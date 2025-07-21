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Hoje apresento-lhe um conceito de arquitetura e decoração que não tem paralelo por estas bandas. Uma espécie de projeto por catálogo, em que os clientes, particulares ou empresas, podem escolher passo a passo, detalhe a detalhe, à medida daquilo que pretendem mudar e da margem financeira que têm, conseguindo singularizar o custo e o tempo de cada pormenor do processo. E tudo, desde só renovar o quarto do bebê, até grandes projetos hoteleiros ou recuperação de palácios barrocos, chave na mão. Esta democratização da arquitetura começou em Inglaterra e foi trazida para cá pelas mãos de Mariana Morgado Pedroso, gestora e arquiteta especializada na reabilitação, no restauro e recuperação do património, que gostou tanto da ideia, que não se limitou a conseguir um franchise. Ao fim de uma década de experiência, foi ao Reino Unido comprar a marca, tornando-se então dona e CEO da Architect Your Home, uma rede de arquitetos e designers altamente qualificados, que trabalham com o método Pay As You Go. Começou em plena crise com um gabinete com zero projetos e hoje é uma multinacional com dezenas de arquitetos, centenas de clientes e mais de 600 projetos só no mercado nacional. Não sei se é mãe dedicada e bodyboarder assumida ou vice-versa, mas quero saber mais desta mulher empreendedora e visionária. Olá, Mariana, e abençoada por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador, é um grande prazer.

Muito obrigada, o prazer é meu.

É uma estreia estares aqui, nunca tiveste aqui antes, pois não?

Não, nunca tive.

Começaste da melhor maneira. Muito bem, tu viajaste muito em criança, isso foi importante pra ti, porque abriste também muito os teus horizontes. A tua mãe é um espírito livre, como tu dizes.

É um espírito livre.

É extraordinário isso. Levou-te a conhecer o mundo?

Sim, acabamos por viajar bastante. A minha mãe nasceu em Angola, depois foi pro Brasil, depois veio pra Portugal e depois fomos pra França e andámos assim um bocadinho por todo lado, mas mesmo em Portugal viajamos bastante e andámos por muitas cidades.

Oito escolas diferentes tiveste tu desde a primária.

É verdade, foram muitas. Acaba por ser, se virmos a média de anos letivos.

Exatamente.

Mas eu acho que isso tudo acabou por, obviamente, ser formativo, no bom sentido, também. Uma pessoa fica desenrascada. E também depende da personalidade de cada um. No meu caso, facilitou, porque não me chateava nada, uma escola nova era amigos novos, era desafios novos, portanto, tudo bem. Claro que isso faz parte depois do processo de crescimento, uma pessoa conseguir transformar essas vicissitudes em força.

Exatamente. E em línguas, por exemplo, italiano tu falas, e francês, e inglês, e sei lá mais alguma coisa.

Eu acho que sim, gostava tanto de falar que acabava por-- nós fomos viver pra França, eu era muito pequenina e eu lembro da minha mãe estar sempre um bocado a gozar com isso, que eu aprendi a falar em uma semana, que era pra poder comunicar com toda a gente.

Exato. Tão bom.

E assim foi.

Do teu pai herdaste o gosto pelo conhecimento. Muito bonito isto, e esta homenagem boa que tu lhe prestas aqui. Os teus pais depois fixaram-se no Algarve, estiveram em Portimão e em Vilamoura. E tu vieste então para Lisboa viver com uns tios teus, nada mais, nada menos, que a procuradora incorruptível, fabulosa, Maria José Morgado, e o fiscalista Saldanha Sanches, que já nos deixou há uns anos. Com este casal também de horizontes largos e vastos, também é muito bom isso.

Muito. E que foram também meus pais, meus segundos pais, e que tomaram conta de mim desde pequenina. Eu acho que essas pessoas todas são pessoas muito diferentes umas das outras. A minha mãe e a minha tia são pessoas completamente distintas, mas cada uma na sua onda acabaram por me abrir horizontes e ajudar a formar a pessoa.

Incrível. Há mais de 25 anos estás aqui em Lisboa já, e aqui perto, ali na Linha, ali em Paçárque, onde é o teu ateliê, com vista pro mar, que é extraordinário, neste bom compromisso que tens entre a cidade e a praia. Porque o mar é insubstituível, as escapadelas nas ondas da Linha pra ti é obrigatório todos os dias, ou quase.

Quem me dera que fosse todos os dias. A profissão não permite, mas sim, mas ao menos está lá, uma pessoa sabe que se quiser, pode ir. E vamos muitas vezes, mesmo em equipe. Tenho pessoas na minha equipe com quem faço bodyboard e amigos de longa data.

Já não é só em família, então. A tua mãe, o teu marido e as tuas filhas.

Exatamente.

O teu marido, Ricardo.

Exato. E tenho uma equipe em que tenho duas pessoas muito próximas, que são grandes amigos e também meus colaboradores, que eu conheço há muitos anos, e que vamos surfar juntos. E portanto, vamos logo de manhã, antes de ir trabalhar, ou vamos à hora de almoço, ou conforme o mar tiver melhor. E portanto, isso ajuda-nos ali também.

E surfar não é como outro, porque como tu dizes, em minha casa há todo o gente pranchas. Eu tinha um amigo na TVI que era kitesurf. No intervalo do almoço ia fazer kitesurf e vinha.

Pois, isso é que é ser organizado.

Exato. E fanático, e adorava aquilo, uma paixão louca.

É porque o mar eu acho que é uma coisa muito forte e há um apelo muito grande.

Libertadora também.

Muito libertador. Ajuda-nos a focar depois também e ajuda-nos a pôr no nosso próprio lugar, mesmo enquanto parte de gestão e de negócios.

Ajuda-te isso.

Ajuda imenso. Há um vídeo muito engraçado que é CEO e o surf, os CEOs e o surf, e fala muito disso, que é uma pessoa saber lidar com o mar, é muito saber lidar com o mundo que tá à nossa volta. E, portanto, um surfista tem que saber observar, ser bom observador pra perceber o mar ou o mercado.

Por acaso, agora que estás a dizer isso, é engraçado, porque há imensas coisas que se podem ligar. Avaliar se vale a pena ir ou não.

Pronto, saber escolher o sítio certo, a hora certa. Quando se está lá, no mercado ou no mar.

Sozinho ou não. Isso já é certo, não se deve ir.

Saber apanhar a onda no momento certo.

Os momentos adversos, quando tá mau tempo, ondas gigantes, ondas não sei o quê.

Sim, e poder também, se uma pessoa tá desatenta, é enrolada, não apanha bem a onda. Portanto, por exemplo, no mercado, falha a oportunidade de negócio. Se estiver atenta e for bem, o flow é ótimo. E, portanto, essa analogia é perfeita. E eu acho que, de fato, isso ajuda-me também na minha profissão e na parte dos negócios.

Um bom gestor é um bom surfista. Essa é uma frase tua.

Óbvio que sim, um bom surfista é um bom gestor e um bom gestor é um bom surfista.

Mas mesmo assim tiveste um revés grande, tiveste um acidente quase mortal, foi de bodyboard mesmo?

Foi.

Quando eras mais pequenita?

Não, isso foi há pouquíssimo tempo. Estava com esses meus colegas que, no fundo, pra além de agora serem meus amigos, tenho uma dívida com eles de vida, praticamente. Em Carcavelos, tive um acidente muito grave de bodyboard, caí numa onda enrolada com a prancha, bati e Tive uma hemorragia interna enorme, perdi um rim. Foi uma coisa mesmo muito grave. E estive internada bastante tempo. Quer dizer, foi uma experiência bastante traumática. Mas com o tempo também aprendi e voltei.

Eu conheço quem, por causa de uma onda no guincho, teve ficado paraplégico. Portanto, podia ter sido pior também ao mesmo tempo.

Na altura, a minha preocupação era se mexia ou não os dedos. Porque eu estava muito mal e pensei: "Consigo mexer os dedos, está tudo bem."

Isto do bodysurf é o quê? É fazer carrinhas?

É.

Está bem.

Exatamente.

Leitura, tu gostas muito de ler ao pequeno-almoço e ao deitar. Gosto muito desta coisa do pequeno-almoço e ao deitar.

É ótimo. E é um bom hábito que eu também consegui aos pouquinhos passar às minhas filhas. E eu acho muita graça chegar lá e estar a mais velha a ler enquanto está a tomar o pequeno-almoço, porque realmente o tempo é muito curto e às vezes são momentos bons que eu gosto. Ainda estou ali sozinha, consigo estar a ler qualquer coisa.

Elas têm 10 e Maria e Mateus, 15, não é?

Maria e Mateus.

Fantástico. E praia o ano inteiro, que é uma coisa que tu fazes e gostas. Eu percebo isso também.

Nem é questão.

Nem é questão. As tuas viagens é engraçado, porque fazes muito para ver arquitetura também. É giro.

Sim, imenso.

E depois, além de conheceres a Europa praticamente toda, tens aqui uns destinos mais curiosos, mais fora da caixa: Austrália, Argélia, Sri Lanka, sempre em busca de inspiração, da beleza e da cultura. Isso é que alimenta a criação, é verdade.

Claro. Eu acho que hoje em dia, ainda ontem falava sobre isso, sobre a inteligência artificial e que impacto é que isso tem nas gerações mais novas e em nós mais velhos. E uma coisa que eu sinto muito é: eu vejo muita coisa online e há edifícios que eu gosto muito e vou ver as imagens, mas outra coisa é ir ver os edifícios ao vivo. E essas viagens potenciam, obviamente, isso, porque isso depois é uma coisa que fica no nosso imaginário e vem quando uma pessoa menos espera.

Sim.

E essas memórias, que não são só visuais de olhar para uma imagem, são do som, da luz, do cheiro, de estar nos sítios, são muito mais fortes e formam-nos muito mais. Portanto, esse mundo que se ganha não é substituível pela inteligência artificial. São duas coisas. Eu adoro a inteligência artificial. Percebo os riscos, mas acho que o conhecimento que uma pessoa vai ganhando com o próximo. Então acho que é preciso ir fazendo isso. Nós como gostamos muito de surf, vamos escolhendo muitos destinos que estão relacionados com o mar. Mas sei lá, ir ao Sri Lanka é um exemplo. Nós fomos fazer muita coisa também relacionada com ver os templos, conhecer a arquitetura, ver a construção local, as casas, tudo isso.

Templos em Candi, este tipo de coisas.

Sim, espetacular. Adoramos, portanto, isso é bom.

E viagens também, por exemplo, faz a Basileia para ver as coisas, a Adidas e coisas do gênero.

Sim, faço muitas viagens específicas da profissão.

Comove-te ver um edifício que tu aches deslumbrante? Comove-te?

Comove-me imenso. As minhas filhas gozam muito com isso. Está sempre a mãe a olhar para cima, a ver como é que era o detalhe.

Eu já fui chamado várias vezes pelos meus gêmeos na rua, porque eu estou a olhar para cima em vez de estar a olhar para a frente.

Mas é muito...

Atrai-me imenso também.

E é muito uma pessoa poder ver as coisas ao vivo. Há um sítio espetacular na Suíça, que são umas termas em Vals, de um arquiteto muito conhecido que é o Zumthor. E eu lembro-me de ter ido a uma fábrica, porque tinha que ir ver umas coisas de uma fábrica e convenci-os a irem de carro levar-me. Eu estava grávida na altura, não tinha nem fato de banho, não tinha nada e disse assim: "Vamos lá ver". E aquilo foi tão comovente, é um sítio lindíssimo. E aí é uma pessoa poder realmente ir ficando com essas, acumular na nossa caixinha das memórias.

É isso que eu acho também, e os meus filhos também, que tenho, por exemplo, um deles é neurocientista e também diz: "Pai, inteligência artificial, o seu emprego, tudo vai toda a vida." E eu penso: mas há coisas que não. As entrevistas, qualquer computador faz melhores entrevistas que o pai. Eu penso: não, mas não tem o nosso aporte, as nossas memórias, as nossas referências. É impossível um computador vir dizer isso, porque as coisas que eu experienciei, que eu vivi. Não é? Não pode substituir. Claro.

O rapport entre as pessoas não é igual, exato. E há casos agora bastante preocupantes, então o seu filho melhor que ninguém saberá. Como é que a inteligência artificial e os homens estão a criar relações e o perigo que isso é.

Exato. Para já é um grande desafio, é uma grande incógnita que está a ser.

Nós estamos a usar e é inegável que faz parte já da profissão.

Claro, é uma ferramenta.

É uma ferramenta. E é agora uma pessoa perceber, OK. Eu acho que a minha preocupação é só essa, é nos mais novos. E há uns estudos já feitos do MIT sobre isso, que é: o cérebro fica mais preguiçoso, não é?

Sim, porque está a papinha toda feita.

Então, nós já não temos isso, porque o nosso cérebro andou aqui em desafio, a partir pedra. Mas como é que eles vão conseguir passar essa barreira ou não? E que desafios é que eles têm?

Tornar-se que: o que eu posso fazer que isso não substitua?

Porque a criatividade, eles fizeram isso também com testes de criatividade, e isso é muito giro. A criatividade aumenta quando nós começamos a usar a inteligência artificial, nós conseguimos mais rapidamente. Então aquilo é muito viciante. Ou seja, experimenta aí fazer isto, faz-me aquilo, não sei o quê. E ele Pumba Pumba faz aquilo em 30 segundos. Mas se nós não tivermos depois o nosso background de conhecimento pessoal, aquilo é vazio.

Sim, os prompts não são tão completos.

Sai vazio. E quem não tem ver isso.

É escrita sem pensamento.

É uma escrita sem pensamento.

Sem emoções. É muito importante isso.

Acho que é importante, quem está na área da arquitetura, sobretudo, tem que vivenciar as coisas, tem que passar pela obra, estar com o pedreiro, com o mestre de obras e estar lá com ele a ver: "Ok, o teto é para ser assim, porque isto e porque aquilo." A inteligência artificial não tem essa sensibilidade, nem nós estamos a tocar no teto.

Exato.

Então o património é muito de intuição.

É uma área que tu agora já lá vou, eu para já quero dizer só que foste estudar arquitetura para o técnico. Porquê para o técnico? Porque eu tenho ideia que era também eras muito boa a ciências e muito boa a matemática, portanto, querias ligar esta parte técnica e científica.

O meu tio Saldinha era muito engraçado porque ele teve um papel forte nessa escolha e eu gostava muito de moda e design e tudo isso. E disse: "Ai, não sei se moda, se arquitetura, eu gosto muito de arquitetura."

Tu já estavas num showroom de moda enquanto estavas ainda para ir à rádio, não foi? Em Milão.

E ele disse-me assim: "Oh criatura, vai para arquitetura porquePorque tu gostas tanto de desenhar e casas, isto e aquilo, vais gostar de mais. E depois vimos que havia o técnico, era novo, ia ser aberto nesse ano.

Em 98.

Foi em 98. E ele disse assim: "Vais pro técnico, que é a melhor escola de todas".

E foi a minha. Com o António Lamas, ainda por cima. Uma pessoa com quem trabalhei.

O António Lamas, um grande amigo meu, sim, e gosto muito.

Perdidamente. Ele é um extraordinário professor.

Um homem extraordinário.

Trabalhaste com ele e depois tiraste Parques de Lua, visionário, completamente.

Um homem visionário.

Mas os dois tiveram um bem um para o outro, que fizeste trabalhos com ele também.

E então acho que a recomendação dele foi muito boa, porque de facto eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Ele disse: "Ainda por cima vais ter boas notas e depois vai te dar aí".

Todas as escolas onde tu andaste lá para o outro, mas eras aplicada e estudavas, claro.

Sim, muito aplicada, sempre gostei muito.

E o técnico, sim, é uma grande escola.

É uma grande escola. Na altura a FAL também estava num momento muito complicado, porque era a altura em que saiu Taveira e estava tudo em greves de alunos e às tantas não fazia sentido nenhum. Eu era ao Porto, que é uma escola maravilhosa de arquitetura. E eu queria ficar em Lisboa. Adoro o técnico.

Uma escola extraordinária. Trabalharam também com o MIT. Fizeste um ano em Milão.

Foi espetacular.

Fantástico. Fizeste então este mestrado em recuperação e construção do património construído.

Com o professor António Lamas.

António Lamas, extraordinário. Chegaste a trabalhar com ele mais tarde.

Sim.

E é muito engraçado, porque tu também gostas da gestão de projetos. Por isso é que eu também te chamei gestora e empreendedora.

Eu escolhi primeiro gestora e depois arquiteta, eu notei.

Pois, e sabes por quê? É porque eu tinha que dizer, por acaso no texto, no meu guião, estava ao contrário, mas eu pensei: "Não, mas eu tenho que dizer que ela é arquiteta especialista em reabilitação" e aí tem que ser arquiteta e gestora especialista em reabilitação. Pronto, foi por isso que eu troquei. Mas de facto, é especializada numa área e tanto gostavas da arquitetura que acabaste por ser no técnico, acabaste por lá ser três ou quatro anos assistente enquanto davas aulas, enquanto trabalhavas depois no Risco do Manuel Salgado, que fizeste o mestrado ao mesmo tempo. Mas esta sedução com o património é extraordinário, é uma das minhas bandeiras, coisas que eu mais gosto. De onde é que vem este teu interesse precoce pela reabilitação? Porque tu trabalhaste no Palácio Queluz, em imensos casos históricos.

O meu pai e meu avô tinham uma loja de antiguidades na Rua de São José e eu habituei-me desde muito nova a ver móveis antigos e aquelas casas sempre dos avós, antigas. Não sei, acho que é aquele bichinho que uma pessoa tem curiosidade de ver o que é que está por trás daquelas portas.

As camadas de história. Tu gostas de imaginar o que se viveu aqui.

Adoro isso.

Em séculos de história, o Pavilhão Robillon, do Palácio Queluz, as festas que lá se davam.

Exatamente. Eu acho que o património depois também requer uma coisa que eu acho muito interessante na arquitetura, que é: tem que ser uma mão invisível. Ou seja, não existem egos de arquiteto na recuperação do património. E isso a mim atrai-me.

Não tem que deixar marca e veste bem.

Claro que há momentos em que se deixa marcas, mas quando se está a recuperar o património, tem que se ter um grande respeito e tem que se saber que o seu lugar é aquela mão invisível de ajudar a voltar a pôr aquilo como uma coisa. E isso para mim está ok. Eu acho que isso é um papel super digno e interessante. E gosto muito das camadas todas de história e dos materiais antigos e de tudo isso. E portanto sempre me atraiu muito. E quando fiz a tese de mestrado no técnico sobre essa área, escolhi um palácio na Rua de São José e depois andei a explorar os palácios todos.

Perto da loja da tua família.

Perto da loja da família. E andei a explorar os palácios todos de Lisboa. E cada vez que uma pessoa entra naquelas portas e vê aquelas vivências, a história antiga, é uma coisa que eu acho fascinante. Portanto, gosto muito disso.

Poder imaginar o que se passou naqueles ambientes, essas camadas interessantes. Isso é muito giro. Inclusive levou-te a descobertas em obras, por exemplo, artefatos e esqueletos. Tu recuperaste algumas casas no Centro Histórico de Lisboa e do Porto. Aquela placa da passagem do Adriano.

Muito engraçado.

Isso foi o quê? Foi em Lisboa?

Um palácio, o Palácio do Contador-Mor. Isso foi enquanto trabalhava no gabinete do Frederico Valsassina, um projeto muito bom que ele tem. E trabalhei nesse projeto e estávamos lá no pátio.

Isso fica onde?

É no Castelo. É ao pé do Castelo. E tinha um tanque para lavar a roupa em pedra e eles queriam tirar aquilo, porque aquilo não prestava para nada, estava ali só a descascar.

Estava no caminho.

No caminho. E quando pegaram com a grua e levantaram, a parte de trás do tanque era uma placa. Aquilo tinha sido escavada a placa para fazer um tanque.

Exato.

Era uma placa comemorativa.

Com inscrições?

Com inscrição da passagem.

O imperador Adriano passou aqui em Lisboa no século II.

Aquilo foi direto para um museu. É uma coisa incrível.

Da cidade? Incrível.

Estamos sempre a encontrar coisas assim muito adianto.

Ou o teatro romano que é ali ao lado, também é muito pequeno.

Sim, e nessa obra encontrámos imensa coisa. Isso também é muito giro. É uma coisa invulgar.

Toda essa zona do Castelo e da Cerca Moura, que não é moura, que é romana e portanto foi usada antes e foi também restaurada e reabilitada. Trabalhar com o património, de facto, é um trabalho extraordinário que tu tens. Tu fizeste depois recuperação de edifícios históricos em Lisboa e no Porto, dois edifícios novos tens aí no centro histórico de Cascais. Na área de património tens este Contador-Mor. Trabalhaste muito também nos parques de Sintra-Monte da Lua.

Sim, o Palácio de Queluz é o projeto que eu tenho que me encheu mesmo as medidas. Tive muitos anos nesse projeto e agora estamos também há muitos anos a fazer o Palácio da Independência, que é no Rossio.

Ah, pois é, que é o grande. Ao lado do Teatro Nacional.

Que está agora mesmo a acabar e que vai ser o Museu da História da Independência de Portugal.

A Fundação A Chip, não é? A Fundação da História da Independência.

Sim, que são no fundo o meu cliente.

E é um perfeito segredo ali ao junto do Rossio. E sabes que eu levo muitos estrangeiros que vêm cá e que eu conheço e que os levo lá, porque ninguém anda nada por aquilo, não se vê, mas depois entras naquele pátio e tem aquelas duas chaminés à common.

Exatamente antigas, como o Palácio da Vila. E lá atrás tem um jardim, tem uma muralha, tem a Muralha Fernandina, e dá para ver até à estátua do Dom José na Praça do Terreiro do Paço.

Os azulejos dos conjurados, onde eles se reuniam. E aquilo é lindíssimo, mas é uma joia escondida.

Agora fica a nota já para toda a gente. Vai ser inaugurado e está todo recuperado.

E é já este ano?

É já este ano. Sim.

Boa. Tens aí em mãos, então ainda bem. Também a Escola Portuguesa de Arte Equestre, um picadeiro enriquecido.

Isso é muito bonito.

Depois tens outros palácios bons, o Consulado, o Campo de Ourique com o Teixeira de Duarte.

Exatamente. Passar para essa área de...

Mais novos.

Sim, porque isso faz obviamente parte também. Cada época tem os seus desafios e eu acho que aí é a ligação à parte mais da gestora e é essa mãozinha de "ok, eu consigo perceber o que é que nós podemos fazer enquanto parceiros do promotor, como é que nós conseguimos ajudar o promotor a levar à frente as ideias que ele tem de uma maneira prática, atenta aos custos, exequível". E esse lado mais prático faz uma grande diferença.

Muito bem. Tu falaste, como disseste já muito bem, estiveste com o arquiteto Manuel Salgado, neste atelier, o Risco, onde davas aulas, trabalhavas lá e tinhas o mestrado ao mesmo tempo. Quando ele saiu para a Câmara de Lisboa, também saíste. Entraste então no Frederico Valsassina Arquitetos também Onde integraste as equipas de reabilitação também, uma grande escola e um grande arquiteto. Grande arquiteto.

Grande arquiteto.

Quase uma década também neste conjunto de dois arquitetos, duas referências que tu tiveste. Saíste então depois para trabalhar com o António Lamas, da reabilitação. Davas aulas, fizeste tanta coisa, até que veio depois a crise. Esta já vai ficar para a segunda parte. Vamos já conversar, fazermos aqui um pequeníssimo intervalo. Até já.

Até já.

Estamos a conversar com a arquiteta Mariana Morgado Pedroso. Ela é dona e CEO da marca Architect Your Home, uma rede de arquitetos e designers altamente qualificados que trabalham com o método Pay As You Go. Estamos agora a falar desta tua mudança. Houve esta 2012, uma altura de crise. Tu largaste uma estabilidade que tu tinhas para lançar-te numa aventura completa. É engraçado isto, porque havia esta Architect Your Home Limited UK, portanto esta marca. Como é que tu descobriste que havia esta empresa que tinha os serviços de arquitetura e também decoração por catálogo? Tinha um menu. O que você quer fazer na sua casa? Ou quer uma casa inteira, ou quer só renovar um quarto? E então, isto existe. Quando é que foi? Um anúncio? Alguém te disse?

Até foi um bocado assim: eu fui empurrada para trabalhar sozinha, fruto da crise. Eu acho que isso ajuda muito.

Um downsizing do atelier onde tu estavas.

Exatamente. Eu acho que isso é importante uma pessoa também saber gerir isso.

A vida traz-nos isso.

Traz-nos muitos nãos e muitas batalhas perdidas. E isso acabou por me pôr a trabalhar sozinha. E eu tive um primeiro cliente bom, comecei a fazer uns edifícios e depois pensei assim: "bem, isto aqui vai demorar anos até eu conseguir fazer alguma coisa", porque é o boca a boca, é o nosso círculo de influências, quer dizer, é o amigo, depois é o tio.

E era uma altura má.

Era uma altura péssima.

Vinha da crise de 2008, 2010. Estamos em 2012, muita gente fechou, muita gente deixou.

E construção também toda parada.

Claro, empresas, construtoras.

E o que eu senti era: "ok, eu tenho, e tenho sempre muitas ganas de fazer muita coisa". Ainda hoje o dia nem é descritível tudo que foi feito até agora.

É extraordinário.

E então eu pensava: "caramba, eu não sei o que é que vou fazer com esta energia toda, porque isto demora tudo muito tempo, que a arquitetura é muito lenta, e o património também, mas são anos. Entre eu começar o projeto, ir para a câmara, construir, são pelo menos dois ou três anos, sempre.

É sorte.

O que significa que eu, para construir portfólio, para depois conseguir os projetos que eu queria.

Mostrar aos outros.

E que eu sabia que conseguia fazer, ia demorar 10 anos, 15 anos. Normal. E eu pensei: "ok, mas não há certeza que a arquitetura pode ser gerida como um negócio, como todos os outros negócios. Pode haver, sei lá, marketing, pode haver coisas-

É extraordinário, é tão importante.

E que os arquitetos não fazem, porque o arquiteto normalmente é o ateliê do arquiteto XPTO, da pessoa que tem aquele nome. E eu também não queria isso, porque achava que isso era muito pobre.

Depois tem o departamento de marketing.

Sim, não pode ser o gabinete da Mariana ou da Sofia, depois tem um departamento de marketing e vendas, não faz sentido nenhum. E descobri o Architect Your Home por mero acaso. Eu compro muitos livros e revistas, lá está, e há muitas revistas inglesas de decoração muito boas, e estava lá um anúncio a dizer "Pay As You Go, use an architect as much or as little as you want", e eu pensei: "isto é interessante, vou ver o que é".

Isto é um casal de arquitetos, uma ideia de 2002, portanto já antigo.

Eu pensei assim: "ok, isto é muito giro, isto é muito inovador, não há nada do gênero". E mandei-lhes um e-mail na altura e disse: "olhe, eu estou interessada em abrir isto noutros países, vocês estão interessados?"

Em expandir.

"Sim, estamos, venha cá ter connosco". E eles são superdescontraídos. Então fui ter com eles. Over lunch, eu levava portfólios e um monte de coisas, e eles assim: "não podes deixar isso aí, vamos só almoçar". Fomos almoçar, eles falaram, eu falei, eles chegaram ao final e disseram assim: "acho que isso é uma ótima ideia".

Isto era o casal fundador?

O casal fundador. Eu disse: "olha, mas eu quero direitos, não quero só para Portugal, quero para Portugal e para Espanha". Quero logo para assegurar ali.

Exato.

E eles: "ah, está bem, claro que sim, então vamos lá ver como é que vamos fazer". Fizemos o contrato deles, os ingleses têm muito mais contratos e coisas. Tratamos disso tudo.

São mais burocratas que nós.

Em contratos são muito mais, porque eles têm muito mais a preocupação da liability, que é a responsabilidade, tudo o que é seguro.

Se alguma coisa correr mal.

Claro, tem que estar tudo muito escrito. Depois, na prática, são muito mais práticos até que nós. Mas essa parte está sempre toda muito assegurada.

Muito bem salvaguardada.

Muito salvaguardada. E assim foi. Comecei, eu tinha uma sócia na altura, a Alexandra Moura, que foi sócia fundadora da área do marketing. E nós as duas juntas pegámos no fundo de desemprego, cada uma de nós.

Que pediste por inteiro os teus 42 mil euros.

Tudo, as duas juntas, e montámos uma empresa. E assim foi.

E assim veio para Portugal esta Architect Your Home em 2012.

2012.

Uma espécie de franchising.

Sim, mas o que nós acabamos por fazer foi: a ideia base daquilo está toda lá, que é a possibilidade de ter uma rede de arquitetos espalhados pelo país, e o tal menu, que é a democracia de eu poder trabalhar um projeto muito pequenino e muito grande.

Queres renovar o quarto do teu bebê, ou fazer mais uma casa de banho, ou queres um hotel inteiro.

O que nós acabamos por perceber, e por isso é que depois eu acabei por também, no fim de contas, agarrar a marca toda, é: aquilo é flexível para qualquer país e adaptável a realidades diferentes. No Reino Unido, isso funciona muito bem para a classe média alta que eles têm, ou média normal deles, que têm poder de compra para contratar alguém para fazer só essa consultoria do quarto do bebê, etc. E aquilo gera projetos e negócios rapidamente. Cá em Portugal, nós chegamos rapidamente à conclusão que se nós estivéssemos limitados a isso, não conseguíamos ter um negócio a funcionar, porque são fees muito baixinhos, porque é sempre quase duas vezes e meio ou três abaixo do que eles cobram. Nós cobramos duas vezes e meio abaixo, sempre, que é a proporção que temos.

Desordenado, claro.

E às tantas aquilo não gerava nada. Então nós, pela experiência que eu já tinha de arquitetura, muito rapidamente começamos a entrar num mercado diferente. Por exemplo, nós lançámos a empresa logo em parceria com a Sotheby's. A Sotheby's foi o nosso primeiro grande parceiro, onde eu também trabalhei. E isso ligou-nos a um mercado diferente.

Era um selected partners da Sotheby's.

Selected partners ainda hoje. E isso fez com que nós entrássemos no mercado também com um pezinho já em projetos que nos permitiam ir criando esse oceano azul, em termos de gestão, que é não havia mais ninguém a fazer o que nós fazíamos nesse tipo de mercado. E se fôssemos pro mercado mass de toda a gente, tínhamos que contratar equipes muito maiores, investir muito mais dinheiro e fazer uma coisa muito em escala, que também não nos trazia, em termos de arquitetura, muita satisfação, porque depois é um bocadinho despachar serviço. E isso também não é interessante para nós em particular. Gostávamos de poder estar a trabalhar-

Na relação de cada caso, pessoa a pessoa.

Sim, por exemplo, hoje aconteceu-me isso e é muito engraçado, que é, eu tanto estou a trabalhar com os clientes na casa deles e estou a detalhar as coisas todas que a pessoa quer para a sua casa, como estou a falar com o promotor que está a fazer o hotel no Algarve.

Está a fazer a vila em Palmela.

Sim, neste caso, hoje era a Norfinco, uma coisa para Vilamoura, e é uma coisa de hotelaria, 90 e tal apartamentos, portanto, é uma coisa completamente em escala.

Outra escala, sim.

E são duas realidades completamente distintas.

Mas tu gostas das duas e precisas das duas.

Adoro, preciso.

Esta coisa do B2B, como é que é?

B2B.

B2B e B2C. O B2B é para um cliente particular e B2C é para empresa, empresa.

O Architect Your Home foi muito criado para o B2C. E a transição que fizemos em Portugal foi como é que nós explicamos então que quem é bom, e agora nós no ano passado fizemos um rebranding enorme para explicar isso. Quem é muito bom a fazer este tipo de projetos de detalhe, consegue fazer os outros. E mais do que isso, o que é que é uma casa, não é? Porque nós é Architect Your Home. What is a home? E uma casa é o espaço onde nós estamos agora a conversar, é um restaurante onde estamos.

Architect Your Home, o nome é lindo, que é arquiteta sua casa.

Exatamente.

Sua e casa. É muito importante essas palavras, não está aí nada por acaso.

E nós agora o que percebemos é a maneira também de conseguirmos comunicar com todas as outras áreas da arquitetura, o Architect Your, até no site vem assim, tem uma espécie de rolodex que passa Architect Your Hotel, Investment, Future. E então acabamos por conseguir explicar, e nós temos um portfólio já muito grande de projetos desse tipo, e, portanto, agora conseguimos ter esse lado B2B, B2C, bem.

Portanto, com particulares e até empresas grandes com grandes projetos.

Perfeitamente, sim.

Isso é muito xito. Tem este apoio da Ordem dos Arquitetos e também da Câmara de Comércio Luso-britânica, isso foram apoios importantes.

Sim, o lançamento foi super importante. O lançamento foi feito na Ordem dos Arquitetos.

É uma validação importantíssima.

É, e é uma coisa muito fora da caixa, porque a arquitetura em Portugal é muito vocacionada para o arquiteto-autor, o arquiteto-artista. Que é ótimo, e nós temos arquitetos incríveis, mas quer dizer, há todo o resto.

Claro.

E nós ter esse apoio da Ordem dos Arquitetos foi muito xito nesse sentido.

E merecido.

Exato. E quem veio apresentar o Hugo, que é o fundador da marca, ele pôs logo uns slides assim muito desafiantes para os arquitetos, que eram muito provocatórios. E isso foi muito xito ver a reação.

Do gênero o quê?

Era um bocadinho, o que era mais válido, se era o Philippe Starck com as suas coisas de design que vende, ou se era o Corbusier.

Adoro.

E, portanto, o que é que vale? Ou se era Coca-Cola, ou se era isto. Então ele tentava ali provocar um bocadinho o público. E eu acho que essa provocação, acho muito interessante, porque nós temos feito projetos super detalhados, incríveis, com imensa qualidade, mas acho que é preciso ter sempre noção e pés na Terra, que é: "Ok, não dá para fazer, então vamos fazer de outra maneira".

Muito engraçado. Eu estou fascinado a ouvir-te. De facto, e também, Mariana, foste para Londres negociar com eles, passaram para ti a marca, estiveste cá 11 anos com a marca, e depois disseste: "Não, eu quero ser dona desta marca, quero que ela seja portuguesa". Foste para lá, compraste a marca e a sede passou de Londres para cá e tens agora uma delegação em Londres de arquitetos.

Inverti a história.

É extraordinário. O voto de confiança que revela da parte deles também é extraordinário.

Sim.

Por que eles ficaram completamente seduzidos às tuas ideias, à tua cabeça, te acharam de oportunidade?

Eu acho que uma pessoa tem sempre muita vontade.

É extraordinário o que tu conseguiste.

Muita vontade. E consegui também mostrar-lhes que o nosso mercado é mínimo e nós transformamos isto numa coisa enorme cá. E eles também perceberam que realmente há aqui uma motivação enorme. Eu não olhava para aquilo como sendo deles, eu olhava para aquilo como sendo meu. E deles, óbvio.

Claro.

Mas chegou ali um momento em que eu percebi que havia ali uma abertura para isso. Então propus-me, disse: "Olha, mas então e se eu comprasse a marca? Então e se eu ficasse com isto e transformasse isto numa coisa para o futuro?" E pronto, e foi assim que começou a conversa e na altura a Jude, que era uma das sócias fundadoras, que estava com a marca, disse: "Acho que sim, acho que é isso que é preciso". E então passou-me a marca e eu fiz isso, que eu acho que é muito importante passar a sede para Portugal, criar uma holding cá e começar agora a expandir a marca depois para outros países e arranjar em Inglaterra, com as equipes-chave, alguém que então fizesse o meu papel invertido que eu tinha na altura.

Isto é muito importante, porque a tua ideia é essa, a ideia é esta de expandir, estamos a falar em Itália, na Bélgica, em Espanha, que será a primeira, França. Mas tu para isso tens de mandar para lá pessoas, é porque os arquitetos daqui não fazem casas para a Bélgica, como é que eles gostam. Por isso, tens que conhecer, tens que te aliar a uma rede de ateliês.

Sim, e isso é muito bom.

Em cada país, porque eles têm gostos diferentes.

É como se fosse um coletivo de pessoas. Eu gosto muito dessa ideia. O Architect Your Home é um coletivo de arquitetos. E têm que ter a mesma mentalidade.

Mas todos muito diferentes, o que é muito xito.

No fundo, nós temos o mesmo mindset, mas somos todos pessoas diferentes.

Exatamente.

E isso é muito rico.

Claro.

E é muito gratificante.

Claro que sim.

E dá aos clientes também muita vantagem terem várias pessoas diferentes a pensar sobre as coisas. E eu acho que sobre os outros países, nós agora estamos a fazer projetos noutros países. Por exemplo, ainda hoje estava a falar com outros clientes que estão a fazer em Saint-Tropez. Estamos a fazer uma casa em Saint-Tropez. Obviamente que eu fui lá, encontrei um arquiteto lá também, ainda não temos lá equipe, mas havia um Architect Your Home do UK, que foi viver para lá. Obviamente, uma pessoa cria os seus links, pessoas.

Uma rede de contacto tem que ser, exatamente.

E então já estamos a fazer o projeto. O projeto já foi licenciado lá pelo arquiteto local, que é o que faz sentido.

Claro.

Nós estamos a trabalhar com o cliente na parte criativa, porque Conhecemos muito bem o cliente, sabemos o que é que ele vai gostar. Eu fui para lá, estive em Saint-Tropez uma série de tempo a observar, a desenhar, a esquissar, e isso gerou um projeto que eles querem e agora já está na fase de ir para construção.

É extraordinária esta ideia. Só para lembrar, com estes vossos serviços, cada cliente sabe exatamente o que custa e o quê, quanto tempo demora, quanto pode gastar em cada fase de um projeto, adaptar à sua escolha e necessidades. É tudo muito simples e transparente, está tudo listado, é um menu. É possível ajudar a melhorar uma casa, mesmo com um budget controlado. É possível aceder ao trabalho de arquitetos de todo o tipo de público. E depois a pessoa diz: "Olha, agora tive um revés, vou interromper um bocadinho este arranjar destes três quartos e quando eu tiver melhores condições, retomo outra vez mais à frente". Não tem problema.

Sim, nós temos uma cliente de Angola, que é a Orlando, que eu adoro, que começou há 10 anos ou mais, que fiz um miniprojeto para a casa dela. Também precisava só de uma coisinha, um cantinho do jazz, e então começámos a trabalhar umas coisas. Depois, de repente: "Olha, então em Angola tenho a minha filha". Então fizemos um projeto para Luanda e depois fizemos outro para Lisboa e agora já não estou eu, está uma colega minha, está a fazer mais coisas para a casa dela passados 10 anos. Isso é poder recomeçar e acabar e voltar. Eu acho que isso é muito bom para todos.

Esse espírito colaborativo com o cliente não é uma coisa muito comum entre arquitetos, por acaso.

Não, talvez não.

Fazem também muito home staging, é uma coisa gira.

Sim, isso é muito gira.

Montam casas para a venda, para agências imobiliárias.

É mesmo staging, não é? Porque não basta pôr lá um sofá, tem que se encenar um bocadinho uma vivência.

O cliente pode parar e recomeçar quando quiser e desmonta a ideia de recorrer a um arquiteto que seja só para grandes orçamentos. Portanto, é um mito urbano esta coisa de usar um arquiteto só faz sentido em grandes projetos e custa uma fortuna. Isto é um mito urbano.

É um mito urbano.

Porque pode ser on demand, digamos assim.

Sim.

A decoração também.

Certo, também.

Não concordas nada que a decoração seja um parente pobre da arquitetura e, portanto, um projeto de decoração para alguém que corra bem, ganha-se um amigo para a vida. Tu tens muito isso, tu tens muitos amigos clientes que ficaram vossos amigos.

Tenho amigos muito próximos.

Isso diz muito sobre a qualidade do vosso trabalho.

Que eu vou e depois fico com eles, nos vários países.

A casa ideal para ti é aquela que responde à mudança da nossa vida também, ao longo do tempo.

Sim, isso tem a ver com a tal vivência de vida. Minha mãe uma vez disse, isso eu acho muita graça: "A casa adapta-se às pessoas que vêm, que vão embora, à cidade onde estão, aos ciclos". Eu acho que é muito isso, a casa tem que se ir adaptando aos nossos ciclos de vida.

É um setor também muito masculino e tu tiveste, portanto, que lutar bastante, tiveste que te esforçar muito, como dizia a Patrícia Reis, tive que trabalhar o dobro, porque era loira e era gira, e então ninguém acreditava no meu trabalho. Tu também és estrangeira, o que também é engraçado.

É verdade.

A mensagem de empreendedorismo e igualdade de género acaba por estar sempre subjacente a toda essa história da tua Architect Your Home. É um setor, de facto, tradicionalmente masculino. Ser mulher e empreendedora é um caminho das pedras, como uma vez disseste isso numa entrevista que eu li.

Sim. É mesmo assim.

Ainda hoje, não devia ser, mas é.

Sim, é verdade. Eu tenho duas filhas e passo-lhes muito a mensagem que elas vão ser o que elas entenderem que vão ser.

Mas vão ter que lutar.

É, mas eu às vezes penso que quanto mais difíceis são as coisas, melhor é depois a nossa conquista. Porque se forem fáceis, eu acho que ninguém faz nada se as coisas forem fáceis de obter. Não sei, eventualmente. Mas este mundo muito masculino, já me aconteceu estar em reuniões. Uma vez até tirei uma fotografia porque achei aquilo extraordinário. Éramos 15 pessoas e era uma mulher.

E tu disseste, e com razão, e depois apanhas esta fase das carreiras, entre os 30 e os 40, e já temos 30 por um caminho à frente, onde vocês têm a maternidade. Como te aconteceu, tu estavas ainda no processo do vosso assina quando ia abrir o negócio novo, enquanto estavas grávida.

Tinha uma bebê, depois tive outra bebê, e a bebê ia comigo para todo lado.

Portanto, 30, 40, vocês as mulheres, o período da maternidade, e os homens aí continuam com as carreiras.

Claro, mas eu acho que é preciso também as mulheres, não é nenhum bicho de sete cabeças isso. Hoje também foi lá uma colaboradora que teve um bebê, foi lá com o bebê para conhecer. Eu gosto imenso de crianças e bebês e acho que é preciso saber que temos todos timings diferentes. Mulheres e homens não têm o mesmo timing na profissão.

Não são iguais, as responsabilidades não são iguais. Mania de querer tudo igual.

E é normal que haja ali um período.

E há riqueza nessa diferença.

Claro que há. E há um período em que nós não vamos progredir tão rapidamente na carreira, mas isso não tem mal nenhum. É preciso também dizer, não tem mal nenhum. Adquire outras competências e depois logo recupera o caminho. Ou não, quer dizer, depois cada um decide.

Vida intensa que tu levas, alturas da minha vida, no meu percurso, dizes tu, que nem me lembro bem como é que fazia, mas fazia. É um blackout total, tal era o cansaço. Tu não tiveste burnout, não sei por quê.

Não tive, mas acho que a maternidade é duríssima. Os primeiros tempos de maternidade depende das grávidas e das mães, óbvio.

E das crianças, às vezes.

E das crianças. Essa minha filha em particular era um diabinho e ela não dormia, não nada. Eu literalmente não me lembro de vários meses desse período, porque estava a lançar o Architect Your Home, superfocada no trabalho, sempre com a bebê acordada, noites e noites. E às tantas, uma pessoa lá passa por aquilo, porque o tempo passa.

Mas depois não é o que tu te lembras para a vida, não é isso.

Não, claro que não, óbvio que não.

É verdade que os teus clientes são 60% de particulares e 40% de empresas. Isto ainda é mais ou menos, ou não?

É, continua a ser e acho que faz algum sentido, tendo em conta que nós temos os nossos arquitetos associados.

Isto em alguns anos, portanto, é que eu não sabia se ainda era.

Não, mas tem que ser mais ou menos essa a proporção.

Um bocadinho mais de particulares. E três quartos estrangeiros?

Sim, muitos estrangeiros.

Continua a ser.

Continua a ser.

E entre portugueses, angolanos, brasileiros, americanos, franceses, ingleses.

O que é engraçado agora é que como temos esses 40% menos, que são os privados, ou B2B, representam naturalmente mais faturação, porque são projetos maiores. E nesses projetos, maior parte das vezes são promotores portugueses. E isso mudou aqui um bocadinho a maneira. Nós estávamos praticamente sempre a falar Outras línguas e agora temos muita coisa em português. Isso também é bom de ver, porque é sinal que as nossas empresas andam realmente a conseguir fazer muita coisa.

O que é esta coisa de fazer uma casa inteira num dia? Os clientes PME Rápidos, tu tens isto?

Isso é muito giro.

Casa do Balanço, por exemplo.

Isso tem muito a ver com nacionalidades também.

Ok.

Neste caso, são clientes brasileiros, que são sempre a andar.

Sim.

E eu fui almoçar com a cliente, ou brunch, ou qualquer coisa, para os conhecer. Já tínhamos falado, e ela queria explicar o que é que queria para a casa. Então explicou no brunch e depois disse assim: "Então vá, vamos?" E eu assim: "Vamos? Como assim, vamos?" E ela assim: "Então vamos comprar as coisas para a casa". E eu pensei: "Mas quando? Hoje, agora?" Então foi muito engraçado, porque fizemos uma casa inteira num dia.

Extraordinário.

Mas tem muito a ver com o tipo de cliente.

Decoraste, mobilaste toda.

Exatamente. E é essa capacidade, também, que nós temos que ter de adaptação, que eu acho que nem toda a gente tem, obviamente. Há muitas pessoas que se calhar diriam: "Ai, não, depois vamos marcar isso".

A boa comunicação é a base para projetos bem-sucedidos.

É, para tudo na vida. A boa comunicação leva-nos muito longe. E não é só comunicação, é o saber ouvir. É nós estarmos a conseguir perceber o que a outra pessoa nos está a dizer e depois a seguir comunicar em relação ao que nos foi dito. É a base para tudo.

Tens 150 projetos parados nas autarquias. Isto é uma dor na alma?

Não são 150. Temos 150 projetos ongoing. Temos muitos projetos desses parados nas autarquias.

Mas nem com o Simplex urbanístico, nem nada, isto não melhorou?

Ontem estava a falar sobre o Simplex com um jornalista. Ficou um complicex, não é? Quer dizer, não é simplex nenhum. Infelizmente, eu acho que ainda falta aqui mentalidades, que têm que se adaptar, porque a ideia base está lá e está certa. Nós temos que simplificar procedimentos, nós precisamos de mais casas.

É um grande problema, é a casa de habitação.

O ónus pode passar para o requerente e para o técnico. Quer dizer, nós podemos ter o tempo de responsabilidade. A câmara pode fiscalizar depois. Mas enfim, isto envolve tanta coisa e tanta burocracia, e nós somos o país dos papéis, que às tantas parece que é uma luta.

Com o tempo isto vai agilizar, achas?

Eu espero que sim.

Para bem de todos.

Sim, eu tenho sempre uma visão positiva, mas temos tido experiências muito complicadas com as entidades. Não é só as câmaras, é a APCCDRS, tudo o que são entidades, as redes, as águas, tudo o que mexe no território, há sempre alguém que tem um pequeno poder.

Que trava um bocadinho. Exato.

E esses pequenos poderes são muito difíceis de gerir, porque não há comunicação, às vezes, que nos salve. E é preciso ali, não sei muito bem, isso é uma boa aprendizagem que é preciso fazer, como é que uma pessoa ultrapassa essas coisas, porque depois é muito difícil explicar às pessoas: "Olha, afinal, vamos ter que esperar mais não sei quantos meses. Olha, afinal, é preciso mais este papel".

É exatamente agilizar.

E parece que nós não sabemos também o que estamos a fazer, e isso é muito frustrante, por vezes.

Mariana Morgado Pedroso, a comunicação, no teu caso, é um sucesso, e aqui também tenho certeza que foi. O nosso tempo acabou. Voou num instante, foi tão bom falar contigo.

Foi muito rápido.

Foi muito rápido, foi muito interessante esta tua paixão pelo património, esta tua ideia de arquitetura e decoração por menu. Isto é tudo muito bom. Desejo-te a melhor das sortes que mereces, para ti e para a Architect Your Home. Bem-hajas, obrigado por teres vindo.

Obrigada.