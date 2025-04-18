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A sexta-feira é santa, mas não é por isso que o futebol para. Em Alvalade, há um jogo muito importante entre Sporting e Moreirense, a contar para a 30ª jornada do campeonato. É a primeira das últimas cinco finais, mas antes, pelas 18h00, há também luta pelo terceiro lugar. Futebol Clube do Porto que vai receber o Famalicão no Estádio do Dragão. Vamos estar a olhar para estas partidas mais logo, a fazer a antevisão destes dois encontros. E para isso contamos com o Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Muito bom dia aos três. Bem-vindos e boa Páscoa desde já. Ficam aqui já os meus votos.

Bom dia, igualmente.

Bom dia.

Vamos a isto. Vamos ter aqui vários temas para falar e começamos pelo Sporting, que na última jornada recebeu um presente do rival Benfica, com esse empate na Luz frente ao Arouca. E Augusto, começo por ti. Bem-vindo. Vou apelar aqui à tua sabedoria e experiência futebolística, que és mestre. O Sporting entra para esta fase final do campeonato a depender de si próprio. Se formos ver o calendário, acaba por ter um calendário mais acessível do que o Benfica, que ainda tem de jogar com o Braga, com o Sporting e também com o Vitória, já nesta jornada. Que Sporting é que vamos ter mais logo e qual é que achas que vai ser a atitude dos jogadores nesta reta final do campeonato? O Rui Borges, na conferência de imprensa, disse mesmo que toda a atenção é pouca perante este Moreirense.

Bom dia a todos. Rui Borges também disse que toda a atenção era pouca no jogo com o Braga e acabou por empatar. O que é certo é que o Benfica deu uma vernança ao Sporting, que empatou em casa com o Arouca, que era impensável que o Benfica tivesse perder pontos contra este adversário, que foi muito bom, principalmente na segunda parte. Eu diria que as duas equipas estão igualadas, sabem perfeitamente bem que ninguém pode escorregar porque sob pena do jogo da Luz ter uma importância diferente se algum perder pontos no caminho. Eu diria que o Sporting vai encarar este jogo com a determinação de querer ganhar o jogo e esperar depois pelo Vitória-Benfica, que o Sporting também está à espera, independentemente de ganhar os seus jogos, que o adversário também os perca. E obviamente o Benfica igual, hoje vai estar na expectativa de tentar perceber se o Moreirense faz uma surpresa em Alvalade. Por isso, o foco tem que estar no máximo, a concentração tem que estar no máximo. Não se pode facilitar, porque nestas coisas, mesmo sendo favorito e se sofreres um gol primeiro, pode atrapalhar mentalmente os jogadores, a equipa e a organização da equipa. Por isso, eu acho que o Sporting tem todas as possibilidades de ganhar o jogo. O Moreirense, inclusivamente, perdeu em casa o último jogo com o Rio Ave, mas é uma equipa que está confortável na classificação, vai estar tranquila.

Não tem nada a perder.

Não tem nada a perder. Aliás, estas equipas quando jogam com os grandes, nunca têm nada a perder. No caso de empatar ou caso ganhar é que é uma surpresa.

Viu-se isso com o Arouca. O Arouca ainda tem as contas da manutenção a tratar, mas jogou de igual para igual com o Benfica no Estádio da Luz.

Sim, principalmente na segunda parte, isso foi mais evidente. E também não podemos esquecer que este mesmo Arouca empatou em Alvalade, por 2 a 2. E se calhar esse jogo até merecia ter ganho. Por isso, uns lutam por objetivos, outros lutam por outros. O que é certo é que nenhum pode facilitar. E aquele que facilitar vai ter uma importância muito grande no jogo na penúltima jornada no Estádio da Luz entre o Benfica e o Sporting.

Gabriel Alves, este Moreirense é de má memória para o Sporting nesta temporada. Os leões perderam na primeira volta, na altura ainda com João Pereira a comandar a equipa. As coisas, entretanto, mudaram. Chegou Rui Borges, o Sporting está no primeiro lugar, ainda que em igualdade pontual com o Benfica. Ainda assim, acreditas que este Moreirense, praticamente com a manutenção assegurada, pode criar problemas mais logo em Alvalade?

Olha, boa tarde. Eu sou sempre defensor, e sabem, de que os assuntos resolvem-se, e estamos a falar de futebol, no caso particular. Os assuntos resolvem-se dentro das quatro linhas, desde o apito inicial do árbitro ao apito final. Não estou a falar dos 90, porque isto agora tem as compensações e recompensações, etc. E portanto, é aí que as equipas, mesmo aquelas que são as favoritas, têm que mostrar e têm que dar nota do seu favoritismo. Portanto, como disse muito bem o Augusto, não se podem distrair, não podem amolecer, não podem ficar por ali naturalmente a ver o que é que dá e obviamente que têm que ter muita atenção a este Moreirense e o Sporting Clube de Portugal, porque é candidato ao título. A equipa do Moreirense nesta altura quer uma boa classificação. Tem um treinador que foi de Itália, que é o senhor Cristiano Bacci, que até mudou ali algumas coisas na equipa do Moreira de Cónegos para melhor. Portanto, a verdade é esta, o Sporting está na luta pelo título. Quando começar o jogo, audiência total, porque tem a audiência dos seus adeptos e tem a audiência dos adeptos do Sporting e do Benfica. Se o Moreirense marcar e der muita luta, obviamente que a audiência continuará global. Se o Sporting marcar e for por aí adiante, ficará com a audiência dos seus adeptos. Portanto, é aquilo que se pode dizer, um campeonato apertado. Nem sempre aquilo que se desejaria vem jogado, porque obviamente se nós temos um campeonato discutido, e aqui já foi dito no "Campeão" e aqui no "Observador" por vários de nós, para não dizer a totalidade, em que temos candidatos ao título que são bastante fraquinhos. E isso depois nota-se também naquilo que é a maior qualidade, ou melhor, venham de cima, maiores dificuldades para vencer equipas menos dotadas, mas que obviamente trabalham e têm também treinadores a sério dentro dos seus quadros.

Mas Gabriel Alves, é um campeonato mais fraquinho ou nós não estamos habituados que os grandes percam tantos pontos numa temporada?

Eu acho que é um campeonato mais fraquinho por aquilo que os grandes têm a mostrar. E obviamente que depois o resto também se vê Naquilo que é a sua globalidade. O que não quer dizer que não haja algumas equipas que dão algum prenúncio de melhoria. Mas o nosso campeonato é muito fraquinho, por muitas razões que não cabe aqui agora estar a vir a trazer a terreiro e começa logo pela forma, da sua estrutura, da competição, da qualidade. Se reduzisse isto a 14 equipas, era capaz. Há a tal centralização dos direitos que nunca mais sai, que se vai prolongando e que se vai empurrando com a barriga, no sentido de beneficiar alguns contra o benefício de outros. É o que temos. Para já, temos emoção, temos aqui um Sporting e Benfica, dois velhíssimos rivais a lutarem pelo título. É bonito.

É isso mesmo. E Pedro Henriques, vou até ti perguntar-te que Sporting é que vamos ter mais logo, depois de ter recuperado a liderança do campeonato. Foi um grande presente dado pelo Benfica, nesse deslize frente ao Arouca. E olhamos ainda para o teu 11 e para os teus dotes de futurologia, como já é habitual.

Em primeira lugar, dizer que o Sporting e o Benfica têm mostrado, do meu ponto de vista, alguma irregularidade e pouca consistência. No fim de semana em que o Sporting pensava: "O Benfica encosta no Dragão minimamente com o empate e nós, Sporting, vamos ganhar ao Braga." O Benfica acabou por ganhar a liderança e fazer uma semana muito forte, depois goleou para a Taça de Portugal. Na semana a seguir, teria o Benfica a pensar que o Sporting teria dificuldade contra o Santa Clara, até pela campanha que estão a fazer, e que o Benfica em casa iria cumprir aquilo que era o jogo contra o Arouca. Foi aí que o Sporting de novo adquiriu a liderança. Portanto, esta irregularidade, esta pouca consistência, faz com que eu pense que aquilo que seria o normal, que era Benfica e Sporting até o final do campeonato, não encostavam mais, não perdiam, exceto no jogo em que vão disputar diretamente entre eles, e aí teria que ser a decisão do título, do meu ponto de vista, deixa algumas dúvidas aquilo que são os jogos ditos fáceis e daquilo que são os jogos difíceis. Até que o Benfica já demonstrou que nos jogos difíceis está sempre cima e portanto, ir a Braga na última jornada ou ir amanhã ao Vitória Sport Clube é aparentemente difícil, mas é o tipo de jogos que o Benfica tem-se dado bem. E o Sporting também muitas vezes, ou algumas vezes, nessa irregularidade, nessa inconsistência, depois de estar a ganhar, começa a tremer um bocadinho e em vez de trocar o segundo gol. Portanto, há aqui alguma dúvida relativamente a este tipo de consistência. Agora, vai ser mais uma jornada importante, quanto mais não seja. Primeiro, porque vai encurtar para o que falta e depois já há esta expectativa por parte dos sportinguistas, o que é que o jogo do Vitória Sport Clube com o Benfica pode trazer.

Que é um jogo muito difícil.

É um jogo muito difícil. Termino com isto, antes de dizer o 11. Partindo-se do princípio que o Sporting ou o Benfica, quando jogam em casa, garantem claramente as suas vitórias perante adversários que são teoricamente mais fáceis. Regularmente têm aparecido jogos e situações em que isso não acontece. Portanto, há aqui umas expectativas em termos gerais para esta ponta final do campeonato, para todos os jogos, nomeadamente nesta luta a dois entre Sporting e Benfica e na luta direta com os seus adversários. Em relação ao 11, acho que não vai haver aqui grandes dúvidas, pode haver algumas dúvidas nas alas, sabendo que o Rui Silva vai à baliza, o Sporting vai manter os três centrais, o Coares, o Diomande e o Gonçalo Inácio, com o Debast e o Umã a fazer aquele duplo pivô. Eu vou apostar no Max Silva pelos esquerdos e o Jovane que é na direita, sendo que o trio de ataque entre Gyöcres, Trincão e Gennaro Gattuso. Percebemos que o Pedro Gonçalves ainda não está para o 11. Até podia começar a jogar, mas eu acho que neste momento ele vai, pelo menos até mais uma ou duas jornadas, ser o suplente que vai entrando pra ganhar um bocadinho mais de forma e ritmo desportivo.

Mais logo vamos confirmar aqui as previsões do Pedro Henriques. Emissão especial de desporto a começar às 20h15, com relato em direto do André Maia, comentários do Gabriel Alves, Nuno Mourão e também do Pedro Henriques. Antes, no Dragão, luta-se também pelo terceiro lugar. Jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, que vai receber o Famalicão, que vai numa série de três vitórias seguidas. É uma das boas equipas a jogar futebol neste nosso campeonato. E Gabriel Alves, começo por ti agora. Quais é que achas que podem ser as grandes dificuldades deste Futebol Clube do Porto, mais logo diante deste Famalicão? Até porque na primeira volta houve um empate, um a um.

Eu começaria por dizer em relação ao título. Em termos psicológicos, o Benfica bem, porque vê o seu principal adversário a jogar primeiro. Quando for para o pontapé de saída amanhã, sabe com o que tem que contar.

Se bem que isso não correu bem na última jornada.

Pois, mas sabe com o que tem que contar. E isso em termos mentais, naturalmente, é importante. É para o Benfica, como se fora ao contrário, será importante para o Sporting. Isso é igual. Quanto ao Porto, Famalicão e ao Estoril, Sporting de Braga. Este Futebol Clube do Porto tem que olhar acima de tudo por ele, tem que olhar para ele e tem que, acima de tudo, vencer-se a ele próprio face a este Famalicão, que até está em sétimo lugar. É uma equipa que tem um saldo positivo de gols, que é importante, tem sete gols, 38 marcados, 31 sofridos. Vem de quatro vitórias e uma derrota, portanto, tem tido até um percurso mais ou menos linear. O Futebol Clube do Porto que vem de duas derrotas e três vitórias, é preciso ter esta noção. O Futebol Clube do Porto extraordinariamente oscilante e pouco afirmativo. E por isso é que eu digo, Futebol Clube do Porto tem que, acima de tudo, dentro de si, afirmar-se e reafirmar-se. Marca gols, 55, tem uma defesa que sofre poucos, é verdade. É um jogo interessante para observar face a um Estoril-Braga, em que o Braga quer manter toda a força, obviamente. Aliás, jogando embora, jogando no Estoril. Ouvi dizer que vai ser com equipamento especial. O Estoril vai jogar em homenagem a Ayrton Senna. Acho que é interessante trazer outras figuras que são importantes também no âmbito do desporto Na sua globalidade. A verdade é que este Braga vai fazer tudo e vai dar tudo. Nesta altura está altamente motivado e não vai dar nem um milímetro de relva para o Porto.

E este Estoril-Braga que se joga amanhã, sábado, a partir das 18h. Augusto Inácio, o Martínez Celmi deixou aqui muitos elogios ao Famalicão, mas o que está aqui em causa, e como dizia o Gabriel Alves, é a imagem que o Porto quer deixar nesta fase final do campeonato e assegurar, no mínimo, o terceiro lugar. Antecipas um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto mais logo?

Eu só antecipo um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, além do valor do Famalicão, é o jogo do Futebol Clube do Porto, que é fraquinho e que não dá aquela confiança para se dizer: "O Porto vai ganhar, com menos dificuldade ou mais dificuldade, vai ganhar". Eu não estou a ver isso, porque não vejo no Porto uma produção de jogo que faça com que se pense assim. Por isso o Porto vai encontrar um Famalicão que está bem, joga bem, está tranquilo. E o Porto anda à procura ainda, faltam cinco jornadas para acabar o campeonato, ainda à procura do seu fio de jogo, que ainda não encontrou.

E Samu desapareceu completamente. Ou seja, aquele jogador que tinha uma grande influência no jogo do Futebol Clube do Porto, acabou por desaparecer aos poucos e é um jogador que agora praticamente não tem grande influência neste jogo do Futebol Clube do Porto.

Sim, mas o sistema talvez também não ajude os jogadores, porque realmente o Futebol Clube do Porto andou ali a tatear, agora colocou o Fábio Vieira ao lado do argentino do meio-campo. Pep ainda não apareceu, Samu parece que está com problema no pé. A defesa e daqueles centrais, a bola sai jogável dali só o Marcando, porque o resto é tudo uma grande dificuldade, e os laterais tentam dar profundidade, mas a ligação do jogo, aquilo que é a performance, aquilo que é as dinâmicas, aquilo que são as insistências do jogo a pressionar sem bola, reação à perda, tudo isso é um trabalho que demora muito tempo, é verdade, mas que já se devia ter visto alguma coisa e eu ainda não vi nada. Sinceramente, não me parece que o Porto tivesse melhorado com este treinador e não me parece que o Futebol Clube do Porto, com esta equipa, na próxima época, se não se reforçar com quatro, cinco ou seis jogadores de grande qualidade, o Porto vai ter enormes dificuldades.

Pedro Henriques, Futebol Clube do Porto não pode perder pontos, está em quarto lugar, a um ponto do Braga, tem um adversário difícil pela frente. Quem é que pode fazer a diferença mais logo?

O Futebol Clube do Porto tem, ao contrário do que eu ouço às vezes dizer, o Futebol Porto tem muito ainda para jogar até ao final da época, porque a época não termina, a época continua. E continua com várias coisas, que é ir à Liga Europa é diferente de ir fazer jogos de apuramento para o pré-grupo, por assim dizer, porque isso implica naturalmente toda a preparação.

Começar muito mais cedo.

Começar mais cedo. Há o próximo Campeonato do Mundo, que não é um pormenor, é um por maior, é uma competição que é muito importante que os clubes, neste caso FC Porto, possam ir mais longe, não podem levar aquilo como dizia o Real Madrid no princípio: "Vamos lá com os reservas." Vão lá é todos para ganhar, porque aquilo dá mais dinheiro o Campeonato do Mundo do que o Campeonato do Mundo de seleções, só para as pessoas perceberem, é quase mais do dobro. E portanto, até se quer visibilidade.

E de certeza que o Real Madrid está a olhar para essa competição com olhos diferentes depois da eliminação da Champions.

Exatamente. E dizer ainda que o Futebol Clube do Porto, como todas as outras equipas, vão ter a possibilidade de fazer uma coisa que antes não se fazia, que por causa deste Campeonato do Mundo, podem fazer aquisições, portanto vai haver uma janela de mercado nova. E portanto, é um Porto que não só a preparar a próxima época, como muito a fazer para não ir a pré-jogos, como eu costumo dizer, antes da fase de grupos, e até o quarto lugar pode dar, como nós sabemos, por causa das contas europeias, por Chelsea, etc, não vamos agora falar sobre isso, até o quarto lugar ainda pode dar ao Porto a ida à Liga Europa diretamente, mesmo ficando em quarto lugar. Eu penso que na relação com o Chelsea, se não estiverem corretos, são jogos ganhados. Exatamente. Posto isto, o Futebol Clube do Porto, é como diz o Augusto Inácio, também concordo. Numa situação normal, apostávamos num de caras. O problema não é o Famalicão, todo o respeito que tenho pelo Famalicão e que joga bem e está a fazer uma boa época. É, sobretudo, aquilo que tem sido a inconstância e a irregularidade do Futebol Clube do Porto que nos deixa dúvidas relativamente aos jogos já, porque senão não estaríamos aqui a falar tanto sobre isso. Diogo Costa, o trio, acho que vão jogar com três também, com o Estátua no meio, o Zé Pedro e do Marcando, e depois João Mário, Fábio Vieira, Álvaro Varela e Francisco Moura. Nas alas, o Rodrigo Mora e o Pepe. Eu bem queria o Pep, mas foi até o Pepe. E eu não sei qual é o estado de saúde, entre aspas, do pé do Samu. Eu ponho o Samu a jogar, mas não tenho a certeza se é lesão, enfim, que problema que ele tem, dá para não. Portanto, eu vou apostar no Samu, porque em condições normais era ele que iria ser o titular lá à frente.

Muito bem, fica aqui o 11 escolhido pelo Pedro Henriques. Mais logo confirmamos tudo. Emissão especial de desporto a partir das 17h30. Futebol Clube do Porto-Famalicão, com relato do Pedro Fernandes, comentários do Filipe Coelho, Luís Pinto Coelho e também do Pedro Henriques. Temos ainda tempo para uma ronda rápida e para olhar para o jogaço de ontem entre Manchester United e o Lyon. Um jogo de loucos, emoções ao rubro. Foi a primeira vez que se assistiu a cinco gols no prolongamento numa grande prova europeia. Esqueceu-se a tática, esqueceu-se tudo. E Gabriel, foi um grande espetáculo de futebol.

É verdade. Isto é que é o futebol arte, o futebol arte da emoção, arte de quem de facto está lá dentro. Depois é o resto, o Mourinho ganhou, portanto deixou de ter aquela canção fado. Se calhar agora canta rock'n'roll.

Sim.

É verdade.

É ligeiramente diferente agora.

É ligeiramente diferente, porque estamos sempre a falar: "Não tenho jogadores". Mas depois há outros treinadores que chegam lá e com os jogadores que estão, olha o Vítor Pereira, o bom trabalho que está a fazer. Pois é, chegou lá e é o que tinha e é o que trabalhou. Eu não tenho nada contra o Mourinho, mas acho estes fados Um grande jogo na Europa entre dois treinadores portugueses que estavam frente a frente. Isso é muito bom para o futebol português, dá-lhe dimensão, dá-lhe fotografia em termos digitais, que é fundamental. E obviamente que foi um jogo que entreteve, divertiu, para além daquilo que são os adeptos franceses do Lyon e os adeptos ingleses do United. Eu, que não sou inglês nem francês, gostei de ver e fiquei preso a ver o jogo até o fim e fiquei satisfeito, primeiro porque é o Manchester United e eu tenho uma particularidade muito forte quanto ao Manchester United. E depois também fiquei satisfeito por ter sido finalmente um bom êxito de José Mourinho. Atenção que isto é muito importante. O Athletic Bilbao é o futuro adversário da equipa do Manchester United.

Não é uma equipa fácil.

Não, e o Athletic Bilbao joga tudo porque quer ter a final, que tem a final já, e quer ir à final no seu estádio, em San Mamés. E não é coisa fácil, vai ser, de facto, um jogo. As objetivas da Europa e do mundo já estão viradas. Eu diria que até se considera este jogo entre o Manchester United e o Athletic Bilbao, que foi esta eliminatória, que é a meia-final, como uma meia-final ao nível de uma Champions. E mais, inclusivamente, quem ganhar a Liga Europa, nunca esquecer isso, dá direito a ir à próxima Champions. E os espanhóis já estão neste momento a pensar que para além de cinco que vão ter, podem chegar a seis, fale qual, como a Premier League.

É isso mesmo. Augusto Inácio e Pedro Henriques, tenho só 30 segundos para cada um, para depois avançarmos para as notas de campeão. Augusto, ficaste contente por este triunfo do José Mourinho?

A minha nota de campeão, se quiseres eu dou-te já.

Então avança.

Nota 18 para o José Mourinho e para o Manchester United. O José Mourinho utilizou aquilo de "quando tens a corda na garganta", aquilo que é o vou tirar uns coelhos da cartola. Então surgiu um Coates inglês, que no último segundo fez o gol e o 5 x 4. Porque quem está a ganhar 4 x 2, como o Lyon está a ganhar, com 10 jogadores no final do tempo regulamentar, faz dois gols e o Manchester United ainda faz três gols a seguir, é qualquer coisa de extraordinário e emocionante. Agora, diria eu, que a qualidade do jogo do Manchester United, também esperava que tivesse muito mais evoluído do que o que está. É verdade que isto pode dar um alento muito grande.

Sim.

Mas não é verdade que o Manchester United agora passa a ser uma grande equipa só porque eliminou desta forma o Lyon. Eu diria que o José Mourinho ainda tem muito que trabalhar, tem muito que selecionar os jogadores para a próxima época, mas é um estímulo muito grande. Parabéns ao José Mourinho, que pode ser que agora dê o clique.

É um alento, quanto mais não seja, pode ser por aí. Pedro Henriques, dá também a tua nota de campeão.

A minha nota de campeão e, portanto, a minha transição, de facto, já vou chamar dois em um. Olha a Liga Europa a vestir um fatinho de Champions League. No sentido que realmente chamou as atenções do mundo, como muitas vezes só os jogos da Champions League chamam. Portanto, é bom que esta segunda competição europeia tenha também, nesta fase, este oportunismo e surja este tipo de emoções. Eu não sou jornalista, obviamente, mas se tivesse que escrever um artigo, eu diria: "Mas que grande 'Os Malucos'". Era basicamente isso que eu diria. Portanto, nota 18 para este jogo em si. Obviamente que estaria a torcer sempre pelos dois treinadores, que são portugueses. Mas o José Mourinho sorriu como já não sorria desde que vestia as cores verdes e brancas, porque ele, coitadinho, nunca mais sorriu, nunca mais viu a luz do sol. E ontem, sim, ontem viu-se um José Mourinho.

Ontem foi um bom dia.

Não, foi um bom dia, uma boa noite, e viu-se mesmo a sorrir com aquela audácia. Nota 18, realmente, sobretudo para o grande jogo que foi e o grande hino ao futebol que foi ontem, com aquilo que de melhor o futebol tem. Mais do que o 4-3-3, o 4-4-2 é quando já não se passa nada de técnico ou tático, é toma lá as emoções. E ontem foi um jogo de emoções.

Gabriel Alves, em 20 segundos, nota e campeão do dia.

Muito rápido, uma nota de atenção que eu chamo para todos a propósito da Europa. Reparem, Barcelona tem Pedri, PSG tem Vitinha, Arsenal tem Odegaard, Inter tem Çalhanoglu, Manchester City perdeu Rodri, Real Madrid perdeu Kroos. Pois, pois. Onde é que estão Barcelona, PSG, Arsenal e Inter? Onde é que estão Manchester City e Real Madrid? Pensem nisto.

É assim que fechamos então este nosso "E o Campeão é". Amanhã estamos de regresso nas manhãs 360 de fim de semana, depois das 11h30. Um abraço a todos.