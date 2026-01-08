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Quinto dia da campanha para as presidenciais e hoje André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, vai ter a primeira arruada no mercado. Ventura vai estar daqui a cerca de uma hora no Mercado Municipal de Ourém. No concelho, o candidato ficou em segundo lugar nas legislativas, o Chega, e também nas autárquicas. E neste distrito de Santarém, o Chega tem de facto crescido bastante nos últimos anos. E a acompanhar a campanha de André Ventura está Miguel Cordeiro. Agora em direto, Miguel, bom dia. O candidato apoiado pelo Chega tem procurado jogar em casa nesta campanha, ou seja, naqueles distritos e concelhos onde o Chega tem tido bons resultados, quer nas legislativas, quer nas últimas autárquicas.

Bom dia. Sim, podemos dizer que sim, até porque essas eleições foram muito recentes, há poucos meses, tanto as legislativas como as autárquicas. E essas duas eleições mostraram o crescimento do Chega em vários locais, concelhos, freguesias. E isso dá ao partido, e agora ao candidato presidencial André Ventura, a possibilidade de jogar realmente em casa em alguns locais, porque se há dois anos sabíamos que o Chega já tinha uma forte votação com 50 deputados, na altura ainda era difícil encontrar sítios em que o Chega ganhava as votações. Isso mudou com as duas últimas eleições, tanto nas legislativas como nas autárquicas. O Chega ganhou em alguns locais e houve outros em que não ganhou, mas ficou muito perto de ganhar, segundo por pouco. Isso permite que André Ventura consiga ir diretamente a esses locais, ter banhos de multidão, muita gente a apoiá-lo. Estamos a falar, na grande maioria, de zonas já com alguma desertificação, com muitas pessoas a fugir para as grandes cidades, mas ainda assim, apesar de serem cidades mais pequenas ou estarem já com menos população do que tiveram em tempos anteriores, Ventura consegue juntar grande apoio. Estamos a falar, por vezes, posso dizer, por exemplo, no Pinhal Novo e em Samora Correia. Samora Correia tem uma população bastante inferior à do Pinhal Novo, mas estamos a falar de uma bolha de apoiantes em torno de André Ventura, de cerca de centena, centena e meia, juntando a isso, claro, a bolha de jornalistas, seguranças e da comitiva. Portanto, sim, André Ventura tem procurado jogar em casa e isso tem lhe dado imensas selfies, dezenas de selfies, dezenas de beijinhos, tantos que levou até a comparações com Marcelo Rebelo de Sousa, com André Ventura ontem até deixar no ar que fez parte das pessoas que acreditaram em Marcelo Rebelo de Sousa há 10 anos, quando foi questionado sobre se existiam semelhanças entre ele e Marcelo Rebelo de Sousa para lá das selfies. E acabou por confessar isso, de que estava entre os que há 10 anos, em 2016, acreditou que Marcelo Rebelo de Sousa poderia ser a mudança.

Miguel, é curioso esse relato que fazes da forma como André Ventura vai também espalhando selfies com as pessoas com quem se cruza. Como é que ele está nestes dias de campanha, na rua, na relação com as pessoas que estão a passar? Sabemos que às vezes pode haver momentos tensos. Como é que isto está a ser gerido?

Podemos dizer que o candidato já tem algum traquejo nesta questão dos momentos quentes. Muitas campanhas, está em todas, podemos dizer assim, e já vai sabendo gerir também isso. Mas não tem acontecido propriamente, porque como a bolha de apoiantes vai crescendo, este número de apoiantes que perseguem André Ventura, principalmente nas arruadas. O que é uma arruada? É um candidato a percorrer ruas de uma cidade com apoiantes à volta, com cânticos de apoio, com bandeiras, camisolas e distribuindo beijinhos, essencialmente, para as pessoas com quem se cruza. Agora também selfies. E tem sido cada vez mais pessoas à procura de Ventura para lhe manifestar apoio, para agradecer por ser candidato, do que pessoas à procura de confronto. Isso tem sido cada vez menos. Não significa que não exista. Continuam a existir pessoas que gritam à distância, que contestam, pessoas até que por vezes se afastam do candidato, não querem cumprimentar ou preferem mudar de rua para não se cruzarem com a arruada, mas não há nada, até este momento, que possamos descrever como marcante a esse ponto e que tenha manchado a campanha. Na maioria, têm sido pessoas à procura de André Ventura para manifestar apoio ou à procura de selfies, claro.

Miguel, mas mesmo nesses casos, que são muitos, de apoiantes de André Ventura que querem falar com o candidato, vemos muita atenção por parte da segurança de André Ventura. Vimos uma imagem curiosa no outro dia, que era um desses apoiantes a falar com Ventura e a tocar no candidato e logo a segurança de André Ventura a afastar. Portanto, existe preocupação, existe muita atenção da parte da equipe de André Ventura a essas possíveis situações de algum conflito.

Se André Ventura tem traquejo, os seguranças então, que estão com André Ventura, traquejo têm. Sabem perfeitamente o que é que a casa pode gastar e, portanto, estão sempre atentos a uma eventual situação e acompanham o candidato de muito perto. De tal forma que, por exemplo, ainda há semanas, Jorge Pinto, no debate com André Ventura, deixou essa farpa de que André Ventura já não tem contacto com as pessoas, porque sempre que fala com as pessoas tem dois, três seguranças pela frente. Não é bem assim, de facto, mas os seguranças estão sempre muito perto. Mas ainda sobre esta questão da proximidade que vai tendo com as pessoas. Ontem André Ventura, no comício que fez à tarde em Porto de Mós, e aí já não é propriamente jogar em casa, é um terreno muito de PSD. O Chega ficou em segundo, mas com uma larga vantagem para o PSD. O PSD com uma larga vantagem para o Chega, neste caso. Aí, nesse comício, André Ventura quis contar uma história. Diz que se cruzou durante a tarde, perto de Leiria, com jovens do Luxemburgo, até disse que eram jovens que já estavam com camisolas de um clube que seguiam para Leiria para ver uma meia final de um jogo de futebol. Até brincou com isso, dando a entender que provavelmente seriam jovens do Benfica, mas disse que esses jovens do Luxemburgo foram ter com ele e que lhe disseram que só voltariam a Portugal se André Ventura ganhasse, mas pediram especificamente para, se ganhar, não se decepcione André Ventura faz uma pausa nesse momento e diz que sentiu o peso da responsabilidade e diz que há uma grande responsabilidade quando as pessoas o abordam nesse sentido. Diz até André Ventura que já não é candidato por ser candidato, que já há uma responsabilidade, de facto, de ser a mudança que as pessoas procuram. Nota-se isso também um pouco naquilo que tem sido o posicionamento de André Ventura na campanha, porque estando à frente nas sondagens, sentindo este peso na responsabilidade, a campanha tem sido até um pouco de André Ventura a tentar não estragar aquilo que já está construído.

Miguel, e até nesse sentido, esta estratégia de jogar mais em casa, ou seja, em locais em que o Chega tem tido boas votações, para além do efeito óbvio, obviamente, de estar acompanhado e de aparecer rodeado de muitas pessoas, pode também significar que André Ventura está a pensar sobretudo em fidelizar o eleitorado do Chega e que acredita que isso poderá ser suficiente para passar a uma segunda volta?

Sim, há claramente essa intenção e André Ventura até já falou disso, de que é importante fidelizar o eleitorado e que sabe que tem um grande apoio do seu eleitorado. Aliás, se olharmos para as sondagens, mostram isso. André Ventura consegue segurar grande parte do eleitorado de eleições anteriores. Há claramente essa intenção, mas não é por isso que deixa de tentar piscar o olho a algum eleitorado, principalmente do PSD. A maior parte dos ataques que André Ventura tem feito nesta campanha são direcionados a Marques Mendes, sendo que depois há também ataques direcionados a Seguro, porque se percebe que Seguro foi buscar algum eleitorado do PSD. Ainda ontem à noite, início da noite, nesse comício em Porto de Mos, houve ataques para Seguro e para Marques Mendes, dizendo que seriam favoráveis ao governo e que ele, sim, seria o presidente interventivo. Mas Marques Mendes tem sido o principal alvo de André Ventura. Depois há, claro, ataques a Catarina Martins. André Ventura nunca recusa atacar Catarina Martins sempre que pode, mas o principal alvo e onde se percebe que vai tentar buscar eleitorado é a Marques Mendes. E estranhamente não é Cotrim Figueiredo, que, por exemplo, partilham certamente uma fatia muito grande dos jovens, do eleitorado jovem, mas não tem sido por aí o ataque de André Ventura. Tem sido principalmente direcionado a Marques Mendes, sabendo que há essa necessidade de segurar o eleitorado, mas não parece ser um problema para o candidato apoiado pelo Chega.

Miguel, vamos olhar para o mapa ainda de André Ventura. Hoje visita o mercado de Ourém e uma arruada ali mesmo no centro de Portugal.

Sim, temos agora Ourém. Às 10h30 vamos visitar o mercado de Ourém. É o primeiro mercado que André Ventura vai visitar durante esta campanha. Quinta-feira é um ótimo dia para visitar o mercado, produtos frescos e muita gente também para poder estar em contato com o candidato. E depois, às 16h, há uma arruada em Vila de Rei. É o centro de Portugal. Para quem não sabe, é lá que está o centro geodésico de Portugal. Se fizermos uma cruz no mapa do território português, essa cruz vai ter como ponto central Vila de Rei e é lá que vamos estar às 16h. Será a última ação de campanha de André Ventura durante este dia.

Ali mesmo no meio de Portugal, o Miguel Cordais vai acompanhar a campanha de André Ventura. O Pedro Jorge Castro acompanha a campanha de João Cotrim de Figueiredo. Pedro, onde é que vai andar hoje o candidato, depois de ontem ter estado em Pedrógão Grande e num lar em Leiria?

Sim, hoje começa no distrito de Leiria, numa fábrica de velas em Miradar. Creio que aí João Cotrim de Figueiredo aproveitará para falar das preocupações com a economia e com o crescimento econômico, que é um tema recorrente nas intervenções do candidato. Depois seguirá para mais um lar de idosos em Vagos, no distrito de Aveiro, e acabará com jantar comício no distrito do Porto, em Vila Nova de Gaia. Ontem, em Pedrógão Grande, João Cotrim de Figueiredo encontrou-se com a presidente da Associação das Famílias das Vítimas dos grandes incêndios, junto ao memorial em honra dessas vítimas, da autoria de Souto Moura. A ideia dele era chamar a atenção para a necessidade de se fazer a prevenção dos incêndios florestais quando não é a altura dos incêndios, em janeiro. Mas claro que o dia acabou por ser marcado por esta tragédia do INEM e acabou por fazer o paralelismo com as funções do Estado, que não são cuidadas, com uma falha numa rede de emergência do Estado, que é uma coisa que o deixou, de facto, bastante incomodado. Acabou, depois, nesse primeiro momento, ele não pediu a demissão da Ministra da Saúde, acabou por fazer mais tarde. E isto é curioso, porque temos aqui um dia em que João Cotrim de Figueiredo começa por se apresentar e anunciar como candidato a presidente, que seria um aliado mais fiável de um governo que quisesse fazer reformas, e isto é estudado. Ou seja, ele sente que Luís Marques Mendes está em quebra nas sondagens e nos estudos de opinião. E ele está à caça desse eleitorado da AD, que eventualmente até iria votar em Marques Mendes já por voto útil, para evitar que fossem outros candidatos mais à direita a passar à segunda volta, e que agora ficam na dúvida sobre qual é a melhor maneira de garantir isso ou de tentar impedir que avancem outros candidatos. Ele está claramente a tentar ir ao encontro desse eleitorado que votou em Luís Montenegro e votou na AD nas legislativas e que não quer agora que sejam outros candidatos e que ficou indeciso com esta descida nas sondagens de Marques Mendes e que agora se calhar se pode virar para ele a perguntar se pode ser ele o voto útil e se pode ser ele que tem mais hipóteses de passar à segunda volta neste quadrante político.

Pedro, e tem sido bem-sucedido João Cotrim Figueiredo nesse equilibrismo entre mostrar-se como uma alternativa ao voto em Marques Mendes e ao mesmo tempo fazer críticas diretas ao governo de Montenegro e, no caso de ontem, à ministra da Saúde?

Sim, é um bom ponto esse, porque quatro horas depois desta primeira intervenção em que ele se pôs ao serviço quase de Montenegro, que é uma coisa também um bocadinho até surpreendente. Mas isto claramente um sinal para mostrar aos eleitores que não quer ser um candidato a presidente que cria instabilidade e que, sobretudo, se for para fazer reformas. Aquilo que acontece é, à saída da segunda visita do dia, a um lar de idosos, acabou por tomar uma posição sobre a ministra da Saúde, dizendo que se já fosse presidente da República, aquilo que faria era chamar o primeiro-ministro a Belém para lhe pedir que a substituísse. Não seria em público, chamá-lo para uma reunião para lhe pedir isto. E depois perguntar o que é que faria se o primeiro-ministro não seguisse a sugestão, que é algo, aliás, que vimos acontecer neste último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, quando pediu a demissão de João Galamba, que não foi aceite por António Costa. E ele disse, por acaso teve uma resposta que mostrou não ir extravasar as competências do presidente da República. Ele disse que não faria nada, que é uma coisa também um bocado inusitada. Ele disse que chamaria o primeiro-ministro para pedir a demissão e se ele não demitisse, não faria nada, porque sabe que teria a alternativa de se transformar em contrapoder, mas que isso teria custos piores mais à frente e que não iria fazer birras. Ou seja, fazendo o exercício desta simulação num caso real, o que ele faria seria, apesar de chamar a atenção para a necessidade de demitir a ministra, não faria ondas e tentaria não fazer disso um grande escárnio. Claro que sabemos que as coisas na prática não são bem assim, mas estas situações que estão a acontecer e que acontecem no dia a dia são ótimos exercícios para colocar aos candidatos que estão em campanha, para percebermos como é que eles veem o exercício do cargo. E a resposta acabou por ser dentro do pedido de demissão, o que não desguarnece, apesar de tudo, e não o põe muito em xeque em comparação com outros candidatos, sobretudo mais à direita, que acabaram por também o fazer, nomeadamente André Ventura e Gustavo Melo, mas a forma como lidaria a seguir e a compreensão que tem do exercício dos poderes presidenciais mostra alguma moderação.

Pedro, como é que o candidato Cotrim Figueiredo está a reagir à subida das sondagens? Ele deu muita importância quando estava mais abaixo daqueles que eram apontados como os mais favoritos. Isto está a mudar o ânimo e a estratégia da campanha de João Cotrim Figueiredo, o fato de estar tão bem colocado, sobretudo no barômetro.

Não está a mudar, está a reforçar. Ele vem com este ânimo um bocadinho surpreendente, digamos assim, quando se calhar ninguém esperava e ninguém via isso assim. Ele começou a dizer que era para ir à segunda volta. E de facto, subiu as expectativas de uma tal forma que seria um bocadinho embaraçoso para ele não se aproximar destes números. Mas agora que acabou por acontecer, de facto, a campanha está a ser levada muito a sério, tendo em conta essa perspectiva e essa hipótese, com muitas alterações de agenda para ajustar a mensagem, no fundo, para definir exatamente aquilo que quer que seja dito num determinado dia. Já sabemos que temos esta preponderância de eventos com idosos, precisamente para contrabalançar aquilo que o João Cotrim Figueiredo acha que é a facilidade que tem de chegar aos eleitores mais jovens. Aqui há alguma tentativa de profissionalismo. Interessa-lhe os votos que ele ainda não tem ou que ele acha que ainda não tem e onde é que ele pode ganhar votos. Se é dos menos bem classificados entre os idosos, o fato de aparecer em lares a falar obviamente com quem gere os lares e depois fazer conversa com os idosos todos, acaba por mostrar essa preocupação e sensibilidade social, que é algo que é uma das críticas que se faz muitas vezes aos liberais, contrapõe isso através destas imagens e espera capitalizar de alguma forma aí.

Pedro Jorge Castro com a campanha de João Cotrim Figueiredo. A acompanhar a campanha de Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Livre, está Mariana Marques Tiago. Mariana, bom dia. Por onde é que vai andar hoje o candidato apoiado pelo Livre?

Olá, bom dia. Hoje Jorge Pinto começa o dia em Lisboa. Ontem terminou no Montijo, portanto vai manter-se aqui pela região. E a partir daí começa a subir. Vamos terminar o dia no Norte, e vamos estar pelo Norte durante os próximos dias. Jorge Pinto vai estar, não literalmente a jogar em casa, uma vez que ele é de Amarante, mas a jogar na sua região. O dia de hoje vai terminar com um comício, que vai ser o segundo comício da semana. O primeiro foi no domingo, em Alvalade, e assim até Organizado em tempo recorde. Portanto, o de hoje, tendo em conta o dia de ontem, pode ser um comício até bastante interessante, em que pode haver alguma referência ou a uma possível união das esquerdas novamente, ou um vincar de que não vai desistir e que agora vai levar a campanha até o fim. Vamos ver o que acontece logo à noite.

Exatamente. E esse tem sido um tema central na campanha de Jorge Pinto, que ontem esclareceu que não ia desistir, depois de no debate da noite anterior ter deixado a dúvida sobre se desistiria em favor de António José Seguro. Mas ontem também apareceu atrás de Manuel João Vieira no barómetro da CNN. Como é que Jorge Pinto tem lidado com tudo isto?

O LIVRE desde o início da campanha que tem desvalorizado muito as sondagens, por vários motivos, um dos quais que me explicam é que como é um partido mais pequeno, dificilmente vai conseguir ter uma maior representação nas sondagens, que têm uma amostra muito limitada, e remetendo sempre para o fato de as pessoas decidirem o candidato em que vão apostar muito próximo do momento da eleição. Ainda assim, efetivamente, a sondagem que se conheceu ontem à noite foi um bocadinho chocante, principalmente depois do debate na televisão, que reuniu os candidatos todos. Jorge Pinto até agora ainda não comentou a sondagem. Ontem à noite houve uma ação de campanha, já depois da sondagem ser conhecida. Não houve sequer uma referência a esse tema. Foi uma ação muito informal no Montijo com alguns apoiantes, muitos jovens, principalmente, e ficou por aí. Portanto, hoje já a partir deverá haver algum comentário a essa sondagem. Vamos ver o que é que Jorge Pinto tem a dizer e se volta uma vez mais a dizer que só no final da campanha é que se tiram as conclusões.

Sim, muito cercado o candidato com estas questões. Mariana Marques Tiago a acompanhar o candidato Jorge Pinto. Estivemos também neste direto da campanha com o Pedro Jorge Castro e com o Miguel Cordeiro. A campanha eleitoral para as presidenciais está já no quinto dia.