SNS "está muito longe do tendencialmente gratuito. Pagamos dos nossos bolsos 27,5% das despesas de saúde", afirma professor Augusto Mateus

Augusto Mateus defende que problemas do SNS prendem-se mais com falta de eficácia do que de dinheiro, já que portugueses são dos que mais contribuem para saúde. "27,5% quando média europeia é 15,9%".