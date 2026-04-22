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Esta administração é profundamente incompetente, incapaz e inábil. Não acho que Israel seja, Israel segue a lógica dos seus interesses e daquilo que entende ser a sua necessidade de preservação e de sobrevivência nacional. Claro que é um governo extremista. Eu não tenho qualquer simpatia pelo regime repressivo iraniano, mas também não tenho nenhuma simpatia pelo governo extremista de Israel, nem pelo governo extremista dos Estados Unidos.

O que sabemos, de fato, sobre o Irão? A palavra Irão sugere aiatolas, teocracias, terroristas, véus e repressão de manifestações. Mas o Irão é muito mais do que isso. Uma civilização milenar, um povo persa muito hospitaleiro, que repete à exaustão não ser árabe, orgulhoso de um império que já foi o mais importante do mundo. "Tudo sobre o Irão" procura mostrar isso mesmo e revelar mais um país que é muito incompreendido, porque ainda muito desconhecido do Ocidente. Seu autor é Ricardo Alexandre, sociólogo, investigador, professor, jornalista, repórter de guerra, comentador. É jornalista há 36 anos, foi em reportagem a 36 países, doutorado em Ciência Política, editor de Política Internacional da TSF, comentador da SIC Notícias. Lança agora, então, este "Tudo sobre o Irão", que ainda estava a escrever quando os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o Irão. Estados Unidos, Israel e Irão, como ele diz, três extremismos de uma guerra, onde é que isto vai parar? Vamos conhecer melhor o autor, a quem Adelino Gomes chamou um grande repórter do jornalismo português de hoje. Olá, Ricardo, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo.

Olá, João Paulo, muito obrigado.

É um grande prazer estar a falar contigo. Esta conversa que, vou informar os nossos ouvintes, já estava prometida há uns meses, antes de começar a operação Fúria Épica. Já tínhamos falado que estava que ia-se aqui falar deste país.

Já, há meio ano, por aí.

Por aí. Deste país, que é de fato um país maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre o Irão. Para já, é só descobrir e explicar aos nossos ouvintes que tu és portuense, sociólogo. O teu projeto final de curso foi sobre as tribos da música, as subculturas juvenis e os consumos de música, novas identidades sociais. Isto está um pouquinho ligado ao teu grande amigo Aguardela.

Sim, está. Isso tem uma explicação.

Com o João Aguardela, "Esta Vida de Marinheiro", este livro já sai há 15 anos, era um grande amigo teu.

Sim, isso provavelmente foi o livro que mais me custou escrever. Desejava não ter escrito.

Largou-nos muito cedo.

Uma vez, o João ainda estava vivo e eu tinha lhe dito: "Um dia escrevo a tua biografia."

Ah, é? Já tinhas uma promessa?

Sim, disse isso. Mas assim a brincar. E depois a Sandra Batista, a companheira dele, quando o João faleceu, disse: "Sabes o que é que tens de fazer, não sabes?"

Confiava nos seus dotes como jornalista e bom escritor, de fato.

Mas eu, na verdade, quando comecei a fazer rádio, em rádios piratas, rádios locais, piratas do Porto há 40 anos, comecei precisamente a fazer programas de música, programas de música e de música portuguesa. O meu primeiro programa era um programa chamado... participei, o programa já existia. Vais achar isto se calhar surreal, mas é assim. Um dia, um amigo da altura bateu-me à porta de casa num sábado à hora do almoço e disse-me: "Queres vir fazer rádio?" Eu: "Fazer o quê?" "Rádio." "Mas eu nunca fiz rádio." "Mas eu estou a fazer rádio na Rádio X, na Rádio Portugal."

Que era a 7FM.

Não, antes disso, anos antes disso. Era a Rádio Portugal, no Shopping Dallas, que entretanto hoje também já não existe, está fechado.

Exatamente.

E disse-me: "Podias vir fazer, porque há um Ricardo que falta. Então, como tu és Ricardo, vais fazer o programa conosco." E foi assim, a minha estreia foi assim. O programa chamava-se Poetas do Oculto e era sobre, nunca pensei muito bem por que o programa se chamava assim, na verdade, mas era Poetas do Oculto e era sobre rock português, brasileiro e espanhol. E eu depois continuei um bocado nisso, na senda dos programas, também era a altura de começar a seguir os Chuts e Pontapés para todo lado, na altura do álbum do Cerco deles e do Circo de Feras, etc. E, portanto, comecei a fazer programas de música moderna portuguesa, da chamada música moderna portuguesa.

Mas já conhecias o Aguardela? Já era teu amigo? Ou conheceste por causa disso?

Conheci o João porque o João conhecia outro amigo nosso, outro amigo meu, de irem aos concertos dos Chuts, precisamente.

Ok.

E depois começamos a encontrar em função disso, aí em 88, 89, por aí.

Mas, de fato, foi um músico muito singular, que teve esta profunda paixão pelas raízes da cultura da música portuguesa, e isso refletia-se muito na música que ele fazia.

Era extraordinário.

E então juntaste estes testemunhos de amigos, de familiares, os teus, do que passaste com ele, e pronto, fizeste este "João Aguardela: Esta Vida de Marinheiro", de 2011. Tu, depois da sociologia do curso, tiraste mestrado em Sociedades e Políticas Europeias, aí já fizeste esta tese sobre os Balcãs. Doutoraste depois em Ciência Política, aqui no ISCTE, especializaste-te em Relações Internacionais, também aqui era a Jugoslávia.

Era sobre os Balcãs, sim.

Aliás, esta Jugoslávia que tu falas aqui, chegaste a estar em Columbia, foste a Columbia, à Universidade em Nova Iorque.

Fui convidado. Vamos lá ver, estas coisas são assim. Eu propus a alguémPorque senti que precisava abrir um bocado a horizontes e conhecer pessoas e ter acesso à bibliografia que de outra forma não tinha e acesso a debates e conferências que aqui estamos no sério muito mais limitados. Apesar daquilo que já se consegue fazer à distância, e é muito, obviamente. Eu tinha conhecido, tinha entrevistado, creio que até uns encontros organizados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no Liceu Camões, em que vieram dois historiadores que eu acabo de ter entrevistado. Um era o Antony Beevor, grande historiador sobre a Segunda Guerra Mundial, e outro era o Mark Mazower.

Este é que te convidou.

O Mark Mazower dava aulas em Colômbia e ele é que acaba por me convidar. E passei lá três meses extraordinários. Apanhei a altura da época de exames e na época de exames nas universidades, na Colômbia, pelo menos, era assim, as bibliotecas estavam abertas 24 horas por dia.

É extraordinário. Tenho um filho lá e por isso sei que-

E portanto era ótimo

...as várias bibliotecas, o que é extraordinário. Tinha umas quantas bibliotecas aquele campus, é extraordinário. Muito bem, por enquanto, és professor universitário também, do mestrado de jornalismo, por exemplo, e em vários sítios que tu ensinaste. Ensinaste jornalismo radiofónico, jornalismo de investigação, jornalistas em situações de conflito. É verdade, porque uma das coisas que tu fazes é teres tiveste estas várias saídas, ainda Timor-Leste, Palestina, Balcãs, Afeganistão, Ucrânia. Foste, por exemplo, enviado especial a Cuba em 2013, portanto já há 13 anos, onde fizeste várias reportagens radiofónicas sobre todas as mudanças que estavam a acontecer. Agora, ao veres hoje estas notícias, o que é que te faz lembrar ou o que é que te faz temer?

Faz-me-

As coisas estão muito mal hoje

Eu acho que as pessoas estão ainda pior do que estavam já na altura. Se nós juntarmos um modelo de governação que não se coaduna já com este tempo, não faz sentido, está completamente obsoleto. Se juntarmos a isso o peso que as sanções-

Como aliás o Irão também sofre por causa disso

...o chamado bloqueio americano e o impacto que isso tem na vida de Cuba é absolutamente enorme.

É dramático

E, portanto, mais o que aconteceu à Venezuela e os rendimentos ou aquilo que Cuba tinha era muito do petróleo venezuelano que ia para a ilha.

Exatamente. E que hoje fechou essa torneira.

Essa torneira fechou e é certamente muito mais difícil para os cubanos.

Uns anos também teve sucesso este teu programa Visão Global. Aliás, que deu depois também num importante livro que tu escreveste aqui com o embaixador José Cutileiro, que durou na Antena um, uns 13 anos?

O programa ainda existe na Antena um.

"Conversas para entender o mundo" era o subtítulo.

Eu com o José Cutileiro estivemos juntos entre a Antena um e depois já no estado Sítio na TSF, estivemos juntos 15 anos.

É extraordinário.

Foi uma parceria semanal durante 15 anos.

Incrível a visão deste homem.

Era extraordinário. Era uma aprendizagem constante.

É o que estás aqui a fazer hoje sobre o Irão, mas que fizeste com ele muitos anos.

Era uma aprendizagem constante todos os semanas.

Ler o mundo é importante quando se tem alguém que sabe, que domina, que tem uma cabeça-

E ele sabia ler o mundo, tinha a experiência que tinha, tinha a cultura que tinha, recitava poemas dos mais variados autores de cor no momento que se lembrava.

Era o homem do renascimento, completamente.

Era extraordinário.

Exatamente. Passaste muito pela TV e pela rádio, portanto, na Antena dois também, a mais clássica das rádios, este chavão é teu, inventaste tu, alegadamente.

Sabes que modéstia à parte, acho que criei esse. E se bem me lembro, fiz outra coisa que era inédita na Antena dois e que na altura chocou alguns ouvintes. A Antena dois tem um público que é um público nicho, mas muito participativo, muito atuante sobre aquilo que é feito. Ou seja, comunica muito com quem faz.

Exatamente.

E um dia recebi uma chamada de alguém que me dizia assim: "Olhe, desculpe, eu estou a ligar, porque nós na Antena dois não estamos habituados a ouvir resultados de futebol. Eu até gosto, mas nós na Antena dois não estamos habituados a ouvir resultados de futebol."

Não faz parte da nossa ADN.

Eu disse: "Pois, mas olhe, enquanto eu estiver a fazer noticiários e se eu achar que o resultado de futebol é notícia, vou dar a notícia independentemente de ser futebol ou não." E assim foi. E, portanto, não sei se criei esse hábito, se foi bom ou mau, mas sou responsável por isso.

Há um trabalho teu também, 2009, Muros da Fé, é também um trabalho muito giro, muito original que tu fizeste.

Gostei muito de fazer isso.

Foste à Chipre, para a Irlanda, por causa dos 20 anos da queda do Muro de Berlim?

Fazia 20 anos a queda do Muro de Berlim e a ideia era visitar outras capitais-

Que tinham muros

...que tivessem muros.

Curioso.

O projeto inicial era mais ambicioso, era ir à Rocinha, onde estavam a fazer uma espécie de muro, era ir ao México, onde estavam a fazer o muro na fronteira com os Estados Unidos, era ir à Palestina.

Sim, separar onde os israelitas se separam dos palestinianos.

Na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental. Mas não houve financiamento.

Foste à Chipre, pela Irlanda, exato.

E pensei assim: "Vamos alterar isto e vamos fazer as capitais da União Europeia, cidades capitais da União Europeia que ainda têm muros."

Chegaste a estar em Gerry Adams, por exemplo, com o Sinn Féin.

Fizemos Nicósia e Belfast e tive a sorte de poder entrevistar o Gerry Adams, que era na altura o líder do Sinn Féin.

Outro trabalho espantoso que tu fizeste no ano a seguir, no Brasil. Não aí foram as eleições que fizeste, mas no ano 2000, aliás, antes, tinhas feito estes 7 mil quilómetros do território do Brasil por causa dos 500 anos da chegada dos portugueses.

Há uma pessoa que provavelmente entre as pessoas, acho eu, agora não está a fazer noticiários, mas sei que está com um programa diário também noutra estação que não as nossas.

Sim, exatamente.

Que é o Francisco Sena Santos.

Incrível.

O Sena Santos no ano 2000 desafiou-me, na altura, em fevereiro.

Que celebrava os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

A chegada era assinalada em abril, era agora, por esta altura.

É extraordinário este desafio.

E o Sena Santos desafiou-me a fazer um mês de viagem.

De ônibus.

De ônibus, de autocarro, tanto quanto possível no Brasil.

7 mil quilómetros de território do Brasil, do Rio a Pernambuco, Rio Grande do Norte ao Pará, Manaus.

A única condição era começar na Central do Brasil, onde a Fernanda Montenegro tinha estado no filme da Central do Brasil.

80 peças de reportagem que isto rendeu. É extraordinário. E entrevistaste aqui o Oscar Niemeyer.

Sim.

O Chico César.

Ó João Paulo, era outro tempo. Porque eu estava no Rio de Janeiro, e comecei no Rio de Janeiro. Ia estar no Rio de Janeiro dois dias e pensei: "Com quem é que eu gostaria de falar no Rio de Janeiro? Oscar Niemeyer." Foi a primeira pessoa que me ocorreu. E fui à lista telefônica, liguei e ele atendeu.

Está a sério?

Ele atendeu, o próprio, e disse: "Se quer vir cá, venha cá, venha até aqui a casa." E eu fui. E passada uma hora, uma hora e meia, eu estava a entrevistá-lo. Hoje em dia, me teria empresas de comunicação, assessorias de relações públicas, o Diabo a quatro e não se conseguiria fazer. E portanto, aí foi possível. Entrevistei o Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, também assim. Fui a um monólogo do Paulo Autran, em São Paulo, e acabei por falar com ele no fim da peça. Também foi assim. Quer dizer, sem nada propriamente combinado antes.

Exclusivo e combinado no momento. E claro, ganhaste um prémio de excelência da RDP, daquele primeiro semestre de 2000, por estas 80 peças, por este trabalho extraordinário que tu fizeste. Tu tens muitos artigos e capítulos escritos em livros. Eu adorei esta coisa do manual de reportagem, "REC", que é o peso da sorte na construção de uma carreira de repórter. É um artigo teu que achei extraordinário, isso é muito importante.

É verdade.

Saíste-- exatamente, que é tão importante. "Por uma vida normal: guerra e paz na Jugoslávia" foi o teu primeiro livro que tu editaste, portanto há 24 anos já. Por causa disto, dizem que tu falas um pouquinho de serocroata, ainda sabes ou já não consegues praticar?

Falo um pouco.

Deves ter passeado por ali, de facto, é uma língua.

Continuo a conseguir falar um pouco.

Eles têm muita facilidade.

Oriento-me nos táxis, nos restaurantes, percebo o que é que as pessoas estão a falar, consigo responder alguma coisa, mas-

Aquela língua com tantas palavras sem vogais, por exemplo. Eu lembro, RT, R-T, era cabo.

E tem coisas que nós não temos. Tem sete declinações o alemão, que eu tinha aprendido dois anos de alemão na escola, o alemão tem quatro: o nominative, accusative, dative e genitive. O serocroata tem essas quatro e ainda tem mais três.

Sete declinações no total. Eu lembro de outra coisa lá, é que eles têm, um pouquinho como os portugueses, e ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, muita facilidade em aprender línguas. Conheci um vendedor de gelados que falava russo, inglês, português, quatro línguas.

Certo, e isso notás nas pessoas que vêm daquelas partes da Europa, que vêm para cá e passado pouco tempo-

É a maneira que usam o aparelho linguístico, deve ser

Passado pouco tempo. E eu acho que também de um ensino muito exigente, de muita qualidade, e as pessoas rapidamente conseguem aprender outras línguas, de facto. É assim.

Impressionante. A breve história do Afeganistão, de A a Z, que tu editaste há quatro anos. Como tu dizes, não tive muita sorte, exceto este do Irão, não tiveste muita sorte com os lançamentos dos livros. Este aconteceu, o do Afeganistão, importantíssimo, no dia em que começou a guerra da Ucrânia.

Sim, isso basicamente resume-se assim: quando publiquei o da Jugoslávia, já tinha acontecido o 11 de setembro, ninguém queria saber dos Balcãs. Quando publiquei o da Palestina, já tinha acontecido a invasão americana do Iraque e ninguém queria saber da Palestina.

E este do Afeganistão?

O da Ucrânia. No dia em que publiquei o do Afeganistão, começou a guerra na Ucrânia, ninguém quis saber do Afeganistão. Aliás, estava eu a apresentar o livro e estavam as pessoas a comprar os livros do Milhazes sobre a guerra da Ucrânia.

Este é de 2000.

Este fato coincidiu.

Este foi, o timing deste filme é extraordinário. Já tinhas publicado há 20 anos este do Irão, "O País Nuclear", depois daquela tua ida, aliás, tempo fácil do Jorge Sampaio, quando foste enviado especial da Antena 1 ao Irão, no início do confronto político e diplomático, por causa da questão do programa nuclear. Tudo sobre o Irão, então, esta é uma edição Ideias de Ler, uma essencial do grupo Porto Editora, que vai sair a segunda edição.

Acho que já está a sair a imprensa para a segunda edição, sim.

E já revista e aumentada, embora esta primeira, que saiu agora, isto são 450 páginas, uma ideia deste editor, do Henrique Pinto de Mesquita, também comentador agora, como tu. Este livro, que eu tenho na mão, já inclui a morte do Khamenei, assim como os ataques e os sangrentos protestos de 2026. Mas depois vais para a música, para o cinema, para a gastronomia, para o futebol, para as pessoas de fato compreenderem. Tens as festas gay que sabias em Teerão. Falas com os teólogos xiitas, o papel das mulheres, que é tão importante fazer isto, mas de fato, este timing, confessei outro dia com um editor teu que dizia: "Eu estava já a escrever este livro." A primeira versão já tinhas desde o verão do ano passado.

Sim, a primeira versão estava desde o verão.

Esperar uns mesinhos.

Eu acho que aquilo carecia de muito trabalho de edição. Acho que o Henrique, além de ter tido a ideia, de me ter feito o convite, teve ali muito trabalhinho comigo, porque estava muito rough, se quisermos.

Exatamente. Muito cru ainda.

Muito cru, era preciso muito trabalho de edição ali. Foi feito mais ou menos até o final do ano. Digamos que ali por volta de novembro, dezembro, o livro estava fechado.

A vossa ideia era depois lançar agora em abril?

A ideia era lançar na segunda quinzena de abril.

Evitar sair agora, exatamente.

Devia estar a sair agora, mas quando aconteceu aquilo em final de fevereiro.

Exatamente, 28 de fevereiro.

Fizemos as oraminhas para tentarmos acelerar as coisas. E houve, de fato, da parte da editora, desde a administração a toda a gente, acho que houve muito empenho para acelerar prazos e o livro pudesse sair rapidamente.

É ordinário, queria dar esses parabéns, Ricardo, por este livro.

Muito obrigado.

Nós, de fato, temos uma ideia que nos é vendida de um país muito a preto e branco, sem matizes, sem camadas, e tu fazes questão de combater estes estereótipos. É um país que eu sei que tu gostas muito, e eu também visitei há quatro anos, de norte a sul, e, de fato, fiquei fascinado com aquelas pessoas. E lembro-me, tive aqui uns convidados, há três anos, que também vieram falar do Irão, uns fotógrafos, que fizeram lá um grande livro.

Eu tenho esse livro e eu vi esse programa que fizeste.

E quando eu falei disso, eu fiquei com a ideia de que eles eram supercríticos com os turistas e superhospitaleiros, e um deles começa a chorar, ainda bem que eram dois, e eu percebi que fui tocar numa tecla de fato sensível.

Não é à toa que as pessoas são muito...

Doces, simpáticas, empáticas com nós.

É daqueles sítios onde podemos conhecer alguém e a pessoa passado atéPodemos à partida achar um bocadinho estranho, porque nós não fazemos isso.

Perdão.

Não fazemos isso, nem estamos habituados a isso. Conhecemos alguém que passados cinco minutos nos diz: "Quer vir lá a casa? Quer vir jantar connosco?"

É extraordinário. E perguntam o que é que já vimos do país, o que é que gostámos. E depois são muito orgulhosos. Estão sempre a repetir: "Nós não somos árabes, nós somos persas."

Não somos árabes, somos persas. O nosso passado, a nossa civilização, isso está sempre presente.

É extraordinário. Este teu fascínio pelo Irão nasceu donde, Ricardo? Foi desta primeira visita quando foste em 2005?

Eu acho que sim. Acompanhava como acompanhei. Eu era miúdo quando houve a guerra Irão-Iraque.

Sim, 80, 88.

Fui acompanhando mais ou menos, mas é evidente que tudo aquilo que se ia dizendo, tudo aquilo que vimos acontecer desde o início da revolução islâmica. A revolução islâmica quando nasce e quando Khomeini regressa de Paris e faz a revolução islâmica, a ideia deles, na altura, era fazer algo diferente da ditadura que tinha acontecido.

Exatamente, com o Reza Pahlevi.

Porque o Reza Pahlevi aqui no Ocidente, prestamos muita atenção ao glamour, aos banquetes que eram organizados.

As meninas de mini-saia que andavam na rua.

As meninas de mini-saia, tudo isso. Ok, muito bem. Mas era uma ditadura, tinha uma polícia política Savak, era uma polícia política tenebrosa. Tinha tudo isso. E portanto, a ideia da revolução islâmica também era fazer algo diferente disso, mas rapidamente descambou numa outra ditadura igual ou muito mais até repressiva do que a que tinha existido.

Muito bem, Ricardo Alexandre, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Voltamos já à conversa. Até já.

As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova York. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal.

Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai se apaixonar por ti?

Episódio três: Desta vez é amor. Os ficheiros do caso Carlos Castro é uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.

Estamos a conversar com Ricardo Alexandre, ele é sociólogo, investigador, professor, jornalista, repórter de guerra, comentador. Traz-nos este "Tudo sobre o Irão", uma edição da Ideias3D Ler, onde ele fala e que, aliás, é um livro que ainda estava a escrever quando os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o Irão e que, no fundo, juntando os Estados Unidos com Israel e com o Irão, são estes três extremismos, como ele diz, numa guerra e, portanto, com toda a incerteza que daí advém e que está ainda a decorrer. Vamos falar, conhecer um bocadinho mais as motivações e um bocadinho o que conta e o que esclarece este livro extraordinário. É, de fato, um livro muito impressionante, porque é muito completo. Devo dizer que adorei esta capa, que é uma capa de uma fotógrafa que tu conheceste cá, se não me engano, foi?

Conheci cá. A Newsha Tavakolian veio cá ao espaço Narrativa.

Que é em Alvalade.

Que é em Alvalade.

Exatamente.

Se calhar mais perto da zona do bairro das Estacas.

Exatamente. Uma rapariga com hijab negro com duas luvas de boxe, é isso que realça esta fotografia. De facto, eu acho que ela está com as mãos caídas e não em atitude combativa.

Ou seja, não é uma atitude combativa, mas não deixa de ser uma postura de dignidade de alguém que se nota que tem um ar talvez triste.

Sim. Eu diria resignado.

Não sei se resignado.

Pois, mas depois de ler acho que não.

As luvas de boxe não apontam para a resignação.

Sim.

Agora, a Newsha veio cá, eu adorei o trabalho dela. Fiz-lhe uma entrevista a propósito do percurso profissional dela. A história dela está aqui dentro, a história de como ela viveu vários momentos do país.

Ela trabalhou no primeiro jornal feminista, aliás.

Ela trabalhou no primeiro jornal feminista iraniano, trabalhou para meios internacionais.

E poder viajar é uma sorte, porque muitos que eu conheci lá não tinham passaporte.

Certamente. Mas é alguém também que ficou um pouco desiludida com o rumo político que o país foi tendo, com as revoluções que acabaram por não ser revoluções, porque não trouxeram as transformações ao ponto que as pessoas queriam. E é alguém que hoje caminha muito mais nos terrenos da fotografia artística e sobretudo preocupada em tratar arquivos do que propriamente em estar a fazer fotojornalismo.

Esta fotografia dela, ela contou-te alguma história sobre ela? Onde é que tirou?

Não.

Não faz ideia nenhuma se tirou lá, se tirou cá.

Não, a fotografia é de Teerão.

É tirada lá.

Esta fotografia é tirada lá, esta fotografia é de Teerão.

E tu também assistes a isto. Isto é mulheres com hijab a fazer ginástica nos aparelhos dos parques ao pé dos rapazolos.

Sim, isso foi das coisas mais impressionantes, as imagens mais marcantes que eu tenho de Teerão.

Quando lá foste agora em 2015?

Não, a primeira vez.

Já era em 2005? Ok. Boa.

Cinco ou seis mulheres não estavam com uma fotografia da capa deste livro em que a pessoa aparece com o rosto descoberto, não, estavam com os rostos completamente tapados.

Estilo burcas?

Niqab, só o espaço para os olhos. Portanto, completamente preto dos pés à cabeça.

Nas máquinas de exercício.

De exercício, nas máquinas.

Ao pé dos rapazes de fato de treino ou em tronco nu.

Ao pé de rapazes, não estavam em tronco nu, mas estavam ao pé de gente que estava de fato de treino e tranquilamente a fazer exercício.

Temos aqui um casal amigo que é comum, que eu sou muito amigo, o Pedro Queiroz e a Gazal, que tu conheceste também bem. Ele já cá esteve também e vai voltar agora por causa do livro dele do Everest em breve, já marcámos até para o mês que vem. Uma pessoa extraordinária, com quem eu tive também contato quando lá fui, que é este português que é o aventureiro humanitário, que casou com a Gazal. Portanto, é uma família bem relacionada, ainda bem, que tem este negócio de pistaches, uma pessoa extraordinária. Tem um filho, o Vicente, e que foi quando eu o conheci, ele estava lá ainda como adjunto do Sapinto, onde sempre já não é.

É verdade.

Ligado também ao futebol, que é outra das loucuras do Irã, dos iranianos.

Era o Marcelo Mosco que dizia que o futebol é um fenômeno social total, creio.

Tem uma grande loucura pelo futebol.

Claro que sim. No Irã há uma grande loucura pelo futebol.

Tinha que ter segurança, porque eles adoravam.

O Ricardo Sapinto era alguém muito prestigiado lá.

Mas acho que era o treinador do Benfica local. Eu não sei, mas era assim de primeira liga.

É uma das equipes mais fortes do Irão. Não quer dizer que seja a equipe que estivesse agora na mó de cima, mas era das equipes historicamente mais fortes.

E o Pedro lia livros mais e fazia essa ligação com o Sapinto, como ele sabia.

Sim, depois deu-se essa curiosidade. Eu conheço o Ricardo Sapinto, nós andamos juntos na mesma escola secundária no Porto.

Não sabia. Boa.

Eu acho que ele é um ano mais novo que eu, um ano e meio ou dois anos, se calhar, mais novo que eu. Agora não tenho assim de cabeça. Curiosamente, depois também eu durante uns verões passei férias com um amigo que tinha uma namorada em Moledo do Minho. Íamos fazer campismo para selvagem, para uma mata entre Moledo e Caminha. E em Moledo jogávamos futebol com a malta que lá estava, os locais e os que tinham casa lá, que era o caso do Ricardo Sapinto, cuja família tinha casa lá, encontrávamos também às vezes em Moledo do Minho para jogar bola.

E também conheces este casal, Atena e Mohammed. Eles são dois iranianos que emigraram para cá, vieram para o norte.

Que emigraram para o Porto.

Por uma razão muito curiosa.

A razão curiosa é o facto de ter ele, o rapaz, o homem, que achou que para a mulher poder progredir profissionalmente era melhor saírem do país. E achava que ela deveria ter essa oportunidade.

Contraria todos os estereótipos que nós temos.

Contraria todos os estereótipos que nós temos em relação ao Irão.

A mulher está em casa e não sai da cozinha.

Da ordem patriarcal e da mulher oprimida.

Muito curioso isso.

Contrariou isso. E é uma história muito bonita. Eles são um casal de jovens muito especiais. Olha, foi daquelas coisas. Eu conheci a Atena porque eles estão a trabalhar em TVDE e eu apanhei uma viagem no Porto.

Do Uber.

No Uber, uma viagem até casa da minha família, da minha mãe.

Boa.

E ela levou-me até lá. Eu quando percebi que ela era iraniana quis ficar com o contato, fiquei com o contato, expliquei-lhe o que estava a fazer, gostava de contar a história dela e ela disse: "Mas para isso, venha um dia à nossa casa." E fui à casa dela.

É extraordinário esse gesto.

Ao sítio onde eles moram e ela tinha todo um banquete de iguarias iranianas preparado para me receber. Foi uma coisa inacreditável, uma delícia incrível.

E a simpatia que está por trás.

E uma simpatia extrema.

Eu lembro que lá no Irão há muitas coisas que me lembro que me tocaram muito. A questão dessa simplicidade e da festa que faziam dentro de casa. Quando eu fui, há quatro anos, o véu hoje já está muito mais suave.

Muito mais relaxado, sim.

Eu na altura ainda discutiam, quem ia conosco, as raparigas que iam conosco, para pôr os lenços, aquelas coisas. Mas nada de mais, apesar de termos ido em agosto, portanto até foi bom. Mas dentro de portas, iam celebrar os anos de alguém, e havia também bebidas alcoólicas, e havia não sei o quê, todas em saias normais e roupas jeans e o que era. Não havia aquela coisa de ser a etiqueta cá fora, que seria obrigatório. Extraordinário. E a outra coisa que me fez muita impressão, Ricardo, foi a nossa guia, a Hanier, que é uma pessoa maravilhosa, falava maravilhosamente bem espanhol e inglês, e que era guia freelancer, era casada com um veterinário, os dois novinhos, 30, 40 talvez. Trintas. A única coisa que me fez muita impressão, que nos explicava a situação toda e contou como é que era o regime, tudo o que havia, e dizia: "Nós até temos algumas liberdades, não podemos viajar assim quando a gente quer, mas até temos. Mas, por exemplo, uma ideia de nós, se calhar, se não tivéssemos este regime, podíamos estar como os nossos vizinhos." Então ela fala no Afeganistão, no Iraque, que estão muito piores que nós. Portanto, isto apesar de tudo, segura-nos um bocadinho. Agora, a falta de liberdade aqui é muito complicada, dizia ela.

Não deixa de ser surpreendente. Por um lado é assim, mas por outro lado, temos ali um país que é muito bem visto no Ocidente, porque há uma relação muito histórica, muita cumplicidade com os Estados Unidos, que é a Arábia Saudita. Pela riqueza que tem, pelo petróleo que tem, pela importância que tem, onde a opressão sobre as mulheres é muito maior.

É muito maior.

Mas que tem agora um novo líder, o príncipe regente Mohammed bin Salman, o MBS, conhecido por MBS, que supostamente terá dado ordens para esquartejar um jornalista na Turquia, no consulado saudita na Turquia. Mas sim, tem essa mancha sobre ele, mas é alguém que tem estado a modernizar muito o país e a mudar as coisas muito rapidamente. A porcentagem de mulheres no mercado laboral da Arábia Saudita mudou muito nos últimos anosAs mulheres que não poderiam conduzir, passaram a conduzir e já são imensas as que conduzem. Portanto, há uma série de mudanças que podem acontecer. E há iranianos que já pensam que o que nós precisávamos era uma liderança mais moderna.

Sim, quase um Atatürk.

De alguma forma, sim. Era uma das coisas que se dizia, que este Khamenei filho poderia ser, para os iranianos, uma espécie de Mohammed bin Salman.

Do Irão.

Mohammed bin Salman do Irão, no caso.

Aliás, a Arábia e o Irão estavam, apesar de serem as tais maiorias rivais muçulmanas, num grande processo de aproximação. Aliás, patrocinados pela China, nessa altura.

Completamente patrocinado pela China.

Quando aconteceu isso tudo e o Trump desfez as voltas e o Benjamin Netanyahu.

Depois de ter começado esta guerra a 28 de fevereiro e da forma como o Irão decidiu responder, retaliando sobre os países da região, acho que prejudicou durante os próximos tempos esse relacionamento com a Arábia Saudita e com outros países da região.

Que era muito importante. Mas claro que Israel não estava interessado.

Israel não está nada interessado, mas repare que tem havido uma enorme contenção de todos os outros países. Os outros países não respondem ao Irão.

Estás a falar dos Emirados?

Os Emirados, o Qatar, Arábia Saudita, Kwait. Ninguém responde, ninguém ataca de volta o Irão.

Eles dizem que não estão a atacá-los diretamente. O Irão diz que está a atacar os interesses americanos.

Interesses americanos nesses sítios. Isso poderá ser parcialmente verdade. Claro que já houve coisas em que não foi apenas isso e houve infraestruturas civis que foram atingidas. Quando um hotel é atingido, o hotel até pode ter capital americano, mas afeta a economia local, afeta as pessoas que lá estão, afeta os trabalhadores que lá estão.

O que é que eles dizem, que são danos colaterais? Mas o que é interessante é que isto descala, não é?

Sabemos que nas guerras há sempre danos colaterais. E nós também não vamos dizer que foi intencionalmente, que os Estados Unidos sabiam que naquela escola, que foi bombardeada no início da guerra, estavam 170 crianças. Não bombardearam intencionalmente uma escola. Mas aconteceu o que aconteceu.

E de facto, eu ia-te contar isto desta guia que dizia que o seu marido, apesar de ser novinhos, diziam: "Nós não queremos mesmo ter filhos, porque neste país não vale a pena."

É dramático.

Foi uma coisa que eu pensei, esta desesperança é dramática. Pessoas educadas, civilizadas, os dois, muito. E depois, de facto, não vale a pena.

Provavelmente, para o poderem fazer ou o dia que o queiram fazer, vão sair. E é o que acontece em muitos desses países.

Isso foi a coisa que mais me chocou, Ricardo, essa desesperança.

Algo que já vi muito nos Balcãs também, e no Irão acontece o mesmo, é a enorme fuga de talento que esses países têm. Aquilo que aqui em Portugal, fruto das condições económicas, da falta de perspetiva, vai acontecendo até em números que às vezes a nós nos deixam preocupados, nesses países é absolutamente avassalador.

Sim, isso é extraordinário, de impressão que me fez, essa desesperança, de facto. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que sentem a falta dessa liberdade. Como é que eles estão a viver esta... tu agora que foste em 2015, tinhas tudo para poder ir em 2025, era o que tu gostavas, se tinha apoiado mais a década seguinte.

Sim, estava pedido, o visto estava pedido.

Por duas vezes recusaram, mas com o uso da Base das Lajes.

A segunda vez que recusaram já foi durante a chamada Guerra dos 12 Dias e o uso da Base das Lajes não ajudou, certamente.

Não sabemos se foi, mas provavelmente é tudo indica que foi.

Não sei se foi, não me foi dito oficialmente, mas oficiosamente foi-me referido isso.

Outra coisa que me impressionou muito, por exemplo, as joias todas guardadas nos cofres do museu que se visita em Teerão, agora se calhar está fechado, mas não tocaram numa pedra, apesar do Xá ter ido embora e ter aquela má fama daqueles super jantares que faziam em Persépolis.

Claro.

Apesar disso, eles respeitam as igrejas que eu visitei, arménias, é extraordinário como eles mostram com carinho.

É um país que tem muito orgulho do seu passado e da sua importância cultural.

E que foi um passado extraordinário.

Isso acho que se nota em qualquer visita, em qualquer situação. A questão é que nós não sabemos, na verdade, não sabemos que Irão é que vai sair desta guerra.

Pois, é a grande incerteza que tu falas também.

Nós temos poucas condições para ter olhares internos, olhares sobre o terreno atualmente, com independência, são poucos os meios que têm capacidade para poder operar dentro do Irão nesta altura.

Tu dizes aqui também que ele estava num caminho até um pouquinho mais reformador e mais aberto.

Este presidente, Massoud Pezeshkian, é o sinal disso. Foi um sinal que o líder supremo, pressionado pelas manifestações, pelo movimento Mulher, Vida e Liberdade, na sequência da morte da Mahsa Amini, toda essa pressão fez com que, face a uma enorme descrença em relação ao sistema, que os iranianos tivessem escolhido novamente um presidente de uma linha considerada mais reformista, mais progressista.

Ok, pronto.

Mas não sabemos o que vai acontecer agora.

O que é que tu prevês?

O mais provável é termos a manutenção do sistema, do mesmo regime, e mais fechado ainda, e com menos espaço ainda para aqueles que defendem reformas e defendem mudanças.

Os Guardas da Revolução é praticamente um Estado dentro do Estado.

É um Estado dentro do Estado. É uma linha diferente. Aquilo que provavelmente pode acontecer é o poder que vai emergir agora, quando mais tarde ou mais cedo houver um acordo com os Estados Unidos, vai ser um poder queNa minha opinião, não vai deixar de ser repressor em relação ao interno, em relação à contestação interna, seja de grupos minoritários ou não.

Que sempre houve. Há décadas que há.

Sempre houve. Mas vai ser, se calhar, mais dialogante com o Ocidente e com os Estados Unidos. E vai ser, se calhar, menos religioso, menos teocrático e mais pragmático do ponto de vista econômico.

Porque há uma linha dentro...

Que é precisamente a linha dos Guardas da Revolução. Eles não estão muito preocupados em que os iranianos sigam fielmente todos os ditames religiosos. Eles querem é negócio. Aquilo é uma estrutura empresarial. Eles querem que os negócios floresçam para se poderem manter também. Agora, para isso é preciso que o sistema se mantenha, se conserve.

Mas é difícil mudar este sistema. Eu acho que foi uma má leitura do Trump. E de Israel, que achavam que era uma coisa fácil de captar como o Kaddafi ou como o Saddam.

São agendas diferentes. Eu acho que esta administração é profundamente incompetente, incapaz e inábil. Não acho que Israel seja, Israel segue a lógica dos seus interesses e daquilo que entende ser a sua necessidade de preservação e de sobrevivência nacional. Claro que é um governo extremista. Eu não tenho qualquer simpatia pelo regime repressivo iraniano, mas também não tenho nenhuma simpatia pelo governo extremista de Israel, nem pelo governo extremista dos Estados Unidos.

Exatamente. Estão as três peças em cima da mesa.

Mas Israel, é verdade, não podemos negar que reiteradamente, e eu acho que erradamente, porque era absolutamente desnecessário, ao longo dos anos, vários dirigentes iranianos foram desejando publicamente a destruição do Estado de Israel.

Sim.

E, portanto, Israel tem argumentos para dizer que está a defender a sua sobrevivência.

E também tem este grande sonho, não tem? Do Grande Israel.

E claramente há este governo-

Já comeu a Síria e a Golã. Está agora a avançar pelo Líbano

...para além daquilo que configura poder ser o genocídio em Gaza, para além da forma como os palestinianos na Cisjordânia estão a ser tratados, para além de terem entrado no território da Síria, agora ocupam e até decidem aumentar o território que ocupam no Líbano e cria uma linha amarela, para além da qual os libaneses não podem regressar às suas casas. E isso acontece sem que...

A comunidade internacional, o peso é que pode ter.

Eu acho que Israel, com este governo americano e sendo é mais possível, sempre teve as costas quentes.

Sim. Acha que se o Trump dissesse ao seu amigo Benjamin Netanyahu: "Acalma as hostes," ele pararia?

Não tenho a certeza, mas acho que é provável que sim. Depende do momento.

Foram um bocadinho arrastados para isto por causa de Israel.

Os Estados Unidos foram claramente arrastados para isto por causa de Israel, disso não há dúvida. O secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu publicamente, logo nos primeiros dias após o início dos bombardeamentos.

Alguma coisa está a mudar na Europa agora, com o Pedro Sánchez, com a queda do Orbán, tudo isto achas que nós que nunca tivemos muito peso, tivemos quando foi a assinatura do acordo nuclear, tivemos algum peso nessa altura, no tempo do Obama.

Acho que é prematuro. Esse momento foi muito importante e houve aí muito trabalho bem feito pela diplomacia da União Europeia. Nós temos tendência a parecer sempre muito críticos em relação à União Europeia. E eu acho que dessa vez, quer a alta representante Catherine Ashton, quer depois a Federica Mogherini, fizeram muito bom trabalho junto com os países europeus no Conselho de Segurança, membros permanentes, mais a Alemanha, portanto França, Reino Unido, mais Alemanha, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, portanto estiveram todos para se conseguir o acordo com o Irão. Depois, para mim, houve um erro claro na forma muito lenta como os Estados Unidos levantaram sanções. Praticamente não levantaram sanções nenhumas ao Irão.

Perfeito. Ninguém estava à espera disso.

E como os Estados Unidos não o fizeram, os europeus também foram atrás.

Foi um fator que pesava para o Irão.

Não trouxe desenvolvimento à economia iraniana, que continua a afundar.

Exatamente.

Como consequência disso, uma linha conservadora voltou ao poder dali a poucos anos. Entretanto, chegou o Trump à Casa Branca e rasgou o acordo. Em 2018 rasgou o acordo. É esse momento de chegada do Trump à Casa Branca e com o seu ímpeto vingativo para fazer terra queimada, digamos assim, para terraplanar tudo aquilo que o Obama tinha feito.

Lançou esta crise também verdade.

Acho que esta crise começa aí. Podemos procurar explicações anteriores, podemos ir à revolução islâmica, podemos ir ao sequestro das dezenas de funcionários da embaixada durante 444 dias. Podemos ir mais atrás ao golpe de Estado promovido pela CIA, que derrubou o primeiro-ministro Mossadegh em 1953.

Que nacionalizou o petróleo.

Mas, pronto, e se calhar poderíamos ir ao ótimo relacionamento que os Estados Unidos e a Pérsia tinham no século XVIII e século XIX.

Exatamente, é isso que eu ia dizer. A Pérsia admirava os Estados Unidos, que era um grande defensor da liberdade e que respeita as fronteiras.

A alternativa, um país que respeita as fronteiras. É uma terceira via alternativa ao que era a tentativa de domínio colonial dos britânicos e russos.

Em 1775, já em Harvard ensinava-se persa e vendiam tapetes persas em Boston.

Precisamente.

Há 20 e tal anos, é impressionante como mudaram as coisas.

E, portanto, ao que chegamos. O que também, por outro lado, nos permite pensar que nem tudo é definitivo, nem tudo é inevitável e nem tudo é insuperável. E, portanto, temos de ter esperança que um dia o relacionamento entre estes países possa ser diferente.

Bem-hajas, Ricardo Alexandre, por esta presença aqui, "Tudo sobre o Irão", um livro da Essencial Ideias de ler, a não perder. Muito obrigado. Mais uma vez.

Muito obrigado. Obrigado eu.