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2025 termina pintado de azul e branco. O Futebol Clube do Porto venceu no Estádio do Dragão o AVS, último classificado do Campeonato Português, e ao fim de 16 jornadas soma 46 pontos. Venceu 15 jogos, empatou apenas um, é líder isolado do campeonato, com uma vantagem de cinco pontos para o segundo classificado, de 10 pontos para o terceiro, cinco para o Sporting, 10 para o Benfica. Também destaque nesta edição de "E o Campeão é" com Gabriel Alves, Augusto Inácio, Mariana Fernandes e Pedro Henriques. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos começar precisamente por esta vitória do Futebol Clube do Porto por 2 x 0 frente ao AVS. Mariana Fernandes, o jogo seguiu para intervalo com o empate a zero, mas o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, resolveu a questão e conseguiu manter estas distâncias na liderança do campeonato.

Conseguiu. Eu acho que, na verdade, a grande surpresa deste jogo é precisamente isso que dizias, ou seja, o facto de o jogo ter chegado ao intervalo 0 x 0. Eu acho que este é daqueles jogos onde muitas vezes nós temos a dificuldade de mostrar o mérito do AVS e o demérito da outra equipa, mas eu acho que foi mesmo uma questão do demérito do Futebol Clube do Porto. Não por não ter sido a melhor equipa, não por não ter dominado, mas principalmente porque faltou concretização, finalização e eu acho que algum propósito a esta equipa de Francesco Farioli, que depois do jogo acabou mesmo por admitir, não necessariamente que a equipa estava a meio gás, mas que havia uns jogadores com virose, outros jogadores que não estavam 100%, ou seja, dando a ideia que de facto a equipa não estava na máxima força como tem acostumado a estar. Depois o jogo acabou por ter o seu curso normal e expectável. O Porto resolveu com alguma facilidade e com alguma simplicidade, mas acho que é um jogo do Futebol Clube do Porto muito monótono, muito parado, com algumas dificuldades em criar espaços onde eles parecem não existir, com alguma ausência de criatividade, algo que é estranho, não necessariamente porque a criatividade não esteja lá, ou seja, jogadores como Rodrigo Mora, jogadores como Gabi Veiga estiveram em campo, mas parece que não conseguem soltar-se e soltar-se também das amarras de um Porto que joga sempre da mesma maneira, muito agressivo, muito vertical, mas que como sabemos, nem sempre resulta, ou essa forma de jogar nem sempre resulta. Acabou por ser um jogo poucochinho do Futebol Clube do Porto, mas como já vimos, o Porto joga o suficiente para que este poucochinho sirva quase sempre, pelo menos para consumo interno. E até ver esta lógica de Francesco Farioli, muito vertical, muito pressionante, muito agressiva, vai resultando e obviamente resulta contra equipas com uma disparidade de qualidade individual e coletiva gritante, como é o caso do AVS.

Augusto Inácio, também te parece que a grande surpresa foi o facto de o jogo ter chegado empatado ao intervalo?

Bom dia a todos. Sim, pode-se dizer que sim, até porque o Porto normalmente nas primeiras partes é que tenta resolver logo os jogos pra depois na segunda parte geri-los. E neste caso foi ao contrário, o Futebol Clube do Porto lento, sem ideias, pouco criativo, pouca dinâmica, pouca intensidade. Eu diria que o AVS estava nas suas sete quintas a defender bem num bloco 5-4-1, a tentar o contra-ataque, tentando incomodar a baliza do Futebol Clube do Porto, mas ficou realmente a sensação de que o Porto estava pouco inspirado naquela primeira parte. Talvez na segunda parte, ao intervalo, o Farioli tivesse dito algumas coisas aos jogadores, que também tiveram essa capacidade de fazer logo um excelente gol pelo Samu, que é a minha nota de campeão também. Um jogador que normalmente não é driblador e que não é um jogador virtuoso, acabou fazendo uma magia dentro da área do Aves, tirando Anderson do lance e depois encostou com o pé direito, fazendo 1 x 0 logo aos 47 minutos, ou seja, dois minutos da segunda parte. A partir daí, o Porto ficou mais confortável no jogo, ficou mais calmo, mais sereno, mas perante este adversário, diria que a pouca criatividade que o Porto estava a ter, se calhar, digo eu, Gabi Veiga e Mora podiam jogar juntos, mas não é essa a ideia do Farioli. E o que é certo é que o Porto ganha, ganha bem, como é evidente, com uma exibição que foi fraca na primeira parte e numa segunda mais bem conseguida.

Gabriel Alves, fica de facto um Porto que está imbatível no campeonato e numa grande série a somar os pontos importantes e a fechar a primeira volta, à beira de fechar esta primeira volta com uma grande margem, com uma margem muito confortável para os rivais.

Boa tarde, é verdade. É verdade e a melhor defesa do campeonato. Eu tenho vindo aqui a registar isso e tenho vido a sublinhar que os campeonatos ganham-se com boas defesas e os jogos ganham-se com ataques. E não é por acaso que vamos escutando os treinadores e quando sofrem um gol, ficam perturbados. Nem ganham por 4 x 0 ou 4 x 1. Se estão 4 x 0 e sofrem um gol, ficam perturbados. Porque os campeonatos ganham-se com defesas devidamente consistentes e capazes, e os jogos vão-se ganhando com os atacantes. Eu acho que está tudo dito desta partida ontem. A questão é que também, e eu acho que aí Farioli certamente não terá deixado de sublinhar aos seus futebolistas, lá pro AVS ter a classificação que tem e o nível baixíssimo de futebol que tem, e nós aqui também, todos, obviamente, temos de ainda defender isso, nunca se despreza nenhum adversário, seja em que circunstância for. Zero, zero esse papo do desprezo. E acho que, se calhar, os jogadores entraram um pouco, enfim, isto vai se ganhar daqui a bocado. E depois, é claro, traz alguma angústia, alguma ansiedade. Tudo que a Mariana e o Augusto já disseram está correto, só quero chamar a atenção aqui para um assunto, porque eu também o conheço muito bem, esse jogador que começou por ser formado no Atlético de Madrid, chama-se Samu É um futebolista em evolução, é um futebolista que tem olhos lá de fora, cá para dentro, para nós, para o nosso país. Estão a vigiar, os tais olheiros, com muita atenção. É um ponta de lança de características muito específicas. Provavelmente hoje não é dia para estarmos aqui a falar sobre esse assunto, mas eu quero só dizer isto: Samu vai ser convocado. Esperemos que esteja bem, não tenha qualquer tipo de lesão, para Francisco lá for para a seleção de Espanha. E depois nós em julho conversamos, ok?

Pedro Henriques, as tuas notas sobre este encontro do Futebol Clube do Porto com o Aves.

Sim, começo pela nota principal para mim, que foi o melhor em campo, o Samu. Ele faz o gol, inventa o primeiro gol, porque é ele que faz o passe dele para ele próprio e o Rodrigo Mora ia estragando as contas, mas parou a tempo e não foi penalizado fora de jogo. Depois dizer também que no segundo gol, embora seja penalti, é ele que também faz com que aconteça o penalti com aquele toque espetacular por cima do Ponck, que depois vai acabar por fazer o pontapé de penalti sobre o Gabri Veiga. Do lado do Aves, naturalmente para o Tamane, vários piques, pôs ali o Bendara um bocadinho em sentido e relembrar que até aquela situação que origina a lesão e a saída extemporânea do Dio Costa, é que também com o Tamane sempre uma seta apontada no ataque, dentro das limitações que o Aves tinha, obviamente, mas também a ajudar a defender. Relembrar que estes quatro gols apenas que o Futebol Clube do Porto tem sofrido, percebe-se em cada jogo, mesmo em jogos em que o Porto ataca mais, o Bendara e o Kyore são claramente jogadores mais naquele eixo defensivo e depois as minhas dúvidas, sempre que coloco, muitas vezes nesta situação, que eu não percebi porque é que o Rodrigo Mora saiu do terreno de jogo, não fez sentido completamente nenhum. Finalmente, duas notas de destaque ainda para o videoárbitro, muito bem no momento crucial do jogo, aquilo que era uma falta a favor do Aves transformada no pontapé de penalti, e bem, porque era mesmo pontapé de penalti. E depois mais do mesmo, e aqui uma nota negativa para o João Henriques, quando diz que não tem 200 mil euros e no faixo-a-interview deixa a entender que não gostou da arbitragem, depois diz que não tem 200 mil euros e os treinadores ainda não conseguiram compreender que com este tipo de conversa prejudicam mais o futebol do que o que conheciam. E vou voltar a dizer mais uma vez, que hei de dizer isto 50 mil vezes. Não está em causa fazerem críticas à arbitragem, dizer: "Há aqui lance, para mim há motivo para pontapé de penalti ou não há, sentimos que podia ter sido diferente e fomos prejudicados em jogo". Isto não tem mal nenhum. Tal da mesma maneira que o jogador faz-lhe um penalti ou o guarda-redes a passar a bola entre as pernas e assume que cometeu um erro, o Dio Costa não ter saído da baliza, cometeu um erro, por acaso não resultou. O que está errado é exatamente este tipo de intervenção ou as outras que colocam sempre uma intencionalidade na arbitragem, que estão lá para prejudicar, estão lá para denunciar os outros, porque vem com a encomenda. Isso é que é o errado. Não é fazerem críticas à arbitragem, porque quando os árbitros não são competentes vêm criticar. Este tipo de meias-palavras, essas sim, são prejudiciais ao futebol e também essas é que vão ser penalizadas com 200 mil euros. Não são quando um treinador diz: "Há aqui um penalti, que eu acho que devia ter sido assinalado e não foi". Ponto final, parágrafo. Mas é mais do mesmo da Liga Portuguesa, que continua neste rol, mesmo quando perdem, mesmo quando não atacam, mesmo quando não têm capacidade para o adversário, colocar sempre qualquer coisinha na arbitragem é o se atirar água do capote. Não tenho culpa, é o outro, é o terceiro, é aquele cara de vestido preto que prejudica isto tudo.

Vamos precisamente falar aqui um pouco da arbitragem, porque Gianni Infantino admite alterar a regra de fora de jogo. Isto é algo que tem estado em discussão já há algum tempo. Basicamente, passa por uma alteração de como é definido um fora de jogo. Nesta altura, é em linha com o último homem da defesa. Passaria a ser em linha, sim, mas com uma margem um pouco diferente. Pedro Henriques, como é que poderíamos explicar esta alteração que está a ser preparada e que está a ser pensada pela FIFA e que impacto é que isto pode ter também no jogo?

Sim, esta lei chama-se, ou vai se chamar um dia desses, se for para frente, a lei Arsène Wenger, porque foi ele que fez inicialmente a proposta relativamente a este assunto. Basicamente, o que acontece hoje em dia é que quando nós estamos a ver se um jogador está em fora de jogo, o que está mais à frente ou para quem a bola foi passada, ele está sempre a fazer a comparação com o penúltimo adversário. Nós dizemos que é o último defesa, mas a palavra defesa e guarda-redes não existe para o fora de jogo. É o penúltimo adversário, porque normalmente o último é o guarda-redes, mas pode não ser. E o que nós temos agora é que se o jogador estiver à frente do penúltimo adversário, nem que seja o tal centímetro, está em fora de jogo. E nós percebemos que estar um centímetro, 10, 15 ou 20 não tira vantagem, porque a lei inicialmente quando foi criada era para evitar que alguém se acampasse na outra baliza para jogar baliza a baliza. E esta alteração vem dizer basicamente o seguinte: para ser penalizado este jogador em fora de jogo, é preciso que ele esteja adiantado em relação ao penúltimo adversário, por forma a que não haja nenhuma parte do seu corpo a interceptar com o desse penúltimo adversário. Portanto, no fundo, tens que ter um centímetro de buraco, vamos dizer assim, de espaço, o teu corpo está todo para frente e imaginemos que é o teu pé esquerdo está para trás. O teu pé esquerdo, ao estar para trás, não pode estar a interceptar com nada do penúltimo adversário. E, portanto, isto cria aí, sim, uma vantagem.

Mas vai ter na mesma uma luta de centímetros, não é?

Não, mas aqui a questão não é os centímetros, é que quando tu tens um corpo completamente à frente, tu estás a tirar benefício da tua posição, porque realmente já tens um corpo. Não é por 10 centímetros ou cinco do nariz ou do joelho que está mais à frente, esta é diferente. Só para terminar, para dizer que isto vai alterar a questão do fora de jogo, claramente, e o impacto que isso tem no jogo. Porque quando se fez uma experiência, isto é, não foi uma experiência, quando se olhou para o campeonato inglês de 22/23 e foi-se ver todos os gols com fora de jogo ou sem fora de jogo, e aplicando a lei, ou seja, se aplicasse a lei, em cada 10 gols anulados por fora de jogo, sete seriam validados. O que isso vai dar? Vai dar uma grande latitude de liberdade para quem ataca, vai criar um problema para quem defende, que neste momento quando tu dizes: "Sobe", não pode ser só subir um bocadinho, deixar o nariz do outro fora. Tens mesmo que subir. E isto pode nos realçar aqui um aspecto tático, que é, se calhar, voltamos a ter o livro, aliás, exatamente o livro, aquele jogador que recua o defesa central mais para trás, se calhar, vai voltar a ter um papel mais importante neste aspecto. Eu concordo mais com o fora de jogo, com esta alteração, do que o que nós temos agora. Acho que vai ser melhor.

Vamos ouvir aqui, quem sabe o que é viver na linha do fora de jogo, o Augusto Inácio. Augusto Perante uma alteração destas, que mudanças esperas para o futebol e como é que vês esta mexida na lei do fora de jogo?

Como tu sabes, eu era lateral. E as ordens que nós tínhamos era que as nossas referências era o nosso último jogador central.

O último central, sim.

O central é aquela linha onde a gente se rege para que realmente possa haver o fora de jogo, porque passa a haver um passo atrás que a gente pode colocar em jogo quando os centrais é a nossa linha de referência para, pelo menos, a defesa estar em linha. Eu acho que esta nova forma é mais para os centrais estarem muito mais atentos. Eu diria que os centrais têm que ter uma leitura de jogo muito boa para que realmente as coisas possam não ter sequências graves para a sua defesa. Mas é uma questão também de treino. O treinador vai ter que treinar muito bem isso também para que no jogo as coisas possam acontecer, porque esta mudança, parecendo uma mudança curta, é uma mudança que pode ter um impacto muito grande naquilo que é o desenvolvimento, não só da defensiva na equipa que está a defender, como também na equipa que está a atacar, que também vai aproveitar e vai treinar essa situação para tirar o rendimento disso. Por isso vai ser uma questão de tempo, se isso for para frente, acho que os treinadores vão estar atentos para dar essas indicações e esses treinos a esses mesmos jogadores.

Temos de avançar para as nossas notas de campeão. Mariana Fernandes, começo por ti, campeão do dia.

O meu campeão é precisamente o Samu, e é um 18 para o Samu, porque a verdade é que aquele jogador que acabou por ter uma inversão absoluta, tanto da opinião pública como de rendimento na temporada passada, ou seja, começou muito bem e parece que acabou já em formato ovelha negra, jogador que não valia assim tanto como parecia, está em claro crescendo nesta temporada. Não sei se foi a chegada do Luuk de Jong que o obrigou a trabalhar um bocadinho mais. Não sei se foi também uma subida de rendimento do Dennis Güle que o obrigou também a trabalhar um bocadinho mais, mas a verdade é que este Samu é um Samu ainda melhor do que o Samu que tivemos no início da temporada passada. Joga melhor com os pés e isso viu-se no lance do primeiro golo. Está muito mais objetivo, muito mais assertivo nas atitudes que tem dentro de campo e acho que isso é só um bom sinal para o Futebol Clube do Porto e como o Gabriel dizia há pouco, também é um ótimo sinal para a seleção espanhola.

Gabriel Alves.

Luis Enrique, certamente, eu sei que vai convocá-lo, porque estou atento ao que se passa com a seleção espanhola e, portanto, eu volto a repetir, em julho conversamos. Não sei o Futebol Clube do Porto como é que vai reagir, mas cá estamos. A minha nota é zero para o tal senhor Francisco Henriques. Zero. Ele acha que o dono do museu é que está bem e quer-lhe seguir as pisadas. É zero. Mas eu tenho aqui uma nota, vou dar 19 a uma figura que eu gosto, sou amigo dele, vi-o jogar durante anos, era a alegria no campo, um jogador de África que hoje é treinador e conseguiu levar Moçambique aos oitavos de final do CAN pela primeira vez. Ó Chiquinho Conde, grande abraço. 18 para ti.

Pedro Henriques. Pedro Henriques? Não temos a intervenção do Pedro, vamos tentar.

Sim, estou cá. Estava com o microfone fechado, a falar sozinho e bem. Sithole fez pleno e continua na CAN, portanto o Sithole, que é jogador do Tondela, e o médio foi titular nos três jogos e o facto é que a África do Sul já passou à fase a eliminar e, portanto, ele sempre titular e a fazer um grande jogo. Aqui está um médio que pode estar estalhado para outros voos em termos de equipas com mais projeção. Nota 17. E Paul George que volta a se impor um bocadinho também naquilo que é a NBA. Foi o melhor ressaltador, oito ressaltos, depois em 29 minutos ainda fez 11 pontos, fez desarmes, lançamentos, e portanto é um daqueles jogadores do basquetebol um bocadinho corpo estranho, porque NBA não pensamos em português, mas o facto é que temos lá e ele continua a dar cartas e, portanto, nota de 15 também para aquilo que ele tem vindo a fazer e especificamente neste jogo com os Celtics.

Augusto Inácio, para fechar.

Nota 18 também para o Samu, por tudo aquilo que a Mariana disse. Também queria dar a nota 18 para aquilo que o Gabriel disse em relação ao Chiquinho Conde. Passou à fase seguinte. É um marco fantástico na vida do país em termos futebolísticos, mas também queria dar a nota 18 para o Futebol Clube do Porto. Dezesseis jogos, falta um jogo para terminar a primeira volta, 15 vitórias, um empate. Não interessa se joga muito, se joga pouco. Sei que é uma equipa competitiva e que joga muito bem, ganha, joga bem, ganha, joga menos bem, ganha também. Por isso, Futebol Clube do Porto está a fazer um trajeto fantástico, com o Sporting atrás também que espreita o tricampeonato. Eu diria que o Futebol Clube do Porto está, neste momento, imparável.

Está feita esta edição de "E o Campeão É?", estamos de regresso amanhã para uma espécie de balanço de 2025.