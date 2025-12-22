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15ª jornada do campeonato em andamento. Hoje jogam dois dos grandes. Às 18h45, o Alverca recebe o Futebol Clube do Porto. Às 20h45, Estádio da Luz, Benfica-Famalicão. O Sporting joga apenas amanhã frente ao Vitória, em Guimarães. São os últimos jogos desta 15ª jornada do campeonato. Vamos fazer a análise, hoje com os comentários do Gabriel Alves, do Bruno Roseiro, do Augusto Inácio e do Pedro Henriques. Bruno Roseiro, começo por ti. O que esperar destes dois encontros de hoje? Vamos começar talvez com o Futebol Clube do Porto. Joga em Alverca, um Futebol Clube do Porto que continua a ter uma série incrível no campeonato, com muitas vitórias e apenas um empate.

E com um ponto importante, que eu acho que é o fator diferenciador em relação ao Sporting e ao Benfica, que é nos jogos onde não esteve tão bem, conseguiu sempre ganhar. E não foi isso que aconteceu com o Sporting e com o Benfica. Parece-me que o jogo na taça com o Famalicão mostrou um Futebol Clube do Porto em crescendo, sobretudo em termos físicos. Notava-se que a equipa chegava a 65, 70 minutos e tinha alguma quebra. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Foi determinante aquele que pra mim está a ser o melhor jogador da liga, que é Frouholt. Acabou por ser quase a cola entre esses dois períodos, um de uma aparente quebra física e outro de um crescendo, que nesta altura se sente no Futebol Clube do Porto. São seis vitórias seguidas no campeonato. Há essa dúvida em relação ao comportamento da equipa sem Bednarek. Bednarek assumiu um papel de protagonismo importante, não só em termos de liderança, mas também nas bolas paradas e não é por acaso que o Futebol Clube do Porto é a melhor defesa do campeonato. Em relação ao Alverca, já se viu melhor e já se viu pior. Notaram-se fragilidades grandes nos jogos contra equipes que lutam pelo título. Viu-se uma melhor versão do Alverca nos dois jogos antes desta deslocação a Arouca. A Arouca já se viu essa pior versão, portanto nunca se sabe bem ou certo o que é que se pode esperar do Alverca. É normal também nesta altura, perante todas as alterações que existiram.

Augusto Inácio, tua expectativa pra este jogo do Futebol Clube do Porto na região de Lisboa.

Boa tarde a todos. Em relação ao Futebol Clube do Porto, completamente de acordo com aquilo que o Bruno Roseiro acabou de dizer. É realmente um Porto em crescendo e que parece que agora dura mais tempo no jogo. Durou isso nos primeiros jogos do campeonato, depois teve ali uma quebra e aí notou-se a diferença entre o Benfica e o Sporting e, mais uma vez, de acordo com o Bruno, é que o Porto joga muito bem e ganha, joga bem e ganha, joga mal e ganha também. E é a diferença em relação aos outros dois. Agora o Porto está em crescendo e continua a ter uma matriz, na minha opinião, que já é uma imagem de marca e é aquilo que lhe vai dando, quando as coisas não correm bem, dando pra ganhar. Ou seja, tem o espírito coletivo muito forte. Defensivamente, a equipa reagrupa-se bem, tenta sempre não sofrer gols porque sabe que tem capacidade pra fazer um ou outro gol. E o Porto, como aconteceu no jogo com o Braga, em que jogou muito mal, ou o Braga que jogou muito bem, o Porto mesmo com o Pablo em campo, quando estava 1 x 1, mesmo assim acabou por ganhar, fruto a um rasgo de um passe Gabi Veja e com o gol do Roger Santos. E o Porto acabava por ganhar esse jogo, que não merecia ter ganho, isto pelo aquilo que se viu, mas acabou por ganhar. Com o Alverca hoje, eu fui ver, já vai algum tempo, é verdade, não dá tempo pra comparação, mas só pra dizer que o Alverca contratou 32 jogadores novos. O Custódio tá fazendo um trabalho extraordinário. Vi o jogo com o Benfica, em que o Alverca não merecia nada ter perdido esse jogo, mas claramente que isto é um processo evolutivo, é um processo com o tempo, é um processo que sobe, desce, joga bem, joga menos bem, joga mal, mas é um processo em que há muita gente nova e que o treinador tem tido uma capacidade muito grande e eu estou contente, porque gostava de ver este treinador a singrar. Diria que o Porto não são favas contadas. É verdade que é o favorito, mas atenção com o Alverca, que num momento bom também pode aparecer e as coisas podem se complicar. Por isso, eu acho que será um jogo competitivo, em que o Porto é favorito e se não ganhar, é realmente também uma surpresa, embora o Alverca também tinha as suas possibilidades.

Gabriel Alves, a tua opinião sobre este desafio e aproveito também para te pedir já um lançamento daquilo que esperas também do Benfica-Famalicão.

Eu subscrevo tudo que foi dito pelo Bruno e pelo Augusto. Só ponho aqui um detalhe e lembro que as melhores defesas ganham campeonatos e nesta altura o Porto leva quatro gols sofridos, é candidato ao título. O Benfica, nesta altura, tem oito sofridos e o Sporting tem sete sofridos. Portanto, estão abaixo. Quem tem menos gols sofridos vai na frente, porque os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos. De resto, subscrevo o que disse o Augusto e o que disse o Bruno. Quanto ao lançamento do Benfica-Famalicão, Famalicão que tem feito um bom campeonato. Atenção, não é por acaso que está em sexto, tem os seus 23 pontos, não sofre muitos gols, é preciso terem isso em atenção. Sendo uma equipa de meio de tabela, só tem nove gols sofridos e eu acho que isto é importante referir. Dentro daquilo que eu dizia há pouco. Também não marca assim tão poucos, tem 19 gols apontados, o que denota que é uma equipa que tem produtividade atacante Talvez já tivesse tido uma melhor regularidade, porque ele vem agora de cinco jogos com uma vitória, uma derrota, um empate, uma derrota e uma vitória. Talvez já tivesse sido mais estável. Qualquer das maneiras, o Benfica tem que ser calculado hoje no Estádio da Luz, dado que obviamente pode ser surpreendido por um Famalicão, que eu, à partida, penso que não vai querer fazer como o Murense fez há dias atrás, jogar cara a cara com o Benfica. Temos craques, somos capazes de jogar de igual por igual. Acho que o Famalicão não vai fazer isso. Portanto, o Benfica vai estar atento, certamente, também por sua parte.

Pedro Henriques, as tuas notas sobre estes dois encontros e se consegues avançar com esses 11 possíveis para os jogos de hoje.

Bom dia.

Bom dia.

Sim, duas coisas rápidas em relação, sobretudo até ao jogo do Porto. Eu acho que, sublinho tudo o que foi dito, digamos que aqui a nota de destaque vai ser a questão da arbitragem, porque por um lado o Porto agressivo, exatamente agressivo em relação aos comunicados que têm feito, a arbitragem de uma maneira geral, árbitros e não só, mas tudo o que mexe em relação ao universo de arbitragem. Depois esta questão de o João Pinheiro, que estava, no fundo, já pré-nomeado, porque as nomeações já estavam feitas para a Taça e para o campeonato, e que o Conselho de Arbitragem, falando com o árbitro, obviamente, decidiu não desnomear, por um lado, e por outro lado, o João Pinheiro, que fez aquilo que qualquer quem foi ou quem é profissional de desporto sabe perfeitamente que vai a jogo. Ponto final, parágrafo. As pessoas podem não compreender. "Ah, não tem condições, porque correu mal, porque qualquer lançamento natural." Quem é profissional de futebol, neste caso, que estamos a falar, seja árbitro, seja jogador, quer ir a jogo. E, portanto, mesmo que a bola tenha passado por baixo das pernas, que tenha falhado o pênalti, tenha feito uma recarga para gol depois do seu próprio colega ter defendido o pênalti, quer ir para jogo. E os árbitros é a mesma coisa. Em relação ao 11, Diogo Costa, nas laterais, Francisco Moura, Alberto Costa, o Pablo Rosário com o Kyorre, e depois o Alan Varela, Fraol, Gabri Veiga, Samu ponta de lança, e acho que vai ser o William Gomes e Borja Sainz.

Muito bem.

Queres do Benfica também?

Sim, já agora vamos ao do Benfica também.

Pronto, que assim fico já despachado. E vocês vão falar com vocês do Benfica, que com o Turbina, Tomás Araújo com Otamendi centrais. As alas acho que vão ser dadas dentro da normalidade para o Dálio e para o Edinho. Enzo, quando digo Enzo, é o Enzo Barnachea, obviamente, Richard Rios, e depois Ortmans, Sudakov, eu acho que vai Prestianni a jogo e o Pablo Idiaz, o ponta de lança que neste momento vai liderar o campeonato. Nos marcadores.

Muito bem. Bruno Roseiro, sobre este Benfica, o que esperas? É um teste difícil este Famalicão.

Sim, que tem aqui uma particularidade. O Famalicão ainda não perdeu fora no campeonato. Tem quatro vitórias, tem três empates. O que é que falta a este Famalicão? Falta dar o passo que mais uma vez ficou adiado na Taça, que é mostrar que também consegue fazer pontos com os grandes. Perdeu com o Sporting, perdeu duas vezes com o Porto, perdeu com o Sporting Braga. Porque em tudo o resto, o Famalicão está a fazer um campeonato bom, assente numa estrutura defensiva forte e com os jogadores conseguem fazer a diferença na frente. Um deles, há mais, mas há um deles que me continua a fazer confusão ainda estar no Famalicão, que se chama Gustavo Sá, que me parece demasiado evidente ter futebol para mais. Em relação ao Benfica, uma questão curiosa, pegando também um pouco naquilo que disse o Gabriel. O grande segredo de José Mourinho quando perde Luke Ebake, sobretudo a partir daí, foi não só montar uma equipa onde Aouagne e Leandro Barreiro vieram dar outros equilíbrios, mas sobretudo consolidar e estabilizar a equipa em termos defensivos. E esta série atual de três vitórias seguidas, mais uma vez, não teve gols sofridos. Esse está a ser o grande mérito. Ou seja, José Mourinho percebeu que muito mais importante do que perceber como o Benfica conseguia criar alternativas ofensivas, era estabilizar a equipa defensivamente, porque a partir daí estará sempre mais perto de ganhar. E foi isso que José Mourinho conseguiu e é isso que garantidamente tentará hoje dar continuidade.

São dois jogos para acompanhar na Rádio Observador, o Alverca Futebol Clube Porto às 16h45, o Benfica-Famalicão às 20h45. Dois jogos com relato em direto aqui na Rádio Observador. Hoje, Inácio, falar também do Manchester United, mais concretamente de Bruno Fernandes. Manchester United perdeu, voltou a ter aqui uma derrota, mas deste jogo sai uma descrição de Ruben Amorim sobre Bruno Fernandes de que muito provavelmente vai ter que parar algum tempo. Não é normal vermos uma lesão em Bruno Fernandes. Como é que vês esta situação para o jogador português?

Olha, acima de tudo, para o próprio, porque ele quer ajudar a equipa e provavelmente devido à lesão não vai ajudar. É uma situação rara na carreira do Bruno Fernandes, que ele raramente se lesiona. Pequenos toques há, mas quando são lesões em que pode dar dois, três, quatro, cinco jogos sem jogar, para ele já deve ser uma dor de cabeça que não está habituado e vai sofrer com isso. Mas também vai sofrer o Ruben Amorim, porque não vai ter o capitão e não vai ter, se calhar, o seu grande motor da equipa. Diria também que Bruno Fernandes não é um jogador único no Manchester United, é um conjunto de jogadores que faz com que realmente as coisas também andem para frente ou não andem tanto para a frente. O que eu sei é que o Manchester United é muito intermitente, faz coisas boas, menos boas, más, não consegue estabilizar em termos de resultados, ganha fora, perde em casa, empata ali, perdeu ontem com o Aston Villa. Enfim, o Manchester está a passar por um momento delicado de afirmação e que sem o seu capitão, sem o seu melhor jogador que o Manchester tem, ainda as coisas podem se tornar mais difíceis. Mas há lá tantos jogadores, que certeza que o Ruben Amorim vai arranjar uma solução em que a equipa possa render e possa ganhar, que é o mais importante.

Antes das nossas notas de campeão, Bruno Roseiro, falar ainda rapidamente de David De Gea Tem 18 anos, é português, nasceu no Luxemburgo, tem dupla nacionalidade, também alemã, mas é internacional pelas camadas jovens de Portugal. Estreou-se ontem com a camisola principal do Bayern de Munique. Quem é este menino?

Uma boa novidade. Eu diria que é um jogador internacional português, agora é internacional sub-19, mas que, tendo nascido no Luxemburgo, é da cabeça aos pés um modelo alemão. Ou seja, é o típico jogador seis, alto, muito comparado a Kimmich, não só pela parte técnica, mas sobretudo pela parte da liderança. Ele é capitão em várias equipes do Bayern. O Thomas Müller, antigo avançado do Bayern, diz que nunca viu um companheiro de equipe com tanta velocidade. Portanto, se juntarmos todos esses predicados à velocidade e à capacidade de passe que ele tem, percebe-se que é aquele estratega, aquele seis que sabe pensar o jogo. Parece-me que a partir do momento em que é lançado por Kompany, Portugal, a breve prazo, um, dois anos, terá de o estrear na seleção A, porque nesta altura temos esta corrida sempre a todos os internacionais das camadas jovens que possam ser depois internacionais para outros países. Neste caso, seria Luxemburgo e Alemanha. Portanto, eu diria que se calhar convinha olhar com atenção, perceber se é ou não uma aposta de futuro e, sendo uma aposta de futuro, por que não chamar à seleção A e marcar uma posição, porque me parece que dentro em breve a Alemanha estará a olhar também para ele.

Vamos às notas de "O Campeão". Gabriel Alves, começa desse lado.

Começo com uma nota negativa. Falámos dele há pouco, o Rúben Amorim. Continua tudo na mesma, igual. Grandes foguetes quando ganha. E atenção, Alex Ferguson já veio a jogo falar. E quando vem sir Alex Ferguson falar, Rúben Amorim que se acautele. Eu vou lhe deixar 10, acautele-se e que não ande a responder ao sir. Depois vou pôr uma nota positiva para o Sérgio Conceição, porque disse que está a tirar o mestrado em treino desportivo. Acho que é um bom exemplo aos 51 anos, não sabe tudo. Olha, há aí quem saiba tudo, depois vimos o resto. Quero dar aqui uma nota 17 a Camavinga, oriundo de Angola, internacional francês, jogador do Real Madrid, bem em contraste com o que acho que é um dos donos do Alverca, um tal Vinicius. Camavinga olha bem para aquilo que é importante naquilo que é a sua origem. Ele é oriundo de Angola e chegou hoje, segunda-feira, a Luanda no intuito de abrir uma academia de futebol para miúdos. Finalmente, em África, em Angola, a olhar-se para o que acho que é extremamente importante. Portanto, uma boa nota para Camavinga por esta sua sensibilidade, não só oriundo angolano, mas também em relação àquilo que é o futebol. E quero deixar uma nota também fortíssima para a segunda-feira de grandes folhosos, sonhos, porque para além dos jogos de Portugal, hoje temos a final da Supertaça italiana. O Milan e o Inter é que eram os importantes. Como se diz no futebol, foram com os porcos, porque Deus escreve direito por linhas tortas. O Napoli, que é campeão de Itália, eliminou o Milan. O Bolonha, que é o vencedor da Taça de Itália, eliminou o Inter e sem hipótese para os dois. E deixar, portanto, uma nota para a Taça das Nações de África, com dois belos jogos, o Angola-África do Sul e o Egito-Zimbabué. Angola que seja feliz.

Augusto Inácio.

Nota 15 para David Raiva, porque realmente era um nome que sinceramente não me tinha chamado a atenção, mas ao vê-lo estrear-se pela primeira equipa do Bayern Munique, comecei a seguir e comecei a ver o trajeto. É realmente um jogador a seguir, porque parece que este miúdo tem um talentinho enormíssimo e vou segui-lo atentamente. Por isso, para já, nota 15. Espero que ele realmente depois se afirme na equipa principal do Bayern Munique e que Portugal esteja atento, porque senão ele pode fugir e pode optar por outra nacionalidade. Neste momento, ele joga pela seleção portuguesa. Mas também queria dar a nota 15 para o Marítimo. Desculpem esta minha expressão, que eu tenho um carinho muito grande pelo Marítimo, pelo meu Marítimo, que está no primeiro lugar, tem sete pontos de avanço para a subida de divisão, está no bom caminho. Vamos lá, Marítimo, força, só à primeira.

Pedro Henriques.

A minha nota é muito rápida, é nota 20 para João Pinheiro, pela coragem e pelo profissionalismo de ir a jogo, não obstante todo o contexto, e espero que haja uma demonstração de força da parte da cúpula da arbitragem em termos de liderança. Eu, se fosse ou Luciano Gonçalves ou Duarte Gomes, hoje estaria no estádio a assistir ao jogo, ou os dois, ou pelo menos um de cada um do seu posto. E portanto, espero que isso aconteça, que isso era uma prova de liderança, mas de qualquer maneira, nota 20 para o João Pinheiro.

Bruno Rosário, para fechar.

Para fechar, uma nota 17 para Norberto Alves. O Benfica ganhou uma Supertaça que praticamente não teve história. Norberto Alves é o treinador que veio mudar por completo o paradigma do basquetebol português, já vai no nono título pelo Benfica, ganhou quatro campeonatos, esta foi também a terceira Supertaça. E uma nota 17 também para o Unai Emery. Mais um que passou por lá, mais um grande que passou pelo Villa Park, mais um que ficou no bolso do Unai Emery, 10 vitórias seguidas do Aston Villa. É muito bom treinador e muitas vezes passa ao lado dos holofotes.

Está feita esta edição de "E o Campeão É".