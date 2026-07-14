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Nós precisamos de monstros?

Também precisamos de monstros, porque os monstros imaginários também nos ajudam a prepararmo-nos melhor para os monstros reais.

É verdade, que os há.

Que os há.

E agora falo-lhe de sereias e dragões, lobisomens e mouras encantadas, monstros e gigantes, fadas e diabos. O imaginário popular português, de norte a sul, continente e ilhas incluídas, está povoado de criaturas míticas. Há uns que de certeza já sabia ou receou, outros provavelmente nunca tinha ouvido falar, como as Jans, as Almagonas, o Teatro Azeiteiro ou a Zorra Berradeira. A partir de uma recolha da tradição literária e oral, o Samuel Pimenta, artista, poeta e escritor, identificou e selecionou 71 criaturas bíblicas do nosso imaginário, do imaginário popular português. Depois, coube a Helena Soares ilustrar estes seres que há várias gerações povoam os nossos medos, fantasias e aventuras. Nasceu assim este maravilhoso "Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal". Olá, Samuel, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Olá, João Paulo. Obrigado.

É um grande prazer estar aqui a falar contigo. De facto, poeta, escritor, artista, mas a primeira pergunta que eu vou te fazer é: Samuel F. Pimenta, o F é de quê?

É de Figueiredo.

E tiveste que pôr, vi coisas tuas que era assinado Samuel Pimenta.

Sim.

É porque apareceu algum Samuel Pimenta famoso noutra área e tu tens te um bocado distinguido. Normalmente não usas.

Houve um livro em que eu tive de mergulhar muito na minha ancestralidade da parte da minha mãe. Inclusive fiz uma residência artística na terra de onde ela é originária, na Beira Alta.

Isto foi as "Iluminações de uma mulher livre"?

Precisamente.

Isto que editaste já vai fazer 10 anos para o ano que vem.

Exatamente. Não, este ano.

É 2017?

Não, 2017. Sim, verdade. Estava a escrevê-lo em 2016, foi quando fiz a residência artística.

E para este livro, já precisaste de fazer um vatamento no folclore de coisas. Sim, senhor, o tal do casamento opressor e o marido, os grupos femininos secretos que fazem as suas curas e magias.

Esse livro mergulhou bastante no folclore e mergulhou bastante também na história da minha família materna. E por uma questão de querer também honrar essa parte, a parte da minha mãe, acrescentei o F. Não acrescentei Figueiredo, porque isso também seria demasiado extenso.

Um nome grande.

Então acrescentei o F ponto, achei que era uma boa solução.

Porque falamos de criaturas míticas, tu também estás muito associado às avós, às mães. Tu vens de uma terra também, Alcainhões, é onde tu moras, ali ao pé de Santarém, mas ouviste sempre essas histórias e acreditavas piamente, como eu e como toda a gente, que essas criaturas existiam. Mas tu ouvias essas histórias, era uma coisa que te era dada.

Sim, eu cresci a ouvir muitas histórias que fazem parte do nosso imaginário popular, da nossa herança cultural, seja sobre fadas, sobre mouras encantadas, sobre lobisomens.

E há tantas?

Sim, há imensas.

Incrível. Mas não sabia que tantas e tão variadas. Isso é a beleza deste livro.

E estas não são nem metade das histórias que existem.

Já lá vamos. Tu, entretanto, o teu bisavô era moleiro.

Sim.

Ali ao pé do Carregal do Sal. Eu vou muitas vezes à Fundação Lapa do Lobo, trabalho lá muito com eles. E é uma coisa, aliás, uma fundação, e eu perguntei ao presidente da fundação: "Olha, este livro saiu e tem esta lenda." Mandei a fotografia Lapa do Lobo e ele: "Exatamente essa lenda, está tudo certo." E não sei o quê. Gostou muito também. Eu sei também que colaboras com eles volta e meia.

Tive a oportunidade de, durante os incêndios de 2017, de outubro. A aldeia onde nasceu a minha mãe foi muito afetada pelos incêndios. À volta, portanto, muito do património natural em redor da aldeia-

Queimou, desapareceu.

Exato, queimou, desapareceu.

Tu tiveste a ideia de semear bolota.

Sim, recolhi bolotas ali da aldeia, semeei-as em Alcainhões, em pequenos alvéolos.

Ofereceste uma centena delas?

Ofereci uma série delas, sim, uma centena, geralmente mais de 100. Sim, à Fundação Lapa do Lobo.

Que gesto tão bonito, Samuel. Vês? Gosto muito. Ainda semear a fundação, que eu por acaso conheço e tanto gosto.

Sim, que tem um trabalho muito importante.

Incrível, em todas as áreas. E este ano vai ser outra vez Aldeia Cultural, em julho. Os senhores ficam já a saber, para os finais de julho, que é de dois em dois anos, lá estarei. É uma coisa extraordinária o trabalho que eles fazem em todas as artes populares, contracanto, tudo que eles conseguem fazer e mobilizar de todas as idades ali é muito importante. Fica aqui este abraço à Fundação Lapa do Lobo. É engraçado a origem da tua família na Beira Alta, está ligada a um prego e a uma bruxa. Por quê?

É verdade. Conta-se na minha família que a minha trisavó não conseguia conceber. E então entendeu-se que a razão dela não conseguir conceber era porque havia uma mulher que tinha feito uma maldição para que ela-

Um mau-olhado qualquer.

Precisamente, para ela não conseguir. Então conta-se que ela foi a uma bruxa que lhe disse que ela teria que pregar um prego na laje da casa, em madeira, ainda, para conseguir quebrar a maldição. Esse prego foi pregado, passe a redundância, e a minha trisavó passou a conseguir conceber.

E teve o teu bisavô.

E teve o meu bisavó e todos os outros.

Era o moleiro? Não, ou era outro? O outro lado.

Era o moleiro.

O moleiro.

Era o moleiro, sim.

De Carregal do Sal.

O que se dizia era que se algum dia aquele prego fosse arrancado, todos os Figueiredo morreriam.

Oh, céus!

Sim, acontece que já foi arrancado e nós continuamos por cá.

Vá lá, ainda bem. Eu agora estava a pensar: "Será que eu pus F para se um dia alguém arrancar o prego, poder correr mudar o nome para Fagundes ou Fernandes?" Ok, pronto. E a tua avó, é do Ribatejo, a tua avó e o avô Conheceram-se e começaram a namorar por carta. Que engraçado, isso também é giro. É uma tradição. Acho bonito tu trazeres e seres fruto dessas tradições antigas.

Sim, que eu gosto muito de honrar.

É tão bonito. Desaparece hoje com redes sociais e com este mundo que a gente vive, essas coisas estão todas a morrer. É uma pena.

Sim, é verdade. Sim, eles conheceram-se por carta e começaram a namorar por carta, porque a minha avó conheceu a irmã do meu avô, a minha tia, no Sanatório do Outão, ali em Setúbal. Elas estavam juntas ali, internadas, em recuperação. E a minha tia achou que a minha avó daria uma boa mulher para o meu avô e foi ela que arranjou ali de alguma forma.

Isto devia ser os tempos da tuberculose, da pneumónica e dessa altura, não devia ser? Os sanatórios foram muito importantes. É muito engraçado, de facto, estar ligado a todas essas tradições. Isto é muito giro. Desde pequenino que tu lias e lias muito, escrevias desde os 10 anos, que tu escreves. Ler também, tinhas livros em casa insuficiente?

Sim, curiosamente, os meus pais não eram muito de ler. Os meus pais são proletários. O meu pai depois teve uma pequena empresa de construção, mas pessoas ligadas ao mundo do trabalho braçal.

Mas das artes e assim, não. Eras a primeira pessoa?

Sim, a minha mãe escrevia poemas e sabia o valor que tinha, tanto um como outro. Sabem do valor que tem o livro e incentivavam-me a ler e davam-me livros.

Tens mais irmãos, Samuel?

Tenho um irmão mais novo que é músico, curiosamente.

Giró.

Mas os primeiros livros que eu comecei a ler foram atlas.

Por isso é que tu gostas tanto de atlas e mapas.

Sim, precisamente. E também querer publicar um atlas, porque sei que podem ser uma boa forma de iniciação à leitura, tal como foram para mim.

E também à viagem, porque isto também é uma viagem.

Sem dúvida.

Apetece pegar nisto e ir conhecer essas terras.

E também é esse o objetivo, que as pessoas possam ir de terra em terra com as famílias, as crianças com os pais, conhecer os lugares destas criaturas. Mas ainda em relação aos livros, depois dos atlas, claro que vieram livros mais literários, digamos assim. Os contos da Sophia de Mello Breyner foram muito importantes para a minha formação literária e também enquanto cidadão, enquanto pessoa. Mas também "Uma Aventura", toda a saga de "Uma Aventura" também foi importante. E depois outras leituras.

Depois começaste a fazer leituras sérias, foste para os russos e esse género de coisas assim?

Mais tarde, sim.

Já na escola?

Já no secundário, sim. Além dos livros que faziam parte do sistema. Depois aventurava-me.

E aqui fazíamos uma homenagem às professoras e aos professores, porque eu acho que é muito importante fazer. Acho sempre que é uma classe malquista e mal-amada hoje em dia. Muita gente não quer ser e acham que depois são maltratados, e é verdade, pela tutela, muitas vezes. Mas de facto, eu sei que na tua formação foram muito importantes as professoras com incentivo à leitura e as coisas que devias ler e que iam aconselhando e bibliotecas das escolas. É tão importante. Este livro era obrigatório. É outro apelo que eu queria fazer, no fim faço já. Este livro é obrigatório na biblioteca escolar, claro que sim. E portanto, aí as professoras também te ajudaram a aconselhar, professoras de português e assim, não foi? Muito importante.

Sem dúvida. As professoras, logo as professoras da primária, porque eu comecei a escrever ainda na primária, nas redações dos testes. A professora da primária percebeu que realmente havia uma apetência e incentivou. Depois, no quinto e sexto ano, isso continuou a acontecer com as professoras de português, e aí sucessivamente. Realmente, elas foram muito importantes no incentivo que me deram. Por exemplo, a professora, a partir do sétimo ano, que foi a professora até ao nono, convidou-me para integrar o jornal da escola e eu escrevia para o jornal da escola. Também por isso ter estudado comunicação.

É a tua licenciatura depois.

Exato. E quis ser jornalista, depois é que acabei por seguir a vida profissional mais pela área da comunicação estratégica. Mas tudo isso eu devo às minhas professoras, sem dúvida nenhuma.

Esta homenagem aqui, merecida e aqui feita por ti. Ano passado, recebeste este prémio alumni da Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Isso quer dizer o quê? Que foste o melhor aluno naquele ano e nos últimos do teu curso?

Não, é um prémio que reconhece. Tem uma componente de carreira e tem uma componente de revelação.

Revelação Humanidades.

Sim, foram três pessoas na área de carreira, nomeadamente uma colega, a Paula Moura Pinheiro, que ganhou o prémio carreira. E depois, revelação que era para jovens até aos 35 anos, que até essa idade já se distinguiram nas suas áreas de formação e aconteceu terem me escolhido o ano passado e foi uma agradável surpresa.

Claro que sim, ainda bem. E mereces. Recentemente tiveste um podcast de poesia, "Um Poema como um Sopro", na RDP.

Era uma pequena rúbrica de um programa.

Era quê? Qual era a periodicidade?

Semanal.

Escolhias um poema e lias lá?

Sim, era no programa "Escrever na Água", da jornalista Fernanda Almeida, e era no final do programa, havia aquela pequena rúbrica em que eu dizia um poema de poetas de língua portuguesa, portanto, todos os países de língua portuguesa.

Muito bem. És também membro honorário do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. Por quê? Tu não nasceste lá.

Não, não nasci lá.

É membro honorário. Honorário, premiaram-te. Recebeste algum livro sobre Moçambique?

Não. Eu penso que teve a ver com o facto de eu muito cedo comecei a organizar tertúlias. Eu aos 22 começo a organizar tertúlias num espaço que havia em frente à Igreja de Santo António. Igreja de Santo António de onde?

Aqui de Lisboa.

Sim, ali ao pé da Sé.

Exatamente.

E na altura não havia muitos espaços como este, era muito pontual e tornou-se sensação. E começaram a aparecer alguns autores. Eu também fazia divulgação de poetas de Moçambique, tanto presencialmente como a leitura de poemas deles. E por essa razão acredito que Que convidaram para integrar.

Escreveste também esta peça, "O Touro Azul". A dramaturgia é tua?

Sim, a dramaturgia é uma peça de dança contemporânea e teatro também com fantoches, digamos assim.

Que giro.

Integrado na dança. Mas sim, toda a dramaturgia da peça foi desenvolvida por mim, que estreou ano passado e que ainda está em exibição.

E fazes collages também. Isto é recortes.

Exatamente.

Portanto, tens participado em exposições e tudo com isso. Continuas a fazer isso?

Continuo a fazer.

É um hobby teu de vez em quando?

Sim.

Muito bem. Depois, ativista como tu és pelos direitos LGBTQIA+, direitos humanos, direitos da Terra, tu és totalmente ligado à Terra também.

Sim.

Eu já tinha falado uma vez de ti aqui no programa, por causa da mostra Mu.

Ah, sim.

Sim, da Vaca Magra. Isto foi há três anos, no Lar de Residências, em junho, tu eras dia 9 de junho. Que era sobre o Almeida, que no fundo tinhas esta performance com música, poesia, textos inéditos para o espaço público.

Sim.

E tu tinhas ganho o prémio Jovens Criadores de 2012, portanto eras apresentado assim. Falámos disso porque tive cá um convidado que me falou exatamente disso, da Vaca Magra.

Associação à qual eu pertenço também.

Sim, eu sei. Muito bem, vários prêmios. Falei do prémio Jovens Criadores de 2012, e tens estas obras todas que nunca mais acabam e estas antologias onde tu entras. O primeiro livro, talvez "O Escolhido", talvez tinhas 19 anos?

19 anos.

Um livro de fantasia, esta grande história de fantasia. E depois começas com "O Relógio", o tal que te deu o prémio dos Jovens Criadores. Aos 23 anos, apresentaste-te na Feira do Livro de Frankfurt.

Sim.

Foste apresentar um livro, mas não foi levado por Portugal, foi levado pelo Brasil. Por quê?

Porque eu conheci uma associação, que era a Literarte, que ia ter lá uma banca, porque naquele ano o Brasil era o país convidado.

Ah, ok.

Sim. E comecei a colaborar com eles também.

Mas eram brasileiros, a Literarte é brasileira?

Sim.

Ok.

Mas tem um caráter internacional. Portanto, também procuravam chegar-

Por isso é que te apoiaram também, claro.

Exatamente. Procuravam chegar também aqui a Portugal e a outros países. E convidaram para estar presente na delegação deles, e eu aceitei, claro, Frankfurt é um marco.

É só a maior, em nada a maior feira de literatura do mundo.

Exatamente.

Falamos deste teu primeiro livro, "O Escolhido", e falámos agora de "O Relógio". E nestes dois primeiros livros, aconteceu-te um pequeno incidente informático. Quando já estava muito avançado, as coisas eram apagadas.

Na verdade, foi nos dois primeiros romances. Foi n "'O Escolhido" e n "'Os Números que Venceram os Nomes".

Está bem. Pronto, que esse é de 2015, sim. Agora fez uma década.

Sim. Não sei.

Apagaram trechos importantes do que tu tinhas escrito.

Aqueles problemas informáticos que acontecem. E eu perdi as primeiras versões dos livros. No "O Escolhido" já tinha cerca de cento e tal páginas.

Meu Deus!

Portanto, foi duro, mas ainda bem que aconteceu, tanto num como noutro.

Por que estás a dizer isso? Porque foi bom reescrever as coisas que já tinhas feito?

Sim.

Meu Deus. Qualquer pessoa ficava desfrada.

Sei que inclusive há autores que têm essa técnica de escrita.

Apaga tudo quando está o livro pronto.

Sim, depois de escreverem o livro, reescrevem.

A sério?

Sim.

Ok. Muito bem. Depois de "Abril" é uma compilação onde tu entraste, coletânea de contos com outros autores. "Geometria" é outro livro aqui também da Livros de Ontem, outra editora que te lançou, com ilustração do João Sarmago, aliás. Houve uma altura, tivemos aqui já em 2014, que foi na altura deste "Geometria", em que, só em nada perdeste um avião porque deixaste dormir. Por quê? Tiveste uma grande noitada, talvez? A ver, aconteceu, foi intensa a vida, adormeceste e passou a hora do avião.

Essa mesma associação que me convidou para ir a Frankfurt, depois, no ano seguinte, convidou-me para ir ao Brasil.

Eram os mesmos amigos. Boa.

Sim, e estive lá a fazer algumas apresentações e participei na Bienal do Livro de São Paulo, que também é um encontro literário muito grande.

De escala.

Exatamente. E depois, no regresso, eu fazia uma escala em Roma e tinha cerca de 24 horas na cidade. Eu pensei: "Bom, eu vou alugar um sítio para ficar e vou aproveitar, porque ia chegar de madrugada, e vou aproveitar para conhecer Roma", porque eu nunca tinha estado em Roma e queria muito conhecer. E vi tudo o que pude.

Mas tinhas 10 dias livres? Viste coisas que pudesse naquela-

Vi tudo o que pude. Vi a antiga cidade romana, as ruínas, fui ao Coliseu, entrei no Vaticano, não entrei no edifício, gostaria muito, mas não deu.

Viste a colonata e naquela já...

Exato.

Sentiste o ambiente.

Sim, senti o ambiente. Andei. Almocei, jantei e quando cheguei à cama, depois de uma noite num avião, uma noite muito mal dormida, apaguei completamente. Sei que ouvi o despertador porque ainda eram daqueles telemóveis de abrir, com tampa.

Ok.

E o telemóvel estava aberto, mas quando voltei a acordar pela segunda vez, já havia luz e eu estranhei: "Mas há luz, não era suposto eu acordar com luz à hora que eu tenho o avião".

Acorda à luz às quatro da manhã.

E percebi que tinha perdido o avião.

Este "Os Números que Venceram os Nomes", que fez uma década agora, que foi lançado pela Marcador, fala de um hospício e de um médico. Tem qualquer coisa a ver com a saúde mental e tem uma incursão da saúde mental e destes problemas, ou não?

Não. Na verdade, é uma distopia.

O cliente, que é um número e o médico está a observá-lo.

Sim, mas não é tanto uma incursão na saúde mental.

Ok.

É mais no sentido de as pessoas não têm nomes, têm números.

Sim.

E não só as pessoas, os países, os hospitais, as cidades, os nomes desapareceram.

Ok.

Tudo é identificado com números.

É uma novilíngua, quase.

Exatamente. E aqui a medicina acaba por entrar como uma forma de controle desta sociedade numérica e completamente baseada na ciência. Inclusive, deixou de haver Deus, porque se descobriu a fórmula matemática que comprova a existência de Deus. Em vez de orações a Deus, deposita-se dinheiro a Deus. É uma distopia. E aqui toda esta questão médica entra como forma de controle de pessoas que, na verdade, começam a perceber que existe algo além dos números.

Algo que está errado. Há alguma coisa para além disso. Exatamente. Samuel Pimenta, temos que fazer aqui um curtíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.

Até já.

Estamos a conversar com Samuel Pimenta, poeta, escritor, artista, que escreveu o "Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal", com uma seleção de mais de 70 criaturas míticas do imaginário popular português, a partir de uma recolha da nossa tradição literária e oral. Estou a ver aqui outros livros teus também. Aqui, "Os números que venceram os nomes", falámos dele. "Ágora", que foi o quarto prêmio literário Glória de Santana. Em 2016, foste para a Galiza. Tu estás muito ligado, não sei por quê, sinto-te muito ligado à Galiza.

Estou.

Mas estás, não estás?

Estou muito ligado.

Sinto isso. Foste pra lá, mas foi por uma razão especial. Sonhaste com qualquer coisa que te fez ir lá.

É verdade. Eu tive um sonho em que chegava de comboio. Eu sabia que estava a chegar à Galiza, mas havia uma placa que dizia: "Bem-vindo à Terra Verde". E curiosamente, depois comentei com uma amiga galega, que por acaso me tinha convidado pra ir passar uma temporada à Galiza nesse ano, e comentei com ela: "Olha, tive este sonho e dizia bem-vindo à Terra Verde".

E ela: "É hoje".

E ela disse: "Terra Verde é o nome da minha casa".

Que engraçado.

Tem em azulejo escrito Terra Verde. E eu percebi: "Não, é pra ir".

É premonitório, é mesmo. Tem que ligar este sinal. Saber ler os sinais.

E foi muito importante ir, porque este livro, de alguma forma, também resulta desta descoberta que fiz na Galiza, da ancestralidade da nossa língua e da nossa cultura, que está lá.

O Marta Neves está sempre a dizer isso, o galego e o português é a mesma língua.

Sim, é a mesma língua, é a mesma cultura. E então foi muito importante esta ida à Galiza, porque de alguma forma foi quase fazer arqueologia da nossa língua, da nossa identidade.

Muito bem. "Emergente" foi uma antologia em que tu entraste, com 12 novos poetas lusófonos.

Essa eu organizei.

Organizada por ti. Boa. No livro de ontem. Falámos aqui deste "Iluminações de uma mulher livre", que lançaste em 2017. "A Ascensão da Água", logo a seguir, foi o Prêmio Literário Cidade de Almada. "Ofiusa" é um destes últimos, aqui nesta editora Mahatma, do Éris, dono do Morro, que fala desta deusa, desta mulher serpente, que está ligada a Ulisses e cuja cauda depois o Rasto criou as sete colinas de Lisboa, e que vem aqui falada também neste livro. Aí também tiveste uma grande inspiração do folclore português. Está aqui cristalizado neste livro. Um romance mitológico também, e também fruto desta tradição oral alfacinha, que tu sabes tão bem pegar.

Foi das primeiras histórias que me contaram quando cheguei aqui a esta cidade.

Foi? Em Lisboa?

E achei muito curioso, porque Lisboa é uma cidade cosmopolita já. E ainda assim conserva esta memória e esta tradição oral, que vai passando e que as pessoas continuam a contar, não todas, mas ainda há pessoas que contam esta história.

Em breve vais ver mais com o filme do Christopher Nolan, que vem aí, "Odisseia", estará agora em julho, onde vem o percurso do Nolan com grandes atores.

E passa por cá também.

Não sei se passa por cá, mas vem de Tróia pelo mar e demora não sei quantos anos a chegar, como sabes, e portanto, provavelmente chegou. A lenda diz que passou por cá, sim.

Exatamente.

Aqui também temos um rato. Antes de falarmos dessas criaturas, vamos falar do hamster. Por que há aqui um hamster que é importante na tua história literária?

Bom, os escritores têm bloqueios, não é?

Claro. Síndrome da folha branca.

Exatamente. E quando eu estava a escrever, ou melhor, quando eu estava a tentar escrever o-

"Ofiusa"? Não, não foi esse.

"Os números que venceram os nomes". E creio que isto já foi depois de ter perdido a primeira versão. E eu estava: "Isto não está a funcionar, tenho de pegar nisto de outra forma". E tomava o pequeno almoço e na altura o meu irmão mais novo, o único irmão que eu tenho, tinha um hamster e eu estava a preparar o pequeno almoço e o hamster estava na sua roda.

A fazer ginástica.

A fazer a ginástica habitual que os hamsters fazem. E eu olhei pra ele e aquilo foi a forma de eu desbloquear o início do livro. E o livro começa com o hamster.

A rodar na sua roda infinita?

Na sua roda infinita, e essa foi a forma de eu conseguir desbloquear o início do livro.

Fantástico. Até que surgiram então estes "Germens", já é de há dois anos, Poética Edições, poemas, claro, da tua autoria. E aterramos aqui neste "Atlas das Escrituras Mágicas de Portugal", o teu décimo livro, da coleção Liliput, uma coleção da Penguin Kids, da Nuvem de Letras, uma filial da Penguin Random House, grupo editorial. O livro é um livro lindo de morrer. O próprio livro é, como já te disseram mil vezes, de certeza, uma obra de arte, porque é bonito o livro, capa dura, é um álbum. É preciso dizer que tem 80 páginas Graficamente é um primor. Tem um de quatro postais ilustrados, que as pessoas agora comprem quatro livros para poder colecionar todos. Mas de facto esta parte gráfica é muito importante, porque é da autoria da Helena. Helena Soares.

Helena Soares.

Ilustradora e é responsável também por toda esta ilustração, o design, a paginação, a capa.

Exato.

E de facto, ela é licenciada em Design de Comunicação e trabalha a partir de Viana, ela é de Viana do Castelo. E tu guiavas os desenhos dela, às vezes? Ou surpreendeste com algumas ilustrações dela?

Surpreendi-me com algumas.

O livro é extraordinário graficamente.

Na verdade, eu surpreendi-me com todas, porque eu dei-lhe instruções.

Claro, como é que ela sabia como é que era a balma jona.

Exatamente. Há criaturas que nas primeiras recolheções que foram feitas destas criaturas, o José Leite de Vasconcelos é um autor basilar.

É um dos que tu recolheste.

Exato.

Como a Graça Morais, como tu falas algumas.

Sim. Já existem criaturas que têm características muito precisas. Enquanto que outras não.

Outras não, são mais vagas, ela pode inventar um bocadinho.

Exatamente. E por essa razão, mesmo as que têm características muito precisas, a forma como a Helena criou-

E lhes dá vida.

E lhes dá vida é surpreendente.

O contexto, e ela também explica: "Eu quis fazer o contexto disto. Que paisagem é que eu ponho?" E depois há páginas duplas onde tem quatro ou cinco que ela tem que conjugar ali.

Precisamente.

Isto não é fácil.

Não. Demorou muito tempo.

Mas cinco estrelas, está um trabalho fantástico.

Valeu a pena à espera.

É um livro que é uma delícia de ler e ir lendo. É tão bom isso. Consulta, não é um romance que se leia, vai lendo: "Vou para o Minho, vou para o Algarve." No Algarve há muita coisa, eu não fazia ideia. Eu pensava que havia tudo no Minho, mas não.

E não estão todas.

Pois, é incrível. Ilustrações dão este contexto. Vai haver vários lançamentos e houve, começou na Comic Con, em Portugal, não foi? Houve um em abril.

Sim, foi a primeira apresentação. Sim.

Em Santa Maria da Feira, dia 26 de abril. Depois em 23 de maio, na Casa do Jardim da Estrela, onde inaugurou também uma exposição itinerante, não é?

Sim, que está na Casa do Jardim da Estrela até dia 20 de junho.

Pronto, até 20 de junho e depois vai andar a circular, espero.

Vai andar a circular, sim.

E com ilustrações do livro, digamos assim.

Ilustrações do livro. Já estamos a prever uma ida a Santarém.

A terra é quase tua berça. São grandes estas ilustrações? Eu não vi, porque é da exposição.

As da exposição, sim.

São pranchas grandes?

Sim.

Ok. Estou muito curioso. E a apresentação foi do André Simões, que também foi nosso convidado aqui outro dia, o nosso especialista romano. E depois vais estar dia 30 de maio na Papa Livros, no Porto.

Exatamente.

E vais então a Santarém, na Quiaga, adorar este nome, dia 20 de junho. E depois Portimão em 5 de julho. Aqui umas datas, Figueira da Foz, 14 de agosto. Tu não vais parar por causa disto.

Não.

Ainda bem.

Eu já tenho agenda até outubro, creio.

É a tua estreia na literatura infantojuvenil, mas, Samuel, o "Targa" tem toda a gente, eu fiquei fascinado com este livro e devo dizer que aprendi imensa coisa, foi muito bom. Para ti é um tema familiar, como a gente sabe, mas esta ideia surgiu porque tu estávamos em pandemia, digamos assim, em 22, e viste este atlas escocês.

Na verdade, era só um mapa.

Ok.

Um mapa que identificava as criaturas da Escócia. E eu olhei para aquele mapa, graficamente era bonito.

As criaturas míticas, claro.

As criaturas míticas, sim.

Eu achava que era só o Loch Ness, mas não.

Não, há mais: gigantes, sereias.

E tu dizias: "O mapa da Escócia com Aberdeen ou não sei o quê."

Exatamente. Sim. E que ideia gira para fazer em Portugal, mas com as criaturas portuguesas.

Nunca tinha pensado nisso.

Temos muitas. Já existem alguns bestiários, na verdade, mas um atlas e esta relação que se faz com o lugar.

Com o lugar, tu fazes questão de dizer.

Eu acho que é muito importante, porque as crianças e os adultos, mas sobretudo as crianças, podem crescer com mais consciência sobre as suas histórias e as histórias das suas terras. Eu acho que isso é muito importante.

Tu pões aqui três objetivos que eu gostei muito, ouvi-te falar disto. Aproximar os leitores mais jovens da tradição oral. A tradição oral, a oralidade portuguesa é tão importante. Ainda bem que há a tropeçar na função Ambrídios Ferreira, um ferreirense, por exemplo. Ilá Pintor também fez isso, de recolher pessoas locais: "Canta uma canção, dê uma ideia de uma mesinha ou de um cozinhado." E as tradições também, as histórias, as lendas contavam aos filhos. Está aqui uma grande recolha nesse campo. Isso é importante, aproximar os leitores mais jovens desta tradição oral. Incentivar a descoberta das lendas locais, muito importante também. E esta é a terceira razão que eu adoro: que estas criaturas venham fazer parte da nossa imaginação e, portanto, nunca sejam esquecidas. Isso é muito bonito e tens toda a razão. Se isso conseguir que alguma criança se lembre para sempre dos Olierapos e do não sei o quê, já valeu a pena este livro.

Já valeu a pena.

É incrível. Sem serem resgatadas estas tradições podem se perder, de facto?

Eu acredito que sim, porque vivemos num mundo cada vez mais digital, tecnológico, e se nós não olharmos para as nossas raízes.

E global.

E global, claro.

É bom, mas tem esta desvantagem.

Sim, toda a gente quer ser nova-iorquino ou parisiense, mas ninguém quer ser de Carregal do Sal, por exemplo, ou de Alcainhões, como eu sou. Ninguém quer ser, isto entre aspas, obviamente.

Claro que sim.

Mas eu gosto de remar contra a maré. Eu penso que é importante nós revitalizarmos a nossa ruralidade também e conhecermos esse país que temos, porque senão um dia seremos todos iguais uns aos outros e dissociados do nosso território, da nossa história, da nossa identidade, da nossa ancestralidade.

Recebeste já feedback com sugestões de outros monstros que aqui não constam?

Sim.

Foste interdito?

Falaram de um elefante, creio, das Berlengas. Deve ser uma rocha em forma de elefante. Faria sentido.

Como a cabeça da velha nas Serras de Aire.

Exatamente. Ou a ursa da Praia da Ursa.

Praia da Ursa, exatamente. Está lá uma ilustração lindíssima.

E outras. Isso tudo através de redes sociais, mas agora não lembro. Mas esta ficou, uma das berlengas que eu tenho ligação.

Mas viste e ficaste com a nota dessas coisas e guardaste?

Sim, farei, quem sabe, o que virá depois.

Mas eu achava ótimo, eu pensei nisto: há aqui uma seleção. Como é que se faz essa seleção? Isto é, ficaram uns mortos fora? Ficaram, de certeza.

Ficaram, porque primeiro o livro não teria leitura. Melhor, vou reformular. Tínhamos 80 páginas para preencher. Porque publicar um livro, criar um livro não é só: "Ah, vou escrever um livro." Depois é falado com o editor e, neste caso do infantil, perceber quantas páginas é que ele poderia ter. Então havia 80 páginas para preencher e a partir desse limite-

Com 71 criaturas.

Exatamente.

Meu Deus!

A partir desse limite, nós-

Têm que jogar

Exato. Então tive de fazer esta seleção. Para mim era muito importante ter criaturas benéficas e maléficas.

Ok.

Ou criaturas neutras.

Boa.

Criaturas ligadas a lendas de lugares, portanto, com esta ligação próxima a determinado lugar.

Lapa do Lobo é um exemplo?

Exatamente.

Lá está.

Ou criaturas que podem estar em qualquer lugar, como o Papão, por exemplo, o Velho do Saco ou os medos. E por outro lado, criaturas completamente fantásticas.

E de todo o país.

E de todo o país, sim.

A representatividade foi importante para ti. Quer do Algarve, quer da Madeira, quer dos Açores.

E depois era também importante ter criaturas fantásticas, portanto, completamente imaginárias.

Os dragões e as traias.

Exato. Ou criaturas muito próximas da realidade, como o Lobo da Lapa do Lobo, a ursa da Praia da Ursa, que são criaturas que falam e que têm características humanas ou mágicas, mas que poderiam ser perfeitamente criaturas normais, que vivem numa floresta.

Aqui não há meigas? As meigas, as bruxas da Galiza.

Ficaram de parte.

Ok. Mas é uma coisa que eu me lembrava muito, as meigas, as bruxarias, as pontes à noite, iam batizar as crianças.

Eu também gosto. Eu ainda hesitei, mas eu considerei que as bruxas não são criaturas, são pessoas.

Ok, então vem aí o atlas das pessoas.

São pessoas com poderes mágicos. Quem sabe um atlas das bruxas.

Ok. Há uma grande atração nossa pelo terror. Isto tem um bocadinho a ver com isto. O Motel X, que vem outra vez em setembro. Isto tem um bocadinho a ver com isto também. Este teu livro fez-me lembrar, a tua pessoa, fez-me lembrar o Francisco Vaz da Silva, que eu entrevistei também há uns anos, aliás, há 15 anos, na TVI, e que fez, só mais nada, esta tese de doutoramento sobre os contos tradicionais portugueses. Contos tradicionais que nunca foram para crianças na vida, só o Walt Disney e os Irmãos Grimm suavizaram aquela coisa, mas eram contos para ser lidos à lareira, para adultos. E ele foi recolher esses contos, as Cinderelas e as Belas Adormecidas da Ucrânia e da Polónia e da Alemanha. Eram muito mais sanguinários do que hoje. Hoje temos um restinho disso. A rainha a comer o coração da Branca de Neve ou na Cinderela, elas cortam os próprios pés para caber o sapato. Temos um restinho.

Na verdade, esses contos-

Esses contos eram para adultos e eram de terror.

Sim. É mais do que terror, são contos que simbolizam, são símbolos de transições humanas, de ritos de passagem, de alertas. Mas sim, podem ser entendidos como de terror, mas a meu ver são mais do que isso.

Eram para ser contados à lareira, não para crianças. Com o tempo, é que com os séculos-

São arquetípicos, muitos desses contos são arquetípicos.

A pesquisa que fizeste, José Vasconcelos, Fernanda Frazão, Gabriela Morais.

Gabriela Morais, Jorge Filbjera, consigo Heléria Pedroso.

Artesanato popular e até as louceria. A Helena diz que até se influenciou. É muito giro isso, fontes orais e tal. Novas regiões, que tu dividiste o país. É uma viagem, de facto, que fazemos, uma grande seleção. Ficaram de fora muitos, de certeza, e eu penso que tem que haver um segundo volume. Volta, por favor. Gosto muito que haja, porque é muito engraçado tu contares que há muitas antigas, quando os romanos chegaram, no século III antes de Cristo, já havia tribos locais que tinham figuras destas. Eu aprendi contigo que as mouras encantadas não vêm com os árabes e com o século VIII. Já havia mouras encantadas. Vivia embaixo da terra. É extraordinário este imaginário. Nós não fazíamos ideia disso.

Sim, na verdade, a Fernanda Frazão e a Gabriela Morais e outros autores, mas elas têm esse estudo feito. E realmente há essa confusão por uma questão de proximidade e pelo facto de os mouros terem estado aqui. Por exemplo, na Galiza não há essa confusão. E também há mouros encantadas. E ninguém os associa à cultura árabe.

E eles chegaram lá. O Almansor chegou a Santiago, à defesa da catedral.

Sim, mas não esteve tão presente como esteve aqui.

Aqui há muitas. É verdade.

Mas é curioso que muitas histórias, muitos lugares acabaram por assimilar as características muçulmanas dos contos que já existiam lá. E isto também é interessante. Haver estas camadas de cultura.

Que foram sobrepondo e usando.

Que de outra forma também contribuiu para a conservação das histórias. E isto também tem de ser olhado dessa forma.

Há património romano que nós temos, que na Idade Média depois foi um convento e por isso é que são cucufate, mantêm-se em pé, porque foi usado pelos romanos. É muito curioso isso. A cerca Moura em Lisboa é romana, não é moura, mas claro que os mouros aproveitaram e renovaram. E é bom essa continuidade. Alguns desses monstros são típicos da nossa infância. Lembro o João Pestana, o Papão, o Medo, o Homem do Saco, o Lobisomem, a gente lembra-se destas histórias. Outros vêm muito da literatura, as Tágides e o Adamastor, que falas, o Tritão, a dama dos pés de cabra, o gigante Monterigon do Gil Vicente, por exemplo. Quais eram os monstros da tua infância?

Os lobisomens, sem dúvida. E eu imaginava monstros que não tinham propriamente um nome, podiam ser um papão. Mas monstros com chifres, peludos, um misto de minotauro com lobisomem.

E estes monstros debaixo da cama, por exemplo, seria um que tu podias constar?

Eu tinha medo. Quando era pequeno, eu lembro-me de ter medo do que estava debaixo da cama. Sobretudo à noite.

Eu quando era pequeno, a coisa que mais terror me fez foi um livro de um médico alemão, deste Hoffmann, de 1845, este "Der Struwwelpeter", que era o "João Felpudo", a tradução em português é muito famosa, que era um homem que tinha 10 contos em rima, que era um livro de ilustração, onde o rapazinho que não comia a sopa ia acabar por morrer à fome, definhar e morrer, campa no último quadradinho. O menino que chupava o polegar, a mãe: "Não chupe". E ele chupava o dedo. E vem um alfaiate gigante e corta-lhe o dedo. Este tipo de coisas, gozavam os racistas, jogavam três meninos a gozar com um preto e depois o homem vem e embrulha-os todos num tinteiro até morrerem ofegados no tinteiro negro. Era um romance muito impactante, de terror absoluto, e era este "Struwwelpeter", deste Heinrich Hoffmann, de 1845, é uma coisa famosa que percorreu a Europa toda. Tu tens alguns preferidos aqui. Já sei que a Boa Hora e a Má Hora é uma coisa que tu gostas muito.

Sim, a Boa Hora e a Má Hora.

É muito giro estas duas mulheres quase siamesas, parecem siamesas.

É verdade. É uma história muito curiosa porque eu não conhecia, foi uma descoberta.

Há 1000 que eu não conhecia, vamos por aí.

Sim. Eu, na verdade, conhecia já muitas. Quando comecei a escrever, já conhecia muitas criaturas, mas esta criatura, a Boa Hora e a Má Hora, eu conheci-as-

Ao fazer o levantamento.

Exatamente. Quando já estava no processo de escrita deste livro.

Duas mulheres que andam sempre juntas e que no livro surgem representadas na região centro. A Boa Hora anuncia a chegada da Má Hora para as pessoas se prepararem. Faz lembrar o: "Não sabeis o dia nem a hora", a Candeia. O Gigante Arraúl também é associado à Ria Formosa, no Algarve.

É lindíssima essa história.

Para mim foi a minha preferida.

Este gigante que formou as ilhas da Ria Formosa, acho essa história lindíssima.

Nós precisamos de monstros?

Também precisamos de monstros, porque os monstros imaginários também nos ajudam a prepararmo-nos melhor para os monstros reais.

É verdade, que os há.

Que os há.

A Mula Gigante do Cabo de Roca, o Adamastor, que tu cituas aqui, os Olerapes. Eu lembro-me bem dos Olerapes, que é o Ciclope, é um autêntico Ciclope. Mas eu lembro-me dos Olerapes quando foi a Expo 95, fazia parte de um grupo que percorria os desfiles pelo recinto, inspirados nos monstros e criaturas míticas dos descobrimentos. Os Gambuzinos, foi tendo rico os Gambuzinos, que eu me lembro que toda a gente caía na caça dos Gambuzinos. O Homem das 7 Tentaduras foi o meu preferido, da Fuseta, do Algarve, com as 7 tentaduras seguidas. E de facto, é um levantamento extraordinário, recomendo vivamente às pessoas todas para ver isto e para ler isto, para comprar isto, para oferecer isto. Leiam antes de oferecer aos vossos sobrinhos, aos vossos afilhados, aos vossos filhos, leiam bem, de fio a pavio. Tem pequeninas histórias sobre todos estes monstros e estes seres que estão aqui espalhados por este livro. Samuel, é um grande livro. Muitos parabéns pelo teu levantamento, pelo teu trabalho. Deu-te de certeza um trabalho insano, mas que valeu a pena.

Valeu muito a pena.

Sinceramente, fico mesmo à espera que tu voltes com as pessoas então encantadas ou se só vier um conge. Eu acho curioso isso e acho que devias voltar. Acho que tens um bom levantar isto e o texto está muito bom, está muito conciso, conta a história e tem curiosidades à volta. Já agora, fica a saber que não sei o quê. Este é muito giro e muito completo. Parabéns por este trabalho e volta.

Obrigado.

Muito obrigado.