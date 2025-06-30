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O pastel de nata é um caso sério de sucesso. E contou-me uma amiga japonesa que há um nata challenge.

A sério?

O nata challenge. E eu fiquei parva e disse: "O quê?" E ela disse: "Como os nossos pastéis de nata desaparecem às 11h00, às 11h00 já não há pastéis de nata, e depois nunca se sabe a que horas vão voltar, há uma espécie de um challenge, quem é que consegue obter o pastel de nata. E é impressionante, porque a expo abre às 9h00, eu chego muitas vezes antes ou a essa hora, eu vejo as pessoas a correr. E então há grupo que está a correr para o francês, há outro grupo que está a correr, e depois há um grupo que vai a correr para o pastel de nata. É um fenómeno.

Hoje vamos falar da nossa presença num grande evento a decorrer no Japão, a Exposição Mundial Osaka Kansai 2025. E para isso estou com a Comissária-Geral de Portugal, Joana Gomes Cardoso. Antes foi jornalista, teve funções no Ministério da Cultura e no Conselho Nacional de Cultura, foi sete anos presidente da EGAC e vice-presidente da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional. Agora, tem nas mãos a nossa presença no Japão, que está a dar que falar pelas melhores razões. Quem estamos e o que estamos a mostrar nestes seis meses a 11 mil quilómetros daqui. Sim, porque a Joana, boa gestora de gente e equipamentos, não quer que sejam seis meses de foguetes e croquetes, mas quer deixar obra, marca, construir relações. Estamos a consegui-lo ou não? Olá, Joana, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta aqui à Rádio Observador.

Muito obrigada.

É um bocadinho a tua casa. Tu estiveste aqui há cinco anos já com o Diogo Varela Silva, por causa das festas de Lisboa, quando estavas ainda na EGAC, e depois logo antes da tua saída também.

É verdade. A minha última entrevista em funções ainda.

Em funções ainda, portanto há três anos.

Em segredo.

Exato. Muito bem, vamos então falar deste, tenho que dizer, ohayo gozaimasu.

Ohayo gozaimasu, konnichiwa.

É engraçado, porque já falámos nas outras conversas do teu pai historiador, da tua mãe embaixadora e eurodeputada, Ana Gomes, nossa querida Ana Gomes. Falámos do que é que sais à mãe ou continua uma avó dedicada?

Continua.

Eu adoro imaginar a tua mãe ajoelhada a brincar com os netos, porque ela é desse género.

É, é totalmente desse género.

Brincalhona.

E tem sido um apoio importante, não escondo, nesta minha ida para Osaka, porque eu estou sobretudo lá.

Estás em full time lá. E são seis meses, são 183 dias em que aquilo está a decorrer.

184.

184 dias.

Oficiais.

Já tinhas ido antes, com certeza, para preparar, e agora só podes vir cá depois daquilo tudo arrumadinho. Muito bem. É engraçado porque tu sabes japonês, porque tu viveste lá.

Sukoshi ni wakarimasu. Eu vivi lá justamente pela profissão da minha mãe, no final dos anos 80.

Dos 14, 15, 16 anos.

Dos 14 aos 16, vivi lá.

Mas tinhas aulas?

Quer dizer, eu andei numa escola internacional de língua inglesa, mas na rua e com os amigos aprendi um bocadinho de japonês, que agora tentei refrescar.

Já agora tentaste refrescar e tu continuaste sempre com amigas ao longo dos anos e depois esta foi surpresa, esta tua nomeação para a Osaka, do governo?

Não, aliás, o convite surgiu, acho eu, por ser no Japão e eu aceitei por ser no Japão. O que me atraiu, eu não tenho uma relação assim próxima, nem uma experiência direta com expos. A mais direta que eu tenho ou que eu tinha era a nossa, a Expo 98. Mas nem sequer fui daquelas pessoas que trabalhou, como muitas da minha geração. Portanto, só experienciei do ponto de vista.

Do visitante.

Exato.

Exatamente.

E adorei.

Que fantástico.

E de facto tenho pensado muito nela, sob vários pontos de vista, quer dos bastidores e da organização, como daquela energia contagiante, aquela adrenalina que eu agora sinto nesta.

E do que ficou, que é extraordinário.

E do que ficou aqui em Lisboa. É um case study, é um caso modelo.

Sevilha tinha sido antes e nem pensar.

E sinto isso. E mesmo lá em Osaka, as pessoas sabem da Expo 98 e eu quando refiro a Expo 98, as pessoas sabem do que eu estou a falar. Portanto, foi de facto um exemplo.

Fez marca.

Eu penso muito no António Mega Ferreira, que eu conheci mais tarde na EGAC, ainda trabalhei quando ele já era diretor da Banda Portucalentina.

Exatamente, orquestra.

Fizemos magníficos concertos juntos e por acaso nunca falei muito assim dele sobre a Expo, porque não era algo que estivesse no meu radar, mas desde que isto surgiu, e portanto, como digo, surgiu muito por ser no Japão e o facto de ser no Japão foi aquilo que me atraiu.

Pode ser.

Não sei se, por exemplo, a última foi no Dubai, não sei se eu aí teria muito a acrescentar, mas eu aqui de facto senti que sendo no Japão, até porque eu acho que o Japão é um país, já lá vamos, se calhar, acho que é um país um bocadinho incompreendido cá. E portanto, senti que de facto se calhar poderia contribuir com algo. E depois tive a sorte também de encontrar aqui, já nesta aventura, o Rolando Borges Martins, que foi também uma pessoa muito importante da Expo 98, que é o conselheiro especial desta Expo Osaka Kansai.

É estranho porque o Expo 98 pôs na agenda internacional o tema dos oceanos.

Completamente.

E este ano voltamos a falar ou desenhar as sociedades do futuro, o oceano como também a chamar para isso.

Desde logo, voltámos a ter uma cimeira muito recentemente em Nice, a terceira cimeira das Nações Unidas sobre oceanos. Portanto, não há dúvida que é um tema que se manteve.

Claro, cada vez mais, e economia azul e tudo.

E para nós, eu costumo dizer, o tema da nossa Expo é de facto oceano, diálogo azul, e eu costumo dizer que isso é uma forma de puxar três dimensões. Uma, a nossa relação histórico-marítima com o Japão, que tem quase 500 anos.

Nós estamos sempre a falar disso, como tu dizes.

Estamos sempre a falar nisso. E bem, até certo ponto.

Sim.

Depois temos a Expo 98, justamente essa ligação, e depois a resposta mais atual, mais a pensar no futuro, nos temas da sustentabilidade, que responde de facto ao repto desta Expo, que é desenhar as sociedades do futuro com o acrescento, que eu acho que é muito japonês, para as nossas vidas.

É muito bonito. É muito japonês.

É muito japonês e eu adoro. E quando vi este tema, pensei: "É mesmo isto, isto é tão japonês". Assim como esta Expo é muito japonesa e eu tenho conhecido pessoas que dizem: "Mas ela é mais pequenina, mas ela isto ou aquilo", mas eu acho esta Expo.

Pequenina, mas 159 países ou 158 é brutal.

Digamos, à escala. Eu acho que por ser num sentido é muito delicada Há pavilhões que são inteiramente madeira. Tem o famoso, eu acho que é um que vai ficar para a história do mundo, o ringue de madeira.

O grande ringue.

Já entrou para o Guinness, que é um ringue de 5 km, 24 m de altura, tudo feito sem um prego.

Só o vigemoto.

Sem um prego, a técnica de encaixes japoneses.

Exato, extraordinário.

E que depois em cima tem um jardim.

É o Skywalk, que as pessoas podem contornar aquilo. São 2 km, uma circunferência de 2 km com diâmetro de 600 m, que a pessoa pode andar, tem 20 m de largura, um passadiço, tudo à volta, naquela área de Osaka. É um coisa artificial, meio artificial.

Ainda por cima eu penso: "Bom, isto daqui a uns meses não está cá". Espero que o ringue se mantenha. Há todo um debate neste momento e eu, claro, já estou envolvida.

Acho que há troços que vão pra um sítio e troços que vão pra outro. Eles vão reutilizar. A ideia é essa.

Eu e alguns empresários estamos a ver se conseguimos que ele se mantenha inteiro. Aquilo é uma obra muito impressionante.

Icônica.

Icônica, sem dúvida. É comovente. Eu comovo-me às vezes de manhã cedo.

Com a beleza daquilo.

Com a beleza daquilo, e nunca é o mesmo, porque como é um jardim, é uma estrutura viva, a paisagem enfrente, a luz. Um bocadinho como o nosso pavilhão, que com estas cordas que se movimentam, também é um pavilhão vivo.

Tem uns cabos marinhos e umas redes.

Exato. Os nossos cabos marítimos, que com o vento mexem-se com a luz.

Convidam a mergulhar, parece um coral, parece uma barreira.

E é giríssimo, porque pra eles é uma relação muito intuitiva. Os miúdos, os graúdos, todos agarram-se às cordas. Nós, aliás, já tivemos que pôr uns sinais a dizer: "Por favor, não se pendure". É muito engraçado. Os japoneses vão pra Expo com outro chip, vão pra Expo como quem vai para um espaço de liberdade internacional e às vezes comportam-se de uma forma muito mais solta do que no dia a dia.

Não sabia.

É muito engraçado ver. Pelo menos para quem, lá está, eu conheço um pouco ou acho que conheço e sinto isso. E então é muito engraçado com o nosso pavilhão, as pessoas tocam, passam o dia a tirar fotografias, a tocar nas nossas cordas. Eu digo cordas e o termo técnico é cabos.

Exato.

E desde o início, que é muito giro, porque nós não temos assim propriamente uma explicação escrita, mas eu ouço as palavras e as pessoas dizem fune, que é barco. E portanto, uni, que é mar. Eles percebem.

Uni é o nome também do nosso mascote, não é? Que é o cavalo marinho.

O mascote, não por acaso, chama-se Umi também por isso. E portanto, é muito engraçado, porque é de facto muito intuitivo. E este tema do oceano no Japão, acho que acertamos em cheio, porque mais se calhar até do que noutros países, os japoneses têm uma relação muito séria com o mar. Eles têm tsunamis.

Embora eles tenham uma visão diferente um bocadinho da nossa. Para eles o mar também é tsunamis.

Exato. É uma relação séria.

As baleias.

Exato, é só um arquipélago. Com muitas, muitas, muitas parecenças com os Açores. Eu não tinha essa ideia da altura em que era miúda e que não estava tão desperta para isso.

A costa, vê as fotografias isoladamente e podia ser nos Açores.

Eu um destes dias adormeci quando o avião estava a descer, adormeci e acordei com o voo a descer e olhei pela janela e durante uns segundos fiquei embaraçada.

Foste cá aos fours.

Eu também pensei: "Mas eu estou no Pico? O que eu estou a fazer no Pico?" E era uma zona próxima de Osaka, igual ao Pico, fez-me a impressão.

Muito bem, estas exposições mundiais começaram em 51, a Expo 98, que já falámos disso, lançou o tema do oceano na agenda política internacional. As três últimas onde nós estivemos foi em Saragoça em 2008, Xangai em 2010, Dubai em 2021. Houve esta famosa, a de Osaka, em 70, em 1970. Doze milhões de habitantes, foi a primeira feira mundial realizada na Ásia, atenção. O tema era o progresso e harmonia para a humanidade. O nosso pavilhão foi projetado pelo Frederico Jorge.

E o Daciano da Costa.

Exato. Aliás, tens coisas agora também a ver com eles, não têm o espólio deles?

Foi muito giro, porque eu sabia pouco dessa Expo e fui investigar e de repente percebi que tinha sido o Daciano, que teve esse gesto depois de convidar o Frederico Jorge, o António Garcia, e fui falar com uma das filhas do Daciano, a Inês Cottinelli, que hoje gere o ateliê da Fundação Daciano. E então descobri que ela tinha muito espólio, ela e o MUDE, o Museu de Design que inaugurou recentemente em Lisboa, tinham o espólio da nossa participação em Osaka. Tinham um faqueiro, cadeiras, peças de design maravilhosas, todas feitas propósito. E isso está agora em exposição no MUDE, portanto, foi muito giro, assim como o ateliê poderá depois, irá a Osaka em setembro. Fizeram um vídeo muito bonito com cartas, fotografias dessa presença nos anos 70. Portanto, tem sido engraçado porque temos feito algumas homenagens, sem deixar de olhar para o futuro e de apresentar o país contemporâneo. Homenageámos a Amália Rodrigues.

Eles adoram. Tu falavas nisso, ela esteve lá quando? Foi nesta altura, em 70?

Sabes que ainda por cima eu ainda a conheci. Ela esteve no Japão quando eu vivi no Japão. Ela esteve em minha casa e um dos guitarristas dela pegou na minha guitarra. Foi em 89 ou em 90 que ela esteve.

Giro.

E eu conheci a Amália no Japão.

Era uma diva pra eles, eles adoravam. Por isso é que houve esta homenagem em Osaka.

E eu acho que isso nasce com a Expo 70. Ou seja, ela e o Paredes foram os artistas convidados da Expo de 70, entre outros, mas os principais que representaram Portugal. E eu estou convencida, ainda não estudei, mas tenho quase a certeza que o sucesso da Amália depois se deveu a essa presença em 70.

E achas que o povo, tu que conheces já os japoneses, esta coisa do fado, isto tem alguma coisa a ver com eles?

Completamente. Lá está, eu acho que o primeiro mito é: "Somos tão diferentes e estamos tão longe". Bom, é verdade, geograficamente estamos.

11 mil km.

Mas eu não acho que somos assim tão diferentes, sobretudo do ponto de vista temperamental. Eles são um bocadinho melancólicos como nós. Nostálgicos como nós. E é por isso que eu acho que o fado, mesmo sem perceberem uma palavra, é pra eles tão intuitivo. E nós temos tido bastante fado, tivemos a Carminho, tivemos a Ana Moura, o Carlos do Carmo.

Carminho esteve lá agora desde junho, não foi? A Carminho tinha acabado uma turnê no Japão também. No Japão também tinhas estado. Onde foi um grande sucesso.

O ano passado ela esteve em nove cidades japonesas, esgotou as salas todas.

É isso. Adoro.

E eu assisti a algo muito impressionante, ao vivo, agora no 10 de junho, que foi no final do seu concerto, a Carminho cantou uma música tradicional japonesa.

Que giro.

E os japoneses que estavam ao meu lado, o presidente do Turismo Japonês e outra pessoa assim de alto gabarito, choraram.

Como viste que-

Ao meu lado, comoveram-se e choraram. E depois há uma freira portuguesa muito engraçada, que está lá há muitos anos, que me disse: "Sabe o que é? Esta canção, de fato, pra eles é muito importante. Além disso, eu nunca a ouvi tão bem cantada".

Pois, a Carminho, de fato, é um portento.

Porque a Carminho cantou uma versão fadista desta canção tradicional japonesa, que comoveu os japoneses.

Estava a pensar nesta Expo Osaka, há 55 anos. Onde, por exemplo, uma das grandes novidades era o telemóvel, que era uma coisa que ia aparecer. É extraordinário.

E sabes que no discurso de abertura desta Expo, o atual imperador, não esqueçamos que o Japão tem um imperador, o imperador inaugurou esta Expo, e eu estive na cerimônia em que ele esteve e fez um discurso. E foi muito surpreendente, porque é uma relação distante com o imperador. O imperador raramente aparece. O avô dele era tido como uma personagem que ninguém podia sequer olhar. Era um deus, ninguém podia sequer olhar. E o imperador fez um discurso muito pessoal, que se via que não foi escrito por nenhum assessor, foi dele, em que contou justamente que se lembrava muito bem de ter estado na Expo Osaka com 10 anos e de ter, pela primeira vez, usado um telemóvel sem fios.

Que giro.

Portanto, ele próprio contou essa história de uma forma muito pessoal.

Tu tens noção que vais ser daqui uns tempos condecorada com a Ordem do Sol Nascente por ele, como João Paulo de Oliveira Costa, já temos dois ou três em Portugal. Sabes que vais. Fica já avisada, portanto é só fazer.

Não tenho essa expectativa.

Não te desfaças do passaporte, é só o que eu te peço.

Não.

Portugal e Japão. Nós falamos sempre desta primeira chegada em 1543, destes Gaijin, estes Namanjin, este primeiro contato direto entre nós. Levamos a espingarda, levamos o primeiro hospital. É mentira que "arigatou" deu obrigado, isso já se sabe, os nossos linguistas dizem: "Não, não é bem assim". Aliás, obrigado é uma expressão que tem pouco mais de 100 anos, não pode ser tão antiga.

Mas sabes como é que se diz isto?

Copo. Sei, então não sei.

Copo, botão.

Há imensas palavras.

Caramelo, marmelo.

"Shurashuku", que é churrasco, "pandoro", pão-de-ló.

Sabes qual é que causa mais? Nós temos uma área só com palavras portuguesas japonesas e temos uma animação.

Tivemos milhares. Hoje em dia, o Fernando Venâncio diz que estão à volta de 400, mas já foram quatro, 5 mil.

Tivemos 5 mil, neste momento parece que temos umas 250. E nós no pavilhão lá dentro, quem visita o pavilhão, temos uma secção em que justamente temos uma animação de uma pessoa japonesa e de uma pessoa portuguesa a dizerem as mesmas palavras.

Como se vê no Instagram às vezes, é só rir.

É igual. E então é muito engraçado.

Extraordinário.

Quer os japoneses, quer os portugueses que visitam ficam espantadíssimos, não fazem ideia. E o que é giro? Porque são palavras do cotidiano, não são palavras necessariamente eruditas do Antigamente, também as haverá, certamente, mas estamos a falar de copo, de pão.

Botão.

Botão.

Pão, tabaco.

"Álcool". Agora, há uma em que eles afinam. Eu tive, ainda antes do pavilhão abrir, uma pré-visita com jornalistas japoneses, e houve uma jornalista japonesa que estava chocadíssima porque estava lá tempura. E ela só me dizia: "Mas tempura é japonês". E eu dizia: "Sim, mas tem esta origem, etc". E ela estava-

E não é tempo, como as pessoas pensam. Tem a ver com o friado.

Exatamente. Mas eu contei-

Mas é isso, a ideia é essa.

É. Não, acho que essa está. Por exemplo, "arigatou" justamente não está.

As tempuras eram dias de jejum religioso, nos quais os católicos portugueses não comiam carne e fritavam empanados de legumes e peixe.

Ora bem, mas portanto é engraçado.

O tal "sakaná", não é?

Exato, peixe.

Que é extraordinário, peixe.

"Sakana".

Exato. Mas o que é que ela dizia? Ela zangada com isso?

Zangada, dizendo: "Não, isto é o nosso prato nacional". E eu dizia: "Sim, mas olha, nós também temos os peixinhos da horta". Foi muito engraçado. Mas é engraçado ver isso, porque nós, lá está, nós portugueses, por exemplo, bacalhau é o nosso prato nacional, não é? É norueguês. Azeite de olejo é árabe.

Exatamente.

Eu sempre gostei muito quando me perguntavam: "Então, a cultura portuguesa", quando eu estava na EGA, que venha nos falar da cultura portuguesa. E eu sempre adorei destruir esse mito, no sentido em como isto é tudo, sempre foi tudo tão líquido, tão global. E no Japão é a mesma coisa, quer dizer, chegamos ao Japão e encontramos estas palavras todas e estas origens.

Joana, e nunca é demais repetir essas coisas, agora que se vive uma onda tão grande contra o imigrante, e o que vem de fora, e o que não sei o quê, em todos os países. Portanto, é sempre bom dizer que nós somos frutos dessas influências todas.

Frutos dessas misturas, felizmente.

Claro que sim, nos enriquecemos.

Somos muito mais ricos, precisamente. E isso nessa Expo tem sido muito giro, assim com a cumplicidade. Nós, por exemplo, estamos ao lado da Colômbia, à frente do Bahrain, ao pé da Suíça, todos países superdiferentes.

Nós estamos bem colocados.

Extremamente bem colocados. Estamos num sítio muito perto do pavilhão do Japão, país anfitrião, ao pé das escadas rolantes, uma das quatro que dá acesso a esse ringue extraordinário. Portanto, os nossos anfitriões foram, de facto, muito generosos conosco. E aí eu acho que este peso da relação histórica tem, de facto, o seu peso, os seus benefícios.

Nós estamos sempre a lembrar que fomos os primeiros europeus a chegar lá. Mas Joana, tu aqui, quando foste convidada e disseste logo. Primeiro, foste estudar tudo o que havia, estas cotas, estes desenvolvimentos, e de repente descobriste: "Epa, nós não temos assim tantos estudantes japoneses, não temos tantos turistas japoneses. Eles não sabem muito sobre o Portugal de hoje, o Portugal do futuro", e isso é que tu fizeste questão de-

Essa é a minha teoria. Eu não sei se isso é exatamente assim ou não, vale o que vale, mas a minha teoria é essa. Eu fiquei surpreendida quando encontrei os indicadores, são todos bastante baixos.

Dessa relação.

E a minha interpretação é talvez porque nós efetivamente estamos muitas vezes a falar só do passado.

Exato.

E se isso nos traz, de fato, um capital de simpatia, de respeito, etc, não dá, se calhar, o maior estímulo para um jovem japonês-

Para construir coisas de futuro.

Exato, não é o primeiro país que ele pensa. Portanto, o que nós aqui tentamos fazer, mesmo com a Carminho e mesmo sendo o fado tradicional, a Carminho já é um elemento completamente contemporâneo. Ela própria tem uma estética contemporânea O Dino d'Santiago foi algo completamente surpreendente.

Foi no Dia de Portugal, não foi? Foi no Dia da Língua, sim.

Dia da Língua. Tivemos todos os nossos países também na CPLP.

Os japoneses estariam à espera de ver o Dino d'Santiago no Dia da Língua a cantar para eles.

Não, e não imaginas o sucesso que foi. Quando ele depois deu concertos fora do registo mais formal, mesmo no pavilhão, foi a loucura completa. A Expo parou nesse dia, as pessoas vinham de todo lado, um pouco intrigadas, mas lá está, um intrigado positivo que eu espero e que acho que lhes dá vontade-

Deslumbradas

...de conhecer mais este país. Que país é este que faz estas coisas, que tem aqui este pavilhão?

O assombro. Eu lembro daquela exposição que houve no Palácio da Ajuda, o assombro da nossa relação com o Japão, desde o tempo de D. Luís.

O que nós temos sentido, e eu faço questão, com o meu modesto japonês e também com a ajuda dos nossos assistentes, gosto sempre de falar um bocadinho com as pessoas à medida que elas saem do pavilhão, o que é que acharam.

Algum feedback.

Feedback. E muitas vezes há essa surpresa. "Ai, isto Portugal?" E eu acho que eles de facto pensam: "Bom, isto é aquele país do passado, mas aqui é um país muito mais moderno, é um país muito mais contemporâneo." E a relação com o mar. É engraçado, eles não têm essa noção. Nós temos lá uma outra secção em que mostramos algo que também muitos portugueses não sabem. Portugal é 3% terra, 97% mar.

Nós temos das maiores zonas marítimas do mundo.

Exatamente. E eles não sabem isso, ficam muito surpreendidos quando percebem isso.

Aliás, temos jurisdição sobre 48% das águas da União Europeia.

Precisamente.

É metade, praticamente.

É brutal, e eu acho que é algo que os portugueses não sabem muito, e os japoneses muito menos ainda, e portanto ficam bastante surpreendidos quando sabem. Impressionados, diria.

Joana Gomes Cardoso, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Estamos a falar com Joana Gomes Cardoso, ela é Comissária-Geral de Portugal nesta exposição mundial Osaka Kansai 2025. Está a decorrer até 13 de outubro, se não me engano, em Osaka, numa baía à frente de Osaka, numa ilha artificial feita com esta maior estrutura do mundo, de madeira, que já falámos. Quando foste nomeada para isto pelo governo, isto foi em setembro de 23 já, sentiste que era um grande desafio também, não foi? Tinhas não sei quantos milhões para gerir, pessoas, equipamentos, que é o que tu sabes fazer bem.

Acho que fui um bocadinho inconsciente, para ser franca. Não tive logo essa perceção.

Tu vens da Europol e diz assim: "Tem que ser assim, senão..."

Não, eu recebi o convite, fiquei sobretudo intrigada e com vontade por ser o Japão, e sabia que teria a grande máquina da AICEP, portanto, a nossa Agência para o Investimento Externo, e isso descansou. Ter a AICEP.

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é o que lança as nossas empresas lá e faz estas ligações.

Portanto, sabendo que tinha essa grande máquina, achei, na verdade, que iria ajudar com algumas orientações e pouco mais. E na verdade, é sempre assim, acabei por me envolver muito mais. Posso dizer que no mês antes da Expo arrancar, fui para Osaka e estive lá durante dois meses seguidos e trabalhei todos os dias seguidos. Acho que nunca me aconteceu. Até porque, por exemplo, ao fim de semana é quando temos ainda mais pessoas. Portanto, foi mesmo assim, todos os dias, assim como as equipas que lá estão no terreno, as nossas equipas. E portanto, eu acho que não tive bem noção. Percebi logo, pressenti logo que era uma grande oportunidade para aproximar os nossos países e a nossa imagem na Ásia, na verdade, porque é uma expo que é muito visitada pelos povos à volta também. E portanto, pressenti logo, e foi isso que achei motivante. Era uma grande oportunidade para mudarmos esta coisa.

Este paradigma do fomos os primeiros, levamos a espingarda. Pronto.

Exato. Sim, senhora, é verdade. E isso lá está tudo. Mas também somos um país que temos algo a dizer hoje e que temos uma palavra a dizer para o futuro. E portanto, senti que isso podia ser um catalisador de algo. E estou muito feliz, porque temos conseguido aqui, por exemplo, tivemos já a Universidade Católica, vamos ter a Universidade Nova e todas elas estão a assinar protocolos com várias universidades. Algumas já tinham, mas reforçaram.

Outras estão a criar novos. É muito importante. É construir essas relações, como tu dizes.

Na ponte artística também estamos a trabalhar lindamente com a embaixada também, o que às vezes nem sempre acontece, porque Portugal tem aqui diferentes organismos e as pessoas às vezes não estão todas sintonizadas.

Mas, por exemplo, a cultura tu já sabias, já trabalhavas muito, gerias 400 pessoas, 17 equipamentos extraordinários, por exemplo, só neste santo estiveste na EGAC, mas aqui ali ao lado da economia, que não era tanto a tua área.

Ora bem, esse foi um dos desafios. Portanto, eu não tive bem perceção do que é que isto ia implicar.

É mais do que só a cultura, o faro e o pessoal, nada.

Segundo, de facto, esse foi o grande desafio, talvez, mas daquele que também motiva muito aqui, que é trazer para a AICEP e trazer para este tipo de organismos e de presenças, uma visão mais integrada, que não é só economia, que não é só cultura, mas que também tem educação, que também tem ciência, que na verdade tem tudo e mais alguma coisa. Ou tentamos que tenha. Portanto, o que nós fizemos aqui foi também perceber quem são as entidades que estão interessadas, que já têm uma relação com o Japão ou que querem ter uma relação com o Japão, e pôr, no fundo, o pavilhão ao dispor dessas entidades.

Por isso é que é importante a presença de Portugal num stand como estes, num evento assim.

Eu diria que sim. E é engraçado, a administradora da AICEP, Joana Gaspar, que é vice-comissária, e somos duas Joanas.

Outra Joana, estava a pensar nisso agora mesmo.

Ela no outro dia respondeu uma pergunta dessas com uma frase que eu fiquei a pensar e que achei interessante, que é: "O custo de não participarmos seria sempre maior".

Está bem.

E eu acho que ela tem toda a razão. Agora, é importante fazer este esforço, que está a ser feito, e acho eu, sou suspeita, mas com sucesso, que é não ser os tais croquetes e fogo de artifício e de facto deixar algo. E nós temos indicadores que se calhar daqui a uns anos vamos poder olhar e ver se há ou não um antes e depois. Eu diria que sim.

Em dois, três anos vamos começar a ver isso.

Mas para além disso, todas estas entidades, vou dar um exemplo singelo. Há uns designers portugueses, Barbara Ses, até são aqui vizinhos do Observador, em Alvalade, que estiveram lá e fizeram uma exposição. Aliás, também tenho tido esse privilégio. Fizemos várias exposições inéditas lá, portanto, exposições que foram primeiro inauguradas lá e depois, se calhar, terão vindo cá. A Fernanda Fragateiro apresentou uma peça que foi feita para lá.

Uma coisa fabulosa, em seda natural, que eles ficaram encantados. Seda de Trás-os-Montes.

Exato.

É incrível.

E que foi inaugurada lá. Assim como os Barbara Ses, com o José Albergaria, fizeram uma exposição sobre design gráfico português desde o 25 de Abril. Uma exposição maravilhosa que reuniu, de repente, 50 designers portugueses, alguns já velhinhos, mas que imediatamente aderiram. Ora, o espólio dessa exposição, livros, cartazes, posters, bandeiras, está lá e neste momento está Está muito bem encaminhado, eu não quero dar azar, vou bater aqui na madeira, mas tudo indica que vai ficar no Japão. Vai ficar no espólio de um Japão de design gráfico, porque é uma área muito interessante no Japão, que eles valorizam muito. E portanto, se calhar, vai ficar lá. Até desse ponto de vista, nós estamos, de facto, acho eu, a conseguir deixar uma pegada nova em áreas novas, para não falar da ciência, da educação, em que estamos a fazer muitas parcerias.

Muitos protocolos também. Acomodar a narrativa é isso que eu acho que este pavilhão tem feito.

É acrescentar. Não é ignorar o passado, nem esquecer, nem omitir, mas acrescentar. Temos mais, hoje em dia temos mais para oferecer.

O pavilhão é extraordinário, este do Kengo Kuma, ele fez a ampliação do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, também a reconversão do antigo matadouro industrial da Campanhã, agora neste centro empresarial e social. É uma desconstrução do espaço, mergulha-se quando se entra, convida os visitantes a mergulhar, a descobrir o oceano, umas cordas suspensas, umas redes recicladas. Ele fez também o pavilhão do Qatar, na mesma exposição. Aqui, hoje muitas pessoas apontaram isto: não devia ser um arquiteto nacional? Eu sei que ele venceu o concurso público internacional, mas não devia ser um concurso aberto só a portugueses, já que íamos mostrar Portugal? Qual foi tua opinião sobre isso? Já estava feito antes, quando tu foste lá.

Quando eu cheguei, já estava, mas eu convivi muito bem com a decisão. Se não convivesse, tinha-me ido embora.

Não está em questão. Exato.

Digamos que há aqui uma questão, vou tentar não maçar os ouvintes, é uma questão um bocadinho burocrática, mas que explica em parte. Normalmente, e foi assim que durante anos Portugal fez através da Park Expo, que era a entidade que organizava, havia o chamado regime de exceção, que significa que pode-se convidar diretamente o arquiteto que se entender, da nacionalidade que se entender, etc. Neste caso, entendeu-se não fazer isso e seguir o código de contratação pública, que é muito mais rigoroso e exigente. Rigoroso, não diria, mas tem outro tipo de regras.

E obriga a ser internacional.

Obriga a ser um concurso e obriga, pelo valor em causa, a ser internacional. E a partir do momento que é internacional, não se pode discriminar pela nacionalidade. Dito isto, além do projeto ser efetivamente o melhor projeto que foi apresentado, e eu conheci todos e havia ótimos projetos. Para mim até foi ingrato, porque posso dizer que alguns dos arquitetos que não ficaram são amigos meus e portanto tenho pena e ficaram muito zangados comigo. Mas a verdade é que este projeto foi aquele que de vários pontos de vista cumpriu aquilo que se pedia. Alguns, por exemplo, do ponto de vista de alguma elegibilidade, ou seja, não eram elegíveis face àquilo que foram as regras desta Expo, que por sua vez são regras muito estritas e muito protecionistas e mesmo para o restaurante exigirem licenças de pessoas que já estivessem no Japão, etc.

Portanto, alguns não cumpriram esse critério.

Dito isto, o braço direito do Kengo Kuma é a arquiteta Rita Topa, que é uma arquiteta portuguesa do norte do país.

E que também colaborou nesta história da Gulbenkian.

Esteve na Gulbenkian, está neste pavilhão também. Portanto, ele tem uma equipa internacional que está cheia de portugueses. Ele está com uma ligação a Portugal, de facto, muito forte. Eu acho que ele jamais se teria candidatado. Aliás, se ele não tivesse já esta ligação através da Gulbenkian, através do Porto, do Matadouro. Portanto, é uma ligação que eu tive a oportunidade de ver e de constatar que é real. Ou seja, não é um arquiteto qualquer. Primeiro, estamos a falar de um dos melhores arquitetos do mundo. Segundo, um arquiteto que tem efetivamente uma relação genuína com Portugal. Terceiro, que no Japão é um arquiteto, eu pude testemunhar, eu nunca tinha visto nada assim. Ele sai à rua e aparecem pessoas a pedir-lhe fotografias, selfies e autógrafos, como eu nunca vi isso acontecer a um arquiteto.

E o Kengo Kuma também, que fez o design geral da exposição.

O que nós tentamos aqui fazer, ou que eu tentei, com especial atenção a toda essa questão, porque eu também percebi o ponto de vista. Essa pergunta é legítima. Portanto, eu também percebi isso e pensei: o que nós podemos tentar?

Houve essa polêmica nos jornais.

Não foi tanto pela polêmica nos jornais, mas a questão em si. Isto é uma Expo, como é que nós vamos promover a arquitetura portuguesa tendo um arquiteto japonês? Bom, é pôr o pavilhão ao serviço da arquitetura portuguesa. Estamos cheios de exposições. Já abrimos com o Siza, já tivemos vários arquitetos portugueses. Vamos ter agora e vamos ter arquitetos jovens.

Em agosto.

Vamos ter com a curadoria da arquiteta Andreia Garcia.

A Andreia Garcia vai fazer com 23 arquitetos jovens.

Foi um pedido, também, para não termos sempre os mesmos representados, mas termos uma nova geração também. Portanto, eu diria que, ironicamente, provavelmente a arquitetura portuguesa vai ser representada na Expo como nunca foi, independentemente de não ter. Se isto resolve totalmente a questão, não sei. Acho que é uma questão válida, que se pode ter. Acho que neste caso, sinceramente e de consciência tranquila, acho que ganhou o melhor projeto e acho que está a ser um sucesso incrível.

Vai encontrar uma coisa neste pavilhão.

E só para dizer também que ele está a nos abrir imensas portas. Ou seja, ter o Kengo Kuma para os arquitetos portugueses, inclusivamente, o Kengo Kuma está a ser incrível com o número de pessoas que estamos.

Como nas artes, o Ai Weiwei, por exemplo, chinês.

Exato. E voltamos àquela questão de as questões serem um bocadinho líquidas. A nacionalidade é um dos fatores, mas é um arquiteto japonês que trabalha cá, que tem portugueses na equipe.

Sim. O que vai acontecer ao pavilhão depois quando acabar a Expo?

Desde o início que esta Expo decidiu que todos os pavilhões tinham que ser demolidos ou desmontados. Isso é algo que está desde o início, é público, está no caderno de encargos.

Em Sevilha ficaram alguns, por exemplo.

Exato. Aqui entendeu-se que não, até porque a prefeitura de Osaka tem outros planos para esta ilha. Dito isto, o que nós estamos a tentar fazer, assim como outros pavilhões, e no caso destas cordas que ficaram emblemáticas, estes cabos marinhos, estamos a trabalhar, ainda não posso anunciar, porque ainda não está concluído, mas estamos em conversas com artistas portugueses para pelo menos fazer uma instalação a partir destes cabos marítimos que possam ficar lá no Japão.

Ok, mas não ali. Então, nesse caso, vai ser usado-

Não ali, mas noutros pontos do Japão.

Muito bem. O Oceano de Água Azul quer se destacar é o nosso tema dentro da proteção dos oceanos. Há muitas filas de espera lá. Há uma média extraordinária das visitas, isso eu sei.

Vou dar os números mais recentes.

Vocês esperavam 7 mil por dia, mas eu sei que depois passaram aos nove, 10 mil à vontade, o que é muito bom. Fim de semana, 12 mil.

E batemos recordes na semana passada de 14 mil só num dia. E isso foi muito bom, sobretudo por estarmos a meio, porque agora já estamos numa altura em que é o boca a boca que funciona. E há pavilhões, por exemplo, que já não estão a crescer, até estão a decrescer. E nós temos crescido, o que me deixa muito feliz, porque significa que já não é só o fator novidade, é de facto nós estarmos aqui muito bem cotados e eu diria que nós estamos à vontade entre os 10, senão os cinco pavilhões mais visitados.

Incrível. Top five.

E mais com um certo tchanã, com certas pessoas. Eu estive com uma amiga de infância em Tóquio no outro dia e perguntei-lhe, ela não tinha ainda vindo, e eu disse: "E que pavilhões é que já ouviste falar? Já ouviste o nosso?" E ela disse: "Não, do vosso nada". E de repente começam a falar de um pavilhão que tinha os cabos marítimos.

Já visitaste muitos outros?

Já. Não pensar todos, mas já visitei muitos.

Gostaste de alguns em particular, o Louis Vuitton, dos franceses, por exemplo?

Deixa-me dar aqui também só uma pequena comparação. O nosso custou 21 milhões, que é um investimento público muito significativo. O Brasil, 35 milhões. França, 85 milhões. Arábia Saudita, 400 milhões. Eu costumo brincar quando vou à Arábia Saudita, eles têm umas portas magníficas, e eu costumo dizer: "Esta porta foi o custo do nosso pavilhão inteiro."

Mas o da Arábia Saudita não é este do Norman Foster, acho que é.

É.

Norman Foster e Partners. Fez a cúpula do Reichstag e fez aquele expositório de Londres.

Esta Expo, do ponto de vista arquitetônico, é extraordinário. Temos ali alguns dos melhores arquitetos da atualidade, não só japoneses.

Eu só tenho as imagens e fico de boca aberta com as ideias, as estruturas, as madeiras, é tão bonito.

O Bahrain, que é o nosso vizinho, tem a Lina Ghotib, que é uma grande arquiteta, embora jovem, libanesa, que está agora a fazer a extensão do British Museum, que fez um pavilhão magnífico, também dedicado ao mar. E é muito giro porque os nossos pavilhões completam-se e mostram como o tema do mar é tão universal. A Polónia, por exemplo, é surpreendente. Aqui muitas vezes acontece, o pavilhão é muito giro por fora e não é tão interessante por dentro ou às vezes o contrário. Eu acho que o nosso está muito bem equilibrado.

Isso testemunha quase própria. Tenho um filho que esteve lá, já te contei, e gostou muito. E gostou muito de um filme que diz que há na última sala, que é o mar a falar conosco.

É um filme da Fundação Oceano Azul. A Fundação Oceano Azul, ou pelo menos o Oceanário de Lisboa, nasce da nossa Expo 98 e é um filme deles muito bonito, que de facto tem causado uma emoção enorme. Todos os dias, sobretudo senhoras japonesas velhinhas, vão ter com os nossos assistentes lágrimas nos olhos e agradecem esta nossa mensagem sobre o mar.

O meu filho João, já sabes, também concorda contigo, mas velhinhas japonesas, ficas a saber. E também gostam muito dos pastéis de nata, o que também é bom sinal.

É verdade.

Porque também tens uma amostra de gastronomia.

E o pão de ló. Deixa-me dizer o pão de ló, porque no outro dia recebi uma queixa porque apareceu não sei quem com o pastel de nata e que não se falava do pão de ló. E não é verdade, o pão de ló está igualmente presente.

Aliás, a palavra japonesa também é portuguesa. Atenção, vem de português.

E o castera, que é o pão de ló que são japonês. Temos feito muitas ações. Portanto, aos amantes de pão de ló, que é o meu caso também, não fiquem tristes, porque nós estamos também a promover o pão de ló.

Este encontro de culturas à mesa, não é? Disseram isto.

O pastel de nata é um caso sério de sucesso e contou-me uma amiga japonesa. Há um nata challenge.

A sério?

O nata challenge. E eu fiquei parva e disse: "O quê?" E ela disse: "Como os nossos pastéis de nata desaparecem às 11h00, às 11h00 já não há pastéis de nata, e depois nunca sabem a que horas vão voltar, há uma espécie de um challenge, quem é que consegue Obter o pastel de nata. E é impressionante, porque a Expo abre às 9h, eu chego muitas vezes antes ou a essa hora, eu vejo as pessoas a correr, e então há um grupo que está a correr para o francês, há outro grupo que está a correr, e depois há um grupo que vai a correr para o pastel de nata. É um fenómeno.

É extraordinário. Por acaso eu lembro que estive no Japão há uns cinco ou seis anos e lembro-me, já em Osaka, numa loja, pastel de nata com fotografia. Vi a fotografia, depois não percebi nada do que dizia o cartaz, mas era um verdadeiro pastel de nata nosso.

Os portugueses às vezes resmungam um bocadinho, o nosso público português, porque este pastel de nata que nós vendemos lá está um bocadinho adaptado ao paladar e é um bocadinho menos doce. Portanto, há sempre portugueses que dizem que não é bem o nosso pastel. Mas a verdade é que, de facto, está a ser um sucesso incrível.

Vamos pensar nalgumas coisas, agora temos poucos minutos, dois minutinhos. Joana, alguma coisa que ainda vá acontecer nesta programação? Vocês têm muita coisa. Foi o Dia de Portugal, correu muito bem, Oceano de Poesia, a Janela. Esteve cá o Diogo Machado, ad foi ele a falar, aliás, na véspera de inaugurar esta Janela, que afinal é uma porta, de facto, extraordinária.

Uma parceria com o Turismo de Portugal, outro parceiro muito importante, que vai também no dia 21 de julho trazer o Júlio Resende. Vinte e um de julho é um dia muito importante para nós e no Japão, e mostra bem a importância.

É o Dia do Mar, não é?

É o Dia do Mar, no Japão. Eles têm um feriado dedicado ao mar, que é o dia que muda todos os anos. Este ano calha no dia 21 de julho e nesse dia vamos ter justamente a Fundação Oceano Azul e também o Júlio Resende. Depois vamos ter várias outras entidades. Vamos ter o Lida, que é um centro de design das Caldas da Rainha, da Escola de Artes, que por exemplo, faz em 3D plataformas para os ouriços se reproduzirem. Isto é todo um tema e que está dentro deste enquadramento do mar. A DG Artes vai estar também e vai trazer outros músicos portugueses, nomeadamente o Gaspar Varela, portanto, novamente a guitarra portuguesa. Nós também temos um músico residente, um caso muito interessante, o Tumi. Tumi é absolutamente japonês, é de Osaka, mas foi um apaixonado do Fado, que veio para Portugal, estudou no Museu do Fado, chegou a estudar com o mestre António Parreira e hoje em dia é o nosso músico residente, portanto, temos concertos de guitarra clássica portuguesa, de quarta a domingo, três vezes ao dia, com ele e com outros músicos que ele traz, que são alunos dele. E portanto, temos uma colaboração muito forte.

O Bruno Pernadas foi um sucesso louco na semana passada.

Foi ótimo.

Mas ele é muito famoso, eu lembro de famoso e muito conhecido. O Bruno Pernadas, quem diria?

E aconteceu aquilo que nós também tentamos promover, que é em seguida, foi a Tóquio e deu um concerto em Tóquio, portanto, não só em Osaka. Isso, por exemplo, aconteceu com o Dino Contome, que depois do concerto, foram ter com ele vários produtores de música japonesa que já o convidaram para ele voltar. Portanto, é a tal ideia de renovar aqui a nossa imagem e de dar a conhecer os nossos talentos.

Como é que tu vês, Joana? Como é que se avalia a nossa participação? Quando é que tu consideras que foi um grande sucesso? Só daqui a uns dois, três anos, ou quando saíres de lá já sabes?

Eu diria que com estes números, nós estamos com, vamos lá ver, ao dia de ontem, 747 543 mil.

Visitantes, incrível.

Mas isto é uma parte. Eu não sou daquelas pessoas que acham que os números também contam tudo. Mas claro que é encorajador e estes números são impactantes. Eu própria fico impressionada com eles. Falam bastante. Depois há este elemento um bocadinho mais qualitativo, a satisfação. Por exemplo, os portugueses, que são de longe o público mais exigente, mas ainda bem. Mas tenho falado com muitos que me dizem: "Ai, que orgulho".

Um bom feedback.

Mesmo quando às vezes estão zangados, o pastel de nata, isto e aquilo, o café também não é bom, mas depois eu pergunto: "Então, mas e o que acharam do pavilhão, não gostaram?" "Ai, não, o pavilhão é maravilhoso, que orgulho". Portanto, isso também traz uma certa satisfação. E depois teremos todas as nossas entidades convidadas que participam, as universidades, as regiões. Já tivemos não sei quantas câmaras municipais, regiões, todos têm saído de lá, e empresas, muito contentes.

E vais ter o Cantalento de Chani, vais ter não sei o quê.

Bom, Cantalento de Chani ficou uma coisa completamente viral. Os caretos de Podence. Imagina o que é ter os caretos de Podence em Osaka, no Japão.

Agora pensando bem, tem a ver com eles, eu acho.

Tudo, foi um sucesso enorme. Portanto, também pela forma como as pessoas reagem à saída e a forma como nos agradecem.

Em 20 segundos, fala-me do Osaka em Lisboa. Isto por quê?

Ora bem, foi uma preocupação. Eu obviamente que sabia que logo à partida muitos portugueses não poderiam ir ao Japão e, portanto, comecei a pensar como é que nós podemos dar aqui algo, porque somos todos nós que pagamos isto. E então com muitas parcerias.

Osaka em Portugal.

Osaka em Portugal, vamos ter ao longo deste verão muitas exposições, muitas palestras, muitas conferências, tudo sobre o Japão.

Havia 50 parceiros, já tens mais de 100, entre universidades, museus, câmaras municipais.

Exato. E vem aí a Festa do Japão este sábado.

É já este sábado, então.

É já este sábado que vai começar.

Pessoa em 30 não vemos já do ano passado e vai durar todo este ano. É uma ideia muito boa, porque de facto estamos a 11 mil quilómetros, não dá para ir toda a gente, com certeza.

Pelo menos ficam com o Plano Nacional das Artes, por exemplo, vai trabalhar com 60 escolas sobre o Japão. Portanto, também essa renovação da imagem do Japão, da mesma forma que nós nos estamos a renovar lá, trazer também uma renovação e esta ideia, que é talvez a minha última ideia final, que é: somos mais próximos do que imaginamos.

Olha que bom. Joana Gomes Cardoso, muito obrigado por teres voltado aqui à Rádio Observador, neste dia do nosso aniversário também.

Parabéns!

Coincidiu com este sexto aniversário da rádio. Muito obrigado por teres vindo e que continue a correr tudo bem nestes mais três mesitos que faltam. Obrigado.

Obrigada e muitos parabéns.