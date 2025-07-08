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Eu uma vez tive uma conversa com uma professora que ficou escandalizada com isto que eu disse. Ela dizia: "Não achas que é uma vergonha eles chegarem à universidade e não saberem quem foi Saramago, Eça e Vergílio Ferreira?" E eu disse: "Não. Sabes o que eu acho? Acho que é uma vergonha eles chegarem à universidade e não saberem falar nem escrever a sua própria língua."

Depois de Francisco José Viegas, João Tordo ou José Rodrigues dos Santos, há mais um autor nacional que se estreia na escrita de policiais. Estreia é uma maneira de dizer que o primeiro data do pós-pandemia e de então para cá foram cinco livros em cinco anos. Lourenço Serôa, escritor, ator e professor de expressão dramática, acaba de lançar "Morte nas Caves", a sua estreia no catálogo da Porto Editora. Depois de filmes, séries, peças, novelas, anúncios e dobragens, eis que o lisboeta se lança na escrita de assassínios por resolver. Será que um dia vai encarnar em filmes e séries Bruno Saraiva, o detetive fetiche que criou para acompanhar e resolver desde o início os seus mistérios? Olá, Lourenço, e obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Obrigado, João Paulo.

É um grande prazer estar aqui a falar contigo, que já há algum tempo quero ter-te aqui e combinámos esta entrevista já há algum tempo também. É muito curioso, porque tu tens um irmão gémeo, o Frederico, que é gémeo verdadeiro, vocês são iguaizinhos. E o que é mais importante, têm o sentido de humor também igualzinho, o que é muito bom.

Sentido de humor muito negro. Nós temos uma relação muito próxima. Hoje em dia é muito raro alguém confundir-nos. Nós hoje em dia estamos mais diferentes fisicamente, mas em miúdos ninguém nos distinguia. E depois a nossa mãe vestia-nos de igual, o que também não ajudava. Mas é muito giro, temos 32 anos e de facto continuamos com um vínculo superforte.

É muito engraçado, porque é uma pergunta que se faz sempre aos gémeos: já trocaram ou não de identidades?

Já, muitas vezes.

Eu lembro-me de uma história que uma vez contaste na escola, mas ainda eram novinhos, estavam no sétimo ou no oitavo ano.

Sim. Nós podíamos ter aproveitado muito mais a nossa parecença e ter trocado muito mais vezes do que trocámos. Mas houve uma vez que nós no sétimo, oitavo e nono voltámos a estar na mesma turma e estávamos sentados ao lado um do outro, calhou na planta da sala. E não me perguntes porquê, naquele dia trocámos. E ele estava no meu lugar a ler o jornal desportivo e quando a professora entrou, ele não parou de ler o jornal desportivo. E ela a certa altura, ao fim de uns minutos, vai lá, tira-lhe o jornal e disse: "Eu vou-te marcar uma participação disciplinar. Qual é que tu és?" E ele ia dizer que era o nome dele. Só que ela disse: "Não, eu já sei que tu me vais enganar, não sei qual dos gémeos é que és, portanto, vou ver na planta da sala." Como ele estava no meu lugar, a planta da sala apareceu Lourenço. E eu não me desmanchei.

Solidariedade fraternal.

Exato.

Muito bem. Há outra coisa extraordinária na tua casa, além de teres uma família fantástica, e já vamos todos perceber porquê depois. Tens também este facto da leitura, uma casa com muitos livros, isso é muito importante. E depois, mesmo a tua mãe, quando iam ao supermercado, havia sempre o corredor dos doces e o corredor dos livros.

Sim.

E havia comportamentos diferentes.

Muito. Nós chegávamos ao dos doces e nós queríamos todos, óbvio. E a nossa mãe dizia: "Daqui só deixo levarem um". Chegávamos ao dos livros, onde também queríamos todos. Mas aí a nossa mãe já mudava a postura e dizia: "Daqui podem levar os que quiserem".

É extraordinário.

É extraordinário, porque eu acho que ajudou muito a nós gostarmos de ler e a termos hábitos de leitura desde muito miúdos. Eu lembro-me quando nós fazíamos anos e perguntavam: "O que vocês querem receber?" Ou no Natal, de presente. E nós dizíamos sempre: "Livros". Ainda hoje em dia, se me perguntares o que eu quero receber nos anos ou o que eu mais gosto de receber de presente: livros.

Livros, tão bom. E hoje em dia já é o presente que muita gente quer, livros do Lourenço. Isso é que é muito importante.

Sim.

Tu chegaste a querer ser jornalista, portanto tu chegaste a estudar Ciências de Comunicação, estiveste um ano, depois não gostaste muito do curso. Por quê?

Olha, eu acho que não é o curso em si. Eu na verdade, na altura, já queria era ser ator e queria representar. Não é que eu não goste de estar aqui, eu na verdade quero é muito mais estar noutro sítio, no teatro, num estúdio de televisão. E portanto, fui estudar teatro no ano a seguir e digo-te, eu acho que se calhar teria sido feliz enquanto jornalista. No entanto, sou muito feliz mesmo a representar e a escrever. Não me arrependo desta decisão, desta mudança.

E desta carreira, curiosamente, uma ligada às letras e é o que tu fazes no fundo. Aos 19 anos foste para o teatro, e depois tens no teu currículo teatro, peças, cinemas, televisão, séries, novelas de televisão. Há algum meio que tu prefiras?

O teatro, sem dúvida nenhuma.

É?

Adoro. Eu divirto-me muito também a fazer televisão e cinema, mas o teatro, aquele nervo de teres o público à tua frente e aconteça o que acontecer, o espetáculo vai ter de continuar. Isso dá-me uma pica e um gozo extraordinário. E depois cada noite o espetáculo é diferente, porque cada noite tu chegas diferente ao teatro e o público é diferente todas as noites. Tu vais ver o mesmo espetáculo duas, três noites e vais sempre ver um espetáculo diferente. E isso é maravilhoso.

É essa a magia do tempo real. É em tempo real, estás ali, tudo pode falhar, tudo pode correr bem. És imune, não és, já percebi, à energia do público.

Não, eu acho que é impossível tu não te deixares contagiar pela energia do público. E tu sentes, mesmo o público não estar a falar, mas tu sentes se o público está contigo. Isto é mesmo verdade.

Para o bom ou para o mau. Às vezes tu podes ver públicos, por essa província fora e cá em Lisboa também, que estão mais fechados ou estão numa altura mais complicada e tu sentes que estão mais fechados e que as pessoas estão mais sérias.

Eu lembro-me de alguns espetáculos que eu fiz, nós às vezes íamos lá atrás, aos bastidores trocar de roupa e de comentarmos: "Olha, este público está completamente connosco, agarrámo-los". Houve noites em que nós dizíamos: "O público não está connosco. Bora, temos que os agarrar". E motivávamo-nos todos uns aos outros a dizer: "Bora lá, bora agarrar isto, não vacilem, não deixem cair a energia". É muito giro.

Fizeste este curso de formação de atores da ACT, escola de atores. Aprendeste uma coisa importante durante este curso, que foi: nenhum artista é consensual.

Certo.

Isto é muito importante.

Sim.

Porque por mais coisas boas que tu fazes, igual também na escrita, há de haver sempre pessoas que gostam de ti e há de haver sempre pessoas que vão dizer mal e que não vão gostar. Só que tu já lidias com isso bem.

Sim, eu falei disso este fim de semana na Feira do Portimão, porque falou-se sobre a crítica, como é que nós lidamos com as críticas aos nossos livros. E eu disse-lhes que, felizmente, quando eu cheguei aos livros, já tinha as costas um bocadinho largas, por causa dessa consciência que os professores nos deram. Eles disseram: "Não se agarrem às críticas más. Aprendam com as críticas menos boas. Haverá sempre lições a tirar daí, mas não fiquem reféns delas, porque da mesma maneira que há pessoas que não gostam, se vocês forem comparar, haverá sempre muito mais gente a gostar do vosso trabalho. E portanto, façam-no com o maior sentido de responsabilidade possível, sempre com essa consciência que nunca vão agradar a toda a gente".

Eu vi uma frase do filósofo José Azama Lima, que dizia: "Se uma crítica é má, leia-a rápido, mas se é boa, leia-a devagar". É uma frase extraordinária.

Muito boa.

Mas a crítica também pode influenciar a tua maneira de escrever, por exemplo, Lourenço?

A partir do segundo livro, eu tomei uma decisão, que foi deixar de ler as críticas que fazem aos meus livros. Eu não leio nem as boas.

Mas consegues evitar?

Sim.

Ou tens alguém que te filtra? Isto também te podia ser bom.

Eu nem isso tenho, confesso. Quando alguém me manda diretamente um comentário, uma crítica por mensagem, eu leio. Agora, críticas que põem em sites, no Goodreads, etc., eu não leio. Nem as boas, nem as más, nem as intermédias, porque apesar desta consciência que eu te disse que tenho, de que os meus livros nunca serão consensuais, tive receio de que com comentários muito bons eu fosse ficar deslumbrado. E eu não quero ficar deslumbrado, quero continuar com os pés aqui na Terra, não sou mais do que ninguém. Mas também não me quero deixar ir abaixo, porque dizem que nós estamos mais vulneráveis. E portanto, se calhar, se ouvimos uma palavra menos boa sobre o nosso trabalho, deixamo-nos ir abaixo. E acabo por não ler nada. Espero que nisso não sou ingrato ou arrogante, mas quem me aborda diretamente, eu respondo, leio. As outras que estão por aí algures na internet, nos sites, etc.

Tens muito que fazer, ainda bem. Workshops, foste fazendo mais formações. Estou a reparar, por exemplo, neste workshop de interpretação, teatro, TV e dublagens com o Rui de Sá. Ou este workshop de dublagens, também fizeste há uns anos. E este workshop de lutas cénicas com o David Chan. Isto é o quê? É mesmo para aprender cenas de pancadaria?

Sim.

Aquela coreografia das lutas?

Das lutas, e deu muito jeito, porque já gravei muita coisa com lutas.

Com o Diogo Infante, por exemplo, vocês quase que se levaram à pancada nas Pedreiras. Mas diz.

E acabou por ser muito útil, porque houve dias de gravação em que não tínhamos lá um coordenador de luta. E portanto, felizmente, eu disse: "Olha, eu estudei isto, portanto, consigo fazer isto de forma segura, sem nos magoarmos e com realismo, que é para o público acreditar que aquilo é mesmo a sério".

O teu trabalho de ator influencia e ajuda a tua escrita, Lourenço?

Sem dúvida. Sobretudo na construção de personagens, porque o trabalho do ator é também construir personagens e dar vida a outras vidas. E houve uma consciência muito grande quando começo a escrever de: o que é que eu preciso fazer para construir uma personagem? Onde é que eu tenho que ir? Que informações é que eu tenho que ter? E depois a outra coisa onde eu acho que a minha influência de ator se vê: na escrita dos diálogos. Eu sou superrigoroso.

Isso é muito importante.

Eu fiz uma escolha em relação aos diálogos, que eu quero que os diálogos sejam o mais naturalistas possível. Há quem faça diálogos mais literários e eu também acho que isso é válido. Mas eu, nos meus livros, quero que eles sejam credíveis e que quando as pessoas leiam, sintam que quase que se esquecem que estão a ler um livro e que parece que estão a ver pessoas a falar.

E agora estou a pensar nisto, no teu trabalho de ator, na construção das personagens e, de facto, sente-se que tu tens esse cuidado. Não é só como eles falam, mas é como é que eles se movimentam, como é que os teus personagens, como é que o Bruno Saraiva se veste e com que voz fala, a roupa que ele usa. É muito engraçado que nota-se isso, é muito giro. Tu também é já há uma década que és professor de expressão dramática em escolas, em colégios, entidades extracurriculares, a crianças e adultos, inclusive este workshop de iniciação de teatro para adultos. Isto é uma coisa muito importante. E continuas com isso, é uma coisa que não queres largar. Por que a expressão dramática é tão importante aprender, quer os miúdos pequenos, quer os adultos?

Porque trabalha a nossa confiança, a nossa autoestima, além de estimular imenso a nossa criatividade. E a criatividade e o falar em público são duas ferramentas que são úteis a toda a gente, independentemente da profissão que tu tenhas, do curso que tu tires, da área que tu sigas, são duas ferramentas que te vão ser úteis a vida toda. E é isto que eu digo na primeira aula aos meus alunos: "O meu objetivo não é que vocês queiram ser atores. Se quiserem, maravilhoso. Mas o mais importante é que vocês saiam daqui com confiança e ferramentas para estarem à vontade em público, para conseguirem recorrer à vossa criatividade em qualquer situação da vossa vida". E portanto, digo que sou muito feliz a dar aulas e é muito útil para mim enquanto ator.

E tu orientas também as formações de team building para empresas, este Teatro em Equipa. Teatro em Equipa é uma empresa?

Sim, é uma marca.

Empresas que queiram. Isto é fundado por ti?

Foi fundado por mim.

Então as pessoas que queiram, empresas que queiram pegar nisto, sei que estiveste agora na Johnson & Johnson, por exemplo, ou vai estar. Empresas que queiram vão a um site chamado Teatro em Equipa.

Teatroemequipa.pt. Também estou no Instagram.

Então fazem ações, as empresas chamam-te para fazerem o quê? Uma tarde com eles?

Normalmente é um dia e o desafio que eu lanço é aos colaboradores das empresas serem atores por um dia. Portanto, eles durante um dia estão num teatro a fazer exercícios de teatro, exercícios de improviso, de confiança, de mímica, e no final eu divido-os em grupos e cada grupo vai criar a sua própria peça de teatro.

Representar para outros.

E representar para outros no final do dia, para todos poderem ver. E é muito engraçado, porque no fundo eles conhecem-se em vertentes completamente diferentes e criam uma memória coletiva feliz, que é super importante.

Isto passa-se fora da sede deles?

Sim, eu digo sempre às empresas.

Levas para um teatro certo?

Um teatro ou um auditório, eu digo, para a experiência ser imersiva e eles sentirem mesmo que são atores, tirem-nos da empresa.

Saírem daqueles espaços, daquela zona de conforto que estão habituados. Isso é muito importante. Passaste pela televisão imensa coisa, "Os Jogadores", o Inspetor Max que chegaste a fazer, a "Água-Mar", o "Ministério do Tempo". Coisas muito boas e muitas. Aliás, estás agora também com coisas para a SIC, se não me engano.

É verdade. Vou aparecer em três frentes, três novelas: A Promessa, A Herança e Vitória, que só estreia em setembro, mas vão poder ver nas três.

É bom sinal, porque a tua luta também como ator, Lourenço, é sempre um bocadinho de luta, não é? A vossa vida é sempre um bocadinho complicada e tu, por exemplo, na pandemia, começaste a escrever um bocadinho por causa do desemprego em que te viste de repente. Não podiam filmar, não podiam fazer nada. Em 2019, 2020.

Foi um bocadinho antes, na verdade, mas foi precisamente a escrita surge porque eu fiquei desempregado como ator. E eu pensei: "Por que não aproveitar o tempo livre que eu tenho para começar a escrever um livro?", que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. E depois, tal como uma gravidez, ao fim de nove meses, tinha o primeiro livro escrito. Eu entretanto já estava a trabalhar outra vez, mas foi uma coisa muito má que me aconteceu, mas que na verdade se transformou numa coisa muito boa e foi uma validação muito importante, porque eu, na altura, não era chamado para audições, nem para castings, nem para trabalhar. E obviamente que a minha confiança não estava num sítio incrível. E de repente, ter conseguido escrever um livro sozinho, do início ao fim, foi uma validação superimportante.

Isto era "A Mão que Mata", já?

"A Mão que Mata".

Pronto, escrito em 2018, portanto, um bocadinho antes da pandemia. Começaste nessa altura, já lá vamos aos teus livros. Cinema também, tu entras em mais de 20 filmes, entre curtas, longas e telefilmes. E chegaste a dar uma mãozinha na produção, com Vicente Alves Do Ó, também um grande convidado aqui. Neste "Amor é lindo porque sim". Chegaste a fazer também produção. Gostaste dessa parte?

Olha, não adorei, confesso.

E não entras no filme como ator?

Entro, também tenho.

Dás uma ajudinha também do lado de lá.

Foi o nosso filme de final de curso. Foi uma odisseia, porque conseguiram que aquele filme tivesse distribuição nos cinemas. E portanto, nós éramos todos, a minha turma toda, fomos atores no filme e também demos uma ajudinha em produção. E eu digo-te, eu não adorei, mas acho que foi superimportante. É importante, eu acho, para todos os atores terem consciência de todas as outras profissões que existem num estúdio ou num set de gravações. E é importante tu perceberes que quem está atrás das câmaras é muito útil para o teu trabalho também e trabalha tanto ou mais ainda do que tu, que estás à frente da câmara. Portanto, é importante dar-nos muita empatia e um respeito muito importante por quem trabalha atrás das câmaras.

Fizeste algumas do grátis também, chegaste a fazer publicidade.

Só informação, mas sim, publicidade.

Sim, quando a marca Jaguar, por exemplo, é os carros.

É, sim.

Chegaste a fazer. E o McDonald's de Espanha e coisas assim que diz, uma série de anúncios que fizeste, Labrador, claro. Pronto, não vou falar do Almodóvar, do Gipsy Kings, nem do Zé Cléber que tu adoras. Acabámos por partilhar a lata de manteiga e os pães, ninguém tem que saber. Como é que tu funcionas com as redes sociais, Lourenço? Podem ser perigosas, tens cuidado? Tu já és uma figura pública, não é?

Eu não percebo assim dessa forma, confesso. Quer dizer, eu sei que a minha rede social é pública, mas eu publico tudo aquilo que quero. E, portanto, é muito útil para o meu trabalho. Qualquer leitor chega a mim e eu chego a qualquer leitor graças a isso e é muito bom, porque se tu fores a ver há 15, 20 anos e mais para trás, os leitores só conheciam os escritores em feiras ou encontros literários. E hoje em dia tu consegues conhecer, com aspas, interagir através das redes sociais. Portanto, é graças a isso e é graças aos criadores de conteúdo, aos bookstagramers e booktokers, que os meus livros também chegam a muita gente e eu agradeço-lhes sempre muito por isso.

E tu tens muita atividade nesse campo. E é engraçado, vejo que tens muitos debates em Alcanena, estou lembrado de um em Alcanena, e em sítios, em clubes de leitura, não sei o quê, tu és muito requisitado. As pessoas gostam muito.

E eu vou com todo o gosto, porque a seguir à escrita, aquilo que eu mais gosto é falar com os leitores. É, sem dúvida.

O feedback, como na FairLit, tiveste três dias a dar autógrafos. Gostas desse feedback das pessoas?

Adoro.

És muito carinhoso com cada uma. Eu vejo as pessoas sentadas ao teu lado, contentíssimas de estar a falar contigo, é muito curioso.

E eu também, sabes? É muito o que eu, por isso é que eu depois também saio de lá completamente esgotado, porque são não sei quantas horas, mas eu adoro mesmo. É muito curioso, porque cada uma diz coisas tão diferentes. Há pessoas que dizem: "Olha, adorei o seu segundo livro". Há outras que dizem: "Olha, o melhor para mim é o terceiro" ou "Agora gostei mais do que saiu". E às vezes falam de personagens e de cenas, que são assim mais secundárias ou que eu se calhar já nem me lembro bem, mas para elas foi o que estipulou. É muito engraçado.

E admiras, às vezes, o que as pessoas vão buscar.

E sugestões, dão-me sugestões. Olha, da próxima tenho que pôr alguém a matar desta forma. E dizem-me sítios em Portugal que eu não conheço ou que só ouvi falar, dizer: "Olha, tem que escrever um livro em Freixo de Espada à Cinta, em Dornes".

Estas duas referências, este gênero policial é engraçado, é de facto o teu gênero preferido. Desde os 11 anos tu lias coisas policiais, e lês muitas entrevistas de escritores policiais. No entanto, cá não há ainda um preconceito com os escritores portugueses a escrever policiais? Há um bocadinho. Acho que tu distingues um bocadinho, que é importante isso. Há o João Torres, há sempre pessoas a fazer agora umas coisas, mas não há muitos.

Algum preconceito, mas eu digo-te, é mesmo de quem vem de um sítio de ignorância, como todos os preconceitos. Porque se essas pessoas sonhassem o trabalho que dá escrever um policial, eu acho que jamais diriam que é um gênero menor. Haverá policiais bons, haverá policiais maus, obviamente, mas não acho que seja um gênero menor, nada disso. Aliás, e dizer isso é estar a passar um atestado de estupidez a todas as pessoas que compram livros policiais uns atrás dos outros. Não é à toa que é o gênero mais lido no mundo inteiro. Portanto, se é o gênero mais lido no mundo inteiro-

Só há a crítica, é uma das tuas referências mais importantes, o Natal de Poirot, tu falas sempre nesse. Que é extraordinário, de facto. E esta trama fechada onde as oito pessoas suspeitas estão no mesmo sítio, como deste exemplo num casamento, por exemplo, da "Querida das Lágrimas", tens aí nesse livro, são aqueles sete convidados. É motivo que gostas desse género, como a Camilla Läckberg ou o Brinza ou J.K. Rowling, Tess Gerritsen, são algumas referências tuas dentro deste género, não é?

Sim, e são autores que eu releio. Eu estou a reler agora um livro da Camilla Läckberg, que já li há não sei quantos anos. Portanto, mesmo já conhecendo as histórias de trás para a frente, adoro reler. Os livros deles.

Com o teu primeiro manuscrito, bateste a muitas portas?

Bati a várias. E aconteceu uma coisa muito engraçada: estávamos no início de 2020.

Então ali estava tudo fechado ou ia fechar tudo?

Ia fechar tudo, nós nem saíamos. Mas eu já tinha um contrato com uma chancela da Porto Editora e estava a trabalhar com um editor chamado Vítor Gonçalves.

Que é teu editor hoje.

Que é o meu editor hoje. Spoiler alert, é o meu editor hoje. Mas o livro estava pronto para ir para a gráfica, tínhamos a capa, tudo, a edição feita e de repente, em março de 2020, acontece o que todos sabemos.

O confinamento.

E ele diz-me: "Lourenço, não sabemos o que é que vai acontecer nem no país nem no mundo. Para já o livro não vai ser impresso. Deixa ver, vamos falando". Corta para verão de 2020, ele telefona-me no meu primeiro dia de férias, tinha acabado de dar um mergulho no mar, estava feliz da vida. E liga-me a dizer: "Lourenço, peço muita desculpa, não queria dar esta notícia, mas não vamos publicar o teu livro. Todos os lançamentos que tínhamos este ano foram cancelados, inclusive a chancela vai terminar e, portanto, peço imensa desculpa". Coitado. Não foi uma decisão dele, ele sentiu-se muito mal. Mas ele termina o telefonema a dizer assim: "Lourenço, eu gostei muito destes meses em que nós estivemos a colaborar juntos e eu sei que um dia nós vamos voltar a trabalhar". Mal sabia ele e o profeta Vítor.

Cinco anos depois.

Cinco anos depois.

Estamos a trabalhar.

Voltámos a trabalhar.

Sim, senhor. Lourenço Cerúia. Temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o escritor, ator e professor de expressão dramática, Lourenço Cerúia. Ele acaba de lançar "Morte nas Caves", o seu quinto policial em cinco anos e a sua estreia no catálogo da Porto Editora. É muito curioso, porque o apego à escrita vem desde pequenino, como tu dizias, desde sempre querias publicar, Lourenço, e costumo dizer que tu dizias que adoravas ler os livros que lias com sete, oito anos, ou nove, 10. Com sete ou oito anos já lias Enid Blyton e "Uma Aventura" e este ano o "Triângulo J". Mas os livros não caíam do céu.

É verdade.

Alguém teve o trabalho de estar a escrever isto, portanto, eu quero fazer isto.

Sim, foi nessa altura, quando eu ganhei essa consciência que a ideia de eu criar uma história e poder escrevê-la, assumiu-se como uma possibilidade absolutamente fascinante e apaixonante. Depois quando cresço e percebo que escrever um livro deve dar muito trabalho, eu acho que nunca vou conseguir. E de repente cresço mais um bocadinho e penso: "Bem, se calhar vou conseguir, mas lá para os 60 e tal, quando estiver reformado e quando tiver vivido alguma coisa". E de repente, aos 25, comecei a escrever o primeiro livro e ele foi publicado quando eu tinha 28. Portanto, digo-te que foi muito surpreendente para mim. Ainda agora quando olho para trás, não passaram 100 anos, nem 50. Mas quando olho para trás ainda penso: "Mas isto aconteceu mesmo?" De repente, já vamos no quinto livro.

É um sonho concretizado. Como te sentes quando vês os teus livros nos tops de livraria, vais à FNAC, vais à Bertrand, a essas livrarias e vês os teus livros à frente, o que é que tu sentes?

Mexe comigo, obviamente. Fico superfeliz. É óbvio que quando eu escrevo um livro é para ele ser lido, eu quero que ele seja lido pelo maior número de pessoas possíveis. Eu não escrevo livros para eles ficarem nas gavetas ou nas estantes a apanharem pó. E portanto, fico superfeliz, por ver que eles repetidamente continuam a ir para tops de vendas, porque significa que as pessoas gostam, continuam a gostar. E há cada vez mais pessoas e é ótimo tu sentires que o teu trabalho agrada. Eu fico superfeliz e espero que os leitores continuem a sentir que os meus livros são boa companhia, é mesmo o meu objetivo.

Já apanhaste pessoas na rua ou num transporte com o seu livro na mão?

Olha, por acaso nunca aconteceu.

Ou não estás assim atento a isso. Tu agora estás muito atento, por causa das redes sociais e porque te fiz à bocado. Tu dizes: "Noto muito hoje em dia, gosto de ficar a olhar as pessoas e ver como é que elas se mexem, como é que elas andam, como é que elas falam". Tomas notas no telemóvel.

Muitas.

Isso é engraçado. Mas portanto os senhores podem estar a ler o teu, se leres e se forem ter contigo e se reconhecerem, sei lá, na Feira do Livro.

Isso já aconteceu. Até em discotecas, sabes que foi meio não foi a coisa mais agradável do mundo, porque eu não estava à espera propriamente de ter que fazer conversa sobre livros às 04:00 da manhã no Lux e noutros sítios. Mas foi divertido porque as pessoas vieram assim um bocadinho a medo e houve um que disse assim, estava a me tratar por você e eu disse: "Trata-me por tu, por favor, até porque devemos ter a mesma idade". Mas ele disse: "Fico muito admirado, não pensei que os escritores saíssem à noite".

Tivessem uma vida noturna.

E eu disse: "Mas por que não?" E ele disse: "A minha ideia é que os escritores são todos velhos e que estão em casa e que a esta hora estão a escrever os livros". E eu disse: "Olha, não. Eu acordo de manhã cedo, eu gosto de escrever de manhã cedo e gosto muito de sair à noite também".

Foi também importante teres bons professores de português?

Super.

Isso é tão importante. Quando correm.

Sim, eu acho que uma parte da responsabilidade de eu querer ser escritor, também está relacionado com as ótimas professoras de português que eu tive. E há uma que é a professora Laura Oliveira, que foi minha professora no secundário, na escola.

Esta homenagem é muito importante, no Rainha Dona Amélia?

Com quem eu fui ter quando saiu o primeiro livro, há 10 anos, se calhar. Consegui o número dela, mandei uma mensagem, enviei e fui lhe oferecer o livro. Comovemo-nos os dois imenso. Ainda por cima porque foi em 2021, ainda havia algumas restrições, ainda havia máscaras, não nos pudemos abraçar, mas comovemo-nos imenso os dois, porque ela lembrava-se de mim e dizia: "Isto não me surpreende, Lourenço, porque tu escrevias muito bem". Eu dizia: "Eu sei, professora, mas eu era muito preguiçoso e eu não estudava nada". E ela: "Pois, por isso é que tu nunca tiveste um 20, porque eu sabia perfeitamente que tu não estudavas, mas tu escrevias lindamente".

Tens este sonho de viver da escrita daqui a 10 anos, oito anos, aí aos 40 gostavas de viver da tua escrita.

Se for antes, fico feliz.

Escrita criativa também dás aulas, certo? Ainda dás?

Sim, vou retomar agora em setembro ou outubro.

Se as pessoas quiserem saber, vão ao site lourencosuruja.pt.

Vão ao meu Instagram, eu hei de anunciar por lá. São online, portanto as pessoas onde quer que estiverem podem participar.

Mas são sempre bons estes cursos. Fizeste na "Escrever e Escrever" com a Susana Outon, por exemplo, fizeste um curso de escrita criativa. Entre os conselhos para futuros escritores, há uma coisa que tu dizes sempre que é: "Descubram a vossa voz". Isso é muito importante.

Mesmo.

Quando apresentas um manuscrito, na tua segunda tentativa, digamos assim, já houve quatro ou cinco que se mostraram interessadas no livro. Mas porque tu fizeste uma sinopse e expões as razões porque aquele livro pode ser importante.

Sim.

Neste caso, por exemplo, um policial escrito por um português. Ou passado em Portugal, que era uma coisa que não tinhas praticamente. E os teus livros são marcados por isso. Escolhes o cenário e vais lá e inspiras-te, como foi a "Quinta das Lágrimas" ou como agora as caves Porto Ferreira. Os sítios inspiram também como é que há de ser a trama.

É o ponto de partida, o catalisador da escrita dos meus livros é sempre o local. A partir daí é que eu depois construo as personagens.

Por isso visitaste.

Sim.

Engraçado.

Mas é curioso, porque o livro que eu escrevi no Piodão, que é o "O Crime na Aldeia", eu decidi que o livro se ia passar lá sem nunca ter ido ao Piodão. Tinha visto fotografias, vídeos.

Aldeia do Xisto, é muito famosa, aldeia histórica.

Depois quando fui lá, tive que ir lá obviamente e registar tudo e mais alguma coisa, falar com as pessoas. Mas é muito interessante e Portugal tem sítios incríveis. Portanto, se eu também conseguir dar algum palco a esses sítios de Portugal com os meus livros, fico superfeliz.

Dornes, não percam esperança, há de acontecer algum, com certeza. E é engraçado também porque este inspetor Bruno Saraiva, claro que faz lembrar o Robert Langdon do Dan Brown ou Tomás Noronha do Rodrigo dos Santos, o Jaime Ramos do José Viegas, que esse então já apareceu há 30 e tal anos. É de facto este inspetor que tentado acompanhar. Eu brinquei com isso de entrada, mas estás-te a ver um dia a representá-lo na televisão, num papel dele?

Não.

Fisicamente, estás-te a ver como ele?

Não, nunca me imaginei, apesar de haver pessoas que me dizem assim: "Olhe, quando eu estou a ler, eu imagino-o a si, quando aparece o inspetor".

Engraçado, não sou o único.

Aconteceu contigo mesmo?

Sim. Conhecia a tua imagem, portanto pensava: "Estou a vê-lo e é todo bem-educado com as pessoas e todo cuidadoso". Pensei: "Isto é o Lourenço".

Obrigado pelo elogio.

Mas é verdade. E como tu também és ator, pensei: "Isto ligava bem se calhar um dia o convidarem, porque os teus livros são muito televisivos, muito cinematográficos, como sabes".

Sim, eu adoraria que fizessem adaptações. Pode ser que aconteça no futuro.

Sim. Aliás, tens ou não tens uma coisa em mãos, uma série qualquer em mãos neste momento, que queiras querer falar?

Próxima pergunta, João Paulo.

Está bem.

E só dizer que eu nunca me imaginei a interpretá-lo, também porque há um ator, desde o primeiro livro, que a meio da escrita, eu a certa altura estava a ver uma novela e aparece esse ator. Eu não vou dizer quem é. Mas esse ator aparece e eu de repente olhei e disse: "És tu". É este. Visto a pessoa que seria a pessoa certa.

E que visualizas como.

Sim, e eu espero mesmo, quando acontecer, que ele aceite. Eu já lhe disse, ele já sabe. Mas gostava muito.

Ele também gostava?

Ele também gostava, sim.

Que giro.

E eu digo-te que eu gostaria de fazer parte, por exemplo, da escrita do argumento, da adaptação.

Ser o guionista.

O guionista, isso eu gostava. Fazer direção de atores, isso adoraria.

Tu fazes muita coisa todos, tu dás expressão dramática, fazes televisão, fazes teatros.

Sim.

Só faz sentido convidarem-te. E outra coisa engraçada que tu dizes que é: "Eu não escrevo livros sobre serial killers, porque acho interessante aquele pormenor de qualquer um pode ser assassino". Pode nos dar um vibe e matarmos alguém. Isto pode acontecer. E por isso não queres ver pessoas terem os estereótipos de o serial killer. Claro que aquele é o óbvio. Tu dás-nos a volta, a mim também me deste.

Foi?

Sim.

Yes!

Achei que eram quatro suspeitos até chegar ao final que ninguém estava à espera.

Sim, sabes que eu parto sempre do princípio de que todos os seres humanos têm a capacidade de matar. Felizmente, a maior parte de nós só o fará numa situação absolutamente extrema, em autodefesa, para proteger um filho, etc. E portanto, eu faço com que os assassinos dos meus livros sejam pessoas, com aspas, "normais". Pessoas que podia ser eu, podias ser tu.

Exatamente.

Há só um livro que eu acho que é uma personagem que não é um serial killer, mas que foge um pouquinho mais a uma certa normalidade, mas não vou dizer qual é para não comprometer a leitura.

Mas também é bom que de vez em quando de um livro para o outro tenhas essas, que haja uma mutação.

Variações, claro.

Ora já sei que é, é sempre igual. Escreve muito bem, tu és muito simples a escrever, a tua escrita é muito fluida, não és muito gráfico, o que é muito bom. Tens estes plot twists que são engraçados, porque tu escolhes essas reviravoltas, mas que têm que ser credíveis. Eu reparei que escrevias com esse cuidado. Não é tantos plot twists que a coisa fica impossível, é ou isto é ou inventado. Já estamos de pé atrás, à espera que seja tudo mentira, mas são credíveis. Mas também se forem muitos, a pessoa perde o interesse Isto não é fácil de conseguir. Há um equilíbrio que tu tens que trabalhar muito e eu acho que consegues.

Obrigado mais uma vez. Faço um esforço grande porque apesar de serem obras de ficção, eu gosto que se crie um grande grau de verossimilhança e de credibilidade, que as pessoas enquanto estiverem a ler sintam que aquilo é uma história e acreditam que aquilo aconteceu mesmo. E portanto, gosto que haja plot twist, porque também isso surpreende os leitores e acho que faz parte do processo de leitura e quando as pessoas leem policiais estão à espera disso. Mas é como tu disseste, não podem ser demasiados, senão deixa de ser verossímil.

Exatamente. Tens uma amiga inspetora da judicial, já sei, e um médico legista que também te ajuda nestes pormenores. Tens que recorrer a eles quando necessário.

Há muita coisa que felizmente não está na internet e portanto eles são as minhas fontes de informação oficiais e agradeço-lhes muito, à Carolina e ao Ricardo, porque são de uma generosidade enorme. Eu sou muito chato às vezes com as perguntas que faço, sou muito picuinhas e eles às vezes eu acho que devem pensar: "Mas por que ele quer saber disto? Qual é o interesse?" Mas eu sinto que enquanto autor eu tenho que dominar toda a informação. Ela se calhar não vai toda para o livro, porque acho que também depois ficaria aborrecido. Mas eu enquanto autor sinto que preciso estar na posse de todas as informações.

Este teu primeiro livro, "A Mão que Mata", já saiu há quatro anos. Foi a tua estreia, de facto, na literatura policial, escrito na pré-pandemia. Alguém está disposto a tudo para esconder um terrível segredo, tem a ver com um passe sem cinta numa quinta, esta família Ávila, o Bruno Saravia é chamado então para investigar este morto que aparece, há de haver um segundo cadáver, um terrível segredo na família. O teu processo de edição com os editores dos teus livros é complicado? Eles cortam muito e orientam muito a escrita ou já entregas tudo produto quase final?

É quase final. Tenho que dizer, pondo a modéstia toda de lado, que as pessoas que trabalham e trabalharam os meus livros nunca me cortaram texto. Ou seja, nunca me disseram: "Olha, Lourenço, temos que cortar 10 mil palavras ou temos que cortar X capítulos".

Quer dizer que já tens cuidado com isso e não és muito palavroso.

Sim. Nesta parte acho que consigo acertar logo à primeira. Sou um escritor económico.

Eu acho. Escreves um por ano, é este o teu desejo e que tens cumprido. Quando terminas um livro, qual é a sensação mais importante? É alívio, é júbilo, é cansaço, é o quê?

É isso tudo. É uma alegria enorme, porque há sempre momentos em que tu estás um bocadinho à luta com o livro e com a história e que tu pensas: "Mas parece que esta história não quer ser escrita, e isto nunca mais acaba."

Há alguma resistência?

Sim. São muito poucos dias, ou seja, se eu puser isso na balança, é uma percentagem muito pequena, porque a maior parte dos dias de escrita são muito prazerosos, mas é uma alegria e um orgulho enorme.

Sentiste a pressão do segundo livro, depois do primeiro e do grande sucesso que teve?

Não, mas eu sou um bocadinho inconsciente, portanto eu se calhar não sou exemplo. Eu continuo a não sentir. Noutro dia perguntaram-me isso: "Cinco livros, sente cada vez mais pressão das pessoas?" E eu disse o mesmo: "Se calhar sou inconsciente, mas eu não sinto pressão absolutamente nenhuma". Continuo a escrever com uma serenidade.

E com muito prazer. Não vais dizer que és forçadíssimo, que sai cada página a sangue. Qual é a tua velocidade de escrita? Todos os dias te sentas e és muito metódico nisso, és muito autodisciplinado, isso tu és.

Sim. E confesso que apesar de eu adorar escrever, nem todos os dias me apetece sentar ao computador a escrever, mas eu nas fases de escrita escrevo todos os dias praticamente. O máximo que posso deixar é um dia ou dois sem pegar no livro, máximo dos máximos.

Tu lês outros livros quando estás a escrever os teus?

Leio muito pouco quando estou a escrever.

Acho que é para não se influenciar. Muito bem. E tens alguma hora preferida que gostas de escrever? Só de manhãzinha?

É, apesar de eu odiar acordar cedo, eu adoro escrever de manhã, é quando eu sou mais produtivo. Não sou o escritor da noite, notívago, boêmio. Lá está, à noite estou nas discotecas, estou a sair à noite, por isso é que não posso estar a escrever.

Precisas de isolamento para escreveres ou escreves em silêncio?

Preciso de silêncio e se conseguir ter isolamento, melhor ainda. Preciso mesmo disso. Para mim seria impensável escrever por um café, por uma esplanada. Preciso mesmo de concentração.

"O Crime na Quinta das Lágrimas" saiu em 2023, o sangue volta a manchar as águas da fonte. Vi uma crítica a um leitor que dizia: "Suspeitas de toda a gente e mais alguma e mesmo assim ele surpreende no fim". Eu adorei. Sei que tens um telemóvel onde vais tomando notinhas, anotas tudo e mais alguma coisa. O George Orwell dizia que para alguém escrever há quatro razões: o puro egoísmo, querer que se fale de si, o entusiasmo estético, uma motivação meio débil, como ele diria, o impulso histórico, quer deixar um legado, ou então um propósito político, quer alertar ou quer mudar o mundo. Nestas quatro razões, tu encaixas-te nalguma?

Eu acho que é nenhuma. É a quinta opção.

Escrever por quê? Escreve por quê?

Grande pergunta. Primeiro, porque me dá um prazer enorme. É a minha resposta óbvia e imediata, porque como te disse, eu retiro imenso prazer da construção de personagens, da construção de histórias. E depois torna-se uma necessidade, porque as ideias, as personagens estão todas aqui dentro da minha cabeça e há uma necessidade de as exteriorizar, de as trazer cá para fora. E portanto, acho que são essas as duas razões. E depois, a certa altura, quando percebi que os meus livros agradavam às pessoas, aí há uma parte também de querer continuar a proporcionar essas boas sensações, boas emoções, boas leituras às pessoas.

Há uma coisa também que tu costumas dizer que é, após o teu ensino de Português, que de facto deviam-se mudar os planos dos livros na disciplina de Português ou do PNL. É importante saber os clássicos e saber que existem, mas não atrai para a leitura só ler João Vicente.

Nós perdemos os miúdos para a leitura.

Queremos suscitar a vontade de ler, é isso que tu queres dizer. Não é que não se saiba. É uma questão cultural importante. Mas de facto iam pôr livros mais atuais e mais coletivos.

Absolutamente. E que tenham a linguagem mais próxima da deles, porque é óbvio que os miúdos leem "O Muralho do Convento", leem "Os Maias". E atenção, eu adoro Eça de Queiroz e já li todos os livros dele e adoro, mas acho que nem "O Muralho do Convento", dando estes dois exemplos, são livros adequados para aquela idade, porque os miúdos não se conseguem ligar àquilo que estão a ler, não percebem metade do que estão a ler. E portanto, eu uma vez tive uma conversa com uma professora que ficou escandalizada com isto que eu disse, e dizia: "Não achas que é uma vergonha eles chegarem à universidade e não sabem quem foi Saramago, e quem foi Eça, e quem foi Vergílio Ferreira?" E eu disse: "Não, sabes o que eu acho? Acho que é uma vergonha eles chegarem à universidade e não saberem falar nem escrever a sua própria língua". Portanto, prefiro que eles, se calhar, conheçam mal o Saramago, Eça de Queiroz, Virgílio Ferreira, mas que tenham estudado obras próximas da idade deles e que isso os tenha despertado para a leitura e os tenha feito escrever e falar melhor. Isso pra mim é que é o mais importante.

Porque ler mais também é pensar melhor e evoluis a maneira de te comunicares, de ter vocabulário.

Sim.

Suscitar a leitura é muito importante.

E há tantas obras adequadas para as idades deles e obras portuguesas e, portanto, escolham essas obras, mudem o plano de leitura.

Em 2024 saiu este "O Crime na Aldeia", o tal no distante Piode, "A Morte Está Perto", novamente voltaste ao distrito de Coimbra. E foste buscar também a questão do isolamento, o amor na terceira idade, a adolescência. Tem sempre estas cruzadas que são importantes, incluindo a homossexualidade, que pegas neste também. Isto aos três anos, tu olhavas de modo diferente para as raparigas. Isto é engraçado, porque na tua vida tu assumidamente assumiste já há alguns anos esta tua homossexualidade, a questão de aos 14 anos teres-te apaixonado por um colega teu da escola, um rapaz da escola. E esta questão de que tu distingues e gostas que as pessoas distingam isso: "Não é uma escolha que eu fiz, porque desde pequenino que eu percebi que era diferente, entrava nas conversas sobre raparigas de maneira diferente e, portanto, eu assumi isso". E contas sempre o fato complicado e difícil que foi aquelas vezes em que tu te isolavas porque não querias ser rejeitado e sentias que podiam não te amar e choravas sozinho à noite com a família toda a dormir em casa e passavas a chorar, até que te reabriste com amigas e depois mais tarde, aos 17 anos, com os teus pais e com os teus irmãos. Por que é importante ainda hoje falar disso, Lourenço?

Porque há jovens-

Até um dia, porque qualquer dia és Lourenço, escritor e acabou. Mas por que é importante ainda hoje?

É importante porque tu tens jovens a sofrer horrores, porque são homossexuais e têm medo de não ser aceites. E tens jovens e adultos que chegam ao ponto de se suicidarem. Isto é tão grave que tem que se falar sobre isto. Não se pode atirar pra debaixo do tapete e achar que se não falarmos, isto normaliza-se. Não, é o contrário. Tu tens que falar sobre as coisas, tens que pôr o dedo na ferida e tens que alertar as pessoas pra isto. Eu não escondo aquilo que sou em sítio nenhum, mas também não acho que todos os homossexuais tenham que assumir e dizer que são. Não acho isso, mas eu acho que é importante haver pessoas que conversam sobre isto publicamente e que, no fundo, haver exemplos de pessoas que vivem a sua orientação sexual, homossexual, de uma forma serena, pacífica e feliz, porque é possível vivê-lo. E espero que isto também sirva como um sinal de esperança para esses miúdos e miúdas por esse país fora que estão a passar por aquilo que eu e tantos outros passamos, e que as famílias estejam alertas e conscientes pra isto.

O fato de tu ter estado num colégio católico e tu seres uma pessoa que fores também religiosa e tu dizes que ainda hoje rezas, é uma coisa efetivamente rica. As pessoas pensam que não pode ser homossexual sendo católico.

Já ouvi isso.

Muita incongruência. Como é que tu és gay e rezas todos os dias? Deus quer que a gente seja feliz, obviamente. E viva como é e gosta de nós como somos. Mas o fato disso também te custava ser um colégio que achava que era pecado e que não se devia viver essa parte da tua vida?

Sim, foi um bocadinho depois do colégio, foi nos grupos católicos, que aquilo que se ouvia é que a homossexualidade era uma devassa, que era uma perversão e, portanto, tudo aquilo que se dizia sobre a homossexualidade era pejorativo. Ou seja, essa minha tristeza e esse medo estão associados a isso. E eu afastei-me muito da igreja também nessa altura. Não me afastei de Deus, afastei-me da igreja. Mas felizmente também tenho sabido nos últimos anos que dentro da igreja há uma abertura muito maior em relação a este tema, e ainda bem. O Papa Francisco foi incrível nesse sentido.

Quem somos nós pra julgar?

Claro que sim. Ouve lá, quando nós falamos de orientação sexual, estamos a falar também, e sobretudo, da capacidade de amar. E, portanto, como é que tu condenas alguém pela sua capacidade de amar? Como é que tu criticas alguém porque ela ama? Ok, ama uma pessoa do mesmo sexo que ela. E então? Qual é o problema? Critiquem o ódio, critiquem o preconceito. Isso é que são coisas más. Tu não tens guerra nenhuma no mundo que comece pelo amor. Só tens guerras que começam pelo ódio.

Exato, claro que sim. Muito bem, "Morte nas Caves" fica esta última dica aqui, já da Porto Editora. Foi lançado no espaço Casa Ferreira em 24 de maio e depois aqui na livraria Tantos Livros também no dia 29. Há seres, de fato, que o tempo não apaga. Tu tens uma grande ligação ao Porto e por isso sei que o teu próximo livro também vai se passar no Porto. Não é?

Certo.

E que vai sair pro ano que vem. Ouvi dizer que tinhas quatro ou cinco ou seis ou sete livros em mãos, quer dizer, deve estar em pastinhas no computador.

É, sim.

Ideias pra livros?

Certo, sim.

Muito bem.

E entretanto a Porto Editora vai republicar os meus quatro livros anteriores. Eles vão sair muito em breve, vão começar a sair muito em breve, portanto, quem ainda não os tem, eu sugiro que aguardem mais um bocadinho, porque além de capas novas, cada livro vai ter uma surpresa lá dentro.

As capas são sempre muito boas, por acaso. É? Então isso é bom saber.

Não posso dizer o que é, obviamente.

Então ficamos já a saber, isso é muito importante. Lourenço, foi um grande prazer estar aqui a falar contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade e pela tua inspiração. Continua sempre a dar-nos motivo pra vir todos os anos.

E deixa-me dizer só uma coisa, não cortem isto, por favor. Isto foi das entrevistas mais bem preparadas que eu já tive. Parabéns e obrigado, João Paulo, que foste das pessoas que melhor se preparou. Eu estou mesmo de boca aberta com a quantidade de informações que tu trouxeste aqui. Muito obrigado mesmo e parabéns.

Muito obrigado.