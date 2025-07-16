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Porque efetivamente há poucos recursos, há situações que são muito graves. Prevenimos pouco, e como prevenimos pouco, às vezes quando as situações nos chegam, já são muito graves, e as famílias por não terem os recursos necessários, às vezes, para reverter a situação. E os tempos dos nossos tribunais também não são os mais adequados para as crianças. Portanto, demoramos muito tempo a tomar decisões para o bem-estar destas crianças. E há crianças que efetivamente estão à espera de um projeto de vida durante anos. E isto é um mau trato muito grande. O sistema retira-as às famílias porque estão a sofrer, mas depois o próprio sistema também não cria, às vezes, condições para que tenham um futuro feliz.

Não é agilizada essa saída. A UNICEF estima que uma em cada cinco raparigas e mulheres e um em cada sete rapazes e homens foram vítimas de violência sexual durante a infância e adolescência. Na maioria dos casos, a violência sexual é infringida por alguém do seu círculo de confiança, muitas vezes da sua própria casa. Os dados dos últimos anos indicam que em Portugal os crimes sexuais contra crianças têm vindo a aumentar. Nas mãos tenho um livro: "Podes Falar Comigo: Violência Sexual Contra Crianças". Um guia prático de referência para prevenir o abuso sexual contra menores, dos autores Ruth Agulhas, psicóloga com uma experiência de 27 anos de trabalho diário com situações de violência, e Jorge Neo Costa, um jovem assistente social já com 18 anos de prática. Ambos com experiência profissional na área de violência sexual contra crianças e jovens e membros do grupo Vita, o grupo de acompanhamento das situações de violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Aqui dou umas dicas sérias e importantes sobre como criar ambientes de cuidado e proteção, porque não tenhamos dúvidas, é sobre os adultos que recai a responsabilidade de manter os mais novos seguros e protegidos. Olá, Ruth e olá, Jorge, bem-hajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador.

Muito obrigada.

É um grande prazer falar com vocês. É pena que o assunto seja este, mas ao mesmo tempo, não é pena, é importante ser falado e, portanto, ainda bem que estão, porque infelizmente, tem que ser falado e sempre lembrado. Ruth, já não vinhas há três anos, é muito tempo. Estiveste cá há três anos com o Filipe Gil por causa dos miúdos e ecrãs.

E já estive mais recentemente por causa do grupo Vita, também.

Exatamente. Aqui também no Observador. Muito bem, a Ruth Agulhas, que nasceu ali onde eu moro, em Oeiras, que tem esta família alentejana, ela trabalhou em Évora também bastante tempo. Tem este casal de filhos que já são também adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, não?

14 e 18.

14 e 18, já nem sequer é adolescente. Também, é adolescente e jovem adulto, já adulto. Muito bem. E também é uma nadadora. Continuas de vez em quando a nadar, a fazer natação?

Não.

Tu te comprimias nas piscinas, eu lembro-me disso.

Pois era, fiz natação a minha vida inteira, mas agora com a vida profissional é mais complicado.

Não consegues já ter esse tempo?

Não, agora nado entre livros.

Para mergulhar noutros assuntos. Muito bem. Tu desde 2005 tinhas este trabalho também, além de ser docente e as que ter, eras perita médica legal também?

Sim.

E tens este grupo Vita, então, para o qual convidaste o Jorge. O Jorge Neo entrou no grupo Vita a convite da Ruth, não foi?

Exato.

Muito bem. A parte da Ruth tem a ver com psicologia, na parte acadêmica, e também depois uma pós-graduação em terapias comportamentais e cognitivas. Fizeste este doutoramento em Psicologia, doutoranda em Psicologia.

Sim.

E que esta pós-graduação em análise de dados para as ciências sociais e terapia familiar e sistemática. Tu tens uma grande experiência nesta área dos maus-tratos, das negligências, abusos sexuais, avaliação psicológica forense, intervenção familiar. Tens muitas histórias terríveis. Eu estou a me lembrar de uma ou duas que tu contaste previamente, que eu te pedia, Ruth. Esta questão, por exemplo, da mãe que maltratava este filho e que acabou por engravidar dele, que já é uma coisa dramática.

Sim, tive uma mãe que engravidou do próprio filho, é verdade.

De uns jovens de 15 anos. Uma relação abusiva, sexualmente, com o filho. E esta história que estiveste a falar com o pai enquanto estavam a nascer bazeiros.

Como é que o João se lembra disso?

Mas eu lembro que falavas disso e este contexto foi terrível, mas o pai não podia largar aquela vaca a dar à luz. E tu falaste uma coisa horrível da mulher dele e do filho. E outra vez que andavas com, também deve ter acontecido mais que uma vez, recebeste ameaças de morte. Andavas com uma caçadeira do pai.

É verdade.

Com medo de um homem que te ameaçava mesmo. Isto é muito louco.

Sim, que me escreveu cartas com ameaças de morte. Nós quando trabalhamos nesta área, é uma área muito sensível. E, portanto, se há uma criança em perigo, se há uma suspeita de violência, de abuso sexual, pois há alguém que perpétua essa violência, que a comete. E, portanto, temos muitas vezes do outro lado pessoas que não nos olham com bons olhos, quando fazemos relatórios para tribunal que vão de encontro a essa mesma suspeita e que de alguma forma a validam. Mas como se costuma dizer, são os ossos do ofício. Portanto, quando trabalhamos nesta área.

Muito bem Referir aqui que entre este livro que eu falei, que vamos falar hoje mais, também escreveste agora, já este ano, este da Julieta, um livro infantil. Estreaste nesta área. Julieta, a Tartaruga que Perdeu a Carapaça, editado pela Manuscrito, com ilustração do Tiago M. No fundo, um livro sobre aprender a proteger o seu corpo, uma história para trabalhar com as crianças temas como o corpo, os segredos, o aprender a dizer não, o pedir ajuda em caso de perigo. Isto é muito importante, não é? Porque estamos a lidar com crianças e às vezes elas nem sequer sabem bem o que está a acontecer ou têm vergonha. Isto acontece muito.

Sim, este livro da Julieta é para crianças em idade pré-escolar, até aos cinco, seis, sete anos. É um livro que vem complementar o "Podes Falar Comigo". Portanto, se o "Podes Falar Comigo" é mais dirigido a pais, a cuidadores, educadores, portanto, adultos das várias áreas também que trabalham. A Julieta é para crianças, exatamente porque não colocando o ônus da responsabilidade pela prevenção nas crianças, porque a responsabilidade é dos adultos, como é óbvio, mas às crianças é importante, e talvez isto seja uma forma muito fácil de decorar, temos três Rs na prevenção com as crianças. As crianças devem ser ensinadas a reconhecer, a reagir e a revelar. Reconhecer as partes do corpo, reconhecer toques que podem ser adequados ou desadequados, em função também dos contextos, reconhecer segredos seguros e segredos inseguros, portanto, ensinar-lhes, dar-lhes alguma informação.

Umas ferramentazinhas para elas saberem.

Exatamente.

A partir de que idades, Rute? Por exemplo, isso da parte do corpo, com que idade? Dois, três, quatro, cinco anos?

A partir dos dois, três anos, a partir do momento em que lhes estamos a dar banho. Claro que damos banho desde que eles nascem. Mas a partir dos dois, três anos, quando eles começam a ter alguma noção do seu corpo, do seu esquema corporal, de que há partes do corpo que de facto são privadas, quais são, quem é que deve tocar, como, em contexto, e de uma forma muito tranquila, no dia a dia, aproveitando sempre as atividades.

Até fazer um caso.

Não, aproveitando um bocadinho o quotidiano da criança, ajudá-la a interiorizar estes conceitos, ensinarmos as crianças que há segredos que devem ser guardados e há outros que devem ser revelados. Portanto, contrariando um bocadinho a ideia clássica de que os segredos são para guardar, quem não guarda segredos é queixinhas. Não, são ideias que devem ser desconstruídas.

Desmontadas. Claro. Vamos falar de muitos mitos desses.

Reagir no sentido também de que as crianças aprendam que não têm que obedecer sempre ao adulto. O adulto não tem sempre razão, mesmo que seja uma figura de autoridade.

Mesmo que seja um pai ou um tio.

Um pai, um tio, uma mãe, uma avó, um treinador, um padre, um explicador, um professor. Estou aqui a dar exemplos de vários contextos. E sobretudo, aprender que se reconhecerem alguma situação de risco, não só reagir, mas sobretudo revelar a um adulto de confiança, ajudarmos as crianças a identificar esses adultos de confiança, que deve ser mais do que um, de vários contextos, a ensinar a criança o próprio conceito de adulto de confiança. Outro dia, nos Açores, uma criança dizia-me que o seu adulto de confiança podia ser o Cristiano Ronaldo. E portanto, estamos com um exemplo claro de que o conceito não é claro para as crianças. Portanto, temos que as ensinar de uma forma muito clara quem é que podem ser estas figuras de confiança, como é que podem revelar e o que fazer se aquele adulto não acreditar, achar que a criança está a mentir, a inventar, etc. Porque infelizmente é muito frequente este tipo de reação.

E as crianças também inventam às vezes.

É verdade, as crianças inventam. Sim, mas normalmente não inventam situações sexualmente abusivas. Não é uma fantasia típica, não é uma mentira típica das crianças.

E é bonita essa coisa que dizes, e tão importante essa coisa que dizes dos adultos de confiança. Porque tens razão, por vezes a minha mãe é o meu adulto de confiança, mas às vezes pode ser a minha ajudadora, que ainda agora falámos disso. Portanto, tem que haver outra pessoa, se não for a mãe, se a minha mãe me fizer alguma coisa, quem é que eu vou contar? Portanto, escolher um ou dois, perceber isso.

Escolher cinco. Nós sugerimos cinco.

Cinco, é a sugestão?

Sim, de vários contextos, dentro e fora da família, exatamente para que se o abuso for intrafamiliar, a criança possa identificar.

Reportar a alguém de fora.

Fora, sim.

Engraçado isso que também dizes, Rute, a questão dos miúdos. Os pais, neste caso, como é que os pais podem falar com os miúdos? O que eu estou a dizer é: começar a falar disso, ou dos toques que não se deve ter, imagina, no banho, em conversa, pode surgir isso. Mas isso não é dar uma atenção? É importante ser pró-ativo o pai ou a mãe a fazer isso, e não estar à espera que haja o primeiro problema para falar nisso.

Pois, por isso é que falamos em prevenção.

Mas isso não vai provocar que a pessoa, o miúdo fique a dizer: "Hum, deixa ver se alguém me vai tocar nesta..." Não vai provocar pensamentos nesse sentido?

Esse é um receio típico que as pessoas muitas vezes têm, os pais. Deixe-me dar um exemplo. Nós fazemos prevenção rodoviária com as crianças. Ensinamos a atravessar a passadeira, a ver as cores do semáforo, a saber atravessar em segurança. Nós ensinamos a ir à praia sem se perder, o que fazer perante uma onda, perante enfim, se perderem na praia.

Ou com os talheres, tudo isso.

Sim, mas numa lógica muito preventiva, por exemplo, ensinamos a saber o que fazer se houver um sismo. Todos os anos a Proteção Civil faz simulacros.

Faz exercícios de simulação.

E isso é o quê? No fundo, é dar à criança esta informação de base, que é: "Olha, isto pode acontecer. E se acontecer, tu tens estas ferramentas, sabes o que fazer e o que não fazer." É nesta mesma lógica que devemos falar nesta prevenção, que no fundo mais não é do que promoção de comportamentos saudáveis. É promover a segurança das nossas crianças, seja ao atravessar a rua, seja quando vão pra praia, seja quando vão pra um acampamento, quando vão pra uma festa de pijama, uma visita de estudo. No fundo, é darmos algumas ferramentas, não os podemos pôr numa redoma de vidro, mas é darmos algumas ferramentas para que eles, nas várias situações da sua vida, saibam reconhecer primeiro sinais de alerta e depois saber o que fazer e o que não fazer e, em concreto, não guardar silêncio, não manter o segredo. E isto pode ser trabalhado de uma forma muito tranquila, muito descontraída, a partir dos dois, três anos de idade. Naturalmente, vamos ajustando depois à idade, à maturidade. Nós no livro temos até uma parte que está sistematizada por idades.

Eu vi isso, que logo no princípio tem as capítulos dos zero aos três anos, dos cinco... Porque essa linguagem varia também conforme as idades, esta abordagem. Portanto, eu reparei nisso. Vou só apresentar aqui o Jorge Neo Costa. Jorge, tu tens cara de 15 anos, mas tens mais do que isso. Tu moraste em Massamá, depois Benfica, no teu tempo, e ias para o Alfragide ou ia à Lisboa, era assim um acontecimento. Tu então és de Serviço Social, é o teu curso. E que deve ser bom no que fazes, porque sempre que acabaste as coisas, recebias telefonemas dos Correios e de todo lado a contratarem-te pra ir trabalhar. E depois: "Quero falar com o doutor Jorge". E tu: "Ai, não sei, vou ver se está". E depois: "Ah, espera, sou eu"

Sou eu.

Doutor Jorge, eras tu, miúdo. A primeira entrevista que tu contas ficou pra roupa, porque não sabia como é que se ia pra uma entrevista.

Exato, e foi o melhor bem vestido. Porque lá toda a gente estava de calças de ganga.

Quase havaianas.

E eu quase de fato.

E começaste nesta casa de acolhimento de emergência para jovens raparigas, dos 12 aos 18. Muitas jovens raparigas dos 12 aos 18, mas algumas tinham filhas.

Tinham, sim.

Como a ajuda também tem esses casos.

E comecei muito cedo, alguns tinham quase a minha idade.

É impressionante. E ficaste lá 10 anos e depois mudaste pra uma casa de acolhimento pra crianças mais pequenas, que tinham até 12 anos, e depois entraste na Santa Casa, já há uns anitos, há sete anos, na equipe da Assessoria Técnica ao Tribunal de Lisboa, e fazes também agora esta Assessoria Técnica ao Tribunal de Sintra.

Exato.

Isto tem a ver com o quê? Com crianças que estão em julgamentos, por exemplo, de divórcios e assim, tu dás esse apoio a essas crianças em particular?

As equipes de assessoria ao tribunal, o que fazem é: acompanham processos de promoção e proteção. Quando a criança e jovem está em perigo, há uma sinalização, por norma, passa sempre pela CPCJ, pelas Comissões de Proteção à Crianças e Jovens. Não havendo consentimento ou havendo uma recusa da intervenção ou a situação sendo muito grave, passa pro judicial. E o tribunal tem que ter equipes de assessoria no terreno. Somos nós que depois fazemos esta avaliação técnica, se a criança está efetivamente em perigo e o que é que devemos fazer pra retirá-la do perigo. E muitas vezes recorri aqui à Rute. Nós precisamos das pessoas que estão no terreno pra depois fazer este trabalho e perceber efetivamente que caminho é que podemos seguir, no sentido de retirar esta criança do perigo. O que não significa, que às vezes também há um mito muito grande, não significa retirar a criança à família. Nós temos que promover e temos que proporcionar os recursos necessários pra que aquela família se consiga organizar pra que aquela criança não esteja em perigo.

Exatamente.

Ou então, quando as crianças são retiradas, a maior parte das crianças regressa à família. É feito todo um trabalho de regresso.

Ficam temporariamente numa casa de acolhimento.

Mais recentemente, nas famílias de acolhimento, e o objetivo é o retorno à família biológica.

Exatamente. Assim que der. Mas às vezes não dá. Dói-te a alma quando vês aquelas notícias de que matou a filha. Já tinha sido referenciada, não sei o quê, e tinha havido um aviso, mas nada aconteceu. Depois a criança volta pra casa e acabam por matar o bebê ou a criança. Isto acontece às vezes.

Claro que acontece e é muito duro pra quem trabalha no sistema, porque é o sistema a falhar. Não sou eu enquanto assistente social, não é a minha equipe, mas é o sistema todo de promoção e proteção a falhar.

Porque às vezes estão de mãos atadas e não podem fazer o que gostariam.

Porque efetivamente há poucos recursos, há situações que são muito graves. Prevenimos pouco e como prevenimos pouco, às vezes quando as situações nos chegam, já são muito graves. E as famílias depois não têm os recursos necessários, às vezes, pra reverter a situação. E os tempos dos nossos tribunais também não são os mais adequados pras crianças. Portanto, demoramos muito tempo a tomar decisões pro bem-estar dessas crianças. E há crianças que efetivamente estão à espera de um projeto de vida durante anos. E isto é um maltrato muito grande. O sistema retira das famílias porque estão a sofrer, mas depois o próprio sistema também não cria, às vezes, condições pra que tenham um futuro feliz.

Não é agilizada essa saída. Tu tens 18 anos de visitas domiciliares. É extraordinário, porque já viste tudo e mais alguma coisa, do melhor e do pior deste universo.

Exato. Às vezes achamos que a criança em perigo só está no estrato social mais baixo, mas nós vemos-

É transversal

Transversal.

Completamente.

Portanto, eu já estive em casas maravilhosas.

Mas aí não te importas de esperar, ficas a admirar as obras de arte. Não, mas é dramático, porque toda a gente, famílias, têm casas deste tipo.

Efetivamente, as realidades são muito diferentes. O sistema foi montado pra um tipo de famílias e as nossas formações também são pra um tipo de famílias. As realidades vão mudando e nós temos que ir estudando, temos que ir nos adaptando às novas realidades, porque efetivamente esse trabalho não é chapa cinco. O que serve pra Maria, não serve pro Manel. Temos que adaptar e efetivamente ir ao encontro daquela família, daquela criança.

Estou a pensar em casos que te passaram pelas mãos também, esta menina de 14 anos, que era abusada por um pai, por suposto traficante, uma coisa também tremenda, que tinha refém uma mãe com 14 filhos, onde isto acontecia. E outros que tu contas de problemas de saúde mental, de famílias, que acontece muito também. Como é que é nesses casos, se o pai não Está mal da cabeça, com problemas mentais e a mãe também. Essas crianças que vivem nesse meio, como é que se aguentam? Que alternativas há?

A questão é essa, que alternativas há? Eu lembro-me de, aqui no tribunal de Lisboa, ter uma conversa com uma juíza e com a procuradora do processo, em que me diziam: "Se calhar, senhor doutor, temos que retirar estas crianças. Estas crianças não vão sobreviver naquele ambiente." E o que eu lhes dizia é: qual a alternativa que nós temos? É uma casa de acolhimento? O que é que vai acontecer a essas crianças depois? Conheço muito bem a realidade dessas crianças. Dificilmente, se calhar, vamos conseguir que sejam adotáveis. Estes pais nunca se vão reorganizar. Então, o que eu queria garantir é que não vivessem no perigo, vivessem no risco, porque vão crescer no risco. E há crianças, nós temos que ter essa noção, que vão crescer a vida toda no risco. E os nossos padrões pessoais não podem afetar as nossas decisões. Efetivamente, temos que proporcionar o máximo que conseguimos a estas crianças, mas não temos que ser todos iguais. Temos que ter o acesso às condições. Mas contextos são muito diferentes. E efetivamente é muito duro, é uma realidade muito dura. Eu e a Ruth depois lidamos com submundos que muita gente não imagina sequer que existem. Mas que efetivamente temos que nos proteger um bocadinho, porque nós não vamos conseguir salvar todas as crianças, mas cada criança que não conseguimos salvar ou que não conseguimos proporcionar o melhor, é uma dor para nós, por não termos conseguido fazer a diferença.

Vou intervindo os dois, quando quiserem. Como é que estamos os portugueses em geral nestas áreas, Ruth? Onde é que nós somos piores? Eu lembro que em 2015, por exemplo, há 10 anos, contabilizaram-se 1044 denúncias, o que é mais ou menos três por dia, e é um número que estava a subir. Relativamente a outros países europeus, nós somos os melhores, somos os piores?

Denúncias de violência sexual?

Sim, ou abuso de crianças e adolescentes.

Nós temos aqui uma eterna questão e não sabemos responder à mesma e as entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária, que tem a competência reservada também de investigação destes crimes, também não sabe responder esta pergunta. Efetivamente, o número de casos tem vindo a aumentar e isso pode ser, por um lado, fruto desta maior sensibilização, de maior consciencialização. Fala-se mais sobre este tema e isso é muito bom.

E, portanto, não quer dizer que haja mais casos. Fala-se é mais.

Exatamente, não quer dizer que haja mais casos. Podemos estar aqui a descobrir um bocadinho o iceberg que tem estado aqui mais escondido, mas efetivamente não sabemos se temos mais casos agora ou se eles estão a ser mais revelados. O que é facto é que cada vez mais, e isso é positivo, é um caminho, não diria que já chegamos lá, mas estamos a tentar tirar este assunto do tabu, dos tabus, da gaveta dos tabus, porque de facto quem agride sexualmente e as pessoas que agridem sexualmente, homens e mulheres, é importante também deixar esta ressalva, agradecem que isto seja um tabu. Agradecem que isto não seja falado em casa, na escola, no desporto.

Serve-lhes, claro.

Em lado nenhum, exatamente. Portanto, o primeiro passo é falar sobre o tema, é enfrentá-lo de forma clara, é deixarmos de fazer de conta que existe o Pai Natal e enfiarmos a cabeça na areia. Isto é uma realidade e é assumirmos que é um tema que tem que ser falado, porque a maior parte das vítimas que nós ouvimos, no contexto da Igreja e não só, de facto aquilo que nos reportam é a vergonha, a brutal vergonha em falar sobre este tema.

Por isso é que demoram décadas a conseguir falar disso.

Demoram décadas, 30, 40 anos, muitas vezes a média. E portanto, é um segredo que se cola à pele destas pessoas.

E que corrói por dentro.

E que corrói. É culpa, é vergonha, é o medo. E portanto, se isto não for falado e se desde cedo as crianças não forem ajudadas a perceber que se alguma destas situações acontecer, a culpa não é delas.

Tirar o ónus da vítima.

Exatamente. Portanto, a responsabilidade não é delas, não há que ter medo, não há que ter vergonha. Nós percebemos que tenham, mas que é importante ser corajoso, pedir ajuda. Mas depois temos é que ter um sistema do outro lado.

Exatamente, que saiba responder.

Claro, que saiba responder. Temos que ter adultos minimamente capacitados, pais, familiares, professores, educadores, etc, para saber acolher, para saber escutar, sem juízo de valor, sem culpabilização. E temos depois que ter um sistema naturalmente aliado, um sistema profissional que possa dar resposta a estes processos. Por isso é que nós aqui no livro "Podes Falar Comigo?", nós convidámos não só a Polícia Judiciária, mas também o Ministério Público, na parte final do livro, para darem aqui um bocadinho alguma informação, por quê? Porque há muito este medo também nas pessoas que até perceberam que têm que sinalizar, mas depois surge muito esta questão que é: e depois, o que é que acontece? O sistema judicial vai triturar esta criança, vai revitimizá-la, vai ser horrível. E portanto, se calhar o melhor é menos mal ficar como está do que sinalizar. E portanto, também para desconstruir, temos no livro um capítulo escrito pela Polícia Judiciária.

Tuca Martins, neste caso.

Não, Tuca Farinha.

Tuca Farinha.

Tuca Farinha. Exatamente, para explicar um pouco aqui a atuação da PJ. E temos o Ministério Público, o doutor Ricardo Matos, que também para explicar o que é que faz o Ministério Público, exatamente também para desconstruir esta ideia de que vamos tirar crianças.

Muito bem, Ruth Agulhas, Jorge Neo Costa, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com a psicóloga Ruth Agulhas e com o assistente social Jorge Neo Costa. Eles são os autores de: "Podes Falar Comigo? Violência Sexual Contra Crianças, um guia prático de referência para compreender, prevenir e agir Sobre esta realidade preocupante que tem vindo a aumentar em Portugal. Estavas a falar, Rute, que esta parte final do vosso livro tem estas referências e para desconstruir um bocadinho este mito da parte também do Ministério Público. O que é que pode fazer?

Ministério Público e a Polícia Judiciária.

A coisa não morre ali.

E são nomes um bocadinho assustadores. Um bocadinho o papão, PJ, tribunal. Portanto, o que é que vai acontecer? E nesta perspectiva, naturalmente, estamos a falar de um crime.

É um crime público.

Estamos a falar de um crime, sim, exatamente, com crianças e jovens. Estamos a falar de um crime que tem que ser sinalizado, que tem que ser denunciado. E estamos a falar depois de todo um processo de investigação que cada vez mais, de facto, temos, não só na PJ, como no Ministério Público, pessoas muito capacitadas, muito empáticas. Ainda ontem, acho que foi ontem, a minha colega Joana Alexandre falava com alguém a respeito de uma sinalização, que tem que ser feita numa situação de suspeita, e o comentário da outra pessoa era: "Mas na PJ não são assim pessoas um bocadinho assustadoras, que vão intimidar a criança?" E é preciso desconstruir esta ideia papão, de que não são pessoas assustadoras de todo, e são pessoas muito treinadas, muito capacitadas, muito empáticas, e que os próprios tribunais também-

E têm uma linha de piquete, em que podemos ligar em caso de dúvida.

E que no fim do livro também estão esses contactos.

Se eu suspeitar, eu posso ligar pra PJ e pedir orientações.

Está disponível 24 horas por dia.

Tem essa coisa: faça isso, faça aquilo. Boa.

Eu própria já liguei várias vezes pro piquete da Polícia Judiciária, à meia-noite, com situações que me surgiram e em que eu fiquei um bocadinho perdida, sem saber o que fazer naquele momento. Eu liguei, identifiquei-me.

Eles foram a solução?

Exatamente. Portanto, orientam-nos.

Uma espécie de SOS Saúde, pra o caso da Justiça. É importante haver isso.

E que funcione bem.

Exatamente. E orientam-nos no sentido de exatamente nos dar os passos a dar. Também porque há um bocadinho uma ideia errada também que é: eu só devo sinalizar se tiver a certeza. Ora, certeza só se eu vir o abuso a acontecer. Não é uma questão de certeza, é uma questão de suspeita. E basta haver um conjunto de indicadores ou uma revelação da criança. Não somos nós, de uma maneira geral, que temos que investigar. A competência de investigação não é nossa. Portanto, temos que sinalizar à entidade competente, que essa sim, depois fará a devida investigação. E é também importante desconstruir, porque por vezes aquilo que ouvimos é: "É só uma dúvida, pode ser, pode não ser."

Eu fiz umas perguntas, não me pareceu.

Em caso de dúvida, sinalizar.

Outro mito: vamos falar de vários. Os abusadores sexuais são indivíduos desconhecidos das vítimas. É mentira. Em 90% dos casos, o agressor conhecia a criança. Isto é um número gigantesco, as pessoas não têm noção. E quanta percentagem disto é da própria casa, ou o tio, o melhor amigo dos pais. Isso acontece muito.

E alguém que conhece muito bem a criança. As crianças são educadas a ter cuidado com o senhor Sá.

E muitas vezes, outro mito, o agressor não é um criminoso estranho. Muitas vezes é um homem bem-sucedido ou uma mulher disponível, amigo, que a comunidade nunca desconfiaria. Um ser normal como os outros. Não que ele tem cara que abusa de crianças.

E porque não tem que ter violência física.

Isso é outra coisa muito importante. Identificar o que é abuso sexual, qualquer ato sexual ou tentativa, comentários, depois aqui mete também as redes sociais, também é outro grande perigo atual. Comentários ou iniciativas indesejadas, tráfico ou intenções de tráfico, pode ser uma série de coisas que são crime. Como dizia o outro, abuso sexual não é sexo, é crime.

Exato.

Mas estes mitos existem e ainda há juízes em Portugal, Rute, que consideraram como desculpa ou atenuante as mulheres que foram violadas, porque estavam mesmo a pedi-las.

Pôs-se a jeito.

Exato. Ouvimos essa, não foi há muito tempo.

Ouvimos muito a questão da roupa que se usa ou de estar naquele sítio àquela hora, estava à espera de quê? Isto é, de facto, muito pôr o ônus da responsabilidade na vítima.

Na vítima também existe o mito de que os homens não foram abusados. Com esse corpo, como é que não te defendeste? É impossível ter sido abusado.

Como é possível isto?

Um homem médio.

O mito também que muitas mães e pais acreditam que é algo que só acontece aos outros. Se os seus filhos: "Se fosse com os meus filhos, eles vinham contar." Isso é mentira, não acontece assim.

Muitas crianças, de facto, não contam em casa.

Não partilhas a tua história, é muito difícil. Acho que só pra 16% é que são mencionadas ou são faladas. 16% não é nada, é um oitavo. Um em cada oito.

Vivendo esta cultura, como é que a criança vai contar que aquela pessoa de quem eu gosto tanto, que toda a gente gosta-

O tio António, pelo amor de Deus, toda gente adora o tio António. As pessoas não têm noção disso. É muito difícil também reconhecer que foram vítimas. É outro mito: nada acontece aos agressores. Normalmente, saem impunes. Mas há países onde é possível processar criminalmente um agressor ao fim de 20 ou 30 anos. Cá, não.

Pronto, nós temos aqui estas questões da prescrição. E do ponto de vista civil e também do ponto de vista canônico, os prazos de prescrição, de facto, não são compatíveis com o tempo que as pessoas precisam pra poder ganhar a coragem de revelar.

E a maturidade.

E, portanto, é maturidade, o conseguir processar esta informação.

Se isso acontece aos 10 anos, 11 anos, 14 anos, por exemplo, eram 10 anos, só aos 40 e tal anos.

Se nós pensarmos, por exemplo, que muitas situações de abuso acontecem em casa, esta vítima atinge a maioridade, início da idade adulta, e ainda é dependente economicamente da pessoa agressora. Portanto, é de facto muito difícil. A prescrição é algo que tem vindo a ser debatido, este possível alargamento aqui dos prazos. Do ponto de vista do direito canônico, há aqui uma vantagem, que é Roma, portanto, o Vaticano, pode derrogar o prazo de prescrição, ou seja, mesmo tendo prescrito, pode haver a decisão, e nós tivemos isso em Portugal em duas situações conosco, já com o Grupo Vita, em que Roma derrogou esse prazo e deu-se início a um processo em tribunal eclesiástico, apesar da situação ter acontecido há algumas décadas. O direito canônico prevê isso, o que o direito civil e penal não prevê. Mas, de facto, o tempo da revelação é um E o tempo do sistema é outro. Não são compatíveis. De facto, a maior parte destas vítimas, quando arranja esta coragem e esta capacidade de revelar, e às vezes estão à espera que a pessoa agressora morra para ter essa capacidade, mas enfim, também se morreu, já não é possível qualquer processo criminal contra uma pessoa que faleceu, naturalmente. Mas é muito este processo interno, de conseguir encontrar aqui uma capacidade de pedir ajuda e de revelar este segredo brutal com o qual as pessoas vivem uma vida inteira.

Exatamente, cola-se à pele, como tu dizes.

É, cola-se à pele. E depois, efetivamente, do ponto de vista penal, já não há nada a fazer.

Eu acho que é outro mito, que é na Igreja que aconteceram mais casos. E no fundo, acho que era apenas 3% que tinham acolhido.

Sim.

Há que falar no desporto também, o Carlos Neto falava muito isso, e nas escolas e tudo, e nas famílias, obviamente. Mas apenas 3%, de facto, aconteciam na Igreja.

A Igreja tem estado aqui debaixo dos holofotes nos últimos anos.

Exatamente. Por causa da comissão também independente.

Sim, e essa comissão teve aqui este relatório.

Mas se calhar, nasceu da iniciativa da própria Igreja, não foi? Que: "Vamos limpar um bocadinho isto, por ordem".

Exatamente. A Igreja toma a iniciativa de criar esta comissão.

Os papas tentaram logo alertar. Tolerância zero, de facto, dizem isso.

O Papa Francisco aqui foi determinante, se bem que já no pontificado anterior.

Do Ratzinger também.

Sim, tinha começado. A Conferência Episcopal Portuguesa, em concreto, toma a iniciativa com esta comissão independente. A partir do momento em que o relatório é publicado, que foi em fevereiro, decide em março, um mês depois, que era preciso um grupo técnico igualmente independente para dar resposta. E nós surgimos, fui contactada em março, mas começámos a trabalhar em maio. No fundo, a Igreja também está aqui a criar um conjunto, e é um conjunto de esforços, no sentido de criar uma cultura de proteção e de cuidado transversal, não só numa lógica de reparação daqueles que já foram vítimas, mas também numa lógica de prevenção. E esse é o grande foco.

Que não volte a acontecer.

Claro. Não podemos olhar só para o passado, temos que olhar para o presente e para o futuro.

Exatamente.

Agora, o que era importante, era que outras entidades da nossa sociedade acompanhassem este movimento da Igreja. O Ministério da Educação, o desporto. Que houvesse outros movimentos.

A cultura.

Exatamente, que houvesse outros movimentos. E aqui eu diria, e já o disse várias vezes, e repito, que acho que a Igreja está aqui a dar um exemplo, de que não está a enfiar a cabeça na areia.

Exatamente.

Estamos a enfrentar este problema. Existe na Igreja, claro que sim, tal como existe noutros contextos. Naturalmente que não é o contexto onde ela é mais prevalente. Compreendo que choque, de alguma forma, por ser o contexto onde se calhar menos se esperaria que acontecesse. Porque à partida seria, em teoria, o local mais seguro que as pessoas podiam encontrar. Seria a igreja, seria o confessionário, seria a sacristia. E portanto, estamos a falar aqui de um contexto muito particular, mas efetivamente, diria que é um exemplo positivo para a sociedade civil.

Há outra coisa muito curiosa que é, quando nós temos conhecimento, ou de um amigo, que acontece isso, há esta separação entre o que é que se deve dizer e o que é evitar dizer. Isto é extraordinário, porque coisas que se devem dizer é: "Obrigado por confiares em mim, como é que posso ajudar-te? A culpa não foi tua. Lamento que tenha acontecido, não há receitas para o que estás a sentir. Estou aqui para te ajudar a ultrapassar". Mas há pessoas que não sabem isto, então é: "Quem é que foi? Como é que foste abusado? Podia ter sido pior? Porque não contaste antes? Devias ter tentado fugir."

"Tens a certeza?"

Exato. "Tenta que isso não te afete tanto."

"Já passou, isso foi no passado."

Como é que as pessoas não percebem, e o vosso sítio também passe um bocadinho por isso, para quando se está a conhecer, como dar a conhecer e como poder apoiar os outros.

As pessoas têm uma curiosidade mórbida e querem saber muito.

Exatamente.

E depois quando há revelações, as pessoas também acham que têm que fazer a própria investigação. Antes de eu sinalizar, deixem-me perceber quem foi, onde, quantas vezes, de que forma. Eu quase que vou apresentar, nem é à Polícia Judiciária, é ao hospital, vou apresentar o relatório completo do que é que aconteceu.

Não é possível.

Efetivamente, não nos compete a nós fazer esta investigação. Existe a Polícia Judiciária, o Ministério Público.

Com as ferramentas próprias.

Exatamente.

É a missão deles.

E quando nós temos as pessoas próximas que nos dizem essas coisas, eu não tenho capacidade para contar a mais ninguém. Se esta pessoa de quem eu confio, eu revelo e diz-me essas coisas, como é que eu vou contar a outra pessoa?

Exatamente. É uma coisa tão íntima e tão dolorosa.

É o impacto da família, o impacto do meio ambiente. À nossa volta, se ninguém acredita, como é que eu vou ter coragem de contar a um estranho? Para as vítimas é muito importante que tenha uma rede de suporte adequada e que as famílias das vítimas, como as famílias dos agressores, têm que ter apoios também específicos, porque também não é nada fácil uma família, eu de repente saber que na minha família tinha uma questão sexual.

Exatamente.

E o que é que eu faço agora?

O outro lado da questão, que as pessoas não pensam muito nisso, mas é verdade.

Efetivamente temos que pensar e é um caminho para fazer também nesta área.

Se calhar os dois precisam de ajuda.

Se calhar, precisam mesmo.

Há outro mito: uma criança não pode abusar de outra criança. Isto é um mito também.

É.

É muito raro?

Não. Cada vez mais temos abusos entre pares, entre irmãos, entre primos, colegas de escola, amigos. Temos aqui uma realidade que é muito preocupante e que os números nos têm vindo a revelar nos últimos anos, que é um aumento de consumo de pornografia por parte de crianças a partir dos oito, 10 anos de idade. Oito, 10 anos de idade, vão ao seu telemóvel ou da irmã, ou da mãe, ou do tablet, e sabem procurar pornografia. Naturalmente, depois têm curiosidade, querem repetir, querem experimentar. Muitas vezes quem está ao lado é o irmão, a irmã, o primo, o amigo. E estes abusos, estas situações de violência entre pares, de facto, são muito preocupantes. E voltamos um bocadinho até a esta questão que o Jorge dizia agora, que é a importância depois também de se trabalhar do ponto de vista psicoterapêutico com quem agride. Porque quem está de fora, muitas vezes a ideia, aquilo que nos dizem é: "Pois, esta pessoa tinha era que ser castrada." Em primeiro lugar, a castração química, sabemos.

Que até houve partidos que defenderam.

Sim, sabemos, porque é algo que está relativamente estudado, nomeadamente noutros países, que não é isso que resolve o problema. E alguns autores têm uma expressão muito interessante que eu vou aqui replicar, que é: E por que a castração química não resolve? Porque o problema não está do pescoço para baixo. O problema está do pescoço para cima. Mesmo uma pessoa que não consiga uma ereção, por exemplo, não é preciso pênis para se abusar. Se o problema está da cabeça para cima, se tem a ver com as crenças, com as distorções, com as motivações, com os desejos, com as fantasias, etc. Não é preciso pênis para isso. Já não é a primeira vez que alguém me diz: "Então não é a química, é a física. Resolve-se a castração com a castração física".

Com uma operação.

Pronto. Ou então corta-se a cabeça, se o problema está do pescoço para cima. Outro dia diziam-me numa formação, então corta-se a cabeça. E a minha resposta foi só esta: Então agora imagine que quem abusa é um filho seu, do outro filho seu. Tem dois filhos e um abusa do outro.

É o dilema de Salomão.

Corta-se a cabeça ao filho. Portanto, esta lógica de pena de morte é não olharmos para o problema de uma forma mais aprofundada. Estas pessoas precisam, naturalmente, de um processo de ajuda. Quanto mais cedo for, nomeadamente na adolescência, melhor é o prognóstico. Temos em Portugal um programa, que é o PBX, que foi desenvolvido pelo nosso colega, professor Ricardo Barroso, que também integra o Grupo Vita, e que quando um jovem entre os 12 e os 16 anos comete crimes de natureza sexual, ele pode beneficiar desse programa, através da DGRSP. Essa é, de facto, uma vantagem. Ao nível dos adultos, sabemos que a maior parte das prisões não têm processos psicoterapêuticos pensados, com exceção de um processo terapêutico, um modelo terapêutico que é desenvolvido na Carregueira, mas que ainda assim tem algumas limitações inerentes ao próprio funcionamento do programa. O que é facto é que as pessoas saem da prisão, quando vão para a prisão. Aqueles que vão, saem, cumprem a sua pena e muitos deles reincidem.

É isso que eu ia dizer. Não quer dizer que venham curados disso.

Não falamos em cura. Quando pensamos em ajudar as pessoas que agridem sexualmente, é importante pensarmos que isso é estarmos a prevenir outras situações, é estarmos a proteger outras crianças. O Grupo Vita também disponibilizou desde logo essa possibilidade e até ao momento já fomos procurados por dois padres que admitiram os comportamentos abusivos. Do ponto de vista da prescrição, já nada pode acontecer do ponto de vista penal, mas admitiram estes comportamentos e pediram ajuda. Estão a ser acompanhados em psiquiatria, em psicologia. Portanto, é o outro lado da moeda do qual também temos de falar. E de facto, Portugal não tem, ao nível nacional, uma rede, uma estratégia nacional de prevenção e de intervenção na violência sexual. Nós temos muito poucas situações especializadas na violência sexual para vítimas. Se pensarmos então para pessoas agressoras, contam-se pelos dedos de uma mão alguns serviços que estão acima de tudo situados no norte do país e que estão muito ligados às faculdades, em algumas academias. E de facto, é muito pouco.

Tu tinhas aquela história daquele paciente teu que fantasiava desde jovem.

Eu tive um senhor que acabou por cometer os seus crimes sexuais e cumpriu uma pena de prisão por isso. Durante muitos anos, porque ele comete o primeiro crime penso que aos 21 anos, e ele tinha estas fantasias desde os 11, e ele dizia-me: "Eu durante 10 anos, olhava à minha volta e pensava: onde é que eu peço ajuda? Onde é que eu vou?"

"A quem é que eu posso recorrer?"

"A quem é que eu posso recorrer?"

Se não entra num hospital, numa urgência.

Ele dizia: "Eu via cartazes para vítimas, disto, daquilo, mas não para mim. Eu não encontrei um serviço que pudesse ser uma resposta para o meu problema." E o que é facto é que chega aos 21 anos e já não se consegue controlar e passa ao ato, e cometeu centenas de abusos. Portanto, é um bocadinho pensarmos, e este é um caminho que temos que pensar em Portugal com muita seriedade, não só numa estrutura nacional de intervenção para as vítimas, porque não existe essa estrutura.

Não existe ainda? É possível não existir ainda isso?

Não, não existe. Nós temos três estruturas especializadas em violência sexual em Portugal. Três.

Não é a APAV?

A APAV não é especializada em violência sexual, se bem que tem o projeto QUER, que dá resposta. Mas, por exemplo, uma pessoa adulta que tenha sido vítima de violência sexual, temos a UMAR, temos a Quebrar o Silêncio.

Sim, do Angelo Terraz.

Exatamente. Mas isso não representa o país, não é a nível nacional, não existe nas ilhas, se bem que os Açores têm também uma estratégia importante de prevenção e de intervenção na violência sexual. Mas de facto não é algo a nível nacional, de forma gratuita, de forma acessível. E para as pessoas que cometem crimes-

Os agressores.

Exatamente, ou que pensam em cometer.

Exatamente, ou têm isso na cabeça.

Pensam em cometer, não há uma resposta. Por outro lado, também não temos uma prevenção primária, ou seja, não temos uma aposta, como falámos aqui há bocadinho na tartaruga, ao nível do jardim de infância, ao nível da escola, nos seus vários ciclos, era importante que houvesse também um programa de prevenção que fosse implementado a nível nacional. Por ser, que há pouco dizia, o Ministério da Educação tem aqui um caminho, a própria Direção Geral de Educação, com quem também já reunimos, tem aqui um caminho importante que deve ser pensado, porque é uma abordagem preventiva, que sai mais barata, por um lado, se pensarmos até do ponto de vista económico, sabemos isso, e é apostar na prevenção, apostar em desenvolver estas capacidades, estas ferramentas, estas competências nas crianças e não estarmos à espera que sejam abusadas para depois então encontrarmos aqui estratégias de remediação.

Sim, e é apostar em ambientes de proteção e cuidado. Temos que desmistificar que prevenir a violência sexual não é falar de sexo, não há linguagem sexualmente explícita. E às vezes as pessoas têm muito medo disto. É falar de cuidado, é falar de amor, é falar de proteção. Muito importante. Nós temos 30 segundos para acabar. O que é que falta então, Ruth? É juntar o quê? Os ministérios? Justiça e Educação, por exemplo, e fazer um organismo nacional com essas duas valências, agressores, agredidos.

Falta uma estratégia nacional pensada com cabeça, tronco e membros.

Que será envolver, pelo menos esses dois ministérios?

Pelo menos, porque também não podemos esquecer, por exemplo, a área da juventude, a área do desporto, que são áreas importantes, que não estão nem num ministério, nem noutro, desses que referiu da Justiça e da Educação. Mas de facto, era preciso encontrar aqui uma estratégia nacional. Era preciso, antes de mais, conhecer a realidade em Portugal, fazer um estudo de prevalência, do qual falamos há alguns anos, um estudo de prevalência a nível nacional, que ainda não se concretizou.

Também é sempre um problema delicado e complicado. Como tu dizes, nem sempre tudo é denunciado. É difícil ter números certos e corretos disso.

Claro que sim, mas é preciso começar por algum lado.

Mas estamos agora a falar mais, e já começamos a falar disso. Pode ser que se calhar há mais casos, mas se calhar não há mais. São mais divulgados. Portanto, ia ser muito bom um dia vocês voltarem quando houver esse organismo. Mas é uma coisa que achas totalmente impossível?

Não, eu não acho que seja impossível.

E já tem sido alertado em reuniões e coisas e ninguém diz: "Sim, temos que pensar nisso."

Sim, acho que é reconhecida essa necessidade, só que ainda não se operacionalizou. Isto tem que estar na agenda política como uma prioridade. E tivemos eleições há pouco tempo, vamos ter eleições em breve, e normalmente os direitos das crianças e dos jovens não são a prioridade na agenda política. Há que dizê-lo. E portanto, enquanto não forem uma prioridade, porque prevenção não é nesse mandato que tem frutos. Se calhar é 10 ou 15 anos depois. Nós não podemos pensar só a curto prazo. Temos que pensar numa lógica mais—

E normalmente nós só pensamos nos ciclos das eleições e está a acabar, e acabou, e já não vai a tempo de ter efeitos no meu mandato, não dá votos. Infelizmente, é um bocadinho assim. Muito bem, no fim do livro então, aparecem estas, como vocês dizem, a quem recorrer, linhas de apoio. Isso é importante para deixar aqui pelo menos esta dica. Ruth Agulhas, Jorge Neo Costa, quero agradecer muito a vossa passagem aqui pelo "Convidado Extra". Obrigado pela vossa disponibilidade, por virem aqui à Rádio Observador. Para si que nos ouve, então fica esta dica, este livro essencial, obrigatório para ter e para oferecer a tudo que tenha crianças, e não só, em casa. "Podes Falar Comigo: Violência Sexual contra Crianças", esta edição Manuscrito. E quero agradecer muito, Ruth, Jorge, muito obrigado por terem vindo. Até à próxima.

Obrigada.