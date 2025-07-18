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Está na Rádio Observador, está no E o Campeão É. Aqui que todos os dias analisamos aquilo que se passa no mundo do desporto e damos notas aos grandes protagonistas de cada dia, os nossos campeões. Para isso, juntamos sempre um grande painel para escolher as grandes figuras do desporto e para isso juntam-se a mim hoje o Gabriel Alves, o Pedro Henriques e também o Augusto Inácio. Bons dias, como é que estão, meus caros?

Muito bom dia.

Bom dia.

Vamos a isto.

Tranquilos.

Muito bem. Quem parece estar também mais tranquilo hoje é o Sporting. Isto porque ontem começaram a surgir as notícias de que Morten Hjulmand estaria para sair do clube leonino, tendo em conta o grande interesse que vinha principalmente de Itália e principalmente ainda da Juventus. Neste caso, aquilo que fala hoje a imprensa desportiva nacional é que o Sporting terá falado com Hjulmand, terá pedido ao internacional dinamarquês para ficar mais uma época. E parece que Hjulmand está a ver essa proposta com feição e vai ficar mesmo no Sporting, pelo menos esta temporada. Começo por ti, Augusto Inácio, bem-vindo. Podemos estar aqui a ter uma situação semelhante àquela que tivemos com Viktor Gyökeres a época passada, ou seja, já na época passada Gyökeres tinha vários interessados, também queria sair. Entretanto, o Sporting pediu mais uma época. Podemos estar aqui a encontrar algo semelhante?

Pois, já tocaste no ponto. Parece uma réplica daquilo que aconteceu com o Gyökeres no princípio da época passada. Agora, claramente que se for mesmo assim, como estás a dizer, eu acho que o Hjulmand agora não vai fazer aquilo que o Gyökeres fez, que foi a confiar na palavra e à espera de que as coisas depois corressem pelo melhor. Eu acho que ele vai exigir para si, na próxima época, algum documento escrito em que o Sporting o deixa ao mesmo si por certo determinado valor, que o Sporting vai colocar, de certeza absoluta, mas não vai ficar pela palavra, porque essas coisas deixam marcas e as pessoas depois deixam de ter aquela confiança que tinham, porque nas costas dos outros ajam desavenças nossas e naturalmente que o jogador vai se percaber juntamente com o seu empresário. E nessa perspectiva, eu acredito que sim. Acredito que o Hjulmand vai ficar no Sporting, que seria um rombo muito grande para o Sporting perder o Gyökeres e perder o Hjulmand os dois ao mesmo tempo. Eu creio que o Hjulmand, até porque tem a sua personalidade, como o Gyökeres também tem a sua, mas eu acho que aqui há muita coisa ainda por explicar. As coisas não estão completamente explicadas de forma a que a gente possa ter um raciocínio mais rigoroso em relação àquilo que se está a passar. Mas o que deixa nas entrelinhas é que a palavra, para mim, tem muito valor, mas infelizmente, em termos jurídicos, não conta para nada. O que conta é o papel escrito e nesse aspecto, o Hjulmand, de certeza absoluta, quer continuar no Sporting, que eu acho que vai continuar, vai de certeza ter um documento em que o Sporting, depois na próxima temporada, o deixe ir por certo determinado valor.

Estava-se a falar até agora de que a Juventus quereria dar 40 milhões de euros, o Sporting estaria mais interessado a partir dos 60. Também falou-se a certa altura que na próxima época podia haver esse tal acordo para sair por 50. Entretanto, essa informação já foi desmentida também. Mas aquilo que se tem falado é que a Juventus teria agora para dar 40 milhões e que o Sporting iria tentar ali os 60, com a cláusula a estar nos 80. Achas que seriam um preço justo por Morten Hjulmand, 40 milhões de euros, tendo em conta a importância do jogador?

Não, vamos lá ver. O Sporting perdendo o Gyökeres, como em princípio parece que sim, que vai perder. O Sporting não está necessitado agora de vendas, mas precisa da parte desportiva para atacar o tri. E claramente que o Sporting, se alguém chegasse ali a bater essa cláusula de 80 milhões, naturalmente que o Sporting era obrigado a ir, sim, desde que o jogador desse o acordo. Agora, na próxima temporada, eu acho de certeza absoluta que o valor vai baixar um pouquinho mais, e esse pouquinho a mais a gente nunca sabe quando é que é, mas claramente que eu só deixaria sair o Hjulmand, desde que o Hjulmand também ficasse confortável no clube, pela cláusula de rescisão, de outra forma, o Sporting perdia duas unidades. Não quer dizer com isso que não lutasse pelo tri, mas ficava mais fraco em relação àquilo que era as pretensões.

Gabriel Alves, o Sporting esta época já conta aqui com a entrada do dinheiro de Dário Essugo, a entrada também do dinheiro que veio de Marcus Edwards, tendo em conta que o Burnley vai ativar essa cláusula de compra. Portanto, mais 10 milhões de euros. Essugo foi por volta dos 22. Giovani Quenda também vai render uns bons milhões de euros. Temos ainda Viktor Gyökeres, ainda não sabemos mais ou menos por quanto, mas será ali mais ou menos nos 60, 63 milhões de euros. O Sporting tendo em conta isto, e tendo em conta que também precisa obviamente de jogadores de qualidade e desses líderes que têm em campo. O Sporting precisa ainda de vender e principalmente vender estas joias da coroa como Morten Hjulmand?

Olha, com tantos valores que tu acabaste de esmiuçar, tem muitas noivas, tem os bancos todos à porta. "Epá, abre conta aqui". Tem as noivas todas, que são os bancos. Não sei, o Sporting tem que fazer uma boa gestão e tem feito, por aquilo que temos tido a oportunidade de observar, de verificar. O Sporting nesse capítulo tem estado a trabalhar bem. A verdade é que muitas vezes não é só o Sporting vender, é também os jogadores a quererem sair.

Claro.

Portanto, eu não acredito que o Hjulmand vai querer ficar aqui para toda a sua carreira. Não, há um momento da sua carreira daquilo que eram outros desafios. E quem foca muito bem isso é Guardiola. Há um momento em que o clube precisa de novos jogadores com desejo de novos desafios, e os jogadores precisam de novos clubes para terem novos desafios. E isso é muito importante, porque de facto, trazendo essa variedade e versatilidade, o futebol ganha, ganham os futebolistas, ganham os clubes e ganham os adeptos, todos eles. E os pipocas também, porque gostam de ver gente nova. Normal, natural, faz parte daquilo que é esta magia futebol. O Sporting só tem que ter noção da gestão e acho que tem tido algo que me parece importante, que se calhar não está acontecendo em outros lados, que é o içar das camadas mais jovens para a camada A, para os seniors, de jogadores da formação, das equipes B, das equipes C. Vejam bem o caso do Kenda, do Esugu, e há outros por aí que estão ali, que estão no banco, que estão à beira e que estão neste momento até a trabalhar já na pré-época, obviamente que deixa entusiasmo. E os jogadores dizem: "Vale a pena vir para aqui. Temos aqui uma perspectiva de futuro." Há poucos clubes que vê-se muitos negócios, mas não se vê ninguém subir da equipe B para a equipe A.

Pedro Henriques, olhando aqui para Morten Hjulmand, neste caso, estamos a falar de um jogador que é capitão de equipe. Estamos a falar de um jogador que provavelmente, se não houvesse um tal de Viktor Gyökeres, seria unânime que era o jogador mais importante do Sporting, se é que não é mesmo, apesar de Viktor Gyökeres. O Sporting abdicar agora de Hjulmand, porque parece que não vai acontecer, mas o mercado ainda não fechou. Abdicando de Hjulmand, pode ficar aqui, de repente, toda uma estrutura, porque a estratégia e o sistema tático, já percebemos, vai ser outro, o ponta de lança vai ser outro. Se o capitão também for outro, teremos quase um Sporting completamente diferente.

Vamos lá ver. Eu tenho a minha convicção de que o Hjulmand obviamente não sai nesta época, mas se calhar já estará então firmado o tal acordo, seja ele verbal, seja ele num papel escrito, para que depois não haja o Gyökeres 2. Eu tenho quase a convicção que não sai. Primeiro, porque o Sporting foi muito claro. E acho que esta clareza, o próprio Hjulmand não a pode, a troco de ir para um outro clube, dizer: "Não, não está correto, não está certo." O Sporting disse, saindo o Gyökeres, que todos os outros jogadores que alguém quisesse comprar tinham que sair só e o único exclusamento por causa de precisão. E causa de precisão do Hjulmand são 80 milhões. Agora, não significa que posto isto, ele não sai, é minha convicção, esta época, e estou convencido que haja aqui um entendimento, um acordo. O Augustinaccio falou e eu compreendo o que o Augustinaccio disse, que é se calhar nas costas não vemos os outros e o Hjulmand poderá ter, de alguma maneira, que imprimir nessa conversa que se passe para o papel qualquer coisa. Eu diria ao contrário, para dizer exatamente a mesma coisa. Eu é que sou o Frederico Varandas e tivesse no lugar do Sporting todas esse tipo de conversas que tivesse agora com esse tipo de jogadores, eu, Sporting, entre aspas, é que queria pôr no papel essas conversas para depois não haver dúvidas. E ter a certeza de quem são os interlocutores, para não haver depois um diretor desportivo que se calhar a meio de uma viagem para a Inglaterra ou para outro sítio qualquer mandou uma mensagem a dizer: "Não, está tranquilo que isto vai ser assim." Porque infelizmente temos muita malta que às vezes no nacional de jornalismo faz essas coisas e se calhar aí foi uma entrada em relação à questão do Gyökeres. O Hjulmand representa para o Sporting não só aquilo que é desportivamente um papel muito relevante e importante. Tenho sempre na cabeça o jogo que o João Vicente, já falamos aqui várias vezes da importância que o Sporting marcou o gol, fez o gol do título, o Coré, mas foi sem Hjulmand praticamente o jogo todo e depois quando ele entrou, como foi tudo diferente e a importância que ele aporta para um Sporting que está claramente mais fragilizado. Eu sei que foram dois jogos de pré-época, mas o Sporting sem Gyökeres perde mesmo a equipe e que tem que dar a volta e com novo sistema tático e o Hjulmand sair, agora, até para vir os 80 milhões. Desportivamente, era muito complicado para o Sporting para resolver naquilo que é, para a época, sempre o mais relevante e importante. Contas certas, tudo ok. Cremos, querem é resultados desportivos, vitórias, títulos, etc. E o Hjulmand neste momento é talvez a peça mais relevante e importante do Sporting para eventualmente conseguir aquilo que o Sporting quer. Com certeza terá o tricampeonato e outras conquistas. Se o Hjulmand saísse era um golpe muito grande, mas acredito que sim, que vai sair daqui a um ano e o Sporting se precaver para isso. E também estou convicto que se o Sporting ganhar coisas, será ali em volta dos 60 milhões. Se não ganhar, imaginemos que é um ano muito mau do Sporting, obviamente vai ser difícil fazer ele sair pelo valor que está em voga.

Meus caros, vamos ao Futebol Clube do Porto e também com uma perninha no Benfica, até porque temos aqui um jogador que está a ser cobiçado pelos dois, mas vamos primeiro ao Futebol Clube do Porto, porque é negócio fechado. Gonzalo Borges vai para o Feyenoord. Nove milhões de euros, mais dois por objetivos. Um desses objetivos será facilmente atingível. Pergunto, Augustinasso, é um bom negócio estes nove milhões de euros por Gonzalo Borges, que não é propriamente uma peça-chave no plantel, não era um jogador que era titularíssimo na equipe do Futebol Clube do Porto. Sabemos que a equipe e que o clube precisa rapidamente também de ter alguma entrada de dinheiro. Um jogador que marcou dois gols na época passada, seis assistências. O que te parece estes nove milhões de euros de um jogador que ainda é muito jovem, não é propriamente um prodígio, não está ali ainda início de carreira, 24 anos, mas ainda assim tinha mais margem de progressão.

Sim, mas tem 24 anos e as oportunidades que ele teve, ele nunca conseguiu dar aquele salto que se esperava num jogador que tecnicamente era muito bom. Eu não vi evolução nestes últimos anos do Gonzalo Borges. Eu pensava que ele podia chegar muito mais longe, podia ser um desequilibrador, podia ser realmente como o Francisco Conceição, um espalha-brasas, mas não, é um jogador que tem um futebol ainda muito curto para aquilo que o Porto precisa e naturalmente que ele precisa mudar ares também para que possa expressar melhor o seu futebol, que no futebol do Porto parece que já não chega lá. É um jogador que quando ganha a bola e tem espaço, prefere esperar que o adversário recupere e depois quando tem o adversário para frente, dribla, que é para fazer a jogada, porque ele pensa que é assim que é os grandes jogadores, e não são. É pouco pragmático, é pouco eficaz Sinceramente, acho que o Porto fez muito bem em vender este jogador para o Feyenoord. Vai para um país em que tem muitos espaços para poder jogar e pode desenvolver melhor o seu futebol. Com equipas mais fechadas já tem mais dificuldade, mas acima de tudo ele tem é que colocar na cabeça que, para evoluir, tem que ser muito mais competitivo e tem que ser mais objetivo. Se não for assim, ele não passa de Ramy Bensebaini. Acho que foi um bom negócio, 9 milhões mais 2 por objetivos. Não é que o Porto não precise de dinheiro, mas não é aquela coisa do dinheiro que temos que vender de qualquer maneira. Não, o Porto vende o jogador, porque precisamente acho que já não acredita no valor dele em relação àquilo que ele podia dar ao foco do Porto.

Gabriel Alves, estes 9 milhões de euros podem ajudar o Futebol Clube do Porto a quem sabe ainda buscar Richard Ríos, porque hoje e nas últimas horas, temos tido aqui esta notícia de que tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto ainda acreditam em trazer os jogadores. Estamos a falar, pelo menos aquilo que o Palmeiras tem dito, é que o Palmeiras só abre mão do médio colombiano por 30 milhões de euros. Qual dos dois clubes é que precisa mais de Richard Ríos, na tua opinião? Benfica ou Futebol Clube do Porto?

Olha, já lá vou, mas entretanto a Roma está com 68% de hipótese de o contratar.

68?

Exatamente.

Isso é uma percentagem muito concreta, muito específica.

O Benfica 22%.

Onde é que foste buscar isso?

O Nottingham Forest 33%. O Juventus 10%. O Inter 20%. O Atlético de Madrid 38%. Portanto, está muita gente na corrida.

Mas foste tu que fizeste essas contas?

Não, fui ler. É só andar a ler. É ler o que anda aí nos mercados. Portanto, eu não sei se vem para o Benfica ou vem para o Porto, porque acho que a Roma vai à frente. Mas atenção, vamos ver, há agentes. Há um agente que é português, que funciona bem com o Juventus, com o Nottingham Forest, com o Benfica, por exemplo. E também com outros clubes.

Mas olha que, Gabriel, pode haver aqui, nesse sentido, uma boa notícia, entre aspas, para Benfica ou até para o Porto, porque nas últimas horas a imprensa italiana diz que a Roma terá desistido mesmo do médio. Ofereceram 28 milhões de euros.

Pronto, são os tais tetos que os clubes oferecem. Se a Roma oferece 28 milhões, quanto é que vai oferecer o Benfica e o Porto? Quanto é que vão oferecer? 30? 29, 28 e 100? Não sei. Olha, quanto ao jogador, eu vi e apreciei o futebolista neste mundial de clubes pelo Palmeiras. Por exemplo, tem uma boa estampa, uma excelente estampa atlética. Ele pode ocupar, e falo daqui no Benfica, o lugar do Kokçu.

É um jogador mais defensivo. Um bocadinho mais defensivo.

Sim, mais defensivo. Não tem aquela capacidade. Eu não gosto de confundir técnica com habilidade, porque a técnica tem muito que se lhe diga e dava para fazermos um ou dois programas. Mas em termos de trato, de perfil, o Kokçu poderá ser mais apurado. Em termos de jogo em si, o Ríos é mais eficaz, mais intenso, digamos assim. Percebemos disto. Depois é muito forte nos duelos, aguenta muito bem e sai bem com bola. Vamos aguardar. Ele tanto pode fazer a posição seis, como pode fazer a posição oito e aparece muito bem nessa posição oito. Agora, ao nível do passe, claro que não tem a qualidade que tem o Kokçu e que têm outros jogadores na posição oito. É um bom futebolista, inclusivamente também com uma boa idade de ainda progredir alguma coisa fora daquilo que é o mercado sul-americano. A questão da progressão é esta: é um desafio europeu onde ele pode, na Europa, crescer.

Pedro Henriques, quem é que achas que assentaria melhor este Richard Ríos ao Benfica ou quem é que precisa mais deste tipo de jogador? É o Futebol Clube do Porto nesta altura ou é o Benfica?

Pelo que vi no Algarve, eles podem. Não, estou a brincar. Eu diria que tanto o Benfica como o Porto podem precisar de um jogador desse género. O Benfica, com a perda dos turcos e não sabemos o que vai acontecer ao Florentino, pode haver aí algumas mexidas e eu não sei qual é a estratégia. Ou seja, se houver perdas de jogador, por exemplo, por parte do Benfica, este jogador era sempre um jogador bem-vindo, útil. E contigo isso, uma vez perdido o Kokçu, eventualmente o Florentino, uma vez que este jogador, a ideia que eu fiquei do Palmeiras e que vi, e realmente está coisa boa que o mundial teve foi valorizar jogadores, por exemplo, e este foi um caso típico de um jogador que saiu com um preço e saiu com outro. Eu acho que ele encaixaria muito bem naquele eixo do seis e do oito. E nessa perspetiva, tanto Benfica como Porto estão sempre a precisar de jogadores desta capacidade, desta qualidade. Depois é a questão financeira. Também tinha lido isso há pouco tempo, que a Roma ficou-se nuns 28 e que realmente eles, pelo menos, querem os 30 milhões totais, completos. Não sei se o Futebol Clube do Porto neste momento tem, embora seja a tal aposta que o senhor presidente disse que ia fazer, aliás ele há dois que ia fazer este ano que seria a maior de todas, mas não sei se neste momento esse não será um valor demasiado elevado para o Futebol Clube do Porto. De qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer. É um jogador de qualidade. Aquilo que eu vi no mundial, confesso que não tinha grande perceção do jogador nos jogos do Palmeiras, só agora que vi isso e acho que é um jogador que se viesse para o futebol português é um daqueles valores que eu acho que não engana. Não me parece ser daqueles jogadores que pode dar, pode não dar. Eu acho que ele tem mesmo capacidade e qualidade, não só para ser titular, como para ajudar. E era muito bem-vindo ao futebol português, assim haja os 30 milhões ou o dinheiro que vá sendo necessário.

Claro, vamos ver o que é que dará esta novela. Ora, agora vamos ver o que é que dá os nossos campeões. Vamos até ao Augusto Inácio. Augusto, quem é o teu campeão do dia e que nota é que dás?

Olha, vou dar uma nota positiva e uma nota negativa. Vou começar pela positiva, claramente para Leonardo Jardim. Foi ganhar ao Fluminense 2 a 0. Tem 14 jogos, 30 pontos, está à frente do Brasileirão, mas o Flamengo tem menos um jogo

E tem 27 pontos. Por isso o Leonardo Jardim está em grande no Brasileirão, dou nota 16, mas gostaria de dar no final da época do Brasileirão a nota 20 para ver se ele é campeão, que eu estou a torcer por ele. Nota cinco. Para começar, já há as confusões entre o treinador do Real Madrid e o presidente do Real Madrid. O Xavi Alonso quer uns jogadores, o Florentino Pérez quer outro e quem escolhe os jogadores? Mas é o treinador ou é o presidente? Por isso esta confusão, parece-me a mim que não cheira nada bom para o futuro e vamos ver se daqui para a frente não vai haver mais confusões, porque aquelas já começam a haver agora.

Por que será que o Zidane foi-se embora e não quis voltar?

Pois, exatamente. É uma ótima pergunta. Gabriel, vamos a ti. Nota e campeão.

A minha nota de campeão vai para o futebol feminino. Começo por dar à Alexia Putellas, que está a fazer um campeonato fabuloso. Depois da lesão gravíssima que teve, eu já falei dela aqui há uns dias atrás, durante a semana passada, é de facto um portento a jogar futebol.

E hoje vai jogar.

Exatamente. É um portento, além de ser uma mulher lindíssima. Portanto, alia as duas situações, o seu potencial feminino ao seu grande potencial desportivo e, na circunstância, ao seu potencial futebolístico. Depois, ao futebol feminino na sua generalidade e à Espanha, que está a fazer um grande campeonato, vai jogar com a Suíça os quartos de final hoje à noite. Mas vejam bem o que o futebol feminino está a ganhar em mercado. Atenção a isto. Reparem, shares de televisão: com Portugal, 18%. E estamos a falar dos jogos da Espanha com Portugal. Com a Bélgica, 17,5. Com a Itália, 20,7. Os diretores das televisões, se tivessem estes shares, felizes que eles andavam. Portanto, futebol feminino continua assim para já, 18.

Já agora aproveito para dizer que mais logo e também na Rádio Observador, pode ouvir e depois pode ouvir também em podcast, mais uma edição de "E a Campeã É". Todos os dias temos estado à conversa sobre tudo aquilo que se passa no Campeonato da Europa feminino, sendo que nesta sexta-feira vamos ter a Edite Fernandes, a melhor marcadora de sempre da história de Portugal, com o João Pinto e o Luís Pinto Coelho a discutirem não só o jogo de ontem entre Inglaterra e também a formação da Suécia, mas também a antevisão deste Espanha-Suíça. Vamos ao Pedro Henriques e terminamos contigo, Pedro, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Nota 20 para o João Almeida, embora já não esteja na volta pelas razões que nós todos conhecemos, da queda e depois da fratura de costela e ter que abandonar, embora tenha tentado e ainda tenha pedalado muitos quilómetros como cabeça da partida, acabou por receber o prémio da organização do Tour de France, exatamente como uma eleição feita pelos jornalistas, o tal eleito o melhor companheiro de equipa da primeira semana do Tour. Eu acho que este prémio é mais que merecido e as palavras do Pogacar são fantásticas em relação ao que ele diz. "João Almeida foi um prazer, uma honra pedalar com você. O que vim de quem vem realmente é fantástico" e revela também a grande categoria deste João Almeida, que tinha pessoas esperança que tivesse a chance depois na Volta à Suíça, coisas muito bonitas no Tour. Teve um infortúnio, mas isto é a vida dos campeões, é assim. Agora a recuperar para as próximas etapas. Nota 20 para o João Almeida.

E vai dar a volta por cima, certamente. Meus caros, amanhã cá estaremos para mais uma edição, já com hora de fim de semana, a partir das 11h30. Obrigado e um grande abraço.