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Eu às vezes vinha de casa da Sophia para o Botequim.

Da Natália Correia.

Que era muito perto, podia ir a pé, era muito perto. Elas não gostavam, tinham convivido em tempos muito antigos.

Eram um bocado ciumentas uma da outra?

Não gostavam uma da outra. Tinham mesmo uma inimizade clara e militante.

Sim.

E, portanto, jamais poderia dizer à Natália que tinha vindo de casa da Sophia, e vice-versa. Ou não podia dizer à Sophia que tinha vindo do Botequim da Natália.

O meu convidado, José Manuel dos Santos, tem uma vasta trajetória no panorama artístico e intelectual português. Escritor, curador, programador e gestor cultural, é membro da Academia Nacional de Belas Artes, autor de poesia, ficção, crônica e ensaio. Escreve sobre literatura, artes visuais, música e política e é membro do Pen Clube Português. Empenhado dirigente socialista, foi durante duas décadas assessor cultural dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio. Coordenou a comemoração dos 50 anos do PS e do centenário de Mário Soares, e foi dele a proposta de trasladar Sophia de Mello Breyner Andresen para o Panteão Nacional há 11 anos. Entre os seus amigos, contavam Sophia de da Silva, Vergílio Ferreira, Natália Correia, Pomar, Alexandre O'Neill, Paula Rego, Eduardo Lourenço, José Saramago, José Luís Seixas, Agustina Silva ou Mário Cesariny. Mas José Manuel dos Santos é também administrador e diretor cultural da Fundação EDP e traz com ele o pretexto ideal para esta conversa os dois últimos números da revista "Eletra", o 28º, cujo tema central é o livro, e o 29º, que acaba de sair, o número de verão, cujo tema central é o corpo. Olá, José Manuel, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Muito obrigado pelo vosso convite.

É um grande prazer estar aqui a falar.

Estou aqui com muito gosto, também.

É um grande prazer estar aqui a falar consigo. Dirige esta fundação que eu tanto gosto, que tem esta revista "Eletra", tão bonita, tem este arquivo documental impressionante, ligado à energia, à eletricidade, tem o MAAT, este Museu de Arte, Criatura e Tecnologia, que eu também gosto tanto. É mecenas cultural, como foi mecenas da Compreensão Nacional do Bailado, da Casa da Música e tudo. Tem uma coleção de arte que já começou há 25 anos, e estes prêmios de artes visuais, o Prêmio Carreira e o Prêmio Novos Artistas, para premiar os novos talentos nas artes visuais. Falei desta presidência onde esteve durante duas décadas, foi assessor cultural de Mário Soares e de Jorge Sampaio. O Mário Soares foi enquanto esteve com ele, entre 86 e 96.

Estive antes, porque já trabalhava antes de ele estar em Blele, mas aí mais na comunicação.

Mas, de facto.

Depois a seguir, fui assessor cultural.

Um perfeito protagonista da história do século XX. E, aliás, coordenou a coleção das obras dele.

Ainda estou a coordenar.

Que está a ser lançada.

É uma coleção muito grande.

Extensa. Com a Imprensa Nacional.

Na Imprensa Nacional e que vai ainda durar muitos anos, porque há ainda muita coisa para ser publicada.

Muita coisa. O espólio dele tinha aqui uma conta de três milhões de documentos. É impressionante. Ao estudar isso, que eu sei que está a ser estudado, claro, teve algumas surpresas engraçadas?

Sim, há sempre imensas surpresas. Desde logo, porque ele guardava todos os papéis desde a adolescência.

Era curioso. Mesmo depois das reuniões, ele apanhava os papéis .

A coisa mais extraordinária é que ele não sabia que iria desempenhar um cargo político relevante no país. Poderia a ditadura não cair.

Exatamente. E ele continuaria ainda clandestino, ou preso.

Continuaria na oposição.

Exatamente.

Não sabia quando morria e, portanto, não sabia se o regime ainda cairia em vida dele. E talvez por isso ele quisesse guardar tudo para que mais tarde se pudesse fazer a história da oposição. Portanto, eu acho que essa ideia era uma ideia fundamental, para além do seu gosto próprio de historiador. Ele estudou o primeiro curso de História e Filosofia e ele tinha o gosto de guardar, arquivar, criar memória.

Sim.

E, portanto, isso foi-

Além de ser um bibliófilo extraordinário, mas isso eu sobre o livro já falamos.

Sim, acompanhou a vida toda. É, de facto, extraordinário porque há muita coisa ainda para estudar e para revelar. Desde logo, os cadernos de notas, que são imensos, e esses estão completamente inéditos.

Incrível.

Ele tomava notas, e aí há muitas surpresas. Por exemplo, nas notas dele, criou-se a ideia, e ele contribuiu bastante para criar, de que ele não se interessava por coisas da economia. No entanto, os apontamentos dele estão cheios de dados econômicos que ele usava politicamente, obviamente. E até pedia esclarecimentos sobre eles.

Exatamente.

E depois usava os que ele queria. O que ele não queria era que a política se subordinasse à economia. Para ele, a política-

Exatamente, era uma coisa à parte.

Era a arte mais nobre.

É um bocadinho, José Manuel, é um bocadinho o contrário hoje, não é? É tudo muito subordinado aos critérios todos economicistas. A cultura está a sofrer com isso muito, não é?

Até há quem ache que houve uma espécie de captura da política pela economia.

Exatamente. Está ali domada e guardada e restringida.

Para os fins.

Exatamente. Para servir os seus fins.

Exatamente. E isso, até há quem ache que isso também está na origem da crise atual das democracias. Ou é, pelo menos, uma das causas.

Uma das causas. A correspondência que ele guarda é extraordinária. Ele correspondia-se com tudo que é historiadores e escritores, intelectuais em geral. O Manuel de Oliveira, o Guimarães José, o José Cardoso Pires, o António Damásio, o Vergílio Ferreira, a Beatriz Costa, o Sílvio Vieira, o Jaime Cortesão, Antônio Sérgio.

Tudo.

É extraordinário. Há aqui duas que eu adorei, que é esta do Cesariny . Em que o Cesariny escreve e que está lá a dizer: "Recebi o convite." Escreve Mário Cesariny: "Recebi seu convite para ir a um banquete no Palácio da Ajuda, mas não tenho um fato escuro." E o Soares respondeu: "Ô Mário, você venha como quiser, até lhe fica mal vir de fato escuro." Deixava de ser quem era. Isto é lindo.

É óbvio.

E outra extraordinária que ele leu o Ano da Morte de Ricardo Reis.

Muitas das de Cesariny.

Sim.

Muitas vezes ao fim da tarde.

Escreveu uma história com ele também.

Muitas vezes ao fim da tarde, ele chamava o Mário Soares e dizia: "Vamos jantar com o Cesariny, vê lá se ele pode." E eu falava pro Cesariny.

Combinava.

E depois íamos jantar e era sempre um jantar absolutamente extraordinário.

Uma festa. Também estou me a lembrar, quando era primeiro-ministro, o Mário Soares leu o Muralha do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis.

Exatamente.

E depois escreveu uma carta ao José Saramago em que dizia: "Os livros são extraordinários, quero dar os parabéns. Sei que não sou simpático para si, nem você é para mim, mas em consciência sinto que devo dizer-lhe isto." É muito bonito isto.

Sim, muito.

E o Saramago respondeu-lhe: "Tem razão, não somos simpáticos um para o outro, mas também mentiria se lhe dissesse que me é indiferente que tenha gostado dos meus livros."

Sim.

Isto é tão elevado.

Sim, isso está de acordo com a ideia que ele tinha que a literatura, a política, a arte, a cultura estava acima de qualquer outra coisa.

Exatamente. É verdade.

E por isso não importava as divergências.

Essa civilidade.

E ele costumava dizer: "Ninguém sabe quem são os primeiros-ministros do tempo do Eça de Queirós e toda a gente sabe quem é o Eça de Queirós."

Exato.

E, portanto, o que ele estava a querer dizer aí, se calhar enganou-se.

A arte.

É que toda a gente vai saber deste tempo quem é o José Saramago e se calhar ninguém vai saber quem é o Mário Soares. Era um exercício de humildade que ele se impunha a si próprio. Eu creio que as pessoas vão saber, obviamente, quem é o José Saramago e quem é o Mário Soares.

Claro. Era um homem verdadeiramente universal, tudo que era humano interessava-lhe. E depois conheceu o Karl Popper, o Vargas Llosa, o Octávio Paz, toda a gente. Mas tinha, ao contrário, por exemplo, da geração de 70, que via o país, tinha uma visão um pouquinho pessimista, ele não. Ele achava que Portugal era um povo extraordinário.

Sim.

Sempre achou isso.

Sempre achou.

É muito engraçado isso.

Ele tem uma genealogia cultural. Ele, aliás, gostava de a definir e de a estabelecer.

Exato. Sistematizar.

Mas no século XIX, obviamente, tem os românticos, os liberais românticos, o Garrett e o Herculano, que ele conhecia, estudou profundamente. No Garrett, Portugal, na balança da Europa, o Herculano, as origens e o estabelecimento da Inquisição, a história de Portugal, os opúsculos, todas essas histórias que ele meditou profundamente. Depois, a geração de 70. Ele adorava, obviamente, o Antero.

Antero de Quental.

O Eça e o Oliveira Martins. O Portugal Contemporâneo foi um livro que ele leu e releu. Gostava, aliás, de ter escrito um Portugal Contemporâneo, uma espécie de continuação do Portugal Contemporâneo.

Depois foi o Portugal Amordaçado, que foi o que ele escreveu.

Mas achou que aquela desistência da geração de 70, a certa altura, em reformar o país.

Frio. Custou.

Sim, e a ideia de que se tinham tornado os vencidos da vida, era uma coisa que ele não aceitava nem admitia. Isso serviu-lhe de lição, mas ele fazia isso. Todos os erros de todos os regimes que ele apreciava, que tinham sido alguns regimes em que a liberdade existiu em Portugal, a liberdade do tempo. Ele percebia os erros que se tinham cometido e meditou e aprendia com eles. E, portanto, ele quando chega a Portugal, no 25 de abril de 74, tem 50 anos.

Exatamente.

E ele aprendeu com os erros todos, com os erros do constitucionalismo monárquico, os erros da República, e tem como objetivo evitá-los. E por isso, acha que é possível naturalizar a democracia. Não há razão nenhuma para que em Portugal a democracia não seja um regime tão natural como nos povos e nos países que tinham democracia há mais tempo.

Inglaterra.

E eu acho que os problemas que a nossa democracia hoje tem não são especificamente nossos, são os problemas que todas as democracias hoje têm.

Exatamente. E hoje estão em risco.

Ninguém hoje se atreve a dizer, coisa que no passado se dizia e se repetia como um anátema, ninguém hoje se atreve a dizer: "Não, Portugal não pode viver em democracia porque os portugueses não sabem fazer isto ou não sabem entender aquilo, ou não sabem comportar-se desta ou daquela maneira." Todos os problemas que nós temos são problemas iguais, idênticos, enfim, com algumas declinações e especificidades, mas nenhum deles é um problema que se possa dizer, é um problema que tem a ver com Portugal e com o povo português.

Estava a falar do Portugal Amordaçado, que ele escreveu ainda em França, em 72, e que dizia um dia que haveria de escrever um livro sobre os funerais mais interessantes. Isto é ótimo. Estou mesmo a vê-lo escrever uma coisa dessas, com as maiores peripécias.

Isso é mais tarde.

Sim, claro.

Ele depois de ter assistido a imensos funerais, alguns deles de Estados.

De Estado.

Sim, dos dirigentes russos, do Brejnev, do Andropov, do imperador do Japão.

Que ele tinha aqui a representação de Portugal.

Do Conde de Barcelona, etc.

Reuniu imensos episódios.

É que aconteceram peripécias e episódios.

Eu adorava ler isso. Um dia vou escrever.

E ele dizia que ia escrever os meus cinco funerais.

Sempre rodeado de livros. Ele quando viajava levava pastas cheias de livros, lia vários ao mesmo tempo. E lia de acordo também com o sítio onde estava. E com a gripe.

Com o estado.

O estado de saúde.

Sim, com o clima até

Ele dizia: "Ler o Camilo é bom quando se está com gripe." Isso é extraordinário.

Depois um dia descobriu um livro da Raquel Queiroz, que era bastante camiliano, e serviu-se dele para curar uma gripe. Estava com uma gripe muito grave.

Livros que pela emoção aqueciam por dentro.

Sim, exatamente.

É tão bonito isso. Sabe que, o José Manuel não sabe, eu tinha um programa na TVI 24 chamado "Livraria Ideal", onde o último programa, foi há três anos, convidei-o a ele como bibliófilo e disse: "Não vamos falar de política, vamos falar de livros." E ele veio com segurança com dois ou três sacos com livros raríssimos, que eu conheço da coisa pelos livros.

Estiveram agora expostos em Serralves.

Exatamente.

Numa exposição de que eu e o Pedro Marques Gomes fomos os comissários, e é uma exposição que ligava a sua coleção de artes plásticas com a bibliofilia. E tem coisas também absolutamente extraordinárias.

Também o José Manuel é bibliófilo e colecionador de livros. Faz caça nos alfarrabistas. De vez em quando pega em si e vai à Travessa da Queimada buscar isso. Tem alguns tesouros que nos quer falar.

A Travessa da Queimada já não tem.

Vai à Calçada do Combro.

Já acabou. Sim, vou à Calçada do Combro, vou à Rua do Século, vou à Rua do Alecrim.

Diga-me um tesouro que tenha muito bom, um que preze muito e que seja muito raro.

Tenho a mensagem dedicada pelo Pessoa a Moitinho de Almeida.

Isso é extraordinário.

E tenho também-

Se o José Cavalcante sabe isso , vai fazer uma proposta.

E tenho os vales que o Pessoa metia para receber dinheiro antecipado ao pai do Luís Pedro Moitinho de Almeida, a quem ele dedica a mensagem, e também um prefácio que o Pessoa escreveu para um livro muito mau do Moitinho de Almeida, que era um jovenzinho que estudava Direito e queria ser poeta, mas não tinha jeito para ser poeta.

Não tinha verve.

E tenho uma coisa mais extraordinária, que é a seguinte: o Jorge de Sena dizia que tinha uma tia que era vizinha do Pessoa, morava no prédio do Pessoa, morava no andar ao lado.

Em Capito Dourick?

Em Capito Dourick. Ele lembrava-se de quando estava em casa da tia, de entrar um senhor que ia lá atender o telefone. A casa da tia, porque não tinha telefone dele. E servia-se, para falar ao telefone, servia-se do telefone da tia.

Um senhor com uns óculos e com um bigodinho.

Podia ser um excesso de imaginação do Jorge de Sena, mas não era, porque eu tenho um cartão em que o Pessoa explica, escrito com o punho dele, como é que se fala para ele. O cartão diz Fernando Pessoa e depois diz: "Para telefonar para mim, telefone tal, tal. Dona Virgínia Sena."

Que giro. Era mesmo a Virgínia Sena. A senha dele era da vizinha.

E ele ia atender o telefone ao lado, como acontecia, aliás, muito frequentemente, porque as pessoas não havia muita gente a ter telefone.

Exato. A propósito dos centenários também, este, de facto, é uma geração de ouro, que nasceu entre 1919 e 1930. A Sophia, o Sena, que falámos dele, o Pomar, o Saramago, a Natália, a Agustina, o Lourenço, o José Augusto França. E o José Manuel fez parte das comissões organizadoras dos centenários, que é da Sophia, por exemplo, do Mário Cesariny, do Ruben A. E aliás, foi a sua proposta de trasladar a Sophia para o Panteão, isto há 11 anos.

Nos 40 anos do 25 de Abril, e eram os 10 anos da morte.

Aliás, agora saiu este de Sophia, que é nos 10 anos de ter ido para o Panteão, uma obra que ele colegiu também, muito bonita. Com design da Caixa Geral de Depósitos.

Eu acho que foi uma homenagem justíssima, e acho que o 25 de Abril ter no Panteão a Sophia como seu símbolo, que é uma coisa lindíssima. Já temos no dia da Festa Nacional, no 10 de Junho, um poeta.

Exatamente, o Camões.

O Camões. E agora o 25 de Abril ter tido a Sophia, não só pelo belíssimo e maravilhoso poema que escreveu evocando essa data, o dia inicial. Também por tudo que ela tinha feito para conquistar a liberdade, para conquistarmos a liberdade antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. O seu rigor na exigência da democracia, o seu horror a todas as formas de demagogia, fossem de esquerda ou de direita. Sendo que ela com uma perspicácia política um pouco surpreendente, porque ela parecia desatenta, no entanto, tinha uma atenção absolutamente extraordinária ao essencial.

Pois tinha.

E ela, na sua última entrevista, perguntam-lhe qual é o maior problema que a democracia hoje tem, e ela diz que é a desigualdade.

Diz a Sophia de Mello Breyner.

Diz a Sophia de Mello Breyner, numa sua última entrevista. Ela diz que a desigualdade económica hoje-

Chamava-se poeta. Ela designava-se a ela própria de preferência a poetisa. Morreu em 2004, mulher de letras, também cidadã exemplar.

Eu às vezes vinha de casa da Sophia para o Botequim.

Da Natália Correia.

Que era muito perto, podia-se ir a pé. Elas não gostavam, tinham convivido em tempos muito antigos.

Eram um bocado ciumentas uma da outra?

Não gostavam uma da outra. Tinham mesmo uma inimizade clara e militante.

Sim.

E portanto, jamais poderia dizer à Natália que tinha vindo de casa da Sophia.

E vice-versa.

Ou não podia dizer à Sophia que tinha vindo do botequim da Natália.

Tenho que lhe contar isto. É membro da Comissão Política do PS e ex-diretor da Ação Socialista. Como dirigente socialista, José Manuel-

Mas sou dirigente socialista.

Um bocado na prateleira, não.

Não é na prateleira, mas não é essa a minha atividade.

Sim, eu bem sei. Mas ficou muito triste com esta perda de peso e de influência do PS em maio?

Sim.

O que acha que se pode fazer para inverter um bocadinho isso? Está com medo das próximas eleições agora de 12 de outubro?

Eu acho que depende Depende. Há muitos fatores. Precisávamos de um programa para analisar as causas. Não é agora, que é muitíssimo preocupante o que se passou. O PS é um partido fundamental da democracia portuguesa, é verdadeiramente aquele que moldou o regime democrático. Não só, mas é o principal, graças a Mário Soares, em grande parte da sua história. E que é fundamental a perda de influência de um partido que tem este patrimônio, sobretudo, porque o lugar que no Parlamento trocou, passou de segundo para terceiro partido.

Foi ocupado por-

Foi ocupado por extrema-direita. E, sobretudo, isso não é apenas o que se passa em Portugal, é o que está a passar no mundo todo.

O crescimento dos populismos e da extrema-direita.

E na Europa.

E na América também.

E na América também, já se sabe. E, portanto, é preciso que haja uma reação e que o Partido Socialista tenha consciência, e creio que tem, da gravidade desta situação. Não só para ele próprio, para a sua própria sobrevivência, como para a sobrevivência da democracia.

Da democracia e do país, claro.

E não nos podemos esquecer que os avanços que a Europa teve, quer do ponto de vista do regime democrático, quer do Estado social, resultaram do entendimento entre os partidos da Internacional Socialista, sociais-democratas, trabalhistas e socialistas, e os partidos democratas cristãos. Portanto, digamos, da direita, de inspiração cristã. E essa aliança foi uma aliança frutuosíssima e é preciso que tenhamos consciência que essas foram as grandes conquistas a favor das pessoas, a favor da qualidade de vida das pessoas.

Exatamente.

Eu, obviamente que pelas convicções que tenho, sublinho muito a importância que a social-democracia teve nisso. E costumo até citar uma afirmação do grande historiador Tony Judt, que disse: "A social-democracia não foi como alguns tradicionalistas e conservadores achavam que o mundo poderia ser assim feito. Não foram os onténs que cantaram, nem foram, como os comunistas disseram numa certa altura, os amanhãs que iriam cantar, mas em cada presente, foi o regime que mais conseguiu conciliar o sistema político, que mais conseguiu conciliar a liberdade com a igualdade." Isso, obviamente, são dois valores fundamentais do progresso humano.

José Manuel dos Santos, temos que fazer aqui um velocíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o escritor, curador, programador e gestor cultural José Manuel dos Santos, que é presidente e diretor cultural da Fundação EDP.

Administrador.

Administrador e diretor cultural.

A diretora é a Vera Pinto Pereira.

Então é isso mesmo. Administrador e diretor cultural da Fundação EDP, que traz este último e penúltimo número da revista Eletra, um dedicado ao livro e este último que saiu agora dedicado ao corpo. José Manuel, trabalhando neste meio, por que a cultura é sempre o parente pobre de todos os programas dos partidos e todos os programas de governos? Nós tínhamos um ministério miserável e indigente, sem verba, sem peso político, e acabamos por ser um bocado despromovidos, porque perdeu-se o ministério. Como é que isto lhe faz sentir? Por que nem 1% chegamos do PIB no investimento da cultura? Há países em que o Grêcia dá 7%, outros dão 5%. Nós nenhum.

Se quisesse responder sinteticamente, diria que isso já foi apontado pelo Antero como uma causa da decadência dos povos peninsulares.

Incrível. E há quem defenda que a cultura é o que pode salvar a Europa. Que nos distingue.

A cultura no sentido mais amplo, que também inclui ciência. Não percebendo que esse é o grande investimento.

Exatamente. Mas por que a política não percebe isto? Acha sempre que é um sorvedouro. E nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece. Olha, em França, gera dinheiro. E na Alemanha também perceberam isso.

Apesar de tudo, houve aqui alguns períodos em que algumas coisas correram melhor e fizeram as coisas. As bibliotecas, os teatros. E hoje temos um avanço, apesar de tudo, muito grande. E hoje há muitas coisas a acontecerem.

Há muita programação cultural também pelo país todo.

Há imenso por todo o país. Há uma grande descentralização. Sim, o problema é que o Estado precisa perceber, e no orçamento do Estado, isso não é, aliás, muito significativo, que tem obrigações e, sobretudo, tem uma coisa que é fundamental: aquelas instituições que são do Estado, os museus que são do Estado, os teatros que são do Estado. O Estado tem a obrigação de lhes dar condições de desempenharem a sua missão com a ambição que essa missão tem que ter. Não só os orçamentos de funcionamento, como os orçamentos de programação, os orçamentos de aquisições.

Exatamente. Muito importante.

Isso não pode ser sempre protelado. Não há razão nenhuma para isso. Porque, como digo, isso nem sequer tem um peso muito significativo em relação aos orçamentos de outros ministérios. E parece que é por uma mistura de leviandade e falta de consciência do que está aqui em causa, porque depois a política gosta muito de se enfeitar com os sucessos das obras que os artistas criam e com os próprios artistas. Mas muitas vezes isso só acontece quando lhes convém.

Está sujeito a uma agenda política, de votos.

Exatamente. É preciso que o trabalho da cultura é um trabalho lento e continuado. Para fazer uma grande orquestra Para fazer uma grande programação de um museu é preciso tempo, é preciso meios, é preciso dedicação. Sobretudo, não podemos estar a fazer e a desfazer permanentemente, a construir e a seguir a destruir.

Espartilhados por ciclos de votações.

Isso é a coisa pior: a imprevisibilidade.

Não há nada a médio prazo, a longo prazo.

Nada. Não se olha a médio prazo.

Não há nada consistente.

Quer no poder central, quer no poder local, o poder político tem que perceber que na aposta na cultura existe também uma outra coisa, que é o respeito pela independência e pela autonomia do funcionamento e das decisões das instituições culturais. Toda a gente se queixa de que as mudanças políticas, a todos os níveis, desde os níveis do governo aos níveis das arquidioceses, etc., que causam muitas vezes autênticas e desvairadas mudanças negativas.

Disrupções.

Disrupções naquilo que se está a fazer, no caminho que se estava a traçar e que se estava a percorrer com segurança e de repente, porque alguém que vem ou porque não gosta, ou porque não sabe, deita tudo abaixo, através de uma exibição infantil, imatura e verdadeiramente criminosa do seu pequeno poder para mostrar que vale ou por ter um complexo qualquer.

Deixar o seu nome, a sua marca. Exato.

Sim, ou muitas vezes porque acha que-

Perpotência.

Sim, até por antielitismo primário. Como há populismo primário, também há antielitismo. Esse antielitismo primário, uma coisa vai com a outra, dizer: "Não, mas por que a arte contemporânea? Por que a literatura? Por que não sei o quê? Vamos mudar isto." Isso tem sido terrível para o trabalho das instituições. A falta de meios.

E essa continuidade.

A continuidade, a falta de previsibilidade.

Esse planeamento a médio prazo, longo prazo. Exatamente.

Isso é uma coisa que tem que verdadeiramente acabar. E em Portugal, essa falta de sentido de como é que as instituições culturais podem funcionar e devem funcionar. Como volto a dizer, as instituições, as orquestras, os museus, etc., precisam de tempo, precisam de estabilidade, precisam de meios. Sem isso, conseguem-se alguns fogachos que dão jeito para inaugurar, mas são superficiais. Mas quando digo isto, também não é só isto que se vê mais, é também os arquivos das bibliotecas. Eu, quando estava com o presidente Jorge Sampaio, a certa altura, uma vez até decorreu de uma conversa, mas ele tem isto escrito com o grande historiador José Mattoso, que dizia que, para ele, o índice de civilização de um país media-se pelo estado dos seus arquivos. É uma coisa que ninguém se lembra. Dizia: os grandes países, os países mais desenvolvidos, têm arquivos extraordinariamente tratados, inventariados, etc., em que as pessoas podem investigar neles, estudar, nas melhores condições. E nós procuramos, nessa altura, eu propus ao presidente Jorge Sampaio, que fizesse uma presidência aberta, na altura chamavam-se jornadas, sobre os arquivos. E começámos a fazer. E começámos até para ser um pouco mais sedutor, porque as jornadas ou as presidências abertas tinham uma componente fundamental, que era a presença da comunicação social, para levar ao país aquilo que se estava ali a passar e a ver.

Essa onde é que começou?

Nós começámos pelo arquivo da RTP. Que era um arquivo muito sedutor, até porque eles foram, quando nós lá fomos, preparar a visita, depois eles tiveram a magicar o que haviam de fazer e foram buscar coisas do Jorge Sampaio.

Ainda novo.

Muito novo.

Em Inglaterra.

Sim, no dia 26 de abril, quando foi a libertação dos presos políticos, etc. Correu muito bem. A seguir, fomos para outro arquivo, para o Arquivo Histórico Ultramarino. Depois, a seguir, fomos para o Arquivo Distrital do Porto e os jornalistas começaram a não ir.

Que acharam que já era quase uma seca. Não é aquela coisa visual de um grande museu.

E a certa altura, aquilo foi perdendo interesse e velocidade por desinteresse. E provou mais uma vez, pela negativa, aquilo que o Mattoso tinha dito. É que, de facto, nós não éramos um país suficientemente civilizado e desenvolvido.

A comunicação social não achava apelativo o tema.

Os arquivos nem é importante.

Mas é superimportante.

Foi uma coisa muito triste.

Agora estava a lembrar também, o José Manuel lembra-se bem, do nosso Parlamento. Tu falaste há bocadinho da Natália Correia, que tinha sessões e discursos no Parlamento que ficaram famosos.

Há um que eu me lembro muito engraçado, que é: encarregaram a Natália Correia, era um governo do Baça Mourão, eu creio que o ministro era o Lucas Pires, de quem a Natália gostava. E o secretário de Estado era o Gomes Thepin, que fez, aliás, um trabalho notável na altura. E encarregaram a Natália de fazer um discurso em que apreciasse o orçamento e o orçamento para a cultura. E ela fez um discurso reivindicativo, obviamente, a exigir aquilo que nós apenas aqui estávamos há pouco a reconhecer, que era fundamental. Ela exigia, com a sua voz e com o seu gesto.

Exato.

E chamou esse discurso, o título é extraordinário, chamou esse discurso "O verbo e a verba". É extraordinário.

É extraordinário.

Não, e quando ela respondia a vera, em converso e com piada.

Estava a pensar nisso, que o Parlamento, hoje em dia, nós que assistimos a umas cenas

Impensáveis.

Porridificantes. E eu lembro que o Zé Manuel falar, eu lembro no meu tempo eu via os debates com os quatro líderes, era o Soares, o Cunhal, o Sá Carneiro, o Freitas. E lembra-se também, eu também assisti àquele debate do Mário Soares com o Cunhal em 75. O país arrotava ao rubro, mas era um debate duro, era um debate agressivo, por vezes, um debate político, mas havia ideias e propostas a circular. Não havia este ataque permanente, não havia ataques pessoais, havia clareza, frontalidade.

Esse debate, ainda outro dia eu revi, esse debate Soares, Cunhal.

A preto e branco.

O país está à beira da guerra civil.

Exatamente. Havia as guerras contra as sedes dos partidos lá.

Está tudo ao rubro. O Mário Soares conhecia o Cunhal desde criança.

Sim.

Conheciam-se. Ele tinha estado lá no colégio.

No Colégio Medeiros.

E não há, nesse debate, um ataque pessoal ou uma referência pessoal.

Debate-se as ideias, obviamente.

Que podia ser usada como uma piada marginal para tentar condicionar o adversário naquele debate. Nunca isso acontece da parte de um nem de outro.

Claro.

O que há é um debate claro.

Agressivo, às vezes.

E agressivo, pelo menos.

Mas civilizado.

Duríssimo, mas ideias políticas e sobre a situação do país. A certa altura, o Cunhal faz uma espécie de caderno de como o Partido Socialista deveria ser. Era o Partido Socialista que lhe convinha, e não aquele que o Mário Soares estava a liderar. E o Soares ri-se e diz: "Sim, eu faria isso tudo e depois, no fim, o que ganhava era a medalha Lenin."

É extraordinário, mas não choca imenso hoje.

Sim, e o Soares ia fazendo várias acusações ao Cunhal, e aí é que o Cunhal diz a famosa expressão: "Olhe que não, olhe que não."

"Olhe que não, senhor doutor." Eu lembro disso também.

Era para isso.

Mas hoje, chincaram o seu adversário, dizem palavrões.

Não, é horrível.

Não fica triste com este nível a que desceu?

Mas eu acho que é o espaço público todo.

Não é só aí.

Não é só aí.

Um bocadinho fruto também das redes sociais e dessas coisas.

Sim, acho que o espaço público está completamente contaminado e envenenado por um clima de ódio.

Discurso de ódio.

Discurso de ódio, total falta de pensamento. Também esta coisa que há, trocar o pensamento por sentimento. Eu penso, eu sinto, não sei o quê, eu acho. Não é eu penso, eu acho.

Por isso é que a Eletra é boa, porque é uma revista de pensamento.

É, foi isso.

É muito importante essa coisa. O que a distingue.

Por sentirmos essa falta.

Não há muitas.

Não, e em Portugal não há mesmo, creio eu, pelo menos com esta ambição internacional. Há revistas acadêmicas, obviamente, ótimas. Agora, o que nós também não queremos ser é uma revista de opinião. A opinião tem o seu lugar, mas nós não queremos ser uma revista de opinião. Nós, quando convidamos alguém para escrever sobre um tema, já escolhemos, aliás, e convidamos colaboradores d'O Observador, o que queremos é ver antes o que a pessoa disse, escreveu sobre esse tema, se tem obra sobre esse tema. Não nos interessa que venha ali dizer: "Eu acho que..."

Os bitaites.

Não, os bitaites.

É a invasão dos comentadores. Vivemos em democracia da opinião, como diz o José Manuel.

Exatamente.

Sabem tudo.

É alguém que, sobre um tema qualquer, escreveu, tem obra publicada.

Tem pensamento.

Tem pensamento, o que disse foi ouvido e, portanto, vale a pena pedir os nossos textos, que são originais, inéditos, portanto, não são pescados de outros. Essas pessoas escreveram livros, escrevem propositadamente pra Eletra, na forma que nós os convidamos a escrever, que é que seja simultaneamente alguma coisa com rigor e profundidade, mas que tenha uma linguagem e uma preocupação de comunicação com os leitores, que obviamente são leitores.

Que não pode ser uma coisa muito hermética.

Que têm cultura e que têm interesses culturais, mas que não são especialistas nos vários temas que são tratados.

Exatamente. É uma revista de pensamento, reflexão e crítica. Pensar é para todos, mas são alguns é que sabem. Eu gosto muito disto. E que é uma revista, como diz o Zé Manuel, que não é uma revista de opinião, mas é uma revista que se vê e que se lê. E de fato, que se vê, é muito importante. Tem este cuidado gráfico extraordinário, sempre.

Nós assumimos que é uma revista de papel. Tem, obviamente, um site e também tem Instagram como instrumentos, mas é uma revista de papel, em que, desde logo, a qualidade do papel, a escolha do papel.

Que às vezes muda, é engraçado, conforme os temas.

Exatamente, é fundamental.

É muito nítido.

E depois tem, obviamente, um cuidado especial no design.

Este é o João Machado e o Jorge Moreira, aqui fica esta menção.

O João Machado e, depois, tem o Gabriel Barbi como editor visual da revista. E nós damos uma grande importância também às artes visuais.

Sim, há sempre um artista convidado.

Há sempre um artista convidado.

Neste caso, a Miriam Kenny, na Suíça.

E para além disso。

Que, aliás, tem uma exposição no MAAT agora.

No MAAT, exatamente. E para além disso, nós acompanhamos os artigos sempre de obras de arte e que não querem ser uma coisa ilustrativa. É uma espécie de um discurso visual paralelo que acompanha, complementa, ilumina e muitas vezes contrapõe àquilo que as palavras dizem. Os temas já foram muitos nestes sete anos. Nós queremos fazer o retrato.

As viagens, o turismo, a velocidade, a juventude, a memória, os animais, os jovens para sempre, o ócio, o lazer, os números. Até já foi a comida, o futebol e já foi a estupidez. É extraordinário. A estupidez é incrível.

Foi logo o segundo.

O Flaubert que dizia: "A estupidez é de todos os tempos, mas cada tempo tem a sua estupidez."

É. E nós perguntamos: qual é a estupidez do nosso tempo, não é?

É muito curioso isso.

Esse dossiê responde ou tenta responder a essa pergunta, mas todos os outros temas que foram, nós pretendemos fazer o retrato, um retrato instável e inacabado do tempo e do mundo E, portanto, muitas coisas existiram sempre, mas no nosso tempo têm uma tonalidade e uma forma diferente do passado.

Que é marca.

Por exemplo, o tema da atenção. A atenção hoje, até se diz, talvez seja a mercadoria mais em disputa, porque toda gente suscita e anda à procura da nossa atenção, porque nomeadamente é aí que ganha dinheiro.

E é cada vez mais curta. Nós somos bombardeados por informação.

Mas quer dizer, há uma concorrência e uma competição terrível para captar a nossa atenção. Por exemplo, o Yves Sintomer, que é um dos grandes especialistas dessa matéria, foi um dos colaboradores desse dossiê. Colaborou, aliás, também já noutros. E, portanto, a revista vai fazendo, por exemplo, os animais. Há uma importância inédita dos animais, da defesa dos direitos dos animais, da tradução política disso em partidos, que é uma coisa muito recente. Também foi uma pergunta que nós fizemos: o que é que isto quer dizer? Isto é sintoma de quê no nosso tempo?

Incrível. Estou a pensar também que o humor é outro tema. Houve também uma exposição da Fundação José Manuel Mendes sobre o humor. O que a gente ri hoje? Aquela ideia de que o humor é sempre inteligente, que é uma ideia totalmente estúpida. Eu adoro isto. De facto, o ser humano manifesta a sua estupidez através do humor também.

Muitas vezes.

A piada mais grosseira. Mas há pessoas que fazem humor com inteligência, claro. E também com estupidez.

Como tudo.

Exato. Gosto muito disso. O humor também já serviu para regimes totalitários, eu li lá isso. Serviu para ostracizar grupos raciais e étnicos, classes sociais.

Orientação sexual, etc.

Pode ser uma arma. Agora estamos a levar com isso, com este julgamento agora.

Nas ditaduras e nos regimes que são menos democráticos ou menos liberais, ainda hoje estamos a ver isso todos os dias, que uma das maneiras de diminuir ou humilhar os adversários é através de umas piadas que passam por ser humor, mas que são normalmente uma manifestação de estupidez, ignorância e grosseria.

Que mundo é este que a gente está a viver agora, José Manuel, estamos a terminar, depois das pandemias, as guerras, os populismos. Que mundo é este?

Eu acho que é um mundo perigosíssimo.

E instável.

Se tivesse que dizer, instável, incerto, ameaçado.

Da própria democracia.

Com guerras.

Julgávamos que era um dado adquirido e não é.

Sim, nada está adquirido. Outra vez, tudo o que há de melhor foi posto em causa e tudo o que há de pior regressou. Sem querermos ser apocalíticos, a verdade, acho que o Walter Benjamim dizia que todas as épocas se imaginaram a viver sobre um abismo, mas provavelmente a nossa tem mais razões para se imaginar a viver sobre um abismo. Houve outras também que viveram sobre o abismo. Os paralelos, que não podem, obviamente, ser uma homologia total entre os anos 20 e 30 do século XX e agora, são inquietantes, ameaçadores e assustadores. E nós, na "Electra", continuamos. Falou, e agradeço-lhe muito, dos temas das últimas duas "Electras", 28 e 29, o livro, e as transformações. E o corpo também hoje é um tema fundamental da nossa época, pelas mudanças tecnológicas, pela relação entre o corpo físico e o corpo etário, ou entre o corpo biológico e o gênero e o sexo, ou também, por exemplo, os atletas de alta competição, para quem o corpo é uma espécie de máquina que visa a perfeição. Tudo isso está nesta "Electra".

Está contemplado neste número 29. Neste número de verão. Muito bem. E só lembro uma frase sua que eu gosto muito, isto a propósito dos tempos difíceis que vivemos. O José Manuel dizia que os políticos se queixam que esta democracia está com problemas. E dizia: "Um político que se queixa sempre disto é como um capitão de um navio que se queixa do tempo que o mar está mau". Quer dizer, ele tem é que saber conseguir levar o barco. Por mais contrariedades que estejam a viver. Nós temos 10 segundos.

O grande problema não é que o tempo seja muito mau, terrível, ameaçador, etc. É que não haja gente que saiba responder e transformar isso, como aconteceu muitas vezes no passado, em grandes atos.

Exatamente. Levar o barco a bom porto.

Sim, como o Churchill, quando assumiu o governo da Grã-Bretanha, era um político de que muita gente duvidava, que tinha muito descrédito por algumas coisas do seu passado, e no entanto conseguiu, naquele momento crucial, afirmar as suas grandes qualidades de resistência, de coragem e os seus princípios fundamentais da democracia.

Precisamos de um Churchill.

Precisamos de políticos que não andem permanentemente a correr na máquina da sociedade do espetáculo, que é outro tema também fundamental. Quer dizer, acusam outros de populismo e eles próprios estão todos os dias a fazer e a cometer atos de populismo, mesmo os que não são populistas. E depois admiram-se que o populismo renda.

Exatamente. Ganhe terreno.

E é preciso que saibam pôr os valores e os princípios e aquilo, os propósitos que têm, doa a quem doer.

Exatamente. Muito importante.

Porque mesmo que não ganhem naquela altura, vão ganhar mais tarde.

Muito bem, fica este recado tão importante. José Manuel Santos, queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui.

Muito obrigado.

E parabéns por esta revista "Electra", que consiga sempre dirigir com o grande contributo que tem esta revista para o nosso pensamento. Bem-haja.

Muito obrigado também pela conversa tão agradável.