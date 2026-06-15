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Está no ar o Diário do Mundial, todos os dias com ou sem alertas de tempestades, falamos do Campeonato do Mundo que decorre na América do Norte. A partir de Palm Beach, o jornalista Miguel Cordeiro atualiza tudo o que se passa no mundial e também nos fala da Seleção Nacional. Miguel, bem-vindo.

Olá, tudo bem.

Precisas de quispo, Miguel?

Não, não preciso de quispo. Eu já sabia que íamos já por aí. Não preciso de quispo. A tempestade não é assim tão severa. O que está aqui a acontecer é que há protocolos apertados, há regras apertadas para evitar o pior cenário. Mais vale prevenir do que remediar. Nós dizemos muito isto. Portanto, assim que se aproxima uma tempestade, a 13 quilômetros de qualquer recinto onde esteja a decorrer alguma atividade ligada ao mundial, seja um treino, seja uma fan zone, seja um estádio, é ativado o protocolo de segurança. Esta é a regra da FIFA. E foi o que aconteceu hoje, por exemplo, com o treino da seleção, aconteceu também com uma fan zone em Miami. As tempestades, principalmente na Flórida, são uma preocupação, não tanto pela chuva, não tanto pelo vento, não é nada como, por exemplo, o que temos no inverno em Portugal. É mais uma tempestade tropical em que a preocupação são os raios, a possibilidade de alguém morrer atingido por um raio e a Flórida é o estado dos Estados Unidos da América com maior número de mortes por causa disto, pessoas que são atingidas por raios, 51 pessoas atingidas por raios desde 2016. Estava aqui a confirmar os dados, precisamente nos últimos nove anos morreram 51 pessoas. É o estado com o maior número de mortes. Em segundo lugar, aparece o Texas com 21, para se perceber a preocupação, principalmente na Flórida, quando se aproxima uma tempestade.

E Miguel, tudo isto já teve impacto na Seleção Nacional e o terceiro dia da equipe portuguesa em Palm Beach acabou com os futebolistas a treinar num pavilhão.

Sim, é um insólito. É uma frase que não se ouve todos os dias, garantidamente. Os jornalistas começaram a perceber isto um pouco cedo, porque houve muitos jornalistas que chegaram cedo à conferência de imprensa. A Federação Portuguesa de Futebol pediu para que fossem para os carros porque estava a começar a ser ativado esse protocolo de segurança para tempestades. Os jornalistas recuaram depois de receberam a informação que a conferência de imprensa que seria de Mendes não se iria realizar. O treino ainda estava condicionado, iam esperar para perceber se era possível treinar. E depois, já passado alguns minutos da hora prevista para o treino, recebemos essa informação de que não houve treino, os jogadores fizeram apenas ativação num pavilhão. Portanto, não treinaram. A Federação Portuguesa de Futebol aprendeu para amanhã, há novas alertas para a tarde. Já mudou também o plano por causa disso. O treino no horário de Palm Beach vai acontecer de manhã, bem cedo, logo de manhã. Vai ser por volta das 15h30, na hora de Portugal continental.

Miguel, não é só a Seleção Nacional que sofre com este protocolo das tempestades. Tu estavas à porta de uma fan zone quando foi ativado o protocolo em Miami.

Sim, eu estava a tentar perceber como é que se entrava na fan zone, o que eu precisava de fazer para entrar. Era gratuito, mas para jornalistas temos que pedir uma acreditação com alguns dias de antecedência. E eu queria falar com adeptos lá e de repente percebi que todos os adeptos estavam disponíveis porque houve uma debandada total. Ordem de evacuação nessa fan zone, começaram a aparecer mensagens nos ecrãs gigantes, eu consegui ler essas mensagens, tirar algumas fotografias também. E todos os adeptos tiveram de sair. Portanto, uma fan zone com capacidade para 30 mil pessoas a ser evacuada. E ficaram todos à porta, à espera de saber se podiam entrar. Isto funciona 30 em 30 minutos. A cada 30 minutos é feita uma nova avaliação. Se houver condições, pode-se retomar o evento ou um jogo de futebol, quando acontecerem jogos deste mundial. Se ao fim de 30 minutos a situação se mantiver, é para esperar mais 30 minutos, e depois mais 30 minutos.

Quanto aos jogos, ainda não houve nenhuma interrupção devido a tempestades, apenas aconteceu em fan zones, como descrevias, e em treinos, como já falamos do caso português. O quarto dia do mundial teve muito futebol.

Teve muito futebol e teve, podemos dizer, em tom de brincadeira, teve uma tempestade de gols.

Foi muitos.

Muitos gols neste quarto dia. Foi o dia com mais jogos e foi também o dia com mais gols. Primeira surpresa, a Austrália a bater a Turquia, certamente um dos resultados surpresa deste mundial até o momento. Depois, o gol de Curaçau. Todos nós queríamos ver esta seleção que está a vibrar e que está a aquecer os corações de tantos adeptos. Curaçau marcou um gol no mundial, mas não foi suficiente, até porque a Alemanha marcou sete e normalmente isso torna tudo complicado. Os Países Baixos a empatarem com o Japão 2 x 2, com um gol em cima do fim, emoção até o fim também nesse jogo. Costa do Marfim, uma das grandes sensações de África, a conseguir bater a seleção do Equador. Falamos com muitos adeptos do Equador, muito esperançosos para este jogo, mas acabou por ser a Costa do Marfim a vencer. E ao final da madrugada, em horário de Portugal e aqui ao final da noite, o Suécia-Tunísia, com a Suécia a entrar muito bem, 5 x 1, gol de Gyökeres, é uma grande entrada da Suécia. Temos mundial, podemos dizer isto.

Gols não faltaram, é verdade. Está feito o Diário do Mundial com a assinatura do Miguel Cordeiro. Obrigada, Miguel.

Até amanhã.

Amanhã novo episódio. Até amanhã.