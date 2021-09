Moedas nas passadeiras. Medina não larga o osso. Esquerda não quer maioria absoluta do PS

Moedas com cartazes a desejar bom trabalho. Medina não fala em maioria, mas luta por todos os votos: "as sondagens valem o que valem". O "jogo de cintura" de João Ferreira. BE aposta em pesos pesados.