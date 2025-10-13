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A quantidade de vezes que Portugal esteve em perigo de anexação por parte de espanhóis.

Exato. Depois dos Filipes.

Depois dos Filipes, sim. No século XX é verdadeiramente impressionante. E há que reconhecer, eu não sou uma pessoa de louvar o Salazar, mas há que reconhecer que foi um dossiê gerido de forma muito hábil.

Sabia que em São Tomé havia uma tortura inútil que consistia em forçar homens acorrentados a retirar água do mar utilizando baldes? E que em Macau, durante a Segunda Guerra, se vendiam tigelas de caldo de carne humana? Tudo isto acontecia em Portugal, que então ia do Minho a Timor. O portuense David Moreira, mestre em História das Relações Internacionais pela London School of Economics, traz-nos "A Mais Breve História do Ultramar". Um trabalho que se pretende ideologicamente descomprometido, rico em bibliografia e generoso no período tratado. Vai desde o mapa cor-de-rosa à descolonização e ao fim do ultramar com a entrega de Macau em 1999. Uma análise sóbria e arejada da gestão das ex-colônias, ora esquecidas e desconsideradas, ora tidas como um pilar da nossa independência e identidade. Onde está a verdade? 50 anos volvidos sobre a revolução que nos trouxe a liberdade, como recorda Marcelo Rebelo de Sousa no prefácio. Olá, David, e bem-hajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Olá, João Paulo.

Tiveste o lançamento do teu livro e foi exatamente o Marcelo Rebelo de Sousa também que o lançou com a Anabela Mota Ribeiro, na Brotéria. O Marcelo falou bem do teu livro? O prefácio já tinhas escrito, mas esticou-se muito ou correu bem?

Correu bem.

O Marcelo no seu melhor.

O senhor presidente da República, eu tenho que dizer, além de ter sido muito elogioso do ponto de vista pessoal, com o charme que se lhe conhece, também fez questão de demonstrar que leu o livro de forma atenta, que encontrou ali perspectivas que se calhar ele próprio não tinha considerado ou não tinha dado tanto peso antes. E acima de tudo, e eu acho que isto foi maravilhoso, ele salvou a ambição de fazer este livro e incentivou a que houvesse mais destes projetos, não necessariamente vindos de mim, de outros autores. Ou seja, tornar cada vez mais acessível a nossa história, se há pessoa que adora Portugal com os defeitos que muitos podem apontar, se há pessoa que adora Portugal é o nosso atual presidente.

E está sempre a louvar os portugueses, quando são bons, são os melhores. E é verdade. E tem razão, é importante isso, essa autoestima. Nós tínhamos sempre um pouquinho mania do autodesconsiderar.

Eu posso ser crítico de Portugal, como acho que qualquer reflexão sóbria de qualquer nação deve ser, sem ter que detestar o povo português ou ter vergonha de ser português, isso eu recuso-me a ter.

David, e mesmo as pessoas que dizem muito mal, isso acontece muito, vão viajar, fazem o ERAR, vão lá para fora e depois ficam cheios de saudades.

Nos dá uma saudade desgraçada.

Exato, dos amigos, da comidinha, da praia, do clima. É verdade.

Claro.

E portanto, nós temos, de facto, coisas extraordinárias.

E da nossa forma de ser, da nossa forma de viver.

Claro que sim. Este trabalho é extraordinário. Devo dar os parabéns desde já por este levantamento que tu fizeste, "A Mais Breve História do Ultramar". Não é nada breve, é breve no número de páginas, talvez.

É breve.

Mas é porque tu escreves bem, como ele também louvou no prefácio. Está bem escrito e tu consegues aqui condensar. Isso é uma coisa que eu gostei muito de perceber. Não é desde a guerra de 61 a 75, não é desde o começo da guerra colonial até à independência das colônias. Não, tu fazes aqui, vais ao mapa cor-de-rosa e vais até à entrega de Macau. Quer dizer, é uma coisa de grande, este intervalo de tempo é muito bem conseguido. O que tu fizeste aqui de muito novo? Foste investigar muitas fontes primárias, fizeste entrevistas tuas.

Eu fiz três entrevistas por ocasião da minha tese de mestrado, que foi sobre a guerra da Guiné, concretamente. Foi com um parente meu, o Tó Nunes de Almeida, que era colega de carteira do Otelo na Guiné, com um ex-presidente de Cabo Verde, que foi o doutor Pedro Pires, e com um ex-ministro de Portugal, que foi um dos primeiros combatentes a ir à Guiné-Bissau, que foi o Valente Oliveira, professor Valente Oliveira. Isso acrescenta alguma novidade. E depois acho que a novidade que este livro oferece é a diversidade bibliográfica, ou seja, há fontes inglesas, há textos escritos em italiano, em francês, há textos novos, coisas, por exemplo, de uma autora, a Natália Telepneva, que demonstra como o PAIGC na Guiné-Bissau pôde montar uma rede de armamento impressionante. É um trabalho relativamente recente que acho que ainda não tinha sido muito considerado na historiografia destes eventos, pelo menos em língua portuguesa. Isso é novidade. Sobre a questão breve, permite-me só aqui um momento comercial.

Sim, claro.

O livro tem pouco mais de 300 páginas, 11 das quais são bibliografia, por isso não conta. Tem 30 e tal fotografias e também tem algumas páginas de prefácio do senhor presidente. Por isso, acho que conseguimos cumprir com o desígnio de breve. O livro é acessível.

Muito bem, tu nasceste então no Porto, és portuense e és portista, ferrenho também, já sei. E claro, és filho do Rui Moreira, ele agora vai se retirar como presidente da Câmara. Tu, aliás, participaste. Ele foi eleito em 2013, depois em 17, depois em 21. Está agora a sair. Este livro, aliás, é dedicado a ele, ao teu querido pai. E o Porto Nosso Movimento tem também a tua cara nesta família onde segue o sangue dos Katzenstein. Ele fez um grande elogio a ti há uns anos num post do Facebook que tinhas feito. Fizeste esta gravação bonita com a Anabela Mota Ribeiro no "Filhos da Madrugada", com ele. E de facto, é um pai que tu admiras muito Enquanto o tinhas outra vez como presidente da Câmara, não partias para Inglaterra para voltar a estudar ou para Milão. Eu ficava sempre a acompanhá-lo nas campanhas e tudo. E eu muito estou lá também, é muito giro.

Sim, nós temos uma relação muito próxima, que nem sempre significa concordância. Ele aliás brinca comigo e chama-me o líder da oposição, quando não me chama o querido líder da oposição.

Porque tu estás naquela banda entre a Iniciativa Liberal e o Livre. Tu és dentro desse limbo.

Sim, eu não satisfaço ninguém. Para os meus amigos de esquerda, eu sou um facho arquiconservador, para os meus amigos arquiconservadores, eu sou um anarquista doido, sou o Bakunino. Ou seja, infelizmente, por mal dos meus pecados, não agrado a ninguém.

És tu, David. Tu és único, nada a fazer. Vamos recuar e falar dos teus avós, porque o teu avô paterno, o Rui Moreira, que esteve preso, associado ao 11 de março. E tens o teu avô materno, que foi combatente no Ultramar, tal que esteve no Batalhão 530 dos Caçadores, como tu relembras aqui também no livro, e que ouvias histórias dele. Agora é para falar um bocadinho porque é que nasceu este teu grande interesse, primeiro pela Guiné, porque foi no fundo a tua tese de mestrado.

Sim, a Guiné, por acaso o meu avô não combateu na Guiné, combateu no norte de Angola, foi mesmo ali no início da guerra, na fase mais brutal, porque foi quando começaram as insurgências da UPA e tudo isso. Ou seja, uma fase muito complicada.

Que o Kennedy apoiou, tu falas nisso. Vergonhosamente.

Que o Kennedy apoiou. E aí acho que podíamos pensar na relação que temos com os Estados Unidos, que muitas vezes vemos como um aliado antigo e nem sempre foi assim. Eu diria que hoje em dia voltamos a ter motivos para ter algum receio desse oportunismo americano, que me perdoem.

Mas agora está no limite.

Está no limite.

O que se pensava que era impensável.

O meu avô morreu, eu tinha 11 anos, mas mesmo assim eu ouvi sempre os relatos e muitos deles algo gráficos, porque eu acho que o meu avô sabia que ia morrer cedo, não tinha grande saúde e tinha estresse pós-traumático, e era importante que a verdade do sacrifício dele e das pessoas que combateram com ele passasse para mim, que não se perdesse, que não caísse no esquecimento. Então eu senti muito isso. Eu via os pesadelos dele, como via a maneira como ele sentia o hino nacional, como via as revoltas dele com certas coisas que aconteciam na altura, já em termos de apreciação do que foi a guerra, do que foi o colonialismo. O meu avô não diria que fosse pró-colonial, mas foi uma pessoa que voltou muito magoada com aquilo que se passou na guerra.

Dirias traumatizado, também.

Traumatizado, completamente. E foi isso que lhe tirou anos de vida, por isso é que ele morreu cedíssimo.

Esta coisa de saúde que falaste, tem alguma coisa a ver com o teu rim, que é emprestado da tua mãe? E o teu pai a mesma história, já tinha acontecido isso. O teu pai tem um rim do irmão.

Pois, eu tenho rim da minha mãe. Isso ninguém sabe. Já fui a um médico de genética tentar perceber o que se passou e talvez seja uma coincidência que tanto eu como o meu pai temos problemas de rim, mas provavelmente se vem de algum lado, será do lado paterno. Mas está bem resolvido. Eu fui transplantado há 10 anos e tenho uma vida ótima.

Por acaso é extraordinário, outra coisa que tu fazes, e fazes questão de fazer, é de dizer o SNS aqui, que é um orgulho que nós devemos ter.

Claro que sim.

E é tão atacado hoje em dia, e é tão vilipendiado e maltratado. Não és o primeiro convidado que eu tenho, que diz: "Eu tenho que te fazer esta homenagem. Trataram-me nas Palminhas, é o Serviço Nacional de Saúde." Tomara muitos países tinham isto.

Pensa no país que nós éramos. Em 1970, mais de metade da nossa população não tinha saneamento, sequer. Saneamento básico. Imagina as privações de saúde que havia na altura. Há muita coisa a criticar em Portugal. Eu sou muito crítico de muita coisa que se passa em Portugal, mas temos também que reconhecer os avanços civilizacionais enormes. E sem dúvida, para mim, pessoalmente, também porque fui muito afetado pelos factos que enunciaste agora, o SNS é uma conquista extraordinária.

Tinhas 20, 21 anos nessa altura, exatamente. Muito bem, Mestre em História das Relações Internacionais, tiraste na London School of Economics. Antes disso, tinhas estado na Università Bocconi, em Milão, a estudar Economia Internacional, Gestão e Finanças. Já na tua licenciatura, a tese tinha sido sobre o impacto económico das sanções no Iraque e depois na Rússia.

Sim.

Tem algum impacto importante estas sanções, especialmente na Rússia por causa da guerra da Ucrânia?

Em 2014, quando eu escrevi essa tese, a conclusão a que eu cheguei foi que as sanções prejudicam o comum dos mortais e depois a oligarquia tem métodos de evasão às sanções. E o que isso faz? Isso aumenta o fosso entre a oligarquia e o povo comum.

Exatamente. Essa rivalidade.

E a riqueza fica mais concentrada e acaba por premiar os infratores. Não é que eu não seja a favor das sanções, eu sou, porque é uma alternativa à guerra e a guerra é sempre pior.

Pior, claro.

E é pior pro comum dos mortais, que não tem culpa dessas coisas. Mas eu, talvez por ter visto que isto era, por exemplo, no contexto iraniano, porque foi um país que eu visitei e conheci bem, eu pude apreciar como a oligarquia beneficiou largamente das sanções.

Exatamente, incrível. Aqui só um parêntese pra tua parte musical. Tu és DJ, és freelancer, música eletrônica, tens a ver com a indústria club, com o Central Club, com a Linear, esta associação ali de Saint Hills, o Plano B. A música de fato preenche muito os teus dias?

É uma paixão, sim, preenche-me completamente.

Consegue escapar da parte política e da Palestina pra ouvir só música eletrônica e festivais de música.

Difícil. Eu confesso que enquanto os eventos na Palestina, que todos podemos observar, se desenrolam e nos dias mais difíceis, francamente, é quase impossível, justamente porque a música que eu gosto de tocar é música de dança, é uma música feliz e às vezes sinto-me um pouco um impostor. Mas mesmo assim eu continuo a achar fundamental as pessoas dançarem, as pessoas espairecerem. E eu acredito mesmo que a música de dança é também uma coisa política, tem as suas origens no underground, em comunidades que eram excluídas. As pessoas que inventaram a música house eram negras, gays, transexuais. Hoje em dia está muito higienizado, mas vejam quem era o Larry Levan, vejam quem era o Frankie Knuckles. Eram seropositivos, eram os condenados da terra deles, eram as pessoas excluídas.

Como antes eram os rappers e assim.

Mais, até. Era mais perigoso.

Por isso que tu gostas de digging. Uma coisa que tu adoras fazer é este digging, ir à procura de músicas.

Que as pessoas não sabiam que queriam ouvir.

Muito bom. Mas de fato, tu também és um leitor compulsivo de notícias, vais estar sempre na Reuters, na Bloomberg, no Libé e no Telegram, vais ouvindo tudo que seja coisas sobre a guerra da Ucrânia ou o grupo Wagner em África, por exemplo. Mas do Twitter do nosso amigo Elon Musk, tu aí foges um bocadinho por uma questão de sanidade mental, tu dizes.

Fujo. É, eu não aguento. Acho mesmo que o clima no Twitter, além de ser gratuitamente incendiário, está cheio de desinformação e eu acho mesmo que aquilo faz mal à saúde das pessoas.

Exatamente. O Médio Oriente é, de fato, tua paixão cultural, uma paixão que eu percebo completamente, que eu adoro países como o Irão, como Omã, como a Jordânia. Já fui muito feliz nesses países também. Mas tu tiveste férias com teu pai, por exemplo, no Líbano.

Sim.

É um país que eu adorava conhecer, mas não neste estado em que está, mas que já foi a Paris do Médio Oriente, era uma capital que deve fazer muita impressão. Eu tive cá um convidado, David, que era um miúdo, padre, jesuíta, cuja tese de doutoramento que estava a fazer era sobre a música da rua na Jordânia, como isso podia ser uma arma pra religião ou não. É extraordinário, rappers do Líbano, é incrível.

O Líbano, por exemplo, eu conheço pessoas que são xiitas, devotas e que são DJs de música eletrônica. É um país que tem cristãos, que tem judeus, que tem drusos.

Onde se pode conviver.

Claramente.

E é prova que se pode conviver.

Eu recomendo, se alguém for a Beirute, como eu já fui duas vezes e vou voltar, ir ao bairro de Mar Mikhael ou Achrafieh e ver a junção de pessoas maronitas, pessoas xiitas e pessoas sunitas, o que não apaga uma história recente verdadeiramente brutal. Foi uma guerra civil fratricida mesmo. Dentro da mesma rua houve-

Dentro das mesmas famílias.

Dentro das mesmas famílias. Por exemplo, os xiitas ficaram divididos entre o Hezbollah e o Amal, dois movimentos opostos, que muitos podem ver como iguais, e houve sangue, muito sangue.

Exatamente. Na Palestina, tu tens este carinho especial. Tu próprio dizes: "Eu fui, eu vi com os próprios olhos." Nunca mais foste o mesmo desde que viste de perto o apartheid que lá se vive. E és um acérrimo defensor da libertação da Palestina, porque tu escreveste este post, por exemplo, que falamos aqui há bocado, que teu pai comentou, que tu mandaste contra o governo do Netanyahu. Em 2023, estiveste presente naquelas manifestações pró Palestina.

Sim.

E tu disseste: "A única coisa que impede um holocausto em Gaza é o Hamas, são as armas do Hamas. Quem quer um Hamas desarmado é porque quer vê-los despedaçados e passados a ferro."

Passados a ferro.

Portanto, ao mesmo tempo criticas os ricalhaços dos judeus, ao mesmo tempo estás aqui quase a fazer um apujão da violência, porque às vezes é a única arma possível.

Não, o que eu digo é assim: se eu agora propusesse que o exército de Israel se desarmasse, toda gente entenderia isso, e bem, como um apelo ao genocídio, porque não há dúvida que se amanhã Israel se desarmasse, que os países vizinhos aproveitavam e cometiam ali uma atrocidade. Ou seja, o mesmo se aplica aos palestinos. Eu estou a equiparar os dois povos. Agora, não há dúvida que um povo é muito mais armado, com armamento mais moderno. E uma das coisas que eu falei foi, por exemplo, o Iron Dome. Enquanto que os civis em Tel Aviv, em Jerusalém, em Haifa, têm um grau de proteção enorme e quase nada lhes atinge, como vimos agora com o Irão, muito tempo depois dessas declarações. Ou seja, não há equivalência tecnológica, material.

Não há equivalência moral entre quem ocupa e quem é ocupado, completamente.

Exatamente, que é um velho princípio que vem dos anos 60 e creio que foi Frantz Fanon que falou nisso. E, de fato, não há mesmo, legalmente. A responsabilidade é do poder que ocupa. E não há dúvidas, há um consenso internacional legal Amplamente confirmado várias vezes por resoluções, que o povo que ocupa, neste caso, é Gaza. Há que dizer que Gaza sofre um bloqueio unilateral e ilegal desde há duas décadas, ou seja, desde 2008, salvo erro, do tempo do Ariel Sharon, onde ele já vai. Por isso, é responsabilidade de Israel salvaguardar isto. Isto é um princípio antigo. Eu preferia neste momento, e vou dizê-lo publicamente, as pessoas estão a dizer: "Agora Israel está mesmo a invadir Gaza". Se é pra continuar este grau de atrocidades, então que anexem Gaza de uma vez por todas, porque assim é que não podem mesmo negar os direitos básicos a quem lá vive.

Não é o que eu estou a fazer?

Acho que não. O que se discute é expulsar as pessoas, que é praticamente a definição de ethnic cleansing, que é retirar as pessoas de onde elas vivem. O apagamento cultural e histórico já aconteceu. Já bombardearam todas as igrejas, inclusive incluindo a igreja para a qual ligava o Papa Francisco, esse perigoso jihadista. Já apagaram tudo o que havia, não resta praticamente uma avenida normal em Gaza, uma cidade de dois milhões de habitantes.

Quando tu vês as fotografias do antes e depois é extraordinário.

É avassalador. Por isso, já que o fizeram, agora responsabilizem-se por quem lá vive.

E o futuro, David, como é que tu vês o futuro? Vês a eventual hipótese de haver os dois Estados, como tanta gente defende e gostava?

Não, acho que os dois Estados, infelizmente, é mitológico, é empurrar o problema pra frente com a barriga.

Apesar das ONU dizerem que...

Apesar das ONU, porque infelizmente acho que estamos numa época de uma crise do multilateralismo. Os Estados estão se a tornar cada vez mais incapazes de cumprir com o direito internacional, quer seja o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, a Rússia em Donetsk, os israelitas em Gaza. É uma macrotendência que só está a piorar com atores como o Trump, como o Putin, que incentivam esses pequenos poderes a fazer estas coisas.

Onus, isso não tem força nenhuma?

Não, eu acho que ali quem pode ser decisivo é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem um interesse estratégico para os Estados Unidos, que é muito mais evidente que o interesse estratégico de Israel, que são 20 mil quilômetros quadrados. Só se os Estados Unidos decidirem ser mais pragmáticos quanto ao Médio Oriente e a Arábia Saudita forçar uma solução de dois Estados. Mas não vejo. E acho que a situação se vai tornar também complicada para Israel, porque acho que dentro da sociedade israelita há um clima verdadeiramente tóxico. A democracia deles, que era bastante robusta, está em causa.

Já se veem mais protestos, rua.

Sim. Eu acho que é um problema de Estado, atenção, não acho que seja um problema do governo Netanyahu, necessariamente, porque eu digo sempre: vejam a oposição ao Netanyahu, vejam o que é o Ben-Gvir, o Smotrich, que não são do partido dele.

Há quem diga isso também da Rússia. O problema não é o Putin, saindo ele, vem outro se calhar pior.

O próprio Navalny era a favor da anexação da Crimeia. O grande Alexei Navalny, por quem eu tinha grande admiração, não era o Boris Nemtsov. Ele defendia a anexação da Crimeia e tinha ideias quanto aos ucranianos absolutamente saídas. Era uma coisa quase um Terremanns, era uma coisa quase III Reich, o que ele achava do povo ucraniano. Por isso, a coisa está difícil. Eu não quero fazer previsões, mas não vejo a coisa bem parada, infelizmente.

Muito bem. David Moreira, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com David Moreira. Ele é um portuense, mestre em História das Relações Internacionais pela London School of Economics, que nos traz este: "A Mais Breve História do Ultramar". Eu disse portuense, mas tu também és sobretudo portista, e o Mourinho, aliás, que esteve agora nas bocas do mundo, foi das pessoas que se pôs mais felizes até hoje. É um dia que não esqueces.

Pois não.

Quando o quê?

Foi quando o Porto venceu a Liga dos Campeões e eu estava lá com meu irmão em Gelsenkirchen. Eu acho que ele já não vai ouvir este atentado: "Mas não assines esse contrato, por favor."

Olha que isso já vem. Vamos falar deste livro, "A Mais Breve História do Ultramar", uma edição das Ideias de Ler, uma editorial do grupo Porto Editora, da tua terra, 308 páginas, que foram lançadas 4 de setembro lá na sala do Paço Manuel, com José Alberto Vaz de Lope, que é o conhecido ministro da Defesa, e depois foi lançado na Livraria da Brutéria, aqui em Lisboa, com Marcelo Rebelo de Sousa e a participação da Anabela Mota Ribeiro, que aliás já tinha entrevistado com teu pai há alguns tempos. O prefácio do Marcelo Rebelo de Sousa, do senhor presidente, sublinha a pertinência deste tema 50 anos depois da Revolução dos Cravos. E de facto, é uma coisa que eu também, por acaso, acho. Não sei por quê, sinto que havia uma falta de uma obra como a tua. Se calhar as coisas ainda estão, há quem diga, ainda é muito cedo pra falar disto.

Eu acho que já vai tarde.

O timing foi bom pra ti?

Eu receio que isso já possa ir em tempo de compensação, porque uma das coisas para as quais eu adverti na Brutéria é que eu creio que vem aí um novo tempo da pós-verdade. Portugal está numa transição política e eu diria ideológica, e eu acho que enquanto nos últimos 50 anos fomo-nos aproximando cada vez mais de uma reflexão séria, de uma honestidade e de um sentimento algo fraterno com os outros países lusófonos, particularmente os PALOP, particularmente quem fala a nossa língua em África.

Os PALOPs, sim. Agora achas que vamos começar a afastar-nos?

Acho que há o potencial com as novas narrativas.

Os populismos.

Os populismos e a disponibilidade que muitos têm pra mentir e pro apagamento histórico, para que os factos que eu enuncio no meu livro passem a ser controversos, quando já foram confirmados amplamente por várias fontes diferentes, por vários setores históricos.

É muito interessante este teu scope, este intervalo que percorre mais de um século de acontecimentos. No livro que tu fizeste, pra mim é quase polifónico, porque tu pões aqui a falar poetas africanos, a elite portuguesa, é uma narrativa plural Isto não deve provocar, a tua ideia não é provocar esta reconciliação histórica? Ou pelo contrário, pode diluir as responsabilidades e suavizar os conflitos? É esta a tua ideia? Esta voz é muita gente.

O problema é que com o desígnio de breve não há grande espaço, mas eu fiz os possíveis. Claro que a voz africana acaba por ser mais simbólica e refletida nesses poemas, exceto no último, que é do Jorge de Sena. Mas eu queria demonstrar que tenho também essa sensibilidade, que reconheço esse sofrimento. Claro, por exemplo, este livro já não capta a época, talvez da maior crueldade, que foi a escravatura, mas está lá o trabalho forçado.

Exatamente. Aliás, falas do relatório Ross, é um dos seus temas aqui, e é muito importante, porque, de facto, há muita gente que ainda não faz ideia sequer do que isto é.

Não faz ideia. Ontem a Anabela Mota Ribeiro levantou o assunto do relatório Ross e é importante que as pessoas saibam que ele foi elaborado durante a Primeira República.

No pico do caos da Primeira República.

Sim, no caos da Primeira República. E quem responde ao relatório Ross é o Afonso Costa, furioso, a dizer que se vivia muito bem nas colónias e que não havia nada disso de trabalho forçado, que os estudantes americanos de antropologia podiam ir bugiar.

Exatamente. Estamos a falar deste relatório de 1925, este norte-americano Ellsworth Ross, que mandou para Genebra este relatório em que acusava as autoridades portuguesas em Angola e Moçambique dessas práticas de trabalho forçado. E depois isto foi entregue à Comissão Temporária sobre a Escravatura da STN. Houve uma grande polémica e depois houve algumas investigações que diziam que não se chegava a esse ponto, mas que havia algumas situações no limite.

Voltando àquilo que nós abordamos, nessa altura havia multilateralismo, criou-se a Sociedade das Nações e os países achavam que tinham que prestar contas daquilo que faziam uns aos outros e que havia standards, normas que cada país tinha que seguir. E de repente, nos anos 30, há uma enorme regressão, há a queda do multilateralismo e as hipóteses que havia, o avanço civilizacional que se podia ter feito, acaba por cair por terra, porque depois os países não tiveram que justificar coisa nenhuma e houve uma regressão enorme.

Tu contestas ou não esta ideia generalizada que os portugueses se misturaram muito bem, que eram bons colonos e que tratavam bem os negros?

Eu diria que fomos iguais aos outros.

Eu cresci com esta consciência.

Eu também.

E então?

Na realidade, nós fomos iguais a todos os outros, com a diferença que Portugal, por não ter massa crítica e avanço tecnológico, não conseguiu cometer genocídios como cometeu, por exemplo, a Alemanha na Namíbia, que eliminou quase por completo os povos herero.

A Bélgica no Congo.

A Bélgica no Congo. Mas na questão da Bélgica, a colónia do Congo era da coroa e não do Estado belga.

Era do próprio imperador.

Era uma colónia pessoal do rei, por isso temos que ter sempre isso em conta. Mas nós não tínhamos sequer massa crítica. Nós não tínhamos presença no ultramar que fosse capaz de cometer as atrocidades dos outros. No virar do século XX viviam 20 mil portugueses nas colónias. Vinte mil. Dos quais quase metade eram soldados, por isso não havia, para 2 milhões de quilómetros quadrados.

Estamos a falar do Viriha Mu.

Sim, mas isso foi mais tarde. É um massacre.

Quando até o António Costa pediu desculpa.

E bem.

380 e tal vítimas.

A meu ver, muito bem.

A Operação Marosca. Centenas de civis, whose crianças decapitadas pegaram fogo e fuzilaram, granadas nas cubatas.

E foi tudo negado.

Jogavam futebol com as cabeças.

E na altura foi tudo negado. Foi na altura o padre Adrian Hastings, creio eu, que denunciou com grande coragem.

E padres de Burgos. Na London Times apareceu um artigo.

Lá está.

Na primeira página.

Nós começamos um caminho há 50 anos de começar a reconhecer isto, um caminho positivo que levou a que Viriha Mu pudesse ser reconhecido, e bem, pelo António Costa e mais tarde, creio que também pelo Presidente da República. E eu acho que esse tempo de aproximação à verdade e à reconciliação, que era a palavra que me faltava, está para estar a acabar. Parece-me que estamos a avançar para o fim dessa época. Vamos entrar no ciclo que segue, aquilo que o Bertrand Russell chamava as grandes épocas da irracionalidade, que ele dizia que o progresso histórico não é uma linha contínua, que às vezes tem umas quedas abruptas. E eu acho que no caso de Portugal e de outros países caminhamos para aí.

Já se está a ver um bocadinho, eu acho.

Basta ver o que se diz dos imigrantes PALOP aqui em Portugal, hoje em dia.

Sim. Também atos muito violentos, no entanto, David, houve de parte a parte.

Claro, houve.

Eu só me lembro sempre do Amin Malouf e "As Cruzadas Vistas pelos Árabes". É sempre um exemplo que eu me lembro.

Claro que sim.

As Cruzadas vistas do outro lado, que os árabes contam que os cristãos eram canibais e que comiam os miúdos. É impressionante, as pessoas não têm noção disso. Nós é que éramos os religiosos e bons, e eles eram o infiel que tínhamos que matar. E hoje é a jihad.

Como com certeza em Angola haverão poucos que saibam mesmo o que foi a UPA e como o FNLA, mais tarde com o Aldão Roberto, se comportou Com as pessoas. Os próprios bailundos, ou seja, povos negros, foram pessoas decapitadas. Aliás, uma das imagens mais impressionantes do meu livro é da Fazenda Maria José e de uma mão ensanguentada marcada na parede, que eu não posso pôr as coisas mais gráficas que vi, mas convido a verem o que foi.

Mas havia, decapavam as coisas e espetavam.

Em 1961, foi verdadeiramente impressionante. Ou seja, a maldade parte a parte.

E mais massacres, envenenamento das águas em setembro de 73, as armas químicas e bacteriológicas usadas em Vila Pery em março de 74, por exemplo, o napalm que nós usámos, até o Costa Gomes reconheceu isso. É impressionante. Como é que são retratadas figuras ou movimentos que propunham autonomia ou independência antes da guerra colonial? Tens algum espaço para essas vozes aqui no teu livro?

Tenho. Por exemplo, falo do movimento literário do João Alvacini em Moçambique, falo do panafricanismo, que era uma tendência que era muito para além daquilo que depois aconteceu mais tarde nas colónias portuguesas. Falo do Frederick Douglass, falo do W. E. B. Du Bois, eu acho que se pronuncia Du Bois, ou seja, do movimento internacional panafricano que já propunha a libertação dos povos africanos em particular. Falo do Nehru, que teve um frente a frente épico com o Salazar durante os anos 50 e anos 60. Essas vozes também estão retratadas.

A Índia até ter anexado a nossa Índia. Tu começas também por esta questão do mapa cor-de-rosa, que afinal tu dizes que não correu assim tão mal aos portugueses, considerando o atraso que nós tínhamos.

Eu creio que isto foi reconhecido já na altura. Depois nós inicialmente recusamos a recusa.

Exato. Temos o papo pinhasmo.

Exatamente. No mapa cor-de-rosa ainda nos castigaram e tiraram a Manicalândia, que hoje em dia é uma província do Zimbabué, que é gigante, é do tamanho da Guiné-Bissau.

Ali é tudo grande. É incrível.

Ou seja, para nos penalizar por ter dito que não à primeira, depois nós aceitamos à segunda, porque havia pessoas pragmáticas nesses governos da monarquia constitucional que perceberam que afinal isto não era tão mau. Especialmente se tivermos em conta que nós mal controlávamos Moçambique. Como o Rui Ramos dizia, o transporte para as nossas colónias era assegurado pela navegação britânica. Os casos judiciais que havia em Timor eram apreciados pela comarca de Maputo. Isto até aos anos 40. São 8 mil km, corrijam-me depois se isto estiver errado, mas são coisas extraordinárias. Nós tínhamos mesmo muito pouco controle daquilo. Nós exigimos esta terra toda e tínhamos pouca forma de sequer de controlar aquilo.

E tínhamos poucos meios também, o nosso único avião que mandámos para Moçambique na Primeira Guerra, caiu logo da primeira vez. Era um voo de ensaio.

Sim, um voo de ensaio. Decidiu tentar fazer ali um stunt e o avião caiu. Era um Dornier.

Contas a história dos soldados que andaram à pancada para comer uma jiboia gigante que eles tinham apanhado, tal era a fome que eles tinham.

Impressionante.

Estou-me a lembrar das fomes de Cabo Verde nos anos 40, que acabaram por matar cerca de 45 mil pessoas. Isto é uma coisa brutal.

É uma coisa brutal.

São Nicolau, 28%, em Santiago, dois terços da população que morreu à fome.

E durante os anos 40, em que Portugal era um país relativamente abastado, estávamos fora da guerra, teríamos condições com a navegação de prestar auxílio, como estamos a prestar hoje em dia. Interessante que agora que Cabo Verde é independente, nós somos melhores com eles do que quando faziam parte de Portugal. E de facto, essas fomes em Cabo Verde merecem reflexão. Há pessoas que dizem: "Eu não percebo porque é que Cabo Verde é independente se nunca houve guerra colonial lá", que é uma coisa que nós ouvimos coloquialmente muitas vezes. Nós tratamos muito mal as pessoas de Cabo Verde.

O João Pedro Jorge, por exemplo, passou por aqui também, dizia que Cabo Verde podia ter continuado português. Diz ele: a maioria até gostaria. Se Salazar ou Marcelo tivessem começado a descolonizar gradualmente, isto é um grande se.

É um enorme se.

Aliás, na campanha eleitoral do Marcelo, ele falou em progressiva autonomia das colónias, que depois esqueceu, mas chegou a falar nisto. Há quem diga que Cabo Verde podia ter continuado português. O que tu achas?

Duvido, até porque o PAIGC, que na altura estava implementado na Guiné, estava nos a dar uma valente tareia na guerra na Guiné, nunca iria aceitar essa proposta. Depois, mais tarde, Cabo Verde e a Guiné separaram-se politicamente por causa das dinâmicas com o Nino Vieira e no pós-guerra, mas nessa altura nós não estávamos em condições sequer para propor uma coisa dessas. O povo cabo-verdiano não ia aceitar e nós não tínhamos capacidade de mobilizar gente para impor essa situação.

Tu falas da coragem também de Henrique Galvão, o tal que depois escreveu esta carta em que chamou o Manhola Júnior ao Salazar.

O professor Azeredo Lopes adorou isso.

Acabou por morrer no Rio de Janeiro em 1970. Ele tinha sido oficial do Exército. Mas atenção, ele tinha começado a participar na Revolução do 28 de Maio, e que foi um fervoroso apoiante do Estado Novo, até que se desiludiu com o regime salazarista. E ele, oficial do Exército, acabou por ser opositor e ficou famoso em 61 com o Santa Maria, o assalto ao paquete. Mas tu falas, de facto, que teve uma grande coragem, ele tinha estado 2 mil dias preso.

2 mil dias preso.

E depois escreve esta carta ao Salazar, que também aqui retratas. É impressionante.

É impressionante. O Henrique Galvão é uma grande figura do meu livro, eu acho que é porque capta completamente todas as diferentes fases, todas as diferentes ideias do colonialismo português do século XX. Ou seja, ele começa por ser muito pró-colonial. Ele viveu em Angola, esteve lá numa província que era a Huíla nos anos 20 e tinha grandes ideias e achava que aquilo se podia desenvolver. Ele é o grande promotor da exposição colonial do Porto de 1934. E depois ele era um fascista convicto e achava que os valores fascistas podiam melhorar a condição de vida de todos. Era racista, claramente racista. Mesmo mais tarde, ele não consegue disfarçar uma clara ideia de que as pessoas de etnias africanas têm menos intelecto e menos capacidades. No entanto Ele começa a associar as nossas falhas nas colônias a uma falta de patriotismo gritante. Ele diz: "Isto é uma mácula, nós gerimos as colônias de uma maneira tão incompetente que isto mancha o nosso país, que dá vergonha de ser português." Ou seja, ele exigia melhor e acaba por ser uma figura extraordinária. Porque ele, vindo da extrema-direita, foi uma pessoa nazi convicta. A guerra acaba em 1945, eu acho que ele descobre da derrota alemã em Salisbury, a coisa é Harare no Zimbábue. Tem uma fúria.

Porque não correu pro lado deles.

Ou seja, uma pessoa que vem desse espectro político e depois acaba por ser a besta negra do Salazar ao atrair tanta atenção com aquela operação rocambolesca, o assalto ao Santa Maria, no qual participou também Camilo Mortágua.

Já vai. O pai das Irmãs, que se fala agora. Após a operação, também tem esta aqui extraordinária Operação Mar Verde, que tu também falas aqui. É extraordinário esta tomada ao Pin Galvão, esta tomada de um país soberano, independente.

Nós decidimos invadir a atual República da Guiné, tentar sequestrar o seu chefe de Estado.

Muito audaciosamente e secretamente.

Conseguimos resgatar os soldados portugueses que estavam lá presos. Tentamos destruir uma série de aviões, a Força Aérea da República da Guiné, invadir umas bases do PAIGC que lá aconteceram. Vale a pena ler o livro de Conacri, ao MDLP. Os bons alfarrabistas têm esse livro e vale a pena porque é uma história verdadeiramente rocambolesca. Eu não consigo detalhá-la toda no livro, tem que ser breve, lá está.

Uma história breve.

Mas vale a pena.

Não é só história breve, é a mais breve história.

A mais breve história. É tramado isto.

Muito bem. Até tens o espaço, apesar de tudo, pra falar deste leão e deste chimpanzé, que se ouvia na tua terra.

Sim, o Palácio do Cristal.

Que vieram pra tal exposição que já falaste.

A Exposição Colonial do Porto foi no Palácio de Cristal, que as pessoas no Porto conhecem todas, e havia pra lá um leão enjaulado, o Sufala, que rosnava e ouvia-se em Gaia, do outro lado do rio.

É extraordinário.

E havia o macaco, o Chico, o chimpanzé, o Chico, que alguns conheceram. O meu pai chegou a conhecer o Sufala.

Ah, foi? Ainda viu?

O Sufala viveu em meados dos anos 70, 80. Por isso meu pai ainda chegou a ver o Sufala lá enjaulado, coitado.

Outra referência que tu fazes aqui, que me faz também muita impressão, ao Tarrafal, este campo da morte lenta, a frigideira do Salazar, na costa norte da Ilha de Santiago, onde se conta que morreram 30 prisioneiros, a Brigada Brava, os presos que lambiam as paredes pra beber água, com o calor do corpo condensar. É impressionante.

É impressionante. Pensar que, por exemplo, o Bento Gonçalves, do PCP, morreu lá, o Júlio Fogaça, que também foi líder do PCP, hoje em dia não é reconhecido por motivos que tem que perguntar ao PCP. Esteve lá duas vezes, passou uma brutalidade lá. Há o caso, por exemplo, quem quiser procurar isto está no website do Museu do Aljube, o caso Fernando Alcobia, superjovem, que vai lá e morre lá. As pessoas estavam lá numas condições de vergonha.

As pessoas não têm noção, eu acho.

As pessoas não têm noção que foi a brutalidade.

Aquela frigideira que era aquilo.

A brutalidade que foi aquilo. E a maior parte morreu por negligência médica, porque apanhavam malária e deixavam os rapazes, porque eram rapazes lá, a lidar com as febres, que aquilo lá é terrível.

Eu diria que o livro acaba um bocadinho, ou pelo menos enfatiza esta ideia de que o Ultramar foi um pilar da nossa independência e da nossa identidade.

Sim.

Por que tu comentas isto? Como é que tu defendes isto?

Eu digo isto porque o Ultramar acaba por ser usado de forma muito hábil pelo Salazar para, primeiro, reforçar a nossa identidade nacional numa altura em que, por exemplo, os republicanos espanhóis estavam com sérias ideias que se ganhassem a guerra civil, que o próximo passo era a absorção de Portugal. Ou seja, anexar Portugal.

Chegou a haver um plano pra isso.

Houve um plano pra isso, houve vários planos. Foi impressionante a quantidade.

Houve vários, não sabia.

A quantidade de vezes que Portugal esteve em perigo de anexação dos espanhóis.

Já depois dos Felipes.

Depois dos Felipes, sim, no século XX. No século XX é verdadeiramente impressionante. E há que reconhecer, eu não sou uma pessoa de louvar o Salazar, mas há que reconhecer que foi um dossiê gerido de forma muito hábil. José Ferreira Antunes escreveu um livro chamado "Portugal e os Espanhóis", que eu também recomendo pra esse efeito. Ou seja, por um lado, era forjar uma identidade que fosse nitidamente separada da espanhola, por causa desta nossa capacidade extraordinária de gerir províncias ultramarinas e o nosso multiculturalismo fabuloso. E, por outro lado, perceber que era um ativo, um ativo com valor, e era o que nos tornava relevantes geopoliticamente. Por isso, era o que dava algum interesse, por exemplo, aos americanos em defender-nos e que nos permitia ter uma relação com os americanos, mesmo tendo rejeitado o plano Marshall e não querendo entrar nas outras questões americanas. Salazar geriu muito bem isso e Marcelo Caetano, depois dele, também.

Há uma coisa que eu gosto muito em ti, David, é que tu tens a hombridade e a verdade de dizer, começamos, aliás, a falar disso, este povo é bom, é ótimo nisto, mas tem defeitos, como todos os nossos amigos têm, como acontece. Nós, por amarmos alguém, não quer dizer que não lhes apontemos os defeitos. Tu dizes que o Salazar nisto foi ótimo, e foi. Como a questão do tesouro, como a questão de imensas coisas que ele fez bem.

Ele foi muito popular. A verdade é que ele, nos anos 30-

Ele saiu como o português mais popular no concurso.

Isso foi uma reação orquestrada pelo Jaime Nogueira Pinto, habilmente, porque na altura a alternativa era o Álvaro Cunhal.

Foi conflita.

Foi, foi terrível. Foi um drama. Eu lembro-me bem disto, Odete Santos foi furiosa na altura.

E a Maria Luísa Domingues também.

Na Rússia também votaram no Stalin como o maior russo, era georgiano e fez o que fez. Esses votos não contam pra nada, mas há que lembrar que as pessoas chegam ao poder e mantêm-se no poder muito tempo, alguma popularidade tem que ter. Isso aplica-se ao Salazar, como se aplica ao Saddam Hussein, como se aplica ao Alberto João Jardim. Ou seja, nós podemos discordar, mas há que reconhecer que algum apelo popular tinham

Exatamente. Como dizia hoje o próprio Trump, está lá porque dezenas de milhões de pessoas votaram nele.

Houve imensa resistência de vários quadrantes, não foi só a esquerda, foi também da direita. Lembro que houve, por exemplo, a Revolta da Batalha armada por militares, logo em 1927. Houve imensa resistência, primeiro à ditadura militar, depois ao Estado Novo. E a verdade é que teve que cair, literalmente teve que cair da tripeira. O regime caiu podre, porque não houve uma alternativa viável que o pudesse suplantar. E claro que muito disso se deveu à repressão, como já falamos, por exemplo, o Tarrafal e um reino muitas vezes de terror, mas muito também se deve à popularidade de algumas decisões.

A Revolta da Batalha de 27 e a Revolta dos Marinheiros, por exemplo, do navio D. João e do Afonso de Albuquerque e do Bartolomeu Dias, estes navios, que muitos foram para o Tarrafal exatamente exilados. A rebelião foi esmagada.

Impressionante.

12 marinheiros mortos e 34 deportados, muitos deles para o Tarrafal, falas aqui. David, nós não temos mais tempo, mas quero deixar esta última dica para as pessoas: "A Mais Breve História do Ultramar", uma edição da Ideias de Ler. David Moreira, este jovem economista, muito culto e muito interessado nestes assuntos. Tu agora, depois de "A Mais Breve História do Ultramar", espero que continues a escrever outras breves histórias do Ultramar, porque faz falta. De certeza que tens material em barda para poder pegar nisso e cozinhar e apresentar outras vertentes do Ultramar que nós ainda não vemos. Isto é um abrólhos perfeito, este teu livro. Muitos parabéns por este teu trabalho.

Muito obrigado.

Muito obrigado por teres vindo.

Muito obrigado.