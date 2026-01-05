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Das primeiras coisas que eu disse aos meus alunos quando comecei a lecionar lá no externato, foi: "Eu não venho aqui para vos obrigar a gostar de História. Venho-vos aqui para tentar fazer com que se apaixonem pela História do nosso país."

Aos 23 anos, Gonçalo Farlands, professor de História, é autor da maior página de História digital do país, Portugal Antigamente, com quase 300 mil seguidores, e que agora sai em livro, numa edição Oficina do Livro. Nesta obra, "Portugal Antigamente: uma viagem fotográfica pelo século XX", estão 150 anos do nosso passado comum em quase 200 fotos. Este não é um livro de História, mas um catálogo de memórias soltas sobre o século passado. Pela força das imagens, passamos em revista alguns instantes que, por uma razão ou por outra, fixam uma certa ideia do país ao longo do século XX. Um trabalho sem pretensões identitárias ou revisionistas, que alcança várias gerações e que, sem dispensar a leveza e o humor, reforça os nossos laços com os altos e baixos do século XX português. Olá, Gonçalo, e bem-hajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Muito obrigado pelo convite.

É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Eu vou começar logo por isto. Tens este nome curioso, Farlands. Eu fui ver se eras MacFarlane, dos escoceses, gaélico, e quer dizer homem de valor em gaélico, Farlans, uma coisa parecida. Mas não, tu foste ao Correio Verde e és Faralães.

Sou Faralães, é o nome mais normal.

Alentejano.

Alentejano, vim da Alentejo, apesar de eu ser muito citadino, vim da metrópole.

Urbano, és urbano. Urbano depressivo.

Urbano depressivo, não.

Não és a pata com o rural.

Quando estou na urbe, me sinto muito feliz. Mas também gosto muito de ir pra área rural.

Sim. Mas é engraçado, porque tu com imenso orgulho dizes: "Não, somos de Borba. A origem da família, o registo mais antigo, quinhentista, é de Borba, Alentejo."

Sim.

Com muito orgulho eu ouvi isso.

Não, mas o que eu mais gosto no meu nome é a evolução mesmo da sua própria escrita. Começa com Faralães e evolui hoje quase pra um nome muito elitista.

Farlands.

Farlands.

Exato. E também és Drumond.

Eu sou Drumond com dois M.

Ah, também.

Os meus familiares têm sempre esse cuidado. Drumond com dois M, porque há o Drumond com um M e há Drumond com dois.

Ah, não sabia.

Há o Drumond com um M e com dois, e o meu caso é com dois.

Exatamente.

Exatamente.

E também és Girão.

E sou Girão.

Por isso, neto do-

Neto do grande Fernando Girão

...do maravilhoso, o Índio.

O Índio, very nice.

O Fernando Girão, que também foi treinador de futebol, aliás, desporto que tu também adoras.

Sim. Aliás, eu fui-

Foste federado

...fui federado muito cedo, até aos 19, e joguei com o meu avô na Iber Cup, que é um torneio internacional que se faz cá em Portugal, e ganhamos a final, e eu marquei dois gols na final e foi maravilhoso, porque o meu avô era o treinador. Eu fui o melhor marcador e o meu tio-

Pois, é, treinador de futebol também

...o meu tio, que é quase mais novo que eu, é mais novo que a minha irmã, era o adjunto do meu avô, então foi um torneio de família. Foi muito giro.

Chegaste a conhecer o teu bisneto, o Fernando Freite? É o teu bisavô.

Não, o meu bisavô não cheguei a conhecer. Mas falo imenso com o meu avô sobre ele.

Aquele foi um dos primeiros guitarristas da Amália.

Exatamente. E ontem estive com o meu avô e falamos das guitarras que estão lá em casa do meu avô, do meu bisavô.

Engraçado.

E sempre que vou aos fados com amigos e com professores-

Porque é uma das coisas que tu gostas, das casas de fado, de Alfama. Que frequentas.

Todas as semanas.

Todas as semanas, é extraordinário. Casas de fado tradicionais, típica de Alfama, o Fado ao Carmo. Gostas de ir mesmo.

Fado ao Carmo, Faia. Sou louco pelo fado e sou cada vez mais fã do fado, muito também por causa do meu professor, que escreveu o prefácio do livro, que me alimenta muito esta vontade de conhecer mais o fado e acima de tudo, porque é uma herança da minha família.

E por quê? Ele é teu professor de quê?

Foi meu professor de uma cadeira, que provavelmente quem estiver lá em casa não vai perceber, que é Paleografia Diplomática.

Paligrafia?

Paleografia Diplomática.

Paleografia é os escritos.

Exatamente, os escritos medievais.

Exatamente, como eles escrevem nos túmulos e nas sepulturas. É a paleografia.

Exatamente. E depois a diplomática é como é que se processa a estrutura, como é que se faz um documento. Por exemplo, nós estudávamos muito documentos de chancelaria régia. Um documento de Dom João I, o que estava ali a dizer.

Português arcaico.

Português arcaico, e nós tínhamos que tentar perceber que português estava ali escrito, mas cada documento segue uma estrutura, em todos os documentos há uma estrutura.

Como José de Encarnação, que era especialista.

Por exemplo, sim.

A ler essas cartas, essas coisas, esses títulos romanos.

Sim, exatamente.

Era fantástico.

Era uma cadeira difícil, foi talvez uma das cadeiras mais difíceis do curso e todos os meus colegas-

Do curso de História, não é? Tu já licenciaste.

Já.

A primeira vez que eu te conheci era: "Não, tu és estudante de História na Faculdade de Letras."

Estudante de História, sim, na Faculdade de Letras.

Agora não, até porque acabaste em dezembro.

Sim.

Pronto. Paleografia Diplomática.

É uma cadeira muito interessante, ainda mais porque o professor fazia uma viagem no tempo completamente. Ele pegava num documento e contextualizava aquele documento no tempo e no espaço, e era uma viagem espetacular. Eu fechava os olhos muitas vezes, imaginava-me naquela situação e a cadeira era chata, mas tornava-se fabulosa por causa desse conteúdo que o professor acrescentava.

Das histórias. Pois é, cá está, dar história com esse conteúdo.

Exatamente. E a partir daí, desenvolvi um certo fascínio tanto pelo professor como pela cadeira, e desenvolvemos uma relação de amizade, que está aqui neste livro agora e que todas as semanas nos encontramos para ir aos fados.

Engraçado. Pronto, então fundaste esta página, Portugal Antigamente, está agora em remodelação. O site em si no Instagram é Portugal Antigamente underscore.

Underscore, exatamente.

Pronto, para as pessoas que quiserem ir e ver. Ainda não tem muitos posts neste momento, mas porque teve um problema, foi hackeado.

Sim, foi hackeado.

E por isso tu estás a reconstruir o site como deve ser.

Exatamente.

Muito bem, que de facto consegues comunicar história de uma forma muito acessível e muito envolvente, o que é extraordinário, Gonçalo, isso é um dom que tu tens.

Sim, eu acho que é um dom, mas também é algo que nasceu comigo.

Desde pequenino. E esse portal, por isso, a paixão da História vem de onde?

A paixão da História vem desde pequenino. Muitos dos locais por onde eu passava, com os meus pais, ainda mais vivendo em Sintra, um local que tem tantos castelos e palácios.

Exatamente.

Eu imaginava muito, projetava. O Livro começa por aí, pelo Palácio da Pena, 1848. Eu viajava muito no tempo e imaginava: como é que deveria ser viver ali há 100 anos, há 70?

Sim, incrível.

E como é que seria o dia a dia? Não tendo o conhecimento que tenho hoje da área, questionava muito os meus pais e tentava ir aos locais. Eu lembro perfeitamente quando ia ao Palácio da Pena quando era miúdo, com os meus pais, e ao Palácio Nacional. Não com fascínio. É mágico, mas eu não tinha aquele fascínio de saber as datas, de saber o contexto político, histórico. Era mais o que estava à minha frente, porque não estava habituado. Eu venho de um seio normal, uma família normal.

Que vivência, sei que se passava aqui.

Exatamente. E a partir daí fui alimentando o meu imaginário

Mas lias muito, reunias coisas, vias documentários na televisão?

Era isso. Eu via muitos documentários, muitas séries, muitos filmes históricos. E quando fui ficando mais velho, através de muitos amigos e também da minha própria família, fui adaptando um bocadinho mais os meus gostos, comecei a ler.

Refinaste o gosto.

Refinei os meus gostos.

Por exemplo, o teu grande gosto é a Segunda Guerra Mundial?

Segunda Guerra Mundial.

É uma das áreas que é fascinante pra ti.

É fascinante pra mim, ainda mais no contexto português. A minha tese de licenciatura, que agora terminei, de História, foi sobre diplomacia externa do Estado Novo durante a Segunda Guerra Mundial. E foi interessantíssimo, porque fui para o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Até o arquivo diplomático lindo de morrer, aquelas gavetas brancas.

Espetacular.

É fabuloso. Dá-me pena ali no Paço da Cidade.

No Paço da Cidade, exatamente. E tenho pena porque aquilo parece estar meio ao abandono. Não o arquivo em si, as pessoas lá trabalham. Está abandonado porque não há quase ninguém lá a fazer investigação. Faz muita confusão. Aquilo é espetacular.

O meu Manuel Portugal, que lá é mais especialista naquilo, fizeram questão de digitalizar coisas. Isso é muito importante, um trabalho ótimo. Salva guardar, porque é uma coisa que tem que ser muito bem resguardada e salva, até de incêndios e coisas.

Sim, claramente.

E bichos. É muito importante, mas está muito bem conservado, nesse aspecto está. Agora, de facto, se calhar pouca gente a consultar.

É isso, eu fui lá, estavam três pessoas e eu disse: "Isto é espetacular para o estudo da nossa história contemporânea, seja no aspecto político, seja no aspecto interno".

É essencial.

É essencial.

As cartas do Duque de Palmela, em Londres, embaixador. Deve ser fascinante.

Sim.

Muito bem. Eu tenho a patologia de gostar de ver coisas antigas, como tu dizes.

É que eu tenho mesmo.

É o OCD.

Não, eu passo a vida na rua, quando são construídas coisas novas, eu fico chateado, porque eu gosto de ver as coisas antigas.

É verdade que de vez em quando paras na rua, se tens mais tempo e vês um idoso e vais perguntar histórias. Diz que sim.

Às vezes isso acontece. No verão eu andava a fazer tours e muitas vezes ia para a Nazaré, e aquilo tem lá a Santa Casa da Misericórdia, e muitas vezes estava na minha hora de almoço e estavam lá os senhores idosos a fazer o seu passarinho. Do lar. E eu chegava ao pé deles e ia ter com eles e começava a fazer perguntas, muitos deles sobre como é que foi a guerra colonial, porque muitos deles participaram lá, e como é que foi o dia a dia, que empregos é que tiveram.

Apanhavas uns que assistiram ao regicídio ou qualquer coisa. Se calhar não tão velhos, não.

Não tão velhos, eu adorava. Tive família que participou no regicídio.

Como assim? Tens aqui o perfil do Buíça.

Não participou.

No Canário.

Exatamente.

O regicida morto.

É verdade. Não participou no regicídio, mas viu o regicídio acontecer e dois anos depois foi preso pelos republicanos por lutar pela monarquia. O meu trisavô.

A sério?

Pedro Correia Marques, sim. Que foi vereador na Câmara de Lisboa. Só estou a dizer para

Claro que sim. E é muito curioso isso. Eu tenho dois filhos da tua idade, gémeos, e primos, aliás, de um grande amigo teu, o Salvador Sacadura. A minha mulher tinha uma tia que assistiu, por exemplo, a Fátima, ao milagre do sol.

Espetacular.

E sempre boa de cabeça até aos 99 anos. E eu lembro que sempre que a encontrava e estava nesses contextos familiares, quando os meus filhos diziam: "Vou contar à tia Bibi". "Ó tia Bibi, conta lá aos meus filhos outra vez, conta lá o milagre do sol que a tia..." Ela tinha oito anos e assistiu àquilo e conta tudo, e estava em pé, porque era miudinha, os irmãos mais velhos. Aliás, era a mais velha, os irmãos mais novos e depois os pais. E dizia ela que conta tudo como era as coisas, e com a cabeça ótima lembrava. Até foi à TV uma vez fazer uma reportagem com ela.

Não, isso é o que eu mais fascina.

Ouvir essas histórias são antigas, são maravilhosas. Está a se perder muito, as pessoas não gravam isso.

Pois está. Isso é uma coisa que eu adoro em História.

É muito bom.

Que é aquelas pessoas que vivem momentos únicos da nossa história.

Exatamente.

Por exemplo, a minha bisavó, que faleceu há um ano, eu falava imenso com ela sobre essa altura do Estado Novo durante a Segunda Guerra Mundial, e ela fala-me como é que foi a Exposição do Mundo Português.

Há que ser.

Ela tinha sete anos quando aconteceu e ela conta-me que a RIS tinha criado uma carreira específica e que foi lá na zona de Belém. Este tipo de coisas faz-me fascinar pela História e no contexto familiar, eu tenho sempre aqueles familiares, aqueles tios, aqueles primos, que eu já sei: "Quero saber um bocadinho mais sobre isso, vou falar com ele".

Exatamente.

É sempre isto, eu acho isso fascinante.

Muito bem, mas ao mesmo tempo não és saudosista, o que é bom e é muito engraçado. Este livro de textos, "Portugal Antigamente", que eu aqui tenho, é extraordinário, e aqui parabéns ao Francisco Camacho, o editor, deu uma saída de livro extraordinária, que fez um trabalho muito bom, eu gosto muito dele. E de facto deu uma edição de luxo, capa dura, fotografias maravilhosamente todas antigas, só tens para aí umas nove ou oito a nove a cores.

Sim.

Do resto é tudo a preto e branco, mas uma restituição muito boa e uma grande qualidade de edição, e isso merece, mas a obra também merece.

Completamente.

E a aposta num miúdo tão novo como tu, mas saber já tanto e ter um livro desta qualidade é extraordinário, foi uma grande aposta. E de facto tem este dom da pessoa poder ter estes textos que os contextos que tu fazes em cada fotografia são muito importantes, porque não é uma coisa saudosista. Tens imensas com a música à portuguesa e o pessoal do português, e o Salazar a abraçar o Franco, mas é importantíssimo para marcar a nossa história.

É o exercício mais difícil.

Não diz aqui que era bom, antigamente era bom, é só horrível.

Não digo, até porque cada um interpreta a história à sua maneira.

É um registo para a história, eu acho.

Exatamente, interpreta a história à sua maneira e não cabe a mim fazer juízos de valor, apesar de ser o exercício mais difícil de um historiador, que é quando faz a interpretação de um documento, não interpretar à sua maneira, conforme aquilo que pensa e vê.

Isso sempre acontecerá.

Sempre acontecerá.

O Heródoto diz isto: "Não se pode ser historiador sem ser revisionista. É obrigatório, a história muda."

O Rui Ramos, que a mim faz confusão tratar, porque o Rui Ramos foi meu professor na faculdade no ano passado.

Extraordinário. Era teu grande professor. Está aqui no estúdio aqui ao lado, estou a dizer aos ouvintes, no estúdio aqui ao lado a gravarem o resto da história.

Sim.

Neste momento, acho que com o Vasco Lourenço, é um programa que irá para o ar, também algures agora em breve. Eu gosto das pessoas para ouvir essas histórias e já te compararam com o Germano Saraiva, que é engraçado.

Já. Eu fico sempre um bocadinho apreensivo quando me comparam ao professor Germano Saraiva.

Não devias, porquê?

Pelo respeito enorme pela sua obra. Mas eu percebo a comparação por causa do digital, aparecer em câmera e falar para as pessoas.

Porque põe as pessoas a ler História e a apresentar as coisas.

Exato. Eu tenho amigos meus de Engenharia, outros amigos de Direito, etc., que me dizem: "pá, Gonçalo, eu apaixonei-me agora pela História do nosso país por causa de ti, porque tu simplificas".

E temos uma História tão maravilhosa. Se me der para persuadir isso, que História que a gente tem, estes nove séculos são de fato extraordinários.

E o livro-

Pessoas e eventos

...o livro traz uma ideia, traz um complô de fotografias que não é só daqueles factos históricos que nós todos já conhecemos mais ou menos.

Sim.

Tem fotografias específicas sobre acontecimentos específicos.

Eu também achei isto. Achei muito curioso. Não foste buscar a fotografia típica do Exposição do Mundo Português.

Exatamente.

Eu tenho que te fazer uma pergunta: por que não está Fátima, por exemplo? Foi uma opção tua? Falávamos há bocado e eu pensei: "Espera lá, ele não tem uma foto daquilo, das coisas molhadas na lama. Não tem nada, nada."

Dificuldade no acesso aos arquivos É difícil.

Isso é fato mesmo no santuário ou não?

É assim, no santuário, nós estamos lá-

Eles dificultam a divulgação.

É difícil.

É porque era um luxo estar aqui numa fotografia.

Sim, eu adorava. Há uma fotografia espetacular.

Não me digas que ele é maçon ou que é anti. Até que eu pensei: "O que ele está a falar? 1917 não tem nada".

Sim, mas há uma fotografia espetacular do Joshua Benoliel, lá no Milagre do Sol em outubro de 1917.

O teu próprio Gageiro, por exemplo, que eu entrevistei aqui também, onde tu estás. Eduardo Gageiro, que nos deixou há pouco tempo, também tem umas das peregrinações e da multidão e do Papa em Fátima e coisas do género.

Eu tinha mais de 300 fotografias e nisso tenho que agradecer imenso o trabalho que a própria Leila e o Francisco fizeram, que foi ajudar na decisão quais seriam as fotografias que estariam na seleção. Não tenho a certeza se tinha alguma fotografia de Fátima, eu acho que não.

Essa é mais antiga.

Mais antiga e como é uma questão religiosa, eu sou uma pessoa católica, devota.

Sim, também, eu sei.

Mas não queria trazer-

É o atual, e está lá o antério e os estádios todos.

Mas não sei, achei que possivelmente o milagre de Fátima poderia causar algum desconforto a algumas pessoas e eu não queria entrar por aí. Não sei, depende da interpretação. Calhou.

Ok. Pronto, só que eu acho que quando tu dizes Portugal antigamente e tens 100 anos de acontecimentos e depois em branco fica aquele, eu pensei: "Mas isso foi muito importante na altura". Goste ou não se goste, até musicais já deu.

Claro.

Muito bem, professor de História no Externato São José, aqui no Restelo, do sétimo ano, e é responsável, dizes tu, por promover o interesse pela História nacional e mundial aos seus alunos. Consegues fazer isso bem?

Consigo.

Eu já vi o teu livro, li-o duas vezes, e portanto acho que sim, consegues.

Acho que sim.

Isso é uma missão muito importante.

É muito importante e uma responsabilidade enorme. Porque uma das coisas mais interessantes que acontece agora, desde que eu estou a dar aulas, é que os meus alunos descobriram que eu lancei o livro. Então todas as semanas eu tenho alunos que vêm ter comigo antes da aula: "Professor, pode assinar meu livro?"

Exato.

Todas as aulas isso acontece.

Os pais pediram.

Exatamente.

Não, mas é ótimo, ainda bem.

E é um exercício muito giro. Mas das primeiras coisas que eu disse aos meus alunos quando comecei a lecionar lá no Externato, foi: "Eu não venho aqui para vos obrigar a gostar de História. Venho-vos aqui para tentar fazer com que se apaixonem pela História do nosso país".

Isso é muito importante.

Obviamente que no sétimo ano nós estamos a dar um programa, critica ou não do Ministério da Educação, é muito difícil de se dar.

Pois, ia te perguntar isso também. O ensino que se faz hoje e no secundário também.

Eu tenho que dar 6500 anos de História em menos de 50 aulas. Eu só tenho uma vez por semana com cada turma e uma hora e meia.

O que é manifestamente pouco.

É muito pouco. E depois eles chegam ao nono ano com três vezes mais aulas de História, e é um boom muito grande para eles. Mas eu sinto que estou a fazer um trabalho bom com os miúdos e puxo muito por eles nas aulas. Não é muito daquelas aulas em que estou só a falar. Eu faço muitas perguntas, eu gosto muito que eles participem na sala de aula, tenham espírito crítico e façam questões.

Aqui também já passou por aqui várias vezes, gosto muito dele, o Rui Correia, que foi o professor do ano também, daquele Teacher of the Year, que os alunos propuseram e ganhou no país. Porque de fato há uns anos, e também tem uma série de livros, os contos arrepiantes da História de Portugal, sei lá, uns seis volumes. Muito divertido, e também inventa sempre histórias divertidas e maneiras divertidas de dar as coisas. Os alunos são apaixonados pelas aulas dele. Eu pensei: "Um professor de História deve conseguir dar isto". Se calhar é uma grande seca.

Isso é o mais importante quando damos História. É o mais importante, é saber 怨 dar História.

Eu quero seduzir os alunos para a História mundial e nacional.

Exatamente.

Isso é uma missão de vida.

Eu não lhes quero só meter informação na cabeça.

Os dados, as batalhas, os anos. Pois.

Não quero. Eu quero lhes dar contexto para eles conseguirem interpretar tudo o que têm à sua volta.

Falámos também que tu já foste também guia turístico e cultural e fazias estes tours por Sintra, Cascais, Óbidos, Nazaré, Fátima e tal.

Sim, exatamente.

Sempre com foco na herança patrimonial, religiosa e artística portuguesa, que é extraordinária. E por Lisboa, há umas empresas agora que fazem umas visitas por Lisboa. De vez em quando fazes. E se um dia fizeres, é coisa que um dia possa estar no teu Instagram a dizer: "Vai acontecer isto".

Completamente.

Inscrevam-se aqui.

Completamente. Eu já tive quase para avançar com isso.

É porque isso é muito bom.

Já tive quase para avançar com isso, inclusive com amigos da faculdade.

Tu tinhas aí, não sei, o David-

Eu adorava, era uma coisa que me apetecia muito

...o Afonso Palla ou alguma coisa assim, e contas histórias muito divertidas.

Sim. Esteve mesmo muito perto de acontecer, foi só mesmo porque já foi no alto ano em que estávamos a começar a terminar a licenciatura. Não, vou mesmo pensar.

O teu curso vai ter um mestrado?

Sim.

Esse posto.

Não é integrado, mas podemos seguir dois ramos do mestrado, se for em História. Podemos seguir o ramo de Educação. Eu tirando a faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, se quisesse continuar na alma mater, tiro em Psicologia e tenho algumas aulas na FLUL, em Letras, mas depois também posso ir pra investigação. A investigação, depois temos quatro ramos: temos a História pré-clássica, História clássica, História moderna e História contemporânea. E História medieval, são cinco, aliás. Mas eu quando entrei na faculdade-

Para onde é que tu irás, se fores?

...queria ir para medieval, sou apaixonado pela primeira dinastia da Borgonha, Afonsina, mas depois quando fui ficando mais velho e percebendo o quão difícil é estudar as fontes, interpretar as fontes na Idade Medieval, percebi. Eu sou, e sempre serei, apaixonado por História contemporânea. Para mim é sempre História contemporânea.

Segunda Guerra e tal, Salazar, Estado Novo, Primeira República e Camerata Fantasma. Ok.

Exatamente.

Quando tu fazes aquelas viagens como fizeste por Dublin, por Budapeste ou por Roma, também foste sempre com guias que te ajudaram a-

Não.

Levavas um guia teu?

Exatamente, eu faço o meu próprio guia. Eu fui para Budapeste com nove amigos da faculdade e eu é que tratei: "Malta, vamos para aqui, vamos para ali".

Vamos ver isto, vamos ver aquilo.

Vamos ver isto, exatamente. Depois cada um tinha o seu livro de referências.

Eu sou uma pessoa que faz isto com os meus amigos todos.

Eu sou sempre assim. Para Dublin fui sozinho e foi uma experiência espetacular. Estava muito apreensivo em ir sozinho para Dublin e adorei a cidade. É uma cidade um bocadinho mórbida, no sentido de é muito escura. Muita nuvem, frio, mas eu sou apaixonado. Por exemplo, eu adoro Lisboa como está agora, que é aquela chuvinha, as ruas molhadas, aquele frio.

Isso vais gostar imenso de Edimburgo, por exemplo, quando fores.

Por exemplo, eu adorava ir a Edimburgo. É uma coisa que eu falo imenso com os meus colegas.

Quem gosta disso, gosta.

Sim, completamente.

Que é entrar na Idade Média, completamente, em cada ruela.

Eu vou agora para Bruxelas em breve e já avisei: tenho que ir a Bruges

Tem sido fantástico. E Gante

Aquilo está super bem preservado.

Gante é lindo. Vais gostar muito. E também tiveste esta nave, esta associação cultural, que era uma galeria de arte de dia e à noite era uma discoteca.

Sim, exatamente.

Isso deve ser muito divertido. Isso era no Campo Pequeno?

Era no Campo Pequeno, mesmo ao lado do Santander, do banco, e aquilo era espetacular, porque durante a semana eram mais os dias que estava fechado do que aberto, mas quando estava aberto era galeria de arte. Aos fins de semana, à sexta, sábado, tínhamos discoteca, tínhamos festas, que utilizávamos para financiar as galerias de arte e outras iniciativas de artistas emergentes na cena. Basicamente, era assim que funcionava. E foi uma experiência espetacular. Foi muito bom.

Passaste pela política também. Chegaste a trabalhar na tua assembleia de freguesia de Algorve e Martins.

Algorve e Martins.

Ainda foi uns anitos.

Foram dois anos, mas eu não fui a muitas assembleias de freguesia, porque felizmente as pessoas eleitas para a assembleia de freguesia de Algorve e Martins foram constantemente. Eu fui duas, três vezes e foi uma experiência muito gira, estar ali no debate político.

Deu-te gozo, gostaste.

Deu muito gozo. Mas agora estou um pouquinho mais afastado. Também estou diferente, estou a pensar de maneira diferente. Estou num período de "nós", assim podemos dizer.

Estás na fase desse muto.

Sim, exatamente.

Muito bem. Entre os teus museus aqui em Lisboa, que tu visitas, essa parte da história também me interessa, a Casa Museu Doutora Anastácio Gonçalves é das tuas preferidas.

Sim, gosto imenso.

É o do Malhoa, é essa? Que tem a cerâmica, não sei o quê.

Sim, gosto imenso de visitar, tem uma coleção fabulosa. Mas o que eu gosto muito de visitar também, o meu preferido, é o Museu do Tesouro Real.

Ah, do Tesouro, claro.

Ao lado do Palácio da Ajuda. É espetacular. Passo lá horas e felizmente tenho uma relação muito boa com o doutor Nuno Vale, que me deixa ir lá muitas vezes mesmo para gravar conteúdo para o "Portugal Antigamente".

Boa.

E ver o manto da aclamação de Dom Carlos, de Dom João. É espetacular, as joias, está muito bem exposto.

Tudo. A Baixela Germana, a mesa com a aclimação.

A baixela é muito gira.

É espetacular.

Vale a pena. Finalmente, houve um museu do Tesouro Real. As peças estavam todas fechadas no cofre de um banco, e assim é que devia ser. E que o Nuno Galopim Carvalho, meu amigo gemólogo, que estudou todas as joias e todas as peças que lá estão, diz que não desonra nada com outros tesouros reais que existem pelo mundo fora.

Não, zero. E aquele só está lá depois do terremoto. Tenho vários convidados que me falam nisso. Depois das invasões francesas, que levaram imensa coisa. O terremoto destruiu a pasto ribeira e todas as tesouras que lá tinham. E as custódias grandes que havia lá também. E depois o que nós levamos da Primeira República, que deu cabo, o Mata Frades, que acabou com os conventos. É uma sorte ainda termos aquilo. O que seria de nós se tivéssemos o nosso património?

Completamente.

Extraordinário. Uma coisa que também gostas, além de passar pelo Alfarrobbistas, claro, a Feira da Ladra.

Gosto muito de Feira da Ladra.

Que aprendi no teu livro, que vem desde 1272, não fazia ideia. Que a ideia da Feira da Ladra tem desde o século XIII.

Sim, século XIII.

É extraordinário.

Vou lá imensas vezes com a minha avó. Agora vou mais à procura de vinis.

Estás com uma coisa de colecionador.

Estou com uma coisa de vinis agora, gosto imenso de vinis.

Engraçado.

E descobri há pouco tempo o vinil do primeiro LP do meu avô, de 1976, que é uma coisa espetacular.

Ainda muito moreno.

Tronco nu. Exatamente.

Um índio.

Não é um índio, por acaso, o meu avó gostava muito de estar tronco nu. Mas é um LP que se chama "Discretamente".

Ok.

Mas gosto muito de vinis, vou muito com a minha avó. Mas em Alfarrobbistas, vou muito à Eclectic Alfarrobista, procuro muito.

Fica onde?

Fica no Largo do Camões, a descer em direção ao Cais.

Já sei.

Isto foi alimentado por dois amigos meus, o Max e o Polvas, que também fazem parte da página. O Max está com o "Brasil Antigamente", juntamente com o Ramir.

"Brasil Antigamente" é um site também da tua responsabilidade?

Sim, é um Instagram que não é da minha responsabilidade, eles é que estão a controlar. E estou muito contente com o trabalho deles, está com 200 mil seguidores agora também, está a crescer imenso.

Está quase a apanhar.

Sim, está quase a apanhar-me. Deus queira que cresça mais.

O Brasil vai gostar muito, vai ultrapassar-te.

Sim, vai ultrapassar e eles estão muito bem encaminhados para isso. Mas mantemos sempre o contacto. Mas foram os dois, foi o Max e o Polvas que me começaram a incutir essa vontade de ir para Alfarrobbistas.

É um mundo extraordinário.

E é um mundo extraordinário.

E também encontras fotos, agora estou a pensar, eu ia muitas vezes. Também encontras fotografias antigas.

E gravuras antigas.

Gosto de ver as secções.

Sim, mas nos Alfarrobbistas, essa não é a minha principal procura. Porque uma coisa que eu tentei fazer com o livro foi: o livro é feito à base de fontes abertas, que qualquer pessoa pode procurar essas fontes.

Portanto, hemerotecas digitais, o arquivo do Gulbenkian.

Sim. Arquivo Municipal de Lisboa, do Porto.

Centro de Fotografia.

Exatamente.

Holandês, também.

A Fundação Mário Soares, o Arquivo Nacional Holandês.

Tu és muito respeitoso nisso, eu gostei muito disso. Todas as fotografias têm ao lado quem é o fotógrafo e onde é que está. E no fim tens uma grande bibliografia a dizer de onde é que são as fotos. E prestas uma grande homenagem também aos nossos grandes fotógrafos.

Isso aí é obrigatório.

Os Afonso Benedito, os Afonso Benedito, os primos Novais.

São fotógrafos espetaculares que nos permitem ver o nosso Portugal, que os livros jamais vão conseguir mostrar. E este livro é uma homenagem a esses fotógrafos. E o pormenor específico na última página das fontes todas das fotografias, porque muitas das fontes que ia à procura, a fotografia estava só. Está neste arquivo, mas neste arquivo aonde? E aqui no livro a pessoa sabe em que arquivo está, em que secção e em que caixa.

Exatamente.

Ou seja, dá início à sua própria investigação, porque este livro é uma fonte aberta. São fontes que qualquer pessoa pode ir à procura.

Muito interessante isso. Engraçado. E depois filmes clássicos, também gostas muito. Falaste do "Barry Lyndon", que eu sei, é um livro que eu amei. Este filme que fez 50 anos este ano, aliás, que levou quatro Oscars, do Stanley Kubrick, que é um filme extraordinário, este filme histórico, passado no século XVIII, com mais de três horas, hoje seria difícil as pessoas gostarem muito, mas é de facto um clássico.

É um filme espetacular.

Tu gostas de coisas históricas, portanto, irias gostar muito do "Barry Lyndon". Uma grande história, um grande filme. E depois estás às vezes andas aí de bicicleta elétrica por Lisboa Com os teus phones. Adoras

É das minhas coisas favoritas, que é sair da faculdade ou estar em Lisboa à noite ou durante o dia, meter os meus phones, a minha musiquinha a dar e só andar sem rumo. Não sei para onde é que vou, mas vou com a bicicleta para algum lado. É das minhas coisas favoritas, é quando me sinto mais em paz.

Muito bem, este livro que tenho na mão, "Portugal Antigamente: uma viagem fotográfica pelo século XX", uma edição da Oficina de Livros. Gonçalo Fardas é o autor, está aqui comigo. Tem uma foto de capa muito forte, destes dois miúdos descalços. As pessoas acho que não notam muito que estão descalços, mas estão. Ardinhas, miúdos, novinhos, com tudo que isto revela. Não sei de quando é que é a foto.

Início do século XX.

Pronto, 1900 e muito pouco. Acho que é de 1900, até diz na legenda.

Sim, 1900.

A fumar os dois, dá lume, chama-se a foto. Trabalho infantil, tudo o que isto mostra, revela tanta coisa. Esta foto é tão forte logo à partida.

É fortíssima e dá para perceber qual era a posição da criança no princípio do século XX em Portugal, que não havia criança.

Há 120 anos, exato.

A questão do que é ser criança não existia nessa altura. Há uma fotografia que eu tive quase para colocar no livro de várias crianças, que hoje são crianças, mas na altura eram adultos, nos calabouços em Lisboa, que era uma coisa normal.

Presos?

Presos mesmo, nos calabouços, penduradas nos arames, com as pernas e os braços de fora. É uma fotografia com impacto fortíssimo, porque nos permite perceber qual é o papel da criança na sociedade no início do século XX.

E descalços, que isso até aos anos 40, 50 era normalíssimo. As tuas avós lembram-se.

A minha avó, que é de 57, lembra-se perfeitamente de ver ardinhas em Lisboa.

Graça. A ideia deste livro nasceu durante a pandemia. Aliás, o teu site apareceu durante a pandemia, não foi?

O Instagram surge durante a pandemia.

Este Portugal Antigamente, chama-se assim?

Exatamente. Dando uma continuidade a uma procura que eu já fazia diariamente, devido à pandemia, estar em casa à procura de fotografias. E depois comecei a partilhar nas redes sociais.

Chegaste quase até aos 300 mil seguidores nas tuas redes todas.

É verdade.

Só no Instagram 228 mil, é brutal. E primeiro foi a estação do Rossio de Moura em 1985.

Foi a estação do Rossio de Moura em 1985.

Há 40 anos.

Uma fotografia muito boa.

É muito engraçado isto. Tem a vantagem do site é que permite comentários, que o livro não.

Sim, o livro não permite.

Apesar de teres tido bom feedback do site, creio. E tens tido.

Tenho tido muito bom feedback, mas o Instagram, o Twitter-

É um presente de Natal maravilhoso.

Pois é, eu estou sempre a dizer aos meus amigos.

Oferece ao amigo de Natal.

Ofereci sim, só ao pai, só ao irmão mais novo.

Para todas as idades.

Toda a gente. Todo a gente. O meu amigo Crep, tudo.

É um presente de Natal maravilhoso. Seria um bocado de publicidade, mas acho que merece.

Dá para o Natal e intemporal. Qualquer altura do ano. Há um miúdo que faz anos.

Claro sim. Vou-te dizer, é uma altura ideal agora.

Sim, é a altura ideal.

Mas então o site permite comentários. Recebes muitos comentários no teu site?

Recebo.

Alguns de gente zangada?

Muita gente zangada.

Recebes hate mail?

Não é comigo. Às vezes tenho muita malta.

Com a situação que mostras.

É mais com a situação e depois aparece lá uma pessoa que vai comentar contra a situação ou a favor e depois começa a luta.

A luta.

Exatamente.

Esses são perigosos, como dizíamos há bocadinho.

Sim, mas é uma coisa que eu me orgulho muito, porque nós estamos numa altura da nossa vida em que o livre discurso está cada vez mais em xeque, que é muito difícil nós darmos a nossa opinião sem sermos quase mortos digitalmente, se assim podemos dizer. E o Portugal Antigamente eu sinto que é um local onde se preserva o espírito crítico de cada pessoa. E eu respeito qualquer pessoa, obviamente, se a pessoa estiver lá a insultar toda a gente.

Exatamente.

Mas agora, se a pessoa estiver com respeito a dar as suas opiniões, era o que mais me faltava estar a cortar.

Durante a pandemia, há cinco anos, começaste a fazer este teu site, de grande sucesso. O convite para fazerem o livro veio de onde?

Foi o próprio Francisco.

O editor?

Exatamente. O meu editor, Francisco Camacho, enviou-me um e-mail. Eu estava na nave nessa altura. Eu dei-lhe o meu número de telefone e ele liga-me e fez-me este convite que eu aceitei.

Uma imagem vale por mil palavras, Gonçalo?

Vale.

Mas tu tens 200 ao lado.

Eu tenho 200, exatamente. Se uma não chegar, tem as outras.

Aqui o complemento, exato. Lá à esquerda. Vejam, sobretudo, a imagem, mas de facto há imagens muito fortes aqui.

Sim, há imagens muito fortes e os títulos tentam atenuar um bocadinho dessa pressão.

Põe um bocadinho de humor. E o Francisco também te ajudou nisso.

Nisso o Francisco foi espetacular.

Por exemplo, aquela do Salazar.

Essa aí.

Está à secretária ao telefone. "Meu amigo Benito".

Que é uma fotografia.

Benito Mussolini, portanto.

Benito Mussolini, que tem lá o retrato.

Tinha a fotografia. Eu conheço outra. A que eu conheço não é a tua, é outra, mas que está o Salazar à secretária, não está ao telefone, mas está a grande fotografia do Benito dedicada ao Mussolini.

E depois trocou pelo Cardial Cerejeira. Mais tarde trocou pela do Cardial Cerejeira, que o professor Rui Ramos já falou há alguns meses aqui no Festa da História. Mas os títulos fazem isso, atenuam um bocadinho o peso da fotografia.

Sim, e isso consegues muito bem.

Traz quase um bocadinho uma leveza humorística.

És muito inteligente, Francisco, nisso. Desculpa, Gonçalo, és muito inteligente nisso. Isto não carrega tanto.

Não.

E há coisas muito difíceis. Tens o cadáver do outro.

Manuel Luís, sim.

Mas tens outras complicadas, de miséria e dos mendigos.

Nisso o Francisco foi impecável.

173 fotos, mas tu tens muitíssimas mais. E agora? Vai haver um Portugal ainda mais antigamente, Portugal agora, Portugal antigamente 2?

Adorava, não depende só de mim, depende da lei.

Francisco, se estás a ouvir, ouve isto. Daqui a um ano. Já a correr não.

Não, já a correr sem pressa.

Mas tens textos e fotos para fazer uma outra edição?

Fotos tenho. Agora, os textos ainda não, porque tinha que dar início a uma nova investigação.

Eu gostei dessa ideia.

Não é muito difícil.

Uma foto alternativa ao que as pessoas conhecem. Eu achei muito bonito.

Mas agora posso fazer algo muito localizado, posso fazer sobre uma cidade.

Lisboa antigamente.

Por exemplo, posso fazer sobre-

Porto antigamente, Évora antigamente.

Évora antigamente, Sintra, posso fazer só palácios, só castelos, carros, não sei.

Os conteúdos estão muito engraçados. A ideia era democratizar a história, tu falaste nisto.

Era e ainda é. Por quê? Porque eu sinto que a história no nosso país é muito maltratada. Isto é um debate que eu tenho imenso com os meus professores da universidade, que o que é feito na investigação em Portugal, a matéria que é feita, a forma com que é escrita, é muito difícil de se perceber para o grande público. E o Portugal Antigamente passa por servir de ponte entre a investigação académica, que faz um trabalho espetacular em descobrir a nossa história, e o Portugal Antigamente serve como ponte no sentido em que pega na informação académica e simplifica para o grande público, para dar continuidade e para aproximar o grande público da academia Porque infelizmente os historiadores portugueses são dos melhores da Europa, são dos melhores do mundo e são muito pouco reconhecidos.

Exatamente.

Sem ser no meio académico. E o "Portugal Antigamente" tenta trazer isso.

Há vários Portugais aqui dentro, não há?

Há vários. O mais fácil de perceber é o Portugal monárquico, o Portugal da Primeira República, da Segunda e da Terceira.

Que são completamente diferentes.

Completamente diferentes.

Portugal pós-guerras liberais, que é onde começas.

Completamente.

Do fim do reino até aí.

Sim.

Vai até ao Expo 98, vai até o cavaquismo, apanhas isso tudo.

Sim, apanha isso tudo e como são textos muito fáceis de perceber.

E são ótimos.

Qualquer pessoa, seja mais nova ou mais velha, vai conseguir perceber.

Eu gostei muito dos seus textos, porque eu acho que dão o contexto que é preciso.

Sim.

E nem te estendes a falar pormenores que não interessem.

Eu queria até falar muito mais, só que nisso o Francisco e a Leia foram impecáveis. Disseram: "Olha, Gonçalo, temos que cortar aqui um bocadinho". Corta e agora vejo de fora e percebo que foi o melhor.

Que fez sentido.

Claro.

Só para lembrar o padre António Vieira, que era: "Desculpa a carta ser tão grande, eu não tive tempo." É mesmo. Tu sabias o que querias e ias procurar quando ias a estes arquivos, sabias o que querias ou ias-te deparando com imagens e dizias: "Esta é boa para eu pôr"?

Foi mais essa segunda ideia. Eu já sabia que queria fazer algo cronológico.

Sim. Porque isto aqui é organizado, certo? Não é, mas isto é.

É isso. Dentro da desorganização, está organizado.

Sim, claro.

Porque está organizado dentro da cronologia. Os meus amigos fazem esta brincadeira comigo, que é: isto está organizado dentro da desorganização. Que segue uma ordem cronológica, mas dentro tem vários temas.

Sim.

Tem política, tem história, tem acontecimentos históricos, tem figuras.

Eventos, personalidades.

Exatamente.

Muito bom. Tu viste centenas de milhares de fotos?

À vontade. Só no Arquivo Municipal de Lisboa, eu devo ter gasto mais de três semanas em tempo corrido. Se o tempo fosse sempre a correr, tinha gasto mais de três semanas.

E procuraste sempre o que fosse relevante. Isto é muito importante.

Sempre.

Passaste por imensos movimentos que não pegaste.

Completamente.

Adorei aquelas do António Costa, por exemplo, a dar a partida ao Ferrari, ao burro.

Sim, com o burro.

Quando fez a campanha, ou o Marcelo também para a campanha no táxi.

Tinha tantas fotografias. Até podia ter colocado a fotografia do Marcelo quando ele se atira para o Tejo.

Dentro de água, no Tejo, exato.

Depois ficou doente.

Lembram-se aí dessa?

Sim, as pessoas lembraram-se dessa.

Aqui não, ele agora via era um táxi.

Exatamente.

Está muito giro. Diz-me três ou quatro fotografias tuas preferidas daqui, que tu gostaste muito de encontrar e de escrever sobre elas.

A minha fotografia favorita é a do Raul Solnado.

Que está dentro da Ponte sobre o Tejo.

Está dentro da ponte. Ele está numa sarjeta com a cabeça de fora.

Pois está.

E era para ser essa, agora estou aqui a fazer uma curiosidade sobre o livro, era para ser essa a capa do livro.

Ok.

Só que devido ao formato da fotografia não deu para fazer o recorte, porque ela está em formato 4x3, acho que é assim que se diz.

Ok.

E é uma fotografia espetacular pelo simbolismo que tem.

Porque isto foi ainda no dia a seguir à inauguração ou na véspera de inaugurar.

Exatamente, década de 60.

Estamos em 66.

Exatamente, estamos durante o Estado Novo e é uma fotografia que o Raul Solnado parece que está com metade da cabeça de fora, está a fazer silêncio com o dedo.

Estou aqui, embaixo estou aqui.

E por trás temos a ponte, na altura Ponte Salazar, Ponte sobre o Tejo.

Exatamente, sem ninguém.

Sem ninguém. E depois por trás ainda temos o Cristo Rei.

É verdade.

Ou seja, temos ali uma fotografia extraordinária, porque apresenta uma grande obra do Estado Novo. Depois temos o Cristo Rei, que representa o catolicismo, que era importantíssimo para o Estado Novo.

E o que o povo português adorou e aquilo era todo.

Exatamente. E depois temos o simbolismo do Raul Solnado estar calado, no sentido: "Ok, isto aqui temos que ter cuidado e pouco barulho."

E estávamos no Estado Novo.

E estávamos no Estado Novo, exatamente.

É extraordinário, muito bem escolhido.

Depois, outra fotografia, a do Manuel Albuça, uma fotografia que tem um simbolismo espetacular.

Do cavalo. Do Rei de Cízer.

Ainda mais, porque depois descobri a fotografia dos dois filhos que ele deixou.

Ah, ok.

Uma fotografia da filha mais nova, tinha sete anos, e o filho mais novo tinha um ano.

Nessa altura, quando teve o acidente?

Nessa altura, foi dias depois. Ele foi assassinado e depois encontrei a fotografia dos dois filhos. Foi uma fotografia que me impactou imenso e ainda fui à procura de informações sobre os filhos e consegui entrar em contacto, através do "Portugal Antigamente" no Instagram, de um dos seguidores que era familiar direto deles.

Ok.

Depois outra fotografia, essa do António Costa a disparar, a dar início à corrida entre o burro e o Ferrari, é espetacular.

Isto era para ele provar, isto foi na Calçada de Carriço, era para ele provar que era importante haver o metro, o metro estender-se até às Avenidas Novas.

Sim, e ele conseguiu provar, estava certo.

Incrível.

É uma fotografia que tem impacto espetacular.

Quando ele era candidato à Câmara de Loures, é preciso dizer isso.

Outra fotografia, por fim, é a fotografia que o Mário Soares tem com o Francisco Sá Carneiro no Parlamento, já após o 25 de Abril, em que só a pose deles os dois mostra o que cada um representa ideologicamente. É uma fotografia em que o Francisco Sá Carneiro está uma pessoa direita, está ali normal, em pé, a olhar para o horizonte e o Mário Soares está com a mão dentro do fato, na camisa, assim mais à descontraído.

Mais contraído.

Ou seja, representa uma fação mais liberal, mais de progresso.

Engraçado.

Enquanto o Francisco Sá Carneiro representa alguém mais conservador.

É uma fotografia que também gosto imenso. Extraordinário. Depois tens aqui outros pormenores. Adorei ver o Frágil, os teus avós conheciam e eu também.

Sim.

Muito, que era muito famoso na altura e que foi em 2012. A fotografia é de 82, portanto há 43 anitos. O Paul McCartney na Praia da Luz, que hoje é famosa pela Maddy.

Exatamente.

Mas o Paul McCartney tudo começou lá pelo...

Antes de 2007 era pelo Paul McCartney.

Aliás, é por mim e pelo teu livro que eu escrevi cá o Yesterday. Não foi nesta vez, foi em 65, uns anos antes.

Exatamente.

Mas aqui em 68, o Paul McCartney na Praia da Luz, é extraordinário. Mas escreveu cá o Yesterday, fiquei muito curioso, isso não sabia. E depois tens a visita de Isabel II. Adorei também aquela dos serviços de bibliotecas itinerantes da Gulbenkian.

Da Gulbenkian, é espetacular.

Fundada pelo Gulbenkian da Fonseca, que aliás, foi em Cascais esta ideia, e depois passou aqui para a Gulbenkian. Não sabia que tinha havido 30 e tal dessas carrinhas. E parece que há uma aqui na garagem da Gulbenkian, em Lisboa, e eu estou curiosíssimo de ir vê-la.

Ok.

E portanto, eu tive muitos convidados que dizem: "Na minha terra, onde eu morava", o José Luís Peixoto, por exemplo, ou o Viegas, lembravam-se de que no Pocinho passava uma camioneta da Gulbenkian. E não havia bibliotecas ali, hoje em dia, graças a Deus, estão bem servidos. Na altura, não. Portanto, era assim uma lança em África quando apareciam estas camionetas. O grande nevão em Lisboa, também adorei ver isto, em 45.

A minha bisavó lembrava-se perfeitamente.

Há 80 anos nevou em Lisboa como gente grande.

Exatamente.

Com as alterações climáticas, quem acredia que vem outra vez.

Não sei, isto agora está um grau de calor.

Estavam 5,6 graus em Lisboa nesse dia. Estou a falar em 18 de janeiro de 45, há 80 anos fez este ano. E depois o que? O Portugal dos pequenitos. Tu tens aqui coisas, o Pavilhão dos Descobrimentos com aquela história de aquele ainda é o de estuque.

Aquele não era o definitivo.

Não era o definitivo.

Exatamente.

E aliás, o definitivo depois não é bem igual, é um bocadinho mais pequeno, se não me engano.

Sim.

Em pedra já. Também não sabia isso, se calhar sabia, que o Cotrim de Telmo tinha deixado disposto: "Este monumento não é para ficar aí, é efêmero. Quem quer que o destruam, não querem." Salazar depois lá contornou a coisa e quando foi os 500 anos da morte do Infante, do Infante D. Henrique, vão e sentam lá o povo outra vez em cima, ainda bem, já é um ex libris de Lisboa. E a estátua também, gostei mesmo desta Ponte Dom Luís, que não é Ponte Dom Luís!

Que não é Ponte Dom Luís. Aliás, eu descobri isso porque uma vez estava no Porto e coloco uma fotografia e meto a legenda assim: "Ponte Dom Luís" e bem, tenho os portuenses.

Todos em cima.

E bem, com todo o direito. Não é Ponte Dom Luís.

É Ponte Luís I.

Ponte Luís I.

Porque o rei acho que se recusava.

Supostamente, essa é a lenda, que o Rei Dom Luís não quis, não compareceu, na inauguração, então eles chateados tiraram o Dom.

E é extraordinário essa história.

Exatamente, é extraordinário.

Eu acho que são coisas tão divertidas e aqui mostras tantas, isso é tão bom, Gonçalo.

Eu tentei trazer um pouquinho dessas curiosidades.

Muito bem, Gonçalo Faria, o nosso tempo voou, foi um grande prazer falar contigo.

Muito obrigado.

É óbvio que eu quero que tu voltes, tu és um bom conversador. Eu vi-te a falar deste livro em vários sítios e tu sabes decorar as coisas todas. Tu lidas com isto e adoras isto, tu escreveste. Isso é muito bom, és uma fonte de conhecimentos muito curiosos e muito interessantes e de fato a nossa história tem de ser mais bem tratada E tu podes ser um bom agente para isso.

Muito obrigado.

Fica então este convite final: "Portugal Antigamente: uma viagem fotográfica pelo século XX", de Gonçalo Farlens. Já sabe, é uma edição Oficina do Livro, com a Estância Adelaide. E também esta página, vá ao Instagram @portugalantigamente_, inscreva-se, siga, porque vale muito a pena. Aprende muito sobre a nossa história, que é tão maltratada, como eu disse, e com razão. E nós temos uma história fabulosa e fascinante que merece ser muito acarinhada. Obrigado, Gonçalo.

Obrigado eu.

Foste mais um importante agente disso. Muito obrigado, até breve.