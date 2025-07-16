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E o campeão é na Rádio Observador. Bem-vindos a mais um episódio, mais uma edição do programa em que todos os dias escolhemos o protagonista do mundo do desporto e damos notas de zero a 20. Hoje um bocadinho mais tarde do que o habitual, mas como quem é vivo sempre aparece, cá estamos nós para escolher esses grandes destaques do dia. Para isso, juntam-se a mim o Gabriel Alves, o Augusto Inácio, o Pedro Henriques e também o Bruno Roseiro. Boas tardes. Bem-vindos. E certamente que os nossos ouvintes têm aqui uma questão, pelo menos eu tenho, e que acho que é bom falarmos já disso. Bruno Roseiro, começo por ti. Afinal, Luís Filipe Vieira vai trazer Sérgio Conceição para o Benfica? Porque tivemos a notícia ontem, caiu até já à noitinha, e entretanto hoje temos a notícia de que afinal não há acordo, quando ontem foi noticiado que haveria mesmo um acordo já entre os dois.

E tu, como lei do Observador, reparaste que não estava nada no Observador e, portanto, que era sinal de que não haveria nada.

E por isso é que queria tirar esta dúvida contigo. Parece que afinal era só fumo.

Era só fumo. Foi um bocadinho como aquele incêndio que houve no Colombo no domingo. De repente, toda a gente ia enviar os meios e quando lá chegaram os bombeiros tinha acabado.

Era uma fogueira, só.

Era um bocadinho por aí. O que é que existe de concreto? Luís Filipe Vieira, durante estes largos meses em que tem preparado o seu futuro, chegou a ter um encontro com o Sérgio Conceição. Essa parte é verdade. Pelo que sei, até falaram mais de Pinto da Costa do que propriamente de um projeto Benfica. Também é importante ter isso ciente. E é alguém que Luís Filipe Vieira gosta. Ou seja, comentou com várias pessoas próximas que quando saiu o Roger Schmidt, nunca apostaria num regresso de Bruno Lage, preferiria alguém como Sérgio Conceição para assumir o comando do Benfica, porque considerava que seria uma melhor opção para o Benfica conseguir derrotar o Sporting, que na altura ainda era o Sporting de Rúben Amorim, portanto, um Sporting fortíssimo, como nos recordamos no início da época. O que é que depois aqui desvia? Ponto um, Sérgio Conceição não vai juntar-se a nenhuma candidatura, nem a nenhuma eleição, nem sequer é esse o seu perfil. Ou seja, a única vez que ele fez isso na vida, e por acaso até correu mal, foi com alguém com quem terá sempre uma dívida eterna gratidão, que se chama Pinto da Costa. Não mais ele voltará a fazer isso. Dois, Sérgio Conceição não vê o seu futuro em termos profissionais passar por Portugal. E isso não é de agora por causa desta notícia. Desde que saiu do Milan, a perspectiva de Sérgio Conceição foi sempre continuar a carreira no estrangeiro.

Já na altura, quando saiu, falou-se um pouco sobre esse eventual regresso e foi logo porta fechada.

Pronto.

Na altura, creio que até foi quando o Roger Schmidt saiu, ouviam-se algumas coisas.

Não, mas ele, por acaso, nessa altura, disse mesmo expressamente que não estaria interessado.

Exatamente, em voltar a Portugal.

Pelo contexto. Tinha saído há pouco tempo do futebol do Porto, não estava muito interessado. Agora não é sobretudo a questão de contexto, é uma questão de pensar a médio prazo e pensar que não está interessado em voltar a Portugal. Deixa-me ainda assim dizer que esta notícia de Luís Filipe Vieira, Sérgio Conceição e tudo mais, além de ter sido superentretido, porque durante várias horas não falámos do Ióqueras, portanto, teve esse condão, essa particularidade, mostra que a candidatura de Luís Filipe Vieira, sendo a única que ainda não está assumida pelo próprio, é provavelmente aquela que está a mexer mais nos bastidores. E todos os outros candidatos já confirmados, incluindo Rui Costa, seguem também todas estas movimentações e tentam saber ao máximo o que Luís Filipe Vieira anda a fazer, seja a nível de contactos, seja a nível de listas, seja a nível de sondagens internas que também começa a ter, e daí ele estar cada vez mais convicto de que deve avançar com uma candidatura às eleições do Benfica.

Ora, isso vamos deixar mais para frente, que são em outubro, mas a época começa já em agosto. E ainda falando do Benfica, Gabriel Alves, temos aqui, ao que tudo indica, esta confirmação, não é oficial ainda, mas já com negociações adiantadas entre Benfica e Aston Villa por Enzo Barenga Chea, jogador que ainda pertence aos quadros do Aston Villa, esteve a época passada no Valência, sendo que a imprensa nacional desportiva hoje noticia que a transferência deve chegar aos 15 milhões de euros, mas com empréstimo nesta primeira época, depois há uma cláusula de compra obrigatória nos tais 15 milhões de euros. Gabriel Alves, tu conhecendo bem o futebol espanhol, é um jogador que esteve no Valência a época passada, 32 jogos, um gol marcado, duas assistências. É o médio que o Benfica precisa nesta altura, este médio-centro?

É um bom jogador. Atenção, um belo jogador. Um jogador, acima de tudo, que tem uma faceta que me parece extremamente importante, saber jogar sem bola. É um jogador que ocupa bem os espaços, é um jogador protótipo típico daquele que sabe funcionar na sala das máquinas. É um jogador de porte físico, muito bom nos duelos, intenso nos duelos. É um jogador que aparece muito bem na cabeça da área. É um futebolista com bom passe, alta competitividade, portanto, um jogador muito intenso e inteligente. Gosto francamente dele e vi excelentes jogos, uma excelente articulação com os respetivos companheiros. Portanto, é uma boa aquisição para o sport Lisboa e Benfica, mas eu só pergunto, indo este para o meio-campo, quem é que vai sair? Porque o Benfica já lá tem jogadores, naturalmente, que estão dentro daquilo que é o perfil. Nunca há jogadores iguais, como é óbvio. Há perfis que se assemelham. Portanto, não sei, o Benfica passa a ter, na minha opinião, três jogadores muito para o mesmo lugar. Não sei. Vamos ver qual é que fica, se é o Florentino, se é agora o argentino ou se é o jogador que veio do Vitória de Guimarães e que teve a infelicidade de se lesionar. De qualquer das maneiras, este é um bom futebolista. A concretizar-se a aquisição É uma boa aquisição do Sport Lisboa e Benfica.

Agora, Augusto Inácio, fala-se aqui hoje de outro nome e com valor também bastante elevado. Estamos a falar de Richard Rios, um colombiano, médio com características mais defensivas. Está no Palmeiras nesta altura, esteve até no Campeonato do Mundo de Clubes e com valores que se estão a falar por volta dos 25 milhões de euros, sendo que hoje é falado bastante deste Richard Rios para o Benfica. Depois de Barranquilla, falamos aqui de outro médio. Qual é que será o plano por parte de Bruno Lage em termos do meio-campo do Benfica?

Boa tarde a todos. Esse é que é o problema, a gente não sabe qual é o sistema com que o Bruno Lage vai jogar. É verdade que o Barranquilla veio para o Benfica e o Benfica tem três médios muito parecidos, que é o Florentino e o Manu. Mas atenção, o Manu teve uma grave lesão, não se sabe quando é que volta e como volta, naturalmente que tudo se perspectiva que o Florentino é capaz de sair. Este jogador é um jogador que não é só médio defensivo.

É um box to box.

Exatamente. E ele vai lá à frente e tenta o remate e tem o remate potente fora da área. Mas acima de tudo é aquele sangue colombiano, sangue sul-americano, que é um combativo, que é morder o adversário, que é não deixar o adversário respirar, mas quando tem bola, que é isso depois que interessa aos clubes, o que é que ele faz com a bola? E o que ele faz com a bola é muito bom. Ele tem um passe longo, ele tem uma boa desmarcação. Enfim, é um jogador que eu gosto muito, tenho acompanhado. Ainda lá no Mundial Clube ele também jogou. Tenho acompanhado, tem um bom perfil, é um bom porta atleta, inclusive. E sinceramente, qualquer clube que o vara e se o rio conseguisse contratar, eu diria que era uma grande contratação, porque é daqueles jogadores que marcam diferença.

Pedro Henriques, indo a ti e quero aqui falar contigo sobre uma situação que envolve o Benfica, mas também o Sporting. E vou-te pedir também a ti depois comentário rápido sobre Francisco Conceição. Mas olhando aqui para este caso que também está a marcar a atualidade, o Sporting queixa-se e queixou-se ontem em comunicado de que os contratos de Viktor Gyökeres, Morten Hjulmand, Giovan Quenda e Matheus Reis podem ter sido expostos pelo Conselho de Disciplina. Diz o Sporting, e isto é a citação do comunicado do Sporting, que na altura quando foram publicados os autos sobre as atitudes destes jogadores na Taça de Portugal, que terão sido anexados os contratos e que o Benfica e César Boaventura podem ter tido acesso a estes contratos. Estamos a falar de documentos confidenciais. Gostava que nos explicasses muito rapidamente porque é que isto pode ter acontecido e se estamos a falar de uma situação legal.

Pode ter acontecido na perspectiva de que o Conselho de Disciplina, quando vai averiguar um conjunto de jogadores, tem que ter acesso a tudo o que é documentação, onde eventualmente até poderão estar circunstâncias relacionadas com contratos. Por quê? Porque tudo vai servir para as averiguações em termos disciplinares. Agora, se isso aconteceu, o que o Conselho de Disciplina tem que ter a noção é que depois nem tudo pode ser passado cá para fora, até porque os contratos são sigilosos nesta perspectiva de que há concorrência. E portanto, se um clube que é concorrente do outro sabe quanto é que pagas, quanto é que não pagas, qual é a cláusula de rescisão, etc. Ou seja, há coisas que a gente sabe publicamente, há outras que não. Pode ter acontecido, mas eu tenho algumas dúvidas que tenha acontecido.

O Sporting diz que teve uma intervenção muito rápida e que desentranhou de imediato dos autos esses contratos. Diz que o Benfica e César Boaventura não terão tido, mas diz presumindo que não tiveram acesso a estes documentos.

Pronto, a ideia é que eventualmente alguém tenha acesso a essa experimentação, mas isso é sigiloso, há parte que é sigilosa. E eventualmente alguém não fez aquilo que fez depois passar de forma rápida, que é em dado momento deixou expor a parte da documentação que não era sigilosa. E aí, eventualmente, lá está, o Boaventura ou o próprio Benfica podia ter tido por momentos acesso, porque há coisas que são do Conselho de Disciplina que são tornadas públicas. E se isso aconteceu, é um erro grave sob o ponto de vista de quem, quando está a fazer essas averiguações, tem que ter esse cuidado.

Para concluir, sim, Pedro, por favor.

Para complementar, um dos assuntos que eu gostava de só focar como questão, não pondo em causa nada do jogador de 24 anos do Enzo Barranquilla, eu só pergunto se ele é melhor que o Diogo Nascimento. Era só isso que eu tinha para perguntar.

Que entretanto já partiu para outras paragens, vai para o Olympiacos.

Há necessidade de investir nele? O Diogo Nascimento, que parte dele era do Benfica. Tenho as minhas dúvidas.

Avançando. Sim, Gabriel. Tem de ser muito rápido para irmos às chamadas.

Muito rápido, porque é assim, o Sport Lisboa e Benfica, que é campeão em todas as escalões no futebol, quem é que vai subir à categoria A? É só na sequência do que o Pedro naturalmente está a levantar. É só negócio. Porque de facto, Portugal tem excelentes jogadores, tem excelente formação e depois vemos os jogadores a brilharem ali e acolá. Mas a pergunta é esta E quando faço esta pergunta ao Benfica, se calhar faço a outros clubes igual.

Vamos deixar o Francisco Conceição para amanhã, até porque estamos à espera dessa oficialização.

Abdicar dos 20%, anda muita gente a abdicar. Anda gente a abdicar das comissões. Atenção a isto, atenção comissionistas.

Vamos ver se amanhã já temos esse negócio oficial e fechado, mas as últimas informações davam conta de um negócio entre os 30 e os 32 milhões de euros de Francisco Conceição na Juventus, 30 milhões para o Porto. Vamos às notas e aos campeões. Temos de ser rápidos. Bruno Roseiro, qual é o teu campeão do dia e que nota dás?

Estás a tocar no Francisco Conceição. Vão ser 32, mas é pelos 2 milhões de factoring, ou seja, a Juventus vai pagar em tranches, o Futebol Clube do Porto pode pedir logo os 30 e esse factoring, esses 2 milhões de euros, são pagos pela Juventus. Falta só o Francisco Conceição assinar o documento onde abdica dos 20%. Só umas notas muito rápidas. A resposta ao Gabriel, quem é que vai sair? Florentino Luís, assim chegue uma proposta do valor que o Benfica pretende. Em relação ao Richard Rios, dizer que além de ser um jogador fabuloso, para mim é dos melhores médios que está agora na América do Sul, mostra uma questão que é os clubes portugueses têm de começar novamente a ir mais rápido. Ou seja, o Rios já deu nas vistas do Guarani. O Rios no ano passado no Palmeiras, muito antes do Mundial de Clubes, já lá estava. E aquilo que eu vejo que vai acontecer com o Rios é um bocadinho o que aconteceu com o Sporting em relação ao Reijnders, quando ele explode no AZ. Quando lá vai o Assimila já estava a controlar a situação. Uma nota para finalizar isto tudo. Não dá para dar negativas, uma nota zero a César Boaventura, que depois daquele comunicado do Sporting, decide ele próprio fazer também uma espécie de comunicado no Facebook e de tudo aquilo que o Sporting escreveu, aquilo que ele mais retira é que o Sporting está a usar a sua imagem para qualquer coisa. Portanto, quem quiser ler para contribuir para essa parte do espetáculo que nós infelizmente temos de levar todos os dias, é só uma questão de ir ver, ler e depois tirar as suas conclusões.

Gabriel Alves, nota e campeão.

A minha nota de campeão vai ser para o City. Porque some e segue. Já que estamos a falar de patrocínios, etc., o City está a marcar presença, já retirou o Manchester United da cena, já lá vai à frente. E a verdade é que o futebol inglês aí vai ele, em grande. E por cá, nós andamos a discutir manjerico com a majorona.

Mas estava a falar, Gabriel, do acordo com a Puma, mais de mil milhões de euros.

Claro que estou, embora o Real Madrid tenha mais, eu sei. Mas a verdade é que aqui discute-se em Portugal aquelas histórias do manjerico com a majorona. Pois é, vamos longe. Uma nota para o Francisco Conceição. Ao abdicar da comissão, falta assinar, pelo menos assumiu que não quer ficar no Futebol Clube do Porto.

Sim, mas o contrato dele com a Juventus também aumenta.

Claro.

É um abdicar à maneira, digamos assim.

Exatamente, com inteligência, Bruno. Mas a verdade é esta. Eu quero é ir-me embora.

Vamos ao Augusto. Augusto, nota e campeão.

A minha nota vai para aqueles que eu acho que não são sempre os galácticos, os craques, os goleadores, os virtuosos. Há jogadores que também são muito importantes numa equipa e esses jogadores muitas vezes não têm os holofotes atrás deles, mas têm uma carreira de respeito e acima de tudo de dedicação. Estou a referir ao Lucas Vázquez, que esteve 17 anos no Real Madrid, vai sair do Real Madrid e foi um homem que deu tudo pela camisola, pelo clube. Por isso, a essa gente também o meu respeito, nota 20.

Nota 20 para Lucas Vázquez, termina uma ligação de muitos anos com o Real Madrid. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, qual é o teu campeão do dia e que nota dás?

A minha nota é mesmo ali no meio, é uma nota 10, por causa dos efeitos colaterais daquilo que vai ser tudo o que aconteceu no Campeonato do Mundo de Clubes, no que diz respeito às cargas e às supercargas que os jogadores estão. Agora o Ali Al-Habsi, que diz que de 19 a 23 de agosto não vai para Hong Kong disputar a Supertaça, como sabemos, tem meias-finais e final. Vamos ouvir falar muito dos efeitos colaterais do Campeonato do Mundo, com lesões, com cansados, com baixas de forma e até com competições que as equipas neste momento dizem: "Não dá mais. Nós para jogarmos nuns sítios, não podemos jogar nos outros." E portanto, alguma coisa tem que ser feita em termos mundiais, do encaixe das datas dos jogos a nível nacional e internacional. Nota 10, porque ainda vai cair muita coisa pelo lado para a gente perceber como é que isso vai ser no futuro.

E parece também haver uma equipa que quer levar a equipa para a Supertaça. Aqui por Portugal, parece.

A viagem é grande também, não é? De Lisboa ao Algarve ainda são uns quilómetros.

Sim, mas posso garantir que não haverá essa equipa.

Não vai acontecer.

Sim, mas pelo menos foi mais um momento giro para ver de manhã.

Ora bem, meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de "E o Campeão É". Um abraço.