Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Já é possível pôr um nome estrangeiro em Portugal.

Antigamente era obrigatório até adaptá-los à grafia portuguesa.

À escrita portuguesa.

Não podia chamar Michael a um filho, tinha que ser Miguel.

Miguel, exatamente. Agora já é possível, desde que os pais, a família, tenha contacto com essa língua.

Ok.

Ok? Portanto, é preciso.

Com o incremento da migração que houve cá.

Exatamente. No caso de Michael é óbvio. Mas no caso de outras línguas que não conhecemos bem, essa avaliação também é feita junto das autoridades do país, para verificar se o nome de fato existe ou se é inventado.

O nosso nome acompanha-nos do princípio ao fim da vida. E como depressa percebemos, tanto pode despertar sorrisos como causar indiferença ou até mesmo tornar-se um fardo para o resto dos nossos dias. Fruto ao gosto dos critérios de pais, avós ou padrinhos, a palavra que nos calha como elemento central da nossa identidade é provavelmente uma das primeiras lições que aprendemos sobre sorte e azar. Apaixonada pelas histórias não oficiais de lugares, edifícios e pessoas, a jornalista Vanessa Fidalgo regressa com a sua última obra, "O Grande Livro dos Nomes Próprios", com as origens, curiosidades, tendências, os nomes mais populares e também os mais bizarros. Sejam tradicionais ou modernos, banais ou peculiares, todos os nomes próprios têm uma origem, uma história, algumas particularidades e até mesmo traços de personalidade a eles associados. Uma viagem de descoberta para inspirar futuros pais e, por que não, animar serões. Porque toda a gente gosta de falar sobre nomes e sobre o gosto ou a falta de gosto que eles revelam, afinal. Olá, Vanessa, e bem-vinda mais uma vez a este espaço, que também é um bocadinho teu.

Olá, João Paulo.

Tu que vais no Correio da Manhã, também tens uma vida agitada e com grandes pesquisas.

Também.

É engraçado, estás sempre a fazer grandes pesquisas, o que é muito bom.

É o hábito. Às tantas torna-se um hábito imparável, pelos vistos.

Os nomes que eu vou falar nem é o teu, nem o meu, é das tuas filhas. É muito engraçado, tu tens duas miúdas, a Leonor e a Luísa. E eu fiquei a saber que a Leonor, o nome dela original que tu querias chamar era Lua.

Era Lua, exato.

Eu tenho amigos meus, hoje em dia, que têm filhas chamadas Lua e outra Noa.

Sim.

Hoje é mais vulgar, se calhar somos mais fora do normal.

Na altura, ela vai fazer 16 anos, também já havia algumas. Não era tão vulgar, salvo seja, porque ainda não é vulgar de todo.

Mas é muito bonito.

É muito bonito.

Era um nome que gostavas muito de ter posto, mas depois vos respeitos humanos.

Sim, tive uma série de reações negativas e depois diziam: "Depois vão chamar a Luada, a miúda, ou vai sair a Luada."

E tiraste um bocadinho mesmo.

E eu acabei, se calhar isto é capaz de realmente ser uma carga muito forte.

Mas não tinhas pena dela? Porque ela adorava.

Ela, hoje, adorava ter-se chamado Lua. Olha, e eu caiu-me tudo ao chão, como se costuma dizer, um dia destes, quando ela me diz: "O nome que eu gostava mesmo de ter era Lua." E eu: "Ai, eu não acredito nisto."

É engraçado. Moral da história: não devemos se calar tanto ligar às opiniões dos outros e fazer o que nos vai na alma.

Seguir o instinto, não é?

Exatamente. E depois já a outra, Luísa, já foi por sugestão dela, é isso?

Foi por sugestão dela.

Mas não tinhas tu ideias que lhe chamavas? Eu sei que se fosse rapaz era Pedro, gostavas muito que fosse Pedro.

Gostava muito Pedro. Mas para a mais pequenita, havia um nome que eu gostava que era Luz. Curiosamente, Lua, Luz.

Sim. Eu conheço alguma Maria da Luz, por exemplo.

Sim, a Luz agora usa-se muito até individualmente, mas há várias décadas que conhecemos várias Marias de Luz. Como Maria da Esperança. Na língua portuguesa, temos muito esse tipo de aglutinação.

E se calhar ia ter tratamentos gratuitos no Hospital da Luz, que era o hospital dela.

Também não calhava nada mal.

Eu fui operado no Hospital Luz por um Gonçalo Luz. Pensei: "O teu pai é que é o dono dele." Eu brinco imenso com isso, claro.

Não, era pura coincidência, suponho.

Mas é engraçado.

Realmente, a Leonor é que me começou. Para já, ela é que começou a pedir uma irmã. E tendo esse fator enquanto eu achei que se ela era, de certa forma, a grande responsável, também poderia ali de fato ter um contributo maior na escolha do nome. Porque ela quando começa a pedir a irmã, ela diz-me logo que queria uma irmã Nuisa. Ela ainda era pequenita.

A sério? Diz logo o nome?

Diz logo o nome Nuisa, porque ela tinha uns amiguinhos na escola, eram três irmãos, duas meninas, um rapaz, e uma era precisamente Leonor e a outra irmã era Luísa, a mais nova.

Ela quis copiar esse modelo familiar.

Exato. A gente sabe lá o que se passa na cabeça de uma garota de três anos, mas aquilo para ela fazia sentido. Ela ser Leonor e ter uma Luísa. Às vezes o que me preocupava era se em vez de uma Nuisa saísse um rapaz. Ia ser uma grande desilusão para ela. Porque eu perguntava-lhe: "E se for um mano?"

E se for um mano, Pedro. Podias fazer como ela.

E ela dizia-me assim: "Se for um mano, não quero." Eu odiava.

Como é que eu vou resolver agora isto? Olha, um dos meus irmãos, o Zé Miguel, teve cinco filhos e ia tendo, ia perguntando ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ia perguntando: "Querem ter mais um irmão?" Porque já sabiam que vinha aí um irmão ou uma irmã, e não sabiam. E quando foi o último, a quinta, que é uma rapariga, perguntou aos outros quatro: "Gostavam de ter mais um irmão?" Eles disseram: "Não, queremos um crocodilo." E o meu cunhado ficou assim: "Isto é mais complicado explicar isso". E lá foi eu e meu irmão, demos a volta aquilo. Como é que está a volta?

Isto com cinco, mais um, menos um, já deve ser assim qualquer coisa certa, indiferente.

Estamos aqui neste grande livro dos nomes próprios: origens, curiosidades, tendências, os mais populares e os mais estranhos, uma edição da Oficina do Livro. São 300 e tal páginas. Tu não fazes coisa por menos, como sempre. É muito completo, tem todos estes capítulos. Tu consegues saber sobre o nome deles, as origens, as derivações noutras línguas, as referências históricas, culturais, curiosidades, traços de personalidade, o dia da celebração. Eu fiquei a saber o meu, por exemplo, que não sabia. Diminutivos e figuras célebres com aquele nome. É muito giro porque isso está muito completo e, de fato, é um grande desbloqueador de conversas.

Eu tentei. O objetivo foi mais pesquisa, a raiz do nome e as famílias, porque é uma coisa muito engraçada. Só quando me apropriei do tema, quando comecei a investigar, é que percebi que há nomes que têm várias variantes, quer consoante épocas, quer consoante as línguas. Faz sempre sentido falar numa árvore de nomes.

E essas variantes são, por exemplo, Vanessa, este o Tiago, que é Santiago também, é um nome hoje em dia muito popular, mas que também é a raiz de Jaime e de Diogo, James em inglês.

Exatamente. Porque nós ao longo dos séculos, primordialmente adotamos Tiago e Santiago. Aliás, Santiago até primeiro, porque Tiago já é um diminutivo.

Não sabia.

Mas depois, por influência da língua inglesa, adotamos Jaime, que é a tradução de James, que é a adaptação para inglês de Jacobus, que é exatamente a mesma palavra que deu origem a Tiago e a Santiago. E depois, mais tarde, também adotamos Diogo, que é precisamente o mesmo Iago. A palavra foi evoluindo e a evolução nas várias línguas torna uma palavra diferente, que depois acaba também por ser adotada numa língua diferente, já não no seu original, mas na sua variante tradução.

Os nomes já te tinham atraído com a questão da toponímia em 2022. Fizeste esse livro. Por que se chama assim este livro?

Exatamente.

Vieste cá, aliás, falar disso, por causa dos nomes das terras, que de fato já é uma coisa extraordinária. Esta pesquisa demoraste um ano e tal. Como é que é? Ias tendo sempre um caderninho. Eu adoro a ideia de uns colegas meus no corredor da manhã iam dizendo: "Olha lá, tive uma avó chamada Eleotéria". Estou mesmo a ver os teus colegas a dizerem-te nomes que vão ouvindo.

A toda hora. Era uma coisa incrível.

E de fato há nomes muito estranhos.

Os meus amigos e aqueles que me são mais próximos, meus colegas, tornavam esta missão infindável, porque cada vez que eu referia que estava a escrever sobre este tema, alguém me dizia sempre mais um ou dois ou três nomes que eu ainda não tinha. E se eu assim continuasse.

Como os cromos.

Exato.

Até lá tinha oito nomes. E por que tu agradeces ao Carlos Alberto Muniz?

Diz?

Agradeces ao Carlos Alberto Muniz um agradecimento especial entre os agradecimentos. Por que ele? Ele gosta de ter.

É verdade, porque nós apresentamos, agora já não, porque entretanto nesta última temporada tenho um novo parceiro a apresentar comigo o "Lingua-Mãe", que é o Luís Represas.

Porque ele esteve contigo.

Exatamente. Mas as seis primeiras temporadas foi com o Carlos Alberto Muniz. Eu não co-apresentei com ele as duas primeiras, foi só depois uma inovação a partir da terceira temporada, mas já na altura coordenava o programa. Já éramos uma equipa e acho que fomos durante seis temporadas uma grande equipa. Agora também com o Luís, obviamente, é outro nome grande da música portuguesa e é uma pessoa cheia de energia. Mas o Carlos Alberto Muniz, eu acho que foi por ser tantos anos.

E um carinho especial que sentes. E é uma pessoa adorável.

Sim, completamente. É engraçado, aconteceu uma coisa muito gira, porque ele tem até algumas parecenças físicas com o meu pai. O tipo de cabelo, de olhos esverdeados, como eu também tenho. E então o Google Photos confunde-os. Eu acabo por ter fotografias do Carlos Alberto misturadas. Quando faço aquela busca por pai, aparece várias vezes. E eu costumo então dizer a ele: "Olha, és o meu pai emprestado".

Exato, és uma irmã emprestada da Lúcia.

Exato. Que também é muito querida. E a verdade é que o Carlos também me ensinou muito, como sempre ensinam as pessoas que já andam cá há mais anos que nós, têm mais experiência.

Muito bem, e quais foram os teus critérios de seleção? Tu continuas a reunir nomes hoje em dia? Isto já está publicado, este teu filho está lançado, mas continuas a reunir?

Assim, a apontar no tal caderninho, não, mas é engraçado que eu agora olho de uma maneira diferente para os nomes, sobretudo aqueles que são mais singulares ou com os quais não nos cruzamos tanto. Se me aparecer um nome ou que eu me perceba que não tenho. Aquilo cá de modo a ficha.

É como a curiosidade, também como os da lista. Ou se aparece mais uma casa assombrada.

Exatamente, ou mais um palacete abandonado, ou mais uma história de um fantasma.

Mas este poderia facilmente ter um outro volume.

Esse poderia. Este é um universo que nunca mais acaba. Aqui o critério tinha que ser ir ao encontro da maioria das pessoas. Eu fui pelos nomes mais vulgares.

Porque isso há listas, há rankings, há tops. Tu tens aqui no fim. Aparecem os mais populares de cada ano, da última década estão lá todos.

Exatamente. Eu só pude pôr 10 masculinos, 10 femininos de cada ano da última década, porque senão o livro tinha 500 páginas.

É extraordinário. Está muito completo.

A lista completa são mil e tal nomes femininos, mil e tal nomes masculinos.

Isto tudo o Instituto do Notariado registou.

Sim, a lista é pública, pode ser consultada, basta fazer uma busca. Mas nessa lista, obviamente, aparecem nomes como aquele que tu referias, Eleotério. E eu acho que esses nomes Que entretanto, sei lá, Mabilde, Gertrudes, nomes que foram desaparecendo da língua portuguesa, mas que durante tantos anos foram comuns. Eu acho que também dá pra um livro muito engraçado, sobretudo aqui, depois, também escavando um bocadinho, se calhar, a história de algumas figuras que possam ter tido esse nome.

Nomes tradicionais que caíram em desuso. Estava aqui a ver uns Hermenegildo, Fausto, Gertrudes, Deolinda, que hoje são raros. Mas Hermenegildo, podia falar do Hermenegildo Capelo. Há sempre histórias com todos eles e ias buscar coisas importantes. É muito engraçado, porque tens deste teu levantamento muito grande e muito bem feito, falas de origens bíblicas. O nome é importantíssimo, que é muito mais do que uma simples palavra, é uma herança. Tu até atribuís que muitas vezes é um destino, como tu dizes. Eu tinha desta dos judeus, muitos nomes judeus serem plantas, mas depois é que eu percebi que não é bem o scope deste livro, porque é mais apelidos. Aqueles dos Pereiras, Oliveiras, Pinheiros, Macieiras, Amendoeiras.

Sim, pois é só mais apelidos. Sim, patronímicos. Embora, por exemplo, na língua portuguesa, nós temos muitos patronímicos que derivam de nomes próprios, que eventualmente podem derivar do hebraico também.

Ah, pronto.

Mas geralmente não.

Tens aqui um capítulo grande sobre os patronímicos. O Nunes, filho do Nuno, por aí fora.

Vasques, filho de Vasco.

Eu não sabia que Pedro, por exemplo, originalmente era Pero.

Pero, sim.

Como o Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Deu origem ao apelido Pires e Peres, não fazia ideia.

Pires e Peres, exatamente.

Engraçado. Depois, além dos Ramires, dos Nunes, dos Lopes, Sanches, Marques, o Mendes vem de Mendo, também é engraçado, eu não sabia.

Mendo, exatamente. E Mendo, enquanto nome próprio desapareceu, mas o apelido resistiu e é muito vulgar.

E cá está, falámos do Muniz, filho de Múnio.

Sim, Múnio.

Então engraçado, não sabia.

É. Porque vamos lá ver, os nomes próprios são mais suscetíveis às modas e às tendências, às tais influências de outras culturas. Não é só de agora, isso sempre foi ao longo dos séculos, por exemplo, no período dos Felipes, adotamos vários nomes espanhóis, por exemplo, castelhanos. Os descobrimentos também trouxeram muitos outros nomes. Portanto, o catálogo de nomes próprios é muito mais facilmente renovável do que o dos apelidos, obviamente, que vão passando de família.

De família pra família, de geração em geração. Os patronímicos, no entanto, falámos disso, do Nuno, Nunes, este género, no entanto, é um fonema que já morreu, é um grupo fechado.

É, porque a formação do patronímico tinha a ver com um fonema próprio da língua portuguesa mais antiga. E essa formação da palavra desapareceu.

Morfema, não era? Tu dizias aqui.

Exatamente, morfema.

Geralmente era de origem bárbara.

Sim.

São muitas palavras que foram importadas de longe.

O Gonçalo, por exemplo, que é um nome precisamente de origem germânica, que nos chegou pela ocupação dos povos bárbaros.

Século XV, século XVI.

Exatamente. Visigodos, Suevos. E esse nome, tendo em conta a língua latinizada que se falava na altura, o tal morfema permitiu a tal formação do patronímico. Hoje já não temos esse fenômeno na nossa língua.

Por isso é um grupo fechado. Mas de certo modo, estes Nunes, Ramires, Bernardes, pode-se dizer que são nomes portugueses. Hoje em dia são.

Sim, são.

Na origem se calhar não eram, mas depois eles ficaram já, nós adaptamos à nossa língua, é engraçado. Aqui também desfaz alguns mitos, que também é engraçado tu falar disso. Vamos falar só dos nossos, para começar eu fiquei a saber que tu és Vanessa e que és uma exceção à regra.

Uma exceção à regra.

Mas não és Vanélcia. Um dos nomes estranhos que tu dizes é Vanélcia. Não é isso. Esta ordinarice dos nomes bizarros, já lá vamos, meu Deus. Mas Vanessa, por exemplo, que és uma exceção, porque não era suposto adaptar nomes de ficção, por exemplo?

Exatamente, é assim. Faz parte das regras do IRN. Não se podem colocar em Portugal nomes de personagens de ficção.

Por isso é que não temos Harry Potters a dar com o pau, nem Hermiones.

Não temos Harry Potters, não, nem Frodos.

Exato. É tão bom isso. Mas é uma das regras que existem.

Nem Pokémons.

Exato, Sangokos, eu pensei nisso, nem de mangá.

Acho que há várias, constou-me que há muitas tentativas, mas não passam no crivo depois. Agora, efetivamente, Vanessa passou. Não é o único, mas só encontrei mais outro, que é Dulce.

Ah, porque vem de Dulcineia, não é?

Dulcineia.

Isto é do Dom Quixote?

Do Dom Quixote, precisamente de Cervantes. Vanessa não é tão conhecida a associação, mas é também de um poema britânico que na altura se tornou tão popular no século XVIII, que o nome acabou por começar a ser adotado pela população. Curiosamente, havia uma pessoa a quem o poeta se referia, mas era Ester.

Avisada no poema. Ah, então.

Era uma Ester, só que ela era Ester Van qualquer coisa, agora já não me estou a recordar do apelido completo. Era a sua paixão platônica. E ele tinha um diminutivo secreto para a nomear, que era Vanessa.

Vanessa, entendo.

E daí apareceu toda uma geração de Vanessas, que é a minha.

Portanto, tem uma história lindíssima, é muito bom ter sorte.

É.

Eu como João e João Paulo. Bom, João já sei que é latim. Quer dizer, graça de Deus, dom de Deus.

Sim, são dois nomes bíblicos e Paulo também.

Paulo quer dizer pequeno, não é? Ouvi dizer. Na raiz acho que quer dizer pequeno.

Sim, mas forte, perseverante.

Ai, obrigado.

Sim. Mas de fato é incontornável. Porque são talvez, se calhar, até os dois nomes, para além de José e de Maria, os dois nomes do cristianismo que mais fortemente se implantaram no mundo ocidental.

É uma razão para os papas começarem a escolher também João Paulo.

Exatamente. Os papas, tivemos os apóstolos. São João Batista, São João Evangelista e grandes figuras do cristianismo.

Descobri que o 13 de setembro está aqui como o dia do meu nome Eu fui ver e, de fato, não é o São João Batista, que é o dia 24 de junho, celebramos o São João e São Pedro. E também não é o São João Evangelista, que é celebrado em 27 de dezembro, mas é dia de São João Crisóstomo. Nós não ligamos muito ao São João Crisóstomo, mas ele foi um doutor da igreja, era o bocador, era considerado um orador extraordinário, padroeiro de Constantinopla e dos oradores, dos pregadores e dos professores. São João Crisóstomo era um patriarca santo do século IV, um dos mais famosos oradores da igreja, é muito engraçado. E ele celebra-se a 13 de setembro, dia do meu nome e de São João.

Porque quase sempre o dia da celebração do nome acaba por ser o dia da celebração do santo. Até porque grande parte das pessoas são ocidentais.

Os espanhóis não ligam muito a isso, eles celebram mais o horário deles, digamos assim, o onomástico, do que propriamente o aniversário deles. É muito engraçado isso.

É verdade.

Nós não temos muito essa tradição.

Não. Do que eu fui conversando com amigos e colegas, a grande maioria das pessoas até desconhece em que dia se celebra o seu nome. Aliás, a grande maioria, eu própria também desconhecia até dizer-se passagem.

Até este momento. Vanessa Fidalgo. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.

Até já.

Estamos a conversar com a jornalista Vanessa Fidalgo, que traz "O Grande Livro dos Nomes Próprios: Origens, Curiosidades, Tendências, os Mais Populares e os Mais Estranhos", uma edição da Oficina do Livro. Estamos a falar então, Vanessa, destes nomes, dos mitos, de todas as histórias que há por trás dos nomes. Como tu disseste há bocado, é proibido personagens de filmes. Já falámos de algumas exceções. Outros nomes proibidos, por exemplo, em Portugal, não é permitido Thor, que é uma figura. Enquanto na Nova Zelândia, por exemplo, Lúcifer foi barrado. Ou no Japão, Akuma, não podem chamar porque Akuma quer dizer demônio. São nomes que os países também têm regras. Acho que na Islândia até há o conselho dos nomes, que ajuda as pessoas quando não podem ter o nome ou aconselhar, é uma coisa curiosa, ou para mudar, em caso de ser necessário.

Em Portugal não temos propriamente um conselho, mas também temos uma avaliação, uma análise. Ou seja, se o nome constar daquela lista de nomes admitidos, obviamente não há problema. Mas quando é um nome que suscita dúvida, e no caso do conservador negar ou alertar os pais de que tem alguma dúvida e de que estes então devem pedir uma avaliação especializada, o próprio IRN.

Instituto de Registos e Notariado.

Quando tem essa hipótese. Exatamente. E é solicitada então a verificação, precisamente através da construção dessa árvore linguística e da confirmação de que o nome realmente existe. Porque, por exemplo, já é possível pôr um nome estrangeiro em Portugal.

Antigamente era obrigatório até adaptá-los à grafia portuguesa. Cá não podia se chamar Michael a um filho, tinha que ser Miguel.

Miguel, exatamente. Agora já é possível, desde que os pais, desde que a família tenha contato com essa língua.

Ah, OK.

Ok? Portanto, é preciso.

Com o incremento da migração que houve cá.

Exatamente. No caso de Michael é óbvio para nós, mas no caso de outras línguas que não conhecemos bem, essa avaliação também é feita junto das autoridades do país para verificar se o nome de fato existe ou se é inventado.

Que interessante.

Há o mesmo cuidado.

Mas podia ser inventado. Como é que os nomes começaram? Todos eles foram inventados, digamos assim.

Todos eles foram inventados. Quando se diz inventado, a tal questão de um nome que pode ser ofensivo, o nome de uma personagem.

Por exemplo, não pode levantar dúvidas relativamente ao gênero da criança?

Exatamente.

Mas há países com nomes unissex, Noah, por exemplo.

Sim. No Reino Unido tu não tens qualquer problema em pôr um nome unissex, desde já há muitas décadas. Se não desde sempre, porque eles sempre tiveram esse nome, por exemplo, que referiste. Mas são até alguns dos nomes mais populares.

Pois é. Mas, por exemplo, Andreia é masculino em Itália e é feminino cá em Portugal e no Brasil. É estranho também.

Ou Vânia, por exemplo. Vânia é feminino em Portugal e é masculino na Rússia.

Nos nomes mais bizarros na tua lista, no final, extraordinária, acabou por rir ao ler aquilo. Oi, é um nome, deve ser brasileiro, imagino, mas Oi é o quê? Masculino, feminino?

Eu, por acaso, não fui investigar a origem do Oi, mas eu acho que não será brasileiro.

Ah, não?

Não, porque sendo então a origem dele na língua portuguesa, não se poderia chamar Oi.

Pois. É que no Brasil é tudo permitido, não tem regras. Eu conheci um senhor no Brasil que era Um, Dois, Três Oliveira Quatro. Vanessa.

Sim, mas cá há. E essa lista tem que obedecer também a esse princípio. Mas, por exemplo, se calhar Oi é um nome que existe numa língua qualquer asiática. É bem provável.

É provável. Só O é um nome muito usado.

Exatamente. Eu acredito que a razão seja essa, como de muitos outros nomes estranhos que estão aí, que se naquele país for um nome aceite, então ele pode ser colocado cá. Seja oi, olá. Há o nome que é Fanta.

Pois há! É o da tua irmã também.

E que tem sempre gerado aqui uma grande risota. Pedimos desde já desculpa a todas as Fantas.

E também há Tesla e Benplay, Capucine e Grace Kelly.

Fanta, até porque gerou tantas conversas, eu acabei por investigar um bocadinho. E Fanta é, na tradição árabe, uma espécie de um diminutivo, de uma variante do próprio Fátima.

Ah, ok. A filha do Maomé.

Sim. Para o qual existe nessa família de línguas, porque tem várias, imensas variantes de Fátima.

E traz imensos. É muito engraçado. Para cada nome tens imensos. Fiquei a saber, por exemplo, que Ivan é João em dinamarquês, em russo, em checo. Não fazia ideia. Achava que era um nome russo, originalmente, Ivan, o Terrível, qualquer coisa. Mas é também João, como eles dizem João, e é um diminutivo.

Sim, é.

Como Sean. É extraordinário.

Sim, quando vais para o gaélico, agora falaste também em Sean, que é mais típico na Irlanda. Eu acabei por não explorar muito a questão do gaélico nas outras variantes, porque muitos dos nomes já não são usados. É um bocadinho como o nosso português arcaico, como o Pêro. E os nomes gaélicos também, mesmo na Irlanda hoje em dia, é sempre majoritariamente preferida a versão atual. Mas a versão gaélica ainda existe, ainda é possível pôr lá, mas é completamente diferente. Tu deves ter um equivalente a João e a Paulo em gaélico, mas totalmente diferente do teu nome. Isso é muito curioso também.

É engraçado na entrevista também. Eu estava a pensar, por exemplo, Maria Flor, e tens aqui um capítulo sobre isso. Flor, Flor bela.

É outra árvore, lá está. Florinda, Florêncio.

Exatamente. E Florinda vem de flor, Maria Flor. Tenho muitas na minha família, porque é um nome de família.

Muito bonito.

Tenho sobrinhas, netas, tias Flor. E é engraçado, por exemplo, esta nossa colega Maria Flor Pedroso, quando nasceu, a mãe dela queria lhe pôr Flor e o registo disse que só se estiverem duas pessoas com o bilhete identidade com Flor. E foi a minha mãe e a irmã mais velha, que também é Flor, que foram lá e ela chama-se Maria Flor Pedroso, porque autorizaram por causa de haver a minha mãe, que era Maria Flor.

Sim, lá está. Comprovou-se a existência já do nome.

Porque duvidaram muito. Rosas temos, mas Flor, só Flor, não. Então a minha mãe teve que fazer prova do nome. É engraçado, que ela é Maria Flor. Vai havendo outras árvores. Estava a passar aqui dos nomes proibidos, autorizados ou não. Já falámos disto, não levantar dúvida relativamente ao género. Outras regras que é dois irmãos não podem ter nomes próprios iguais. Isso faz sentido, por causa de confusão até judicial. Regra que não pode levar nunca ao escárnio, não pode ser ofensivo, nomes impróprios, para evitar bullynings, eu percebo. Mas ao mesmo tempo, quem é que define isto, Vanessa? Quem é que diz que critérios é que são estes? Isso é um caso subjetivo. O teu nome vai ser usado mais tarde. É um bocadinho subjetivo.

No fundo é quem é que no momento do registo define se o nome se enquadra dentro do critério ou não. Lá está, vai um bocadinho de quem regista, do conservador. E daí os pais terem sempre aquela possibilidade de pedir uma avaliação imparcial.

Exatamente. E aqui que o João Paulo Silvestre te ajudou.

Exatamente.

Que ele é linguista.

Ele é linguista e ex-especializado precisamente.

Eu sei que tu também agradeces, e ele faz aliás o prefácio. Portanto, foi importante neste trabalho.

Eu contactei-o logo no início. Como falávamos no início, é claro que o livro não passa ao lado da data de celebração, das figuras célebres, da personalidade.

Está muito completo.

Porque eu acho que isso também não podia ficar de fora, porque são coisas que muitas vezes são associadas ao nome próprio. Mas o meu trabalho de investigação, 90% foi a parte linguística.

Claro. A etimologia da palavra.

Exatamente. Eu não sou formada na área de linguística, portanto, eu precisava aqui de um consultor, de alguém que inicialmente me orientasse a minha pesquisa e o professor João Paulo foi impecável, porque ele disse-me logo: "O que é que tu estás a consultar?" E disse-me logo: "Então falta-te consultar isto e aquilo".

Porque de fato tens aqui um trabalho grande de seleção e de pesquisa.

Aliás, quando eu depois acedi a essa bibliografia mais específica.

Que puseste aqui, é bom. Só citam os 20 que tu usas.

Sim, eu tive que fazer, não foi um passo atrás, foi um terço do livro atrás. E um terço do livro que eu já tinha escrito, tive que refazer. Porque percebi que havia vários nomes que eu estava a olhar para eles da perspectiva errada, precisamente porque não os estava a interpretar dentro da sua árvore.

E da sua raiz própria.

Da sua raiz, exatamente. Sobretudo as variantes.

E tens aqui estes sites, claro, de genealogia, linguística. Tens uma lista no fim de 20 sites, por exemplo, este Behind the Name, é um dos sites que tu consultaste.

Sim, foi um dos que me foi sugerido, precisamente porque é um site interessantíssimo. Ele é feito por vários linguistas, não é uma coisa de curiosos, está mesmo muito bem feita.

Uma espécie de "privê Ramas" por linguistas, especialistas em nomes.

Cada nome, por mais estranho que seja, consta e tem direito a várias páginas do website. Tens ali tudo.

Vários verbetes.

A única coisa é que não tens dados relativos a Portugal. E tens que ir depois a sites de genealogia.

Até no Vaticano, esses sites do Vaticano, com os genes dos Santos Mônicos.

Como é que aquela palavra latina-

De onde é que deriva, de onde é que vem a sua raiz?

De onde deriva e, sobretudo, para onde é que ela se expandiu e a quantos nomes deu origem.

Como é que se diversificou.

E em que épocas e como é que depois cá chegou à Península Ibérica. É espetacular.

É fascinante, é uma viagem fascinante.

Sim.

Estava a pensar aqui outros pormenores. Há uma coisa que uma empregada da minha mãe brasileira, que é Lizinete, que nós seis irmãos chamamos a Luzinete e lembramos sempre duas contas que eu tenho de pagar, é o nome dela.

Pois, exato.

Quando falo. Muitas pessoas optam por mudar ou acrescentar os nomes até no crisma, isso acontece. Eu tive irmãos que mudaram o nome no crisma. Acrescentaram o apelido de uma bisavó que gostavam muito. Isso ainda é possível acontecer.

Ainda é possível.

Mas há muitos nomes novos que vêm destas imigrações, dos migrantes. Por exemplo, nos nomes estranhos está Xerife. Xerife eu não sabia, mas não terá a ver com filmes faroeste, tem a ver com um nome árabe, não é?

Não, é um nome árabe, exatamente.

E por isso é possível hoje em Portugal alguém chamar... Diz-se que Mohammed é talvez um dos nomes mais comuns do mundo.

É possível. É o nome do profeta.

Todos os países muçulmanos.

Da mesma maneira que José também é um dos nomes mais comuns. Ou os nomes dos apóstolos.

Tens esta lista mais extraordinária na página 299, está então esta lista dos nomes mais estranhos. Adalgisa, este Brunoelfad, Jorge Richi, tudo junto. Gilcélio, Elisaveta, Steffica. Quem é que chama estes nomes aos filhos? Silivondela, Bilguissa, Ariclens, Claudemira, Capucina, Ben Hur. Ben Hur, extraordinário. Jaz. Que pessoa é que chamou essas coisas aos filhos, Vanessa? Por quê?

Pois, não sei, eu acho que essa é que é a grande pergunta.

Esta lista é extraordinária, que tu conseguiste apanhar. Mas todos existem, tu juras que sim.

Todos fazem parte dos nomes admitidos. Está a lista.

Não há lista de nomes recusados.

Não. Se quem aceder, basta fazer uma busca no Google, por lista dos nomes admitidos, IRN. Aparece essa tal lista e tem lá esses nomes todos.

Nomes rejeitados, por acaso eu tinha aqui este, Maradona, é rejeitado cá a torto, já tínhamos falado. Rihanna e Chanel, pessoas que queriam chamar a filha Chanel.

Chanel, engraçado.

Não deu, pronto. Mas não há uma lista de nomes recusados.

Eu conheço uma Malquinha.

E Ana Bola, por exemplo, cá está. Ana Bola, ela é Ana Simões ou o que é o nome dela.

Sim, é o nome artístico.

Ana Bola é o nome artístico. E não se pode pôr nomes artísticos ou diminutivos, também não se pode, pode não?

Não.

É uma coisa que, de facto... Por exemplo, Guida. A Guida Cândido, jornalista, é Guida e é mesmo Guida, não é Margarida. Ela no bilhete de identidade tem Guida.

Guida. Não é o caso único, por exemplo, é como Dina. Dina também pode vir de vários nomes, sei lá, agora de repente estou me a lembrar. Leontina, por exemplo, Aldina.

Tens razão.

Há vários nomes.

Aldina também é um diminutivo.

Mas também já conheci uma pessoa chamada Dina que era mesmo Dina.

Ok, pronto.

Não te sei explicar exatamente o que é que aconteceu, mas lá está, se calhar tem a ver com essa subjetividade do critério, porque se quem regista, e vamos lá ver uma coisa, só a partir do século passado é que passamos a ter uma regra, ou seja, uma legislação mesmo específica.

Uma norma.

E uma centralização dos registos no Instituto Português de Registos. Porque antes disso, os nomes eram registados pelos padres nas paróquias, nos registos paroquiais. E daí havia uma variedade enorme de grafias, porque dependia muito da maneira como a pessoa escrevia habitualmente ou como sabia escrever, até da origem, porque nós sempre tivemos padres franciscanos, jesuítas, que nem sequer eram de origem portuguesa.

Exatamente.

Portanto, por exemplo, tu tens Rui, com I.

Que era com I grego.

E tinhas Rui com I grego, exatamente.

Havia os dois.

Havia os dois e praticamente até o início do século passado. Portanto, essa nova legislação é depois da implantação da República. Eu não quero estar a errar, mas ali algures 1917 ou 27, é por aí.

Uniformizaram então e disseram...

Sim, por exemplo, Ana, foi uma coisa que me surpreendeu, porque Ana tinha várias grafias.

Com dois N ou com-

Com dois N, com um A e um N só, com Ane, também existia em Portugal. E para nós agora é tão óbvio que Ana é Ana e mais nada.

Exatamente.

Mas de facto nem sempre foi assim. E isso dependia muito de quem, portanto, o que valia era quem registava naquele momento. Eu tenho uma história que me contaram que alguém, tem a ver com Ana, precisamente, que alguém não queria Ana, queria Anica.

Ok.

Pronto. E isto era uma história que contava a minha avó. Portanto, estás a ver, isto foi-

Há umas décadas.

A minha avó terá nascido aí mais ou menos quando nasceu também a lei e isto foi de certeza anterior.

Sim.

E ela dizia que alguém lá da terra dela queria pôr Anica à filha e que o padre disse: "Olhe, é assim, minha senhora, ela aqui é Ana, você depois Anica lá em casa".

E eu sei outra história extraordinária que era uma empregada, acho que era da minha sogra ou da mãe dela, que se chamava Pranteana, que é um nome muito estranho E PranteLiana quer dizer "ponha-lhe Ana". Acho que foi na altura do registo: "Que nome a gente está a pôr? PranteLiana". E dita na província, isto era perto de Tomar. Então ficou PranteLiana, o nome inteiro, porque havia muitos desses nomes. Eu tinha uma avó que era Maria do Socorro, minha empregada era Maria dos Remédios. Havia também Maria da Purificação. Isto existia e era muito vulgar, também com essas conotações religiosas.

É, porque não havia uma legislação.

Mas depois uniformizou-se.

E quem regista sendo todo um universo de todos os padres poderiam efetuar o registo. Também dependia muito da vontade deles. Da boa vontade.

Exatamente. Entre todo este levantamento que tu fizeste, diz-me uma ou duas histórias que te surpreenderam mesmo, que não fazias a mínima ideia da origem daquele nome ou que história tão bonita.

Olha, um foi precisamente Dulce. O Dulce tem até uma coisa engraçada, porque à partida não era um dos nomes que eu pus logo, porque nem sequer é dos mais vulgares atualmente. Eu andava ali, tinha Dulce na lista, depois pensava: "Não, já tenho tantos nomes femininos". E ia adiando, até que fui ler a história e foi precisamente quando eu percebi que vinha de uma obra do Cervantes.

Era uma das tais exceções à regra.

Uma das tais exceções à regra. Depois é uma obra que toda a gente conhece de alguma forma, mesmo que não tenha lido, mas já viu o filme ou até em desenhos animados. Toda a gente já passou pela Dulcineia.

Exato. Esse fato é incrível.

Mas depois é muito engraçado, o que me levou a pesquisar melhor, ainda sem ter a certeza, o que me levou a pesquisar melhor, porque o meu editor, o Francisco Camacho, de vez em quando também me sugeria alguns nomes. E eu por acaso tenho a felicidade de conhecer a companheira dele, porque foi minha colega na "Sábado", que é Dulce. E eu dizia assim: "Eu hei de pôr também, já que ele me sugere tantos nomes, o dele estava garantido, era Francisco, mas hei de ver se consigo ainda pôr Dulce".

Homem franco. Exato.

Tenho essa relação também pessoal, porque tal como a poeta da Vanessa, eu também tenho ali a Dulce que me inspirou.

Exatamente, muito giro.

Mas talvez os outros nomes, depois aquele que referistes do Tiago, Santiago, Jaime, Diogo.

Uma discorreta engraçada e muito variada.

Sim. Depois, lá está, porque também é o nome da minha filha Leonor, que é exatamente o mesmo que Helena. Também tem origem na mesma palavra, mas Leonor foi depois a variante usada mais na parte mais norte da Europa e que chegou aqui à Península Ibérica, por influência desses povos. Helena foi uma tradução de França.

Helena.

Helena. Foi uma adaptação que depois nós também adotámos. Adotámos duas traduções do mesmo nome.

Exatamente, diferentes. Giro. Vamos terminar, não temos mais tempo, Vanessa, mas eu estava aqui a olhar de repente que Maluca e Louca são nomes próprios admitidos em Portugal.

Sim.

Quem é que chama a filha Maluca ou a filha Louca? Extraordinário.

Esta é a tal dúvida. Eu acho que, apesar de tudo, a imigração não explica tudo, a não ser que seja alguém que tenha acabado de aterrar. Mas acho que facilmente, mesmo estando cá há pouco tempo, se percebe que essas crianças vão ter problemas na escola.

À partida. Muito bem, o grande livro dos nomes próprios, origens, curiosidades, tendências, os mais populares e os mais estranhos. É Vanessa Fidalgo, esta onomasta investigadora no seu melhor, que passa aqui mais uma vez pela Rádio Observador. Muito obrigado pela tua disponibilidade.

Obrigada, João Paulo. Até à próxima.