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O que a AI é capaz de fazer muito melhor do que nós humanos é instruir, educar os nossos filhos e até nós próprios, porque são capazes e vão ser capazes cada vez mais de dar uma educação dedicada, uma educação personalizada a cada um. Vão perceber como um miúdo não é capaz de ler uma coisa, quais são os erros que está a cometer e por que seu cérebro está a fazer isso dessa maneira, quais são os erros de matemáticas. E então a AI vai ser capaz de acompanhar a nossa juventude a aprender muito melhor.

Depois de 30 anos de experiência na banca em países como a França, Bélgica, Roménia e a Índia, o francês Étienne Huré, CEO da Natixis em Portugal, construiu na Invicta o Centro de Excelência do banco francês, contratando mais de 2 mil trabalhadores no nosso país, maioritariamente talento tecnológico de 40 nacionalidades, implementando o conceito de village, que inclui viagens por todo o mundo no local de trabalho, um conceito diferenciador, de modo a atrair o talento ao escritório e a reforçar laços. Quando visitamos este hub, sentimo-nos numa multinacional ao estilo Silicon Valley, cheia de cor, de post-its, de salas com campos de ténis de mesa, PlayStations, trotinetes estacionadas nos cubículos e hortas comunitárias. Olá, Étienne, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Muito obrigado e olá a vocês todos. Muito obrigado.

É engraçado, porque tu nasceste, acho que nos anos 60, num elevador. Isto é verdade? Nasceste mesmo?

Nasci num elevador em Ris-Orangis, que é um subúrbio de Paris.

E por isso essa vida agitada de movimento.

Talvez. Nasci mesmo muito depressa e a minha mãe estava mesmo muito inquieta. Eu sou o terceiro, talvez seja por isso, já estava habituada. E no elevador, efetivamente, havia só a enfermeira e nasci dessa maneira.

Incrível. A tua mãe diz que por isso é que foste sempre uma criança muito turbulenta.

É verdade. A minha mãe estava sempre a me dizer isso e continua a ser. Eu estou sempre com muita energia.

E muito fogo no rabo. Tu adoras viajar. Para ti é um descanso viajar.

Eu adoro viajar e eu adoro descobrir. Eu sou mesmo muito curioso do mundo, curioso das pessoas. Estou com essa vontade de perceber como que são os outros, por que os outros pensam dessa maneira, são dessa maneira, quais são as tradições deles. Eu adoro isso.

Há duas coisas muito giras. Primeiro, os outros são diferentes e toda a gente é diferente. Também cá, não é?

Também cá.

Eu sei que é uma das tuas cruzadas, perceber que o outro é diferente de nós e aprender com isso, aceitar os outros sem preconceitos, sem julgar.

Sem julgar. É muito importante ser mesmo capaz de aceitar, que estamos todos neste lindo planeta. Temos essa sorte de estar aí e eu acho que temos de pensar um pouco qual é o nosso propósito neste planeta. E o meu propósito neste planeta é de ajudar o outro.

Muito giro. E há outra coisa muito boa também no viajar, tu gostas de dizer, eu sei que também gostas muito disso, que é aceitar o inesperado. E de repente, tu na tua vida, que não é longa, tu ainda és novo, já tomaste banho com elefantes e experimentaste coisas, viveste em aldeias subterrâneas em Caxemira, fizeste coisas incríveis, andaste naquelas pontes de lianas na Índia.

É verdade.

Pontes dessas têm mais de 500 anos e que levam às vezes caminhões. São pontes vivas.

São pontes vivas. Isto é em Meghalaya, é mesmo a fronteira da Índia com o Bangladesh, e numa zona que é a mais úmida do mundo. É muito interessante ver, porque Meghalaya são montanhas que fazem 2 mil metros, 1,5 mil metros de altitude, o que é muito pequeno, são colinas na Índia. Mas como aquela planície do Bangladesh tem duas monções, uma é a monção indiana, que chega lá em junho, julho, e depois tem a monção-

Com muita chuva.

Com muita chuva. E depois tem a monção da Tailândia, que chega um pouco mais tarde, setembro, outubro, e então de junho até novembro está sempre a chover. E então naquelas montanhas, como está quente também, a floresta, a mata é lindíssimo. E então as tribos, porque há muitas tribos lá. E, aliás, é uma sociedade matriarcal, que não é muito frequente, sobretudo na Índia, mas não é frequente no Oeste, aliás. E nessa sociedade, costumam andar lá entre-

Entre as aldeias.

E entra uma ribeira e estão sempre a se associar às raízes.

As lianas, às vezes.

As lianas, exatamente, daquelas árvores. E em cinco, 10, 15, 20 anos, pode haver Uma camioneta a passar naquela ponte. São 100% natural, são com a força das árvores, é uma coisa incrível. Se vocês têm a oportunidade de visitar Meghalaya, eu aconselho. Não há turismo, há um pouco de turismo indiano, mas é muito reduzido. É uma coisa lindíssima, autêntica.

Outra coisa que tu dizes que é muito importante: o viajar abre portas também para experimentar sabores e coisas novas. Tu dizes: "Quando eu estava na Índia, todos os dias eu via frutas diferentes, eu provava sabores diferentes". Nós aqui no Ocidente, vamos ao supermarché e só temos as coisas sempre.

Eu nunca imaginava que eu não tinha experimentado tantos frutos. No meu jardim-

Como na Amazônia, como em Belém do Pará, também.

Talvez, eu nunca estive na Amazônia, mas há muitos frutos que não existem aqui na Europa. E nós achamos que com o kiwi, que chegou há 30, 40 anos, com isto tudo, já está tudo. Mas não é. Há muito mais. Então eu descobri muitos frutos diferentes na Índia.

O mangustão e o dragon fruit.

O mangustão, mas o mangustão já é conhecido. No meu jardim tinha uma árvore de fruto que era cinzento, o interior era cinzento. Eu nunca tinha visto um fruto cinzento. No entanto, era mesmo muito bom. Agora estou à procura do nome na minha cabeça, mas já não estou a encontrar.

Era delicioso?

Era delicioso, uma coisa mesmo muito interessante a comer.

E depois tu dizes: ir viajar também com aquele espírito de viajar. Não ir para os hotéis cinco estrelas, onde tu dizes que mesmo na Índia, servem-te melão e melancia e é tudo igual e não sabe a nada. A nossa até sabe melhor.

Tenho uma lembrança em Pondicherry, que é do lado oposto de Goa. Goa é do lado oeste, e Pondicherry é do lado-

Da costa oriental

Exatamente, no Golfo do Bengal. Eu estava num hotel cinco estrelas, e era a estação das mangas. E as mangas lá na Índia, há coisas lindíssimas. E na verdade, eu estava mesmo a pedir frutas, e estavam a me propor melão e melancia e uvas. E eu estou a dizer: "Mas isso não é estação. E não é estação agora", porque era em março, maio, abril, lá na Índia. É a estação das mangas na Índia. É mesmo uma pena. Aliás, há uma manga indiana que se chama mango Alfonso, uma coisa dessa.

Mango Alfonso?

Sim, que veio do Brasil, que foi trazida pelos portugueses para a Índia, e que é mesmo muito bom.

Como a laranja doce, que é chamada laranja em muitos países até árabes. Por causa disso, porque fomos nós que levamos.

Os portugueses tiveram uma contribuição imensa sobre o comércio internacional e sobretudo sobre os exchanges, as trocas. Imenso.

Tu falas até aquela questão que é muito engraçada. A gente não concebe a comida indiana sem o chili ou sem o picante e esse tanto de coisas. O chai, o chá.

O chá, que os ingleses depois traduziram para tea, mas que, na verdade, o nome inicialmente era chai, que agora está usado em Portugal, mas é o único país.

Mas, no fundo, a gente associa isso àquela cozinha que parece que tem milhares de anos na Índia, mas não, foram os ingleses que levaram e os portugueses que levaram. Os países são trocas.

Em hindi, há palavras portuguesas em hindi, tipicamente.

Sim, não sabia. Tu falas hindi, verdade?

Mesa. Mesa diz-se em hindi mesa, porque não havia mesa. São coisas muito interessantes, muito engraçadas.

Eu nunca fui à Índia, gostava muito de ir, mas descobri isso no Sri Lanka. Eu estive no Sri Lanka, e há muitas palavras que era camisa e sapato e coisas assim, no meio do cingalês. Havia palavras de roupas, por exemplo, muitas eram portuguesas, além dos nomes que eram Silva e Pereira e coisas assim, que era de origem também portuguesa, com 500 anos, que é muito engraçado. Muito bem. A beleza de viajar, de fato, tem a ver com este observar, como tu dizes, apreciar, aprender e evoluir. Nós podemos ser melhores pessoas se conhecermos as diferenças, certo?

Exatamente, se aceitamos as diferenças, se conhecemos as diferenças, se temos essa curiosidade de descobrir o que está à nossa volta e à nossa frente. E de ser mesmo humilde com si próprio e de aceitar que as pessoas podem ser diferentes, e mesmo de ser curioso sobre essas diferenças, que eu acho que é uma coisa mesmo muito interessante.

O teu pai é outra figura muito de referência pra ti, Étienne. O teu pai era muito bem-sucedido, homem de negócios, e quando tu eras pequeno, aconteceu uma coisa traumatizante pra ti. Ele esteve num trekking nas montanhas, teve um acidente. Foi nos Alpes? Ficou tetraplégico, ficou pescoço pra baixo. Depois acabou por recuperar algum movimento dos braços. Logo aos 10 anos. E isto, num trekking de montanha, aconteceu. Tu tinhas à volta de 10 anos?

Eu tinha 10 anos. Eu não estava com o meu pai quando isso aconteceu. O meu pai estava com um guia e com o meu irmão mais velho, tinha 14 anos. Foi nos Alpes. O meu pai caiu e fez 300 metros de ravina, exatamente, de queda. E infelizmente, naquela altura, em 80, não havia telemóvel, nem nada. Então o guia tentou ir à primeira aldeia, demorou bastante tempo. O helicóptero chegou lá de Grenoble, do hospital de Grenoble. O helicóptero chegou, levou meu pai, só que depois houve uma tempestade antes de chegar em Grenoble, então tiveram de voltar, não voltar pra trás, mas voltar no chão e acabou o caminho da ambulância e ficou na sala de operação. Chegou em Grenoble no final para ser operado, ficou 24 horas na sala de operação.

À espera.

Não, não à espera.

Em operações.

Em operações, porque estavam a tentar religar a coluna, porque foi no pescoço, exatamente, na sexta vértebra cervical. Estavam a tentar religar a coluna. Nunca conseguiram. Ficou 24 horas lá na sala da operação, no bloco, e depois de 24 horas o doutor saiu e eu disse ao meu irmão mais velho: "Pronto, agora és tu o chefe de família, o teu pai não vai viver". Estavam convencidos. O meu pai tinha quatro de tensão.

Estavam convencidos que ele já não ia sair dali?

Estamos considerados como morto medical embaixo de seis. E não acreditavam que ia passar a noite. O meu pai estava consciente, não estava inconsciente, mas ficou. E no dia seguinte estava lá e continuou.

É um lutador. Tu também és.

É um lutador.

E é engraçado, porque marcou-te para sempre esse trauma, digamos assim, porque o teu pai tinha aquela coisa de ter as capacidades cognitivas todas impecáveis, mas as pessoas que falavam pra ele eram deficientes, as pessoas falavam pra ti, pros teus irmãos e pra tua mãe, em vez de se dirigir a ele.

É mesmo muito estranho.

Ele ficava revoltado com isso, ele queria que o tratassem como uma pessoa normal.

Ele ficou dois anos no hospital, então todos os domingos ia ver o meu pai no hospital. Demorou três meses até que eu tive essa capacidade de vê-lo, porque havia tantos fios. Os primeiros três meses não tinha autorização de visitar o meu pai. Eu lembro-me da primeira visita com meu pai, foi mesmo traumatizante. E depois, quando ele saiu do hospital, dois anos depois, é verdade que todas as pessoas, estamos no início dos anos 80. E as pessoas não falavam com uma pessoa de cadeira de roda, que está com handicap, que está a 1,20 metro do chão. Então as pessoas estavam sempre a falar, quando havia uma questão a colocar-

Dirigiam-se à tua mãe ou a vocês.

A mim, aos meus irmãos, nunca ao meu pai. No entanto, o meu pai continua a ser mesmo uma pessoa presente, com muita presença. Mas isso é uma coisa que eu percebi depois, que não tinha percebido no início, que estava mesmo em si. Mas depois eu percebi: "Mas isso é estranho, por que eles não estão a conversar com o meu pai? O meu pai é o meu pai, continua a ser o meu pai".

E consegue falar e consegue expressar.

Exatamente, mas as pessoas nunca estão confortáveis.

Tu percebeste que o nosso olhar está totalmente direcionado pelas condições das pessoas que temos à frente.

Exatamente.

E não pela própria pessoa.

Exatamente.

É muito dirigido por isso.

E depois eu percebi que isso estava a afetar toda a gente. Uma pessoa que está de cor, uma pessoa que está a utilizar um vestido típico ou uma pessoa que é diferente, um gênero diferente, estamos condicionados. Uma pessoa, talvez, que tem comportamentos diferentes, estamos totalmente condicionados.

O ser homem ou ser mulher, ou não sei o quê. Esse tipo de coisa, as pessoas notam e adaptam-se a isso. Quando é uma pessoa normal, como as outras, devia ser assim abordada e falada.

É muito difícil para o nosso subconsciente ser capaz de conversar com alguém que é um bocadinho diferente, estranha para nós.

Ou tem opções religiosas, ou opções de sucesso, o que tu quiseres.

Qualquer que seja.

E isso é interagir com a intenção, como tu dizes, libertar-nos dos preconceitos, retirar os julgamentos, é mais do que tolerância. Porque tolerância parece que a pessoa está a tolerar um gosto que não gosta muito ou é suportar algo que é indesejado, mas é mais do que isso.

É muito mais do que tolerância. Não é tolerância, é mesmo ser capaz de perceber que há uma coisa interessante a descobrir. Há uma alma. Somos nós todos aqui e somos parte do universo, nós todos. É mesmo muito interessante perceber isso.

Todos temos um lugar nesta cadeia, todos somos um elo importante. Muito importante: diversidade, equidade, inclusão. Este DEI são temas que são muito queridos, Étienne. No fundo, estamos a falar de humanidade, é aceitar os outros como eles são, com todas as suas singularidades.

É mais do que aceitar, tentar construir com eles, e aprendo melhor.

Aprender e melhorar. Nós melhoramos ao conhecer os outros como são. Tu fizeste o teu serviço militar obrigatório, como no meu tempo também era aqui. Depois formaste em matemáticas e tiraste outra licenciatura e mestrado em Engenharia Informática, em Lille. Trabalhaste como consultor na Unilog, na Accenture, e depois entraste então na parte da banca, mesmo propriamente dita, na Société Générale. Tu eras este chefe de, isto é muito engraçado, MITS, não é?

MITS.

MITS é o Make It Simple?

Make IT Simple.

Make IT Simple.

É isso. Porque é mesmo para perceber que nós no IT temos um papel imenso para fazer as coisas mais simples.

IT é Informação e Tecnologia?

Exatamente, Informação e Tecnologia.

No fundo, para agilizar as coisas. Isto é um bocadinho o que faz o Elon Musk agora no governo do Trump. "Eu quero agilizar as coisas", mas é um bocadinho isto.

O Elon Musk faça só um bocadinho isso. Eu não posso ser comparado a este homem, que tem muitas qualidades, mas que é muito disruptivo e de vez em quando temos de perceber que não podemos fazer tudo numa vez só e que as pessoas precisam de tempo para adaptar-se.

Tu fizeste dentro da Société Générale em Bucareste, em Bangalore, não é?

Bucareste e Bangalore.

Bangalore. E Chennai?

E Chennai, também Madras.

Também na Índia.

Na Índia, também. Chennai é o Madras. Madras mudou de nome em 97, 98.

Criaste uma equipa de centenas de engenheiros. Tu tens a mania de contratar engenheiros às centenas. 500, 2500 em Bangalore, 200 em Bucareste e 50 em Chennai, com o foco na inovação e nos processos robóticos, na automação. Muito engraçado, porque eu sei que depois vieste então a partir de 2020 cá para Portugal, na TXYS Portugal, neste grupo BPCE. Estás também na direção da Porto Business School, tens também uma visão Que muito lucra outras empresas e outros conhecimentos para ensinar os mais novos. Tiveste essas experiências internacionais e, de fato, talvez a mais marcante para ti tenha sido esta da Índia. Índia que eu aprendi contigo, quer dizer a terra do rio, não é? Em farsi.

É isso, é verdade.

Índia é uma terra.

Porque o Indus tem sete braços, que estão a alimentar o rio Indus.

Como o Ganges e o Indus.

O Ganges, que é um grande também, mas estes dois rios estão no norte, porque também há rios no sul que são muito importantes. A Kaveri River, que está perto de Bangalore, é um rio que é muito maior do que o Tejo, que é muito maior do que o Rinio. E isto são rios que não conhecemos, porque são menores do que o Ganges, do que o Brahmaputra ou do que o Indus. Mas sim, a Índia quer dizer a terra dos rios.

A terra do rio, que interessante. Uma terra onde também fizeste caminhadas nas montanhas, concretamente com o teu filho. Ele agora tem 19 anos, por aí.

O meu filho tem 19 anos, com a minha filha também, a minha esposa.

Como é que são essas caminhadas? Estiveste, por exemplo, uma semana de trekking a 3 ou 4 mil metros de altura. Estamos a falar dessas montanhas, já pertencem aos Himalaias ou não?

Sim, são todas nas Himalaias. Chegamos até a 5 mil metros de altitude.

Mas com o teu filho, não te faz lembrar imenso o pai e o acidente que ele teve? Tiveram muito cuidado? Iam os dois sozinhos ou com guias?

Não, com guias, sempre com guias. É possível passear nas Himalaias sem guia, mas eu não iria fazer isso. Eu tenho fotografias lindíssimas.

Assustador, estou com o teu miúdo.

E o meu filho festejou os seus seis anos em 4200 metros.

Num camp base qualquer. Incrível. A Índia, tu que gostas de diversidade, é de fato um continente. A Índia é um continente. E tu dizes: há mais diferença entre os indianos em Caxemira e os indianos em Tamil cá embaixo, do que entre um norueguês e um turco. É impressionante. Há 1600 línguas na Índia.

Há 1600 línguas na Índia, há 20 línguas maiores. Tipicamente, em Bangalore, nós estávamos em Bangalore, a língua de Bangalore é o kanada. Tu nunca ouviste falar do kanada, suponho. O kanada está falado para 80 milhões de pessoas.

É impressionante.

É impressionante. Aliás, há mais diferença entre o kanada e o hindi do que entre o português e o hindi, porque o português e o hindi são duas línguas indo-europeias, que o kanada, como o tamil, como o malayalam, são línguas dravidianas, que são totalmente diferentes.

Muito bem, continuamos a viajar contigo, Étienne Huré. Nós agora temos que fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos à conversa. Até já.

Obrigado .

Estamos a conversar com o francês Étienne Huré, ele é CEO da Natixis em Portugal. Fala-nos da sua experiência de três décadas na banca, em França, na Bélgica, na Roménia e na Índia, e de como se instalou no Porto o Centro de Excelência do banco francês, recorrendo ao conceito de village, que permite viajar por todo o mundo no local de trabalho. Já lá vamos. Antes estamos ainda a falar desta tua vinda, estamos a falar da Índia, concretamente. É engraçado, porque tu também estás a ver com matemáticas, Étienne, que é um pouquinho do teu curso também, as matemáticas, tu gostas muito. E a matemática, tu costumas dizer, vem da Índia.

A matemática vem da Índia.

Vem dos árabes, nós dizemos sempre que vem dos árabes.

Mas não é, na verdade, não é. Os árabes fizeram a transição dos números do algarismo. Como que se chama em português "les chiffres"?

Os números.

Os números de 0 a 9.

O zero inventaram os árabes.

Mas não é. Foram inventados na Índia, aliás, o zero, o conceito de zero, em hindi, "shunya", foi inventado na Índia e os números próprios foram inventados na Índia, foram transmitidos aos árabes e dos árabes chegou no Ocidente.

Através dos mouros.

É muito interessante a seguir.

Fizeste sempre estas viagens na Índia também. E depois eu fiquei muito curioso com uma coisa que eu ouvi tu falares no sul da Índia, uma cidade art déco, que existe, do século XIX. É o quê?

Do século XX, no início do século XX.

Ah, no século XX.

Chetinad. Chetinad é uma cidade em Tamil Nadu.

Gosto imenso de art déco.

Que foi construída entre os anos 1910 e 1930. Os ingleses costumavam levar a população de um sítio para um outro sítio para um papel especial. E então, como em Chennai havia muita gente que estava mesmo especializada em banca, e muito boa nisso, mandaram aquelas pessoas do Tamil Nadu, de Chennai, de Madrás, para a Malásia e a Indonésia, naqueles sítios, sobretudo a Malásia. E chegaram lá, mas estas pessoas, para evitar que as famílias deles sejam um pouco atrapalhadas, saíram da cidade de Chennai.

Se estranhassem a sociedade.

Exatamente. Não ficaram à beira-mar porque tinham medo do tsunami, aliás, bem pensado.

Como se provou, exatamente.

Exatamente. E foram a 70 km da costa, no interior, numa zona que se chama Chetinad. Há mais de 20 aldeias, são todas art déco, é uma loucura, é uma zona mesmo a visitar. Mais uma vez, é um sítio da Índia que não é conhecido, que não há turismo. Turismo na Índia há dois ou três sítios, que é Rajasthan, toda a gente conhece, o Goa, que toda a gente conhece, e o Kerala, que muita gente conhece também, o Kerala, que está do outro lado, o lado oeste também.

Benares é onde?

Benares é Varanasi, é no Ganges, é mesmo no norte do país. É lindíssimo.

Muito bem. Uma coisa tu dizes, viajaste sempre com a mulher e os teus dois filhos, aprenderam imenso. Uma coisa que dizem os hindus: se não vês Deus em tudo, então não vês Deus em nada. É tão bonito isso.

Isso é superinteressante. É mesmo um conceito muito interessante.

Todos os dias aprendias muito com a Índia, a questão da gratidão, conhecer-te melhor, a humildade, a beleza de Deus, não ter medo das pessoas diferentes, não ter medo de ser diferente, é tão importante isto. Muito bem, em 95 foi a primeira vez que vieste a Portugal.

Sim, vim em 95, em Sesimbra.

Faz agora 30 anos, exatamente.

30 anos. Foi em novembro de 95, em Sesimbra.

Vieste depois trabalhar como consultor no BES, no Banco Espírito Santo. Depois de ter vindo trabalhar na França, na Bélgica, na Índia. Tu cá, para aprender português também, tu gostas muito das artes, concretamente do teatro, entraste num clube de teatro para aprender teatro e aí conheceste a tua mulher.

Entrei num clube de teatro, porque eu já tinha feito muito teatro em França para aprender o português, porque eu não falava nada de português. Eu cheguei aqui aos 26. É mesmo, porque precisamos de um bom sotaque, isso tudo. E encontrei a minha esposa.

É muito engraçado, porque tu dizes que a tua mulher não é uma mulher, é a ONU, porque a tua mulher junta quatro continentes. A minha mulher tem quatro avós, como todos, um de cada continente. Tem a ver com o Congo, Brazzaville, com Timor-Leste. Não é?

É isso mesmo. O seu pai nasceu em Brazzaville, de um pai português. Aliás, o Café Macedo continua a existir em Brazzaville e eu já conversei com pessoas de Brazzaville. O Café Macedo continua a estar lá. Este é o avô da minha esposa. Encontrou uma africana, uma congolesa, que é 100% daí, que é a avó dela. E depois, o seu pai veio para Portugal, cresceu com seu tio em Portugal, no norte, em Trás-os-Montes, em Torda d'Ana Chama, perto de Mirandela.

Torda d'Ana Chama. Interessante.

Cresceu lá, era o único miúdo mestiço, porque half half, entre português e congolês, e cresceu lá. Depois fez os estudos em Lisboa, na Escola Politécnica de Lisboa. Foi enviado pelo governo português em Timor-Leste, encontrou a sua esposa em Timor-Leste.

Que era mãe chinesa, não era?

Então a sua esposa própria também, a sua mãe é timorense e o seu pai é chinês. E então é mesmo essa mistura toda.

Mas nem sempre é fácil, Étienne, viver com uma família multicultural, não é?

É mesmo multicultural.

Qual é a língua que se fala em casa? As comidas, os feriados, como é que é?

Isso é uma realidade, há muitas coisas. Mas além disso, a minha esposa nasceu em Timor, cresceu no início, os primeiros anos da sua vida em Timor. Depois veio para Lisboa, tinha sete anos, em Alcochete.

Perto de Cascais.

Exatamente, perto de Cascais. E é verdade que as nossas referências sobre a nossa juventude são totalmente diferentes. Não partilhamos um fundo comum de experiência de televisão, de banda desenhada. Comum, isso não há. E isso é mesmo interessante. E percebemos, a partir de uma certa idade, que é verdade que a nossa juventude é importante também para cada um de nós, e então temos essa partilha que é bastante interessante.

E depois têm que combinar que tipo de educação dão aos filhos. Os gestos que fazem têm significados diferentes nas culturas todas. Tu dizes: "Eu tenho cobras no meu jardim", que na Índia também é normal.

É normal, é verdade.

Sorrir às pessoas. O simples gesto de sorrir a alguém na Índia tem um significado, em França é outro.

Eu quando faço isso no metrô de Paris, as pessoas acham que eu sou gay, aliás. Porque eu vou sorrir a alguém na aldeia, em Bangalore, vamos sorrir às pessoas, somos felizes, vamos sorrir um ao outro. Fazer isso lá no metrô de Paris, as pessoas acham isso mesmo muito estranho. É mesmo muito interessante.

A diversidade. Quanto mais conheço, quanto mais experimento, melhor sei o que sou, o que gosto e o que não gosto, melhor me conheço. Isso é muito importante, é uma coisa que tu dizes. Tu entraste num filme, ouve um filme que tem uma parte do guião que é teu. Escreveste um bocadinho de um filme, de uma cena de um filme.

Não escrevi, participei. Um filme indiano, um filme de Bollywood. Lá na Índia há muitos filmes e então precisavam uma vez de um ocidental a ser o diretor de uma firma, a fazer entrevista a empregados. E então eu tenho um minuto num filme de Bollywood. Eu estou mesmo muito feliz disso.

É o teu crood de voar em Hollywood.

Está no YouTube, eu posso ver os meus feiticeiros no filme de Bollywood.

Tu não ganhaste um Oscar, pelo menos, ator estrangeiro.

Não ganhei, mas nunca se sabe.

Um César, quem sabe. Muito bem, isto tudo para introduzir-te como um CEO. Tu és, de fato, um CEO não convencional. Tens este estilo acessível e envolvente. Agora nós percebemos um bocadinho das tuas raízes, das tuas histórias, do que te formou a vida e, portanto, percebemos um bocadinho essa tua característica de querer fazer o Workplaces for the Future, é o que tu fazes um bocadinho. És também um grande entusiasta da inteligência artificial, uma coisa que até hoje é o teu filho que até te ajuda a perceber esta imensa coisa, generative AI, e este género de coisas que apareceram, redes neurais e os avanços da inteligência artificial. Não te preocupa no futuro? Por exemplo, a inteligência artificial dizem que vai roubar muitos empregos. Isso não te assusta?

Depende dos dias. Há dias onde eu estou pessimista e dias onde eu estou mesmo muito otimista. Eu estou convencido que, a curto prazo, a inteligência artificial vai ajudar-nos, sobretudo na medicina. Já está a ajudar-nos na medicina, mas vai mesmo permitir à humanidade, a nós humanos, a ser muito melhor tratado para a medicina e a ter, de uma certa forma, digital twins, que vai ser capaz de testar drogas, testar medicamentos sobre o nosso digital twins e ver como que o nosso corpo poderia reagir, e depois já aplicar isso a nós.

Criam uma espécie de avatar de nós, onde podemos experimentar remédios.

Um avatar digital de nós. Isso já está a acontecer de uma certa forma. Também eu acho que a AI já é capaz de diagnosticar os nossos problemas de uma maneira muito melhor com o nosso DNA. Sim, o nosso DNA, mas também com os exames de cancro, tipicamente, agora a AI tem de intervir, porque a AI tem muito mais capacidade do que qualquer doutor a detectar se é ou se não é.

Consegue processar o big data e consegue processar milhões de resultados no mundo inteiro.

E é ser capaz de identificar coisas que de vez em quando nós não.

Acerta mais nos diagnósticos, se calhar.

É isso mesmo. Mas então isto eu acredito. O que é capaz de fazer a AI também muito melhor do que nós humanos é instruir, educar os nossos filhos e até nós próprios, porque são capazes e vão ser capazes cada vez mais de dar uma educação Dedicada, uma educação personalizada a cada um. Vão perceber como um miúdo não é capaz de ler uma coisa, quais são os erros que está a fazer e por que o seu cérebro está a fazer isso dessa maneira. Quais são os erros de matemáticas? E então a AI vai ser capaz de acompanhar a nossa juventude a aprender muito melhor. E isso estou a acreditar que em curto prazo a AI será mesmo uma ajuda imensa.

Isso é verdade, porque como nós aprendemos desde pequenos, há professores a dar a matéria da mesma maneira para todos os alunos, mas todos somos diferentes, aprendemos de maneira diferente. A AI pode personalizar, como tu dizes, e a pessoa aprender o que é que lhe falta, o que é que ele precisa para aprender aquilo melhor que outro, que aprende a outra velocidade com o outro. Isso aí pode ser muito importante. De facto, a pessoa tem que ter a mente aberta para abraçar estas mudanças. Tu próprio fizeste uma apresentação da AI for Happiness na Nova SBE.

Eu fiz.

Na Nova SBE, AI for Happiness, que é muito interessante.

Fiz também na PBS e fiz também com a embaixada francesa.

É engraçado, porque tu ensinas e falas isto bem, até porque a inteligência artificial dos anos 90 não tem nada a ver com a de hoje e cada vez há, com a generative AI, coisas sempre que nos vão surpreender. Todas as semanas somos surpreendidos por avanços.

É muito impressionante.

Muda muito.

Eu estou muito admirativo de um homem que recebeu o Nobel de Física este ano, que é o Geoffrey Hinton, que realmente é o inventor, o avô da AI, o inventor do language model, o inventor do neural network e do backpropagating do neural network. É uma pessoa mesmo muito impressionante.

Muito bem. Como óbvio, nós não vamos falar das tuas moedas antigas. Tu adoras moedas e colecionas.

Eu sou numismático.

Incluindo até numismático ferrante, tens até umas portuguesas antigas do século XVII e XVIII, imagino, com uns dons Josés e uns dons Joaquinthos, e assim, moedas gregas. Tu gostas muito, gostas muito da história, muito importante. Quanto ao Natixis, este banco de investimento francês, tu chegaste ao Porto em 2017, tu vieste depois em 2020.

Eu cheguei em 2020 e o banco abriu em 2017.

Muito bem. Em colaboração com a Tétris, esta empresa de arquitetura e construção subsidiária da JLL, começaram a fazer este conceito, que implementaram há dois, vai fazer três anos, de village, aldeias, no fundo, que são estas soluções que têm a ver com um programa chamado Well, do grupo BPCE, que tem no Porto, muito curioso, que era um antigo centro comercial, que foi todo adaptado, e onde as pessoas entram e é uma espécie de aeroporto à entrada, tem já cinco pisos naqueles escritórios, onde tem espaços de trabalho, que a gente pode escolher a cidade onde quer trabalhar, Paris, Xangai, Bangalore, Cidade do México, Dakar, Mascate, agora temos Honolulu, que abriu o ano passado.

Temos agora.

E de facto, os cinco sentidos estão lá, com cheiros, com sabores, pode haver cozinhas, pode haver espaços de coworking, espaços individuais de trabalho. É muito engraçado, a pessoa pode escolher durante um ano passar em 12 cidades ou 13 e fazer uma viagem ao mundo. Isso estimula o quê? O trabalho em equipe, a criatividade?

Nós pensamos aquele espaço durante o Covid. E durante o Covid, nós demonstrámos que conseguimos funcionar, o banco funcionava quando toda a gente estava a trabalhar em casa. No entanto, o objetivo agora, desde o Covid, desde a pandemia, quando estamos no escritório, é mais do que só trabalhar. Porque o problema do escritório normal é que estamos lá frente do nosso ecrã, muito grande, estamos mesmo naquela bolhinha e não saímos daquela bolhinha. Não vemos quase nossos vizinhos e só falamos com o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, nem com o vizinho da frente, porque o ecrã está tão grande que não podemos ver. Então o objetivo agora, como passamos mais ou menos dois ou três dias fora do escritório, em casa, e dois ou três dias no escritório, quando estamos no escritório, o objetivo é realmente criar ligação. É mesmo ter empatia para o nosso colega e perceber que o colega precisa de ajuda ou não, porque quando estamos online é muito difícil de saber se o colega precisa de ajuda. É muito difícil de pedir ajuda. Muitas vezes não pedimos ajuda, é a linguagem corporal que pede ajuda. É aí que nós percebemos que podemos apoiar os nossos colegas. Então o objetivo é realmente criar aquela ligação, porque quando estamos mesmo todos espalhados nas nossas casas, temos muito mais à vontade para estar, para ser e para apoiar os outros. Então é isso o objetivo, é criar aquela ligação e ser capaz também de dividir o processo de trabalho. Há tarefas que são mesmo muito confortáveis em casa, ser foco com o nosso ecrã.

Muito concentrado.

Concentrado com as nossas tarefas. E podemos fazer isso em casa ou nos nossos lineares com o grande ecrã.

Porque em cada uma destas cidades, destes espaços, digamos assim, também há sítios para como dentro das cabines inglesas, em Londres. Estás isolado, insonorizado, pode-se trabalhar sozinho.

Podemos fazer isso.

Mas também tem espaço, estou a pensar nas dunas de Mascate. Posso estar em reunião sentado numa duna mole a conversa com os outros.

Com uma almofada, isso tudo. E então, o objetivo também naqueles espaços, e quando estamos no escritório, é de pensar o que vamos fazer diferentemente no próximo mês. O que funcionou na semana passada ou no mês passado, o que não funcionou, o que podemos alterar, o que podemos fazer de uma maneira diferente. Então, é mesmo muito importante ter espaço de inovação, de reflexão, de ser juntos. E então são espaços que permitem fazer isso. E a nossa vontade, como eu gosto efetivamente de viajar e da diversidade, é de pelo menos uma vez por mês, todas as equipas do nosso banco terem de passar Um dia inteiro numa dessas cidades. No início tínhamos 12 cidades, e fazíamos a volta do mundo em um ano, uma vez por mês. Passamos um dia a pensar um pouco mais, pode ser quatro horas, e depois focamos nas nossas tarefas. Mas é mesmo para pensar o que correu bem no mês passado, o que podemos fazer de uma maneira diferente, otimizar, inovar para o próximo mês.

Etienne, e tu notas que há uma melhoria no desempenho e que os trabalhadores são mais criativos, os vossos colaboradores, que são muitos e têm muitas vantagens. Já estive a ver que têm direito a 25 dias de férias, consultas médicas semanais, apoio financeiro até para os colaboradores estagiários comprarem computadores e esse tipo de coisa. Isto é muito importante. Têm estas oficinas, estas masterclasses de terapia do riso, de dança, de música, de mindfulness, os eventos que há, a vossa horta urbana, o Natixis Urban Garden. Tu notas que tudo isso faz com que sejam equipes que trabalham mais e têm mais ideias, melhores ideias?

Imensa.

Nota-se a diferença do convocar escritório aberto só com cadeiras e mesas.

Nota-se a alegria. Vai para o nosso escritório, vai notar alegria, vai notar uma alma muito especial. É a nossa alma, é a alma da Natixis. Estou muito orgulhoso disso.

E digo só uma coisa, estes espaços estão abertos a outras instituições, isso podes reservar previamente. Outras empresas ou outras instituições podem fazer lá alguma reunião ou conhecer ou visitar.

Vocês podem visitar.

Têm um dia aberto, não é?

Temos dias abertos, fazemos isso uma vez por mês, uma vez cada dois meses.

Última quarta-feira do mês, acho que é.

É uma coisa dessa. E fazemos isso. É Natixis Open House. Mas alugar o espaço ou utilizar o espaço pode acontecer de vez em quando, pontualmente, mas não é um negócio nosso.

Mas também para outras empresas conhecerem e se calhar adotarem.

Podem fazer isso, mas não é mesmo nossa vontade de fazer isso.

Vocês são um case study. Há empresas lá fora que vêm ver.

De vez em quando. O próximo vai acontecer daqui a duas semanas. Isso acontece regularmente. Pelo menos uma vez por mês há empresas que nos visitam.

E isto é uma coisa a ver mesmo com a Natixis, isto é, hoje em dia a Natixis já são milhares de pessoas, sete ou 8 mil pessoas na sede em Paris e espalhada pelo mundo. Isso acontece, este programa Wells é uma coisa que existe noutros sítios do mundo também há estas villages ou é só aqui?

Não, é só em Portugal. Somos um pouco particulares. Fizemos uma experimentação, foi uma ideia nossa.

Uma experiência, um case study.

E eu acho que os parisienses, os nossos colegas da França, gostam imenso das nossas aldeias. E eles, por acaso, estão a utilizar as nossas aldeias muito, porque vêm de Paris para passar um ou dois dias, dois dias em geral, para mesmo fazer um workshop.

Dão a volta ao mundo em dois dias.

Exatamente, fazem uma volta do mundo em dois dias.

Quantos colaboradores agora estão aqui do Porto?

No Porto somos 2600.

Já com 40 países diferentes?

Com 40 países diferentes.

Muito bem, Etienne, eu não tenho tempo para mais, mas quero te agradecer muito a tua disponibilidade, ter vindo aqui a Lisboa conversar conosco. Fiquei cheio de vontade de conhecer e qualquer dia eu prometo que vou lá acima visitar o vosso espaço. Vale muito a pena conhecer estas villages e este conceito tão bonito. Fica ao pé da estação de metrô do Campo 24 de Agosto, é o antigo Central Shopping, uma coisa construída nos anos 90, que depois foi toda adaptada e de fato vale muito a pena conhecer este novo espaço, este novo conceito. E ti, Etienne, foi bom conhecer também a tua vida, as tuas viagens, o teu mundo, os teus horizontes largos como tu tens. Muito obrigado e muito sucesso é o que eu desejo. Muito obrigado por teres vindo.

Muito obrigado, o prazer é para mim.

Muito obrigado.