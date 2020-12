Icebergue gigante vai embater na Geórgia do Sul. "Não há forma de evitar"

"Vai ficar na história". O maior icebergue do mundo, com quase o tamanho do Algarve, está a 150 quilómetros da ilha. Bloco de gelo soltou-se da Antártida em 2017. Colisão põe em causa fauna local.