinha usado pra conquistar o trono, etc.

Cláudia Tomé Whitham, temos que ter aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com a investigadora luso-brasileira Cláudia Tomé Whitham, que nos traz a mais completa biografia da Amélia de Leuchtenberg, a segunda mulher do rei Dom Pedro IV, neta de Napoleão e neta do rei da Baviera, que foi duquesa de Bragança e imperatriz do Brasil. É uma descoberta extraordinária essas coisas que tu foste pesquisando. Como é que tu deparaste, de repente, com esta mulher, Cláudia? Por que de repente te apeteceu? Estiveste 20 anos a investigá-la, mas de onde vem este amor de tu dizeres: "Sabe-se pouco sobre esta mulher, que foi uma mulher extraordinária, eu quero aprofundar isto e quero escrever uma vida dela"?

É que eu falo dos 20 anos, porque os 20 anos foram só a pesquisa, porque se eu contar a verdade, foram 40.

Que tu gostas dela, depois começaste a pesquisar.

Mas é que aí piora muito a situação, então eu fico nos 20.

E tudo desemboca neste livro. Mas por que então este amor, esta figura?

Foi uma história divertida. Eu estava na escola, tinha nove pra 10 anos, a professora faltou, de Português, e veio uma substituta que não queria seguir a matéria, então ela teve uma ideia de fazer um trabalho diferente. E trouxe vários exemplos de cartas pra que os alunos analisassem. Tinha um telegrama, uma carta de amor, uma carta de negócios, enfim. E entre elas, tinha uma carta antiga, e a carta antiga era uma carta de Dona Amélia. E eu achei a carta muito tocante, muito emocionante. Aquele foi meu primeiro contato e eu queria saber quem é essa Amélia, que eu nunca ouvi falar. Bom, fui pra biblioteca da escola, descobri dois livros muito antigos, de 1927, 1947, que eram umas biografias romanceadas, uma coisa meio biblioteca das moças, mas foi um primeiro, enfim, sabia pelo menos quem era. Em seguida, com 10 anos, eu fui na inauguração de um museu na cidade de São Paulo, onde tinha uma tela, um retrato dela lindíssimo e me chamou muito a atenção. E aí meus pais enfim acharam aquilo tudo muito interessante, estimularam que eu lesse Enfim, já tinha alguns interesses por história, mas aquilo ficou latente e eu costumo dizer que isso foi um tripé interessante, em que eu tive a escola, com a biblioteca da escola, depois eu tive o museu e eu tive a família. São três apoios que muitas vezes abrem ou fecham portas, a gente tem que lembrar disso. Enfim, depois a vida passou, eu fui bem mais velha, depois da faculdade, pra Alemanha, quando eu fui estudar, fazer a pós-graduação. E lá então eu fui viver em Munique e comecei a pesquisar o que existia. Nessa altura eu já falava bem alemão.

Era a capital da Baviera e era onde estava o Palácio dos Löwensteinberg, não é?

Exato, onde ela tinha vivido. Então eu comecei visitando os lugares onde ela tinha morado, onde ela tinha vivido, e comecei a ler o que existia sobre a família. Enfim, aquilo ficou. Aí 10 anos depois, então assim, foi com 10, foi com 20, foi com 30. E aí, enfim, quando chegou num terceiro momento, eu já dava aulas de alemão, já trabalhava, etc., casada, mas eu achei que continuava faltando uma biografia sobre ela, continuavam faltando informações e eu resolvi que eu poderia fazer essa pesquisa, porque eu tinha acesso aos três países onde ela tinha vivido.

No Brasil, em Portugal e na Alemanha.

Tinha acesso às línguas.

Exatamente.

Tinha o interesse.

Leste documentos em seis línguas e centenas e centenas de documentos, viajaste por todo lado. Alemanha, Suécia, Itália, França, Suíça, é impressionante.

E aí então começou realmente o projeto de tentar pesquisar o máximo possível. Não foi uma coisa simples, porque eu não tinha nenhum apoio, claro.

Foi tudo autofinanciado.

Foi tudo autofinanciado.

Espero que agora estejas finalmente a ver alguns frutos disso com as vendas do livro. Espero que sim, Cláudia, porque vale muito a pena. Eu não posso divulgar mais esta vida e esta mulher, além de ser uma edição lindíssima da By The Book, que é sempre edições de livros especiais, gosto muito deste editor.

Maravilhosos.

E, de facto, está muito bonito, tem imensas imagens muito bonitas, muito bem feitas as fotografias, gravuras ao longo do texto, vai aparecendo estas litografias e estes desenhos. E, de facto, é uma obra extraordinária. Com este quadro, que foi também a capa, este quadro muito bonito dela. Ela era linda de morrer. Diz que era filha da princesa mais bonita, que o próprio Napoleão quis como nora, não é?

Exatamente.

Era impressionante. Além disso tudo, este quadro também é um quadro que existe cá, está no Palácio da Ajuda, não é? Que foi descoberto recentemente, também.

Sim, foi uma descoberta minha. Durante a pesquisa, eu tive contato com vários museus, arquivos, etc. E aí chegou o momento da pesquisa, que é sempre muito feliz, em que você para de ir atrás das informações, porque as pessoas começam a ir atrás de você pra que te ajudem com as informações. Pra identificar retratos ou pra avaliar se a assinatura é realmente a assinatura. Assim, não é a cura do câncer, mas é uma coisa em que eu hoje sou uma referência.

As pessoas já foram ter contigo e dizer: "Mostrou as alianças que existem, as alianças que estavam perdidas, com a tua pesquisa foram encontradas." E outra pessoa que diz: "Eu acho que tenho as alianças do pedido de procuração", e foram te mostrar e era. E foste lá ver.

Exatamente. Então foi um museu na Suécia que recebeu essas alianças como doação e estava lá, ninguém sabia quem era, aquela data, aquele nome, aquela pessoa.

Umas alianças lindas que se encaixam uma na outra, não é? E que a gente desencaixa e lê.

Exatamente.

Muito bonito.

Uma das alianças estava com a família real da Suécia, foi localizada em 1960 por um descendente, Dom Carlos Tasso, que pediu então que fosse feita uma doação pro Museu Imperial. E imediatamente fizeram, então uma das alianças estava lá. A outra estava perdida e na realidade ela ficou também pra família, só que uma filha, uma sobrinha de Dona Amélia, não se casou e quis fundar um hospital pra cuidar dos paliativos de crianças com doenças terminais. Então como ela não se casou e recebeu uma herança muito grande que não precisava pra dote ou pra nada disso, ela podia dispor dessas joias. Então ela vende as joias pra poder financiar esse projeto desse hospital, um projeto muito bonito. Eugênia. A Eugênia, da Suécia, então vende as joias e uma dessas joias que ela vende é essa aliança. Isso vai parar num antiquário, que vende pra um particular e algum dia esse particular doa tudo pra um museu na Suécia. E o museu colocou lá como joia antiga século XIX. Mas aí eu participei de um documentário que foi feito na Suécia, por causa de uma descoberta que eu fiz de umas joias suecas, que a documentação estava junto com as cartas da Amélia, etc., na Alemanha. E aí veio uma equipe da televisão sueca pra me entrevistar. Eu dei entrevista no Palácio da Ajuda, na sala do trono, foi tudo muito bonito. Aliás, é um documentário todo em sueco, só eu falando inglês, então quem quer assistir, só lembra de mim, porque foi a única que deu pra entender.

E aí veio essa notícia.

E aí, então essa pessoa desse museu, essa funcionária falou: "Olha, chamou a atenção." Ela falou: "Esse nome não me é estranho, nós temos essa aliança com esse nome, etc." Entrou em contato comigo. E de fato, Amélie Pedro, de fato era a outra aliança. E ela foi muito simpática e falou: "Olha, vamos guardar então essa informação, já que tanto tempo ninguém sabia, pra que seja inédito pro seu livro." E me ofereceu as fotografias, as imagens, foi muito querida.

Tu, aliás, nas tuas pesquisas, chegaste a ir bater à porta do Palácio de Estocolmo, do Palácio Real da Suécia. Isto porque uma irmã da Dona Amélia era Dona Josefina, que foi depois casar com o rei sueco, imagino. E depois teve uma filha que foi pra Casa Real da Noruega. Aliás, os países eram juntos na altura e, portanto, aquelas joias dela também foram muitas herdadas por esta Casa Real da Noruega, como aquela tiara de esmeraldas, maravilhosa, que ainda existe, e a Rainha Sílvia ainda usa e é muito importante.

Exato.

Mas foste bater à porta dos palácios e as empresas.

Foi mais ou menos assim. Quando eu comecei a pesquisa, foi bem no começo da pesquisa, eu comentei, minha mãe ainda era viva, minha irmã, etc. E minha irmã falou: "Olha, eu conheço alguém, uma amiga minha, que conhece o irmão da Rainha Sílvia. Se você quiser, eu posso tentar uma aproximação."

Aliás, tem ascendência brasileira ou fala brasileiro?

Sim. A mãe dela era brasileira, da mesma região dos meus avós brasileiros. Enfim, minha irmã o conhecia por causa de férias, de fazenda, essas coisas.

E teve contacto?

Colocou em contato com o irmão. Eu falei com o irmão dela em Berlim. Ele foi muito simpático e disse: "Olha, eu vou então falar com a minha irmã, se ela der autorização, alguém entra em contato, me passa seu e-mail, etc." Bom, recebi o e-mail de um funcionário muito importante do palácio.

Da Casa Civil, da Casa Real sueca.

Da Casa Real, que cuidava da parte do patrimônio, etc., o senhor Göran Palm. Mas ele não me escreveu, ele me ligou. Então o homem me liga em inglês e fala: "Olha, a rainha mandou que eu entrasse em contato com a senhora e queria saber quando que a senhora pode vir, o que gostaria de ver, porque ela deu carta-branca."

Uau.

E eu assim: "Uau!" Aí eu combinei tudo que eu queria ver, eu expliquei pra ele tudo que tivesse a ver com a Amélia e os arquivos. Ele falou: "Olha, são 50 e tantas caixas do arquivo da rainha Josefina", que era irmã dela.

Exatamente.

E as coisas da Amélia estão misturadas. Aí você tem que ver porque isso não está indexado.

Procura você, exato.

Eu vou ver o que tem de joias, de peças, de miniaturas, tudo isso pra te mostrar. Eu falei: "Eu quero ver os álbuns também", que eu sabia que tinham ido pra lá e os retratos, etc. Ele falou: "Vou ver tudo que eu puder. E quando você vem?" Eu falei: "20 de setembro, a semana do dia 20 de setembro, está bom?" Ele falou: "Está ótimo". Falei: "E como eu faço?" Ele falou: "Não, você chega aqui e toca a campainha." E eu: "Como assim?" Ele falou: "Sim, palácio. Todo mundo sabe onde é o palácio. Você toca a campainha."

Eles são muito descomprometidos com isso, são muito à vontade. O rei vai e volta pro seu trabalho todos os dias.

Exatamente. Bom, aí meu marido tinha milhas, a gente conseguiu organizar a viagem, eu fui pra Suécia, me hospedei, estava lá no albergue, porque tudo é caríssimo. Aí chego de manhã e eu me dou conta, eu falo: "Eu vim pra Suécia, eu não tenho um e-mail, eu não tenho uma carta, eu não tenho um documento que diga que eu estou autorizada."

Foi mesmo bater na porta.

Aí eu chego naquele palácio enorme, 9h da manhã, toco a campainha. Eu falei: "Mas eu sou louca. Eu estou aqui fazendo isso como? Tinha que ter um documento." Aí eu falo: "Eu sou fulana, tenho uma autorização do senhor tal." E eles: "Claro." Abri a porta.

Estavam à sua espera.

Exatamente.

Incrível.

E aí veio um sueco, dois metros de altura, lindo, maravilhoso, carregando um carrinho desses industriais com as caixas e caixas e caixas. Me puseram numa sala atolada de caixas e daí passei uma semana toda olhando e vendo, até que eles perceberam que eu conhecia os retratos que estavam em gabinetes menos importantes. Porque veja, a irmã da Amélia-

Josefina.

A Josefina era rainha da Suécia, é uma ancestral do atual rei.

Sim, Rei Gustavo.

Exatamente. Tudo que está relacionado com a Josefina de Leuchtenberg é muito importante, retratos dela no palácio, etc.

Claro.

A herança da irmã, que foi imperatriz do Brasil, não é o foco deles. Então muitos retratos e quadros que chegaram através dessa irmã, que não eram reconhecidos, foram colocados em escritórios de funcionários do palácio.

Senão estava em destaque na sala do trono, com certeza.

Exatamente. E aí algumas coisas se perderam durante esse ano.

Mas é engraçado porque ela deu a herança da dona Amélia, que estamos a falar, a parte do Leuchtenberg doou aos sobrinhos, filhos da Josefina e por aí fora. A parte dos Braganças doou aos netos, filhos dos enteados. E foi um bocado contestada essa herança e as joias também é a mesma história. Houve umas exceções que ela fez. A Josefina que deu aquelas tiaras esmeraldas, por isso é que elas ainda existem, só isso é tratado. As pratas.

Essa divisão foi uma coisa que tem uma lógica muito clara. Então tudo que era herança Leuchtenberg ficou pros Leuchtenberg, o que era herança Bragança, ficou pros Braganças. Se Dom Pedro tinha gasto muito com a guerra e sobrou menos, ainda teve muitos filhos e dividiu isso entre todos os filhos legítimos e ilegítimos, que não eram poucos, ficou muito menos, mas foi isso que ela legou pros enteados e pros descendentes. Mas o que foi interessante na Suécia foi que esses quadros todos, essas peças, que não eram mais tão relevantes, eles perceberam que eu conhecia essas pessoas.

Identificava.

E aí começaram a me perguntar: "Você quer dar uma olhada no meu gabinete?" Claro.

Então chamavam-te e ia.

E me chamavam. E aí eu me mostrando. "Ai, tem uma menininha tão fofa no meu gabinete, quer ver quem é?" Eu: "Maria Amélia, óbvio."

É filha.

Mas enfim, vamos, claro. Aí chegava no gabinete, Maria Amélia. Aí chegou uma: "Tem um rapaz lindo no meu gabinete." Eu pensava: "É o Augusto." E era.

O irmão que ela adorava e que foi que a acompanhou. Tu até no elevador fizeste pesquisas aqui, até conta da história do elevador. Há uma coisa muito importante que foi: conseguiste repatriar todo o arquivo que estava do Visconde de Santarém.

Visconde de Almeida.

Visconde de Almeida, aliás, que era o secretário da dona Amélia, estava há 150 anos em baús na Alemanha e tu conseguiste repatriar isso, negociado com o José Ribeiro, o diretor do Palácio da Ajuda, e agora se não me engano está tudo na biblioteca do Palácio da Ajuda também.

Exatamente, essa é uma história que eu tenho muito orgulho.

É muito bom isso.

Porque eu fui procurando todas as pistas que eu tivesse sobre a Amélia e na Alemanha eu soube que existiam ainda descendentes da família desse Visconde de Almeida, que tinha sido uma pessoa muito próxima de Dom Pedro, depois da Maria II e da Amélia, e que acaba sendo quem decide o que fazer com os papéis e com as coisas todas por instruções orais que ela deixa. É ele que define o que vai acontecer com o espólio.

Um secretário.

Um secretário, mas não apenas, ele casa com uma prima dela, então ele se torna família. E por ser família, ela tem uma confiança nele muito maior que nos outros. E quando ela morre, ele fica com todo o arquivo, que era não só de Dom Pedro, do Chalaça, que tinha sido grande amigo e secretário dele, e as coisas pessoais do Almeida também, e as coisas da Amélia. E esse Almeida faz uma divisão que estava combinada com ela, em que toda a documentação referente ao Brasil, até o dia da abdicação, então até 7 de abril de 1831, ele manda pra Dom Pedro II e vai ser o embrião do arquivo histórico do Museu Imperial.

Exatamente.

Tudo que era referente à história em Portugal, então desde os boletins médicos de Dom Pedro.

Os tratamentos do Dom Pedro, acho que há coisas deliciosas que tu descobriste. As cartas do imperador Maximiliano do México.

Exato.

A documentação sobre a guerra civil, tudo isso.

Muita documentação sobre a guerra civil, papéis de Dom Miguel que tinham ficado na escrivaninha dele, em Évora. Tudo isso vai parar nas mãos da Amélia, ela cuida dentro desse espírito de guardiã da memória. E aí essa documentação deveria ter ido pra Biblioteca da Ajuda, que era a Biblioteca Real.

Claro.

Mas na época, o diretor da Biblioteca da Ajuda era Alexandre Herculano, que era um grande desafeto da Amélia, por causa da questão das Irmãs de Caridade francesas. Eles tinham tido uma desavença muito grande. E eu acredito, especulação minha, mas eu acredito que por isso ela não tenha tido confiança de entregar essa documentação na Biblioteca da Ajuda Quando ela morre, o Almeida volta pra Alemanha, porque a família da esposa dele era a família real da Baviera. Era uma prima da Amélia.

Claro. E ela é neta do rei da Baviera, do primeiro rei da Baviera.

Exatamente, ela é neta, assim como a prima que se casou com o Almeida. Então o Almeida vai pra Alemanha com a esposa.

E leva esse baú dos documentos, digamos assim.

E leva esse baú com os documentos. E aí eu não sei se ele pretendia depois devolver ou fazer um elogio histórico, escrever memórias ou enfim, o que fazer com isso. Mas o fato é que o Almeida chega na Alemanha, adoece e morre poucos meses depois da Amélia, e aquilo fica na Alemanha, e são os papéis em português que ninguém sabia direito o que fazer com aquilo. E ficou guardado durante séculos, até que eu entrei em contato com eles procurando se tinha alguma documentação. A antiga condessa, que agora já é falecida, me recebeu e me mostrou tudo aquilo.

E tu disseste: "Isto pertence ao Palácio Real da Ajuda, à Biblioteca Real Portuguesa."

Exatamente. E aí foi o contato com o José Alberto, que conseguiu o apoio do governo, que então repatriou toda essa documentação.

Incrível.

É maravilhoso.

150 anos depois volta cá. É extraordinário. O tempo voa muito rápido. Já sabia que isso ia acontecer. Mas, de facto, só resumindo assim a correr, esta dona Amélia Leuchtenberg nasce em 1812, em Milão, é neta do Napoleão. Há este príncipe Eugênio de Beauharnais, que era filho da imperatriz Josefina. O Napoleão casa com Josefina, mas não tem filhos. E ele adota, entre aspas, esses dois filhos.

Não, adota de verdade.

É de verdade?

É, sim, é documentado.

Estes dois filhos, a Hortência e o Eugênio. Eugênio, que é o pai dela. E Augusta da Baviera, que era filha do rei da Baviera, do sul da Alemanha, considerada a princesa mais bonita da Europa. Napoleão não teve filhos com ela, mas então o primeiro marido de Josefina, que tinha sido guilhotinado, o Alexandre, na Revolução Francesa, ela adota esses dois filhos. E depois, há aquela muito nova, tu contas que ela tinha dois anos quando a família Napoleão cai, dois anos depois, ela nem chegou a gozar muito da fama deste avô. Napoleão caiu, dona Amélia nem tinha dois anos, como tu contas. Tiveram que fugir pelos Alpes, é uma história que tu contas aqui extraordinária, pelos Alpes pra se refugiar.

Cinematográfico.

Completamente, seria um filme maravilhoso. Só me lembro da música "No Coração" e daquela altura. Dom Pedro já o marido dela, tinha casado com a imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, católica. Ele enviuvou, e ela, com 16 anos, é outro pormenor que não vamos ter tempo pra falar, mas como ela negoceia o casamento dela pra este príncipe.

A primeira vez que a gente vê a têmpera.

16 anos.

Não, é a primeira vez que a gente vê.

"Eu caso com ele." Ele não tinha muito boa fama, o Dom Pedro, tinha muitas exigências, mas não tinha muito boa fama. E ela dizia: "Eu vou, faço esse sacrifício, mas há aqui uma troca, quero um título, quero que o meu irmão..." Isso é extraordinário.

Não é incrível?

Com 16 anos. Outra coisa extraordinária, a carta do Marquês de Barbacena pra mãe dela, o Marquês de Barbacena e a mãe dela, que escrevem ao Dom Pedro IV pra ter juízo, que é uma coisa que também tu contas extraordinária.

Fantástico.

Que, de facto, tinha muitas amantes. A Amélia depois embarca pro Brasil. Há depois esta raiva, que acham que ela é que expulsou a filha da Marquesa de Santos. Tu contas estes pormenores todos, e o casamento, o que lhe aconteceu, e ela foi mãe pros sete filhos do marido. Tudo o que ela fez, de facto, esta mulher extraordinária. Eu queria só terminar com um pedido teu, que me dissesses o que tu tiras desta mulher, como é que tu resumirias rapidamente esta mulher que tu descobriste?

Eu acho que foi uma pessoa da sua época, que em nenhum momento ela foi uma revolucionária ou nada assim, mas dentro do que era permitido pra uma mulher naquele momento, naquela condição social e hierárquica, ela soube usar as possibilidades que ela teve pra fazer o que ela acreditava. Fosse a educação da filha, fosse preservar a memória do marido, apoiar politicamente o regime que ele tinha implementado. Ela foi perdendo muitas pessoas, mas em nenhum momento ela perdeu a sua essência, a sua têmpera, aquilo em que ela acreditava.

A grande dor de ter morrido a filha de tuberculose.

Teve perdas horríveis, ela perde o marido cedo, o irmão, a filha.

Não veio logo embora e foram lá a um hospital moderníssimo e tomou conta daqueles asilos pras crianças e fez uma coisa séria com formação profissional pra eles terem futuro.

Foi o primeiro hospital pra tuberculosos público, enfim, pra atender a população carente no mundo.

É incrível.

É o primeiro sanatório de Portugal e é o primeiro sanatório, vamos dizer, beneficente do mundo.

É impressionante.

É impressionante. Isso com recursos próprios. Que eu acho que às vezes a gente pensa: "Claro, era rainha, era imperatriz, tinha obrigação." Não, ela não era mais, ela não tinha obrigação nenhuma.

Exatamente, foi por amor dela e por vontade dela. Muito bem, fica aqui então esta dica de uma edição da By the Book, "Amélie de Leuchtenberg, Imperatriz do Brasil, Duquesa de Bragança: Uma Vida Extraordinária", que tivemos a sorte que a Cláudia Tomé Vita nos traz. Cláudia, espero que continues a investigar outras figuras fantásticas pra poderes voltar e pra nos poderes dar essas figuras tão esquecidas que merecem este reconhecimento. Muito obrigado.

Vou adorar. Obrigada.