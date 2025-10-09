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Uma boa parte dos meus amigos que às vezes são ateus, ateus empedernidos e até antirreligiosos, quase que tentam reconhecer aquilo que faz parte do meu bom coração como aquilo que está exterior ao meu legado religioso. Não querem reconhecer que pode estar na religião ou naquilo que são os meus ensinamentos e no meu upbringing religioso, aquilo que determina o meu bom coração.

Samuel Úria é um dos nossos mais notáveis escritores de canções e talvez o nosso maior trovador e cronista da alma portuguesa. Ou não tivesse 1 metro e 90. Professor antes de ser músico e até pintor, nasceu em Tondela e foi daí que trouxe esta ironia do interior. O tipo que canta coisas sérias e ri e diz piadas que afinal são metáforas. Já passou por projetos coletivos independentes, esgotou salas onde ninguém esperava ver um filho da flor craveira, fez covers Prince, saiu de palco a cantar pela plateia. Uma vez gravou um disco inteiro em casa, num só dia, com o público a mandar-lhe ideias pela internet. É autor da banda sonora original do novo podcast Plus do Observador, a eleição mais louca de sempre. Há dias ganhou o Globo de Ouro de melhor canção 2025, com a canção título do seu último álbum 2000 A.D. Prepara-se para encher os coliseus já este sábado, 11, em Lisboa e na sexta a seguir, dia 17, no Porto. Olá, Samuel, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo.

Olá, é um prazer enorme. Muito obrigado por me receberes.

Bem-vindo, estar aqui na Rádio Observador. Tu nasceste em Tondela, és da região do Dão, uma região maravilhosa.

É verdade.

Hoje a cidade de Tondela, eu dormo por questão que tu dizes, eu nasci nos anos 70. Nasceste com fraldas à boca de sino. Isto diz tudo sobre ti. As palavras, as letras. Nasceste a 15 minutos de Santa Comba Dão, não é?

Sim, muito perto.

Muito perto da terra do Salazar.

Sim, é verdade.

Tu consideras-te de direita. Como é que tu vês, Samuel, este crescendo de populismos e da extrema-direita, extrema-direita não democrática, como tu distingues e muito bem, no Ocidente? Isto assusta-te?

Claro que assusta. E tomou-me de surpresa, o que prova toda a minha ingenuidade política. Aliás, boa parte de eu assumir-me como uma pessoa de direita, eu assumo mais como alguém que está fora do espaço do socialismo, mas um bocado para renegar tudo que sejam ideologias que condicionem o meu pensamento. Eu não tenho nenhuma ideologia.

A liberdade acima de tudo.

Sim, e realmente, se formos ver bem, há menos ideólogos da direita democrática do que existem da esquerda. Pelo menos não há tão férreos. Não existe uma bíblia da direita que reja o pensamento político. Mas esse meu lado de assumir com tanta descomplexidade que era de direita, passava muito pela provocação, e por uma provocação que era saudável, considerando eu que nunca iríamos resvalar para esta deriva de direita que acontece agora. Eu achava que depois do 25 de abril, durante muito tempo, um tempo indeterminado, Portugal estaria vacinado contra essas derivas.

Que seriam valores adquiridos e que já não tínhamos que lutar pela liberdade, pela democracia como aos tempos.

Sim, mas era ingenuidade, porque os ecos do que estava a acontecer e os ecos de todas as repercussões políticas que acontecem lá fora acabam por chegar cá mais tarde ou mais cedo. E tudo aquilo que acompanhou o fenômeno da ascensão das direitas extremas no resto do mundo, estava também a passar-se cá. Os utilizadores de redes sociais cá não são diferentes dos que são nos Estados Unidos, ou em Espanha ou em França. E nesse sentido, haveria ecos que seriam facilmente decifráveis e que eu ignorei decifrar. Então culpo-me por essa ingenuidade.

Exatamente. Aliás, andavas um bocadinho a marcha atrás e marcha à trós, como tu disseste uma vez. Esta liberdade que está um bocadinho ameaçada, agora estava a pensar na tua religião, concretamente. Por exemplo, Samuel é um nome bíblico. Aliás, Samuel quer dizer pedido a Deus.

Exatamente.

Tu foste pedido a Deus, de facto, uma criança desejada, ungiu o primeiro rei de Israel. Foste educado numa família evangélica. Este Úria também é o apelido de família?

É apelido de família, sim.

Também tem a ver com esta origem hebraica. Vem deste: "O senhor é a minha luz" e quer dizer isso.

Sim, possível. Quer dizer, a origem do nome será. Mas como me chega familiarmente, está completamente desligado qualquer traço que nós conseguíamos identificar com o judaísmo. É o nome do meu avô, bisavô paternos, que eu nunca conheci, e que cresceram numa aldeia próxima de Tondela, sem qualquer ligação ao judaísmo, sem qualquer ligação até que eu conheça a qualquer tipo de religião.

As primeiras pessoas protestantes da tua família. Aliás, Tondela foi a terceira igreja batista em Portugal.

É verdade.

Tu conheces essa história. Mas as primeiras pessoas da tua família chegaram a ser apedrejadas nos anos 60 e 70.

Mas era um fenômeno natural. Estou a dizer isto não a tentar desculpar aquilo que acontecia, porque já era uma coisa bárbara acontecer na altura.

Já era muito mais vulgar. Era muito mais fechado e estrito, conservador, muito mais.

Sim, e algo que de alguma forma encarasse o catolicismo vigente, e era mesmo vigente até do próprio sistema político da altura, haveria um acobertamento até legal para que essas pessoas pudessem ser injuriadas, apedrejadas, não irei até aí, mas alguma coisa aconteceu.

Exato. Tu costumas às vezes me perguntar se és uma pessoa religiosa, e tu dizes: "Religioso? É quem cuida de órfãos e viúvas". Mas tu és uma pessoa muito boa, tens um coração grande, Samuel, e sabes que tens. És uma pessoa muito boa, tens esta bondade. As pessoas não te ligam esse modo de ser à religião ou à tua infância.

Curiosamente, isto também é um reflexo dos tempos, porque uma boa parte dos meus amigos que às vezes são ateus, ateus empedernidos e até antirreligiosos, quase que tentam reconhecer aquilo que faz parte do meu bom coração como aquilo que está exterior ao meu legado religioso. Não querem reconhecer que pode estar na religião ou naquilo que são os meus ensinamentos e no meu upbringing Religioso, aquilo que determina o meu bom coração. E eu, com toda a bonomia e com toda a paciência, contrario-os da forma que posso.

Tu até tens citações bíblicas às vezes nas tuas canções. Isso não é uma coisa criticada nos meios mais de crítica e muitos dos amigos teus não criticam isso? Também citas o Prince, também citas toda a gente, mais alguma coisa?

Não, é verdade. Não é criticado para já. Nós às vezes temos a mania que, afinal, Portugal não é um Estado laico, porque há tanta repercussão da religião no Estado, etc. Mas Portugal é um Estado muito mais laico às vezes do que pensa. Culturalmente é muito laico, no sentido em que, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer artista de hip-hop que está numa canção a falar sobre os glúteos de uma senhora com quem quer ter uma relação mais próxima, depois na outra está a fazer uma citação bíblica. Porque o manancial cultural da Bíblia faz parte de um país como os Estados Unidos, que também supostamente devia ser laico, cada vez menos parece que está a querer sê-lo, mas também está a querer ser religioso de uma forma que eu acho também muito inquinada. Mas na Europa e na Europa Ocidental, o fenômeno religioso na cultura popular acontece, mas é muito ignorado, porque as pessoas não têm essas bases para reconhecer que aquelas citações estão a ser feitas ali.

A Bíblia também tem poemas maravilhosos.

E poemas eróticos, até.

O Cântico dos Cânticos, exatamente.

Claro, mas tem todo tipo de poemas.

E cartas e amizades.

Numa perspectiva-

Poemas heroicos, tem tudo, não é?

Sim, exatamente. E numa perspectiva completamente afastada da religião, da doutrina, do que quer que seja, é um livro importantíssimo da história da literatura. E nesse sentido, essa realidade cultural com que eu cresci dá-me ferramentas, dá-me citações, dá-me ideias que eu posso usar de uma forma absolutamente consciente e às vezes até estética, claro que ética também, ou o que quer que seja, filosófica, mas também estética, que são fios que estão entretecidos no tecido das minhas canções e que não é criticado porque as pessoas simplesmente não reconhecem, porque é natural que na Europa Ocidental as pessoas não estejam tão a par.

Exatamente. Dos dias de hoje.

Sim.

Claro que sim. Agora é a altura em que fazes uma homenagem à ACERT. É muito importante esta associação cultural e recreativa de Tondela, que abriu os teus olhos para muita coisa.

Para a minha geração.

Os concertos de jazz que tu assististe.

Não, a coisa nem é tantos concertos que eu desejava assistir e que me foram dados, foram aqueles que eu nem sequer estava completamente a ignorar que existiam aqueles nomes.

Houve aquela coisa da pianista de jazz famosa, tinha o cartaz. Diz que tal como é que era?

Ela chamava-se Myra Melford e eu lembro que isto foi mesmo nos primórdios da internet, ou seja, deve ter sido 96, 97, em que o cartaz dela tinha um concerto, sei lá, na Escócia, depois a trimadrid e depois a tri-Tondela, depois Berlim.

Isto é maravilhoso. Exato. Diz muito dessa.

Mas uma das coisas mais fantásticas que eu lembro foi ver o Compay Segundo, antes da fama do Buena Vista Social Club, a tocar lá num canto, no meio de um festival que existia lá em Tondela. E nós todos, que não fazíamos a mínima ideia que era aquele senhor já com uma certa idade, estávamos embevecidíssimos a ouvir e a dançar com ele. E era a oferta que nos era dada, e era a oferta que nós não menosprezávamos, nem desprezávamos, apesar de não conhecermos.

Eu estou a pensar, por exemplo, onde eu te conheci, na Fundação Lapa do Lobo, que lá está, é um polo, aliás, bem perto de Tondela.

Muito perto.

Onde trazem coisas de sessões de poesia, de concertos, de coisas que eu te conheci onde cantaste.

Eu acho que isso é uma daquelas coisas que é muito bonita sobre o Portugal recôndito. Eu estou sempre a dizer isto, isto é uma autocitação, mas normalmente quando em Lisboa se fala do país real, está a considerar-se um país que é tão distante, tão pitoresco, tão castiço, que é considerado irreal. É verdade, é uma espécie de paternalismo em relação ao resto de Portugal, que está descentralizado. Mas uma das coisas mais bonitas sobre esse país real, que é considerado irreal, é a maneira como as coisas que são raras são entesouradas. Então, aquilo que acontece lá na Lapa do Lobo, aquela terra minúscula, de repente aquela biblioteca, aquele sítio, aquele espaço, aquela oferta de arte e de cultura.

Fundação que fez um trabalho interessante, que atrai gente de todo lado para isso.

E as pessoas que vão lá percebem que aquilo é uma pérola no meio do nada, e então é mesmo entesourado de uma maneira muito especial. E em Tondela com a ACERT acontecia também isso. Eu acho que todas as pessoas que beberam lá, que foram enriquecidas por aquilo que acontece lá e que continuam a ser, têm um reconhecimento muito grande por esse legado. Apesar de todos estes anos, a ACERT vai fazer, se não me engano, 50 anos no próximo ano.

1980. Agora 45.

Vai fazer 45 anos. Peço desculpa.

Um bocadinho mais nova que tu, um ano ou dois.

Eu sabia que era um número redondo.

Mas é isso, é.

Mas apesar de 45 anos de existência, ainda não damos por garantida aquela associação ali.

A sério? Ainda lutam?

Acho que não se dá por garantido. E vai passando também por sucessivas dificuldades, e depois há subsídios que vêm e subsídios que vão. Mas ainda assim, eu sempre que lá vou, encontro as mesmas pessoas, quase com espírito de missão, lá ainda a participarem nas atividades da ACERT.

Os Carolas da Cultura a fazer coisas. Agora passei aqui os olhos por esta tua vizinha antiga que chorava quando morreu o Zeca Afonso. Tinhas uma vizinha que chorou quando ele morreu?

Sim, curiosamente, mãe do grande fundador da ACERT. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que o Zeca Afonso morreu. Isto em 87, se não me engano, eu estaria a ir para a escola. O meu avô era sapateiro, mas depois teve uma sapataria.

O pai da tua mãe, não é?

O pai da minha mãe, sim. Eu lembro que estava a ir em direção à sapataria do meu avô e passava por casa dessa senhora, que estava sempre à janela. Uma senhora muito bem disposta, avó de grandes amigos meus. E ela estava em prantos. Eu não percebia porquê. E depois eu percebi que tinha morrido o Zeca Afonso.

Zeca Afonso, é extraordinário. Essa ligação visceral a um artista.

Mas lá está, Tondela, uma cidade ainda muito conectada com o Cavaquistão, conservadora, claro, porque está colada a Santa Comba Dão, uma cidade do interior isolada, onde as coisas que nós consideramos que são de esquerda ou culturalmente de esquerda teriam chegado mais tarde. Ainda assim, uma terra onde todas as pessoas que conseguiam ultrapassar essas barreiras, e pessoas de todas as idades, de todas as fações culturais, se apropriavam muito. Por exemplo, os cantautores em Tondela sempre tiveram um papel fundamental. O Zeca Afonso, claro, porque seria o maior bardo desse período, mas depois outros que ainda mantêm uma relação muito grande. Até cantautores açorianos, como o Zé Medeiros, que tem uma ligação muito forte a Tondela. Mas outros. Eu vi o Sérgio Godinho em Tondela muitas vezes, o Palma.

Sérgio Godinho, que tens uns desenhos muito giros de quando foi os 50 anos da carreira dele. E que depois, entretanto, gostavas muito dele e o idolatrava, entre aspas, achavas uma pessoa extraordinária. Entretanto, trabalhaste com ele e tiveste essa oportunidade?

Tive a felicidade de, há uns anos, começar a trabalhar na mesma agência em que ele estava. Então a convivência tornou-se regular e, claro, a minha admiração não me bloqueou na relação.

Tu contaste isso uma vez. Não foi aquela coisa: "Vou trabalhar com ele" e bloqueou. Não, nada. Fizeste o teu trabalho, profissionalmente correu muito bem.

E eu acho que, agora vou dizer uma palavra que eu não gosto muito, que é a sinergia dessa relação. Embora tenha toda a reverência e seja muito grato ao exemplo e ao legado do Sérgio Godinho.

Como tu disseste, e faz-me muito giro, esteve sempre do lado certo da música.

Sim, e continua. E não é fácil com uma carreira e uma notoriedade tão grande.

Falaste no teu avô sapateiro, aliás, defendia os poucos comunistas que havia em Tondela. Mas tinha uma casa muito gira, com muitos livros, muitos instrumentos musicais e material de desenho, tudo o que tu gostavas. Aquilo era a Disney World para ti.

A história é mais bonita do que isso. Porque o meu avô, sendo sapateiro, de raízes muito humildes, mas de uma pobreza extrema. Aliás, tanto do lado da minha mãe, como do meu pai, as histórias são de pobreza extrema dos meus antepassados.

Mas música houve sempre.

O meu avô começou a cortejar ou a namorar com uma Betinha de Tondela, que era a minha avó materna, e os meus avós desaprovaram muito aquilo, porque não queriam que a Betinha, minha avó, namorasse com um sapateiro.

Diferença de nível social.

E os meus bisavós é que tinham esse casarão tão grande que tem uma divisão onde eu nunca entrei, apesar de ter lá vivido quase 20 anos da minha vida.

Incrível.

Mas depois os meus bisavós caíram na ruína e foi esse meu avô humilde, sapateiro, que ajudou a manter a casa, a reconstruir.

Isso é uma novela, eu vi isso. Várias vezes.

Eu também vi isso. Eu tenho um primo que é um grande fã, por exemplo, da Rádio Observador, que é o Timóteo, que sabe detalhar essa história com todos os requintes.

Timóteo, qualquer dia vens tu contar isto aqui ao microfone. Tua mãe, Madalena, que desenhava, e que tu herdaste isto tudo, e que estudou música e que dava aulas em casa, e tu vias teus colegas a ir ter aulas a tua casa. Era meio estranho, awkward.

Tanto que me desinteressou em estar ali no meio deles a aprender com a minha mãe, porque eu não queria ser repreendido pela minha mãe no meio dos meus colegas, isso era uma vergonha muito grande. E então desinteressei-me muito pela parte-

E por isso és tão autodidata. Tiveste uma aula ou duas para aprender os acordes e até aqui eu tomei.

É verdade. Sim, tive algumas. O que eu sei hoje de ler numa pauta tem a ver com isso, mas tive que pegar nessas bases e foi até a coisa menos caseira possível, que foi a vontade de ter bandas de garagem, que me fez querer pegar nos instrumentos que via lá em casa e aprendê-los.

Até a tua irmã, tens uma irmã mais velha dois anos.

Dois anos mais velha.

Também tinha guitarras.

Sim. A minha irmã não aprendia guitarra, havia lá uma guitarra dela em casa e foi nessa que eu aprendi.

A paixão do desenho ainda existiu antes da paixão pela música.

Sim, as minhas manifestações mais antigas que estão registadas-

Mas que nunca morreram, o que é bom. Continuas a desenhar muito. É um escape

...mais antigo do que fotografias. Até porque como eu sou segundo filho, já não havia interesse em registar. É curioso que os meus pais tinham álbuns de bebé, tinham para aí cinco ou seis da minha irmã e meu havia meio álbum.

Eu sou o quinto, o que seria então? Já nem sabem que eu existo.

Então os registos mais antigos são de desenhos meus e de bandas desenhadas minhas que eu fazia ainda antes de saber ler.

E também compravas muito banda desenhada mais tarde. Compravas, não era?

Eu não tinha muito dinheiro. Houve uma altura até quando o meu avô tinha essa sapataria, que eu passava lá as tardes das minhas férias, estava lá a ajudá-lo e ele dava-me todos os dias 10% do que tinha ganhado nesse dia. E eu ia logo ali a uma loja que havia em frente, que era a Casa Plana da Dona Celestina, que vendia livros de banda desenhada e revistas de banda desenhada, eu ia lá gastar esse dinheiro.

Tu ajudavas o teu avô? Mas em quê? Nos trabalhos dele, a pôr meias solas?

De facto, não ajudava.

Mas fazias alguns trabalhinhos com ele?

Aquilo basicamente já era uma sapataria em que ele vendia sapatos. Tinha sapatos à venda, era mais nisso. Mas eu estava lá mais a fazer-lhe companhia do que propriamente outra coisa. Ainda por cima, o meu avô tinha ficado viúvo há pouco tempo. A minha avó tinha falecido nesse ano. Eu estava ali a fazer-lhe companhia. Enquanto a minha mãe estava a trabalhar e o meu pai estava a trabalhar, estava ali também entretido.

O pai era enfermeiro, era o geek. Não era?

O meu pai gostava muito de eletrónica, sim.

E por isso também tinha instrumentos, mas era porque desmontava-os.

Exatamente.

Que é extraordinário.

Havia um teclado lá de casa que eu mais tarde vim a descobrir que era uma preciosidade, mas que o meu pai desmontou para ter transístores. E com os transístores fazer coisas como emissores de rádio de caixas de sabonete, coisas do género, coisas que o meu pai fazia.

É extraordinário. Tu entretanto trabalhaste também em publicidade, foste copywriting.

Mas muito pouco tempo.

Em Évora. Mas também nasce muito esta tua paixão pelas palavras. Sempre tiveste uma grande paixão pelas palavras? Tu fizeste um "Wiki Júria" na Antena 3?

Sim, na Antena 3. Quando eu sou convidado para fazer copywriting nessa agência, já foi influência de pessoas que conheciam canções que eu já fazia na altura. Ou seja, não tinha uma carreira musical, mas por carolice. Carolice também é uma palavra muito bondosa em relação àquilo que eu fazia, porque eu encarava o processo musical e a construção de canções tal como faço agora. Mas já dava alguns concertos e um amigo que assistia a esses concertos recomendou-me para esse outro amigo. E então eu fui para Évora trabalhar durante uns tempos como copywriter.

E chegaste a fazer anúncios também, mas tu próprio aí, para a NOS, por exemplo. Até te conheci na rua.

Essa história. Foi uma campanha muito massiva, estava sempre a dar. E então as pessoas não me conheciam da música de lado nenhum, mas começavam a reconhecer por aparecer na televisão. E os telespectadores de televisão, ainda por cima de todos os horários, normalmente são pessoas com uma certa idade. E aconteceu uma vez, na Rua Morais Soares, uma senhora vir ter comigo e vir pedir dicas sobre a instalação do cabo da televisão, porque me via a fazer o anúncio da NOS.

Exato. O senhor das redes. Foste professor também, aliás, e antes de assumir a música como profissão, foste professor, onde davas educação visual e tecnológica, esta EVT. E arranjaste sítios, Leiria, Coimbra, Lisboa, Figueira. Mas ias tendo casas, porque na Figueira os teus tios ou os teus avós tinham uma casa de férias ou moravam lá?

Os meus pais, ou talvez na altura, o meu pai quando se reformou, comprou uma casa de férias na Figueira da Foz, porque tenho lá os meus tios, a irmã da minha mãe vive lá, tenho lá os meus primos, havia sempre uma ligação muito forte com a Figueira da Foz. Aliás, Figueira da Foz é uma praia que tem uma ligação muito grande. As pessoas de Tondela vão muito à Figueira da Foz passar férias. Há sim um núcleo de pessoas de Tondela que vão lá passar férias. E então os meus tios quando regressaram de Angola, fixaram-se lá, possivelmente porque já havia alguma tradição de tondelenses naquela zona.

Até que assumiste então a música como profissão. Chegaste a colaborar com este teatro em Guimarães. O que tu fazias?

Essa colaboração com o teatro, na altura.

O que fazias no teatro?

Eu fiz bandas sonoras para peças de teatro.

Ah, tá. Arte musical.

Sim. E se calhar é um passo que eu às vezes digo que conto menos, mas é se calhar o passo mais importante, porque foi o cansaço acumulado de estar a trabalhar em Guimarães todos os dias e a dar aulas em Lisboa também nesses mesmos dias. Guimarães à noite, Lisboa durante o dia, que me fez decidir: "Isto não pode continuar".

Tem que optar.

E optei pelo que me dava mais prazer.

Eu adoro esta coisa, e vamos acabar aqui a primeira parte com isso. Tu a dizer, porque é o género de profissão do pai. "Qual é a sua profissão?" Eu: "Músico". As pessoas: "Ui". Este droga, como diriam. "Ui, músico, tá tudo...". "Não, mas o que é que faz mesmo?" Sempre existe esta desconfiança. Se calhar ainda hoje há.

Não, há de certeza.

Já te perguntei um bocadinho sobre essas tuas ligações à música, quando tiveste que assumir a música como a tua profissão principal. Deve ter sido a altura em que a Gisela João achava-te pesante. É muito amiga, aliás, vai estar também nos Polisiões, é convidada.

Vai estar, sim. Amiga muito querida.

Adorei o discurso dos Globos de Ouro que tu fizeste com ela. Foi muito bom. A música, então, começaste nos Flor Caveira, digamos assim. Esta editora hype, religião e punk rock. Aí com o Tiago Cavaco. Os teus álbuns começaram a aparecer em 2013, "O Caminho Ferroviário Estreito". Sempre uma grande admiração que tiveste na tua carreira pela Manuela Azevedo e por Sérgio Godinho, que já falámos dele, a Manuela ainda não, mas de facto tu achas que é a pessoa, Mrs. Talento em Portugal.

É impressionante.

Outra pessoa com uma grande generosidade e uma grande voz. Ela é extraordinária.

Uma grande voz, uma grande presença, uma grande humildade, que é daquelas coisas que às vezes nós despachamos como uma característica. Não temos mais nada a dizer sobre essa pessoa, vamos dizer que é humilde.

Quer dizer que é simpática.

Mas na Manuela é uma espécie de contraponto que aumenta aquilo que é o talento dela, porque o talento dela justificaria toda a falta de humildade, toda a imodéstia do mundo, mas nela coexistem de uma forma harmoniosa.

Ela podia divar, se quisesse era diva.

Podia. Podia e devia.

As letras, de facto, são preciosas, letras muito curtas e muito afiadas, mas sempre com muita esperança. Eu oiço as tuas letras e lembro logo do Leonhard Cohen, do Bob Dylan, que eu acredito que estás com o prémio Nobel também. Mas sempre com uma nota de esperança. Mesmo este último álbum, de facto, e que é um alerta de desilusão do mundo, já lá vamos. Mas de facto, tu tens sempre esta réstia. Tu não és uma pessoa negativa.

Não sou nada negativo, porque embora em muitos discos anteriores eu tenha criticado o individualismo, por outro lado, eu também acredito na redenção individual, que é a redenção detalhada. Se eu não pensar no fenômeno humano como um fenômeno massificado, na história como uma coisa de um conjunto de pessoas que agem de uma determinada maneira, quase como uma massa homogênea de atitudes. Se eu me detalhar no indivíduo, tenho que acreditar que é possível uma melhoria, é possível, lá está, falar da redenção, que é uma palavra muitas vezes conotada com a religião, e no meu caso também o será, e eu aprendi nesse contexto, mas acho que tem que ver com tudo.

Sim. Em 10 de junho de 2009, esta cena em que tu gravaste e escreveste num só dia, um disco inteiro em tua casa, e depois o resultado, um ano depois, saiu o disco, "A Descondecoração" de Samuel Úria. Foi uma coisa extraordinária. Como é que te lembraste de repente disto? Vou fazer isto em casa, em direto para as pessoas.

Eu estava prestes a lançar um disco, um disco caseiro, como os discos da Flor Caveira eram. E de repente, a Valentim de Carvalho decidiu contratar-me como um dos seus artistas. E então eu ia ter que esperar as datas de estúdio e de edição da Valentim de Carvalho, de uma editora com nome. E essa falta de paciência para esperar tanto tempo para fazer um disco levou-me a: "Então vou fazer um disco num dia". E para garantir que era um fenômeno que estava a acontecer mesmo no dia, fui filmado em direto, estava a ser transmitido.

Casos de testemunhas.

Foi um Big Brother ali a acontecer em minha casa e estava a receber e-mails com as pessoas a sugerirem temas ou até melodias, às vezes, e eu tinha que construir em cima daquilo que me estava a ser sugerido para provar que era real. Então foi exorcizar essa vontade muito grande de fazer um disco e fi-lo num dia. E depois o outro, quando surgiu, já não estava com aquela sofreguidão que às vezes pode ser castradora.

E este é 2013, saiu o teu terceiro álbum, "O Grande Medo do Pequeno Mundo", é talvez o teu álbum mais celebrado, sobre exatamente a prevalência do individualismo como grande tema e marca do nosso tempo. Aqui tem essas participações destes seus grandes amigos, a Márcia, o António Zambujo, Gonçalo Tavares, Tiago Tingur, a Karol, a brasileira Karol também vai estar contigo, se não me engano, este fim de semana. Vestia um blazer que a mãe tinha pago. Essa também é outra característica muito engraçada tua. Neste meio, tens sempre estes amigos que gostam muito de ti, que dizem muito bem de ti e com quem tu gostas de trabalhar. De facto, isto funciona. As tais sinergias que não devíamos dizer, mas funciona.

A ideia comunitária de música, que é uma coisa que eu especialmente também aprendi, e o protestantismo está muito ligado a essa ideia de a música é melhor quanto mais pessoas tiverem a cantar.

O cristianismo, nesse aspecto, o catolicismo seria se calhar mais formal. Não dá tanto para isso.

Não estará tanto assim hoje em dia. Mas lá está, o protestantismo que cresce com um espólio musical que não é próprio, vai roubá-lo a outros lados, vai roubar à música popular, tem autores de música popular a escrever para lá. Então o fenómeno é muito paralelo à música que se está a passar fora do contexto religioso.

É muito giro esta ideia da incomunidade.

Eu também não estou nisto para fazer inimigos e sou uma pessoa de amizades fáceis e quando reconheço talento, também não me coíbo de manifestar a minha admiração por esse talento. Isso também gera amizades com pessoas de talento.

É genuíno, isso é muito bom.

É mesmo genuinidade, não é dar graxa. É muito fácil então estabelecer relações de amizade com pessoas que têm muito talento e que depois também têm a simpatia de vir às minhas canções depositar o seu talento, mesmo que às vezes seja um pormenorzinho, como ter o David Fonseca a tocar bateria ou a Francisca Cortezão a fazer uma segunda voz a um quilómetro de distância do microfone.

Nos teus concertos, de facto, tu és um showman, completamente. Dá ideia que estás muito confortável em palco. E de facto tu dizes que é dos sítios mais confortáveis do mundo, é um palco. És ao contrário de toda a gente. Tu não tens nada nervoso por entrar em palco. Não, estás nervoso é porque ainda não entraste.

É verdade.

Quando estás em cima, estás perfeitamente à vontade. Aliás, eu tive a oportunidade de ver isso num concerto meio privado na Fundação Lapa do Lobo. Estavas no meio da Baixa Alta, não longe das tuas raízes. E de facto, o à vontade com que estavas ali, com que entretês toda a gente, cantaste músicas fabulosas e estavas ali tão à vontade, sempre com as tuas clássicas nove guitarras. Não vais para o palco sem as nove guitarras, eu direi isso. Mas de facto correu muito bem. Estás muito à vontade, o palco para ti não te faz nervoso nenhum.

Eu não tenho ansiedade em relação ao palco, tenho urgência, que é uma coisa completamente diferente. E é uma urgência que vem da vontade, não é do vamos despachar isto. Porque eu saboreio todos os momentos que estou em palco. Já terei tido más experiências em palco, mas se tu me agora me perguntares, eu não me consigo recordar de nenhuma.

Um concerto qualquer em que achaste que ias desmaiar. Isto pode ser as Velhas Glórias?

As Velhas Glórias, sim.

Mas fisicamente?

Fisicamente, sim. É muito berro. É berro muito intenso, que precisa de uma respiração. É muito pouco tempo para respirar e muito berro a acontecer nessas respirações e muito movimento de braços e de pernas.

Tu querias muito bem teclas, mas não tocas nos teus concertos por causa da tua mãe?

Pode ser. Eu nunca me profissionalizei, nunca me especializei nas teclas exatamente porque perdi a oportunidade.

Sabes e tens jeito.

Mas tenho sempre alguém que sabe mais do que eu. Mas volta e meia, se forem coisas assim meio truculentas, eu arrisco fazê-las em palco.

De cada vez que tu cantas músicas em concertos, Samuel, a canção soa diferente. É tudo diferente, a energia do público é diferente. Sentes isso?

Exatamente. Eu acho que o público faz parte de um concerto. E se o público está ali disposto a escutar-me, eu também não sou impermeável a essa vontade, a essa predisposição, até essa generosidade, muitas vezes. E isso torna que as canções estejam a ser ditas, proferidas, exatamente para aquelas pessoas. E há ecos. Sei que pode parecer muito romântica de se dizer, mas eu sinto-a concreta enquanto estou a dar os concertos. Há um eco.

Tens essa noção, não tens?

Há um eco. A maneira como às vezes consigo ver movimentos de cabeça, perceber a intensidade das palmas. Perceber algumas canções minhas que as pessoas não esperam que eu acabe para aplaudirem, porque elas percebem que há ali um apogeu da canção. E eu toco até ao fim, mas eu percebo que aquela canção tocou exatamente por causa de uma intensidade que está dependente daquela ideia anglo-saxônica do beauty is in the eye of the beholder. Muitas vezes a intensidade das canções também está nos ouvidos de quem escuta.

Em 2016, saiu este teu álbum, "Carga de Ombro". Foi com este que tiveste um concerto no São Luís, que esgotou completamente e que as pessoas diziam: "Como é que este gajo vem da Flor de Caveira, do círculo independente, do underground, esgota uma sala? Isto é inédito". E foi o tal que saíste depois a cantar e o público de pé.

Saí para plateia.

Sempre a cantar.

Sim, esse terá sido o disco que de alguma forma me massificou mais. Claro que eu continuo um artista independente, indie, de média dimensão, se lhe quisermos chamar, mas de alguma forma há um conjunto de canções desse disco que se tornaram mais acarinhadas por um público mais generalizado, tocaram em rádios onde eu não estava habituado a tocar.

Alguma noite de concerto em que tudo tenha corrido mal com o som?

Isso de certeza que sim.

Rapidamente esqueces.

Nunca determinaram que a experiência de concerto, eu juro-te, eu não consigo lembrar-me de nenhum concerto que eu possa dizer: "Isto foi mesmo muito mau". Não consigo.

Encontras fãs em locais improváveis. Quando, por exemplo, nos teus concertos, eles cantam, comoves-te quando as pessoas cantam as tuas músicas?

Fico muito surpreendido, porque eu não tenho a pretensão de que todas as pessoas que compram bilhete para ouvir os meus concertos, são pessoas que dominam a minha discografia. Então cada vez que eu estou em palco e para além dos monitores ou dos in-ears que eu tenho, consigo ouvir pessoas a cantar as palavras e a dizer as palavras certas, às vezes mais certas do que eu estou a dizer. Eu posso viar porque eu sou o autor.

Perfeito. Exato.

Mas ainda por cima, como eu sou muito palavroso, fico sempre muito surpreendido quando as pessoas alinham nessa palavrosidade e decoram essas canções, porque eu, ainda por cima com a idade, cada vez tenho menos capacidade de decorar músicas de outros artistas e mesmo as minhas às vezes já tenho que dizer o que sinto em palco e não aquilo que escrevi previamente. E então perceber que há pessoas que de facto sabem aquilo de uma ponta à outra deixa-me sempre muito surpreendido.

É esse o maior elogio que te podem fazer?

A generosidade das pessoas quererem escutar-me e de quererem compreender-me. E eu falo de generosidade, é uma palavra muito lamechas, muito xaroposa, mas eu sinto mesmo isso.

Já falámos de bondade, que ainda é mais.

É verdade. Mas a generosidade das pessoas quererem compreender-me, de estarem interessadas naquilo que eu escrevo, quererem descortinar. É uma coisa que não se paga e é uma coisa que não faz parte de todas as escutas musicais. Eu sou fã de muita música em que ela própria não se está a prestar a que haja uma compreensão, é uma fruição muito básica. E quando eu estou a escrever letras de canções, eu às vezes estou mesmo ali a dar tudo de mim e a esvaziar, mas sem a pretensão de que as pessoas queiram depois compreender. É o meu processo criativo, é a minha necessidade. E depois haver pessoas que alinham nessa necessidade e também têm necessidade de me compreender. Eu sinto que não mereço, nesse sentido, é tudo lucro.

O que estavas a fazer em 2000? Estavas com a Flor Caverna, talvez?

A Flor Caverna começa um bocadinho antes de 2000.

Isto após este novo disco, este "2000 A.D.".

Mas é a altura em que eu começo a vir com muita regularidade, sobretudo a Queluz, que era o epicentro da Flor Caverna na altura, porque era um sítio de muito movimento punk também, o suburbano lisboeta. Eu começo a vir muito para Queluz, para casa do Tiago Cavaco, porque ele estava lá muitas vezes e começamos a fazer música juntos. Sim, eu acho que se calhar é o, na minha cronologia-

O Morgado, aquela sessão Morgado, Húria, Kilolo.

Kilolo, exatamente. Mas na minha cronologia, 2000 está muito associada à Flor Caverna.

Fazíamos os CDR que vendíamos nos concertos. Extraordinário, estes tempos.

E o preço desses CDRs era €1 no mínimo e depois as pessoas a partir daí davam o que quiserem.

E agora após os CDRs venderem, já te tenho perguntado quando é que tu vais fazer um disco de versões tuas em português. Estou a pensar no KISS, por exemplo, tu cantavas o Juan Luis Guerra, "Borboletas de Amor", que é uma canção tão bonita.

É verdade.

Essa é do meu tempo, 1990.

Sim.

E que aliás, já cantaste em casamentos.

É verdade.

Quando é que vem aí? Era uma ideia engraçada.

Não, é uma ideia que está a ser desenvolvida. Por acaso agora eu tive alguma urgência em desenvolver esse CD, mas depois percebi que não ia ter tempo. Mas vou retomar essa ideia.

Por causa das coisas que tens e agendas.

Por exemplo, estes concertos que vão agora acontecer estão a tomar muito tempo e todo o esforço promocional tinha que ser uma coisa já muito bem preparada. E esse disco de versões precisa ainda de muito trabalho, mas estou a tê-lo, quem o irá produzir é um amigo da música que eu respeito muito, que é o B. Fachada, e no próximo ano acho que vamos atacar isso outra vez.

Ok. É uma coisa que me preocupa agora com estes concertos que aí vêm, como é que o Silas vai vestir?

O Silas vai dominar.

O teu guitarrista.

Não, o Silas é teclista.

Teclista.

O Silas eu acho que vai dominar a estética deste concerto. A estética visual acho que vai ser o Silas a dominar.

Já sabemos que vai ser dia 11 em Lisboa, dia 17 no Porto, o Tiago Cavaco vai lá estar.

Vai estar também.

Aliás, pedes encarecidamente que queira produzir um álbum teu pra tu voltares a produzir com ele. Gisela João, Carol, Manuela Azevedo, dos Clã, esta talentosa Manuela Azevedo, Margarida Campelo, as Velhas Glórias. Vais ter um coro também?

Sim.

Importa-se se estares nervoso, mas não estás.

Não.

Mas estás ansioso, estás com vontade.

Não, eu até te digo, eu estou é um bocado cansado da carga de ensaios que às vezes tem mesmo de tropeçar para a última semana.

Que é esta.

Que é esta. Aliás, eu vou sair daqui e vou correr para um ensaio. Isso preocupa-me só no sentido de eu ter medo, eu não conseguir estar no ensaio a dar pouco. E tenho medo que o meu excesso de entrega depois corresponda a uma voz menos cristalina do que podia ser no sábado. Mas não, eu acho que não vai acontecer.

Ainda por cima, para gravar isto tudo, tu dormes muito pouco. Tu és que nem Marcelo ou que nem papa João Paulo II. Três horas, quatro horas?

Costuma ser a minha média noturna. Sim, é verdade. Mas não estou a pensar candidatar-me nem à Presidência da República, nem ao papado.

O que é que te falta? A tua ambição, o que é que tu queres fazer um dia? O meu Arena?

Não, não tenho esse tipo de ambição. Não tenho.

Ou cantar qualquer dueto com o Sérgio Godinho.

Isso já aconteceu. Isso já aconteceu e tenho a certeza que vai voltar a acontecer. Sim.

Um dueto com a Manuela Azevedo, também já aconteceu.

Também já aconteceu. Não, as minhas ambições são muito... eu me sinto tão afortunado disto, que tenho às vezes uma espécie de falta de ambição. Mas eu acho que as minhas ambições têm a ver com o próximo disco. Quero fazer o próximo disco com uma sonoridade em que haja alguma coisa que possa ser surpreendente. E acaba muitas vezes por ser e por não ser ao mesmo tempo, porque não havendo um género dominante em torno dos meus discos, a não ser se calhar, lá está a tal palavrosidade, mas um género musical dominante não existe. Aquilo que poderia ser uma surpresa acaba por não ser porque está dentro do espólio daquilo que é a espectativa de alguém que também consome música de vários espectros.

Entre os teus escapes, estava a pensar nisso, por exemplo, a cozinha é um deles.

Sim.

A cozinha e comer, também vais a restaurantes, gostas de experimentar coisas.

Gosto, sim, gosto muito de comer e gosto muito de cozinhar.

Quando fazes coisas complicadas, borrego à moda da mãe.

Adoro. Só que a minha mãe está a aprimorar.

A tua mãe é uma cozinheira de mão cheia.

Está a aprimorar, por exemplo, a maneira de fazer borrego. Ela está a cozinhar melhor agora do que fazia. Ou seja, eu nunca irei alcançá-la, porque um passo e ela já está a dar dois. Ela continua a aprimorar.

Tens saudades do arroz de bacalhau?

Que eram coisas que eu não gostava muito de comer. E que agora tenho saudades, tenho muitas saudades do arroz de bacalhau, até o arroz de sardinha, que era um dos pratos que eu menos gostava.

Arroz de sardinha?

Arroz de sardinha, que era um dos pratos que a minha mãe fazia, que eu menos gostava e que hoje em dia salivo só de pensar. É verdade.

E então és especialista, ouvi dizer, em domesticar omeletas.

Sim, gosto de dominar a omelete, que não é perfeita universalmente. A perfeita eu até consigo fazer, mas há ali coisas que não passam pela perfeição, pelo menos as regras que são ditadas.

O que é que tu fazes muito diferente do pessoal normal? Põe os ovos inteiros lá para dentro e vai rodando.

Eu gosto nas omeletes de um bocadinho de cor na omelete.

De cor?

De queimado. Porque normalmente a omelete perfeita tem que ser completamente homogênea na cor, toda amarelinha.

Sim.

E eu gosto sempre de dar assim um bocadinho de chapa, ela manter-se cremosa por dentro, mas ter um bocadinho de chapa. Isso é um controle da temperatura e estar ali a mexer.

O cinema também já passou pela tua vida, neste "O Que Há de Novo no Amor?" de 2011. Estas seis curtas-metragens, onde fazias de Samuel Huri, cantavas duas canções tuas.

Consegui ser canastrão a fazer de mim próprio.

Um cameo. Mas foi engraçada esta passagem pelo cinema? Gozaste disso?

Foi muito engraçado, porque tinha essa coisa curiosa de estar a fazer de mim próprio, de não haver esse tipo de esforço. Só tive que cantar canções minhas, fingir que conhecia os personagens. Mas foi engraçado também porque é a minha primeira experiência com câmaras de cinema à minha volta e eu gosto muito de cinema.

Vais a sala de cinema frequentemente?

Vou muito. Antes da pandemia, a minha média era ir três vezes ao cinema por semana, que é bastante. Eu acho que o cinema me influencia mais na escrita de música do que propriamente a música. Sou um consumidor ávido de música, mas é uma questão de gosto e às vezes até é uma escuta muito adormecida. O cinema dá mesmo muito material para escrever.

E tu quase não tocas em casa.

Não, em casa não.

"Não gostas muito de ouvir", nesse aspecto, ouvir as canções que tocaste ontem.

Não, não gosto mesmo.

O que é que fazes? Outras coisas? Lês? Lês poesia, por exemplo. É uma coisa que tu gostas muito.

Tornou-se o hábito de ler poesia, de comprar poesia, mas é um hábito recente. Sempre tive muito contacto com a poesia, mas não como um comprador de livros de poesia. Isso talvez nos últimos 10 anos comecei a investir mais nos livros de poesia.

Acho que o último é a Livraria de Poesia em Lisboa, que tinha fechado há uns anos. Mas é engraçado porque tens uma boa memória da Taberna do Povo, a segundas de poesia que havia ali ao pé do Cais do Sodré, onde foi sair o Alexandre O'Neill, que está a contemplar isto.

As segundas-feiras no Cais do Sodré eram as melhores noites de poemas.

Por que é que essas coisas acabaram? Ainda há num sítio ou noutro.

Há, mas ali tornou-se uma espécie de culto.

Era uma magia essas noites de poesia.

Sim. E as pessoas que eu conheci lá são pessoas que ainda estão muito ligadas à poesia, que eu revejo muitas vezes em eventos de poesia. No mês passado estive num fenómeno portuense, que são as quintas de leitura, onde eu revi algumas das pessoas com quem eu privava nessas segundas no Povo, no Cais do Sodré. E mantêm-se muito ligadas à música e à poesia, e era um núcleo muito bonito, mas é pena que as coisas depois se dispersem por causa dos sítios que começam a ser todos consagrados a essa massificada arte do turismo.

Exatamente. E a gentrificação e a terceirização. À noite também acontece-te muito a ilustração ser um escape?

Sim.

Quando vais descansar em casa, já não tanto com os lápis, mas se calhar mais com o iPad?

Também, mais com o iPad, porque à noite, como não tenho luz natural, vou desenhar numa coisa que já é iluminada por si própria. Mas estou a começar a tentar dominar com o lápis digital, que não é um grande domínio. Estou sempre a dizer isto, mas eu sinto que perdi o comboio da ilustração, então tornou-se mesmo para coisas utilitárias, capas de discos, cartazes.

Até para o Sérgio Godinho fizeste também?

E para o Sérgio Godinho, sim. Esse terá sido mesmo daqueles trabalhos que eu aceitei.

Mas tem jeito, é giro.

Fiz também ilustrações para a capa de um amigo da música, que é o Rogério Charraz. Fiz várias ilustrações para a capa de um disco dele, que ele tem com o Zé Fialho Júnior, o Aveia.

Exatamente.

Sim, fiz também, mas é raríssimo, porque eu sinto que não sou um ilustrador, sou uma fraude. Na música nunca senti que era uma fraude, mas na ilustração sinto que sou.

E não és, és extraordinário. Muito bem, Samuel Huri, o nosso tempo voou. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador, com quem aliás agora colaboras neste podcast. Incrível, vêm aí eleições, este podcast é sobre eleições também. Quero expressar que espero que hajas sempre a tua colaboração e essa tua inspiração, que tão bem tens feito e que nos cruzeiros break a leg, não sei o que tu dizes.

Muito obrigado. Pode ser.

No Porto e em Lisboa. Correu tudo bem, agora que não aconteça como a outra molhada, que tu foste contra a anca, contra a bacia.

Sim, lasquei-me. Estes concertos vão ter bocadinhos de violência, mas esse era mesmo muito violentos.

É o que dá. Já não tens 20 anos, Samuel.

Mas às vezes finjo.

Não, se calhar que tens uma inspiração para este país, para esta vida, para esta música, que nós quase não merecemos. Muito obrigado então pelo teu tempo.

Muito obrigado.

Beijinhos. Obrigado.