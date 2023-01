Marcelo volta a pedir fiscalização da lei da eutanásia. "O esforço para outro desfecho foi enorme", diz PS

Vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Susana Amador, reage em cima da hora ao envio para o TC da eutanásia, decisão de Marcelo. E a saída de Pedro Nuno do secretariado nacional: estratégia?