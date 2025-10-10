Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O público não vai alinhar muito naquilo que é demasiadamente artificial. O que obviamente me agradou.

Claro.

Já era mestre da oitava arte, agora também é mestre em Ciências da Comunicação. Depois de nos visitar há mais de quatro anos com o seu livro "Pequenas Histórias", Paulo Roberto, fotógrafo profissional, professor de fotografia há mais de 30 anos, traz o seu último livro, lançado este verão, "Lisboa, I Love You". E fala da inteligência artificial e do impacto negativo desta nas artes e principalmente na criatividade. Como está a inteligência artificial a abalar a indústria fotográfica? Como afeta as questões da autoria, os critérios estéticos, o mercado da arte? Olá, Paulo, e bem-hajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador.

Olá, João Paulo. Muito obrigado pelo convite.

É um prazer estar aqui a falar contigo. Só para relembrar os nossos ouvintes, porque tu já vieste cá, eu tenho aqui a data, foi em 9 de junho de 2021, portanto já fez quatro anos. Este teu fascínio pela fotografia foi uma vocação que tu descobriste, parece que aos 14 anos, com a primeira Kodak Instamatic, foi nessa altura?

Foi exatamente. Meu pai ofereceu-me uma Kodak Instamatic, que era uma máquina em que se metia uma cartridge.

Era uma espécie de cassete.

Uma cassete, exato.

Abria uma tampa atrás, metia-se aquela e fechava-se.

Exatamente. Metia-se a cassete, fechava-se e depois tinha 24 fotos, se não estou em erro, se bem me lembro. E depois para revelar, tu levavas a cassete completa.

Entregava-se inteira.

Entregava-se inteira. Se quisesses revelar em casa, tinhas que partir aquilo tudo que era em plástico. E a partir daí, ainda aqui ando.

Tu guardas fotos dessa altura? Tens?

Tenho algumas. No outro dia, que foi há um ano, portanto em 2024, quando foi o 50º aniversário do 25 de Abril, pensei: "Não, mas espera lá, eu tinha 16 anos nessa altura". Eu lembro-me que no 25 de Abril, não, porque meu pai e a minha mãe, coitados, estavam atemorizados e não, ninguém pode sair de casa. Mas no 1º de Maio, porque morava aqui perto.

Em Alvalade. A tua infância foi aqui nesta zona.

Exatamente. Aqui muito perto, entre a Rádio Observador e o Liceu Padre António Vieira, que é ali numa rua aqui próxima. E o 1º de Maio foi aqui onde é o Inatel agora.

Na FNAC.

A antiga FNAC, exatamente, no 1º de Maio.

Foi no 1º de Janeiro. 1º de Maio foi na FNAC, obviamente 1º de Janeiro.

Exatamente.

Não foi na Fonte Luminosa? Achava que o 1º tinha sido na Fonte Luminosa.

Não, foi aqui. Aliás, há o célebre discurso do Álvaro Cunhal e do Mário Soares. Aquilo cheio de gente. E lá estava eu com 16 anos, máquina na mão a fotografar. E no outro dia fui recuperar algumas dessas fotografias.

Faziam 50 anos, incrível.

Exatamente, nas minhas caixas e que tenho.

E então, aproveitaram-se algumas?

E aproveitaram-se algumas. Eu gostava muito de fotografar manifestações. E há uma que eu guardo com algum cuidado, que é uma criança, uma menina nos ombros do pai, uma criança loira, muito bonita. E agora recentemente, quando foi o 50º aniversário, fui à manifestação na Avenida Liberdade e não é que eu encontro algo parecido com essa imagem.

Outra vez um homem com a criança de cavalito.

A criança aos ombros. E depois fiz a comparação e até publiquei, salvo erro, acho que foi no Facebook.

50 anos depois.

50 anos depois, a comparação das duas.

Entre as tuas duas filhas, Joana e a Mariana, são fotógrafas também, têm o gosto ou nem por isso? Ou só com o telemóvel?

A minha filha Joana é pintora, fez o curso de pintura nas Belas Artes. E depois vamos falar da inteligência artificial.

Exatamente.

Os cinco anos que ela demorou a fazer, no tempo em que ela fez o curso, ainda era uma licenciatura.

Pré-Bologna.

Exatamente. E a minha filha Mariana, não sendo artista plástica nem visual, tem um jeito também enorme. Ela já não mora lá em casa, mas ainda conservamos o quarto dela cheio de grafites e colagens. Muito engraçado.

Os artistas, a arte na tua casa.

Exatamente.

Muito bem, tu ficaste logo seduzido pela moda e pelo retrato, é uma coisa que tu gostas muito, quando ainda eras aluno aqui no Liceu Padre António Vieira. E depois tiraste este bacharelado, que já falamos disso na outra entrevista, em Relações Públicas e Publicidade. Mas a novidade de então para agora é que fizeste este mestrado em Ciências da Comunicação, aqui na Universidade Nova. Isso aí sim, já mostra que tu agora já és mestre em comunicação. Era uma coisa que já ambicionavas há algum tempo?

Não, propriamente querer ser mestre, nunca me ocorreu, mas a vontade agora, nesta altura da minha vida, de decidir ir estudar foi algo que assim...

Grande exemplo.

Foi daquelas coisas que é de repente: "Por que eu não vou estudar outra vez?"

E conseguiste arranjar tempo entre os cursos, as coisas.

Exatamente, entre a minha atividade como professor. As aulas do mestrado eram sempre à noite.

Era pós-laboral.

Exatamente, das 18h às 21h, portanto consegui conjugar bem.

Mas isso é muito a tua maneira de ser, Paulo. Tu desde o princípio gostas de uma coisa e aplicas: "Vou estudar isto a fundo". E fizeste cursos por tudo que é sítio e lá fora. Sempre estudaste muito, o que é engraçado, incluindo na University College for Creative Arts, em Rochester, por exemplo, no Reino Unido. Estudaste em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Tóquio, na Suíça, em muitas escolas importantes, porque tu quando pegas numa coisa: "Não, é isto, eu quero aprofundar, ver as técnicas", vais aos salões. É impressionante, és de fato muito informado em toda esta arte.

É, porque João Paulo, eu acho que a vontade de aprender não se esgota. Quando eu me tornei fotógrafo profissional, depois de ter feito os tais não sei quantos cursos na Suíça, em França, nos Estados Unidos, etc, fui sempre incrementando as minhas performances enquanto fotógrafo. As técnicas, basicamente, e também estéticas, obviamente. Mas nunca perdi essa vontade de aprender.

As câmeras vão evoluindo e a técnica e tudo.

Sim, mas repara, na fotografia depois há uma altura em que tu, em termos técnicos, sim, podes evoluir nalgumas coisas mais, conhecer algumas câmeras, algumas versões novas do Photoshop e de edição, mas não é que se esgote, mas o campo já não é tão vasto. A linha, o túnel não está lá tão ao fundo. Enquanto que depois o autoconhecimento e o queres aprender como ser humano, que foi isso que me levou. E depois esta dúvida sobre as artes e o que é hoje a arte. Considero que vamos falar nisso depois.

Claro que sim.

E aí levou-me a dizer: "Não, eu tenho que estudar." Eu já tinha estudado na Nova.

Não sabia.

Já. Em 1800. Já estava a arrastar há 100 anos.

Estás aqui com 140 anos.

140 anos.

Mas diz.

Em 1980 e qualquer coisa, cursei antropologia. Não passei do primeiro ano. Mas a Universidade Nova é extremamente familiar, porque as instalações são as mesmas.

Era ali na Avenida de Berna, esse espólio.

É, exatamente. E foi este ímpeto.

Gosta de estudar.

Gosto de estudar. Gosto muito de aprender permanentemente, ler, estudar, etc. Um amigo meu tinha me dito: "Estou a fazer uma licenciatura em filosofia." Um amigo, enfim, ligeiramente mais novo que eu, e eu fiquei: "Realmente, por que eu não vou estudar?" E achei interessante.

Falámos disso, agora estava lembrando que falei aqui dos salões e as visitas, as exposições. Tu, de facto, entre a última vez que vieste e agora, de sete a 10 de novembro, estive no Grand Palais, em Paris, neste Paris Photo 2024.

Sim.

Aliás, vi uns artigos sobre isso. São muito importantes estes salões da fotografia. Este é o mais importante internacional dedicado à fotografia.

Este é o mais. O Paris Photo é montra daquilo que são as tendências, assim como as feiras de moda em Milão, Itália e Paris, assim também eu vejo o Paris Photo como uma espécie de montra daquilo que é a fotografia contemporânea em termos de fotografia de autor. Não estou a falar da fotografia comercial. Estou a falar da fotografia de autor.

Teve mais de 200 expositores, uma coisa extraordinária. 80 mil visitantes.

É impressionante.

Mais 23% que no ano anterior.

O Paris Photo é impressionante, porque ninguém imagina. Eu acho que nós aqui em Portugal não imaginamos o que é o sucesso daquilo, porque aquilo é uma feira, portanto uma feira de arte, como é aqui a Lisboa Arte ou como é o Arca em Madrid, etc. Mas só exclusivamente dedicado à fotografia.

Com mesas redondas, com debates. Teve 400 sessões de autógrafos.

Aquilo é impressionante. As filas para entrar. Claro, eu vou sempre uma hora em que já não há muitas filas, mas aquilo são filas enormes de milhares de pessoas. Basicamente, a grande maioria não são colecionadores, porque repara.

Há tudo, artistas, curiosos.

Aquilo também é para colecionadores. Tens lá vintage, fotografias vintage a ser vendidas por 200 mil dólares e não sei o quê, que são aquelas dos HG e tal, e de grandes fotógrafos.

Man Ray.

Sim, Man Ray.

Herb Ritts.

Exatamente.

Imagino.

Mas o Paris Photo, que eu já vou há vários anos, pelo menos talvez há uns 15 anos, é de facto fabuloso.

A montra das montras.

A montra das montras. E acho que para um fotógrafo é fundamental.

Depois é engraçado o Paris Photo, porque diz, como vi nos teus artigos a falar da feira, que tinha este que era dos grandes mestres até às novas abordagens. Tem esta coisa do mix media, por exemplo.

Exatamente.

Junta uma fotografia com a imagem, com colagens e com pintura. E também havia 15 galerias só no setor digital.

Só no setor digital. E eu já estava na altura de volta da minha tese da inteligência artificial e das artes, e do impacto.

Será que são todos artistas? Estávamos a falar disso.

Exatamente. E então já fui à procura. Será que as pessoas estão muito interessadas nesta nova abordagem digital, no sentido de artificial. Estou já a querer ligar com o tema da inteligência.

Exatamente.

E o que eu verifiquei, João Paulo? Verifiquei que não. Verifiquei que a grande maioria das pessoas, 80, 90% das pessoas ainda estavam no analógico e nos autógrafos.

No setor principal.

Exatamente. Apesar de eu ser muito aberto a novas abordagens, o tal mix media dos fotógrafos que eu falo no meu artigo na revista Arte Capital, é precisamente um fotógrafo que utilizou o mix media.

Essa coisa que mistura pintura.

Tem a fotografia, depois mistura ali um pouco de colagem, pintura, etc.

Mas é bonito, os resultados são bonitos.

Os resultados são muito interessantes. Claro, não acontece aquilo que eu temia. Eu temia, eu confesso, porque desde a pandemia que não ia ao Paris Photo. Não ia, quer dizer, 2019.

Teve um gapzinho.

Exatamente. E cinco anos depois, 2024, no ano passado lá fui e fiquei fascinado com, de facto, a pujança que a fotografia continua a ter. E que o público, em geral, vai voltar no sentido de não vai alinhar muito naquilo que é demasiadamente artificial.

Pois. Eu estou aí.

O que obviamente me agradou.

Claro. Estou agora a pensar aqui em falar das tuas exposições. Tens 17 exposições individuais e mais de 30 coletivas, o número foi aumentando também durante este período. Aqui em 2019, este "Amo-te, Lisboa", que tu fizeste na Galeria Verso Branco, tem um bocadinho a ver com este teu fascínio pela cidade, pela esta tua cidade, e com este livro também que saiu agora, este "Lisbon, I Love You", uma viagem fotográfica na cidade por desvendar. Esta é uma edição Contra Luz, o livro está muito bonito, este álbum billing, que é no fundo uma celebração, como tu dizes, visual da alma desta cidade que desde sempre te encantou e onde viveste. Mas que não é uma coisa típica. Primeiro, o preto e branco, que é muito importante. Isto foi inspirado noutros livros que também conhecias, não foi?

Foi.

É que isto foge do postal turístico, não tem nada a ver com isso.

Exatamente.

É muito curioso.

Eu quis fugir dessa perspectiva do guia turístico.

A beleza dos detalhes que passam despercebidos normalmente às pessoas. É muito curioso e tu consegues isso. Mas qual foi a inspiração disso?

Claro. E como eu sou um lisboeta de lisboeta, nasci no Hospital Santa Maria, portanto é mesmo assim, não posso mudar esse facto.

Não rejeitas as tuas raízes.

Não rejeito as minhas raízes, embora more em Oeiras há muitos anos.

É, estás como eu.

Também. Mas como venho todos dias para Lisboa, para o estúdio, para as minhas aulas e para o meu trabalho, etc, nunca deixei Lisboa. Algo que eu decidi há cerca de uns 10 anos, porque este projeto, na minha mente e na prática, começou há cerca de 10 anos. Eu aliás falo nisso na introdução. E comecei a pensar: "Por que eu não hei de fazer?" Porque eu tenho como base um livro que até trouxe hoje para aqui para tu veres, o original.

Muito bonito.

"Paris des rues et des chansons", que é um livro que o meu pai me ofereceu, precisamente também há cerca de uns 30 ou 40 anos.

"Paris das ruas e das canções". É 1960.

E como podes ver, a lombada está já toda esfarrapada, mas não faz mal. Eu gosto muito até do cheiro do papel, é impressionante como eu gosto de esfrotar esta história dos livros.

E depois em 2010 foste viajar a Budapeste e aí deparaste outra vez com esta.

Encontrei um livro sobre Budapeste, também todo a preto e branco, etc. E pensei: "Por que eu não hei de fazer um livro que tenha a ver com esta visão nostálgica que eu tenho sobre a cidade e da fotografia dos anos 60?" Repara, há aqui muita nostalgia.

Daí o preto e branco também.

O preto e branco, exatamente. Eu não sei se te cheguei a dizer, mas depois quando foi agora do mestrado, eu cursei uma das unidades curriculares, foi Cinema Português.

Sim.

E qual foi o filme que eu escolhi?

"Os Verdes Anos".

Foi "Os Verdes Anos".

Do Paulo.

Do Paulo Rocha.

Sim, exatamente.

Bem, eu fiquei fascinado, João Paulo, com o filme, que eu não conhecia, porque eu, como muitos portugueses, embora goste muito de cinema, conhecia essencialmente as comédias portuguesas dos anos 40 e alguns filmes mais contemporâneos. Mas não conhecia "Os Verdes Anos". Eu vi o filme aí cinco vezes. Não só por causa do trabalho que depois fiz.

É de 1963?

De 63.

O cinema, a fotografia, a pertença e a cidade que é minha. O título que deste a este estudo para o teu mestrado. Muito bonito.

Exatamente. E eu já tinha em andamento o projeto do livro. E o facto de ter, de repente, e foi uma coincidência eu ter deparado esta unidade curricular, porque houve uma outra que eu não fiz. E depois quando me inscrevi no último semestre, escolhi Cinema Português. E depois o professor Pedro punha vários filmes à consideração e eu escolhi "Os Verdes Anos". Olha, "Os Verdes Anos", é isso mesmo. E fiquei fascinado com o eu estar a ver aquele filme e estar a reconhecer os locais, as ruas, as avenidas, aqui próximo, como tu sabes.

O Tejo, o Texas Bar, o Botão.

Sim, e mais aqui a Avenida de Roma, aqui próximo do Observador. Tudo, a Avenida da Igreja, etc.

A rebeldia da juventude à noite.

Então fiquei ainda mais imbuído desta ideia de que o meu livro fazia todo sentido para mim. E o preto e branco, como sabes, o filme "Os Verdes Anos" é um filme completamente rodado em preto e branco. E é isso.

E é engraçado tu dizeres: "Uma cidade que se nos escapa pelas mãos, pelas mudanças físicas, excesso de turismo, descaracterização veloz, comum a tantas outras". De facto, para mim, quiseste captar um bocadinho aquela Lisboa que ainda tem, porque isto é tirado agora, uns resquícios das coisas que vamos encontrando nos cantinhos de Alfama, os velhotes, os parques, os jardins, aquelas esplanadas, Lisboa à noite, os elétricos, os cães, as igrejas, a cidade romântica dos casalinhos. Vais encontrar estas coisas que são intemporais.

São intemporais. Porque eu comecei, e como tu provavelmente também sentes, esta é um pouco estares a perder a mão.

Sim. Esta evolução.

Esta evolução em que tu vais deixando a tal cidade que é minha.

Senti isso.

Começa a pouco e pouco a sentires que não é a tua. E então eu quis fazer uma espécie de, não foi um grito de alerta, mas fazer um registo.

Para memória futura.

Para memória futura, exatamente.

Estava a pensar isso agora.

O overtourism, de facto, é algo que me entristece um bocado e penso que a todos nós, lisboetas. E começamos a ver depois-

A gentrificação.

Exatamente.

As lojas antigas a irem embora.

As lojas começam a desaparecer, os cafés, tudo isso começa a desaparecer. E a ser alterado e substituído por coisas mais recentes e que já não têm a mesma ligação que tinham. Claro que tu dizes assim: "Isso é pura nostalgia". É, de facto é pura nostalgia.

Ainda bem.

Ainda bem.

Isso é que era enjetar as raízes. Se não era bom. E no fundo, tem lojas que são todas iguais. Eu estou a pensar, como dizia a Catarina Portas, nas 200 lojas seguidas de imãs em Lisboa, que não têm graça nenhuma. E desaparece o alfarrabista, as pessoas típicas, a ginjinha e as livrarias antigas. É verdade. E aqui é um bocado isso. Eu aprendi com o teu livro que Al-Hamma, que é a origem de Alfama, quer dizer fonte de águas boas, águas que não faziam dano a ninguém.

Eu também não sabia e nas minhas pesquisas depois fiquei a saber a origem de Alfama.

E trazes poesia. Adorei ver as pessoas às janelas, aquelas travessas do Menino Deus. Eu vi o Menino cá embaixo a passar na rua. É, de facto, um livro muito bonito, que eu recomendo vivamente, neste formato de álbum, que nem sequer é muito grande, faz lembrar aqueles da coleção dos Correios, que também são muito boas. E de facto parabéns por esta obra, que é mais ou menos o teu oitavo livro?

Sim, é o oitavo livro.

Depois de teres vindo cá com as pequenas histórias e ainda editaste aquele das mulheres.

"Fida das mulheres", que já esgotou. Também era uma edição pequena.

Mas é muito importante para um fotógrafo profissional editar livros, não é, Paulo? Tem uma certa importância. Mais do que exposições.

A minha ideia é que tu fazes a exposição e a exposição começa e acaba. Pronto. O livro fica.

É mais efêmero.

Por isso é que eu tenho um livro com 50 anos, o tal "Paris des rues et des chansons". E os livros são algo de físico, de material, que fica e que perdura para além de ti, da tua vida. É um tal legado que tu deixas, porque as exposições eu acho que são importantes, obviamente, mas vão e vêm. E essa é que é a verdade.

Muito bem. Paulo Roberto, fotógrafo profissional, vamos ficar aqui num pequeno intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Paulo Roberto. Ele que é fotógrafo e professor de fotografia há mais de 30 anos. Traz-nos o seu último livro, "Lisboa, I love you", e fala da inteligência artificial e do impacto desta nas artes, principalmente na criatividade. Estava agora a ver também outra coisa que eu me lembro que conversámos da outra vez, Paulo, e muito importante também no estúdio que tu diriges e criaste: a questão dos cursos. Continuas com muitos cursos de fotografia. Eu lembro que tinhas este para jovens e adolescentes, dos 11 aos 18. Isso ainda acontece de vez em quando?

Acontece principalmente nas férias escolares.

Exatamente. Que é uma ideia extraordinária.

Porque uma vez um amigo meu disse-me: "Epá, por que tu não crias um curso que ocupe as férias, não muito tempo, mas alguns dias das férias?"

Mas para esses miúdos, 11 a 18 anos, é ótima esta idade. Podem despertar o interesse.

Exatamente. E há muito tempo. Olha, eu que pensava que não tinha jeito nenhum para dar aulas a adolescentes.

Revelaste um docente profissional.

Um dia, uma das minhas estagiárias e colaboradoras que me fazia estes cursos, uma jovem de 20 e poucos anos: "Paulo, olha que eu afinal hoje ou amanhã não posso ir. De maneira que peço desculpa, mas aconteceu-me aqui uma situação inesperada". E eu já não tive tempo para arranjar alguém que a substituísse. Pensei: "Não, vou experimentar ser eu". Qual foi o resultado? O resultado foi que não só eu gostei.

Gostaste da experiência?

Gostei da experiência. Não só eu gostei, como os jovens, os miúdos, gostaram imenso. E então a partir disso, mais uma vocação que eu descobri que não conhecia. O dar aulas a muitos jovens. E de facto é impressionante tu veres que alguns jovens, ou bastantes, têm uma apetência para comunicar através da fotografia muito grande.

Descobres talentos bons.

Descubro grandes talentos. Eu lembro que tinha um aluno, um jovem, um adolescente de 14 anos, que era fabuloso, porque ele já tinha um network incrível. Ele já fotografava surf e os surfistas na praia de Carcavelos, etc.

Aqui perto de nós.

Exatamente. E já fazia montes de negócios. E eu perguntava: "Ó João, então?" "Não, eu já vendo, eu compro e vendo teleobjetivas e ponho anúncios e não sei quê, e faço isto e aquilo". Tinha 14 anos, eu nem queria acreditar. E fazia, obviamente, tecnicamente fotografias muito boas. E tive experiências muito interessantes com jovens, uns mais jovens, outros menos jovens, até a tal faixa dos 18 anos. E encontram-se pessoas com muito talento.

Há aqui uns cursos muito bonitos. Este de fotografia de arquitetura e interiores, é outra coisa que eu por acaso também gosto muito. Outro curso que tu tinhas era: conheça a sua máquina fotográfica. Isto é muito importante, as pessoas às vezes dão-lhes boas máquinas ou compram, e depois não sabem o que são aqueles botões, o que aquilo faz tudo, e sem saber. Pode dar-nos oportunidades extraordinárias para fazer fotografias mais bem conseguidas. Até tinhas o workshop de fotografia com o telemóvel, que é engraçado. Tu não és fundamentalista, então. Esta coisa que eu tenho uns colegas teus que vêm cá e dizem: "Não, com o telemóvel".

Nem pensar. Não, eu não sou fundamentalista. Vamos lá ver. O media é uma máquina. Os telemóveis hoje têm, não podemos esquecer-

Têm capacidades, são computadores autênticos

São computadores. E não é só isso. Quem fornece a parte fotográfica dos telemóveis são os grandes fabricantes.

Às vezes é Zeiss.

Zeiss, a Carl Zeiss, etc. Que são fabricantes de máquinas há Mais de 100 ou 200. Vamos lá ver. Mas não é isso que está em causa. Penso que era o Cartier-Bresson que dizia: "O que interessa não é a máquina, o que interessa é quem está por trás da máquina". E, portanto, os telemóveis são um mídia, é uma forma de captar. E os cursos de telemóvel têm como objetivo, obviamente, ajudar as pessoas a fazerem melhores fotografias. E eu não fico nada preocupado se estou a ensinar a fotografar através de um telemóvel ou através de uma máquina fotográfica. Eu aí não sou um purista e não sou um fundamentalista.

Aí também educas muito o olhar, além daquelas técnicas básicas, do tipo: "Epá, não ponham o horizonte no meio da fotografia, fica muito mal". Há umas técnicas mais ou menos básicas, mas depois também o olhar. Nesta cena, fazes saídas de rua? Vamos pra rua experimentar coisas.

Muito, muito. Os cursos são essencialmente práticos. Temos uma parte teórica muito pequena, que enfim, tem umas apresentações e passamos uns vídeos para as pessoas se inteirarem dos aspetos mais técnicos. Mas depois é prática. Eu saio com as pessoas e vamos lá fotografar. Vamos pra aqui, vamos pra acolá, e as pessoas fazem exercícios concretos, seja com a máquina, seja com o telemóvel. Tenho feito muita coisa, até com grupos e em câmaras municipais.

Tu também tens aqui programas low cost. Isto é, as pessoas vão ao teu site. Para saber destes cursos todos, que são muitos, são dezenas. Ainda estás a dar alguns. Como é que é o teu site, Paulo?

O site chama-se www.cursosdefotografia.pt. Cursos de fotografia, tudo together. É fácil. Ou então, a pesquisa no Google também pode ser feita WS8A, quer dizer Workshop Estúdio 8A.

É o nome do teu estúdio que tu fundaste.

Que eu fundei há-

Há 30 anos?

Fazemos este ano 30 anos.

É de 95 que estava a vir aqui.

Exatamente. Fazemos este ano, agora este mês, no dia 25 de outubro, celebramos os 30 anos.

Parabéns, então.

Muito obrigado.

É uma boa celebração.

Exatamente.

Já estamos aqui a lançar. Fiquei fascinado com esta tua tese de mestrado, que gerou também estes artigos que escreveste na Visão, que saíram agora.

Saiu na Visão de-

Dia dois, se não me engano.

Exatamente. Faz amanhã oito dias que foi publicado.

Tese de mestrado: Somos todos artistas? A inteligência artificial, a fotografia e as artes. A morte anunciada da criatividade humana? Isso são tudo perguntas que têm dentro do teu mestrado. Também houve, por exemplo, esta questão da frivolidade das artes visuais. Isto foi também uma parte do teu mestrado, da fotografia, que ainda é considerada em Portugal uma arte menor e se há ou não uma banalização. A tua visão é um bocadinho pessimista nisto. Há muito enfoque no entretenimento puro e duro e as pessoas já não procuram alguns critérios mais estéticos, mais profundos. Sentes isso, que está a aparecer essa banalização?

Se tu vires que a fotografia, disparate, agora estava a pensar em fotografia. A obra de arte que agora é mais badalada recentemente é uma banana com uma fita cola.

Exatamente. Fica cola na parede.

Tu pensas assim: "Bom, sim, realmente. Será que isto é arte?" Se calhar pra ti não é, mas pra quem promove aquilo, é. E a inteligência artificial vem um pouco neste seguimento da frivolidade das artes, em que este livro, que eu já li umas cinco ou seis vezes, o livro "A Civilização do Espetáculo", do Mário Vargas Llosa, que eu não conhecia o trabalho dele, nem conheço. Confesso, agora vou confessar, vou me confessar a ti e ao público, que não conheço os romances do-

Prêmio Nobel

...não conheço. Mas conheço este livro muito bem, porque já o li cinco vezes, que é um livro fabuloso, que eu aconselho. É um livro que foi publicado em 2013 e que fala precisamente disto, do espetáculo. Tudo é espetáculo e, segundo ele, esta tal visão pessimista tem por base, obviamente, aquilo que é a realidade. Repara, ele escreveu o livro em 2012 e foi publicado em 2013. Ele não sabia que iria aparecer um indivíduo com uma banana pendurada numa parede a vender por um milhão e não sei quantos dólares. E há muitas histórias, como sabes, eu depois no meu trabalho que fiz para essa disciplina do mestrado, falo precisamente nalguns trabalhos caricatos, até inclusivamente, penso que sabes, que há, por exemplo, um artista na Dinamarca, em que o museu dinamarquês, muito conhecido, Copenhaga, convidou, fez uma espécie de call para os artistas.

A arte invisível, não é essa?

Era um pouco por aí, que era: como é que nós podemos mostrar que os artistas não são compensados monetariamente pelos seus trabalhos, comparativamente com outros artistas, por exemplo, salvo erro, na Suécia. E houve um artista que foi convidado e o museu encomendou-lhe então uma obra. Qual foi a obra que ele depois entregou, passado uma semana ou duas? Foi uma tela vazia, sem nada. Uma tela, um canvas vazio.

Ah, mas sem nada, tudo branco.

Comprou a tela e foi lá entregar. E depois: "Isto representa a falta de apoio aos artistas".

O vazio.

O vazio. Eles pagaram não sei quantos, cento e tal mil euros.

Esta peça está bem outra vez, agora da arte. O cara comprou um quadro todo branco e depois convidou os amigos, deu milhões por aquilo. E o teatro era todo, aliás, que fez o O Mário Gomes e o Tony Feio fizeram isso há uns anos e agora vai ser reposta. Então o que é que tu até pagaste por isso? Uma balunha. Dizia: "Tudo branco". É tudo branco? Não, também mas isto é um rovo que faz conta um roco, qualquer coisa. Não julgues que isto é a brincar. E não te faz lembrar também o Marcel Duchamp, por exemplo, com o urinol, ao contrário, a fountain.

Foi um pouco aí que começou o questionar de que tudo pode ser arte. Qualquer coisa pode ser arte, desde que a sociedade diga que sim, pode ser arte.

O mercado aí é que dita um bocadinho as coisas, não é?

Exato.

O Andy Warhol e as latas de sopa.

Mas aí até havia algum sentido, na minha ótica, porque o Andy Warhol e toda a época dos anos 60, 70, da pop art, etc, acompanhou um pouco aquele movimento que eu considero uma das épocas mais interessantes da contemporaneidade.

Sem dúvida.

Na música, nas artes, no cinema, se tu fores a ver, foi uma época extremamente criativa.

Exatamente.

Comparada com hoje, nós hoje vivemos, na minha opinião, uma travessia do deserto em termos criativos.

Se calhar é ciclos, Paulo. E depois de qualquer dia tem que dar uma revolução qualquer e volta uma coisa.

Provavelmente. Tu vês, por exemplo, no cinema. Se eu te perguntar agora que filmes é que tu te lembras, de facto, que te marcaram muito, tu provavelmente vais fazer como eu, digo eu.

Sim, diz.

Que é: vou buscar filmes mais antigos, anos 70, 80, 90. E esta artificialização da vida e da humanidade que estamos a ficar. Sabes que um dos filmes que mais me impressionou, que hoje eu acho que era uma premonição, é um filme que se chama Blade Runner, do Scott.

Extraordinário. Ridley Scott, tão bom.

Do Ridley Scott, em que o virtual, a inteligência artificial vai um pouco nesse caminho. Olha, já estou a entrar um pouco nessa.

Sim, vamos a isso. Estamos nisso.

Que é o virtual, inclusivamente os próprios seres humanos e os robôs, e tal, tornarem-se como que humanoides. Lembras dos replicants.

Replicants. Eu lembro perfeitamente, e ele era caçador de replicants, o Harrison Ford no filme. Uma coisa que eu adorei nesse filme, não só a estética, que eu adorei aquela estética, o Vangelis, a música, tudo aquilo ali é maravilhoso. Como agora um bocadinho o Dune, pra mim, replica um bocadinho isso também. A música, o cenário, a história, tudo aquilo é muito interessante. Agora, o Blade Runner era extraordinário, porque eu lembro que vi e impressionou-me muito, porque aquilo era num futuro, já não me lembro quando é que era, mas que não era tão distante, como havia ainda chuva e carros e táxis e bancas de rua a vender comida. E depois havia também carros que andavam a pairar. Mas eu gostei dessa mistura, a polucidade, uns ecrãs a passar, umas luzes a passar.

À noite, os drones.

A polucidade. Eu sei, é uma mistura, não é o Espaço 999. Era uma coisa na Terra, mas já com os avanços muito bem pensados.

Exatamente.

Esteticamente era um filme lindo.

Um filme lindo. E era um filme que era, na minha opinião, uma premonição daquilo que nós já estamos a viver hoje. Isto transportado um pouco para as artes visuais e pra fotografia, que eu só me quero pronunciar sobre a fotografia, porque não quero entrar em áreas que obviamente não conheço tão bem, embora no mestrado tenha dialogado muito com os professores e com os meus colegas.

Não, e falaste muito do blow up, falaste imenso de cinemas, de outros filmes.

Do blow up, exatamente. O meu interesse pelo cinema.

A fotografia, o mistério, esse capítulo incrível.

Exatamente, vem daí.

Mas de facto, a morte anunciada da criatividade humana. Isto faz muito pensar com esta inteligência artificial generativa, que no jornalismo, por exemplo, dá uma grande batalha entre o que contesta a sua objetividade, como tu dizes, e o que se aceita, o que não se aceita, o que se pode aldrabar, e há muita coisa que se pode aldrabar. Mas depois, como é que da arte ao jornalismo, a inteligência artificial está a abalar a indústria. Escrevia Ana Marques Mayer outro dia no Público. Mas agora, de facto, este Fred Risten que foste buscar do International Center of Photography está preocupado não só com a criatividade na fotografia, mas com a democracia e com a sobrevivência das pessoas. A inteligência artificial está a impactar tudo.

Claro, porque lá está, há bocado falávamos das próprias imagens que hoje nós não sabemos se são fake ou deep fake, como diz o professor Carlos Filhais. Nós não sabemos se aquilo é verdade, se não é verdade. Aí a história da democracia podia estar em causa.

Já podes fazer tudo.

Exatamente, tudo é possível. Tu viste agora recentemente, não quero entrar obviamente pela política, mas filmagens e fotografias que foram publicadas, que afinal não eram verdade.

Exatamente.

Lá sobre a flotilha e a pessoa a segurar no lagostim. Repara, isto pode, de facto, ser um perigo, na minha opinião. Não estou nessa área da política, mas na minha opinião é um perigo. E para as artes, obviamente, que é também e para a fotografia. Eu quando foi a defesa da minha tese, o que eu fiz? Eu próprio usei a inteligência artificial e criei umas imagens. E pedi para fazer uma das imagens que tenho aqui no livro, que é o Terreiro do Paço, e está uma rapariga numa trotinete. Aquela foto foi feita na pandemia, por isso é que aquilo não tem ninguém, só tem ela.

Está quase vazio.

Exatamente. E fui à inteligência artificial e escrevi: "Quero uma fotografia do Terreiro do Paço, em Lisboa, etc. O rio está por trás de mim. Quero uma pessoa a andar numa trotinete e a ver-se o arco". Tu não imaginas as coisas incríveis que a inteligência artificial criou.

Já com uma qualidade extraordinária, ainda por cima.

Qualidade extraordinária, mas coisas perfeitamente absurdas. Por exemplo, uma das fotos que foi criada e que eu depois mostrei ao júri foi Isto foi uma imagem criada pela inteligência artificial. Um indivíduo numa scooter, numa espécie de Vespa. O Terreiro do Paço cheio d'água, como se tivesse havido um tsunami. E o Arco da Rua Augusta, visto, obviamente, do lado-- nós estamos de costas pro rio, e via-se aquilo tudo inundado d'água e ele lá a andar. Repara bem o absurdo, porque a inteligência artificial obviamente tem depois estas coisas um bocado absurdas. Se calhar é uma questão de tempo, João Paulo, se calhar daqui por algum tempo estes absurdos já não vão-

O Carlos Filhares dizia: "De quem é a autoria dessas imagens?"

Exatamente.

Quem fez o software, das pessoas que fizeram o prompt, de quem tirou as fotografias. Porque a inteligência artificial também existe porque estas imagens, este generative AI, bebeu milhões de imagens de pessoas reais. Há pessoas que se calhar não querem que as suas imagens sirvam pra inteligência artificial aprender. Isto põe muitos problemas.

Pois, exactamente.

De direitos.

Exatamente. Cada vez que publicas algo na internet-

Fica do domínio público.

E fica do domínio público.

E pode ser usado pra entrenar a IA.

E a inteligência artificial pode aproveitar aquilo.

É extraordinário.

E obviamente que o que me preocupa mais é a parte da criatividade. E eu falo nisso, como sabes, no tal artigo. Não é preciso aprender já. Pra que vão servir as escolas de arte? Vamos lá ver. Se fazer, por exemplo, uma pintura ou um desenho. Não vou pintura porque depois tens que usar os materiais que são algo que é físico. Os óleos.

O pastel, o que for.

O pastel, o que seja. Mas por exemplo, pra criares uma ilustração, não precisas de aprender desenho, nem pintura. Pões uns prompts. Não sei se sabes que já existem livros e cursos de prompts. Só de prompts. "Faça uso os melhores prompts", etc.

De facto, quanto mais aproximado aquilo for, mais consegues o resultado que procuras.

Claro. A inteligência artificial, agora de repente ocorreu-me, pode fazer e cria teses, teses de mestrado.

Exatamente. Há professores, têm que ser nas universidades, programas que já conseguem, têm que separar quando é que são coisas iguais.

Tem que detectar a inteligência artificial. Porque eu andava a investigar, e encontrei vários sites que cobram um X, 200 dólares ou 250 dólares, e te fazem uma tese.

Extraordinária.

E eu demorei ali meses e meses a fazer a minha tese. Pensei: "Por que não?" Claro que, obviamente, não queria almehar nisso.

Nós estamos mesmo a acabar. O Leonel Moura, por exemplo, já passou e esteve aí sentado também este artista conceitual, um dos maiores defensores da inteligência artificial e da robótica. Ele tem este livro, "A Inteligência Artificial é Arte", onde diz que os criativos humanos deixarão de produzir diretamente as suas obras pra passarem a estimular as máquinas que as farão. Isto é muito discutível, pode ser o futuro, mas é assustador. Não deixa de ser assustador. Mas ele diz que não substitui o artista, mas pode complementá-lo, porque de facto há coisas em que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta, um assistente de um fotógrafo. Os programas de edição de imagem, já pode muito mais rapidamente chegar a resultados que se calhar tu à mão demoraria muito tempo. Pode ser um complemento.

Repara uma coisa.

Tem que haver limites.

Distingue entre o instrumento e o instrumental. A inteligência artificial enquanto instrumento parece muito útil. Eu próprio utilizo, não vou agora dizer que não. No Photoshop, a versão, por exemplo, estou a fazer publicidade, se calhar não devia. A versão mais recente, que já tem inteligência artificial incluída, faz-te operações extremamente mais depressa, mais rapidamente, 10 vezes, e mais bem feitas, 10 ou 20 vezes mais depressa do que nas versões anteriores, que estavas ali horas a retocar, a tirar uma coisa qualquer que estava no chão.

Eu já li tudo e depois fazes.

Exatamente. Aí não me impressiona. O que me impressiona mais e que me preocupa mais é a parte da criatividade, ou seja, tu deixas de ser fotógrafo, pintor, músico. Hoje podes fazer trechos de música. No outro dia vi um programa.

Há os que escrevem uma sinfonia à Beethoven.

À Beethoven, exatamente.

Ou completa esta sinfonia do Mozart. É extraordinário.

Aqui há uns meses passou uma reportagem sobre a inteligência artificial na área da música e era impressionante. Hoje já há, inclusivamente, maestros que já dirigem orquestras com obras criadas por inteligência artificial e aquilo é impressionante. Tu ouves e dizes assim: "Não sabes se foi criado por um humano, se por uma máquina". Mas ele depois confessava, o maestro que era entrevistado: "Sim, foi a inteligência artificial".

Mas de facto o Gérgil dizia que as máquinas não sabem e não podem criar. É um problema da criatividade que esteve aqui também em discussão hoje. Paulo Roberto, quero agradecer muito a tua passagem aqui, mais uma vez, pelo "Convidado West". Tens que voltar com mais cursos, mais livros, mais ideias, mais teses. Agora é doutoramento. Quando for doutoramento, voltas.

Muito obrigado.

Um grande abraço pela tua sumidade e até sempre. Muito obrigado.

Até à próxima.